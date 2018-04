La Vida Moderna es pagar con el móvil en el mercado medieval

Voz 1 00:00 patrocinador para el programa de hoy patrocinador dinámico un patrocinador

Voz 2 00:18 que te ofrece el programa del jueves el programa fresquito que pasan cosas que nunca sabes yo te lo ofrece estábamos dudando entre la escuela en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Voz 0460 00:29 dura demandó quizá la Universidad de Alicante

Voz 2 00:31 izaba otro que son la queda ahí probé

Voz 1 00:33 en un poco menos de ingeniería civil como bolas en Villa Verano hoy ofrece Claudi anciana venga para bailar el señor juez

Voz 2 00:56 sí sí señor juez echó se lo curra Él es el jefe los obliga a decir

Voz 0470 01:00 las cosas anoche nada nosotros votamos ciudadano esto lo escribe en un ochenta por eso dada a no bienvenidos a la vida movimiento rara a esto de la vida moderna es entonces la vida moderna la en la putas eh hoy jueves veintidós de febrero ayer pasaron muchas cosas lo peor vino el jefe de la SER

Voz 0460 01:26 de ser este el último programa de la viceversa ayer se retransmitió en directo un despido bueno no puede ser que ayer asistimos toda junta directiva

Voz 0470 01:34 sabemos lo Caballer puso ayer aquí están en una espiral temporada

Voz 0460 01:39 pasado quizá quince minutos claro

Voz 0470 01:41 tengo si esto se está emitiendo no estaba

Voz 0460 01:44 mientras estamos hablando ahora todavía no se sabe si realmente sí

Voz 0470 01:47 estima ayer que ayer ayer que que ojalá no sé como se pudo

Voz 0460 01:51 María interpretar mi afición sabida y conocida por la chirigota hiciste la tesis de la tesis o tesina bueno era buena vamos vamos

Voz 0470 02:09 la cosa es que ayer que que dijo que ahora la cosa está poniendo muy fea el mundo de la libertad

Voz 2 02:13 pero es muy que es muy difícil irse a tiempo

Voz 0470 02:16 por ejemplo pusiste esta semana sea la última del programa claro para acabar en alto este fin de semana no el de hoy si yo creo que esto sea estará emitiendo pero en fin de semana sin lunes hay programón

Voz 0460 02:24 hemos en alto mientras apoya la gente lo respalda bueno alguna buena gente a poco bueno pues por ejemplo desde la tienda la llama especializado en comedia la gente de MPS que buena en la tiendas

Voz 0470 02:38 pues una tienda muy bien a los mandan una voz

Voz 0460 02:40 sino que lo otro día sino como la que siente rompiendo la que se me rompió no manda directamente en esta cuarta

Voz 3 02:50 así ahora ya sí ahora lo por cualquier persona que vaya furgoneta en las Ramblas

Voz 0470 02:59 veo que te han traído más vamos a hacer al va Kitano ya toda Lapurdi quema estén Ryder cuando lo puede a veces enseñamos cosas que no Sunrise no

Voz 0460 03:05 en un una bocina que fusiona marfil tenemos que somos Obama de comedia ya eh

Voz 0470 03:10 para llevarse

Voz 0460 03:12 nos regalan que noruega es una película porno enseñar a enseñar no es una película porno

Voz 1 03:19 es muy buena idea no ahí

Voz 0470 03:31 Ignatius trae un álbum de una película porno en Súper ocho antigua vea no vale Ignatius ahí así una viñeta que la puedo enseñar no no pero igualmente la que se ve ahora enfoca ahora para la gente de la radio Ignatius en la película porno e Ibeas

Voz 0460 03:47 a soy un chico y una chica yendo en bici para lo que vendrá después os desemboca desenfoque me gustaría hacer un breve comentario el título de la película como me mantequilla hago mantequilla escuche la sinopsis una joven y atractiva pareja después de haber realizado el acto sexuales del modo más común pasa al coito anal ayudados por la típica mantequilla de la critica la típica las tandas la mantequilla hasta aquí

Voz 0470 04:19 desde Soria después de esta breve sinopsis

Voz 0460 04:21 por entre paréntesis una mujer más un rum

Voz 0470 04:25 aquí no hay el Plan el Plan como los ingredientes dos mujeres un nombre y un poquito

Voz 0460 04:31 ante el último tango en París hizo daño

Voz 0470 04:33 la mantequilla que mantiene bueno y ahora y ahora sí

Voz 0460 04:36 eso ya algo ya

Voz 0470 04:38 toca otra vez

Voz 0460 04:40 algo ya totalmente honorífico poder luchar aquí el tercer disco de hardcore hits cáncer cáncer esta gente que saca disco hardcore para apoyar la lucha contra el cáncer tiene corto bueno tienen un corte porque en su día ya comentamos aquí me lo pasa mariano el funky Mi amigo que lleva a su hijo al que yo Mariano el Paquilla Paqui la gasolina

