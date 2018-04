Emilia Cañadas “Sigo llorando a mi padre cada día”

Voz 1 00:00 mira es bien sabido que tienes aquí Emilia Callas por favor aquí el otro día cuando te llame Tú me dijiste estoy escribiendo mis memorias

Voz 0542 00:11 porque ellos llave el sonido de la máquina de escribir

Voz 1 00:13 esta es tu máquina de escribir sabes lo que pasa que me trajeron

Voz 2 00:17 es un ordenador un ordenador hija mía ir a Bashir me iba a lo que diga la mi hijo lleva te lo Iniesta estaba en el garaje toda llena de polvo compré uno de eso de tres en uno si la limpieza bien yo con mi máquina me apaño del año catapulta

Voz 0542 00:36 en Cabanillas en un pequeño pueblo cercano a Guadalajara encontramos a una mujer sonriente y vital que ha recuperado del garaje una vieja máquina de escribir en la que teclea despacito sus memorias lo hace rodeada de recuerdos fotografías de sus padres de sus hijos otra de la pancarta que representó la resistencia en Madrid con la inolvidable frase de No pasarán

Voz 1 00:57 estas tu padre como de darle tengo lo

Voz 3 01:00 de era republicana

Voz 2 01:02 esta es una hija que se me murió de treinta tres años de jovencita eso fue horrible ya está en mi hija también mi hijo Él no

Voz 3 01:12 es algo que además yo santo no tengo era curioso porque quizás es que había democracia mi abuela era muy aquella mi padre el despacho y ella al lapsus dormitorio con un con un alta con Deutsche cuanto Chuck

Voz 1 01:29 esta mujer Kelley escribe sus memorias despacito en esa máquina de escribir en esa habitación en la que también ve la televisión como se llama me Jaume Emilia Khan ya estás a punto de cumplir noventa años sesenta años mi padre fue alcalde de Guadalajara

Voz 2 01:45 lo fusilaron en el año treinta y nueve

Voz 0542 01:48 el padre de Emilia se llamaba Antonio Cañadas había sido alcalde de Guadalajara con Izquierda Republicana

Voz 1 01:54 es que aquí se guardó el circuito interesar

Voz 0542 01:59 Nos invita a sentarnos con ella y con la perrita que le hace compañía en su salón allí va a compartir con nosotros la carta que su padre le escribió a modo de despedida desde la prisión central de Guadalix Jara hacerle esto testamento que otorga Antonio Cañadas Ortego para que pase a manos de su adorada esposa Ascensión dos Briz Hernández de mis queridísimos hijos Rosa Antonio Ascensión Carmen Emilia José mide Pete extra el pequeño uno dos tres cuatro cinco seis empieza declarando que profeso la religión católica apostólica romana esto es el cuento

Voz 3 02:36 tuvo que echar

Voz 0542 02:38 Antonio firmó aquella confesión pero le dijo a dos de sus hijas cuando fueron a verle a la cárcel a Rosita ya ascensión que él seguía siendo ateo muero siendo inocente no he tenido tiempo de defenderme de los cargos que se me han hecho por personas a quienes nos guiaba otra cosa que no fuera el odio y el rincón más profundo en fin todos contra mí sin poder aportar pruebas en mi defensa bastará con decir que la tarde del día veinte de junio de mil novecientos treinta y nueve me tomó declaración el juez militar el día veintiuno por la tarde se vio el juicio de abogado habló conmigo dos mil

Voz 4 03:09 estos en la Diputación momentos antes de empezar el juicio me defendió bien pero sin perfecto conocimiento del asunto en la prisión central se me maltrataba por tres críos

