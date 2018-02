Carolina Marín: "Yo soy ambiciosa y quiero más"

Voz 0699 00:00 pues vamos al tiempo que dedicamos cada miércoles en el SER Deportivos al deporte femenino en exclusiva sección que hay días que pone el foco en deportistas más anónimas y sección que en ocasiones se marca un lujo casi porque sí el día hoy es ya os aviso de de los segundos aprovechando la europeo de equipos de su deporte en donde ha sido medalla se pasa por aquí una española que está en el top tres del momento del deporte femenino yo diría caldito de Mireia Belmonte de Garbiñe Muguruza oro olímpico dos veces campeona del mundo tres veces campeona de Europa Medalla de Oro de la Real Orden de Mérito Deportivo un palmarés que es una pasada y un placer entrevistarle número uno del mundo en lo suyo Carolina Marín muy buenas tardes

Voz 1 00:37 las faltas muy buen padre donde te pillamos Carolina en este trasiego que es tu vida

Voz 0272 00:42 bueno pues ahora mismo en Madrid después puede mucho tiempo la verdad cero ahora mismo a Madrid y a punto de comer

Voz 0699 00:50 oye pues lo primero buen provecho que qué tal fue por por caza nos trajimos una medalla por equipos en el Europeo verdad

Voz 0272 00:57 sí eso además ha ido el bronce

Voz 0699 01:00 o quizá es que pasa que cuando estoy hablando contigo todo lo que no suelen suene a oro me suena raro eh

Voz 0272 01:07 bueno la verdad es que ojalá

Voz 0699 01:11 oye estos seis medallas Carolina título individual sonoros el de un oro por equipos no sé si es una cuenta pendiente para el van viento en Espanyol o me sobra hoy a un poco así para empezar la entrevista

Voz 0272 01:20 no sí claro que sí bueno yo en cuanto a esto que ya es decir que que ya pedí perdón porque ayer en la pieza que tuvimos poner a que tuvimos en el consejero de Deportes al final con con toda la gente poco color negro citando me explique cómo quería entonces ella quería que decir qué caverna a nivel de selección no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho en falta planificación se porque sé que conozco el potencial español diez rendimiento está claro que no tengo ninguna duda de que puede ser mucho más de de lo que hay a día de hoy luego también la conclusión es que hace dos años con con el anterior seleccionador se plantearon una serie de reto como se les

Voz 0394 02:01 yo creo que que no lo hemos sabido Repsol

Voz 0272 02:04 ver cómo podíamos haberlo hecho o no se ha sabido mantener esa continuidad porque yo al final soy muy ambiciosa ahí quiero y tiró más no entonces como hace unos años justamente porque conseguimos que el bronce la verdad hace para para ese torneo muy no hubiese con Estados mínimo que hubiésemos conseguido una plata o o uno hace unos más que nada porque como Fomento creo que el potencial lo tenemos si lo podríamos haber conseguido en cualquier caso pues está claro que cuando satisfecha porque hemos repetido el mejor resultado de deporte deportes hacia conseguir esa bronce aquí conviene destacarlo pero creo que de verdad se puede hacer mucho más así que bueno eso era lo que yo me quería explicar un poco mejor porque está claro que al final ayer quizá ya que en principio no dijeron que Ci U luego también al final contar allí pues está claro que a veces todo bien pero bueno aprovecho la oportunidad si Jackson ya digo

Voz 0699 02:56 en cualquier caso Carolina lo que yo deduzco de todo esto es que en el fondo lo que te queda es un reto conseguir que es

Voz 0272 03:05 no efectivamente esta claro que ambición por parte tanto mía como esto el equipo a la hay y como digo qué potencial tenemos para conseguir oro esperemos que que por parte de afiliación sigan trabajando para que los años de vayamos a la medalla de oro

Voz 0699 03:23 de hecho no sacó Alemania pero pero al final porque no pusimos dos cero en la semifinal ganando

Voz 0272 03:29 eso es sobre todo a los rivales porque en doble todavía extrañas hay un poquito floja en comparación con con el resto de Europa pero bueno ya individual también compañera aclara Ximenis seleccionó en el último momento no pudo venir aquí bueno a pesar de esa mí hizo todo lo mejor que pudo no fue suficiente porque no a nuestro partido pero bueno estoy segura de que los año daremos mucha más guerra

