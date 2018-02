Guti: "A quién no le gustaría entrenar al Real Madrid"

Voz 1 00:00 hola buenas noches felicidades hombre gracias gracias muchas gracias a que hemos hecho un buen partido

Voz 1375 00:07 pues la verdad es que lo que aprendí en tu etapa de comentarista de la Cadena SER como te has hecho gran entrenador después de aprendiz de aquí en la SER

Voz 1 00:17 claro influye pero bueno la verdad que más mérito de los jugadores

Voz 1375 00:23 oye vaya vaya partido no porque había jugado con uno menos toda la segunda parte por la exclusión de De la Fuente nada más reanudarse el partido eso tiene todavía más mérito Guti no

Voz 2 00:32 sí sí la verdad que sí que no ha sido un partido fácil del equipo ha estado muy bien y bueno voy sabe hechas a esa pulsión no creo que venía a Alemania a jugar contra una gran cantera como es el Valle de duelo yo creo que en líneas generales merecer merece

Voz 1 00:48 no es fácil no la verdad que estoy contento por los chicos bueno me extraña no

Voz 1375 00:52 eso sí es una de tu de las victorias que has dicho

Voz 1 00:55 hola la que más en tu corta carrera como entrenador

Voz 2 01:00 bueno seguramente de de la jamás

Voz 1 01:02 yo no sé a disfrutar disfruta poco

Voz 2 01:05 cuando acaba el partido uno disfruta un poquito más pero el partido lo pasado lo pasa francamente mal porque ellos la verdad que técnicamente yo creo que la eran peores que nosotros pero pero bueno al empujado mucho y físicamente tan fuerte no han puesto las cosas difíciles hasta el final

Voz 1375 01:19 no os adelanta este por medio de Baeza luego os empatan a una falta de polémica Oscar falla un penalti pero luego volvéis a venidos a Rivas empatan ellos con diez Alberto pone el dos tres bueno que es lo que más te ha gustado hoy de Tous chavales Guti

Voz 1 01:34 yo creo que al final el estar unidos yo creo que que el equipo

Voz 2 01:40 yo creo que técnicamente tenemos grandes jugadores que yo creo que atacamos mejor que que defendemos pero bueno yo creo que hoy en cuanto han expulsado a a de la del equipo Sasha tras sabía que tenía que esa tenía que estar unido que tenía que defender fuerte y bueno yo creo que eso son mérito no yo creo que que los chicos han estado francamente bien y bueno al final el nos hemos llevado un resultado bastante bueno bueno una clasificación que que después de ver el primer tiempo

Voz 1 02:09 parecía que era más clara para nosotros pero viendo el segundo tiempo y después de la expulsión o la verdad que no sabía complicado mucho no sois favoritos para ganar la Liga no no no no

Voz 2 02:19 no no no a la tenemos otro hueso duro ahora bien el Chelsea ya

Voz 1 02:22 como casi nada Valdebebas sí sí

Voz 2 02:25 un equipo que me parece que hay tres o cuatro años de competición ha ganado ya dos veces y bueno es un equipo muy fuerte muy fuerte con jugadores físicamente muy muy fuertes y luego técnicamente bueno sea que va a ser un hueso duro no

Voz 1 02:38 para poder estar en esa final por oye

Voz 1375 02:40 he visto el partido estábamos en el Leganés con ese Leganés Real Madrid que también como bien sabes han ganado han ganado los mayores pero me han dicho que el lateral derecho Sergio López se ha salido que ha dado una exhibición por por la banda que ha marcado el segundo y asistido el primero ya sé que generalmente a los entrenadores nos gusta dar nombres propios no por miedo a que se les suba a la cabeza que hay que destacar el grupo pero pero en quién hay que fijarse en este equipo juvenil A del que todo el mundo habla también de su entrenador de los futbolistas quién quién de verdad está despuntando en esta temporada Guti en tu equipo

Voz 2 03:08 bueno yo creo que muchos es injusto al uno no es cierto que López está muy bien yo creo que tenemos a Miguel Baeza que ha hecho el primer gol que nadie está muy bien a ver sin a los jugadores que dejan del Castilla como caro cómoda ni Alberto que ha hecho el tercer gol bueno es que tenemos tenemos un gran equipo no la verdad que que estaban muy contentos de esta generación bueno hay lo que deseamos todos en el Real Madrid es que sigan adelante que pueden estar no sólo en el Castilla sino que puedan jugar en primera división lo antes posible

Voz 1375 03:37 crees que llegará en el primer equipo algunos de los que están ahora contigo

Voz 2 03:41 bueno esas son palabras mayores en el Real Madrid juega a los mejores del mundo no siempre aun canterano le cuesta no pero bueno pero yo creo que tienen ejemplos de del pasado y del presente como cómo es Carvajal como cómo es Nacho como esa Rafa aunque no esté jugando pero pertenece al primer equipo sea yo creo que ejemplos tiene no sea que depende un poco de ellos no por calidad seguramente que puedan jugar

Voz 1375 04:03 veremos si llega alguno al primer equipo de los que están ahora en este juvenil y a ti te gustaría sentarte en el banquillo el Real Madrid