Voz 1 05:06 si no pasa el corte

Voz 0460 05:08 me escuchará ahora ya es un disco de colección

Voz 1 05:11 bastó Antich contra cáncer una versión de un tema de esto sufra tal admite lo mismo que ahora mira mira nunca pensé que se podía hacer con él no nos vale

Voz 0470 05:51 a muy bien muy bien tú traer que ahora ya si es que ya alivia muchísimo la si la bocina podemos entonces digo yo no valen pues un aplauso para Ignacio sí que que en la cadena

Voz 1 06:00 Erekat

Voz 4 06:04 co a pijos sacado en claro

Voz 0645 06:17 azuela House no porque no tenga ahí ya que el otro de la pista como hacemos muchos jugadores

Voz 0470 06:30 a dónde comentamos noticia que no sale aquí en la aplicación de la noticia del momento sin tener ni puta idea desde la ignorancia absoluta opinamos como si no

Voz 0460 06:39 en Cádiz empezamos a preparar la chirigota este este año vamos a ver

Voz 0470 06:44 el no precisa terminados vale pues aquí mira esta vez la primera fútbol Árbitros

Voz 5 06:52 Jesús Gil Manzano hostia Jesús Gil Manzano es un árbitro claro

Voz 0470 06:56 eh pitará el Barcelona Atlético de Madrid el domingo cuatro de marzo

Voz 0460 07:00 Jesús Gil Manzano si es una noticia en la que

Voz 0470 07:03 anodina que al tal Árbitros Jesús Gil Manzano habiendo

Voz 0460 07:06 que la noticia es que no es arbitro haría igual que existe jurado popular en los juicios en Estados Unidos

Voz 0470 07:14 pero popular partidos importantes

Voz 0460 07:16 bueno alguien se coge a veinte personas que representen un poco el Estado catalán claro bueno el partido en Barcelona o en

Voz 0470 07:25 en Barcelona

Voz 0460 07:26 tarde debe ser neutral pues veinte personas que representen a Europa Europa

Voz 6 07:31 sí claro y que le toca

Voz 0460 07:34 pero me gustaría si de así a bote pronto está muy bien a la edad el árbitro

Voz 0470 07:37 el arbitro popular también bien hecho toca

Voz 0460 07:40 por Echenique a lo mejor el necesitaría asistente el el bar

Voz 0470 07:46 los asistentes en la en la bandas ya existentes para El País llevándole no sería la hostil derramando ahí jodido el CP

Voz 1194 07:52 la Seguridad Social de ser su paz hay un dato que no me gustaría dejar en el es que Jesús Gil Manzano si la casualidad que que es de Don Benito Don Benito Extremadura es una que es una tierra es precioso para nosotros

Voz 0470 08:05 bueno es una de la tierra prometida

Voz 0460 08:08 como malo del tren lo detienen a Extremadura lento como el propio tren

Voz 0470 08:13 lo que no sabía aquí de esto de los árbitros que muy curioso que claro un par de semanas antes publica en la lista de todos los árbitros que salvaba pintar en esa semana y esto es lo más anodino que visto en vivido por tanto leales queréis saber los árbitro otra jornada que viene por interés así no interesa no lo leo quién no a alguien le interesa

Voz 0460 08:32 hablemos de Don Benito

Voz 0470 08:35 si hay una a una persona a la que el interés de los árbitros Lole sino a alguien le interesa a los árbitros

Voz 0460 08:41 hombre yo creo que tengo aquí a tope con los árbitros voto de calidad yo me acuerdo de Calvo

Voz 1194 08:46 el Godina colina con Colleen colina Codina era a la actriz porno tío medicamento y un medicamento también Codina no se podía ir a colegio ya

Voz 0470 08:57 Portero también a Codina inmutable muchas cosas llaves leal árbitros esto adelante radiofónico eh Becassino

Voz 0460 09:03 es que al mismo tiempo hay un chaval que quiere

Voz 0470 09:06 tú quieres siéntate aquí en esta silla por favor sino por favor cómo te llamas una cosa para Dani qué va

Voz 0460 09:20 realmente me permite

Voz 0470 09:21 no no si el momento estaba están llamando para que estoy grabando que venga venga hasta lo habrá en serios coge el teléfono si joder que era una cosa importante pero has hecho hace para el programa Paco centrémonos poquito quemara el jueves fue jueves dinámico frente al micro Dani que sino no hay razón Gando me está llamando que salir pitando ya pero sea como que tengo salir pitando entro pero los árbitros

Voz 0460 09:53 lo que ya es calor vete a la mierda hombre el sensor empiecen a detectar como media se ensombrece piensan al detectar con Daniel dinos de que

