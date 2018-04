La Vida Moderna es llamar a Glovo para que recojan a la abuela de la residencia

Voz 0460 00:00 hoy oyen los frutería Virtus dato embarazada ya nos han regalado sí

Voz 1 00:32 no es truco le pido has adelantado la habría alargado la verdad

Voz 2 00:52 has adelantado tenías que haber hecho una pausa de Pot de cómo era

Voz 0470 00:55 Strawberry importante pero es que lo dice

Voz 2 00:58 a raíz de ahí Broncano

Voz 1194 01:02 más cosas sobre Strawberry Iza Ismail Komeito sic freak echaron no le gustan tomate un full de él

Voz 3 01:22 lo has trufada

Voz 4 01:25 el bueno de la hoy miércoles a que estamos a veintiuno de febrero febrero el lunes por aquí eh si Luna

Voz 0470 01:37 amar puesto aquí en La Caleta lunes ha hecho estas Caleta

Voz 2 01:40 yo es verdad

Voz 0470 01:44 yo tu desgraciado bueno muchas veces a todos por venir hoy teníamos voy que siento no hacen los monólogo de nuevo pero muchas veces más papeles como ven es que hay más papeles que mover fíjate que es cliente muchos para remover y yo siempre es como bueno prefiero hacer los monólogos carece en la vida eh se te echa encima pues oye

Voz 1194 02:02 la papeleta que tenemos Fray moviendo papeles

Voz 0470 02:04 es que no Sonia Koke lo convoque es rapidísimo ya tendrá por ahí moviendo papeles busca

Voz 5 02:08 claro me parece

Voz 2 02:11 nunca lo no buscando algo de la cadena aliento

Voz 1194 02:15 papeles

Voz 5 02:21 vida

Voz 1194 02:21 eh

Voz 6 02:24 puede haber un poquito que canalice ese pero muy sutiles y que lo esta canción de burocracia me tira mí

Voz 0470 02:35 vaya vaya Matute que careo no no no

Voz 7 02:38 sí

Voz 0470 02:38 anda encargado extremo bueno vamos a ver íbamos a empezar el programa hoy con Otra movida pero es que nos ha llegado una carta hoy sellada e el trece de el veinte de febrero y además no pone al revisado de seguridad de la Cadena SER si revisado de seguridad gracias compañeros dejándolo recordamos que ante ahora tenemos seguridad tenemos seguridad lo contamos el otro día porque el público es quiso unos cabrones lo voy a recordar refuerzo esto no es broma PRISA Radio ha puesto seguridad especial para el programa porque la gente las gente la reclutar por descanso del programa cuando acabamos de uno a otro y tan se mete no es que se meten en los hechos

Voz 1194 03:19 como como si fuesen Cruise sin donde aparte de un juez de seguridad hombre también tenemos una jefa de seguridad mujer porque lo tenía ya hubo problemas en que no podíamos cachear las a ellas viene muy loca hoy hay una policía qué tal

Voz 0470 03:37 bien que tenemos una seguridad muy poco patriarcal sí sí es verdad es exclusivo bueno bueno entonces no se ha llegado aquí una carta tiene revisado de Correos España ha revisado la SER con un sello que sólo pone España que nervioso y una estrella dorada en el membrete

Voz 8 03:54 pone ahí

Voz 0470 03:57 la pone academia de la Llingua Asturiana

Voz 0460 03:59 es todo

Voz 1194 04:01 Del Potro literatura

Voz 0470 04:05 impone el señor don David Broncano la vida moderna cadena SER calle el águila apartado de correos quinientos setenta y cuatro

Voz 0460 04:11 ellos

Voz 2 04:12 ah claro no lo van a escribir en castellano

Voz 1194 04:16 a las seis y treinta y tres cero ochenta

Voz 0470 04:19 bien bien y luego pone teléfono es que cada vez que os lo juro por TF TCN un teléfono

Voz 1194 04:26 a lo mejor se todo lo escribo ha terminado yo también hablo ya

Voz 0470 04:29 esto es esto lo que siempre se dice pero no les gusta que parece que molesta eso molesta de ocultarlo y luego poner a a donde no ha llegado el gol asturiano es la palabra

