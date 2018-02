El presentador de la cadena SER Roberto Sánchez le da una mano de tortas a su compañero Carles Francino

Voz 0684 00:00 viva el vino amigos a la política me la segunda la traía al fresco que la pregunta es así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro es si no en para esperar

Voz 1 00:23 a papá Pampa

Voz 4 00:43 bueno ha dado el pluses independentista en Cataluña de las pocas cosas buenas que ha dado es que se ha despertado yo creo un sentimiento de orgullo de ser español

Voz 0277 00:55 esto

Voz 5 00:59 muchas cosas han despertado a ver qué pasa solista Toni Martínez hola Javier Coronas me he despertado este especialista secundario

Voz 0277 01:07 no sido muy buenas

Voz 5 01:09 no no falta nadie no bueno si falta el oyente que desempatar en el gusto o muerte a partir de ya al nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0684 01:19 además tenemos un o una oyente más

Voz 5 01:21 desempatar en el gusto o muerte por qué que hacer

Voz 0684 01:24 los Coronas porque te que es una manera de

Voz 1262 01:26 tampoco que te den un giro la vida yo que se ha encontrado un nuevo rumbo salido en la radio siendo oculto muerte Cronos

Voz 1643 01:34 oye nada

Voz 0230 01:38 el Gobierno ha tenido una idea para la convocatoria de huelga feminista del ocho de marzo que las mujeres trabajen más lo cuenta la ministra de Agricultura Isabel Tejerina

Voz 1643 01:46 a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas

Voz 0230 01:54 bueno por cierto esto queda para gran Isaías pero yo creo que en tercero de Isaías estudiamos que huelga a la japonesa no es trabajar más horas sino que es cumplir exactamente los turnos de trabajo mira te saltas curso los demás más bueno en cualquier caso esto sería realmente desconcertante Ésta es la idea que tenemos ahora bueno una hay una propuesta imaginativa que entra otra que sale el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo dice que el Gobierno no no puede cambiar el modelo educativo catalán porque es una competencia del Parlamento catalán Ike quién diga lo contrario tiene un profundo desconocimiento dice el ministro

Voz 6 02:29 señoría su pregunta eso formulación revelando un profundo desconocimiento del Estado de derecho ni este Gobierno ni ninguno puede modificar el modelo educativo de ninguna comunidad autónoma ha con el ciento cincuenta y cinco sin él

Voz 0230 02:42 profundo desconocimiento quién diga lo contrario por ejemplo la ministra de Sanidad Dolors Montserrat que hace dos días en Badalona

Voz 7 02:47 a nosotros primero que nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y por tanto nosotros vamos a cumplir la ley vamos a cumplir las sentencias y por tanto va a existir esta casilla porque esto es devolver el derecho a los padres

Voz 0230 03:02 otro ministro que ha sido enfado hoy el ministro de Justicia Rafael Catalá dice que no habrá ningún problema en la extradición de la ex diputada Anna Gabriel que se ha ido a Suiza

Voz 8 03:10 son delitos existentes en Suiza Itzik todo eso funciona no hay que prever ninguna dificultad

Voz 0230 03:16 un portavoz del Gobierno suizo ha dicho ya que no no concederá la extradición porque no está prevista para delitos de base política lo dice el Gobierno suizo

Voz 9 03:26 me ha dado duro por decir esto suizo

Voz 0230 03:29 está no podría ir a ARCO

Voz 9 03:32 a la feria de arte de Madrid donde

Voz 0230 03:34 se ha retirado una obra titulada presos políticos de la España contemporánea ha sido una mañana de aciertos para el Gobierno uno detrás de otro máquinas y el presidente del Gobierno ha prometido que los Presupuestos Generales del Estado de este año estarán para mitad de año y lo considera a tiempo

Voz 10 03:52 pues sí así puedo decirle que mi intención es presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a tiempo para tenerlos aprobados a finales de junio

Voz 0230 04:01 yo no Rajoy como Einstein piensa que el tiempo es relativo porque en junio y habrá pasado la mitad de dos mil dieciocho que es el año de los presupuestos dice Rajoy que es exactamente igual que el año pasado

Voz 10 04:13 exactamente igual que el pasado año

Voz 0230 04:16 esto tampoco es verdad porque el pasado año no hubo presupuestos hubo presupuestos Ac2 y fueron en junio porque había elecciones no porque el Gobierno fuera incapaz de presentar una mayoría como ahora

Voz 11 04:25 ya lo dice Alaska

Voz 0230 04:35 a quién le importa tenemos un Gobierno han narco conservador que pasa de todo y además somos felices qué más queremos tenemos un rapero condenado Un libro secuestrado una exposición fotográfica que sale de Arco Illa Tunas sigue en libertad como dice el bigotes

Voz 12 04:49 ya venga

Voz 9 04:56 Tui quería elegancia

Voz 11 05:00 venga peor sería si empezamos con una conversación madre hijo a cargo de felación

