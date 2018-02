Sentados en el volcán

Voz 0313

00:00

hace unos días tuve la oportunidad de visitar la isla del Hierro no la conocía ahí sinceramente la recomiendo porque es un chute de naturaleza de paz de sosiego paisaje impresionante muy muy recomendables de verdad y allí me explicaron con detalle todo el proceso de los volcanes como se va acumulando el magma cómo aumenta la presión COAG buscando una salida ya al final Platoon explota erupción a instar en aquellas columnas de humo y aquellos ríos de lava que lo pueden arrasar todo bueno pues tengo la sensación de que España cada día se parece más a un volcán por si no teníamos bastante con la corrupción la precariedad los líos políticos el proceso ahora es estar añadiendo una serie de elementos que cualquier día cualquier día tendremos fiesta mayor sí porque son elementos que van achicando el espacio común que es el de las libertades a veces con el uso de la justicia otras simplemente con los prejuicios o el sectarismo hoy me gustaría referir les igual los con tenía eh Refree Les tres casos sólo tres distintos entre ellos es verdad pero que creo que muestran ese nexo común y que además tienen que ver con la cultura bueno con la cultura y con el periodismo además serían la condena a tres años y medio de cárcel de un rapero proscribir canciones que a mí me parecen una salvajada un pasote pero que no dejan de ser canciones el secuestro de un libro ordenado por una jueza tres años después de su publicación porque alguien que aparece casi de pasada por cierto se siente injuriado ya lo que faltaba lo acabamos de comentar la retirada de la feria Arco la feria de arte contemporáneo lo más cool de lo más vanguardista que tenemos en este país la retirada el montaje artístico que habla de presos políticos en España voy a quedarme en esto último voy a quedarme porque me parece sinceramente atroz que un escaparate como Arco sucumba a la dictadura de lo políticamente correcto llevado hasta su máxima expresión miren yo no creo que pueda hablarse de presos políticos en España sinceramente no lo creo puede discutir al respecto porque el tema tiene tela basado en lo que yo opino pero eso al final no es lo importante ni muchísimo menos lo importante es que el arte es una forma de expresión de provocación y que un artista Ricardo Sierra en este caso nos interpelan con fotos pinceladas de lo Jordi Oriol Junqueras de los titiriteros que fueron encarcelados en Madrid etcétera etcétera que nos interpela con eso nos puede parecer como espectadores bien malo regular no pero retirar la obra retirarla para evitar polémicas dicen bueno pues a mí personalmente me parece de traca resumiendo que creo que estamos sentados encima un volcán y el día que explote podremos Cómpeta a ver qué nombre le ponemos Si volcán intolerancia volcán imposición volcar incompetencia volcán estamos tontos de capirote pero el día que entre en erupción seguro que nos quedaremos todos avisado queda