Boyero: “No soy de los que tienen orgasmos con el cine independiente”

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ame es una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que fin al tiene que dice lo que piensa para vivir uno de los mejores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la verdad es grave Carlos Boyero

Voz 0313 00:47 Carlos Boyero buenas tardes amigo Mi cámara te escuchamos perfectamente estabas tímido muy tímido Gerona y ha dicho que has Carlos bien encantado como siempre

Voz 0324 01:03 es como tenías miedo el otro día con el Papa con un poco de suerte pero pero bueno ya me dirás cojonera normal es decir es un buen equipo pero está verde y el resultado yo creo que es engañoso Bono pero bueno pero el fútbol es el fútbol siempre es una suma de pequeños da igual oye qué tal lo que quiere decir es que sigue con miedo vamos eh no no pero que no es un equipo

Voz 1 01:27 muy buena ahí el embate

Voz 0324 01:31 sí eso es como es como gol Ronaldo el sida a mí me lo recordó el bueno bueno si no es bueno también hombre es que sabes que es un buen jugador sí sí por supuesto pero aquél fue bueno primer por de enhorabuena creo ayer me parece que tiras una vez a puerta dos bueno una alguna no no fue entre los tres palos y el gol entre los muy bonito eh son los Valverde Valverde está construyendo un proyecto seguramente

Voz 2 02:03 poco atractivo pero muy eficaz que se basa en la solidez defensiva y eso es lo que ha hecho se ha encontrado un sea encontrar un equipo que basaba todo su potencial en tres tipos al Antequera en tres animales ya mucha transición de mucha ida y vuelta que al Barça no conviene ya intentado ahí meter anclajes y afianzar este manera de jugar y a veces no es no es no es atractiva lo es pero una eliminatoria de Champions son dos partidos ya veremos

Voz 0324 02:30 Jackson y luego el sesión dejó atrás vamos el Barça para mí será siempre

Voz 1 02:35 es la memoria era él

Voz 0324 02:38 el Barça de Guardiola aquello era el de Cruise primero el The Guardian pues era pura magia aquí el de Cruyff bueno Laudrup Romario Stoichkov hoy hablamos un poquito define quiere sí pero bueno esto es esto estaba quedando de película

Voz 3 02:58 eh no

Voz 0313 03:08 siguen llegando las películas nominadas a los Oscar este viernes estrena Lady Bird con cinco candidaturas a Mejor Película Mejor dirección actriz actriz de reparto guión original

Voz 4 03:18 algo bueno Hope digo que Oro en News sus en versión original puedo yo quiero ir donde está la cultura con con actuaciones en Hampshire donde los algo sabían los centrar en esas universidades

Voz 0313 03:39 pruebas en versión doblada una estudiante que se hace llamar Lady Bird se muda al norte de California para pasar el último año de instituto allí le gusta mucho arte sueña con volver en la costa pero pero su madre no comparte su inquietud inquietudes ese sería un poco el el arranque no Carlos serio y lo de la verdad

Voz 0324 03:58 bueno en los Oscar siempre reservan es como hay una cuota fija no que es que tienen que entrar varias películas de cine independientes como si Hollywood quisiera borrar su mala conciencia por gastarse tanta pasta y todo el estrellato y decidieron no estamos estamos abiertos a las películas pequeñitas hechas con presupuesto mínimo actores desconocidos Historias cotidianas con un punto de sensibilidad

Voz 5 04:33 eh y normalmente la crítica pues no tiene

Voz 0324 04:37 sucesivos orgasmos con con el fin independiente con casi todo a mí no me ocurre coitus interruptus eh con el cine independiente no voy pero por ser independiente hace dos años este rollo ya es como descubrir sensibilidades nuevas citas a

Voz 5 05:01 entonces en el en el cine independiente quiere pues hay gente

Voz 0324 05:07 lista efectivamente sensible posibilista si triunfan normalmente dejan el cine independiente y entran en el otro en el gran mercado sino pues se pueden tirar ahí toda la vida diciendo que bueno que en el Festival de Sundance se venía abajo de aplausos aquello como según mayor Joost dependiente llamé lo bueno cuando era joven tampoco me lo me lo creía esta película netamente que bueno está está bien no es eh pues hablar de eso de la la crisis la la incertidumbre del de las adolescencia se él el no no aceptar la idea de que tu familia pues bueno es lo que es que no puedes ir a la a la Universidad de lujo sino que tienes que buscarte la vida las primeras experiencias eh sexuales y románticas y las protagonistas porque hay dos son dos adolescentes pues son en una cría que no tiene no es precisamente hermosa hay una chica muy muy gordita evidentemente en su clase también hay alguna guapa hay alguna Barbie tal y y bueno pues son los miedos la la incomunicación con la con la familia de el el Un poco de terror ante el porvenir del pues todo eso que caracteriza a la a la a la adolescencia ya las experiencias pues que te de empezar a andar por la vida es saber que tienes que andar ya sólo pero no te da la película no no no notan no me parece bueno la veo no va ganando al principio como siempre es que Jean hay determinadas películas que se en que empiezan el tiempo que va a durar el plano cómo va a ser la conversación esta en el en principio me desanima Ava hay iba ganando y al final le Renaudot cierta simpatía pero pero bueno yo es que creo que vamos a hablar de otra también independiente al ciudadano saberlo comenta que es el mes de