Voz 1194 10:06 de qué equipo de fútbol te interesa más saber el árbitro porque claro igual hay una clara carencia

Voz 0470 10:12 y Bilbao del del

Voz 0460 10:14 es muy futbolero diciendo el Bilbao J

Voz 0470 10:17 con esto sienta muy bien allí es el primero que se me ocurrió el Bilbao sea yo no lo iba a leer porque yo me dejo llevar más por la base que ponerle el poder como innato sí que querían pero la gente no nos preguntó ha querido ya le entonces Dani puede ser que tenga una vida tan de mierda con la minoría somos muy incluso más importado

Voz 0460 10:37 de qué te está pasando nunca

Voz 0470 10:39 lo más importante que esto bueno que no lo sé es algo más importante en el mundo de la verdad es que el ciudadano honorífico de Don Benito vale vale los árbitros de cada uno a una palabra que te venga vale sugiera no lo que te sugiera Betis Real Sociedad Gonzalo González del castellano leonés pero ligero dinámico de todas eh tú ya vas al campo a insultar sale me pueden judío animo a yo

Voz 1 11:18 es un insulto flojo no otro árbitro al helado BTT

Voz 0470 11:33 no soy hay Nati no antes con esto al micro no se ha ido todo un reto que no se ha oído lo que he dicho habla ahora Abelardo ya se oye no sé yo momento viene Koke y al es muy el pasado cuando Bale tiene una plaza para con qué menos nosotros lo hago el técnico Ninja si es que pues que no será disponer ahora ahora sí ahora

Voz 0460 12:07 sería muy bonito que Rodicio desde su despacho a partir del día de ayer tuvieron un volumen preside cuando bajar el micrófono vale Dani

Voz 0470 12:16 alemán Alavés Levante Fernández Borbalán del Colegio andaluz vale la eh a mí misma era muy enfadado ella Español Real Madrid

Voz 0460 12:26 arbitro comporta te como padre que va a ver a su subir

Voz 0470 12:28 en el entrenamiento arbitro vale les digo eh déjale déjale que criticar Español Real Madrid Sánchez Martínez hacemos ya no Getafe Deportivo Getafe Deportivo Munuera Montero del colegio andaluz

Voz 7 12:41 en la en la en las Canarias Villarreal

Voz 0470 12:44 ojo quedan sólo cinco Éibar Villarreal Melero López Colegio Andaluz eh Dinámico Dani palabras va a eso de palabras al azar Girona Celta de Vigo Trujillo Suárez listo La Palma Barcelona Mateo creo que valentía

Voz 1 12:59 lo privados necesita ayuda ya que tienes dentro

Voz 0470 13:10 el Atlético de Madrid Leganés catalán central mala Málaga tenía el Colegio Madrileño

Voz 1 13:23 qué queda una palabra operar Dani Dani queda una queda una queda uno queda un Atlético Bera Bera

Voz 0470 13:35 el Bilbao del Bilbao Bilbao Valencia Gil Manzano Colegio Extremeño la última etapa

Voz 1 13:45 el cómico si no moderando

Voz 0470 13:51 no

Voz 2 13:53 qué lección de audiovisual no

Voz 0470 13:55 ahora mismo haya elecciones si además decía loco después de cada palabra decía locos ya loco decía Webó loco o de Janis decir una palabra eh tachó pantalla azul el cerebro luego la gente dice eh

Voz 0460 14:09 vale esto como el otro día vino Mckellar recordó truco te veías cualquier palabra como yo de esta misma no es que el otro día sabes que estamos mudanza no mil nueve yo hice una mudanza pero mandamos Osama nada llamamos a alguien que les pudiera ayudar a Dios el resuello e invitarlo a trabajar y China decisión ayudar con el tema de poner los anclajes de las librerías en la pared ventaja sí bueno yo no tengo ideas no soy muy experto en esto pero conozco chico sudamericano fatales que se llama Mario ya estaba cosa yo estaba en la habitación Noemí ordenando las caja ahora viene me hizo recordar porque estás tú cómo lo primero que se te ocurría Mario me dice desde ese trono

Voz 1 15:03 pero el camino luego lo miro y digo no lo que tengas que hacer

Voz 0460 15:20 lleva otra gran salón llego

Voz 1 15:26 Trillo se cargó la romperlo estaba como atornillados que la única manera de a verla poner bien era reventando o dando un rodeo tecnológico donde por lo visto que estaba fuera de su alcance

Voz 0460 15:53 bueno era era quería beber una analogía con que tú estabas diciendo lo primero que éste tenía la cabeza y al final fue todo muy violento a lo mejor la analogía en el aclara

