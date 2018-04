Berto Romero: "Llevo cinco años sin dormir y eso no se recupera nunca"

Voz 1 00:00 ver Romero ver todo estás bien yo te voy bien sí sí si bien para para mis estándares habituales tengo eh eh un tipo que tampoco me exijo demasiado con poco ya me encuentro bien sea no tener expectativas yo creo que es la clave para ser feliz creo que las expectativas son el asesino de la diversión Marías eso de mente compleja gustos sencillos no porque realmente compleja no lo vamos a dar no

Voz 0057 00:30 a ver déjame que parecía un poco la frase antes de decir si la firma

Voz 1 00:35 sí sí sí sí es verdad es simple y no no no es tu tu vida no es sencilla tú trabajas mucho inquieto yo te imagino viniendo en el AVE desde Barcelona todo ese rato no sé qué pero pensando dándole vueltas y es fantástico

Voz 0057 00:51 el viaje para venir aquí desde Barcelona porque habíamos tanto el día de promo con la serie todo el día en como iguala a veinte medios y cuando me subo al AVE estaba toda la prensa de Barcelona que venía hacen un reportaje sobre los diez años de la competente se ha agravado todos ID como declaraciones más y acabe pidiendo b3 dije por favor es que voy a parecer tonto del AVE y efectivamente quede comentó entonces

Voz 1 01:19 ya que el haber siempre yo yo estoy bien

Voz 0057 01:23 claro yo me yo me encuentro bien el AVE creo que el el AVE

Voz 2 01:26 fraseo aquí una frase que dijo Rodrigo Cortés

Voz 0057 01:28 un estado del alma joder eso es un estado mental

Voz 1 01:35 yo creo que deberíamos sentido común llevaría terminales entrevista con esa frase el AVE citar nada me gustaría más Berto así pero no hay quién eligen las películas en el AVE en el AVE

Voz 0057 01:48 yo no sé que las elige pero han han tomado una buena decisión ya nos la presentan de de viva voz antes había una frase que decía hoy les ofreceremos la película tal ahora la voz dice hoy los que les ofreceremos

Voz 1 02:01 una película dejan a pubs es muy bonita es una película en fin

Voz 3 02:07 el veintitrés F podría cambiar la historia desde el inicio de los tiempos colectivos de padres de todo el planeta han acordado mantener en secreto los detalles más penosos de la paternidad a quiénes aún no ha sucumbido en te da de podemos catalogar no como un mecanismo de defensa biológico y ancestral ideado con el fin de perpetuar la especie sentada de hacerlo así ocultando algunos aspectos de una realidad tan dura que podría disuadir de procrear a ver

Voz 4 02:43 del acto no

Voz 3 02:45 pero hay motín medios para interrumpir saque no hace falta solamente hacerlo con ese hace este viernes veintitrés de febrero una nueva serie de Movistar Plus podría ahí lo dejo podría romper de un plumazo siglos de contubernio ocultando en un envoltorio de comedia costumbrista algunas de las mayores verdades jamás contada sobre la arriesgada empresa que supone tener hijos al frente

Voz 1 03:11 todo esto culpable de todo esto

Voz 5 03:15 Berto Romero

Voz 0057 03:20 porque me gusta muchísimo que da un enfoque Apocalypse me relaciones casi con teorías de conspiración con los iluminada no escuela Bones ahora tú dices no tiene gusta mucho pues el el porqué es muy claro yo creo que

Voz 2 03:38 otro lado de la del asunto ya sea tratado ya visto

Voz 0057 03:41 muchas veces en películas y en series a esos padres que toman al bebé entre sus brazos al calor de la hoguera mientras el viento Lula tras la ventana y las hojas del otoño que repitan ya ya sabemos que es bonitas ya sabemos qué es guay eso ya está ya está tocado pero hay la miseria a mi me gusta mucho la parte la parte mísera mi me gustan mucho las historias miserables que se desarrollan en en a la par que acontecimientos históricos es importante tener un hijo es un acontecimiento trascendental para mí es como por ejemplo el la llegada del hombre a la Luna es un momento trascendental pero a mí me gustaría saber tuvo que orinar antes de bajar la Amstrong ese momento en el que él está pensando es que sino bueno dedicada gravedad además a cargo ahora me va me va a pillar mientras que la célula tras a mí ese es el momento detrás de las bambalinas me encanta y con la paternidad también también existen grados

Voz 1 04:42 pero secciones este viernes mira lo que has hecho no

Voz 6 04:47 Poulsen Ta7 potenciar aquellas que han sido escenario

Voz 7 04:51 no lo sé no es una ciencia exacta

Voz 1 04:55 tanto

Voz 8 04:56 ese significa menos risa y menos aplausos la gente se pone Dios a pensar que todo está acabado que ya no es lo que era que vienen youtubers convivir haber muy fuertes

