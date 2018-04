Primitivo Florián: “A los hijos de los rojos quisieron quemarnos vivos en el horno del pueblo”

yo me llamo primitivo Gloria Ander tengo noventa y tres a ellos mis padres se llamaba Gregorio tierno L'Oréal Expósito

la de mil novecientos treinta y nueve y estoy esmerado que nos entregan los restos de mi padre Primitivo no

en en su casa en Guadalajara me pregunta si traigo un chivato así es como el llama a los móviles está casi ciego pero su mirada azul celeste no ha perdido brillo aunque como él dice estaba a punto de cumplir noventa y cuatro años la búsqueda de Timoteo Mendieta ha permitido a la Familia recuperar los restos de Gregorio su padre asesinado cuando él era sólo un adolescente

como era Torija un pueblo pequeño es decir ochenta Ciro no era tan bueno para la época no era tan pequeño tienes razón claro que entonces

no solamente de Kapo

los y las hermanas murieron y un hermano también ocurrió cuando eran chiquitos les daba la ataques epilépticos de hechos incurrieron porque uno murió justamente cuando terminó la contienda que le pasó a ese chico pues que dejó jugando como chicos pues se vio una cosa bonita era acogido no explotó y le dejó KO

estábamos cumpliendo fue error a por él no que es que había entonces un lo precisamente el que hacía cabeza el que toda la vida vía está sirviendo les a ellos para que fuera nombres IS fue a poner uno de ellos Easy entonces según estamos viendo dice anoche viene despedida ya hemos visto de que le acusaban a tu padre que había ello con un camión al Buró Tato destrozando Iglesias bueno truco le dio la gana un poco más

yo no llegué a haberle pero mi hermano e segundo bajaba con mi madre

jabón vale Bojador la comida podía yo no bajaba todos los días bajaba un once y un uno

Voz 1

05:10

yo era el anillo de mi padre siempre iba con el cien por cien al degli iba iba yo le recuerdo justo cómo está ahí los recuerdos has conservado siempre esta foto está por todas lo tengo yo como en la cárcel devolvían la cartera con todos los documentos pues venía vería el carné carné de UGT vería la foto que no ha habido Foz no ha habido más votos