Voz 0470 16:04 no pero bueno también pasó mejor que usted es que tengo la noticia sucesos no asturiano que ya ya quieres que haga o lo que Salazar suceso en Gijón detenidos dos jóvenes por realizar más de veinte pitadas en pintadas en Gijón eh dos joven veintidós veintiuno años como presentes autor de veintena de pintadas en fachadas garaje túneles de Gijón no ponen

Voz 0460 16:28 que lo que instalarse en Gijón creo que eran firmas

Voz 0470 16:31 eh hacían referencia a sus motes para dejar su impronta en las paredes muy de grafitero de grafitero el rulas muelle ahora hay uno que es galopando pesado

Voz 0460 16:43 con Sfar Lopo

Voz 0470 16:45 igual igual igual les han detenido porque estaban escribiendo en asturiano y como no es oficial

Voz 6 16:51 el ritmo del ritmo de Verdi

Voz 0470 16:56 en cuál es vuestra relación con otras Review de la gente

Voz 1194 17:00 hace firmas yo estoy a tope tope de verdad la firma

Voz 0470 17:05 el street art esos granjero pero a mi puerta no

Voz 1194 17:09 la única salvedad pero pero sí

Voz 0460 17:11 en contra cuando se hace oficialmente cuando se anuncia

Voz 1194 17:14 a condiciona digamos por ejemplo un barrio para que un día en concreto vengan grafiteros y lo pinten eso me parece asqueroso y realmente contraproducentes si tú quieres porque existe para Alex

Voz 0460 17:28 que si le quita si le quitas el componente antisistema que le queda al grafitero

Voz 0470 17:32 con ello una vez se hizo en Grafite en una cosa

Voz 1194 17:34 que la gente cosas David al ser un arte subversivo que que lo ha dicho y la gente que ya está ya está David con sus cosas

Voz 0470 17:44 bueno yo no pinte nada

Voz 1194 17:46 pero fui allí tu sílabas no haberlo al amparo de la noche y eso te da a ti para hacer yo una vez pinte fue

Voz 0470 17:52 ella pinta

Voz 1194 17:55 de nada porque llevas el espray pero fuimos a unas a una escollera de la Renfe haya mejor al campo

Voz 0460 18:00 no pero osea que que pringado tiene que ser una persona para ir con spray hasta la cochera

Voz 0470 18:06 no pintan no nos ellos pintar

Voz 0460 18:08 ah vale vale amigo pintaron invitaba nada metafórica impide en la práctica pero ya te visualizado baja tiene futuro con otros se

Voz 0470 18:17 de momento momento que se quiere ir Daniel él el del de los árbitros pero pero ha pedido permiso

Voz 0460 18:22 quítate toca allí

Voz 0470 18:25 Dani Beno Beto pide no permiso ya veremos yo te concedo no dónde quieres ir a pintar un tren a Parla a ver que tienes que hacer un examen que tengo que hacer ahora de que hace el Barza un examen de que Dani un examen Zeid porque es una camiseta muy muy suave Dani de de decir obediente de que tienes un examen de de pos producción y grabación estudia audiovisuales

Voz 0460 18:50 anda que es una práctica cojonudo

Voz 0470 18:53 bueno gracias pero también a las tres y media ya no llegas ya llegan de universidad

Voz 0460 18:59 voy a dar mi número de teléfono

Voz 0470 19:02 vamos a ver si era nombrar discípulo Dani Le dejamos irse a Dani o la pase combinado que ese baño que no

Voz 0460 19:12 no sólo las bases opinan que que hoy tiene claro claro que tienes amigos

Voz 0470 19:20 las bases opinan que es el día de tirar por la borda la carrera

Voz 0460 19:23 no

Voz 0470 19:24 Dani no hay huevos a quedarte y no ir al esa es importante

Voz 7 19:28 es decir yo estudié lo mismo que tú Casey imagen y sonido en la Complutense cuando ni siquiera se llamaba Comunicación Audiovisual mírame mírame

Voz 1 19:41 Dani cuanto de importante dirías vale me quedo

Voz 8 20:03 a ver si te queda te quedas eh

Voz 0470 20:11 qué sinvergüenza ha querido aquí no dejarse llevar

Voz 0460 20:15 que te vayas pero si lo hace de la manera Pachachi

Voz 1 20:25 el Fandi Iker

Voz 3 20:29 está claro Thatcher Marta otra vale vinos como ahí ahí

Voz 0460 20:48 pero al te va a salir un Gift cojonudo

Voz 0470 20:52 pero se lo comen tuviese

Voz 0645 20:54 el problema del emperador discípulo qatarí

Voz 0470 20:58 pero tú tú acepto hacerlo Pachón con los Jazz de coordinación si bien ha precisado son golpes

Voz 0460 21:05 faltan poco empuje y de vocabulario pero muy buena actitud muy buena tiene tiene buen material bueno sexto