Voz 0699 03:55 personalmente tú ya hace un año que no hablamos y quería preguntarte si de La Carolina Marín de dos mil trece antes de las medallas a la Carolina de dos mil dieciocho cuanto Varios subida es decir supongo que no se parecerá casi Carolina en nada no

Voz 2 04:08 bueno la verdad que sí

Voz 0394 04:11 día de calidad Calera bastante o a lo personal como deportivo nada pues de lo sabe y lo puede saber también qué eh yo ya llevaba viviendo M respecto al final Lar y estamos aquí nueve años que ya después de los Juegos Olímpicos de se me busqué una casa bueno vivo a cinco minutos de la Blume tampoco muy lejos entonces mi vida ha cambiado un poco pero la verdad que que sigo mi aliada mi deporte porque es a lo que me dedico

Voz 0699 04:38 la última semana de abril vas a buscar un título muy especial en una ciudad muy especial en un pabellón muy especial pero casi mejor cuéntalo tú Catalina que que a mi se me va a dar peor

Voz 2 04:49 bueno pues sí la verdad que estoy deseando ya que lleguemos

Voz 0394 04:52 entonces a última semana he con muchas ganas de de sobre todo poder jugar enfrente de de toda mi gente de todas las familias de de mis amigos de toda mi tierra y sobre todo que que la gente de España viva el va mito europeo que va a haber mucho nivel

Voz 0699 05:10 el Campeonato de Europa que bueno espera todo

Voz 1 05:13 bueno vale cuatro el veintinueve de abril

Voz 0699 05:16 oye pero tú en Huelva puedes dar un paso sin que te paren por la calle en cada esquina sinceramente

Voz 1 05:22 bueno está complicado

Voz 0394 05:24 la complicado pero desde luego que que no tengo ningún problema Hay y la verdad que que orgullosa de de sentirme una más entre entre toda la gente de Huelva

Voz 0699 05:34 ahora que lo tenemos Carolina has tenido que luchar mucho para tener un Europeo aquí a tu tierra tu país a tu casa

Voz 0394 05:40 pues a ver sinceramente creo que costó mucho el parte para que ese sueño que que yo tenía hace se haya podido cumplir porque sí que me da que no me catorce cuando yo gané justamente debilidad medalla de de Europa de desacelerado hasta más duro bajo equipo justamente cuando volvimos a a España hablé con colas de Andalucía a Leko con el alcalde de Huelva para ver si se puede hacer posible el traer un torneo importante Andalucía ahí ya bueno sería mucho pedir que genera que pese a mí

Voz 0272 06:15 a mi tierra mucho mejor entonces bueno después de los Juegos Olímpicos volví a hablar con el nuevo alcalde

Voz 0394 06:20 eh y le propuso tras haberse que intentará pues cuece hablaron poco les retomar ese tema de de de plantear era un Campeonato de Europa de verdad hace justamente también me hayan nombrado el Palacio de Deportes se a mi nombre así que justamente el año pasado fue cuando me enteré de que se iba a acelerar ya me se juega ahí bueno imagínate la alegría que me llevé

Voz 0699 06:42 oye Carolina pasa que cuando tenemos un Espanyol en un deporte en en que destaca ahí espejos para que el resto lo practique da igual eh o sea un español o una española que destacan baloncesto en fútbol en balonmano en tenis en gol disciplina que sea tú eres consciente de lo has hecho por el bádminton en España te das cuenta de que eres una pionera de que hay muchas crías y muchos críos que juegan al van viento en gracias a ti

Voz 0394 07:06 bueno a lo mejor no soy todo lo consciente pero sí que es verdad que yo me siento muy feliz de que la gente que aparte de todo el apoyo que que recibo tanto de la gente española cómoda no de la gente de fuera de España y que se fijen en mí es que te mire mi valore la verdad que bueno me siento pues eso aparte de Deu muy querida

Voz 0272 07:27 sí ha pues todo ello

Voz 0699 07:30 cuentas personales bueno personales de las que se pueden contar por ejemplo pues España es verdad que en la India te sientes ya casi como como en casa Carolina