Voz 1262 05:04 sí mamá adhesivo lleva a Valiente mierdas enseñan en el colegio claro donde la lleva Hong pegatina de bandos describe cómo es su vida la verdad no pinta bien estoy atrapado en una espiral de sexo alcohol y drogas pero por el lado de fuera los hijos y las excusas siempre entrañable

Voz 11 05:25 desde este tuit desde Carlos Langa y lo refleja muy bien eso

Voz 1262 05:27 hijo cena algo padre me lo impide esta angustia que me provoca saber me irremediablemente libres y un poco también que ya coliflor también

Voz 11 05:36 esa es la gente por ejemplo este Dorian Gray

Voz 1262 05:39 actualmente el mayor riesgo para la estabilidad económica de la Unión Europea es el finiquito de Jordi Hurtado

Voz 11 05:45 ya hemos así teorías con un bonito y muy acertado ripio obra de Pink un inculto Heart Chan

Voz 1262 05:52 es triste Amar sin ser amado pero es más triste que ese cierre Guard sin haber guardado

Voz 13 05:57 a a un drama

Voz 14 06:03 eh

Voz 1 06:06 qué hablamos de Costa

Voz 15 06:25 esta mañana se ha hablado en las Cortes de libertades de derechos de personas que van a la cárcel Pablo Iglesias el líder de Podemos sea como sea siempre acaba planteando Mariano Rajoy que es un delincuente sea cual sea el tema es un juego que tiene Pablo Iglesias como si fuera un chiste de Jaimito puestas es como preguntar por los presupuestos generales del Estado hablando de la financiación del PP

Voz 1663 06:45 que hay algo muy claro a alguien que se ha financiado ilegalmente no debería jamás poner sus manos sobre las cuentas de los españoles pero sí las pone al menos tiene que venir al Congreso de los Diputados a dar la cara y luego

Voz 0230 06:57 ingiere como ardid Martín donde de dialéctico que el presidente del Gobierno está en libertad provisional

Voz 1663 07:03 mientras que ustedes estén en libertad señor Mariano Rajoy vengan a dar la cara y hagan su trabajo tienen ustedes de ser ilegales

Voz 0230 07:12 bueno ayer también se habló en el Senado de derechos y de libertades dice lo siguiente Mariano Rajoy

Voz 16 07:17 Nuria en nuestro país no se persigue ni ideas ni

Voz 9 07:20 se restringen derechos ni libertades

Voz 16 07:23 se cuestiona no el autogobierno de Cataluña

Voz 0230 07:26 una bueno como como hoy seis el murmullo de atrás no piensan eso algunos otros grupos sobre derechos y libertades la socialista Margarita Robles habla de retroceso

Voz 4 07:35 estos tiempos de gobierno del Partido Popular está viendo un retroceso en materia de derechos y libertades

Voz 0230 07:40 Podemos va más allá habla de persecución de vergüenza que ha pasado en las últimas horas un rapero baldón Nick en sus letras habla de matar de morir con nombres y apellidos de poner bombas

Voz 17 07:56 su rap no

Voz 0230 07:57 no es la abeja Maya todo esto las cosas como son eh esto es así son letras agresivas los jueces consideran que son más agresivas que son delictivas Ike el castigo por ese delito debe ser la cárcel tres años y medio es una pena superior a dos años por lo que tendrá que ingresar en prisión Albert Rivera consideró que las letras de este rapero vaya amenazas de muerte y que las amenazas de muerte son amenazas de muerte

Voz 18 08:19 yo mismo he recibido amenazas de muerte por Twitter y han sido condenadas por Facebook exactamente igual que si te envían una carta casa que también me lo han hecho por tanto yo creo que no trata no se trata tanto de del formato del soportes una amenaza de muerte a alguien pues son amenazó de muerte da igual que sea por Digital o por analógico

Voz 0230 08:35 el ex juez Baltasar Garzón en Hoy por hoy esta mañana con Toni Garrido comentaba la sentencia no es partidario no es partidario de las canciones pero tampoco de la condena de cárcel sobre todo

Voz 19 08:44 dos y lo pones en el fiel de la balanza la libertad de expresión de crítica No somos una democracia militante en España

Voz 0230 08:55 bueno hay que recordar que no hay que estar de acuerdo con alguien para desear que no vaya a la cárcel de nuestros costos no no no tienen porqué el portavoz de Jueces para la Democracia Ignacio González Vega hoy en Hoy por hoy también con Pepa Bueno explicaba que el problema es condenar con cárcel un delito cometido de palabra Ike el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decía anulará esta sentencia

Voz 19 09:14 no se la puede ocurrir que es

Voz 20 09:17 desestime pero una vez que llegue a Estrasburgo selladas un desde la jurisprudencia hasta ahora pues evidentemente se estimara el recurso hoy por tanto se anulará la sentencia

Voz 0230 09:28 bueno esto con gran naturalidad ya se ha incorporado al debate público español

Voz 21 09:32 que los sistemas judiciales externo se corrijan la justicia española Ana Jimena

Voz 0230 09:39 por cierto quién la juez española diseñada designada para ese tributo

Voz 2 09:42 al Europeo de Derechos Humanos la juez Mariana

Voz 0230 09:47 los sigue contra la que han firmado setenta eurodiputados acusándola de homófobo a esta mañana en las Cortes pregunta el socialista Artemi Rallo

