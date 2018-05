¿A quién apoya la afición Atlética, al Cholo o a Torres?

Voz 1 00:00 Miguel Martín Talavera narrador de el Atlético de Madrid en la calle

Voz 1375 00:03 ser o la tala muy buenas qué tal mano buenas noches cómo estáis está por ahí también en Kiko Narváez hola Kiko qué tal hola Carreño buenas noches buenas noches hijos saludo cordial mejor Leonor está que no pongámonos de Pin y está por ahí viene Pablo Pinto se habla

Voz 1 00:19 los rojillos os podéis sobre todo lo pinto muy buenas bueno ya además de Talavera de Kiko y de

Voz 2 00:27 Pablo no siguen con nosotros no sé muy bien aquí gallego Pulido y Mario

Voz 1375 00:31 a vosotros enseguida pongo la primera tanda de mensajes de los oyentes que han llegado un porrón de ellos todos queréis opinar todos es imposible que entre todos os agradezco los cientos de miles de mensajes que no mandáis pero no caben todos pero enseguida un resumen de los primeros

Voz 3 00:46 muchos estáis con él

Voz 1375 00:47 sólo muchos estáis con Torres es como elegir ya sé que los atléticos no miró nadie a veces tiene que elegir entre papá o mamá en hoy en la rueda de prensa el Cholo Simeone antes el partido de mañana de Europa League la compañera de Deportes Cuatro Laura Pérez le pregunta esto al Cholo Simeone

Voz 4 01:06 puede ser que Griezmann continúe la próxima temporada al menos usted ha hecho todo lo posible es una pregunta si es una afirmación que ha hecho todo lo posible para que eso ocurra estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres no entiendo la comparación con algo que muchas con la comparación me gustaría saber si estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuas será nombrada más gracias

Voz 1375 01:32 pero un no rotundo enseguida el tiempo de sanedrín enseguida quiero escuchar todas vuestras opiniones pero primera tanta de mensajes de los oyentes con Cholo con Torres

Voz 5 01:43 los atléticos creemos tanto a Torres como ha hecho Simeone pero hay que ser honestos Inge conocer que Fernando Torres ya no está para competir en un equipo como el Atleti a que se exige el máximo

Voz 6 01:56 durante los noventa entrenadores dicen lo que piensan nos quejamos si no lo dicen también echó habló ha dicho lo que piensa solamente el club del club puede ser que es poner Cholo o

Voz 7 02:10 vaya encontrar Cholo Ikea son este es un icono de líquido hemos hecho que lleva muy pocas temporada dos muy ocho

Voz 28 07:26 pero con Manu Carreño

Voz 31 07:39 las doce y media de la noche una bueno se en Canarias y es que estamos viendo mensaje

Voz 1375 07:45 en el tiempo de la publicidad pero digamos que muy repartido digamos que muy repartido pero me interesan vuestras opiniones eh a mí es un debate que no me sorprende este que sea abierto porque lo hemos contra aquí muchas veces lo ha contado y pulido y Pablo Pinto y Kiko porque ya lo hemos contado más de una vez que la relación no es precisamente una relación muy buena entre el Cholo oí Torres pero se respetan y se llevan como Tato del entrenador se lleva muy buenos jugadores y con otro no y además no me sorprende lo que ha dicho hoy el Cholo a mí no me sorprende lo que ha dicho si me sorprende que lo haya dicho yo lo haya hecho público de esta manera no sé si estar arrepentido no pero yo creo que era innecesario que se lo podía haber ahorrado ahora ha dicho lo dicho este pulso si hoy se produjera en la masa social rojiblanca yo creo que lo gana el Cholo en este momento en otro no lo sé pero en este sólo tiene todas las de gana porque el Cholo pone en fila india a Wanda Metropolitano Ivan desde Metropolitano de rodillas al Calderón ida y vuelta lo que diga el Cholo por mucho que les duela el Niño Torres que es su niño pero lo que ha dicho hoy lo ha dicho bien claro luego podrá matizar podrá decir tal a preguntas pero las respuestas del no es nuestra las respuestas del Cholo y es muy clara a una pregunta muy clara de Laura Pérez de deporte jugador ha preguntado si haría lo mismo si estaría dispuesta a hacer el mismo esfuerzo por intentar que se quedará Torres el año que viene que el que está haciendo por intentar que se quede Griezmann y la respuesta a esa pregunta es no yo creo que esa pregunta va mi opinión por un lado por Torres por otra por el entorno de Torres que hacen tanto daño a Torres que si lo supieran a veces se ahorraría muchas de las cosas que hace por intentar ayudar a Torres le han perjudicado tanto que ni se lo imagina E Talavera qué repercusión ha tenido lo que ha dicho hoy el Cholo en el club pues bueno pues muchas te puedes imaginar si te parece Mosquera

Voz 1576 09:27 cogía si le preguntaban y la compañera Laura Pérez de Deportes Cuatro por algo por algo que él dijo hace unos días sacando la cara por Antoine Griezmann y lo que le pediría a los hinchas del Atlético de Madrid

Voz 32 09:39 yo si fuese hincha del Atlético de Madrid haría todo lo posible para que no perder Griezmann simplemente los invito a que pensemos en el equipo de el entrenador el club y obviamente los aficionados

Voz 1576 09:52 hoy Laura Pérez le ha preguntado si haría ese mismo esfuerzo por intentar que Torres se quedara el año pasa el año que viene como con la en el Atlético de Madrid y esto ha dicho

