"Vemos interrupciones de embarazo de forma repetida de chicas que no se plantean ningún método anticonceptivo"

Voz 2 00:10 la semana pasada estaba escuchando la radio me llamó muchísimo la atención este testimonio que sonó en el diario de Hoy por hoy con el siguiente titular falta mucha educación sexual estamos criando manadas

Voz 3 00:23 mi nombre es Mónica Moner Andrés soy médica de familia dedicada en los últimos años a la planificación familiar en el centro de la Malvarrosa en Valencia aquí cada día encuentro historias que merecía encontrarse en un libro convino cada día interrupciones de embarazo con parejas que no encuentran bebé mujeres que buscan anticoncepción consultas de infecciones de transmisión sexual creo que es interesante hacer una reflexión sobre cómo tenemos ahora mismo el mundo de los jóvenes sobre todo el mundo de la desinformación a nivel de Internet porque estoy harta de papiloma estoy harta de cáncer estoy harta de leyendas urbanas que circulan y que todo eso lo podríamos remediar con un poquito de información el machismo y la violencia de género que tanto vemos hay que tratarlo desde se hizo nuestros jóvenes los que que empezara a meterles caña con el tema es fundamental empezar hacer educación sexual de verdad en los colegios en las casas en los medios de comunicación porque sino estamos viendo un apunta a dice haber cuando vemos la violencia de género y los hombres que asesinan es que estamos criando manadas que están viviendo en una cultura en la que esto es lo normal el poder controlar el móvil de mi chica o el exigirle que se les sino no tengo relaciones con ella eso es lo que tenemos que cambiar el tema de la homofobia el tema de los transexuales falsa falta muchísima educación sexual

Voz 4 01:43 qué gusto escuchar todo el rato este tipo de reflexiones en demandando y sobre todo justificando porque se necesita tantísimo

Voz 0245 01:52 la educación sexual sobre todo porque me pareció que el testimonio de Mónica aunaba muchísimas de las reivindicaciones que tenemos en Contigo Dentro desde que empezamos

Voz 4 02:02 que parece ser que has sido tan entonces tú me quedo guión la producción porque la doctora Mónica Moliner Andrés está está en en Radio Valencia buenas noches Mónica buenas noches qué tal doctoras Nos quedó corto escuchar la de verdad estamos creando manadas

Voz 0245 02:24 bueno lo de la manada un poco referencia a bueno por desgracia lo que lo que vivimos hace relativamente poco no pero sí que es verdad que te das cuenta de que bueno estas agrupaciones estas este canibalismo que hacían es es es salvaje ver cómo cómo ha ido una violencia brutal que ahora mismo con las redes sociales lo podemos ver y es es evidente por desgracia esto ha existido oí bueno últimamente estamos un poco comentando si tanto ver en los telediarios cada día tanta mujer asesinada tan el un niño que ha sido abusado por compañeros si esto realmente es algo que ya existía simplemente estamos ante un altavoz o bueno o bueno hay gente que dice que esto es como como un efecto llamada no venga vamos a hacer yo yo espero que sea la primera opción no de que estemos destapando todo esto qué estaba sucediendo hasta el mi tú imitó y millón y es que es que esto es una cadena entonces si no sirve para empezar a destapar y empezar a trabajar desde el origen pues olé olé ahí te sorprende encontrar esta violencia o Tula estás viendo también la consulta del centro de planificación familiar en el que trabajas a ver a veces la violencia es muy sutil porque simplemente el hecho de ver a niñas tan jovencitas que se están iniciando en esto del sexo el sexo es Geni realidad pura y dura que cambian de pareja ahora bueno los médicos Le llamamos a esto relaciones mono secuencia les no es de uno en uno pero sin parar empezando con catorce quince años entonces en una edad en la que no tienes las neuronas puestas en el sitio que tu tus hormonas están todas bueno pues en unos altibajos como corresponde a la edad el que ellos están fijando únicamente en las niñas morenas que van pues que ya están desarrolladas y que van van a saco van van a lo que van entonces claro no me sorprende ver el telediario porque bueno aunque es muy sutil el hecho de la depilación que ponía como ejemplo no yo entiendo que pueda ser una moda que está muy bien y que tú te de pilas lo que quieres ya está dónde llegas pero cuando yo les digo mira sanitariamente no es lo mejor el monte de Venus tiene que tener su bello hoy arregla Ditroi no pasa nada porque estamos viendo cantidad de infecciones de transmisión sexual por el hecho de que piel con piel pues bueno hallaba allá va cualquier virus me da igual que sea el papiloma que sea que sea otro y cuando la chica te dice no no es que Michiko pues pues quiere que lo tenga así entonces bueno te estás dejando fluir con dieciséis diecisiete años con lo cual hasta qué extremos vamos a llegar fíjate