Voz 9 09:55 ha promovido al Tribunal de Derechos a una

Voz 0277 09:58 cuesta integrista y homófobo sin él

Voz 10 10:01 pero el ministro Rafael Catalá responde yo de verdad no acabo de entender que les molesta usted de la señora Elósegui que sea mujer

Voz 0230 10:10 esto recuerda a la imitación que el cómico Joaquín Reyes hizo de la ex ministra Ana Mato en el intermedio diciéndome han cogido manía porque me exige esto es porque soy negra era El ministro cree que se critica la juez Elósegui por ser

Voz 9 10:23 mujer que vive usted y añade

Voz 0230 10:26 ministro un razonamiento muy interesante casi en el final de su intervención ha explicado por qué les gusta la juez lo seguí en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo este tribunal recientemente ha condenado a España por el maltrato a dos miembros de ETA explica Rafael Catalá que el quieren el Tribunal de Estrasburgo a alguien que se ponga de lado del derecho

Voz 10 10:47 yo prefiero un juez que tenga todas en el Tribunal Europeo hechos humanos que tenga todas las garantías de estar del lado del derecho

Voz 0230 10:54 menos mal que enviamos a una juez para vigilar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo este lado del derecho por estos europeos con Nava siete desmanden añade el ministro de Justicia español con total naturalidad que esta juez que se envía da la tranquilidad de ponerse del lado correcto

Voz 10 11:11 que lo compré el argumentario de los terroristas y que discuta el Estado de derecho en España

Voz 22 11:18 hombre no te oye es que Carlos las cosas como son el Tribunal de Derechos Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo compró el argumentario de los terroristas eso es aquello

Voz 0230 11:29 podría deducirse de las palabras del ministro un interés político en el nombramiento de la juez algo que tampoco debería extrañar en un país en el que el Gobierno confiesa abiertamente que su presidente el presidente del Gobierno telefonea a magistrados del Tribunal Constitucional no para presionar sino para decirles que es muy importante que fallen a su favor

Voz 1643 11:47 no no me he traído las gafas del ser

Voz 0230 11:50 bueno esto pasó hace un par de separa lo recordáis además se publicó hoy se reconoció públicamente que el presidente del Gobierno telefoneó a magistrados del Constitucional que estaban deliberando pero no era para presionar era para decirles lo importante de ir a favor del Gobierno

Voz 0684 12:03 también sí sí sí sí

Voz 0230 12:06 en el caso de los ex consejeros catalanes presos los presos escuchamos a alguien tan poco sospechoso de ser independentista como Felipe González cuando explicaba en la SER decir que le cuesta ver el delito de rebelión el más grave del que están acusados

Voz 19 12:20 yo tengo dificultad para el delito de rebelión

Voz 0230 12:23 decía González si sedición y malversación no rebelión Baltasar Garzón que tampoco es persona sospechosa de independentismo considera que no hay rebelión Nice edición que puede haber otros delitos pero no esos lo explicó en Hoy por hoy también hace unas semanas

Voz 19 12:35 y que en el Tribunal Supremo se califique por ejemplo de conspiración para la rebelión en la Audiencia Nacional ya por rebelión directamente

Voz 0230 12:46 para otra persona nada independentista el catalán Joan Coscubiela tampoco ve la rebelión ni la prisión provisional

Voz 8 12:52 el lo del delito de rebeliones desde un punto de vista jurídico insostenible lo de la prisión provisional no se justifica

Voz 0230 13:00 claro la diferencia entre que se considere rebelión sedición o no es la diferencia entre que unos políticos elegidos en las urnas estén en la cárcel o no porque las penas por sedición son menores que las de rebelión las de malversación menores que las de sedición

Voz 23 13:15 si esto lo piensan persona

Voz 0230 13:17 tras o lo discuten personas poco sospechosas de sesgo independentista podemos imaginar lo que pensarán aquellos que ya de serie simpatizan con los presos como sabéis la feria de arte ARCO ha retirado una obra que es exponía bajo el título presos políticos de la España contemporánea además sin contar con el director el director Mike Love el argumento es que la atención prestada esta obra perjudica las otras argumento que serviría para retirar las Meninas del Museo del Prado para retirar a Javier Coronas de todo por la radio dado que los equipos

Voz 0684 13:53 sería ahora sociales pero saquen por favor

Voz 0230 13:57 también un juez ha ordenado el secuestro de un libro sobre el narcotráfico en Galicia a petición de un alcalde que presentó la demanda al considerarse injuriado el libro no es un detalle menor se publicó hace tres años ya disparados sus ventas en Amazon yo lo he comprado yo también viene

Voz 1643 14:12 yo me lo contó en la primera vuelta problema mañana no

Voz 0230 14:15 es emocionante es emocionante comprarse un libro pequeño un libro prohibido como cuando éramos pequeños no es emocionante pero raro muy raro

Voz 0684 14:27 raro como Especialistas secundarios no vale rarísimos pero no tanto