Voz 6 05:07 sabes lo que pasa si hubiera a trabajar un sesenta setenta por ciento

Voz 9 05:11 la muerte arresto

Voz 1 05:15 después de seis capítulos podemos que exista después de seis capítulos podemos concluir que la línea de diálogo más representativa de todo el guión es esta

Voz 10 05:31 así nueve menos propia serie te habías pero piensa que evite nada eh Musacchio vería algo pues

Voz 0057 05:41 me gustaría pensar que no porque porque esto es el esto es el gatillo esto es el disparador al bebé en nuestra series siempre sirve para para detonar alguna situación yo nuestra serie no no no mira nunca a los bebés de hecho hace el hace todo lo contrario siempre son presencias ominosa es que están en segundo plano o medias Cabezas que aparecen a nosotros nos interesa cómo le afecta a los adultos la la la llegada de un bebé que pasa con una pareja cuando tienen un bebé que esto es algo que me interesa a mí mucho las comedias románticas acaban cuando se casan o cuando la pareja se construye es como si la comedia romántica te dijera bueno pues hasta aquí sí llegó el amor disuelvan si no hay nada que ver aparte es verdad que ahora todo esto es un infierno yo reivindico que no que la gente se puede querer aún sepultados en en la lo cotidiano y en la rutina y en y en las pequeñas miserias de cada día

Voz 1 06:36 de muchas parejas el hecho de pensar que somos los únicos primeros padres nunca ha habido en de la historia somos por fin yo he tenido bebé tú no sabes lo que es eso a además

Voz 0057 06:48 de pero eso pasa con todo eh eso pasa con todo te comprar unos zapatos si nadie como nadie tiene un culo como el mío pero pero su caso ha ido hablar no se comenta ese comer de tu Sapin no del lado de calculo tengo un culo muy esto no me gusta mucho para Bullaque que yo lo aprendí aquí en Madrid yo soy más de te me parece más clásico dentro de del ya la innovación que supone yo estoy pero ese fenómeno sobre soy el único padre decida si seguían único padre del planeta no hay yo siempre he pensado qué pesados son los padres hablando de cómo se deben crear sus hijo de como se debe hacer todo yo pensaba que no lo era

Voz 10 07:30 a pie pero Venecia

Voz 0057 07:33 verdad que a la gente le encanta meterte miedo por ejemplo cuando alguien está en una pareja está embarazada todo el mundo huy duerme ahora eh porque no vas a dormir nunca más uy lo que te da la hora perdona no me voy a morir sí pero es sabido más sabes que tu vida va a cambiar completamente meter miedo y luego lo lo peor es que no hay quórum nadie tiene la la nadie ha llegado a la conclusión de que es lo mejor o cuál es la forma óptima de criar al niño si existiera si existiera pues la la gente lo aplicaría ese manual

Voz 1 08:08 hay hay me me gusta mucho hay una frase de Homer Simpson dice que lo bueno que con los niños ahora que con interés educan solos puede tener perros lo dejamos en mi caso hablo de mi experiencia

Voz 0057 08:22 está en Los Simpson

Voz 1 08:24 en fin vamos a seguir hablando con Berto de mira lo que has hecho se estrena el próximo viernes el día en veintitrés F después de haber escrito un libro sobre la paternidad no quiero dar vueltas sobre eso el dos mil doce ya escribí este libro

Voz 0057 08:38 ese entonces mérito hombre no pero es que yo lo escribí un libro me suena escribir Guerra y paz y era verdad tamaño no era era como una guía de de uso para niños pero sí que quizá la la semilla de todo esto está

Voz 1 08:57 que librarse de semilla fíjate inicia catorce minutos una hora menos en Canarias enseguida hablamos con Berto de mucho más mira lo que has hecho

Voz 1 09:23 mira mira lo que has hecho Saizar vínculos los veinticinco minutos de duración estrenan a la vez que puedes irte en casa el viernes el ya tener tu propia opinión sobre trabajo Berto Romero que estos muy a tener en cuenta es la maravilla está de del del vídeo on donde man que te puedes organizar todos los visionados

Voz 0057 09:43 manera de tampoco tienes que competir con nadie a esta serie le viene especialmente bien con estos capítulos pequeños no tener que esperar una semana por ejemplo para la se puede consumir casi casi de golpe te sale quiere pues al final dos horas y media no llega uno llega como una película de Nolan nos hacen tan pesada