Voz 8 04:40 Max expone fax fax Packers fax

Voz 1194 04:45 CIU tal al asturiano

Voz 0470 04:50 bueno y entonces tengo aquí una carta vamos a hacerlo a abrir

Voz 1194 04:54 Irak será para felicitarnos

Voz 0470 04:56 sí sí señor don David Broncano Estimado señor gracias hace unos días trataron ustedes en la vida moderna la problemática la demanda de la lengua asturiana no sé qué es esto es Tour Rosillo y somos conscientes de que se trata de un drama humorístico satírico paréntesis y hasta irreverente tampoco bueno lo conocemos seguimos con interés irreverente irreverente la iglesia sí sí

Voz 0460 05:17 no vemos por la Nobel de la iglesia

Voz 1194 05:23 entre irreverente ante la reforma laboral

Voz 0470 05:25 esto no nosotros somos el cachondeo gilipollez sí sí

Voz 1194 05:31 no perdona es importante recordarlo porque si te tomas en serio a que que parece que lo este tío lo avisa que no tienen llevará ese terreno no quieren digamos a hacernos sentir importantes para que recordemos que ha pijo sacado una sección donde salen noticias nosotros hablamos sin tener ni puta

Voz 0470 05:47 se ha creado en general como todo lo que decimos aquí

Voz 1194 05:49 entonces claro esto sí dice conocemos el programa

Voz 0470 05:52 hemos por tanto nada que objetar al enfoque considerado

Voz 1194 05:55 bravo mal

Voz 0470 05:56 esto lo firma el presidente nada bien el pero no no obstante no

Voz 1194 05:59 es que yo que no soy racista pero es una técnica muy mía de gracias a muchas chicas porvenir claves al show

Voz 0470 06:08 no obstante a título meramente informa a pues a título meramente informativo Nos interesa lo guardo y lo que informarme claro le trasladamos a algunos relacionados con la situación socio cultural en astur

Voz 1194 06:20 adelante adelante con esos datos la carta

Voz 0470 06:22 en castellano pero Asturias lo pone en asturiano bien eh bueno aquí central de datos además varios datos aquí la cadena en la Llingua que en términos de los ochenta el asturiano es lengua tradicional de Asturias estudian lengua asturiana vida veinticinco mil

Voz 1194 06:35 la soledad que el asturiano lengua oficial de Asturias

Voz 0470 06:39 a las que eh y luego dice aquí ojo mira según datos del estudio socio lingüístico Asturias dos mil diecisiete un veinticinco por ciento de la población asturiana domina el asturiano tomará ojo eh uno de cada cuatro toma toma

Voz 1194 06:52 los Yaya

Voz 0470 06:53 no lo sé un veinticinco por ciento dominar asturiano no es tampoco es mucho

Voz 1194 06:57 sí sí no no querrán que se fomente Raquel hable más tampoco muy complicado no es una base que echas un rato con a otro son dos de cada cuatro y luego eh

Voz 0470 07:09 claro con que tú digas bueno en fin es que que no que creo que éramos toledano bueno sí desde luego ojo eh desde el año setenta y cuatro existe una literatura asturiana de notable calidad desde el setenta y cuatro setenta y cuatro

Voz 1194 07:20 el plus tú William las adivina evocó Swan Bello Berta apiñados que eso quiénes son esos son bella yo también escribir cartas inventando bueno ponerle con una de Estimado señor desde perdonen la literatura de lo siguiente no pero siempre Tampere

Voz 0470 07:45 R Reverte

Voz 1194 07:46 lo único que ha dado la cultura asturiana es Hevia

Voz 8 07:50 bueno pues ojo también

Voz 0470 07:52 ojo a esto bueno porque habrá los escritores pero luego dice la música hecha en asturiano abarca todos los géneros quitar interese escuchar a artistas y grupos como Jean Nouvel diseñará hoy vía

Voz 1194 08:04 ahora me voy a poner ya escuchará debía no dejó de tocar una gaita decir que folclore es difícil esto que nos han la vida habitando la gaita escuchará debiendo sabes

Voz 0470 08:16 a ganar con ella

Voz 1194 08:17 en total aparato ese japonés que Nos mandaron la foto el otro día folclore claro ahí sede de verdad si tienes talento para el Front Lord ojo

