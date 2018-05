La Script: 'Lady Bird', por fin una millennial sin ego (23/03/2018)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 4 01:15 puede ser Pili

Voz 5 01:20 claro

Voz 6 01:38 abrimos la trifulca de cine con Pepa Blanes a mi vera hola hola qué tal Elio Castro en el Festival de Berlín que empezó el pasado día quince Hola Elio hola qué que sentir suena un poco como yo muy claro a caer una nevada que te va a caer una nevada

Voz 7 01:56 ha sido los hijos pierdes horror de frío pero Ramos estos meses Berlín que tú lo conocimos hace años antes de cambio climático eh esto es

Voz 6 02:06 la verdad es casi casi bueno a luz vino bueno vamos a empezar por qué nos cuentes que estrellas que películas que que que has visto

Voz 7 02:18 sí bueno pues no es una visión con muchísimas estrellas porque en la inauguración para la película de animación de Wes Anderson que te Air Touch estuvieron además de Wes Anderson hay gol

Voz 6 02:31 doctora en Lady Bird pero que luego

Voz 7 02:33 es hablar todos esos ponen las notas de esta película de animación Hall pero la estrella es prensa antes de que le dieran el Oscar de honor de estadísticas no nos obsequió con unas declaraciones estupendas una rueda de prensa maravillosa habló de su claro eso presente de su futuro de su labor de actor se quitó muchísima importancia dijo que él era un instrumento en manos de los directores también se tomó en broma cuando le preguntaron si ya se sentía mayor con sesenta y dos años dijo que para nada y que ya sé que él hubiera Mallorca sesenta y dos años nada de nada y luego ya más en serio él dijo que no se sentía viejo sino que ahora mismo están ofreciendo los mejores papeles de toda su carrera

Voz 8 03:14 o nadie ha hecho nada por qué meloso Pruden porque soy viejo no porque el viejo pregunta que soy demasiado joven para el premio

Voz 6 03:31 que en realidad lo hago dijo que no que estaba viviendo

Voz 7 03:33 somos los mejores momentos su carrera y que era una de las ventajas de ir cumpliendo años que elige sus papeles muy interesante sí que él estaba dispuesto a hacer prácticamente de todo

Voz 9 03:41 ah que bien oye mira me parece maravilloso que a los sesenta y dos años Le ofrezcan papeles tan interesantes e también has visto a Joaquim Phoenix que es ha estado presentando la última película de Gus Van Sant

Voz 7 03:54 sí he estado como siempre no en la película se titula que bueno algo así como No te preocupes él no podrá ir demasiado lejos eso la película producida problemas cuenta la vida de un ilustrador dibujante que se llamaba John Callahan es que era un hombre alcohólico que debido a un accidente pues sé que quedó en una silla de ruedas y Joaquín face es pues pasaba ampliamente de la rueda de prensa pasaba absolutamente desde lo que decía ante lo que le preguntaban casa muy reaccionó muy curiosa cuando le preguntaron por la importancia ofensiva en esta película

Voz 6 04:28 pensando yo mismo

Voz 10 04:31 eh eh

Voz 6 04:34 dice hombre el sonido es es una pregunta muy cool típica de de este festival de festival a mi me gustaría también tener una respuesta muy cool

Voz 0277 04:44 a São

Voz 10 04:45 a a veces va a las

Voz 6 04:51 ya que no pienso en el sonido

Voz 10 04:55 sí

Voz 9 04:58 se quiere darse va a poner a ello a pensar osea que estaba tan ido

Voz 0545 05:01 como suele estar

Voz 6 05:03 como suele estar así de esto

Voz 7 05:05 es una interesaran que que estuvo simpático a la salida con toda la gente que que estaba pues los alrededor firmando autógrafos pero es más sea el moderador les dijo claramente hice bueno vamos a acabar aquí porque está claro que a Joaquin Phoenix no le gusta nada la rueda de prensa

Voz 6 05:21 de verdad bueno Daniel Brühl

Voz 9 05:23 ah y también ha estado en este en este festival que que presentaba Daniel Brühl

Voz 7 05:28 si Daniel Brühl hay que que presentaron siete Olías debe que es una película que ha dirigido José Padilla el director brasileño de Tropa de élite es una película que cuenta el rescate por parte del ejercito israelí de los pasajeros que yo estoy en un avión de Air France que fueron secuestrados por unos terroristas palestinas que sí que había lleva pero avión de Carla Bruni ahí haces lejos terroristas salen porque se llamaba las Células Revolucionarias iraníes daba precisamente que aquí en Berlín fue cuando se la regaló su carrera con la película Berlín

Voz 11 06:03 lo hizo mi sexo chats quizás no su voz que aquí había empezado todo

Voz 9 06:12 por eso tiene tanto vinculo con este festival que fue en dos mil dos cuando presentó Good bye Lenin le dieron el premio pues a la estrella emergente bueno presencia España

Voz 0545 06:27 hola qué tal de presencia española está la la berlina

Voz 6 06:30 vale

Voz 7 06:31 pues bueno hay varias bueno la más de las que más se ha hablado de la enfermedad es mío que también llega este viernes a las pantallas españolas y entonces es una película de Ramón Salazar que llevaba seis años si venga Berlín presentó a tu piedras y la verdad es que él estaba hoy por ejemplo con la repercusión que ha tenido la película con las críticas internacionales que me han hecho la película hablaba de esta película que ha escrito expresamente para subsistir en un papel de padre porque para él decía que el siempre que ponía se ponía a escribir y a quién personaje le todo lo que salía iba a ser interesante

Voz 12 07:08 hay una cosa que a mí me interesa mucho que es la figura de la madre no hay yo creo que siempre que te sientas con un folio en blanco oí colocas una madre vaya hacia donde vaya algo interesante va a salir luego es que también durante el proceso de de pensar qué película hacer y sobre qué iba a tratar me explicaron no en que en Psicología el mensaje que deja en un niño en una niña el abandono de una madre es muy tremendo y además no tiene nada que ver con el que deja el abandono de un par en el mensaje que deja lavando en una madres no mereces vivir y entonces me pareció tan devastador tan potente el pensar que un personaje como el de Barbara que ha vivido treinta y cinco años con ese mensaje no