Voz 11 14:31 bueno pues vamos a hablar de un tema que es bastante poco raro que es un tema que entrado en los últimos tiempos a entrar como un elefante en una gestoría que también es un destrozo e entrando en una cacharrería de imaginados un elefante en una una gestoría mezclando

Voz 1262 14:45 el IVA de los clientes la renta lo contratos

Voz 11 14:47 estos esto pues es peor que una cacharrería estamos de acuerdo no

Voz 1643 14:50 bueno el tema que quiero hablar

Voz 11 14:53 las noticias falsas ni para ello tenemos con nosotros al profesor va de retro que es catedrático de Comunicación por la Universidad Menéndez muy halló de Las Palmas de Gran

Voz 1643 15:02 Canaria o de Tenerife la verdad es que no tengo muy claro que la está dando saben que esto de la canaria un lío del carajo

Voz 11 15:11 a usted que desde ahí es lo mismo buenas tardes era buenas tardes

Voz 1643 15:15 la educación Ante Tomic profesor es evidente que que

Voz 11 15:17 vez más gente alerta de la proliferación en las redes en Internet en general en general en la red de redes y tal

Voz 1643 15:25 en más

Voz 11 15:27 en nada veinte falsas noticias falsas

Voz 1643 15:30 no saben castellano actual realmente su problema ya la gente que empezara a concienciar la de esta lacra hay decirle claramente a lo siguiente cuidado joder no esto

Voz 11 15:43 yo el primer concepto no lo que hay que dejar claro a la ciudadanía es que es cuidado joder cómo distinguir una noticia falsa de una Real que herramientas tenemos los datos en saber si no está bien

Voz 1643 15:54 dañando o no por la primera herramienta el sentido común

Voz 24 15:57 por ejemplo a mirador noticia una cierta hay otra falsa Nerea Aróstegui adelante

Voz 1300 16:01 vamos con la primera el Tribunal Supremo ratifica la

Voz 25 16:04 condena de tres años y seis meses al rapero Val Tony y la segunda el presentador de la cadena ser Roberto Sánchez le da una mano de tortas a su compañero Carles Francino

Voz 1643 16:14 Maldita Nerea Pascual en la con la cual acierta en la primera real no claro y la segunda vemos enseguida la segunda que tiene una clara intención de enmarañar ganar en el seno de la Cadena SER y el Grupo Prisa y además pues eso

Voz 11 16:29 qué corporativo ya además a Ahmad

Voz 1643 16:32 sí sí claro ya en la Cope la Cope habría que estudiarlo no difamatoria yo lo que recomiendo a quién

Voz 24 16:40 es esta noticia porque trate de informarse por lo por su cuenta no lo que llevamos contrasta con tres el ejemplo alguien que lea esta noticia debe hacer el ejercicio de poner Google Imágenes Roberto Sánchez

Voz 1643 16:51 Guimerá que jamás Roberto le podría dar una mano de eso ya nos da la pista de que es fácil

Voz 11 16:57 lo que entonces lo que recomienda profesor es que la gente haga un esfuerzo por confirmar las noticias que le va preo pregunta que News se

Voz 24 17:08 puede tener algo de soy porque no seguí volviendo el ejemplo anterior y es posible que Roberto Sánchez quiera o haya intención de tocar en la carita Francino

Voz 1643 17:16 más de una vez Idris allí haya salido la noticia

Voz 24 17:18 lo intención un deseo no es no es un hecho clave

Voz 11 17:22 este fantástico y muy didáctico seguimos con el ejemplo si le parece entonces y luego vemos que que gurús de Twitter como Assange Piqué Leticia Sabater Rufián por ejemplo red tuitean esta noticia de Roberto Sánchez dándole una mano de tortas a Francino esto no significa que sea real sino no no no por supuesto que no sino a Roberto o Frantino entonces

Voz 2 17:41 porque junto a hacerlo yo vale vale

Voz 11 17:47 pues muchísimas gracias estaba Master Class que hemos el catedrático de la Universidad Márquez muy a llevar a eso de catedrático habría que contratarlo eh

Voz 2 17:56 a eso

Voz 24 17:58 es verdad eso es reparador de un supermercado chino

Voz 9 18:02 con las alas profesor La Ventana

Voz 0684 18:09 Francina

Voz 5 18:23 ya tenemos oyente preparado para desempatar en el gusto o muerte de Javier Coronas pero antes un nuevo capítulo de investigaciones Alonso

Voz 27 18:30 las ese columna enterrador con un pistolero con un jugador tramposo pero nunca un periodista estoy empezando a creer que todos los periodistas están

Voz 1300 18:38 esta sección siempre suele ir de muerte no les gusta

Voz 0277 18:41 el trigo atendiendo peticiones particular

Voz 1300 18:44 Ares el tienes del oyente en esta nuestra vuestra sección investigaciones a la carta deberíamos llama Laya sus así que gracias a Sergio H J aquí la dedico la sección hoy hablamos de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara en Castilla La Mancha pintaba vamos es McCann nudo unas obras que se plantearon en dos fases distintas de la primera construirían un nuevo edificio asistencial en los últimos años ha crecido mucho la población de Guadalajara y era necesaria esta ampliación además iban a construir un edificio anexo y un aparcamiento de mil seiscientas plazas en la segunda fase cero dos sí ciento plazas de aparcamiento porque claro iban a tenemos suficientes habitaciones más todo el personal médico de visitantes bueno en la segunda fase tocaba reformar el edificio actual lo con estarían con ese nuevo que iban a Luis Ruiz