Voz 0470 08:26 se espera eh que acaba diciendo una cosa solemnemente

Voz 1194 08:29 solemne

Voz 0470 08:30 igual lo último párrafo con que tenemos pocos hablen de de música este último párrafo

Voz 3 08:37 prever un poquito solemne

Voz 2 08:43 dice el tío como el presidente de la allí

Voz 3 08:46 Xosé Antón González Riaño dice Coma

Voz 1194 08:52 día cuatro de mayo se celebra solemne

Voz 3 08:55 me senté en el teatro Campoamor de Oviedo barra Oviedo gracias pues no queremos entender el día de les Lletres asturiano

Voz 1194 09:07 personalmente lo invito a que acuda junto con su equipo

Voz 0470 09:12 voy a ir

Voz 1194 09:13 sería una excelente oportunidad para comprobar in situ es probable también sí tuve como se entiende en Asturias la potencialidad social y cultural de nuestra lengua un saludo cordial y respetuoso no sale

Voz 0460 09:29 citado acto

Voz 2 09:33 sí

Voz 1194 09:38 Nos han tendido una trampa íbamos a picar una encerrona Teatro Campoamor que ella era van avenir sus mejores futbolistas como él quería es el cuadro en que cae como no tenemos viernes no no puedo decir una cosa que yo yo me he comprado discos el asturiano ensayo tengo la discografía de Petit por el grupo infantil que no fui amigo y a mi bueno bono infantil que no hay discografía mejor de grupo indie español de los últimos quince años tengo los discos en en este en asturiano español me voy a presentar con esa credencial en el teatro Campoamor bueno el cuatro el cuatro de mayo para amor igual que intentaría pero una movida pero que mover así una movida

Voz 0470 10:20 tú puedes yo yo por seguro

Voz 1194 10:23 tiene gracia que el otro día que el sitio donde siempre nos encontramos a gusto a estudiar el también a pesar de eso también hay hemos encontrado la manera de de enfrentarnos

Voz 0470 10:33 si nosotros no podemos podemos enviar a Ignacio como una avanzadilla eh vamos allí vestido con la bandera de

Voz 1194 10:39 bueno de hecho la última que estuvimos a Asturias fue épico para que contar lo bueno en Asturias sucedió aquello de la gente yo vomitando en el suelo de borrachera porque la gente haciendo cola para en cuanto me a sacarse una foto del me volvía a provocar el visto volvía agachar me has visto llevó como cinco minutos

Voz 0470 11:00 de bueno pues la de la Llingua Asturiana aceptamos la invitación y esto es lo que os espera así que el pozo cuatro vamos el programa no un aplauso dar empezamos a toda la vida

Voz 9 11:58 la actriz sí

Voz 10 12:08 tres buceo Yanes cuatro ida moderna

Voz 11 12:19 Héctor de Miguel Martín

Voz 3 12:21 Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 0470 12:34 hemos tenido hemos hemos tenido en el resultado de hoy todo muy asturiano prohibiese el entrega de Tercera División Grupo II asturiana

Voz 1194 12:43 ya hemos puesto en marcha la rueda de la ofensa sin eh

Voz 0470 12:46 luso tengo por ahí que no teníamos que una canción en asturiano que no sienta la tiempo hoy pero al estar previsto por igual al final hoy o mañana

Voz 1194 12:51 la pala de allá vamos si no que quede ninguna asturiano sin ofender

Voz 2 12:57 el cuatro de mayo lleguemos ya digo esto lo que yo bien

Voz 1194 13:02 que sepan que no van a ser de liarla una foto con la estatua de Woody Allen reta a Álvarez Cascos como era Álvarez Cascos Álvarez hijo de Foro Asturias sigue vivo yo creo que vivo si vivo políticamente me parece que juega con Álvarez Cascos que es Francisco Álvarez Cascos y con su enfado con el PP se presentó allí con hizo un partido propio como lo llamó como lo llamó como Fuck enseño a bueno Foro Asturias no sé que no lo hacen posguerra Cisco Álvarez Cascos claro que tiene que estar siempre eso sí sí sí

Voz 0470 13:35 eh bueno están en la Cadena Ser

Voz 1194 13:38 esto da igual porque como vamos a de todo igual

Voz 0470 13:40 en el estudio principal en el estudio donde se hacen todos los programas guay de la Ser todos hacen Akihito lo guay lo me parecía que toro los toros hacen los toros no pero todo lo demás Wise son aquí en La Ventana hoy por hoy a vivir en esa misma sillas se asienta en realidad pido un aplauso porque la calidad que están aquí