Voz 6 07:46 bueno Elio pues te vamos a dejar porque yo no sé si la Stasi te tiene intervenido el teléfono pero la verdad es la vida de los otros que suena a rayos tu tu tu tu teléfono que además es el hombre más tecnológico del mundo

Voz 7 07:57 en serio jóvenes de verdad si debe ser algo completamente últimamente por último que se han presentado otras dos películas españolas con el viento se le él y luces de Diana produce hidrógeno más como siempre muy animado por aquí

Voz 6 08:14 bueno pues ya te he de volveremos a hablar a la vuelta a abrir AT ir a que te que te revisen el móvil Osaka te al espía que llevas dentro porque te aseguro que algo tiene un beso muchas gracias

Voz 7 08:26 hombre eso es raro raro

Voz 13 08:29 era ya hora

Voz 6 08:32 Pepa saca los guantes de boxeo porque estamos tuyos olas pues empezamos a empezábamos a ver

Voz 0545 08:39 dar precisamente por la película que decía el lío que se ha presentado en Berlín que es la enfermedad del domingo de Ramón Salazar el director de piedras y es un drama brutal entre una madre y una hija abandonada son Susi Sánchez Bárbara Lennie que se reencuentran en una casa de campo o precisamente decíamos que se ha pasado en la Berlinale ir ya la tienen en todos los cines de verdad

Voz 14 09:05 les echa nadie tenemos que engañan a todo el mundo nadie lo supo nunca raro es que no existir casi

Voz 15 09:16 la ficha

Voz 0544 09:19 que siguen aquí

Voz 14 09:20 sí seguro que sí sí

Voz 5 09:27 vida

Voz 0545 09:30 eso sí Sánchez es una millonaria que recibe un día en la visita de de una hija de treinta y tantos que es Bárbara Lennie Isère pero le pide que se reúnan en una casa de campo eh a mí me parece como si fuera el típico Melo súper melodrama al moro Almodóvar allanó pero sin despojado de toda las abundancia hace lo dramáticas a mí me ha gustado mucho Pepa

Voz 1463 09:57 a mí me ha gustado pero quizá no me emocionados emocionado sea quizá la la frialdad que evidentemente es una frialdad buscada con la estética con el tipo de interpretaciones e me

Voz 16 10:08 eso hace que fíjate que a mí me

Voz 1463 10:10 está muchos cines al Salazar porque siempre como muy arriesgado y esta película es arriesgada pero quizá lo mejor es la propia historia el propio drama que me que quizá no me llega tanto les trae una madre que abandona su hija porque no sé cómo que son historias lejos o que me parecen demasiado seria demasiado lejana no me acaba de llegar

Voz 0545 10:31 a mi me parece que es un poco como si fuera una especie de Chejov explicadísimo sea que son no historias como la de mucha una gran emoción y que a veces tantas explicar tanto que las palabras a veces no no sirven no me parece que que me conmueve mucho sobre todas las dos interpretaciones hice esa frialdad y a veces opera a su favor y a veces en contra yo creo que les sobran incluso que les sobra como envoltorio

Voz 1463 11:00 sí creo que hay es quizá el problema es un embolado me pasa un poco como con Julieta y eso que los envoltorios son muy diferentes no porque Almodóvar juega con el color las composiciones él es todo lo contrario no es su naturaleza fría que no sé en qué busque será Galicia entiendo pero el que tiene como un cierto minimalismo incluso natural no

Voz 6 11:20 no mi extraña es una puesta en escena

Voz 1463 11:23 eh bonita muy diferente a la de Almodóvar pero al final el drama entre el sufrimiento entre dos mujer a las madres que abandonan quizá me M no no me acaba de emocionar me parece una película Un con muy bien interpretada una propuesta muy interesante una película interesante que tiene momentos muy brillantes pero en conjunto hay algo que hace que no llegue yo a entrar del todo eso pues es una percepción

Voz 6 11:45 es una percepción más allá tú yo no lo tendremos osea que vamos a dar un paso adelante porque vamos

Voz 0545 11:52 dar de Lady Bird que es la primera película dirigida por la actriz y guionista Greta Garbo y dirigida por ella sola porque había hecho otra una dirección es la protagonista de otras películas de autor como por ejemplo Frances Hall ya está en Lady Bird tiene cinco nominaciones a los Oscar película dirección actriz protagonista Actriz de Reparto Guión osea tiene

Voz 6 12:14 los cinco grandes qué es lo que lo que componen

Voz 0545 12:16 una buena película en su debut sea basado pues en recuerdos propios de la adolescencia cuando vivía con sus padres odiaba su colegio católico y también en California la película está protagonizada por Ronan is se centra en la relación madre hija

Voz 8 12:34 no puedo preparar los Juegos porque es mucho lo es todo el logo haciendo que limpiarlo las huecos en los que ya lo has oído date prisa porque tírate estas pues todos los periódicos se parecen a queremos ser veranos tomamos leche de soja ya veis toques de cuero fomenta la industrial están crudos tienen cosas Planck ves cómo quieres saber nunca pensé España mamá y los huevos

Voz 0545 13:02 la película vemos que estamos en una en una un un programa muy familiar empezamos una película de una madre que abandona a una hija Ésta es una película de una hija que quiere abandonar esa cocina y no me extraña

Voz 1463 13:15 pero si es la verdad es que es una película que puede parecer un un extra muy pequeñita un extra de adolescencia en llega a la vida a la vida adulta eran una cosa así como muy casi un tono vintage las típicas comedias de instituto no con todos los tópicos y es verdad que nos decía Alan White en el programa de los Globos de Oro que es que en el instituto norteamericano no no