Voz 2 19:32 bueno entonces he construido el nos ahorramos verde

Voz 0684 19:39 si no hay dinero pero como decías

Voz 28 19:45 en ya son difíciles inasumibles las obras en una imagina

Voz 1300 19:48 las dos eso cuando ocurrió en dos mil ocho Ese año billón se le cantó a las chicas solteras

Voz 2 19:58 cantándote la chica soltera de las voces era muy soltero bien todas las motos él ya te ese año gracias a Dios el martes

Voz 1300 20:18 eso fue el año de las ratas según el horóscopo chino el Año Internacional del Planeta Tierra de los idiomas y del saneamiento según la ONU y el de la patata según la FAO dos mil ocho cierra idiomas saneamiento para todo tan bien Guadalajara año del hospital en el que se licitarán las obras para ampliar por fin ese hospital universitario un proyecto que suponía casi triplicar la superficie construida y que posibilitaba pasar como cuatrocientas camas a más de seiscientas bien las obras empezaron hace ahora diez años porque empezaron en esto ya es una pista bueno veamos qué ha sucedido un dos tres respondan sobre hospitales está han terminado las obras de ampliación del Hospital

Voz 0684 21:00 sí y no me repito

Voz 9 21:03 acaban de finalizar pero con mucho retraso y sobrecostes no no han finalizado que va no han finalizado pero terminan hay preguntas trampa esperando es yo diría que en un mes a venga B no no que va

Voz 0684 21:29 nada nada

Voz 9 21:32 por qué tanto retraso porque hubo un cambio de Gobierno y se paralizaron las obras B porque se quedaron sin que bueno es eso

Voz 1300 21:40 sí porque se denunció la adjudicación del contrato dos años después de que empezase en las

Voz 0684 21:44 sobre por qué se denunció la adjudicación todos somos buenos años que diga Toño formas Castilla La Mancha dos mil ocho diez años cambio de Gobierno

Voz 2 21:53 mira a dos mil ocho se llevaron ninguneo

Voz 9 21:59 hay efectivamente sí porque

Voz 1300 22:03 cambio de gobierno sepa Allariz paralizaron las obras la ampliación del hospital depende de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha se aprobó cuando estaba el PSOE de José María Barreda en dos mil once entró Cospedal y según me han contado desde la Junta ahora que está de nuevo el PSOE Galina Page es el presidente se paralizaron las obras de varios hospitales cuando entró el Gobierno de Cospedal Toledo Albacete Cuenca Guadalajara el Gobierno de Cospedal aduce sin embargo que se paralizaron en realidad porque ya había impagos de libros y sin embargo según el equipo actual de la Junta dicen que han tenido que pagar indemnizaciones por esa paralización

Voz 0684 22:35 de obras que supuestamente provocó el pescado nada pero antes es decir es esas entre unos y no olvidemos que es nuestro dinero

Voz 1300 22:46 es un clásico un partido empiezan las obras cuando el otro en tradición me voy a caballo estas obras se encargaron otros habrían que van a llevar el mérito ellos bueno es juegan nuestro dinero al Monopoly del enfrentamiento queridos sigo Gal pero a ver una cosa García Page presidente desde junio de dos mil quince la verdad entonces estos dos años y medio porque no se han acabado las obras

Voz 9 23:07 las

Voz 1300 23:08 ah porque la constructora entró en concurso de acreedores B porque el nuevo edificio asistencial tiene defectos de construcción de porque hay una denuncia interpuesta por la adjudicación de las obras

Voz 0684 23:18 a la Fed no sé lo que me gusta comentó todo bueno puede ser un poquito sí esté en este caso y un poquito de todo en estas en concreto aislar la policía

Voz 1300 23:31 me ha dicho esto porque la constructora entró en concurso de acreedores fijaos el año pasado en dos mil diecisiete nueve años después de la adjudicación claro las constructoras mueren por el camino pues sí cuando todo se puso en marcha de nuevo la constructora va y se va al garete en dos mil dieciséis Se había presentado un nuevo proyecto anunciaron que invertiría en ciento veinte millones de euros se dieron un plazo de veintiocho meses para terminar las nada Bono bueno pues llega la pregunta Bonus inspirada por los periodistas del caso Watergate Amis Fuster Kapuscinski el inspector gacha entonces qué va a pasar

Voz 0684 24:05 a los colores oscuros del Hospital Universitario de Guadalajara

Voz 9 24:10 ahora a verde esperanza Porfi gris obra tirando a marengo incierto conocidos como negros

Voz 0684 24:19 no creo que es el Carbó hermano aviso con una pasta muy divididos hoy partidos políticos

