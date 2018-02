La familia de Adou, “el niño de la maleta”, más cerca de un futuro juntos

Voz 0313 00:00 en mayo de dos mil quince hagan un poquito de memoria conocimos la historia de un niño al que los guardias civiles que controlaban el paso fronterizo del Tarajal en Ceuta descubrieron en el escáner de equipajes fue conocido en toda España en toda Europa como el niño de de la maleta que pasó que a su padre le detuvieron y le acusaron de estar en connivencia con los traficantes de haber intentado colar le de Matute en España y además de mala manera poniendo en peligro su vida etcétera etcétera Él decía que no que le habían engañado a él que eran las mafias las responsables de haber hecho esa operación no ayer casi tres años después de que empezara todo la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado si condenado Alí optara a pagar una multa de noventa y dos euros es decir que aquella posibilidad que el peligro a que el riesgo de que tuviera que ir a la cárcel de que obtuviera más tiempo separada de su familia por suerte finalmente no se ha confirmado hoy hemos invitado a asomarse a la ventana porque como sabrán muchos oyentes Nicolás Castellano escribió un libro precioso titulado Me llamo adujo que estaba basado en esta en esta historia Alice buenas tardes bienvenida La Ventana muy buenas se te puede dar la enhorabuena a felicitar verdad

Voz 1 01:05 qué tal gracias porque hace unos meses

Voz 0313 01:08 los esto tenía tenía un aspecto de que iba a acabar peor de cómo ha terminado al final no

Voz 1 01:13 sí creo que sí estamos esperando una una sentencia peor y por eso mi familia hay micro va a Francia para poner a salvo lo que me dijo mi esposa

Voz 0313 01:26 les ha venido acompañado a la radio de su mujer y su hijo a Duque ahora no cabría ni en una maleta en un coche porque estaba al espigado el hombre que que no ve a lo grande que está tú sigues estando en Bilbao y tu familia en Francia o como cuál es el objetivo

Voz 1 01:39 sí yo sigue viviendo en Bilbao y creo que mi familia había muy pronto va a regresar a Bilbao conmigo porque por eso hemos luchado mucho para vivir juntos

Voz 0313 01:51 ya tenéis las condiciones para legalmente el reagrupa el reagrupamiento familiar todo en orden algo legalmente

Voz 1 01:57 de todo está en orden pero hay cosas que debemos arreglar no sólo un piso esto es pero creo que es el mejor está ya hecho el más difícil era la esta sentencia esta condena que pesaba como una una losa se me cabeza no oí creo que nos paralizaba paralizar en tres años sin sin vida no porque estamos sorprendido cada día esperando algo mejor por creo que ya acaba esta historia de una manera mejor tú cómo estás ahora tienes trabajo de si lo tengo trabajo fijo pero creo que puede conseguir algo en Bilbao hagan muchas oportunidades y creo que muy pronto voy a conseguir un trabajo

Voz 0313 02:51 hoy he visto como presta mucha atención a esto de la obra de teatro que esta noche se estrena en la capital de de Mali y me gustaría que saludar AIS con Nico sólo ten cuidado una cosa él está comunicado por satélite hay un poco de retraso en la en la comunicación así que hablamos entre vosotros porque me ilusiona mucho que lo pueden escuchar los oyentes de La Ventana pero sólo eso que a Nikos un poquito más lento Nico empieza a por saludar venga

Voz 1620 03:17 es verdad que hay un poquito problema con con la comunicación ya sabe de esto viene también Ali con las comunicaciones con África muchas veces yo quería felicitarle ya lo hecho por teléfono desde ayer he hablado con él en varias ocasiones y con Lucy con su mujer y felicitarle porque se ha librado de la cárcel no al fin y al cabo todo era un caso que no tiene ningún sentido un padre que quería reunirse con su hijo así que en la medida en que la familia está más cerca reunirse Porfirio Europa yo creo que está pasando ahora felices así que felicidades Ali

Voz 1 03:43 muchas gracias a Nicola

Voz 0313 03:46 tú recuerdas cuando os conocisteis con motivo del libro verdad Lied con Nico sí

Voz 1 03:49 creo que hemos trabajado junto a la entrevistas ha ido pueda entrevistas sobre la entrevista para ponerla en su sitio no pero creo que había muy muchas dudas muchas muchas dudas porque ha en principio la gente criaba que fui yo que metió el niño y en la maleta pero después de explicaciones hay INE a flan Nicolas me creyó que era verdad porque había pruebas que no yo no estaba no estaba porque estaba fuera ellos llevaron el chico una hora después honre pazo en la frontera entonces hay que poner la cosa y creo que después de queda entrevistas empezamos a escribir esta obra no que ya está en la mercado

Voz 0313 04:38 Nicolas la función primordial de un periodista es verificar los datos de una información en qué momento porque da por buena la versión de lo que había ocurrido

Voz 1620 04:48 bueno porque después de hablar con muchísimo que fuentes oficiales que habían tenido acceso desde el minuto uno incluso con los guardias civiles que encontraron al niño la maleta que hablaran con el padre minutos después etc etcétera todos los elementos Carla llevaban que el relato de este hombre su vida en Fuerteventura su relato al también fue pues la persona que tú cubrir de Costa de Marfil un momento determinado contrastar también con la responsable del menor en Ceuta la versión que daba el niño era evidente que estábamos ante un caso de una familia que a la desesperada recordemos porque no les dejaban traerlo por la vía legal a pesar de que cumplía todos los requisitos para la reagrupación familiar pues tuvo que recurrir a se esperaba que unos desalmados que lo engañaron pues metieran al niño la maleta no asumieran ese récord

Voz 1 05:33 te puedo preguntar una cosa para terminar estuvo yo creo que sí o estás era o estás en ellos no creo que la felicidad es relativo no pero es la felicidad de su relativa pero creo que sí podemos decir que estamos feliz porque la meta es agrupar unos está junto vivir juntos y creo que lo he concedido lo he conseguido con mi esposa con los niños que ha luchado mucho imagínate Serrano una maleta como un

Voz 2 06:07 la uno huevo

Voz 1 06:09 yo creo que cada uno de nosotros a pagar un precio muy grande muy grande por conseguí esta metano muchas gracias a todos y creo que estamos feliz y el futuro en España vuelve a tu país a Duque quiere ser de mayor otro que ahora nosotros formamos ya una parte de España o no somos yo tengo una tengo casi diez años viviendo en España creo que mira día esa nacionalidad todavía no lo voy a empezar a tramitar ahora de Dabo creo que voy a empezar a tramitar tengo ya diez años yo voy a empezar a tramitar ya estamos aquí para vivir vamos a vamos a hacerlo con firmeza pero con con mucha fuerza