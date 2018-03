"Decir que los problemas genitales de las mujeres son estéticos es menospreciarlas"

Voz 1 00:00 tan bien

Voz 4 00:35 esta noche me apetece centrarnos un poquito de lo que pasa en nuestro cuerpo dame salud cuando tenemos hijos cuando cambiamos cuando ejercemos cuando cuando dejamos de estar tan mollar o empezamos a estar aún más

Voz 0401 00:49 collar de de lo que acostumbramos vamos a hablar de lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando damos a luz cuando cambia cuando ser madre experiencia que no seré yo quien la valore haya cada una con su propia percepción pero lo que me preocupa porque también me afecta puesto que soy madre es cómo afecta la maternidad a mi vida sexual abrimos un melón sé que éste es un gran Mellon

Voz 5 01:15 sí yo aviso que lo voy a DSK

Voz 0401 01:17 sonar con especial interés está noche nos vamos a centrar en la parte más física

Voz 6 01:24 no tanto no

Voz 0401 01:26 seguramente no tanto ni en la mental ni la psicológica que también seguro que también andamos porque no podemos evitar que nuestra cabecita esté en todos los aspectos de nuestra vida buenas noches doctora María José Barba doctora barba cirujana aquí no estética

Voz 7 01:45 lo he dicho bien en bueno Gene estética aquí mi

Voz 0401 01:47 su estética se sabía yo que me iba a ir apuntarlo

Voz 7 01:51 porque dígame

Voz 0401 01:53 exactamente lo que es una cirujana mi estética

Voz 7 01:59 pues es la combinación de dos cosas de aquellos problemas ginecológicos de los que los ginecólogos no se ocupaba es decir el ginecólogo normalmente se ocupa o esos Tetra de de los partos o del ginecólogo ginecólogos ocupa de las enfermedades de la mujer pero enfermedades de dónde mete especulo hacia dentro es decir el cuello del útero hacia dentro trompas etc etc pero como que aquellas partes de donde él ya me metí al espejo especuló o ella el ginecólogo Métele especulo hacia fuera no les competía mientras que hay muchísimas mujeres tienen muchísimos problemas en esa zona

Voz 0401 02:43 en esa zona que son los genitales exacto

Voz 7 02:46 son nuestros genitales tanto como en nuestro cuerpo

Voz 0401 02:48 con el paso de la edad tanto cambia nuestro cuerpo con con los partos como para que empiece a ser un problema para algunas mujeres

Voz 7 02:56 pues sí la verdad es que con la edad cambian porque de nuestro organismo envejece todo es que hay veces que solamente pensamos que no envejece la cara ahí no salen arrugas en la cara

Voz 0401 03:06 las mancharse las manos estamos acostumbrados a determinados cambios

Voz 7 03:09 exacto pero a lo mejor no pensamos que de menos envejece la boca así también perdemos piezas de ellas pero los genitales envejecen envejecer siempre lo que pasa es que sobre todo además envejecen por varias cuestiones primero porque en la menopausia los genitales envejecer muchísimo por la falta de los estrógenos que es lo que muchas mujeres se quejan es decir jolín estoy en la menopausia lo que tengo es mucho dolor al tener relaciones sales no tengo la ubicación muy molesta prefiero no tener relaciones con mi marido mi pareja antes de luego está tan dolorida con tanto sufrimiento como luego paso infecciones de orina repetidas que es el síndrome genital urinario que ahora ya se empieza a hablar mucho en el que bueno pues cuando a una mujer iba a su ginecólogo ilegal exponía esto era como que bueno que toca ya está

Voz 0401 04:08 es verdad cuántas veces hemos escuchado en las consultas ginecológicas bueno es que esto es lo esto es lo que toca no tanto por el envejecimiento que sí que considero que tiene que ocurrir si queremos que envejecer