Voz 9 24:31 bien no ve gris

Voz 2 24:33 obra incierto

Voz 1300 24:36 porque según me aseguran desde la misma noticia si te guste según me aseguran no claro un fin según me aseguran desde la Junta las obras siguen pero después de lo de la constructora el ritmo es más lento de lo deseado no hay fecha prevista de finalización tampoco se ha abierto el parking del hospital

Voz 0684 24:52 una de las dicen

Voz 1300 24:54 viento de de Guadalajara que el PP claro las juntas el pues no en fin que diez años después la casa sin barrer y el hospital sin ampliar oyentes Olletas portavoces portavoz portavoces de despropósito urbanístico de vuestras ciudades pueblos villas y municipios seguir escribiendo me que yo me hago cargo

Voz 0277 25:13 la semana que viene

Voz 2 25:15 bueno

Voz 29 25:23 entonces

Voz 5 25:29 Javier Coronas con su gusto muerte tiene ya una oyente para desempatar pues Barcelona Silvia Arizmendi buenas tardes hola

Voz 0684 25:35 hola buenas tardes corona

Voz 1643 25:40 el blog más

Voz 19 25:42 no porque lleva muy bien teatro con todo muy tranquila me gusta todo

Voz 0684 25:50 de hecho nos hacía mucha falta el grupo emprendida Silvia Guillén

Voz 1643 25:57 bueno bueno estamos dejando que vamos cuando estuviera siempre

Voz 1262 26:02 empezamos con el primer es decir ya ya

Voz 29 26:06 mira qué bonito

Voz 1643 26:17 Barcelona El largo vale es una nueva opción que se trata de P

Voz 1300 26:24 ya

Voz 1262 26:25 a situarnos por favor estábamos hablando de estar con tu pareja un sábado por la noche en el sofá esófago Slow uso falsos que se pueden extender incluso los asientos para alante muy incómodo me diré una copita de vino puede no

Voz 1643 26:41 bueno esa es una buena perspectiva luz sabes once de la noche

Voz 1262 26:49 los los dos solos toda la noche por delante estar viendo la combinada nórdica la si se prueba de deportes

Voz 2 26:59 abierto ahora súper absurda

Voz 1643 27:03 no no existe en salto salto salto y carrera de fondo en esquí a veces para

Voz 0684 27:09 no es para no

Voz 1643 27:12 salto de esquí luego fondo de esquí o al revés no lo sé no lo combinaba de hecho pareja nunca os eh

Voz 11 27:22 Estela de este país

Voz 1643 27:25 Busto muerte Barcelona hombre gusto justo el deporte es entran por los ojos

Voz 2 27:31 somos

Voz 1643 27:34 a Madrid gusto buen gusto por el vino gusto pero algunos lo he dicho alguna vez no

Voz 0684 27:44 se a muerte por incompatible coquetería no eso está muy bien lo de las cosas que vino el deporte aleja

Voz 1643 27:58 vamos a ver qué se puede hacer el amor con cualquier cosa de fondo es si es verdad eso esclavistas fue con La Voz Kids ya está a hasta con Sálvame da igual Silvia no entremos en taller gusto o muerte hurto

Voz 0684 28:13 hoy lo ha dicho

Voz 19 28:19 pero lo hacen pero creo que lo he hecho y tiran todo tipo de competiciones

Voz 0684 28:26 en el verano me has limpiado estáis

Voz 1643 28:32 que tiene un pasado domingo vamos con el segundo y te porque es un precedente bueno porque ha dicho lo he hecho lo he dicho pero no he visto lo hice con luego pues hace un rato lo pasó lo de las cinco de la tarde vamos rectifica Da5 cuarenta y cuatro perdón imite Silvia que polémica eres hija mía es la que has liado cuento El cielo mes tomar rayos UVA en invierno lo hace poca gente ya eh es un poquito demodé pero bueno Augusto muerte Barcelona muerte muerte cada vosotros en Madrid aunque estas políticas dice Iniesta que muerte me consta que tiene agudo

Voz 0684 29:27 pues bien

Voz 0277 29:33 ya te he estado gustando mucho

Voz 0684 29:36 Ritter

Voz 30 29:46 no no no me voy a tocar las verduras esta semana voy a tocar un postre un postre que no viene de fuera estábamos hablando de una Madalena es que se están volviendo ya muy locas

Voz 1262 29:55 en La Maddalena tiene un límite y ahí Un momento en el término en que la Maddalena no puede dar más de sí el todavía pastelería y me encontré las obras más fins está claro yo yo vi un jamón les digo esto es un más fin de jamón claro lo hemos construido también también queremos puso está hueso en que Magdalena es yanquis gusto o muerte Barcelona

Voz 1643 30:23 comer comerlas no son bonitas que eran bonitas son pero comerlas para poner encima de la tele Berlín son peso no no bueno visto vale incluso incluir todos mis mejores gintonic pero las consume eso no voy a consumir estos

Voz 2 30:39 cerca de trescientos Adrià disgusto

Voz 0684 30:44 ha hecho un poco no nos se te queda la leche bueno un la la de chocolate absorben la sangre llega justo justo