Voz 1 14:01 el tiro cumpliendo con la tradición de la América que de Castilla

Voz 0470 14:07 de nuevo americana muchas gracias sí sí sí yo sigo la camisa cada vez va más opera cada vez tiene más cosas

Voz 1194 14:14 Duscher paradójicamente desde que entras que vengo más guarro

Voz 0470 14:18 si viene menguar pero en cámara de lejos muy elegante

Voz 1194 14:21 si el negro parece negro acerca los peores los todos los parones bueno y bien tengo tengo una buena noticia para bueno para todo Mijail Esther doy hoy no voy a trabajar porque qué

Voz 0470 14:37 porque porque el último día que estuve aquí en esta mesa trabajé muchísimo joder es que ayer ante taller hiciste el himno de España nuevo que lo espetó lo has Pétain huevo para una vez que te

Voz 1194 14:46 la baja ya vivir pero sí que es ver

Voz 0470 14:49 estaba aquí ibas a coger ese Serrin mito guay o ibas a volver a hacer

Voz 1194 14:52 no señor yo conexión me he ganado el crédito para tocar los huevos lo que queda de semana de manual de genio de de talentosos Albert Einstein lo que también te tocó mucho los cojones después de la fe hombre me haya hecho esto llega con esto ya estaría es que eso es muy importante porque vamos a ver yo convino eso ciertas dosis de Amira

Voz 0470 15:14 de lo del lunes con el himno de España quedó muy bien la filosofía de evitar trabajar todo lo que sea pero seguir cotizando a caderas el esfuerzo en pequeño momento Ramarias porque hablamos un día

Voz 1194 15:24 exacto exacto de la comedia

Voz 0470 15:27 no fue el vosotros haber sido virales

Voz 2 15:33 no esta semana no lo voy a mirar yo creo que ya es porque yo tonta

Voz 1194 15:38 y entonces hoy quinientos hoy plantee una sección también un poco que viene dada por los acontecimientos es una sección que

Voz 0470 15:43 sí pero el himno de España lo vamos a grabar el que hiciste

Voz 1194 15:46 bueno a ver si podemos con todo comenta y tu siga la banda tal al que les Parker

Voz 0470 15:51 muy bien

Voz 1194 15:52 no sé no sé si lo subimos para IMFE podrá es que igual no es que no me lo ha hecho Marta Sánchez pero no las subidas Poti de subir una canción registrada es que nos íbamos a Cabrera Cárcer como Bartoli a eso iba a ver si a ver si vamos a el himno está registra si vamos a tener que pagar derechos a España sería un giro preciosa como devolverle lo que leemos claro bueno vamos a ver y yo creo que hagas nombraba al Toni si me hablas sí a hablar de eso sabemos que es el rapero bueno hablar no introducir la sección con eso la metió el han chutado tres años y medio de cárcel por en sus canciones hacer injurias a la Corona enaltecimiento al terrorismo calumnias y amenazas o cosas que aquí se hacen

Voz 0460 16:44 pero sin aquí es la rima eso sí Yola

Voz 1194 16:51 así que yo el otro día sobre terrorismo la hubiera hecho voz yo ya estaba en la de todo el mundo acusándole de verdad se castiga eso lo mejor que hizo fue la OSE castiga a la broma el al chaval el esto no viene sólo de también han secuestrado el libro de Fariñas Fariña si es decir yo lo que os planteo yo de Fariñas perdona el libro libro el libro dejaría Fariña porque aún un un libro que cuenta poco la historia del narcotráfico en Galicia y a uno de los de de los relacionados con eso no le gusta vaya entonces un juez la secuestrado el libro que plantea Don Juan Ignacio Delgado una bombitas

Voz 0470 17:38 momento porque es que no tanto inflexión de voz que Llanos que que sino cada hablado no

Voz 1194 17:41 esto nuestro de Miguel el periodista apelando a Don Juan Ignacio Delgado Alemany don David Broncano y señor don David Broncano Aguilera Lepe iba Julio incluso que nos haga esta locución breve si lo dejamos porque sí sí lo dejamos quiero decir que la comedia es si ya que no entiendo es está poniendo poco feo no yo no sé vosotros yo Madera de héroe yo sí yo