Voz 10 10:02 más o menos ruidosa corría Ana de miedo esto sí es que el el papel de Berto ya

Voz 1 10:10 te lo conoces como cómico primero eres show runner esto claro yo me voy a hacer tarjetas es que ahora dice Berto Romero que te caigas soy runners órganos

Voz 0057 10:24 pero quieren que como de hacer un Iron Man no

Voz 10 10:28 sí son diez kilómetros película bien

Voz 1 10:32 pero ahora que que es que se me gusta mucho hasta llevarlo a de puntos actividad que es para Haití Shop Runner para para mí no lo hace porque no uso no manejo mucho el concepto

Voz 0057 10:45 lo es es el creador de la serie la cosa es que cuando alguien hace una serie como en este caso la que habla asimismo es la que tiene toda la idea Él más o menos está encima todo el del del proceso aunque haya guionista luego un director que es el que efectivamente va a dirigir la serie pues luego en el rodaje en la planificación y en y en la toma de decisiones es el director el que manda pero el show runner es este el creador de la serie se que vela por el tono de toda la serie que si por ejemplo logos de segunda temporada en todo todo director así tenga continuidad porque está explicando la historia esa persa

Voz 1 11:21 Ana

Voz 0057 11:21 pero obviamente show runner creador no tiene nada que hacer contra esa palabra pero sí es verdad hay una terminología del gremio por ejemplo lleva Ador del del del del el proyecto podría ser no que es que claro no pero es verdad que hicieron rural tiene terminología

Voz 1 11:42 que tú conoces según vas haciéndote mayor hace unos años tú no sabías lo que proponían por ejemplo si va a ser padre hasta que no espere no descubre esa palabra perecen Till prescindible es una palabra que sólo aparece en tu vida una vez que ha sido padre hasta entonces una hora no vas de bares oye mira mira que parecen no entender

Voz 0057 12:01 volvería a aplicarlo en en situaciones sexuales no no pues muy bien te que pero si es que es además algo con lo que los padres empiezan a competir me parece flipante porque él perceptibles para que te parece que lo explicamos pues sí pues no lo sé estoy el niño que le hagan la revisión y entonces pum perceptibles un tanto por ciento entonces vamos a ver cómo está de gordo Lopesan pues perecen Till cincuenta que quiere decir que decía niños que ha empezado él está al cincuenta quiero decir que está gordo o que está delgado no porque está dentro de la media de sostiene si está a menos de cero pues a lo mejor ya está más de cien pues entonces también se sabe pues la gente compite

Voz 1 12:46 eh

Voz 0057 12:47 cómo está medio está setenta y cinco sí a sesenta como que te ganado nada claro

Voz 1 12:54 pero yo que estoy te explicas a mucha gente que lo da por hecho va al médico de no sabe lo que es el prescindir pero da por hecho que si Josep buenísimo fíjate qué qué qué pregunta más bueno voy a hacerte

Voz 0057 13:10 no no te voy a ver si cualquier estoy tratando de todo lo que me espero es crema no

Voz 1 13:17 pero está bien que a que yo te una ser yo te pregunta si vas aceptase una parte me preguntarte por para cuando la parejita

Voz 0057 13:25 claro es que claro aquí se nota se siendo tanto fíjate tú te has llegado aquí con una mano eh pues la parejita es que te voy a responder a preguntas pregunta voy a dejarlo

Voz 10 13:44 que que la audiencia eso sería te gustaría ver porque es verdad que hay

Voz 1 13:49 es imposible hacia donde tú te sientes abruma la serie no tiene que ver nada en la última de electro Dreams que de Cadí pero no la que tú estás viendo del hombre Castillo sino la otra que está en otra plataforma que no la tienen hay cierta tensión ya por por ver series Ésta es la que tú querrías ver

Voz 0057 14:08 la verdad es que te tengo que confesar que sí hay es una de las cosas que más feliz me hacen porque yo he hecho la serie pensando en que me gustaría ver cómo me gustaría que me sorprenda que no me que no de cosas por por hechas que no me trate de tonto todo estas cosas que a mí me gusta experimentar cuando aquí yo creo que yo creo que esta la avería llamada vería con mi mujer es la serie como muy de consenso que esto es chulo también porque a veces a veces te este debate que hay de yo quiero ver esta pero a ella interesa más de otro tema esta como que no es un poco a los dos yo me he hecho un poco las sería medida para verla en casa lastima que al hacerla ya la he visto ya la nueva puedo

Voz 1 14:50 que ya está observando es te sientas condujera verdaderamente está de acuerdo como tú vas viendo una apuesta muy personal además parte de una de una experiencia pero también de una imposición de ella comparecen contigo la forma en la que tú estás reflejando ahora la la pata