Voz 6 13:40 es así es así en la películas retrata

Voz 1463 13:43 danés evidentemente centrando o Sam digamos que amplificando todos esos tópicos y lo que hace Lady Bird yo creo que es muy interesante porque es coger es esa forma real no ir ya a pesar de que está todo pues pasado con ese filtro y visto desde los ojos de una grieta adulta pero sí que es verdad que que midia Liza ni demoniza la adolescencia es una ella decía en una entrevista que lo que más le interesaba es que ya cuando había visto películas de relaciones madre hija de padres a hijos había muchísimas de madre e hija había muy pocas y todas muy estereotipadas hola madre era una loca o la hija una loca o la madre la buenísima hola dijera buenísima y cuando en realidad pues eso momentos vitales en los que de discusión y todo es a veces es una convivencia complicada como como casi siempre es me parece muy interesante también el reflejo social que es es una película que muestra cuáles son las aspiraciones de la clase obrera norteamericana como es el el cómo

Voz 6 14:41 portarse del que llevar a sus hijos a un colegio

Voz 1463 14:43 católico aunque tú no creas en nada ni tus hijos Keane nada simplemente porque eso te te elevan

Voz 6 14:49 es una aclara o como ese afán

Voz 1463 14:51 por estudiar estudiar cuando luego ha habido una crisis económica que nos ha demostrado que daba igual yo estudiaba sonó que te ibas a comer los

Voz 0545 14:57 sí es verdad que es interesante que esta película ella es una de las las historias tipo Goebbels que son muy de auto mucha auto ficción a mí por ejemplo me parece que son todas muy ombliguismo y sin embargo en esta historia en la que sí se ve que ese principio de del del siglo XX que es ella es un adolescente el los atentados de las Torres Gemelas están ahí sus sus padres su madre es una enfermera que tiene que hacer dobles turnos osea que refleja una una una parte de la sociedad que me clase media la baja que está intentando subir de una manera ese sufrimiento de la madre a mí lo que más me interesa es que el la mirada no es solamente hacia el adolescente sino que es una es lo que decías no es una relación muy real muy eh inmadura quizá siendo ella más pequeña a lo mejor hubiera hecho una cosa más ególatra está a mi me parece maravilloso y es verdad que es que se ve el sufrimiento de los padres ver cómo se están quedando todos en en el arroyo tú crees que tiene posibilidades de conseguir el el Oscar

Voz 1463 15:58 yo creo que puede ser la tapada en el sentido en el que bueno es un año en el que no nominar la hubiera sido un trabajo de dirección muy completo y es maravilloso pero quizá siempre el Oscar a mejor dirección en en las nominaciones suelen ser trabajos especialmente a mucho más

Voz 0545 16:16 bueno soso como es el caso de no las tiene

Voz 1463 16:19 competidores muy potentes Guillermo del Toro pero bueno es la única mujer en un año en que pesan las mujeres es una historia es una película de consenso al final porque ha gustado entonces la han premiado muchos premios independientes de muchos premios pequeños bueno a lo mejor no sé si tiran por tres anuncios pues luego

Voz 0545 16:37 no sí bueno claro que él nunca se sabe

Voz 1463 16:40 quién cómo van los votos y sobre la dirección que

Voz 0545 16:42 dice Greta que Erwin pues le pregunta

Voz 1463 16:45 en una entrevista que claro ya ha codirigido ya ha escrito ha protagonizado historias suyas pero es la primera película que por qué justo ahora con esta historia cuando todas las suyas han sido personales hiriente que había querido de dirigir desde hacía mucho tiempo que siempre había querido ser directora que lo había tenido muy presente incluso cuando actuaba o cuando escribía que bueno pues que cuando acabó el guión de de esta historia dijo Val esta es la película con la que quiero ir creo que debo debutar porque si no lo hago con esta historia creo que no lo voy a hacer nunca ya desde ahí está muy contento de haberlo hecho

Voz 0545 17:20 hombre claro es realmente es también es partícula

Voz 9 17:23 por este año que en esa ese quinteto de aspirantes al Oscar a mejor dirección pues están a vacas sagradas

Voz 0545 17:32 como Guillermo del Toro innovan pero hay dos debutantes que es una mujer Greta

Voz 1463 17:37 una droga de John PIL que también es

Voz 0545 17:40 eh bueno pues se son debutantes no sea lo cual es una una irrupción bueno pues muy recomendable Lady Bird pero seguimos con la siguiente Ésta es una biografía litera bueno literal no es una biografía heterodoxa mente literal desde la adolescencia conflictiva hasta la edad adulta de Tony a jardín que fue una de las grandes patinadores americanas batió récords en ese deporte pero protagonizó un escándalo brutal con una competidora ya le partieron una una pierna bueno una rodilla a su a su contrincante en su rival olímpica y Nancy que Reagan en el noventa y cuatro y la película se centra en la relación entre Estonia y su madre la protagonista es Robbie ir su madre Allison Jenni

Voz 13 18:31 muy no es nada especial te vas a esforzar por que no ha venido a perder el tiempo concentra te no lo haces limpio me cago en la leche

Voz 8 18:44 no digas tacos delante de las niñas

Voz 13 18:46 digo

Voz 17 18:52 bueno pues esta película

Voz 0545 18:53 qué es esto así que era pequeña

Voz 6 18:56 por qué era tan pequeña que

Voz 0545 18:58 el guionista escribió la historia para su amiga y precisamente Alison Jenny es un un bueno pues unionista que que escribió la historia para ella ir había visto el documental de Tony a Harding que era que da brutal la historia de una chica de clase esto ya no es casi clase obrera yo considero que es que es lo que llaman la basura blanca osea que están fuera del sistema prácticamente ese es muy interesante Él contaba el guionista Stephen Rogers cómo vio el documental y luego quiso entrevistar a los protagonistas año

Voz 0544 19:36 ven entrevisté a Toni a Harding y a su marido Jeff ninguno de los dos recordaba lo mismo cada uno tenía diferentes versiones de lo que había pasado creo que lo interesante es lo que nos decimos a nosotros mismos nuestras justificaciones nos permiten vivir dormir tranquilos sus historias eran tan opuestas que pensé éste es el enfoque por eso escribí la historia desde sus puntos de vista deje que fuera el público en el que el diese lo prefiere creer