Voz 0470 21:14 cuando fui a las que se note la Renfe apuntaron raigambre uno mítico aquel puse puse fuera hostia eh nada pues no hay puse los Borbones vuela hostia eh

Voz 1194 21:26 aficionado al mundo de los trenes que es los límites del humor no me pinte y los trenes no me pintaba pintaba lo los miedos de las calles

Voz 0470 21:35 es verdad es verdad que los trenes queda muy bien porque sabiendo por toda la ciudad

Voz 0460 21:38 ya ya lo sé ya si el origen de graffiti en Nueva York claro es así pero no pero bueno has encontrando bien tal los aviones y cojo

Voz 0470 21:47 a ver si tenemos a entrar a la terminal cuatro

Voz 0460 21:50 no no hay grafitis en Visit Madrid

Voz 0470 21:53 Mishima precintar la pitan estaría eh bueno

Voz 0460 21:56 ya basta lo tiene mucha superficie

Voz 0470 21:59 vale destacar un poco para los de de libro

Voz 0460 22:04 de de libro utilizando

Voz 0470 22:06 gente que funciona muy bien bicicleta ahora él que nacionalizó Carmen eso sabe que lo que lo nacionalizó My lo celebramos aquí de una manera clara funciona mejor eh

Voz 0460 22:15 sí se ha notado vale

Voz 0470 22:18 en vez es noticias más ahora el tiempo no dista noticias y la de los habidos en anodina está ya en el tiempo con el tiempo en la voz temperaturas mínimas muy bajas en el Pirineo y en la Ibérica

Voz 0460 22:30 eso

Voz 0470 22:33 en el dedica nada

Voz 1194 22:36 ahí ahí hay plagiar ese hombre claro no me veo claro eh ha sido adquiera ir al Pirineo si a la parte aragonesa sí claro

Voz 0460 22:45 hacerle esto para mí es como vamos

Voz 0470 22:48 hay mucha esto es muy bueno seguir Cerler y Formigal en mí también ellos de unidades

Voz 0460 22:52 es mejor el Pirineo catalán con él para que para esquiar o el francés porque hay por otro lado no hay una la deriva que lleva para el País Vasco

Voz 0470 23:04 no hay le vaya que vaya cayendo una pista muy larga que cabe en Irún con nieve artificial hasta allí a toda costa no llegan es que es que en Euskadi tienen mucha tradición de montañeros ingente montaña sin tener ni un puto Monte claro está de nuevo si intervienen Montealto todo esto ocurre esto no lo hemos hablar nunca habrá que tuvo cuando no de qué pasa en Euskadi como puede ser porque no hay imputa Montes había gente tan aficionada a lo mejor alpinista del mundo muchos de los mejores pero luego se para claro ahí no hay un monte

Voz 0460 23:37 eso te demuestra carácter de esa gente que tiene doscientos metros

Voz 0470 23:43 toros

Voz 0460 23:44 son los hubiéramos Sampedro claro no es vasco el Annapurna el Annapurna donde está el Annapurna en Asia en Asia usted Euskadi Sur yo creo que ellos están buscando de dónde viene el euskera bable no era su afrontamos más algo bueno nuestro salvable no es suficiente gesto

Voz 0470 24:13 estos días me han dicho mucho cuando no sometió con el bable el asturiano no decían con el catalán decían con otros idiomas como el catalán y el euskera no os metáis el como porque claro pero es que os incluís en idiomas como que otros idiomas más hombres que lo que era joder vais a cuando dice que son de Dios jugando

Voz 0460 24:36 los carnavales la gente parodia la crucifixión así siempre es el típico de Juan El Islam

Voz 0470 24:41 sí lo mismo con lo vasco no metáis tenía algo que decir de los que era yo yo no yo casi es una lengua que admiro en secreto preguntándome

Voz 0460 24:51 la canse les meterlos con cosas que ya te insignificante en vez de ir a por el euskera o por el catalán que crearía un conflicto pues irá por el bable elegir víctimas fáciles y a lo mejor ese es el secreto de no termina en la cárcel pues hablemos del casi por ejemplo en el Islam pues no metemos con la Cienciología mira mira así así así otra temporada hacia cuenta haremos un añito más

Voz 0470 25:17 vale la chirigota caga

Voz 0460 25:20 pues voy a hacer voy a todos los mimos del tiro

Voz 0470 25:23 voy a hacer una más que a veces me gusta hacer una al azar más todavía que es que voy haciendo el ratón p'alante bajo en por ejemplo tú demás Adrián cuando tú me digas paro donde salga lo comentamos pero qué palabra tiene que decidir Adrián papable va bien bable bable cuando diga el bable paro eh una dos y tres cuando quieras vale se le ha visto eh no había truco CLM la Castilla La Mancha un poco mierda va a última vez que quieres que te pues la última