Voz 5 07:27 de las independiente

Voz 0313 07:29 no tenemos Lady Bird que llega este viernes a los cines también este viernes este viernes estrena Yo Tonya que es una historia basada en hechos reales que muchos oyentes recordarán por cierto tiene tres nominaciones a mejor actriz de reparto de montaje que esa historia Toni Harding aquella patinador norteamericana conocida en los años noventa porque su marido intentó romper las piernas con un bate de béisbol a una rival suya a Nancy que Reagan

Voz 3 08:07 sí versión original un enemigo siempre me decía la verdad

Voz 0313 08:21 la historia tiene tela no se luego como lo habrá llevado a la pantalla la historia tienes que el tubo del Ateneo

Voz 0324 08:26 esta esta es otra independientes sigo con el mismo rollo y a la historia es bastante tenebrosa la película la película Si puedes imaginar está tratada con con un con tono esperpéntico hablando de de la la clase baja norteamericana concretamente aquí una

Voz 5 08:48 madre vampírica he is sádica que a su niña desde pequeñita la

Voz 0324 08:55 la fe patinar pensando que les va a solucionar le a solucionar la vida

Voz 5 09:03 sí evidentemente

Voz 0324 09:05 esas cosas ocurren no ocurren no salen reinas del patinaje pero bueno es la historia de un de una tía bastante vulgar con el la carga esa terrible de la madre que se casa con un imbécil a un imbécil que la la sacude y ella a él pero que al parecer se lo pues hay seis pero en el fondo les debe de de ir la marcha no

Voz 5 09:31 aquí no y entonces bueno planean esa barbaridad

Voz 0324 09:38 si algo de esto decirle las piernas no con la película tiene un tono satírico volvió que a mí me recuerda ya te digo en el mundo de lo de los Coen en el tono sarcástico hablando de de de la América profunda que que utilizan esos personajes que interpretan están sonados no y que pasan por gente gente muy normal que ir bueno te te digo lo mismo que en la otra la la veo la veo sin más de ambas me habían contado que eran geniales estas cosas no tengo la sensación de perder el tiempo pero tampoco de de haber sido tiene eso sí a dos actrices buenísimas la que interpreta a la madre y otra que me ha sorprendido temió que es tan buena actriz porque se llama amargo otro Robbie que era el lobo de Wall Street no israelíes

Voz 0313 10:36 era fiel a conocer la mujer

Voz 0324 10:38 el lobo de ganar de frío

Voz 5 10:41 qué era aquella tía

Voz 0324 10:44 el Louvre chica hiper sensual como una muñeca que se casa con el que que en un momento determinado no sé si recuerdas cuando descubre que éste les infiel y le dice voy a a partir de ahora voy a llevar tacones en casa in Hama ropa interior pero tú no vas a poder tocarme osa pasarán los años no se te acuerdas entre me sorprende porque aquella apele aquellas eh Asterix tan tan sexy tan que era pues pura carnalidad aquí es todo lo contrario por eso te digo que qué buena actriz debe de ser lo que es como no tiene el menor Sisa PIL es es una persona pues eso hostigado ahí dominada por ese monstruo de madre que tiene y ese marido no hay bueno que la FIA pues va va sobreviviendo pero repito que que aquella señora no sé si os acordáis Time Sex and aquí sea como tan tan ordinaria dice mucho de colgar dice mucho de su Tale nosotros no

Voz 0313 12:10 hoy abrimos y cerramos la ventana del cine con fútbol porque viene Carrusel ya enseguida con el Leganés Real Madrid y luego la Champions con el Sevilla Manchester United pero antes la canción de cierre de Boyero que está riendo no sé porqué porque la elegido del como siempre corto

Voz 0324 12:23 sí con una nostalgia infinita porque fueron los primeros discos que me compré Singers en el añora o vinilo se fueron el Extraños en la noche de Frank Sinatra qué noche la de aquel día lo de los Beatles y esta canción de los a risa útil mil vender búscame John daré por ahí ir lo que aprendería doce años sopor hay pero irá como una explosión oír esto me la ponía a todas las horas y todavía me sigue pareciendo una canción maravillosa desgrana