Voz 0545 20:04 es lo que pasa que Margot Robbie nos cuenta la historia directamente a la cámara y entonces tú te quedas alucinado de cómo alguien pudo llegar tan lejos pasándolo tan mal

Voz 1463 20:15 sí la verdad es que la manera de contar la película es curiosa porque claro la digamos que hacen una especie de comedia de algo que fue realmente muy dramático no ella está muy de acuerdo sea la pátina ahora está muy de acuerdo con esta historia hecho mucha muchísima promoción con Margot Robbie de hecho seguro que la veremos la noche de los Oscar estos muy de premios allí sentada y la verdad es que es es muy interesante porque ella era una bueno era una bestia patinando pero también en lo personal e la cosa es que claro en todos los obstáculos y en cómo es verdad que no tenía

Voz 0545 20:50 comportamiento adecuado pero

Voz 1463 20:52 como todos esos obstáculos hacían que que les daban de lado Sam sino el vestuario adecuado sino se gasta un dineral en un abrigo de pieles y claros no tenían ni un duro y tenía una madre horrible entonces bueno es es curioso también ver el clasismo que hay muchas esferas de la sociedad en las que pensamos que no hay clasismo

Voz 0545 21:09 esta era era tremendo pues es muy recomendada

Voz 9 21:11 le yo Tony al que además según

Voz 0545 21:14 la mente veremos a Arizona tiene en los

Voz 9 21:17 en los Oscar ibamos con otro de los

Voz 0545 21:19 estrenos de la semana la verdad es que esta semana es potentísima en estrenos muy muy recomendable que es todo el dinero del mundo es la última película de Ridley Scott esta cinta que tuvo es tan polémica tremenda primero porque una vez rodada pues quitaron el todo el metraje de Kevin Spacey por sus implicaciones en los casos de abusos para metieron además a su sustituto Christopher proclamen que además es el único que es candidato

Voz 6 21:50 al al Oscar por la película de verdad es que sí que es como un

Voz 1463 21:53 especie de premio bueno es verdad que tiene una buena interpretación pero

Voz 6 21:55 en nueve días hace nueve días por nueve días de Curro mira lo que Issing el rodaje y luego la otra polémica

Voz 0545 22:04 es que ese pago muchísimo menos dinero a Michelle Williams que amar Wolver que son los otros protagonistas es un thriller el thriller basado en el caso real del secuestro del nieto del millonario Paul Getty que no quería para el rescate

Voz 18 22:21 a jugar desde saque alguna novedad sobre el secuestro de su hijo haga una declaración que esto silencio

Voz 19 22:29 tras

Voz 0277 22:31 escuchen a mi hijo fósil que estará muy asustado y yo estoy asustada por él señora que nos gustaban las personas que se lo han llevado no me importa porque lo han hecho pero les pitos como madre piensen en sus hijos o en el hijos que fueron y sube

Voz 6 22:52 escena Mimí Bueno esta película tiene la moraleja de si te casas con un millonario no te creas que lo vas a tener fácil a mí me pareció muy muy entretenida

Voz 0545 23:02 creer que no te deja a descansar pero que en realidad quién te interesa es precisamente el millonario que no quiere pagar Hinault tanto la madre que que está pasando las canutas que por otra parte es es lo normal

Voz 1463 23:16 sí a mí me parece una película bueno pensaba que iba a ser más esperpento de de lo que en realidad en dirigida a hombres que claro la historia es tan potente como tú millonarios no quiere apagar y luego tiene puntos muy muy graciosos no cuando claro toda la policía italiana piensa que solo comunistas realidad quién quién cortaba el bacalao aquí era la mafia entonces bueno es curioso está dirigido pero quizá le falta algo de profundidad a una historia que no no sé muy bien porque me quiere contar la vida este señor si no me sirve para algo o no me da la sensación de que de que no tiene más fondo que que una música de la época

Voz 6 23:50 bueno y peluca pones en realidad Ridley Scott dice que es que su ADN está hacer cine comercial yo creo que es esto

Voz 1463 23:57 ha tenido pero han tenido un alguien muy profundo

Voz 6 24:00 pero que te quiero decir El ha tenido subidas y bajadas y entonces esta película El no no les da más o sea no hay mayor

Voz 0545 24:08 qué valoración se define como un no moralista se ha hecho fuerte que de verdad sí sí la sensación cuando ves las entrevistas dan es que entiende perfectamente al personaje que tenía catorce nietos sea ese tremendo

Voz 6 24:21 bueno vamos a terminar con otra con otra pena

Voz 0545 24:24 hola también muy recomendable que es en la sombra ganadora del Globo de Oro a mejor película extranjera es la última del director alemán Fatih Akin protagonizada por Diana Kruger es un thriller sobre una mujer que pierde a su marido y a su hijo en un atentado

Voz 0277 24:40 no puede pasar por favor del Huesca mi marido tiene su oficina llame a los compañeros este es el número

Voz 13 24:47 hubo una explosión circule

Voz 6 24:51 es una historia muy interesante porque también está basada en hechos reales

Voz 0545 24:54 en unos en una serie de atentados contra turcos que la policía alemana pues pensaba que era trapicheo entre ellos porque como eran morenos algo malo habrían hecho ir luego resultó que bueno que habían neonazis y eso retrasa es claro lógicamente Fatih Akin dando una bofetada en toda la cara de esa esa superioridad alemana

Voz 1463 25:17 del total la verdad es que es una película bueno es un thriller bien construido con no es un proceso judicial luego es el duelo de una mujer que ha perdido a su marido y a su hijo que tiene una familia que la que sale el racismo continuamente no a sus padres a sus vecinos

Voz 0545 25:34 la genial porque ellas el Dayan Kruger que es la marca de todos Pradas del mundo mundial