Voz 7 04:20 sino como la falta de soluciones es absurdo sufre sí porque me da la sensación de que el mensaje es un poco tienes que sufrir exacto porque envejece por ejemplo nuestro hígado nuestro hígado ha envejecido tiene una enfermedad tenemos tratamientos para curarlo claro pero por qué si nuestros genitales tienen problemas porque hasta hace poco tiempo nadie quería ponerle solución a los problemas sino que aguanta te te ha tocado claro estamos hablando a lo mejor de mujeres menopausia relativamente al mejor mayores entre comillas pero hablamos de mujeres menopausia que se han convertido en menos después de tener un cáncer por ejemplo es muy crítico y son jóvenes muy jóvenes

Voz 0401 05:08 gente a la que decide tratarle de una manera radical alguna dolencia ginecológica Hay deciden embarcar las en esa menopausia exacto y claro tenemos BOJA

Voz 7 05:18 les jovencísima veinte V30

Voz 0401 05:20 años que bueno pues anda que no tienen vida sexual larguísima en el que va a ser pues son peregrinar y estar sufriendo constan

Voz 7 05:30 demente vamos a centrarnos por ejemplo

Voz 0401 05:33 en el parto después del parto qué ocurre con la vagina después no

Voz 7 05:36 esto pues eso ya no es envejecimiento porque muchísimas chicas jóvenes muy jóvenes muy jóvenes como The XX XXI año que tenemos pacientes de esa edad ya tienen problemas debidos a un parto bueno tenemos mujeres más mayores porque antes no sale ponía solución hicieran lo mismo es que lo importante es ser madre eres madre sonado el desgarro la la apertura se ha abierto la episodio Tommy Haas infectado y tienes perdidas de orinaba porque se ha estropeado el suelo pélvico es algo normal que lleva como asociado a es que eres madre lo mismo te tienes que aguantar con esto

Voz 0401 06:16 se puede tratar todo este tipo de problemas desde el punto de vista de la cirugía estética

Voz 7 06:23 se beneficia en algo

Voz 8 06:25 no hay otras eso es real

Voz 7 06:28 sincera yo soy la directora de cursos en la Universidad Rey Juan Carlos donde damos cursos de expertos se llama ingeniero estética porque así lo ha puesto la universidad es la universidad pública pero yo el primer día que le doy a los médicos porque casi además casi la mayoría son ginecólogos los que quieren hacerlos que quieren enterarse de que esa parte no que nunca se han preocupado de ella como se puede hacer el primer día yo les digo que de estética hacemos poco de estética en lo que se llama Ginés estética hacemos solamente el blanqueo amianto de las zonas íntimas y todo lo demás sería una disfunción sexual entraría dentro de el tratamiento de disfunciones sexuales porque una sequedad vaginal una dispare UNIA una dilatación excesiva de la vagina una pérdida de orina no es estética es una disfunción y yo creo que a las mujeres es como que es un poco menospreciar el hablar de que sus problemas genitales son estéticos cuando cuando habla hemos de problemas genitales masculinos no hablamos de estéticos es ver hablamos disfunción eréctil es verdad si no decimos vamos a solucionar estéticamente un pene sino hablamos de disfunción eréctil yo creo que tendríamos que ser un poco más y esto es lo primero que les digo yo todos los médicos no hacemos estética y la palabra estéticas como que vende mucho que en los sitios que se pone como para atraer a la gente pero hacemos disfunciones sexuales femeninas

Voz 9 08:14 vamos a ir poquito a poco se por ejemplo

Voz 0401 08:18 soy una mujer que tiene cuarenta y cinco años que tiene una sequedad vaginal prematura fruto de una efectivamente fruto de una menopausia precoz

Voz 9 08:31 el sexuales han ido en detrimento lógicamente que me propone

Voz 7 08:37 pues gracias a Dios ahora hay muchísimos tratamientos no invasivos y entonces yo te propondría o habría que hacer una exploración pero por ejemplo o una sesión con láser se llama generó seis el que utiliza un láser que lo que hace es regenerar la mucosa vaginal de forma que vuelve otra vez a estar igual de engrasada igual de hidratada igual entre comillas rejuvenecida como antes de bueno pues el problema que te han causado de menopausia precoz

Voz 0401 09:12 tiempo de recuperación que puedo tener después de la SER

Voz 7 09:16 instantánea

Voz 0401 09:17 es decir saber es decir que yo permíteme que sea así de salvaje me permito el lujo de imaginar que después justo de pasar por sus manos y nunca mejor dicho voy a poder echar un polvo de puta madre esa misma noche