Voz 0394 07:38 sí sí es totalmente cierto de hecho he sea a la gente no sabe de esto hasta que no va allí y lo vive porque al final con el con el reportaje de Informe Robinson que me hicieron sobre sobre el torneo de Indonesia la gente claro cuando yo decía decayó me sentía Ponsa final como una Messi o quizá algo he cuaja que no hubiera un reportaje la gente me decía Vega Ayala no exageres no se ha roto y dijo que digo bueno yo lo digo nada digo con todo ya lo veréis polvo está cuenta y luego la gente ya que que llevaba toda la razón la verdad así que sí que me siento como en casa Hay super querida la verdad que que la gente de allí son muy cercana

Voz 0699 08:20 no fuiste por primera vez a unos Juegos Olímpicos creo te hiciste un tatuaje cuántos han caído desde entonces cuál es el más especial Carolina

Voz 1 08:28 pues no caer nunca haya ninguno más que que sí que es con con uno solo

Voz 0394 08:33 bueno tengo ha dado estaba en otra en el pie que eso es mi nombre en otro idioma pero de los Juegos Olímpicos es algo que yo desde pequeña y era como algo que que quería ser meros si iba a unos Juegos Olímpicos una cosa que yo me prometí bueno fue como fui al hombre pues cuando volví a casa de vacaciones fue cuando me lo hice

Voz 0699 08:52 a mí me tienes que recomendar un libro de motivación y una canción de motivación para cuando yo estoy poco motivó para hacer deporte

Voz 0394 09:00 un libro de motivación pues sabe yo te recomienda mi libro

Voz 0699 09:03 es estupendo que es como como decía el el la tele yo he venido aquí a hablar de mi libro pues oye perfecto ese me viene pero

Voz 0394 09:09 sí

Voz 0699 09:10 no estupendo que recomienda mi libro

Voz 0394 09:12 hay una canción de motivación

Voz 3 09:15 me puso aquí yo escuchó que eh

Voz 0394 09:18 muchos Puchol que no se quita ánimo una canción de motivación hay más ahí me ha pillado un poco la verdad

Voz 0699 09:26 no queda nada no te preocupes si ella la pensamos Si para la próxima entrevista vale

Voz 0394 09:30 venga vale perfecto pero sí es cierto lo

Voz 0699 09:32 ojos ponte en abril en tu ciudad en tu pabellón con un nuevo título de campeona de Europa cierra los ojos dime qué sientes

Voz 0394 09:41 bueno pues ahora mismo siento que se ha puesto la piel de gallina con todo lo que me acabas de decir cosas espeso lo que siento yo creo que pueden sentí he orgullo y satisfacción de estar emitiera conseguir ese torneo delante de toda mi gente

Voz 0699 09:57 y la última y quiero que me que me responda de verdad Vall s Se muy sincera ahora que no nos oye nadie que tales Manu Carreño jugando al bádminton es mejor que si decían del Larguero osea que en serio no no me lo tiene que contar en serio no sin paños calientes vale

Voz 1 10:13 eso es que te atrapa no es una pregunta real

Voz 0394 10:18 pues mira tengo que decirte que me ha sorprendido porque yo pensaba a ver el que parece algo muy fácil una el volante era muy poco pero es que claro la gente que juega Teri que fue él el que está muy diferente a una de Bami todo entonces hay veces que tú te crees que te vas nada pero luego te das pero sin embargo la verdad que Manu Carreño me sorprendió bastante Iker edad así que bueno le doy un cinco se puede mejorar

Voz 1 10:41 bueno es una prueba o raspado así que de momento

Voz 0699 10:45 no digo que sigue haciendo Larguero que lo hace muy bien

Voz 1 10:47 eso lo dejamos como tú

Voz 0699 10:50 oye Carolina que ha sido un placer que mucho

Voz 0394 10:53 la gente muy claro y gracias por atendernos este ratito

Voz 0699 10:56 en vigor ya estaremos muy pendientes lógicamente de que cuando se ponga en la piel de gallina nosotros estemos allí para contarlo vale

Voz 0394 11:02 muchísimas gracias a todos