Voz 0460 25:53 culpa de ardían yo tengo algo pensado para terminar ya que me ha salido ya ya ya que es ahí donde mejor alumno pienso crear una academia y hacer un trenecito hacía alrededor de la mesa yo como si fuera Paquito Chocolatero marcando con todo el mundo detrás de mí haciendo el paso despachados

Voz 0470 26:13 espero es que no no al despacho de Rodin

Voz 0460 26:16 a pedirle perdón

Voz 0470 26:19 no se puede después de una primera llamada

Voz 0460 26:21 vale vale

Voz 0470 26:22 sí bueno pero lo comentamos este acabamos con esta es una puta mierda a ver vale reto vale vamos a pensar ante vamos a hacer una cosa y veces como hacer sin la leído vamos a pensar un chiste para cerrarlo por es un bajón entiendo vamos a pesar un chiste sí creo que ser una mierda porque es que

Voz 0460 26:41 Nos oponemos la carreta antes de los bueyes

Voz 0470 26:43 eso es un vals vale de que puedo hacer un chiste para que me para que esto acabe en alto

Voz 0460 26:48 el capitán capitán que todavía quedan mujeres a bordo

Voz 0470 26:53 es muy buen chistes un clásico que está muy bien ese eterno Val el otro día escuché un chiste que contó esté bastante bueno pero en cuanto a otra gente ya tengo que no existe no hay plagio no los cuento otras personas raro sino registra el otro día ahora lo cuento neutro e os parece bien luego lo hacemos ya con intención vi contarlo a Einstein que es el actor de de la serie Larry David este alto se le vi contar en un show un chiste que decía que va muy desagradable saludable cuanto existe neutro e dice que él que él de niño fue un día a ver a a la aviación de sus padres estaban estaban fallando estaban vestido de ella dan la madre de animadora y el pacto estableció como de vaquero viene pero para Papa va a que hacéis dice él solo no lo estamos pasando bien hijo venga la habitación y entonces él se vuelve a la habitación y irse puso a fallarse a su abuela vuelve el padre de pero qué haces hijo le dice el cuando es con tu madre ya no te hace tanto

Voz 0460 27:51 además

Voz 0645 27:57 pero es muy buen chico lo ponen vestirá de animadora la abuela también no sabremos

Voz 0460 28:04 yo tengo todo chistes capitán capitán que el barcos obra dice pues mejor que eso sobre qué es lo que sólo falta muy muy claro tienes alguno

Voz 1194 28:14 ese son cortos cerdos entonces no sé si ya después

Voz 0470 28:18 las que bastantes dice que elegir uno para contarlo al final para contarle podrá noticias de esta de Ciudad Real que yo por este está bien bueno yo podría contar el de el de él el del leñador del Sahara

Voz 0460 28:30 pero tú crees que mejor pero hay elementos suficientes en la noticia sobre Castilla La Mancha para que nosotros inventamos un chiste a propósito de no no es que no tiene claro si puede iba un español un manchego Tok Tok quiénes soy el manchego vale vale

Voz 0470 28:53 Leo la noticia si los gurús Yeste manchego bien y si no cuento el chiste de

Voz 0460 28:56 yo yo digo

Voz 0470 28:58 tiene entre espera que lea la noticia es existe no una gusta cuento el de leñador del Sahara otra vez van no eso no lo contaba a vale vale

Voz 0460 29:04 bueno igual que el otro no no no no te valga no se sabía que íbamos a acabar de cuenta chistes

Voz 0470 29:11 por lo que decía tú ayer pero como no vamos a dejar ya la polémica chistes CLM Diputación Ciudad Real la Diputación de Ciudad Real invertirá ocho millones de euros en el plan extraordinario de obras de de que que fue caído el presidente la Diputación José Manuel Caballero y que ha dicho pues tenemos ocho millones de euros

Voz 0460 29:28 no no es cierto que la burbuja inmobiliaria que vuelvo aquí de vuelta

Voz 0470 29:39 dice que Ciudad Real gestionará cuatrocientos sesenta mil euros mientras Villar del Pozo veinticinco mil avanzar

Voz 0460 29:43 no quiere una mandó ya que lo están

Voz 0470 29:48 intentando pero Cardoso dice aquí dice que el delegado que llevaré invertir dinero en algo público sí tac tac

Voz 0460 29:54 tiene el de los hombres garantías de apuntaba pero que

Voz 0470 29:59 sí dice aquí que dice que otorga libertad para organizar el presupuesto a los pueblos a los que se les da sea de sea obras o materiales o bienes de hable claro es que no mapas difícil

Voz 0460 30:09 es realmente cuento el de

Voz 1194 30:11 él es inventariar viene y me llevo un alemán un español y un y un bien inventariado inventariar le a ser sería mejor mi Elvis variable cuanto el éxito de dónde está Luis Piedrahita