Voz 7 09:31 pero bueno en o en son dos cosas diferentes una cosa es que el día que se hace se hace además sólo con crema en este si no necesitamos poner ni un pinchazo de nada si introduce dentro de la vagina la crema en este Sica se introduce el láser programando hoy disparando las zonas que necesitamos el de esa paciente tú por ejemplo acabamos de venir a la consulta se te hace bienes conduciendo te marchas conduciendo a seguir haciendo tu vida normal o le resultado es por eso que son dos cosas distintas vida cien por cien normal resultado efecto de ese tratamiento láser no es inmediato y es decir no es causa efecto es decir paso el láser ya estoy perfecta sino que lleva un pequeño proceso va de autorregeneración recupera a nadie la mucosa la mucosa vuelve tiene que volver auto regenerarse después de haber pasado láser ir nosotros revisamos a los pacientes a los quince días muy bien para ver que la evolución va siendo muy buena a los quince días ya muchas empiezan a decir jolín ya voy notando pueden tener relaciones a partir del cuarto día pero es como que ya voy notando que no tengo la molestias que hasta muchas mujeres tienen dolor y molestias ni siquiera teniendo relaciones sexuales se claro sólo en vida normal no puede ponerse un pantalón apretado entonces ya empiezan a decir no muchísima mejoría ir luego no revisamos totalmente hasta ver los efectos que suelen ser mes mes y medio

Voz 0401 11:08 bueno no está mal cuando me operaron del tobillo Tardi muchísimo más se en ponerme unos tacones se lo puedo garantizar doctora vamos a ponernos hemos cogido algo que me parecía así sin tener ni idea de de todo lo que puede llegar a usted hacer pero lo que podía ser más más cotidiano más frecuente vamos a ponernos ya en en algo más complicado vamos a ponernos en un parto complicado que se complica el niño viene de nalgas me tienen que practicar un episodio mía determinada con los consiguientes puntos con todas las incomodidades que eso conlleva

Voz 7 11:42 sí

Voz 0401 11:43 con todos los fallos por así decirlo que me van a provocar casi seguro que va desde la contener contención urinaria hasta Kimi relaciones sexuales se vean muy muy afectadas por cómo cómo queda mi mi canal UNED indican canal vaginal se puede solucionar también se porque tú piensa

Voz 7 12:03 hay muchísimas gen muchísimas mujeres muchas muchas muchas hay hay un dicho entre los ginecólogos en el que dicen bueno da igual unos cuantos puntos que la vagina es muy agradecida textualmente textualmente lo dicen otros puntos que es muy agradecida pero porque muchas veces allí se queda el ginecólogo a esa paciente luego no la sigue

Voz 0401 12:29 pues no le pregunta si

Voz 7 12:31 sí es de P tiene pérdidas de orina no le pregunta si tiene dolores no le pregunta si todas esas cosas entonces claro al perder a la paciente es para él o para ella para el ginecólogo de esta ha llegado a su fin y su fin es tener el niño sano salvo y la madre también

Voz 0401 12:52 eso siempre siempre claro como me soluciona póngame usted este estos problemas que yo le he puesto sobre la mesa el estoy hablando de una de una contención incontinencia urinaria perdón de una incontinencia urinaria por ejemplo cómo me lo soluciona

Voz 7 13:06 también usamos láser también con la SER se diese utilizamos láser o radiofrecuencia depende a qué profundidad tenemos que ir a lo que tenemos que hacer es repensar el suelo pélvico la perdida de de orina normalmente en las que son leves y moderadas Cano cuando es muy importante hay veces que que llegar a tener que hacer cirugía pero un leves y moderadas que son las más frecuentes en esas que dice la gente ahí cuando corro cuando salto cuando cojo un peso cuando me río cuando estornudo sembraba esas son las que solucionamos maravillosamente o con láser o algunas veces con radiofrecuencia

