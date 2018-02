"No se puede juzgar la cultura sin tener en cuenta el contexto"

Voz 1 00:00 como les contábamos hemos entendido una gran hoguera en el estudio y ahí vamos a tirar pues yo qué sé todos los discos libros que que estos tiempos no porque la cosa se está poniendo poco difícil cada vez parece que lejos de seguir ganando nuevos nuevas fronteras y que la libertad de expresión y que nosotros como sociedad hacemos parece que nos hemos detenido en un tiempo un poco oscuro Baltasar María buenos días qué tal escena algo para lanzar algún libro que quiere algún disco disco yo tenía alguno pero no por los motivos del juez en disco sí que lanzaría pero

Voz 2 00:36 yo creo que tengo bastantes discos de de mi infancia y mi adolescencia y tendría casi todos los chistes

Voz 3 00:44 el humor negro que teníamos durante mucha época

Voz 4 00:47 tenían siempre nuestro país

Voz 1 00:51 vivimos en un país con las normas de inmoralidad más rígidas del mundo se es es es muy difícil adaptarla amoral constantemente aunque los tiempo aunque en la fe

Voz 0269 00:58 el toro de inmoralidad sea una de las reglas también parar mucho

Voz 1 01:01 no como evidente por ejemplo la comparecencia ayer del Bigotes en sede parlamentaria ayer escuchamos al Bigotes en sede parlamentaria hay muchas noticias dejó cosas interesantes sobre todo dijo lo que no dijo es interesante porque empezamos a ver quién no está aquí no estás más brillante que quién sabe sobre todo porque

Voz 5 01:20 y a lo mejor es la inmoralidad esta

Voz 0269 01:23 en que no asume las responsabilidades entre entre respondiendo a lo que decías al principio no me gusta para nada ni quemar libros de quemar discos ni nada de esto porque eso evidencia un grave problema en una sociedad democrática yo recuerdo en seguridad clave yo creo que hace muchos años ya en el año ochenta y nueve yo tuve ocasión de resolver un tema sobre un chiste el que se publicaba en el Diario ya imponía a algo así como tribunal constitucional en la pared se subía a alguien en una escalera hay borraba con imponía pro de modo que aparecía Tribunal prostitución yo creo que en relación con la sentencia de Rumasa no se presentó la querella en la Audiencia Nacional entonces yo no admitía a trámite la rechacé recurrió ISE confirmó donde decía bueno esto el contexto es importante pero con el humor no puedes catalogar a alguien como los temas de Veltroni este este rapero el que evidentemente se tocan temas que para mí deberían de estar erradicado esto de las injurias a la Corona no tenemos mensajes muy ciertos y muy contundente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia del caso Ronaldo te vi donde se nos dice que deberían de estar fuera del Código Penal con ese privilegio es decir unas injurias son injurias pero apliquemos el principio de igualdad para todos no un plus más la sentencia no se analiza el contexto sedes contextualizan las frases de las propias canciones rápidas más de modo que se da una visión que no es real y sobre todo si lo pones en el fiel de la balanza la libertad de expresión de crítica No somos una democracia a militante

Voz 1 03:27 España

Voz 0269 03:28 ya no ocurre lo mismo con otras democracias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial como por ejemplo Alemania

Voz 4 03:35 después del holocausto esto tengo aquí puedes discrepar del propio sistema constituye

Voz 1 03:41 no nos llevaría que en el fondo a cuestionar realmente la capacidad del arte y la necesidad o no en esta sociedad Si Si el arte no sirve para poner en valor que después no puedo estar de acuerdo te puede gustar de puede puede parecer que es nefasto terriblemente pero pensemos también para qué sirve el arte sino es para eso

Voz 6 04:01 pero fíjate es lo que decías ahora mismo da la sensación de que empezó a dar miedo a según qué cosas sacarlas en tu Twitter yo acabo de devolver abrirme el Twitter ir realmente tenía esa esa sensación de bueno voy a ver cómo lo en foco porque encima se está peinando el hecho de que existan redes sociales es decir eh este chico como lo tenían sus You Tube estaba abierto tenía digamos que por un lado te hace pensar cuánta fuerza no tendrá las redes sociales en positivo como canal de protesta evidentemente también se puede puede servir para enmascarar a mucha gente que hace barbaridades que no y que a lo mejor es así que serían más perseguibles y luego lo que decías tú de el del arte como protesta y luego se es que si nos ponemos a mirar hay miles de letras más que yo que creo que les son perjudiciales que son misógino que son tal y no se está haciendo una reedición

Voz 0269 04:57 estamos viviendo un procesó en los momentos de regresión ante la de libertad y sobre todo la libertad de expresión es tremendo comenzó ya con la Ley de Seguridad Ciudadana seguimos con con todo el tema de la ley mordaza que que ahí está tan cada en el Parlamento

Voz 1 05:16 quiero decir que sabe Santa no me Fariña donde además directamente relacionado a que son así te ya mucho tiempo pero antes de eso el delito delitos de odio porque parece que hemos abierto un melón la justicia había como jurista te pregunto melón donde en delitos de odio por ejemplo