Voz 1463 25:39 y entonces bueno es curioso y ese ese rebrote del nazismo que hubo en los setenta pero que ahora mismo pues es tan tan tan actual no atenta contra los turcos los sirios contra cualquiera que realmente es preocupante como conecta también con un con un nazismo totalmente europeo no aparecen unos de Amanecer Dorado sea quiero decir que en la verdad es que es una película que quizá es convencional pero es muy interesante porque está hablando de cuál es la realidad europea es que muchas veces decía Fatih Akin que cuando cuando tú eres esas son dobles víctimas les matamos dos veces les matamos una físicamente luego porque no les damos la condición de víctima porque ni siquiera tienen dignidad porque es un traficante con barba y origen turco no entonces bueno Fatih Akin ha estado esta mañana ha estado esta semana en Madrid y le preguntamos precisamente por ese auge del nazismo lo decíamos bueno que nosotros somos muy siempre ponemos Alemania de ejemplo porque ha cerrado sus heridas de la memoria histórica no como aquí que que está pasando en Alemania ahora

Voz 0057 26:36 yo me di

Voz 1463 26:40 si decía que alemanes no los países que mejor ha reflexionado sobre su pasado que él y sus hijos han tenido la suerte de conocer esa historia que de alguna manera les in les impide repetir los errores en el presente pero que eso no es una garantía que no salva a nadie de otros errores futuros porque muchos de estos actos racistas especialmente los que comete la gente joven que comparten todos los grupos terroristas decía es una protesta contra la sociedad en este caso estos nazis vienen de familias educada ricas casi blancas que protestan contra sus propios padres Ése es el fenómeno aunque no es la única razón de que surjan estos grupos decía lidiar bien con el pasado no te exime de gestionar bien problemas su desafíos del presente como la crisis de refugiados bueno pues muy raro

Voz 6 27:21 vendarle en la sombra de Fatih Akin en realidad tenemos deberes se sea aquí nada de ver fútbol este fin de semana pero pero pero va pero va a destajo hasta luego Pepa

Voz 1463 27:33 dios

Voz 20 27:42 nota

Voz 8 27:52 abrimos la sección de televisión con la aportar

Voz 6 27:54 Geli hola Alaya

Voz 8 27:56 hola venimos con mucha marcha sí la verdad

Voz 6 27:59 sí qué horror que horror que pena que pena se acaba de estrenar la serie de Berto se titula mira lo que has hecho se acaba de estrenar el Movistar Plus y lo que has hecho lo vemos a una pareja hecha polvo totalmente dormidos por las esquinas que acaba de tener su primer hijo Illes Berto y su mujer bueno la actriz que ha sido un gusto la verdad poder verla están paternidad de los críos los lactantes desde el punto de vista del padre que lo otro es lo más más habitual ver que el día a día es tan desastroso como el tradicional de las madres pero claro ahora como son ellos los que lo sienten pues ya salta a la palestra con total

Voz 1268 28:43 vida hay Dios mio sigue si no vemos los dos puntos de vista la verdad porque es bastante equitativa en ese sentido la serie y los dos personajes son igual de importantes pero claro pues tenemos ganas de ver también los padres no que sienten esos padres que sienten entonces hemos tratado de encontrar un club de malos padres pero yo no encontraba a asimilar al club de las malas madres pero es que no no no no todavía no hay suficiente quórum así que vamos a crear nuestro pro

Voz 6 29:08 veo cruzar las vías fallos en Twitter no hay tensión yo no encontrado pero ha encontrado uno tal cual adiós a seguidores sudoroso

Voz 1268 29:15 pues todavía no están no están saliendo

Voz 6 29:18 el armario de los malos padres pero bueno el primero es el primer es aquel que lo ha hecho ha sido Berto Berto el pobre pues no se aclara con la llegada de su primer hijo

Voz 21 29:28 encima esto de ir ahí asomarse de vez en cuando esto para qué vale para que para que se quiere con tu sale punteras que luego que no es para que no se sienta solo lo en el libro muchas madres dice el refugio vibró Hitler escribió un libro y sus métodos

Voz 19 29:40 trabajó en función de puta Valkiria Ricky Rubio lo USCA ingestas como estrellas que tienen tres hijos anda tres hijos le supera de números dos barcos en técnicas propios de la dictadura Alberto timos a las nech Este que estábamos de acuerdo tuvimos hablando su verdad estuvimos hablando estamos de acuerdo que estábamos de acuerdo que yo yo te dije que no tenía claro pues de quieres esperamos a que el niño cumpla aquí está él smientras textiles no

Voz 6 30:02 bueno tampoco es la gran palabra de tocas la gran es la gran palabra

Voz 1268 30:06 es uno de los momentos de Mira lo que has hecho vemos que tampoco se aclara esta mujer supuesta mujer debe de Berto Sandra todo sea dicho

Voz 6 30:14 la interpreta la actriz Eva Ugarte

Voz 1268 30:16 hemos visto por ejemplo en series como Velvet o bajo sospecha aquí la vemos en yo creo uno de los primeros grandes protagonistas que hace dirige Carlos Theron que ese director de películas como es por tu bien o impávido y bueno yo creo que es una serie que que una de las cosas más interesantes es es la mezcla de géneros no mezcla drama comedia burra ICOM momentos como este

Voz 8 30:36 eso contrasta así con forma de PM puso un condón delante mío lo lubricantes o chirría Sandra D para dentro buscando vez durante vivió todo eso sangre fría claro técnicamente la fantasía devolvieron de adulto no porque también es la primera foto de mi hijo te puso burro en parte sí quedó en parte eso es en parte estoy aquí para bajas lecciones sobre esto vale yo he llegado a apelar Mela con María Teresa Campos pues yo soy más jodió Alfaz de teorías Berta de verdad que es un Sefes

Voz 1268 31:14 hay que decir que están en un supermercado haciendo la compra que me lo he dicho antes entonces bueno están teniendo estas conversaciones

Voz 6 31:19 sobre sobre la ecografía en el momento de la ecografía

Voz 1268 31:23 no es es la falta de sexo no que es una de las consecuencias de la llegada de un primer hijo no te tienen el al recién al al bebé recién nacido en casa el se escapa corriendo un supermercado bueno tiene este tipo de conversaciones no que es una uno de los reflejos de de de lo que cómo sienta la la Paternina