Voz 1643 31:02 el Silvia tú eres la que decides Busto muerte

Voz 1262 31:05 sí

Voz 0684 31:07 ahí ahí ahí muy bien sin nada no no echo todo el falso Hammond

Voz 1262 31:19 el cuarto y teme un mitin de uno más uno sabe disco las dos ex Unite en trampa que estamos hablando de del

Voz 0684 31:28 es ibérico ya lo ha hecho con lo de la cosa nórdica has hecho

Voz 1643 31:34 no no no no no no a lo mejor que está un poco quemado eso sí pero de dándolo andando y no estamos hablando del jamón ibérico cortadito muy fino que esté como sangrando la grasa dijo que se te venga platos que te pegan los pero con la banda sonora paladar osea es que lo que los chupa coges un trozo de ya

Voz 1262 32:05 no quiero más quiero morir ahora abasto es jamón ibérico y luego vamos a lavar el coche Amano pues ha perdido mucho antes nuestro coche a mano era una cosa pero porqué eso y ahora no se hace diez años

Voz 0684 32:20 pues daño pero ocurrió todo el momento gusto da igual si usted si vemos el jamón claro gusto no lo has conseguido a combinada nórdica buen jamón pero pero no se siendo falsos no mira

Voz 1643 32:39 coches no no yo yo lo hago el coche y lo que sea pero no pero sí sí sí es como nadie lo había propuesto pero así se escucha una vez en mi vida el coche sin jamón Osaka Japón pregunta lo Silvio

Voz 0684 32:55 no son falsos News que decida Silvia

Voz 19 32:58 yo totalmente gusto nuestro escucho lo últimos Silvia que yo justo porque como no

Voz 2 33:12 pero eso no es legal

Voz 19 33:16 el juego claras Silvia juegos juego cosas el auto vale

Voz 1643 33:28 qué fácil es Silvia venga vamos a último

Voz 0684 33:31 y polémica

Voz 29 33:33 eh

Voz 1643 33:40 llegamos a salitre musical son dos canciones de este caso del autor uno de agosto yo tranquilos querría está pasando teta Silvia tu esta tarde a las cuatro no te pensabas que te ibas a esta tarde osea

Voz 19 33:56 pero en la vida ni cerca ni cernía

Voz 1643 33:59 de todas las cuatro que estamos haciendo notica gracias a las cuatro Silvia

Voz 1262 34:04 no es trabajar trabajar

Voz 1643 34:05 vale que cobrar asilo viendo así que vamos a imaginar que ha sabido antes de las cinco de trabajo claro son los temas los dos son Bertín Osborne tangos cansina nociones los dos gusto llena sí sí yo hay que ser gusto y otro muerte de que elegir estaremos hablando de dos te mazos uno es una canción que se llama

Voz 30 34:24 la como un vagabundo aunque todo el mundo de las conocemos como buenas noches

Voz 1643 34:28 yo era como un dos

Voz 2 34:35 vale tú viviente

Voz 0684 34:39 pero si le cantaron la verdad

Voz 1643 34:44 las trompetas el Sporting uno esas tres notas todo el mundo ya está en su casa cantando tiene el coche

Voz 0684 34:50 bueno sí

Voz 1262 34:52 Luccin es suficiente y la segunda es una que tampoco estaba conocida a mí me mola muchísimo

Voz 21 34:57 que es tú solo tú o

Voz 31 35:01 ya está hay que hacerlas punto cuando va a crecer pese bajo eh que pregunte mapa eh de Punta del Este boda

Voz 1643 35:16 vale muchas gracias Jordi hay que dejarlo con el respaldo llamaremos es como la clásica del jamón vale cuál era la Barcelona las trompetas la primera la primera noche señora no

Voz 0684 35:28 si no bueno me gusto Enric Millo ese yo segunda pregunta tú solo mucho todos los duros como yo estoy amarrado el jamón

Voz 1643 35:42 la la y el jamón primero va Silvia es como un vagabundo o tú solo tú

Voz 19 35:49 la primera no

Voz 1262 35:51 pero el no espera espera espera espera espera bien la primera pero es que estás dando respuesta como de emergencia la primera cuál es señores

Voz 9 36:02 la ve como un vagabundo

Voz 2 36:05 qué asúmelo elegido la quiero quería

Voz 32 36:15 luego sacó

Voz 0684 36:19 escucha

Voz 1643 36:21 es de Silvia que al descanso bien legible buena que esta eh

Voz 0684 36:31 si te enamoras abuela Valle conmigo que Arizmendi un beso gracias por estar en La Ventana de Quito

Voz 33 36:51 es un radicó

Voz 0684 36:54 oye Celia Blanco lo podía arreglar un poquito porque si metemos Silvia bueno sí

Voz 23 37:04 salieron

Voz 0277 37:07 bueno vamos a intentarlo si hoy no vamos a hablar del último grito en himnos no

Voz 34 37:12 no

Voz 0230 37:15 ah vale

Voz 0277 37:16 tampoco vamos a hablar del Duque que ordenó a Barcelona llegamos tarde el sonido el retablo tampoco vamos a hablar del último grito en letras inspiradas para él