Voz 0401 13:46 vamos a preguntarle a Teresa que está al otro lado del teléfono y que además ha pasado por sus manos nunca mejor dicho dijera buenas noches Teresa

Voz 8 13:56 bonos Agustín

Voz 0401 13:58 qué pasaba exactamente Teresa a mí

Voz 0096 14:00 sí me pasaba que perdía orina que efectivamente corría y si a dado a todos porque estaba constipado o incluso durmiendo me tenía que levantar eh hacer tease deprisa porque sino Perviy a orinar en el camino

Voz 0401 14:21 nunca ese planteo practicaron los famosos ejercicios de que el todo lo que hemos hablado en otras ocasiones que al parecer sí que sí que son buenos Isis que son beneficiosos

Voz 0096 14:34 pues la verdad es que intenté intenté hacerlos lo que pasa es que yo creo que tiene una tampoco muy muy

Voz 10 14:43 lo seguía pues muy cosa que no era usted lo único

Voz 0401 14:46 gente no es que es verdad que con todo este tipo de ejercicios con las bolas chinas con los indicios de que él o eres constante y todos los días los accesos y no es muy complicado conseguir tensa solo peleo con esas y doctora no relativo no

Voz 7 15:02 allí también un poco equivocación en eso yo siempre le digo a las a mis pacientes después de que ya está el tono consiguiendo sí que está muy bien el que sigan haciendo ellos ejercicios para mantener ese tono o la utilización de bolas chinas para alargar y mantener ese tono

Voz 0401 15:19 vale mantener no tanto como para conseguir exacto vale

Voz 7 15:22 es como que yo les digo a a una chica de dieciséis años que quiere ser culturista enseguida puedes hacer que su masa muscular crezca con ejercicios perfectamente la tenemos culturista campeona en dieciocho años pero a una señora de cincuenta años que nunca ha hecho nada ningún ejercicio de que gel va convertirla ni ir al gimnasio va convertirla en culturista por mucho que vaya gimnasio Teresa

Voz 9 15:53 es era un problema desde luego tenemos un problema con con porque

Voz 10 15:59 es coñazo rotas sin coña claro hice anima usted

Voz 0401 16:04 darse

Voz 0096 16:06 sí claro claro sí sí yo me entero de que con láseres funcionamos bien hay evidentemente me puse las manos de la doctora Navarro

Voz 0401 16:19 sus relaciones sexuales como eran Teresa

Voz 0096 16:22 pues dolorida

Voz 0401 16:26 eso es algo muy típico eso es algo muy típico Dra

Voz 7 16:29 es muy frecuente que los nuevos ginecólogos que quieren empezar a conocer este tipo de tratamientos y este tipo de dolencias que tienen las mujeres que se interesan por ello muchas veces dicen pero si es que a mí no me vienen diciendo estas cosas a mí no me vienen diciendo que tiene en dolores en las relaciones sexuales pero es porque como han sido tan en comprendidas es como que uno ya está como bloqueado mentalmente es de cómo le voy a decir otra vez a mi ginecóloga o mi ginecólogo nuevo que me pasa esto me va a decir pues es que es lo que te tiene que pasar

Voz 0401 17:04 vamos a obligar a a todo el mundo que a que diga cómo le duele y tenemos también eh al otro lado del teléfono a otra María José a otra paciente buenas noches María José

Voz 11 17:14 qué qué le pasaba usted exactamente he bueno pues a mí me pasaba

Voz 0096 17:19 poco lo que lo que ha Teresa pues cuando hacía ejercicio yo salgo mucho mucha caminar y me tenía que poner siempre un salva así por qué se me escapaba un poquito el piso entonces bueno pues era muy cómodo y muy molesto muy molesto yo volvía de caminar si caminaba deprisa pues me marchaba entonces eso me me ponía muy nerviosa me gustaba nada claros era muy incómodo

Voz 0401 17:45 inseguridad parecen no me da la sensación de que esto es las dos me ha parecido que lo que realmente sienten es un poquito de inseguridad no era así Teresa