Voz 2 04:10 hombre ya lo dije el otro día que que a quién no hay no no le gustaría no pero es cierto que que hay que ser claro hoy hay que ser honesto y ciudadana está haciendo las cosas muy bien todos los madridistas porque yo soy madridista aparte de ser entrenador madridista no sentimos orgulloso de lo que está haciendo oí bueno y ojalá que continúe el Real Madrid todo el tiempo del quiere

Voz 1375 04:29 pero si te llamaran fuese cuando fuese Guti está preparada para el banquillo del Madrid

Voz 2 04:36 hombre yo ya dije que si sigo repitiendo lo mismo sea máximos respetos para para sí es verdad que está haciendo las cosas bien y que y que él es el que tiene que decidir su futuro sólo el porque al final es un entrenador que como te he dicho antes ha hecho cosas increíbles en dos años ha ocho títulos en el Real Madrid yo creo que se merece todo el respeto y sobre todo la continuidad por

Voz 1 04:59 por parte del club crees que en el club te ven preparado para entrenar al primer equipo

Voz 2 05:06 no sé no sé la verdad que nadie

Voz 1375 05:08 no me lo creo

Voz 1 05:09 lo que no ha visto nunca el precio algo dado

Voz 2 05:12 no no no está contento con lo que hago alguna vez me lo ha dicho y bueno yo lo único que hago es intentar mejorar día a día para no sé si estar un año en algún momento

Voz 3 05:22 en el Real Madrid en el primer equipo

Voz 2 05:24 pero sí para seguir avanzando dentro de mi carrera y porque no el poder el año que viene en Primera División

Voz 1375 05:30 bueno ya sabes que han ganado de decía antes oyen en Butarque no que han ganado al al Leganés la Liga está imposible practicamente bueno ahora mismo están a catorce con los tres puntos de hoy todo se lo juegan a la Champions como viste el partido contra el otro día

Voz 2 05:43 bueno la verdad es que Vivienne no yo creo que pocos poca gente daba daba el Madrid que yo creo que al final el Real Madrid cayó boca no es cierto que el PSG es un gran equipo y que puso al Real Madrid en ciertos momentos en dificultades pero bueno yo creo que eso ya se sabía no el Real Madrid yo creo que estuvo a la altura de lo que el Bernabéu le pedía

Voz 1 06:04 es que yo te lo que es la Champions

Voz 2 06:07 yo creo que es un resultado bueno pero no hay que relajarse para relajarse

Voz 1 06:11 a ver si se va a liar les dieron gran equipo ahora sí sí sí

Voz 1375 06:13 oye tú qué sabes de esto Guti besa a Neymar con la camiseta del Madrid en un futuro

Voz 2 06:19 ya lo dije Ojalá yo creo que yo creo que si no al final hasta aunque lo importante como es el Barcelona hasta el otro como es el PSG pero que bueno que sólo se ve los eleven en Champions yo creo que ya Soledad Real Madrid y no siquiera avanzar si quiere subir escalones

Voz 1 06:35 para su dejan al Real Madrid

Voz 1375 06:37 si la última que tú también saber de esto crees que se ha acabado la BBC o que al menos ha dejado de tener la importancia o han dejado de ser intocables como eran antes

Voz 2 06:47 bueno yo creo que de ciudad demostró que sí que intocable ya no no hay ninguno sólo sólo Cristiano hoy por méritos propios a partir de ahí yo creo que dependerá de ellos no son grandes jugadores insistan al máximo nivel son jugadores muy importantes para para dar a Madrid no pero bueno lo que lo que ha dejado claro Zidane que el Real Madrid tiene una gran plantilla cualquiera que que le demuestra que que quiere jugar va a jugar ahí bueno ya a partir de ahora todos a ponerse el mono de trabajo y a intentar hacerlo lo mejor posible para tener minutos Hong ciudad

Voz 1 07:18 quién tiene que jugar esa Asensio e Asensio tiene que

Voz 1375 07:20 la titular aquí

Voz 2 07:22 sí bueno jugadorazo de lo que pasa que bueno casi jugadorazo disco también Cristiano también esa hay muchos jugadores buenos en el Real Madrid no yo creo que sí pero conexiones buena yo creo que hay que hay que darle tiempo yo creo que al final está cuidando muy bien sabe cuando tiene que salir cuando cuando le tienen que reservar y bueno ahí vamos a vamos a estar tranquilos con Asensio no yo creo que quería en su peso dentro del equipo pero bueno para eso están a otros jugadores que tienen muchos más años que tienen coger eso ya ya se echó liberal un poco dejarle crecer poco a poco

Voz 1375 07:54 pues nada Gutiérrez que nos alegramos mucho de que de que te vaya bien como entrenador Guti que que los pasitos que vas dando son son siempre hacia adelante en la misma dirección os quedáis a dormir allí en Alemania no mañana volvéis Paca

Voz 2 08:04 sí

Voz 1 08:05 si se nos quedamos a dormir y mañana ya ya bueno para el Madrid

Voz 1375 08:08 cuando José contra el Chelsea cuando es

Voz 1 08:11 he dentro de quince días en quince dentro de quince días los cuartos de final en Valdebebas Arruche ya que si hiciesen vale bueno todas la suerte buen voló de vuelta enhorabuena por lo que esta noche en Alemania hay mucha suerte Guti gracias por estar en El Larguero muy bien