Voz 0460 18:10 no yo no me está de la CUP

Voz 1194 18:15 a Cabrer la Anna Gabriel de la comedia

Voz 0460 18:17 no que acabar en Suiza

Voz 1194 18:23 pero en Suiza los martes no está muerto

Voz 0460 18:28 quién estaba

Voz 1194 18:29 Donald show business iba vamos a ver en el en el ser estar hasta hace mucho frío yo creo sin los tres sabemos o intuimos que un día hace valía mira yo creo que si no se va a liar por la gilipollez que menos esperemos ha pasado ya pero es bonito es que bonito esto es que son te lo complicado jazz temas Bélgica y eso es lo que lo convierte en algo gracioso

Voz 0470 18:57 es un debate que no sabíamos quiénes han dicho de todo el rato hoy voy a plantear un debate pero me debe ser otra cosa no quiero que

Voz 1194 19:05 vamos a ver es que tú que planteas

Voz 0470 19:07 yo lo que planteo es que en la vida hay que saber llegar

Voz 1194 19:10 y hay que saber irse es muy importantes a ver irregular Guardiola lo importante no es ganar lo lo lo difícil lo difícil es seguir ganando claro pero mira Guardiola yo creo que la gente lo que le gusta es que nosotros en la boca del lobo aquí en el edificio de la calle en hacer de la Gran Vía nos permitamos decir y hablar de cierta manera y eso es lo bonito esto no es lo mismo que o como si lo hace a alguien una radio pirata de Astroc

Voz 0460 19:35 hablando Vaz lo Juanita

Voz 1194 19:40 a Si yo te entiendo a ti espero que dure más prudente que tal yo no yo no me llaman ni de valiente valiente arde yo soy de verdad una pelea física algo yo nunca ha estado siempre además yo era una pelea de una pelea yo la primera Austria el muerto

Voz 0460 19:58 yo no

Voz 0470 20:00 yo te he visto alguna noche por ahí que hemos estado ahí igual iba un poco la casita

Voz 1194 20:04 como bordeado el peligroso hemos tenido algún

Voz 0470 20:06 con pequeño contencioso cuando nos hemos gira tuya estabas en el hotel

Voz 1194 20:09 yo o apuesta por la comedia plenamente si veo que no me voy corriendo ya correr sí que corre si tenemos otras coartadas ya preparadas

Voz 0460 20:21 tenemos todo preparado que que que salga el abogado era una comedia yo reconozco que yo sí tengo el síndrome del te en esas batallas de napoleónica siempre mandaban a toda desfilando hacia el enemigo tocan

Voz 1194 20:44 Annan

Voz 1 20:46 no

Voz 1194 20:48 el primero en morir estoy contentísimo en primera línea ya ya

Voz 0460 20:53 eh

Voz 1194 20:54 tú vas a pero sí que es eso es que que los héroes son los que llenan los cementerios entonces yo soy yo soy bastante más prudente de verdad que soy muy fan de la gente que sabe ir para mí es un arte fíjate Guardiola decías como qué bien se fue del Barcelona luego igual nuestro pero también de otros sitios José Luis Moreno que bien dejó la metodología en alto esto

Voz 0460 21:14 Juan Muñoz cogí Ryan ha sabido dejarlo claro que nos han dado un ejemplo

Voz 0470 21:22 en un momento mini Enciso porque creo ha llegado hace veinte minutos un email del manager de Juani Ray de

Voz 4 21:32 te lo he del mayor de Juan de Juan Muñoz diciendo que

Voz 0470 21:38 que a ver qué X que aflojó pero remató ya lo contaré México

Voz 1194 21:40 Asturias Juan Muñoz vale vamos a ver soy muy fan de eso es abrirse de hecho yo sabe que me conocéis que cuando estamos por ahí hay algún acto bueno esto que ya con el Can Canet demás he desarrollado en esa rueda perfectamente esa técnica tan bonita de irse a la francesa eso es magnífica el baño eso es de maestro eso lo ha llevado

Voz 0470 22:01 mucho diez gente esperándote en la puerta de un local diciendo no vamos a esperar a Héctor que ha ido al baño