Voz 6 31:39 esta semana hemos entrevistado

Voz 9 31:41 a los a los tres a los a los hoteles artífices de de de esta de esta serie que

Voz 6 31:47 tiene seis capítulos de veinticinco minutos osea está bien incluso

Voz 9 31:51 la padres de recientes Si bueno yo creo que que puede interesarle decía

Voz 6 31:56 es cortado sea éste quien un año

Voz 1268 31:59 netamente también sino eres padre pues también porque bueno yo creo que al final a través de de de todo esto era paternidad y todo eso hay también un retrato generacional y de los españoles en general no de diferentes generaciones no fue idea de Berto meterse al show runner porque la verdad es que bueno este hombre ya hace de todo no ya lleva tiempo haciendo pelis haciendo y además de además de de sus monólogos Si de en sus programas pero dice bueno pues que le convencieron tal el él ya tiene ahí una base autobiográfica les tuvo a sus tres hijos muy seguidos creo que por aquel entonces sacó un libro

Voz 6 32:36 que tiene gemelos y eso ya Laredo que mantiene

Voz 1268 32:39 uno y luego tuvo gemelos osea supongo que fue el se llama mira al segundo Bumba gemelos sea tiene tres claro todo el tiempo

Voz 6 32:46 Master in muy seguidos claro no entonces bueno

Voz 1268 32:49 es el cuenta nos contaba María que en que que la serie pues juega con con eso de que todos creemos que conocemos a Berto no esa ilusión de realidad a la que la gente se ha enganchado desde que los realitys empezaron a poblar la tele

Voz 0057 33:02 pero la ilusión de realidad ha enganchado a la gente y lo lo ha teñido todo por ejemplo en los en la ficción en en te hablo de un leit como el de Andreo que yo es un programa que conozco los gags con actores dejaron de funcionar más o menos paralelamente cuando cuando entró en ley que no es a nosotros pues si el público ve que es Berto y Andreu jugando a ser unos personajes porque compra esa ilusión de realidad esto por ejemplo yo creo que está en la génesis de los youtubers por ejemplo en los youtubers no no beben de de la ficción de la que puedo beber yo de películas de serie es que hemos visto sino que beben tanto del reality de la cita diaria con la persona a la que admira más

Voz 6 33:48 bueno pues es verdad que se está ya incluso en el programa de hoy muchísimas la mayoría de las películas son todas basadas en la realidad en la realidad es es un imán Yllana y quiere ver fue ficción ficción pura no

Voz 1268 34:02 sí sí veremos a ver la forma del agua no los Oscar que su encuentro en total que a mi a mi es una de las cosas como usted que sea un cuento pero bueno me voy un poco me voy un poco de hasta he sido esa esa esa que era una mesa era cuna pero pero sí sí bueno Hay es interesante también en la serie que también sale me parece interesante hay un cierto retrato del mundo de los youtubers también de cómo se comunica

Voz 22 34:22 a la gente de diferentes generaciones el fenómeno fan no de qué estaba hablando el eh

Voz 1268 34:28 Berto pues también lo vemos incluso a través de de su propio personaje no al que le siguen pidiendo autógrafos aunque él aunque Berto dijo que él después de haber visto muchas otras series autobiográficas como Louis como de otros cómicos norteamericanos se la Quique ya sacar la parte llevada no eso no es lo confirmaba también Carlos Theron el encargado de de contar en imágenes esta idea tan personal y que bueno que que ha estado un poco como como mano a mano con Berto como co creador aunque de Berto pues Carlos Theron dice sentirse autor de esta serie más que de otras que ha hecho

Voz 23 35:03 ha desnudado del todo hemos tenido momentos realmente en que él ha tenido que lidiar con temas muy complicados con situaciones que son complejas a esa habla de de de es que no quiero no quiero hacer spoiler pero pero habla de dramas realmente conflicto con los padres cosas que son reales y que todos podemos reconocer las ha hecho desde dentro desde de verdad ahí las ha soltado Nos

Voz 0545 35:30 compartido bueno claro esa sinceridad porque hay momentos muy patéticos

Voz 1268 35:36 momentos yo yo creo que todos nos reconocemos exactamente lo sí que es verdad que hay una parte de verdad que que que que es una de las cosas que también se puede destacar de esta comedia no que es comedia pero que mezcla mezcla diferentes géneros y bueno pues la parte auto autobiográfica la podemos ver sobre todo en los padres que que que la serie sí que se parecen a a los padres reales de Berto pero luego hay otros personajes mucho más aficionados como por ejemplo sus suegros su hermano o su mujer no su mujer para para hacerlo más creíble todo todo todo la la situación pues se hizo un casting de actores que no fueran demasiado conocido se buscó mucho que tuvieran un tono muy natural bueno pues la actriz Eva Ugarte no se explicaba cómo abordó el reto de interpretar a su mujer en la ficción

Voz 24 36:23 yo lo digo siempre la profesión de médico anestesista define muchísimo me sirvió mucho como como pilar pared hay dudas yo no tenía porque vuelto a su mujer como son mujer como tal no a mí me han contratado hasta ahora para interpretar no para hacer mi para nada no no hay letra pequeña en este contrato es que esto está muy claro interpretas y luego también hay algo de este no referencias intuición que Zaha contando que dije no hay ni un ni referencias de otras series entonces otras parejas mide como es son mujeres vida real ya al principio me lo preguntaba él ya estaba basada en ella o no es ficción propio Berto Romero es ficción eso es la la gracia

Voz 0545 37:11 la serie no que tú nos dices bueno pero como puede estar mostrando esto sí claro el decía no es que está estoy jugando todo el rato con mi mi personalidad pública y con mi personalidad en privada no ya en eso en la reflexión esa de la la generación de sus padres que que bueno pues que es más tierna y luego también ahí se ve la la enfermedad de cómo cómo de repente ser padre te pone en contacto con la vida ir también todo el mundo va envejeciendo entonces también con

Voz 9 37:40 las enfermedades de de los padres aquí

Voz 6 37:43 es interesante y luego también vemos a Umberto claro la parte esta cómica que es que es

