¿Existen los alimentos afrodisiacos?

Voz 0542 00:00 sí somos más romántico sonó seguro que habrá más de uno que lo habrá celebrado en casa o fuera unos por inercia otros por amor hay yo ya no voy a donde también te digo una cosa cualquier excusa es buena para coger irte con tu pareja y pasarlo bien saque y me da igual que sea San Valentín o que sea Judas te digo barriendo un poco para casa estoy segura de que más de uno y más de una aprovechar la ocasión para ver si de paso pues se llevan una alegría para el cuerpo al hombre claro hace cuánto que Escobedo

Voz 1 00:31 para así mínimamente a la sazón del último regalo que mencionó a mí por San Valentín a ya cuando yo tenía dieciséis años y era para pillaron como que sea para pillar porque era un conjunto de ropa interior que me ha regalado mi

Voz 2 00:43 ay Mi cosa de de entonces

Voz 1 00:46 pero ni siquiera yo que tenía concepto de novio que

Voz 0401 00:49 y que tiene era dueño de una tienda él quería que la

Voz 0542 00:54 sí pues como te decía con ese afán de de a un poco de suerte habrá mucho que habrá habrá muchos que habrán llenado su mesa de velas porque no de sus alimentos que engrosan esas listas eternas lo que comúnmente se llama alimentos afrodisíaco es como las ostras el chocolate

Voz 1 01:13 perdóname que me había empezado a reír porque es que es que siempre siempre con lo de los alimentos afrodisíaco es un poquito la risa pero a lo mejor es a lo mejor estoy equivocada ahí me vienes aquí a rebatir todas mis argumentos de

Voz 3 01:24 yo no yo no tengo nada aquí porque yo sabes que decidirse aséptica Swayze

Voz 0542 01:29 es escéptica un rato pero Juan Revenga que es nutricionista si tiene algo que decir al respecto de hecho lo publicado en la web del comunista buenas noches

Voz 1234 01:39 hola muy buenas noches deben

Voz 0401 01:42 a qué suerte tenemos de de tenerte en Contigo Dentro elementos de alimentos afrodisíaco pero eso existe querido Juan

Voz 4 01:51 no no no existe en absoluto de hecho una de las cosas que

Voz 1234 01:56 bueno no existe no vamos a ver el concepto existe y tiene una tradición ancestral secular en distintas culturas nos encontramos distintas referencias a distintos productos con pretendido carácter afrodisíaco ellos ha llegado a nuestros días Nos haría mucha ilusión que existiera pero realmente no existe el otro día me hizo mucha gracia que me pasaron una encuesta

Voz 4 02:18 de una empresa de

Voz 1234 02:21 como se dice estas que que que llevan cosas de un lado a otro no la que tanta no

Voz 5 02:27 de transporte eso eso de transporte Delibasic a sí sí sí

Voz 1234 02:32 me decía que habían hecho una aprovechando que habían hecho era cuestan entre ciudadana ya que el ochenta por ciento de los encuestados reconocía que existían alimentos afrodisíaco sí que para ellos pues serán este otro aquel otro oí es más allá de esas cosas que con todas estas sugerencias que habían hecho los ciudadanos pues habían confeccionado en una propuesta de menú afrodisíaco

Voz 3 02:57 digo yo que que la sugestión humana vamos a ver muchos claro

Voz 1234 03:01 en la que vivía compartir en el en el tener que estoy haciendo referencia publicaban con listas les dije pues no porque de alguna forma me querían demostrar la existencia de los ojos secos porque la opinión popular decía que que es que ellos creían en la en la no salimos afrodisíaco oye mira pues nuestros como sea una encuesta sobre cuáles son las mejores características que debería tener un platillo volante y luego con el características pues construir un platillo volante en eso no quiere decir que los platillos volantes matizan

Voz 0542 03:32 bueno que no existen

Voz 0401 03:34 pero es que además claro plátanos almejas higos pepinos fresas chocolate aquí me da la sensación que más que química o algo así lo que hay es una imaginación

Voz 1234 03:47 hombre claro es que el tema afrodisíaco lo puede meter desde un punto de vista psicológico no de lo que transmite o lo que remedie dado lo que se hace mes alimento y desde luego la intención y la forma en la que se come con las miradas esas cuestiones al menciona una serie de alimentos que tiene unas formas que pueden de alguna forma semejar atributos sexuales a otro género bueno pues bueno ahí está la la picaresca no pero no porque tengan un especial sustancia sin embargo sí dado hay otras posible otro otra posible explicación de esa provincia cosa que contengan sustancias que estimulen Prce pues favorezcan el contacto sexual o lo que es muy frecuente con alimentos básicos es aquellos que hacen tendencia a la mejora de la disfunción eréctil provincia con teoría no tiene nada dirigido al género masculino no se propiamente pues sino tratar está esa disfunción