Voz 1194 22:06 ahora bien al cabo de media hora diciendo pues

Voz 0470 22:09 o ha muerto o está ya durmiendo

Voz 1194 22:11 ahora como la película que estás en Navarra tras la vuelta es esperamos ya no estoy ya entonces hoy muy una foto desde tu cama en El Escorial aquí con los dorados yo soy muy fan de julio también que no grave esta otra alocuciones gente que hubiera triunfado si si hubiese ido a tiempo porque os quiero os quiero decir con Zapatero Zapatero es Zapatero

Voz 0470 22:37 en dos mil ocho la segunda legislatura Paqui Paqui

Voz 1194 22:40 paliarla que ha dejado el matrimonio gay la Ley de Dependencia regate pero en español ha quedado como el mejor presidente espera

Voz 0470 22:47 como el Obama leonés sabe lo tendría tendría

Voz 1194 22:49 de hecho la española toda la vida el que venga detrás que arregle porque ya se veía los nubarrones de la crisis no no yo saco de la crisis pirateo porque es que le quedaba ya hacer Mortadelo lo lo siguiente era hacer un Mortadelo en el Congreso que lo iba a hacer te lo digo mira pero claro lo dejó sobre la crisis qué le hicieron el Mortadelo a él otro que se hubiera ido a tiempo yo hubiera hubiera quedado en la Historia Fernando Alonso mira si se hubiese sido muy cuando cuando el primer campeón

Voz 0470 23:22 por ahí no dos mil siete sobre el tío más

Voz 1194 23:25 joven si no me equivoco ganó dos dos en la persona más joven

Voz 0470 23:29 después de eso dice me voy

Voz 1194 23:31 luego a al circuito Carlos Tavares el año pasado

Voz 0470 23:37 yo creo que en el caso puesto creo que Rosberg que ganó lado justo lo contrario ganó un Mundial con veintitrés años el día siendo dijo me retiro

Voz 1194 23:47 Grande es esa es la actitud

Voz 0470 23:49 la Fórmula uno es que la cita

Voz 1194 23:51 porque esto y la mucho con lo que contaba era de Buñuel en sus memorias que le decían que han pagado bajista la última película al millón de dólares Buñuel decía que hace más esa mi filosofía Javier Sardá sí estándolo con Crónicas marcianas mundo se compró entre montañas Barcelona a un avión aquí necesidad tienes de ir al rojo vivo no no es que ya no ya no ya no ya no llama parece caer el ejemplo contrario pero fíjate que la Chiquito la casada con veinte años siendo palmero de Tablada no no no no no no estoy petando

Voz 0460 24:33 se esperaba

Voz 1194 24:35 qué le iba a suceder claro y pico años porque te hablo de la retirada por vetada ha espetado pensaba que estaba apretado como palmero más en Japón pero yo no te con final para la sanción que yo al debatir pero pero ha dicho que no ibas a trabajar hoy ya queda bastante vais a ser lo contrario de lo que propone cancelar el programa tu propuesta hacerlo me Dios oro Juan además fíjate que sí que una retirada épica Simancas mañana es el último programa que pasa lo que pasa es que sería muy triste estos señores no se va envejeciendo claro no quiero que vean la decadencia esto sabemos vale pero que repelen como todo en la vida a la mía ahora una decadencia hacerlo divertido pero o sea tu verdad es que el divertido y gracias todo el mundo por el apoyo para que todo vaya para arriba pero es divertido quedarse para cuanto mayor en la mierda hay serio de la gente ha dicho que la gente ha dicho

Voz 0470 25:33 a los héroes dos tu propone es que te gusta eh yo haría el poblado ya lo estamos a ver

Voz 1194 25:38 ahí ya no ya es inevitable hacemos el de mañana porque lo grabamos ahora

Voz 0470 25:40 también exacto y luego ya no se estaría feo luego como tenemos el fin de semana no lo pensamos mucha mala tarde libre no vamos a comer vale

Voz 1194 25:48 sí debatimos si debemos dejar el programa yo no ya no te digo ya llegar a final de temporada volver el lunes si volverá

Voz 0470 25:56 no liarla sí porque vamos a liar

Voz 1194 25:58 amenaza le verdad parece porque estaba muy solo el juez Velasco ceda queda mi sección del programa de hoy