Voz 4 05:08 y escuchándote Mónica la sensación de que los centros de planificación familiar ha cambiado mucho desde aquel día que yo a mis dieciocho años acudí al primer centro de planificación familiar al que fui con la consiguiente escandalera de los que me vieron en mi pueblo un saludo a la señora de Getafe que se lo fue a Cotillard a mi madre que han cambiado tanto los centros de planificación familiar es decir hay ese trato que es exactamente ahora mismo un centro de planificación familiar bueno la verdad es que según

Voz 0245 05:39 en la Comunidad donde vivas pasa a tener un profesional u otro aquí en Valencia tenemos la gran suerte que tenemos lo que se llama unidad de salud sexual y reproductiva que llevan funcionando desde hace treinta años entonces todos mis compañeros que están ahí rozando la jubilación viendo en la cerquita fueron los pioneros y que pusieron en pie cuando la píldora era pecado cuando el el poder abortar de suponía vamos era un delito hoy te ibas a la cárcel el el permitir que una mujer abortara o facilitárselo entonces toda esta gente que estuvo ahí luchando han vivido claro yo soy de las más jovencitas de este mundo entonces yo ya he llegado en democracia ella llegado con una cantidad de derechos asumido si valorados sí que puede haber habido en ellos una evolución clara yo he llegado en una etapa en la que la píldora pues bueno puede ser pecado para determinados estamentos o incluso algún médico que todavía objeta y no no hacen la receta me envían porque esto debe ser pecado el el hacer una receta de una píldora entonces bueno en otras comunidades pues son los médicos de familia a los que asumen también la planificación en otras comunidades son los ginecólogos pero en las unidades que tenemos aquí en Valencia que tenemos un psicólogo sexólogo una enfermera una administrativa hay un médico pues permiten una atención mucho más integral entonces bueno el que tiene algún tipo de prejuicio no trabaja en este tipo de trabajo claro claro parte tu denuncia también está dirigida a los profesionales del

Voz 4 07:13 la sanidad española en que se falla no

Voz 0245 07:15 qué planificación familiar se refiere a ver por ejemplo el tema de las interrupciones toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo y teóricamente la sanidad pública debería asumirlo nos encontramos con que hay hospitales que son no lo asumen y entonces hay conciertos con la sanidad privada nosotros en los centros de Plan E pues lo que hacemos es valorar con ecografías y esa mujer esta embarazada hay ya hay lo que decimos latido para poder justificar que allí un embarazo en marcha y entonces se se tramitan los papeles para que en una clínica concertada pues se pueda tramitar y entonces lo que hacemos es asesorar a las mujeres ya que vienen a interrumpir puede ser que les haya fallado el método o que simplemente no lo utilizaban pues bueno asesorarles de que si una no quiere tener hijos pues puede poner métodos entonces están les envíe veinte el píldora o masculino que nunca se va a inventar porque no interesa económicamente pues está la vasectomía hay el condón es que no hay más claro que por desgracia las mujeres se deja nacer se dejan y es que sino quiero un embarazo no quiero un embarazo entonces el pasar por una interrupción pasar por otra cuando vemos interrupciones de embarazo de manera repetitiva el otro día una que llevaba cuatro y no se planteaba ningún método anticonceptivo porque pues pues pues pobrecita mía no sí bueno mucha gente luego me critica porque digo pobrecita mía yo Teruel es lo que no me me pongo en su piel Íñigo si es que si es que al Madrid