Voz 0545 37:48 racistas a que tú dices Jaque bromas pero qué fuerte

Voz 1268 37:51 sí sí sí porque él en esta versión de sí mismo que hace pues tan tan tan tampoco sale siempre muy bien parados Humberto un tanto racista no baja a juzgar por los comentarios que que le hace a su mujer en una escena que es una escena que que ellos dos sepan decenas restaurante ecuatoriano no entonces es él está preocupado por los cuentos que la canguro que también es ecuatoriana Le cuenta el niño

Voz 25 38:14 a lo mejor hemos cogido de canguro a la reencarnación psicópata de Moctezuma

Voz 8 38:21 oye mira es que en la tradición oral de tu cultura no sale

Voz 6 38:24 para los tejos no no no

Voz 25 38:27 que la Caperucita que nos gusta más en Caperucita

Voz 8 38:29 es triple doble y les sacan navía digerir que no entre en detalles ya me entiende no no te entiendo no te entiende tú sería como decirle que ustedes este inferior a nuestro eh y tan superior fuera nos habríamos conquistado pasó ahí está está sirviendo al camarero esto es cada vez digo eso se callan

Voz 0057 38:49 pero no tiene la textura Daniel con los de Albacete

Voz 8 38:52 eso sí te de cacahuete señor traen directamente de Ecuador

Voz 1268 38:55 la verdad es que no sabe si le ha echado en la en la copita jo si bueno es que bueno eso hay hay luego hay hay muchos elementos que no son verdad pero no significa que que es hay muchos elementos que son verdad y lo hay cosas que que se que que tiene en esencia tienen que ver con él aunque no significa que hayan ocurrió exactamente no no no Berto Plamplona hablaba de uno de sus miedos que se ve reflejado

Voz 0057 39:19 cuando nacieron los gemelos imagínate eran tres niños y la noche era hicimos turnos yo ya no dormía con mi mujer ella dormía una noche yo otra y entonces Yoigo tenía tantos sueño que mi pesadilla era si me quedo dormido en el parque mientras mi niño juega o en el metro me conocen me empiezan a hacer fotos o me pintan cosas pues la cara me obsesiona con eso esto yo lo enseñó la serie de una forma mucho más

Voz 6 39:47 cruda

Voz 0057 39:48 pero es lo que tienes que hacer con la ficción creo yo coger materiales que son reales llevarlos a extremos

Voz 6 39:53 bueno pues también la ficción y la realidad ese sonido de fondo es que es la promoción se hizo en un Ikea que hay en Madrid en la calle Serrano entonces se pusieron a hacer un potaje allí es que no no obligamos a tortas de casualidad pero vamos que también son cosas que verdad que ya todo el realismo todo se mete Amics claro Él siempre se utiliza asimismo como Berto el personaje te choca que su mujer se llama Alberto

Voz 1268 40:19 para alero totalmente bueno también va con el personaje de Llano que es como la organizada de la pareja la la la la que tiene las cosas más claras no hay lesión más caótico pero bueno aquí eso decía que que esto era una comida romántica porque al final por encima de de si llega el hijo no era hijo de lo que va esto es de una pareja no de de de de lo que les sucede una pareja es la historia de amor como de una pareja o la relación de una pareja entonces bueno y puede sobrevivir no claro decía empezar mal algo

Voz 6 40:49 estancia si puede sobrevivir empezar un poco la la historia

Voz 1268 40:51 por el final no pues cuando qué pasa cuando ya una vez Se junta en el final feliz de que por fin juntos felices y comieron perdices pues qué pasa a partir de ahí bueno pues vemos temas reflejados y además muy que te puedo sentirme identificado si eres padre o madre pues temas como la lactancia y yo qué sé las nuevas metodologías educativas esos chat de los Whatsapp de los padres del colegio de la Guardia día el tema el pediatra y bueno también la gran cantidad de consejos que reciben los padres de todo el mundo

Voz 19 41:23 el Bruce el dime de Lutero aquí fuera esto Veinticuatro está bien decrece se dé cuenta de que no vive en Costa Rica una deserción en la que te descuidas se destapa pavos cuidado porque luego si alguien nada que allí lo pillan todo concentrarnos noticias niños tiene que tener mocos el mira del pañal que está sucio hija quieres que baja el termostato yo creo que esa tocaya pero no solo

Voz 6 41:49 bueno decíamos el haya que Berto podría ser un socio honorífico de El club de los malos padres de la escribe vamos a ver quiénes pueden ser otros

Voz 1268 41:59 miembros bueno puede Luis CECA osea aunque ahora está en la lista negra de Hollywood pues fue de los primeros que mostró ahí su faceta supuesta faceta privada no y desastrosa y bueno pues sobre todo pues lo veíamos intentando conciliar su vida de cómico de una cola de padre divorciado dos niñas no la quinta temporada por ejemplo tiene un momento estelar cuando se lleva a su hija mayor al teatro y ella se dedica a navegar con él

Voz 0277 42:22 móvil que en el momento más en el momento más dramático de la obra te he visto enviando mensajes a todos a mí esto es de mala educación Te he visto te he visto escribiendo está leyendo esto pero cómo puedes apreciar una cosa y navegar al mismo tiempo una manera de vivir es su insulto a los actores hacer eso pues quería saber más de ella mientras Alberto sabéis algo de sí mismo mil novecientos sesenta sabía que esta obra estuvo prohibida en Rusia con Israel sabía es que después de escribir la selva sabías que reescribió el final porque aquí provocaste que otras personas deprimidas se suicidaba

Voz 1268 43:04 aquí su hija lo deja deja cerrada pero bueno también vemos ahí el salto generacional no

Voz 22 43:10 de de diferencias de de de de comunicarse de de funcionar bueno pues si en efecto muy bien Aaiún

Voz 6 43:19 es un horror con sus hijas luego también está el padre de simples que es Frank que a mí me me encanta es muy disfuncional o el de cines mil bueno es una comer