Voz 0401 04:41 claro porque es que estiman de yo entiendo entiendo de verdad que resulte muy sugerente que provoque de verdad deseo el hecho de que alguien pueda comerse un plátano de una manera determinada y muy concreta

Voz 1 04:56 o un helado o mejillón o una ostra osea yo entiendo todas las reminiscencia visuales que puede haber con imaginación y con mucha cara para otras quiénes de no no no no no mucha cara dura no pero

Voz 5 05:11 pero claro a qué te refieres

Voz 0401 05:14 me asombra me asombra cuando te sostienen y te dicen que la canela les produce deseo cuando hay una explicación si os vamos a ver el deseo lo provoca la testosterona es decir eso es están haciendo hasta estudios con mujeres en las que inocular les testosterona para ver si eso puede fomentar ese deseo no es existe Juan algún alimento que suba nuestros niveles de testosterona como para que de repente Mi cuerpo me pida Mambo después

Voz 1234 05:44 yo no sé nada porque no tiene muchas características y una de ellas no es precisamente esta inmediato vale decir que te te un precursor algún elemento con el que se pueda estimular la síntesis de testosterona y que en el periodo de no sé lo que pueda llevar el sentir que uno está comiendo para la cama eh que pueden ser dos tres horas cuatro horas momento pueda ser claro es imposible quiere decir en cuatro veces ya te digo yo que que eso es absolutamente inviable

Voz 0542 06:16 Juana en quién habla incluso de sapos

Voz 1234 06:22 si no estamos metiendo en el terreno de las toxinas hacia la salud entonces a tratando de terrenos ya cada uno puede precisamente por su carácter alucinógeno ya puedes enviar todo lo que quiere decir que es cierto que existen alimentos que tiene sustancias psicotrópicas yo no solamente alimentos en este caso está demostrando sapos que no nos lo comíamos porque además es una de las oficinas que posee y se desnaturaliza con con el calor que se se trata es Ahmed al al sapo vivos

Voz 5 06:54 cada vez que eso es claramente afrodisíaco no

Voz 0401 07:01 eso me claro son súper defensora de que cada uno se ponga de lo que estime

Voz 3 07:05 esto no quiere decir que no superiores a los algo no

Voz 1 07:08 sí claro está si tu rareza va por ahí ya sabes que yo soy muy respetuosa te pone cachondo a pegarle lametón es aún Sapo no seré yo paquete lo impida

Voz 0401 07:17 yo aquí se debe toda toda esta necesidad de tener este tipo de productos a que realmente no es ponemos que engañar que tenemos que tener una utopía que que aquí a qué se debe

Voz 1234 07:31 te voy a dar tres razones que la primera que hay dos instintos que que que mueve montañas no tenemos dos motores fundamentales distintivos que son uno el distrito de supervivencia que se alía o Bono se alcanza de alguna forma encuentras muchas comiendo sino a comer volvimos con lo cual la gratifica acción que tenemos la satisfacción que obtenemos en la culminación ese decimoquinto que es en este caso sería el comer pues bueno pues estamos gratifica Por otro lado está el otro el el instinto de pervivencia de la especie más allá de la individualidad de cada uno para eso está el sexo no vamos a hablar aquí del placer que reporta la culminación

Voz 0542 08:12 claro tanto

Voz 1234 08:14 les decía esto lo unimos la posibilidad de que de un es verdad que la culminación de unos pueda desembocar en la del otro pues vaya mucho sobre todo sabiendo el los potentes motores que suponen estos dos seiscientos que haya una serie de personas que exploten ese filón de lo que desearíamos que fuera sí sobre todo cuando estamos hablando de sustancias o productos natural es una muy bien pero no es así que hasta esa

Voz 1 08:42 esta sí pero esa esa no no no no gusta demasiado

Voz 0401 08:47 pues que aviso a navegantes

Voz 6 08:49 dice Si personas que no es tener

Voz 0401 08:52 escuchando sí por supuesto estoy dispuesta a darme un atracón de ostrás cuando sea menester sí sí seguro que disfrutaré muchísimo y no no no seguramente después eso no lleve implícito sexo pero un par de carcajada seguro que sí Si se lo curra los que inviten Juan Revenga muchísimas gracias por sacarnos de Duda con los alimentos afrodisíaco por favor por favor por favor sigue ilustrando Nos de este modo

Voz 1234 09:21 ahí está ahí él para ilustrarnos sobre este tema es tal pues con más detalle mucho más productos en la comunista

Voz 0401 09:29 pues lo daremos también a nuestras redes sociales para que nadie deje de leerte

Voz 1234 09:34 muy bien encantado