Voz 0057 15:06 pues sí porque es una serie que que lo que con lo que he conseguido es que no juzga a nadie ni a nada una serie que plantea una pareja que es profundamente imperfecta como como lo son la mayoría parejas que buscan sobrevivir a lo que a lo que les viene encima hay que cuentan soluciones muy poco ortodoxas y esto me gusta mucho con la sería hacemos algo que es que siempre planteamos una opción iba contraria no tomamos partido pero dejamos que que choque en una contra otra y esto hace que al final tú veas las series tenga la sensación de que no te están no te están dando la chapa unos padres explicaba cómo tienes que hacer las cosas sino que más bien te están explicando prepárate para que te viene porque te has entonces sí sí no no además ocurre una cosa que es que la SER está hecha desde desde vivencias pero no sólo no es autobiográfica lo que ocurre no me ha pasado pero a lo mejor nace de un sentimiento por ejemplo tenía mucho miedo a quedarme dormido en lugares públicos como no dormía desarrolle como un pánico a quedarme dormido en un parque y que vinieran chavales sin hicieran fotos esto aparece la serie de una forma muy bestia está llevada a las últimas consecuencias aquí hay

Voz 1 16:14 lo que hacían era no dejar dormir a los presos el ejército norteamericano que ya tiene una larga tradición en cuanto a tortura lo que hacía era no dejar dormirnos crees la gente no no no es consciente de la tortura que supone tener un hijo que no te deja dormir

Voz 0057 16:28 que la privación del sueño yo creo que en la Convención de Ginebra no hay ética y científica volviese artículo uno e empieza por ahí pues la Convención de Ginebra pues imagínate artículo uno es que yo no quiero alardear pero yo igual estado cinco años sin dormir pero que claro cuando cuando hay Maresca enviarlo en positivo pero es decir

Voz 10 16:49 no he dormido que perecen tildes sueño ahora estoy bien

Voz 0057 16:54 pero no se recupera ese recupera es como la piel sabes que dicen que sí tiene el sol te afecta a la piel luego eso ya tiene como una memoria pues eso sueño creo que siempre tiene la sensación de que te falta ya no lo puedes recuperar y cuando vienen padres hay sabes que hay padres que dicen que sus hijos duermen

Voz 1 17:14 yo creo que también creo esa

Voz 0057 17:17 me dijo a las ocho de la tarde se hable claro claro

Voz 1 17:23 además me hacen joder yo creo que no es donde padres actores hilo del carrito ahí preocupa comprar un carrito de qué es lo que define cuando quieres a tu hijo el Bukavu claro claro

Voz 0057 17:37 eso sí tenemos material muy material también hay mucho material tampoco hay acuerdo sobre eso hay esos carritos de son como de exposición que son como alto sabes que va al niño como como en una bandeja parece mirando al frente parecen Buffett es que pero estás hablando algún profesional yo octubre luego carrito doble yo tuve un hijo y luego tuve mellizas el siguiente embarazo vino doble Combo

Voz 1 18:00 yo he tenido Garro doble

Voz 0057 18:03 un carro doble que no me dejaba había una serie de tiendas en las que ya no podía entrar

Voz 1 18:08 da para una madre ella si sabes cómo no sabía de hablarlo cuando íbamos con lo metía entero en el maletero porque son ingenieros de la NASA no tiene un buen coche también no me prestaron la que había carro lo cual no cabía nada más no había maletas viajábamos muy ligeros que ayer en fin no sé que esperar hasta el viernes eso sí ya el viernes Nadal que empieza eso ya no termina dos horas y media de aquí por fin tenemos una buena creación audiovisual con efectos a la altura de la realidad Berto Romero

Voz 0057 18:44 a Berta se compara con Christopher Nolan no

Voz 1 18:47 ha habido un momento ahí que no no por favor no mira lo que has hecho ver toros sabes que en esta casa somos muy fans muy Betty en general el fanatismo en motor con lo cual ya me gusta no la he visto eh va

Voz 0057 19:02 estar con con me alegra el viernes y ayer te propongo una cosa no la veas que nada enturbie si estoy aquí ya eres fan ya te ha gustado no haber pues mira pues se habiendo tantas divisas es que quedará siempre como un misterio quedará como aquella se le diga que hizo Berto que no pudo además si colegio como no sabía no lo actual no

Voz 1 19:23 no fue una promesa no le gusta tampoco la idea de contar después oye no nada hoy sigamos para que Dani Alves

Voz 0057 19:30 a ser creativos no no paramos crea