Voz 4 08:46 yo es que cuanta falta educación al fin y al cabo si si alguien es capaz de seguir sometiéndose al final cabo alegrado si a operaciones para interrumpir embarazos envidia algo tan sencillo como utilizar métodos anticonceptivos es evidente que carece de cualquier información al respecto si y además es que aquí en Valencia

Voz 0245 09:05 tenemos la gran suerte de que si yo te pongo un DIU es gratuito sea abonado osea de cobre da igual las píldoras están financiadas el implante se pone gratuito en la gran mayoría de centros entonces te damos los medios te damos la información bueno yo hice un estudio hace poquito y estuvimos valorando de todas las interrupciones de repetición donde estaba el problema porque un método te puede fallar Aris hicieron por cien no hay ni ni la vasectomía pero cuando veías que la mujer de las mujeres no utilizaba ningún método pues pone e hicimos un poquito de investigación valorarse ahí detrás había violencia de género porque una mujer puede que estar quedando embarazada porque el marido no le deja o la pareja no le deja utilizar ningún método y eso es algo muy grave entonces sí que en este estudio pues vimos que que prácticamente la mitad confesaban que igual con esta pareja no pero con anteriores habían sufrido violencia y luego el otro cincuenta por cien pues no usaban el método y como la del otro día que era el cuarto o el quinto no recuerdo era una barbaridad porque ya fin actriz que se al final se va a romper el útero tanto logrado Illano a ver el embarazo quieras que no fíjate qué qué se hace un aborto ya está vale con todo lo que supone eso pero si te pasan la sífilis o te pasa el sida o te pasan porque no usa un preservativo y estás totalmente al descubierto entonces bueno pues por suerte este grupo de población es muy pequeño pero sigue estando ya lo mejor es que en la centro donde yo estoy trabajando pues pues me ha tocado ver los extremos veo gente muy heterogénea veo gente entre comillas con sus con subida amueblada

Voz 5 10:42 con las cosas muy claras pero también mucha cobla

Voz 0245 10:45 son marginal

Voz 4 10:47 está sufriendo este tipo de historias que tiene que tienen estas personas de que son ya adultos que están en la tercera edad acuden también a los centros de planificación

Voz 0245 10:57 en Onzonilla lo bueno aquí tenemos que poner un poco en el cupo y los centros de plan y no podemos asumir todo porque si no no fuéramos yo tengo un poco me excede varias veces de lo que debería entonces por ejemplo cuando una mujer llega la menopausia ya no hay peligro de embarazo yo le tengo que dar el alta yo me ocupo de subida de sus infecciones transmisión sexual de sus flujos

Voz 4 11:19 todo esto es tanto cuando está utilizando

Voz 0245 11:21 este anticonceptivo sino la deriva Primaria por sorpresa se nos hizo una una reunión los de salud pública aquí en Valencia una reunión a médicos de familia ya los centros de de Plane donde se nos informaba del riesgo de que el típico abuelito que tienes en el cupo pues con unos síntomas muy raros que tuviera hemos en alerta el sida está ahí claro el Ciudad de los años ochenta fue Freddie Mercury fueron esta gente que dieron la cara ya para morirse los pobres yo ahora mismo el sida bueno pues tienen unos tratamientos hilos que habían descubierto esta gente a salir de salud pública era que había gran cantidad de gente mayor bueno ahora se oyen esto a estas horas no sé si los abuelito os lo dirán pero bueno reuniones del Inserso de Marina d'Or pues que estaban viendo núcleos de gonorrea porque claro es una edad en la que ya no hay peligro de embarazo Gianni te planteas el peligro de infección de transmisión sexual porque lo que me queda aquí pues lo voy a disfrutar y entonces aunque yo no los veo sí que desde Salud Pública se hizo se hizo un énfasis cara la Atención Primaria que no bueno que nos quitaremos un poco la venda de los ojos que a lo mejor este cuadro de fiebre de diarreas que no cesan pues oye hay que hacer una guía aunque suene muy raro pues la gente mayor también puede tener estas infecciones claro en la educación que han tenido lado seguramente es nula