Voz 35 37:26 vamos vamos a hablar de gritos

Voz 3 37:33 bien

Voz 0277 37:38 bueno tampoco vamos a hablar de James Dean hoy os voy a hablar de cantantes que gritan ojo porque la palabra ámbito está muy denostada si hablas de cantantes pero debo deciros que hay muchas cantantes que lo Pétain pero gritan lo que pasa es que gritan minando no que ahí está el intríngulis de La Rioja y además no se hacen daño que tú Francine siempre me dices oye Dante es vital no se hacen daño afinando sí un poco yo eso es lo que vamos a escuchar vamos a escuchar esos gritos venga a grito finado número uno

Voz 0684 38:23 y con una montaña

Voz 0277 38:26 esos Alicia Keys en lo falla esto es un grito ahí a tope de pecho se nota no hay un fallo vamos a escuchar el grito afinado

Voz 0684 38:38 no

Voz 0277 38:45 a tope de Pawel bueno estás Adele con giro que también se hizo tan dándolo todo hay a tope de pecho ir vamos con el reto encuentros número tres pero bueno atención vamos a escuchar ahora a Fergie Fergie no sé si os suena ella es la cantante estadounidense del IVA mente que en la final de la NBA hace unos días gritó así el himno de Estados Unidos digo gritó así con toda la intención tuvo que pedir perdón entre otras cosas por las estridencias ojo en las casas si queréis baja

Voz 0684 39:13 volumen por última vez

Voz 0277 39:16 no

Voz 3 39:25 cada año

Voz 0684 39:27 donde llevan a romper los cristales con la foto de Los Simpson eh bueno es verdad

Voz 0277 39:36 tengo que decir que la que ponía la guinda del buen gusto entre entre Alicia Keys Fergie está muy clara no

Voz 35 39:43 bueno esto de cantar gritando y me voy a parar esa tierra gracias

Voz 0277 39:50 no es verdad es que esto se ha puesto muy de moda vale estos de gritar decantar gritando se llama Veltins se ha puesto muy de moda de los últimos digamos quince años si hay un montón de cantantes que lo hacen pero es verdad que es una técnica moderna y que se puede hacer si controlas y demás y compensa sita pero cómo se te vaya un poco

Voz 0684 40:08 es la fuerte la

Voz 0277 40:10 Elías y luego suspendió suspendió giras nos tenemos que operar las voces y todo es bueno bien vale si bien luego ya te voy a acerca muy muy bueno vamos a seguir gritando para seguimos con una cantante muy original y que ahora cuento porque yo creo que esto lo peto vamos a escucharlas

Voz 0684 40:42 a esta escala que también un montón pero lo bueno

Voz 0277 40:47 te tienes y es es que es como te cantantes en una no porque ya al principio del tema Canta así como deja nada no

Voz 40 40:53 alguien en las plantas y como más pues no está puede

Voz 0277 40:59 vale pero luego ya lo escribí yo y entonces se llama igual lo PETA tanta como mitad mitad de pecho como hemos escuchado gritando y luego como que sube ahí con esto te voy yo José nuestro diálogo de cabeza Si bueno voy a intentar hacer hacen una

Voz 0684 41:16 no

Voz 0277 41:18 el cuidado cuidado los los los hoyos que suene por favor el Juan demoren hay vamos me lo pongo entonces para coger el tono es Potito venga

Voz 40 41:28 la pueden tomar la A aquí si es ganada

Voz 41 41:40 Gran Vía o HP guanche

Voz 0684 41:47 el te Banier

Voz 41 41:50 pues nada

Voz 42 41:57 de hecho la tasa de

Voz 43 42:10 sí sí

Voz 2 42:12 ahí está todo lo que teníamos un gato aquí be a la careta que estuve las manos hacia arriba

Voz 0277 42:20 a la cabeza es que es que mola porque ella es como dos cantantes en una cantante moderna y cantante lírica a la vez no

Voz 11 42:27 has hecho tres eh buena bueno me falta aún

Voz 0277 42:30 bueno digo es verdad pilares Guide y la cansada cansada pero bueno esto de es modélico y modernos no suena no suena una canción que fue un himno y mira al final vamos a hablar de los en Barcelona noventa y dos

Voz 1643 42:40 Mercury y Montserrat Caballé pues

Voz 0277 42:43 vamos a Uriz vamos a hacer un cura ahora mismo a los si algún Barcelona con con con claro pero si eso se con

Voz 0684 42:52 hay que estar un poco bipolar para hacer esto vale

Voz 44 42:59 a Louis

Voz 45 43:03 me voy Vigo un instinto me quedo

Voz 46 43:21 nada más

Voz 1262 43:31 Madrid

Voz 0277 43:36 escritos del karaoke que viene terminal

Voz 47 43:39 verdad

Voz 48 43:42 en el Power Freddy

Voz 46 43:53 vale todo

Voz 44 44:01 eh

Voz 46 44:07 de nada

Voz 44 44:10 no sé yo

Voz 46 44:20 la parte ha dormido no Buzzi debe ser no

Voz 49 44:29 nuevo