Voz 0470 30:28 es es largo el chiste el del Sahara es cortísimo cortísimo sí sí con esto y empezamos empezamos a un ritmo no es que nunca he contado silencio voy formando la cola es la primera vez cuento un chiste han algún sitio porque no se bueno una porque ha contado Trias notó querer contarlo todo lo estaba cuando hablan de la guitarra vale Un baúl leñador sí a una entrevista de trabajo para buscando leñadores y entonces le dice dice el de la empresa valedores dice usted donde ha trabajado dice el en el Sahara hice pero si no hay pinos dice ahora

Voz 1194 31:03 ahora

Voz 0460 31:09 eh

Voz 1 31:12 para sí

Voz 9 32:44 Deportivo Cuenca dos Quito uno

Voz 0460 32:47 la vida moderna

Voz 9 32:53 los dos pollos

Voz 0645 33:09 Belloch

Voz 0470 33:15 en dos pollos una sección que hemos dicho a los tres días que tiene noticia nos reímos muchísimo y lo pasemos dijeron divertimos tanto en pagarnos otro no dice que vivimos en la semana pasada en Zamora en pelea Gonzalo pueblo de Zamora en la que hubo un incendio en montes pelea Gonzalo o peleas Gonzalo le a Gonzalo Gonzalo sí pero voy a Gonzalo S

Voz 0460 33:38 eh

Voz 0470 33:39 en un pueblo se empleó gozarán Zamora sea incendió una granja aviar con pollos había veintinueve mil pollos murieron todos menos dos está interesado en hacer Schumi la Paquin pollo porque sólo lo apoyen más avanzados el mundo pero verdad lo repetimos la desgracia es una desgracia si o no sea estamos a tope con eso es que se recupere esa gente

Voz 0460 34:01 lo que enfocados a los dos eso sí

Voz 0470 34:04 pues yo te apoyo a eso es a la raza humana Ellos son la han muerto veintinueve mil pollos han salvado dos no me lo reventó estamos teniendo

Voz 0460 34:13 los por teléfono pero yo creo que porque no entienden el objetivo que tendrán

Voz 0470 34:17 en El Periódico de Zamora que espera ansiosa que toda la gente muy enfadada en la de Zamora está muy enfadado la cosa perdona no sea por Twitter alguna vez

Voz 1194 34:25 denuncia de gente muy bien intencionadas diciendo en esa zona de Zamora es no se valora mucho a comer

Voz 0470 34:30 pero la gente va muy lo de hecho un chaval que no dijo tengo familia allí está muy enfadado le dijimos al chaval te podemos llamar hijo me da miedo

Voz 0460 34:38 esa como usted

Voz 1 34:41 el llamada peleas Gonzalo tengan te

Voz 0470 34:43 nada para hacer una llamada en lo bien que se llama pero la Gonzalo apele a Tengo una noticia que he encontrado envió a alguien el otro día en la que habla es que esto es la hostia en la que habla de una erupción en el Monte Pelé en la isla Martinica en mil novecientos dos y en el que hubo un volcán que les reventó pacífico en el Caribe

Voz 8 35:03 y entonces hice aquí dice aquí eh

Voz 0470 35:08 en en pocos minutos el volcán el volcán entró en erupción y la ciudad de San Pierre

Voz 5 35:13 fue destrozaba totalmente Mario esa empieza vivían veintinueve mil personas trayendo al ingleses

Voz 0460 35:21 no me digas que os lo juro como los veintinueve

Voz 0470 35:23 Bill todos murieron no menos dos personas Ball all of the Cities Tuenti Nine Thousand Jens Walking no apoyos que ya vivían veintinueve mil personas hubo un incendio brutal por el Constitucional si te que sobrevivieron dos igual que

Voz 0460 35:40 pero esto se puede buscar en Internet

Voz 0470 35:42 sí buscar erupción del volcán ampliar mayor Gemma

Voz 0460 35:45 hay que encontrar a estas dos personas ya son dos pollos enfrentarlos

Voz 0470 35:50 cuarenta fue igualando a persona ya tan Monaco fue en mil novecientos dos yo creo que va pero bueno yo no sabemos porque las dos personas y dárselos a Zamora que los pollos yo creo que bonito hermanar hambre Gonzalo Samper yo creo que también entonces Alex podemos llamar a pelea Gonzalo Samper mejor que la familia en Zamora sólo queremos decirles que hay un si donde ya pasaba vez queremos hermanar claro yo tengo la la posible preparar verá si no otro ley desde el principio porque cuando todo vamos a es

Voz 0460 36:26 el pueblo de pelea Gonzalo al Ayuntamiento

Voz 0470 36:29 Zara Puerto Hurraco del norte no han agarrado pero vamos a hacerlo tiene buen Pecoso eh hola buenas tardes