Voz 0542 03:18 que me apalearon y abofetear a tía Ascensión que decirte Bueno queriendo te con locura te pido me perdone es cuando te haya hecho sufrir no me sustituya es por ningún otro hombre dedica el resto de estos días al amor de nuestros hijos educa les como hasta ahora en la honradez en el trabajo hace saber aunque ellos bien lo saben cuánto les quise mida lo buen padre que para ellos fui procura que se quieran con locura hay que se ayuden mutuamente siendo preferido en esta ayuda a aquel que esté peor económicamente hoy esto lo hemos llegado a la tanda Nos hemos ayudado a los hermanos unos a otros siempre siempre todos procuraba recordarme a menudo pero sin que yo creía que el llanto acaba la vida recordarme como algo que estará mientras sobre todos vosotros sea una vez cambiasen las cosas y salir a mi nombre a relucir como mártir no os metáis en nada que hagan lo que quieran pues las vanidades mundanas no merecen que de ellas nos preocupemos

Voz 3 04:12 Nos mezcle nada mira yo en eso no Eichel casa Mi padre en una ocasión temiendo yo doce años había mucha tuberculosis el Marley me llevó mi madre aún ambulatorio hacerme porque te obligaban un un análisis te hacían los médicos un interrogatorio tiene papá no de qué ha muerto estaba así la gente violaba TAU Fran Franco los médicos se quedaron mirando todos callados Callao nadie se atrevió a decir nada yo nunca me avergonzado que a mi padre el hubiera el mata de acuerdo que siendo pequeñita me dice una chica a matar a tu papá hice mi padre que algo habrá hecho era guarde a su padre divo dile a tu papá que seguramente ha hecho tu padre algo más que el mío que guardia hay hace correrá a la gente porque a todas las manifestaciones yo me he ido me empecé habló guardias

Voz 2 05:13 yo yo espera Mis hermanos sin embargo no ninguno cinco de julio de mil novecientos treinta y nueve sin

Voz 0542 05:19 con punto de la mañana querida familia por fin llegó la hora de morir soy inocente bien lo sabéis muero pensando en vosotros PP te matan a papá hace frente a la vida y hasta que nos reunamos todas en la eternidad muchos besos los últimos Antonio Cañadas

Voz 3 05:36 ya me saca esa es la frase final imagínate lo que pasaría al pobrecito esa noche le fusilar a las cinco la mañana que sigue emocionando a mí yo cada día yo yo quería fíjate Mi madre tipo qué poca Se la muere su madre en siete meses matan a mi padre y si la vuelve una hija lo que no sé es cómo resistió misma en el pobrecita una buena carrera

Voz 0542 06:10 después de asesinar a su padre el nuevo régimen les incautó la casa en la que vivían en muy poco tiempo pasaron de ser una familia acomodada a ver cómo la pobreza se instalaba poco a poco en sus vidas hasta que pudieron establecerse en un nuevo hogar los hijos fueron acogidos en diferentes domicilios Emilia era entonces una niña de sólo diez años

Voz 3 06:31 ya nosotros ese vez yo fuente no brilla con una familia de claro le había matado a él los rojos un hermano pero mi padre se había volcado con ellos yo dormía con una hija en una habitación de al lado ir ella a Londres decir tengo las manos hinchadas de penados Kiasa lo rojos yo yendo sicario que yo sufrí con diez años

Voz 0542 06:56 la dureza de la represión traspasaba los mulos de aquella casa a la muerte de Antonio L siguió la emigración a Madrid la discriminación el frío el hambre

Voz 3 07:05 cuando mataron a mi padre encima te echaban diéramos emigrantes aunque fuera el Madrid era emigrante para trabajar no te daban permiso para ir al colegio tendrá has de estar empadronada yo con con diez años no me cogían en el colegio lo poco que se los llama mi madre yo decía pero bueno era pequeña pero ya ya yo ya presentía todo esto o lo que está pasando es decía pero bueno por qué hacen esta estas cosas podían la pared no daba una a un hogar sin lumbre en no empañó sin pan yo cuando era pequeña que ponen eso sí nosotros tenemos frío llegan Drake con diez años porque claro yate ya lo asimiladas es decir la confesión en capilla de Antonio