Voz 0269 05:33 pues cabe todo eso no sé si es una o no por ahí tema ahí hay que tener muchísimo cuidado no porque siempre hay

Voz 7 05:42 no

Voz 0269 05:43 la frontera de fricción en lo que es la libertad de expresión incluso agresiva contestataria que puede doler pero que tienes que asumir cuando pasas una finalidad concreta de ha acabado de incidir digamos machacando a quién o al colectivo al que te refieres es totalmente distintas nacionalidades por tanto tú no puedes de es contextualizar lo que es una canción la creación artística por mucho que no te guste eh como el APRA que desde el que estamos comentando en comentando para agarrar lo que me interesa lo mismo en los temas de odio cuando no hay otros otros casos en los que se de a la mujer por ejemplo se hace incidencia Ojo cuidado ahí porque ahí sí que hay vulnerabilidad hay vulnerabilidad de la mujer Reino vulnerabilidad de otros colectivos en los que una acción directa en ese sentido sí puede causar

Voz 5 06:49 una grave muy grave

Voz 0269 06:51 el resultado por tanto la proporcionalidad es fundamental pero es que lo hago

Voz 6 06:57 es la sensación a mí como ciudadana me da la sensación de que hay ciertas Delhi colectivos que dentro de los delitos de odio se les digamos que esos delitos de odio no son tan perseguidas como pueden ser los colectivos de las víctimas franquistas o como pueden ser muchas veces las mujeres qué casualidad que siempre nos olvidamos de los mismas víctimas

Voz 0269 07:17 yo creo que es que estamos viendo desde la más alta instancia judicial hace bajos está reproduciendo un conservó va durísimo una regresión a valores preocupantes sin tanto lo casposo y que luego sobretodo el Supremo no cumpla la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 1 07:39 es un poco grave pero es verdad que a veces es muy difícil entendernos con Di de manera individual Illa como sociedad es posible pero lo que hace esas indecisas que hoy por ejemplo nosotros en circunstancias normales no estaríamos escuchando

Voz 8 07:54 la Cadena SER Cosmo que dice que en Twitter esta mañana aquí me decía que la mejor manera de conocer nuevos raperos no es Spotify sino la Audiencia Nacional no se produce un efecto

Voz 1 08:07 completamente contaría si lo que pretendemos es protegernos de aquellos que está

Voz 3 08:11 amplias formando jugó haciendo apología también estamos aumentando desconocimiento de la realidad es que a esa edad social

Voz 6 08:17 hoy en día que si efectivamente el objetivo como parece a ca va siendo más ideológico que otra cosa y me atrevo a decirlo porque porque creo que es lo que decíamos no algunas algunos delitos de odio se olvidan otros no se hace mucha incidencia en el tema de la Corona en estos valores más tradicionales pero lo que de es que no no está sea el objetivo puede ser total no se va a conseguir es que no es la realidad ahora mismo como decías habrá muchas más visitas a esta persona mucho más raperos que además quieran seguir

Voz 2 08:51 que se crean pero es que

Voz 0269 08:53 es importante tener en cuenta que todo esto se expande más con las últimas reformas del Código Penal que han sido unas reformas auspiciadas por la mayoría absoluta de este dos mil once del Partido Popular por tanto hay un segmento ideológico clarísimo de los enaltecimiento al terrorismo se está degradando la propia figura eh pero curiosamente cuando los fenómenos terroristas autóctonos en España en concreto ETA a desaparecidos no entonces qué está pasando en la Audiencia Nacional ha aumentado las condenas por estos temas a estaban Ali cuando los propios conceptos tipos penales con una interpretación expansiva muy preocupante en detrimento de otros derechos consolidados y no estamos claramente determinados en nuestra democracia respecto de la libertad de expresión nos asustamos porque haya determinadas letras que afectan o a la monarquía o alguien no Nazionale tal donde estamos es decir pues alguien podría decir lo contrario de las letras del himno nacional que antes hacían

Voz 1 10:10 donde la apología precisamente al nacionalismo con los peligros que también entraña

Voz 0269 10:14 ah ya está los chistes que no hay que recuperar la memoria de los chistes y los cuentos de crítica a las instituciones a ver si resulta que saque creyendo a lo concreto

Voz 1 10:25 perdona María la canción titulada rey Borbón se tachaba de analfabeta a la infanta Elena o un ejemplo se dice mientras textualmente moría gente en el 11M Letizia fallaba en un yate otra es letras dice esto

Voz 9 10:37 el caso Faisán cuando muchos todo eso

Voz 1 10:41 el caso es autodefensa cuando el campo al facha vuelve ETA

Voz 10 10:45 escuchen esta otra hoy en día Argala que dura Gallardón hoy en día pasar por la cárcel es casi obligación esta es la última

Voz 9 10:57 también viento escapo con la estampó los antidisturbios alijos telas

Voz 1 11:05 se puede analizar e interpretar estas grietas de un modo distinto a Alarte