Voz 1268 43:30 la de la actriz creadora franquista obviamente la principal protagonistas la madre pero también el padre tiene mucha importancia Rafi que que interpreta el actor latino Miguel Gómez no es es es un ex adicto de pocas luces que pasa bastante de sus obligaciones llevamos ya no son pareja y tienen un criterio muy distinto en cuanto a cómo criar a su hijo

Voz 0277 43:48 Castilla tampoco también juega esta también es una aquí obligó a mi novia que vacunarse malaria misses externa vale tu novia es una chivatazo

Voz 26 43:57 no tiene nada que ver no la meta siento mucho que tu madre Tejo tira tanto que pases de una mujer que te dice que tienes que hacer a otra qué coño dices lo haría cualquier cosa me llamas para que cuide a la quieres que vaya apreté al hospital voy a ver vertido el hospital que

Voz 0277 44:14 bueno esta es una de las broncas

Voz 6 44:16 de mil nuestro esta cantidad de series de padres disfuncionales pues es nota ahora naturalmente lógico que se necesite ayuda vivimos en una sociedad en la que los padres pues necesitan necesitamos Club de padres y por eso tenemos al teléfono a Juan Haro que es director del Centro ISAF psicología psicólogo clínico y terapeuta familiar hola Juan

Voz 7 44:42 si hola buenas tardes qué tal pues fenomenal

Voz 6 44:45 pues fenomenal es que viendo tantas series de padres no piensa que que que que pasa osea ha habido un choque generacional brutal y de repente nos hemos dado cuenta que los hijos son mucho más difíciles que nuestros padres

Voz 27 45:00 bueno no es que los hijos sean más difícil pero sí que somos más conscientes de nuestros límites es una cosa buena desde mi punto de vista yo cuando empecé hace de escalas de padres hace veinte años e hicimos un estudio si la gente lo con el demandaba era herramientas para educar a los hijos lo que yo sí que veo es que los padres sí que son un poco más blandito nos eh y les cuesta más poner límites y parece que vamos a tomar a los hijos por por eso de de límites de de de matarles no eso es una es una pena pero hombre yo creo que es una cosa buena que el que que los padres seamos más conscientes pues de que efectivamente necesitamos que que no nos no instruya no pero los padres no quieren nada de de rollos tienen herramientas

Voz 6 45:46 prácticas

Voz 27 45:47 de hecho el tema este de la Escuela de padres ha evolucionado muchísimo antes bastaba una charla ahora no se trata de que nosotros les podamos dar un trabajo que que se motiven que tener también una actitud muy positiva porque eh no se trata de regañar a los padres lo hacen sino a mostrarles que que es más fácil educar de lo que parece que es cuestión de pararse un poquito pensar las cosas indicar es el tiempo que necesitan

Voz 1268 46:17 puede puede que haya Juana I también no sé si si una mayor falta de tiempo general que los padres acusan con respecto a otras generaciones en que el reparto de tareas era diferente no sé si también hay una notáis una diferencia en la reacción de los padres a la reacción de las madres ante la llegada del primer hijo

Voz 27 46:35 la llegada al primer dijo desde luego que la reacción del el padre y la madre son son totalmente distintos la madre lleva nueve meses esperando no padre parece que se que se acaba de enterar pero el papel del padre cuando nace el primer hijo es es precioso es es es muy bonito porque se trata de de de ayudar a hacer crecer esa relación entre la madre y el hijo y y muchas veces el padre se siente desplazado ya es todo lo contrario es que ya no es el protagonista el padrino ser protagonista es alguien que está al servicio de una relación que que es preciosa y que y que su tarea es sostenida de la madre que se siente cuerpo extraño que a un bebé que es alguien que deseas muchísimo que quieren muchísimo pero que la vez también es alguien pues es que no no entiendes eso llanto porque yo era entonces tiene que dar tiene que dar seguridad que tiene que permanecer sí es una cosa curiosa que siendo pienso el nacimiento del primer hijo muchas veces hemos comprobado que también es motivo de de de separación esta sensación de desplazamiento o de incomprensión en que tiene la madre

Voz 0545 47:45 a ti qué te parece de lo del club de las malas madres que es como una especie como de ventana de queja al mundo

Voz 27 47:51 bueno pues en mil clubes malas madres lo los padres me parece que es un y lo que es terrible osado creo que que todos estamos llamados a

Voz 28 48:02 a a a pesar de todos nuestros ser

Voz 27 48:04 es que los niños se adaptan enseguida a lo bueno podemos cometer muchos errores pero en seguida lo reconocemos practicamos si nos convertimos en buenos padres y buena madre la queja a lo mejor de de una madre de sentirse sola en la crianza y eso lo entiendo perfectamente y ahora es es es muy es muy habitual y si los padres eran cuenta de la importancia que tenemos a la hora de que sostener de apoyar pues es las cosas cambiarían Taleb

Voz 6 48:39 bueno eso es claro es que aquí es una llamada muy muy inclusiva osea que tú estás a favor de estas series en las que porque ha habido a lo largo de las series de decir en en el cine muchísimas madres desbordadas muchísimo solteros y un biberón pero ahora cada vez hay más ficción en la que

Voz 0545 48:57 los padres son reales eso a ti te parece interesante

Voz 27 49:00 sí sí la presencia del padre me parece fundamental una presencia discreta e y de apoyo y luego el papel del padre va cambiando conforme va creciendo el el Elise

Voz 29 49:11 sí porque luego Llanos de apoyo Juan no sea claro

Voz 27 49:15 apoyo desde una presencia totales de Un compartir no sólo las tareas domésticas sino sino que tienen que generar una relación única con con los hijos no parece que que se encargaba de la relación con los hijos era la madre y el padre pues proveía económicamente no eso ha cambiado totalmente el padre padre varón se tiene que que trabajar el vínculo con con con los hijos yo creo que en ese sentido sí que sí que vamos creciendo poco a poco

Voz 1268 49:44 de todas maneras sí que estamos como una sociedad muy sofisticada no no sé si es más difícil educar que antes lo es igual de difícil o no es difícil en general nunca lo ha sido