Voz 0096 17:56 yo iba muy grande es una seguridad de que de que va a caminar las andar incluso vas un día a una cena ya has bebido más de la cuenta hay Hyypia esperas un pelín era hacer pis entonces tienes que salir corriendo porque sino realmente pues te dice pierdes y nadie parece claro que sí es es una inseguridad grandísima problema un problema grande pero para mí me parece que muy grande

Voz 7 18:26 pérdida de calidad de vida claro

Voz 10 18:28 qué

Voz 7 18:29 imaginémonos es que son somos personas adultas mujeres adultas con una procesión con un trabajo en el que de repente es como que te tienen que poner un pañal como si fuera un niño porque no puedes aunque tú quieras tener esa contingencia ya simplemente la incontinencia

Voz 12 18:49 haría claro entonces

Voz 7 18:51 pero yo los anuncios cuando anuncian Ponte está con esa que no se nota Tate no perdón yo hay tratamientos que lo solucionan no vamos a esconder a tapar los ojos ya poner una venda en algo que tiene solución señoras están

Voz 11 19:08 puedes satisfechos con la decisión que tomaron yo estoy encantada

Voz 13 19:14 yo estoy encantada porque ahora ya me he quitado el salvas Lycos de pueda caminar deprisa que es lo único ejercicio que hago diario entonces ahora estoy feliz

Voz 7 19:25 por ejemplo Teresa Tena esa verdad Teresa se levantaba muchas veces en la noche claves lo ha dicho no tener pérdidas en la cama claro qué es lo que pasa eso es ir cortando tu sueño toda la noche entonces es un suplicio horroroso en el que tú inconsciente está pendiente constantemente de que me tengo que levantar tengo que ir al aseo la inseguridad

Voz 0401 19:47 parece que es uno de los grandes pilares de toda esta situación doctora yo quería para terminar para preguntarle se encuentra con muchos casos de inseguridad que provoca una mujer como está su cuerpo después del paso de los años sobre todo lo que me dice por la disfunción sexual que me ha encantado el matiz que le ha dado eso no nos de inseguridad

Voz 7 20:07 sí por supuesto muchas veces más inseguridad que por ejemplo el tener una arruga en la cara señores

Voz 0401 20:15 sus relaciones sexuales han mejorado desde que han pasado por en la SER

Voz 0096 20:19 la mía sí que han mejorado han mejorado bastante que todavía me molesta un poquito pero he mejorado muchísimo muchísimo de todas formas hoy otra persona

Voz 0401 20:35 claro si otra persona es tan raro no es que Teresa vuelve a ser Teresa claro esa María José Elo sus relaciones sexuales también también ha mejorado al pasar por por la SER

Voz 0096 20:47 bueno yo es que utilizo los geles

Voz 13 20:49 esto es que venden en las farmacias entonces con eso la verdad que muy bien es que no me atrevo a quitarme el gen

Voz 10 20:56 recomiendo que se lo quite porque suelen ser bastante bueno que notario que tener las reservas de

Voz 13 21:03 por qué pues que vamos a tener dolor se cositas que que a mí me hicieron radiofrecuencia que a lo mejor ya no necesitó los geles estos a la farmacia

Voz 7 21:12 versan pero pero nadie me da un poco de miedo

Voz 10 21:15 pero claro que son cómodos sí

Voz 7 21:17 son cómodos pero tampoco pasa nada porque hay gente muy joven

Voz 10 21:20 eh que te admiro la gente mejoran después todas esas cosas entonces claro bueno Teresa María José uno Ivi en verdad que han abandonado sobre todo

Voz 0096 21:39 no él él no es que no se escape él porque no solamente es que está pendiente sino que vas por la calle escapó aún pedí quién dice que no puede al rato sino poder ir a casa a cambiarse creo que tengas olor que eso es lo peor que me podía pasar

Voz 0401 22:00 la entendemos perfectamente de verdad pues Teresa María José muchísimas gracias por contarnos su vida nunca mejor dicho doctora barba un placer un placer el matiz que me ha dicho El matiz de la cirugía para la disfunción sexual me parece que quiere necesario también que abordar este tema

Voz 7 22:17 sí

Voz 0401 22:18 no se despiste porque seguramente la porque sé que tiene muchos más tratamiento muchísimas gracias Dra