Voz 0269 11:09 místico no suele es que no tienen que ir más allá es decir ahí no está incitando nada y no es esta si hay que buscar un tipo de penal pues yo creo que no es buen camino criminalizar todo sino aquello que sea realmente lo más grave es la última a meta la última ratio que es lo del derecho penal ahora tenemos el derecho penal hasta en la sopa es decir hemos invertido yo no estoy diciendo que esas letras primero me gusta no me no me gusta segundo Si hay alguna incitación concreta Si hay una injuria split de comer que se juzgue pero con unos parámetros no Conesa exacerbación de penas probablemente no dentro del Código Penal es decir hay muchos matices que se pueden dar innecesariamente ver a una persona condenada a tres años y medio de cárcel

Voz 4 12:09 por estas estas letras que efe

Voz 0269 12:12 vivamente tendríamos cuando menos que analizarlas en el contexto en que son dichas cuál es el efecto que producen porque hay muchas creaciones artísticas que son durísimas que exaltan explícitamente a fenómenos ya había fenómenos violentos a lo largo de la historia entonces dónde pones el término

Voz 6 12:33 por ejemplo se cantaba había muchas letras en una época de nuestro de mi juventud que canta las drogas como algo positivo como el consumo como algo como que no era eso no necesariamente te a consumir

Voz 1 12:46 vayamos al Prado y revisemos el contexto histórico de las obras que se están exponiendo en cualquier caso de que sirve embargar un libro publicado hace tres años Baltasar Ecclesia

Voz 0269 12:56 no vale no vale no vale de nada yo no conozco la resolución judicial más que por los medios porque ha sido de de ayer mismo eh primera embargar

Voz 7 13:08 a a secuestrar un libro

Voz 0269 13:10 a mí me parece una barbaridad y sobre todo cuando hay medios para a evitar que esto siga produciéndose es decir si alguien se siente perjudicado presenta su demanda recibe su indemnización Se publica la sentencia o se pide la rectificación etc ahora secuestraron libro ya lleva dos o tres años eh porque se da un dato incorrecto o porque no ha habido un ESAC un exacta transposición de la historia procesal de una persona es muy grave yo recuerdo que debió de ser por el año noventa y uno si no recuerdo mal que José Alfredo Bea con dar fue detenido por mi orden ingresado en prisión por un tema relacionado con un alijo de treinta kilos de cocaína que ese apareció un vehículo que ese vehículo estaba a su nombre después hubo una serie de investigaciones él se les relacionó con otro hecho más el proceso se le procesó Se le condenaba por la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo en sentencia estimó que había contradicción eso que había en la sala no había valorado el testimonio de un arrepentido contrastado ese testimonio anuló la sentencia bien es posible que ese íter no aparezca en el libro el libro eso la novela eso no es exactamente una biografía por tanto quizás valdría simplemente con decir corrijan la siguiente edición este aspecto ahora secuestrar el libro eso es la vida

Voz 1 14:51 la esos matizaba es decir sobre si hay que corregir o no

Voz 0269 14:53 bueno me quiero decir que hay mecanismos si te condenan a corregir o a a puntualizar au a poner una nota a pie de página en fin todo menos secuestrar un libro porque hemos llevado como a la Inquisición

Voz 1 15:10 no vamos a vamos a ponerla hubiera nos vamos a esta semana con la ver aquí pues

Voz 4 15:15 esta parte perdona porque es que el libro Fariñas es fundamental porque retrata toda una una época en Galicia por tanto ese es el verdadero alcance de ese libro libro Si tienen una frase dos Frazer respecto a una persona no puedes tratar de anular todo el efecto de ese libro eh por qué ese hecho proporcional pero hay falta de la misma pero pero la proporción

Voz 1 15:40 alía en este caso será que mucha gente

Voz 4 15:43 es un libro muy recomendable insisto que no sé a quién se lo he prestado pero voy a recuperarlo enseguida cuando recuerda que lo prestado

Voz 1 15:50 pero la proporcionalidad de esa medida hará que mucha gente hoy lo que quiera es leer el libro de Fariña conocer bien que se cuela partida interesase en una historia en el fondo es casi una gran campaña de marketing que tiene menos préstamos a ese tipo de tontos los que los que devuelva a los negros no es lo gracias

Voz 0269 16:10 no es eso no primero mira eso se sí lo compró para uso pues para uso propio voces misión imposible porque el torear podrá decir que no se edite uno nuevo si todos los que están en venta desde luego si yo fuera libre pero los pondría en el escaparate mismo

Voz 6 16:32 Sony tiene un micrófono delante yo no sé si me compres cosas logo no hables de ellas pero no tengo

Voz 1 16:38 la relectura sería punible en fin vamos a reíros porque vivo en un sitio tan tan complejo en ocasiones Baltasar

Voz 0269 16:47 en todo caso es una una medida cautelar que tiene mucha trayectoria informativa pero que yo creo que de forma más pronta que tarde sustituirá es eliminará absurdo

Voz 1 17:01 Baltasar María Bertrán siempre es un placer tenerle aquí muchísimas gracias dieciséis treinta minutos una hora menos en Canarias seguimos