Voz 0460 26:05 la joya voy a rabiar por favor jondo es necesario que nos vayamos por nuestra propia iniciativa esta oportunidad derrape tirando

Voz 0470 26:26 hay que hablar pero he aquí que es verdad que una que que Facebook Nos ha censurado la cuenta el programa porno de los mexicanos

Voz 1194 26:33 que son todos señales

Voz 0470 26:36 dos señales pero yo lo vi mexicano este

Voz 1194 26:38 el flujo no lo sé pero bueno tú propuestas vamos

Voz 0470 26:41 considera el promedio y el de mañana lo hacemos en principio el lunes ya veremos si venimos a mí te digo una cosa me hace un poco de gracia

Voz 1194 26:48 es que gracioso gracias gracias a primero dejarlo en alto que es la hostia ella a lo largo de dejar algún alto es uno no lo tiene mucha gente hay que valorarlo sin como así a Homer en la central nuclear no qué Home Pato ahí dejar un muñeco aquí ofendiendo

Voz 0470 27:06 vamos una cuenta cosas para dos años gritos sordos tuyo tú y no de España

Voz 1194 27:11 hasta aquí chupando PSOE

Voz 0470 27:14 pues claro ya a tope con Managua

Voz 1194 27:17 vale más vaga ocurrió el título de esta sección por si vuelve otra vez

Voz 0470 27:20 un título al año retrospectivo retrospectivo

Voz 1194 27:23 sería Si ya total nos hemos divertido tanto

Voz 0470 27:26 pues una paso para que que posible ex ministro de

Voz 1 27:33 Delgado Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 0470 27:46 entonces

Voz 0460 27:47 eso yo no voy a voy a tomarte la palabra voy un poco ya sabes qué es lo que has

Voz 1194 27:52 dichos me anima yo no sabía ser ser lo que voy a ser a continuación que Cabrero ya que has puesto la raya dónde está el final donde está la meta ya tan cercana ya da un poco simplemente a la reflexión de que va al Toni ya le mencionamos aquí el rapero que está en la cárcel lo que va ir a la cárcel va al tónica en la cárcel y Marta Sánchez en libertad

Voz 0460 28:19 yo

Voz 1194 28:20 eso trae libertad también idea

Voz 0460 28:23 que va al Toni como pasó con su día da puto justicia siempre ninguneando a la comedia verdad haciéndole casi todo a los músicos a los músicos transgresores los cómico cráteres fracaso ahí tenemos muchas cosas que hacer

Voz 1194 28:42 en una Salon músicos ahora porque en los ochenta fíjate toda la etapa de el de el pan radical bajo ellos las barbaridades que se cierra ahí bueno nadie fue hay quedó quedó son canciones son fáciles pero claro pero claro si hubieran sido chirigotas

Voz 0460 28:59 bueno voy a romper vínculos

Voz 0470 29:03 la puedo ver si no en el sello de antemano

Voz 1194 29:05 pero es que son son son dos costura de moderador pues cositas bueno vale no pero es que lo lo que leyéndolo es es es delito uf pero cantándola

Voz 0470 29:18 pero aquí sí

Voz 1194 29:20 si esta carta la mantas a la Audiencia Nacional mañana están en la cárcel pero cantando pero de dame la portería cantarlo por favor

Voz 0470 29:27 pero es que tiene una un verso que empieza con el Rey Juan Carlos

Voz 0460 29:29 ya pero

Voz 1194 29:31 qué déjame cantar cantando no yo les doy un tono que que entra con jabón lo vas a hacer tierno e lo vas a tener a Serra pegando pero tierno no mire mire este plano de los censores de los judíos usureros

Voz 0470 29:48 echando todo es bueno

Voz 1194 29:51 tú sabes que no llegó también sí pero a ver cómo lo voy a cantaban sí pero miembro yo yo yo yo vamos a ver mi teoría y ahora la defenderé es que no se supo nombre punto rapero sella faltan Val tonic punto aquí mi teoría es que Sivall Toni hubiera dicho lo mismo pero en una chirigota no estaría en la cárcel aquí lo que sea castigado es el estilo del rap el estilo ofensivo y contracultural del rap sea sea castigado esa esa poesía urbana dura ya que va al grano si si hubiera sido la mierda de él que es que estamos muy ingeniosas asientos letras de chirigota es puta vete con tu puta al el siglo XIX