Voz 0460 36:42 pero ella Bahamontes la Cadena SER pelea Gonzalo verdad

Voz 0470 36:45 la Cadena SER sí sí llamamos porque estamos dando estos días desde el tema de la granja que ha quemado que que no lo sentimos mucho que como la granja y tal y y queríamos localizar si saben porque lo que lo que nosotros queríamos centrarnos en el periodísticos en los dos pollos que han sobrevivido ten no sé si sabe y salgo de los pollos de la granja

Voz 10 37:04 lo que no me parece bien es que

Voz 11 37:07 yo creo que de una desgracia estéis haciendo intentando hacer a sí por ciento

Voz 0470 37:12 es es que hasta luego pero no me pero sí señor pero sí que me oye si te oigo pero si si es que lo primero que hicimos aquí es que estamos a tope con osea con la gente de la granja solo

Voz 10 37:24 está el familia mía eh no defiendo porque sean no

Voz 0470 37:28 sé que sólo sólo queremos hablar de los de los dos pollos en concreto porque dentro de esa desgracia que se tendrán que recuperar de esto no gusta que la vida se abra camino y que son de todos los que han muerto haya resultado dos pollos vivos si queremos las idas y mala idea

Voz 10 37:44 qué queréis que haga yo

Voz 0470 37:46 sí se sabe algo de los pollos de lo dos pollos eso

Voz 10 37:50 que no que mejor pueden y yo iba bajo venga bueno

Voz 1 37:56 señor

Voz 0460 38:00 es que nos están esperando con la escopeta cargada

Voz 0470 38:03 me cargó los caso

Voz 0460 38:06 el vamos vamos vamos a reflexionar

Voz 0470 38:09 hemos podido ver vamos a ver

Voz 0460 38:12 imagínense eso en en el espacio exterior por ejemplo no hay oxígeno estamos hemos encontrado una zona de España donde no hay comedia para que ustedes vean cómo se van vamos a ir a esa zona pero con escafandra claro quién ir en plan aventura yo propongo hacer un programa en sale a Gonzalo como con la gente que va a ser un problema desde Chernóbil ir a una sola aquí hemos detectado

Voz 0470 38:38 con traje de payaso con un nivel de comedia

Voz 0460 38:41 cero vamos a ir allí que que nuestra carrera

Voz 0470 38:45 dos pollos acaben con nuestra carrera es que tiene muchísimo nos hermana muchísimo con Juan Muñoz fíjate fíjate

Voz 1 38:55 esto lo mira yo dos tocado

Voz 0645 38:59 cada ha hablado de todo el ambiente de terrorismo

Voz 0460 39:05 Cataluña por supuesto hemos tocado toda la piel el IRPF el final va a ser hostia al final no nos van a echar de la darle por los dos

Voz 0470 39:12 políticamente de verdad estamos yo estaba convencido de que iba a ser una gilipollez este es nuestro final tío son todos señales insisto en lo que dijo ayer vámonos decimos echamos la Trapa que traspasa amo la cafetería doblando la servilleta hablamos la servilleta entregando este como es que es verdad que nos hemos metido

Voz 0460 39:31 dar pelear Rodrigo mandar aviones y bombardear lo o tirarnos nosotros en paracaídas y mientras bajamos insultando

Voz 0470 39:40 es verdad que en fíjate como final de semana es que hemos entrado en un en un pozo a una dinámica lo que sin querer el día todo México Asturias Juan Muñoz también enfadado la chirigota el jefe de la SER yo creo que ya ya vale no yo

Voz 0460 39:58 estos dos días hemos entrado en una espiral

Voz 0470 40:01 es el tamborilero que quiere hacerlo Centauro tamborilero pero en fin decidme si la llamada no se podía ser más respetuosa sí lo que pasa Camps agente ya está de uñas porque ya

Voz 0460 40:11 claro no hay una al lado de este pueblo Puerto Hurraco carnaval perpetuo

Voz 1 40:15 sí

Voz 0470 40:17 hoy es un programa muy importante la vida moderna porque ahora abrimos una jornada reflexión

Voz 0460 40:21 quieras en promedio desde pelearse

Voz 0470 40:25 Mato Celia González tu propuesta es ir a pelea Gonzalo Soto propuesta es aumentar el ritmo y aquí hay una hay una vertiente clave que sacaba el programa era la mochila que estaba metiendo mucho jardines sin querer cerrar sesión voy a ser una avanzadilla yo este fin de semana

Voz 0460 40:42 te voy a ir de mochilero Apple a Gonzalo se afeita qué pasa muy voy a preguntar campesino te voy a decir campesino por qué no ponen

Voz 0470 40:57 a la confianza vamos ganando su confianza para que vaya traigo orujo pero ha sido ha sido la vida moderna y ya veremos si el lunes hay otro no por lo pronto una prosa para nada