Voz 2 30:46 pero déjame déjame déjame

Voz 0460 30:50 gracias me hace gracia que nosotros escribimos bien y con ingenio tenemos mucha agudeza vale más rancio

Voz 2 31:00 te voy a

Voz 1194 31:02 claro porque los chicos pero no estará en la cárcel porque no les importan ya sumados a Asturias y Cádiz hermanados pero de momento hay nada sólo te pido

Voz 0470 31:17 lo que el el boli de censura eh aquí donde dices yo les digo que me con lo que viene ahí que hay cambios

Voz 1194 31:23 ella algo que además es muy fácil arrima nombra que claro saber algo tan evidente la vueltita en junio no igual igual es peor la vueltita que lo que hay que hacer es no deciros una cosa tú dices que hasta aquí no

Voz 0470 31:42 vale eso no pero que hay cambias de otra de otra

Voz 1194 31:44 van vale ok la misma idea en su momento espera

Voz 2 31:50 a un híbrido a voy a tocar el rap con con la chirigota

Voz 0470 31:56 si te a contra una cosa así que esto es que de en el momento que han dicho que sea si no se lo creerá ha entrado al ha entrado el estudio Antonio Hernández Rodicio director de la Ser

Voz 1194 32:07 eso

Voz 2 32:08 un aplauso para entrar en un prodigio momentos de mucha tensión y Nacho adelante

Voz 0460 32:21 lo que decías de la pena

Voz 1194 32:25 además que que que que eres de Cádiz también

Voz 0460 32:37 la parte chirigotas ya ya habían llegado y miembro fundador de la chirigota

Voz 0470 32:46 te te acuerdas documento cuando ha dicho que era como El tamborilero pues adelante con el

Voz 0460 32:52 este hecho Waterloo señal

Voz 12 32:55 ha hecho a alguien

Voz 1194 32:58 qué los refuerzos no tiene vuelta atrás no lo voy a intentar hacer de madera

Voz 0470 33:04 un cómico tiene que se híbrida

Voz 1194 33:06 hoy ayudarme de la chirigota voy es como si fuera una muleta porque todos sabemos que la chirigota es un género está por encima de llamas una muleta

Voz 0460 33:15 la chirigota pa

Voz 1194 33:19 a la ese híbrido con el Rat más que la cosa que más balancear vale vale ahora paseos quieres una el rap cuando empieza a ser más ofensivo le meto la chirigota vale

Voz 0470 33:30 quita peso aclarar bien pensarlo le quita peso sino

Voz 1194 33:33 qué le da esa esa ese ese ese vuelo

Voz 0470 33:36 porque la chirigota te encanta

Voz 1194 33:39 la chirigota de hecho yo empecé ser cómico bigote

Voz 0460 33:44 a mí me pasaron una casete

Voz 1194 33:49 te pongo una base si bar que no hace falta sin bases

Voz 13 33:53 no políticos que están en el Gobierno espera hasta Higuaín y políticos que están en el Gobierno se ha demostrado

Voz 1194 34:01 son unos ladrones que me casé

Voz 13 34:04 llenen manito sí señores es un chico muy formada al acercó Juanito aunque éste lo tú puedes ver Ferrer al Rey Juan Carlos Mato un elefante le fue la olla yo le digo que me

Voz 0460 34:22 no va a nietos y señores de chico

Voz 1194 34:29 Olmos

Voz 1 34:33 lo todo cálida salido cálido

Voz 2 34:45 eh

Voz 1194 34:47 o que momentos vividos en algo más si es que ahora voy a decir la versión que iba a jugar ahora aquí ha salido rodilla a ver yo yo dije Canito porque es un guiño a Cádiz a a las hiciera

Voz 0470 35:01 a día no pretendían que ibas a decir nada no

Voz 2 35:05 un aplauso para ONU

Voz 11 35:15 David bien arriba

Voz 0470 36:17 hemos tenido muy buena definición del premiando la mañana hacemos otro programa después de lo que ha dicho que que de lo que ha pasado aquí con el director dos eh veremos el lunes hay otra mañana no debatimos por lo pronto quiero pedir un aplauso para qué