Voz 1375 10:01 sólo puede ser que Griezmann continúe la próxima tiempo

Voz 4 10:04 nada al menos usted ha hecho todo lo posible es una pregunta sin una afirmación que ha hecho todo lo posible para que eso ocurra estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres pero no entiendo la comparación que desciende casi algo que nunca con la comparación me gustaría saber si estaría dispuesto a va a intentar que Fernando Torres también continúa será nombrada más gracias

Voz 1576 10:29 esa es la respuesta de cenó contundente del Cholo y luego en unos minutos después de terminar la rueda de prensa tenía una entrevista con los compañeros de Force Sport con Lola Hernández le han preguntado por eso que ha dicho en la rueda de prensa sobre Fernando Torres y bueno pues ha vuelto a ser contundente

Voz 1375 10:45 dijo haría todo eso

Voz 33 10:47 sin de para qué se quiere Fernando Torres como vas a ser el programas sólo siendo justo con mi pensamiento no dije no obviamente pero previamente pues yo pienso en el equipo la preguntar no ha pensado en equipo aclaró el grupo que se lo piensen a en una persona y la diferencia con mío que eso pienso en el equipo inglés

Voz 1576 11:08 pues estos son los hechos si pues te puedes imaginar evidentemente ha polarizado y eso que hay otra noticia la quedabas tú de Yannick Carrasco que luego imagino que entraremos pero bueno lo que es este debate polarizado yo sinceramente creo que no hay debate creo que los atléticos quieren tanto al Cholo como a Fernando Torres por más que hay algunos que no vean cuando ya para competir en primera línea con la camiseta del Atlético de Madrid algo muy debatida porque no creo que ni Vietto antes de salir ni Gameiro hayan hecho esta temporada mucho más que Fernando vayan merecido más que Fernando pero en cualquier caso las decisiones deportivas y las toman entramos lo tiene mucho peso también está en su derecho de de querer contar o no con Fernando otra cosa es que Fernando Torres no un jugador normal y que yo estoy de acuerdo en una cosa que decías al principio yo es que creo que es un debate que en tocaba ahora yo creo que puede hacer más más daño o enturbiar más el ambiente que que su

Voz 2 11:59 ahora en ahora opinamos todos gallego oí Pablo oí Mario oí

Voz 1375 12:06 los mensajes que oyentes pero mensajes de la tienda del Atlético que hemos ido la Tienda del Atlético a ver qué opinaban los atléticos esta tarde ha ido Paco Hernández por ahí Kiko te has sorprendido

Voz 1266 12:14 pues sí la verdad que me ha sorprendido sobre todo porque el solos un especialista en el partido a partido en sacar conclusiones a final de temporada en dar la nota en en mayo y en junio como dar una nota en en febrero

Voz 1375 12:30 pero no te receptivas en febrero pero sí

Voz 1266 12:33 y aparte que estamos acostumbrados a que él maneja el discurso y el mensaje perfectamente no se mueve en la rueda de prensa de categoría con la sensación de que cortado orejas rabo cada ve que que a porque lo tiene todo diseñado no hay sin embargo con esfera con Fernando el niño te va sensación de que pincha en hueso muchas veces que no sale a a hombro no por la por la duda que tiene a a la hora de de comentará algo no a la pregunta de de hoy no era o vivir en TD de esperará a mayo

Voz 1375 13:02 claro

Voz 1266 13:03 IU punto venoso me dijiste con Griezmann bueno Griezmann e es un jugador que se habla durante toda la temporada de que puede salir de que se quiere ir pues yo si fuese que aficionado al Atletic Madrid de puede los silbido cabido en algún que otro partido pole intentaría aplaudir para convencer que se quede porque es un chaval muy importante el tema Fer es un tema muy muy diferente a cualquier otro es un chaval que esa criado de cuna que lo hemos visto recoger balones de pelota en el en el Calderón es un tema en el que hay que tener mucho tacto y mucha sensibilidad porque así se lo merece niño quedado absolutamente todo en el Atlético Madrid cuando tuvo posibilidades de ir sin ya a pesar de caer lesionado pues siguió jugando en el Atlético de Madrid y por eso en el día de hoy mano es cierto que que a mí en febrero sí que me ha sorprendido la la respuesta del del Cholo derechos crees que este pulso

Voz 2 13:52 lo lo perdería hoy Torres y lo ganaría el Cholo no no

Voz 1266 13:55 se pierde decía tuvo lo gana el Cholo que no pierde el Atlético de Madrid ya en niño nueva hipoteca al Atlético de Madrid con ningún comentario ni con ningún gesto Fernando cuando se tenga que que ir porque lo cree conveniente llegó a un acuerdo con con el club con la la gente de del Atlético Madrid no tendrá ningún inconveniente porque era anteponen lo que es su sentimiento a a lo que es otra otra cosa no eso que aquí yo no veo que salga y el campeón y ni ganador ni ninguno

Voz 1375 14:27 lo digo si se produjeran pulso eh que los atléticos dijera pues mira si a eso se ha mosqueado y acaban mal

Voz 1266 14:32 bueno existen pues no lo veo algo venga a ver quién hay un aficionado corriendo a un lado y otros al otro fondo yo creo que está en el corazón todo son conscientes de que es lo deportivo el Cholo es el Mesías por ahí va motor detrás de él después de los seis año queda de cara al futuro con Fernando Torres que la mayoría de los casos a la peto es sentimiento el no veinticinco por ciento es agradecido al al niño no tengo ninguna duda de que no va a repercutir en absoluto lo que es en El Vestuario en la afición en la gente en el devenir deportivo del Atlético de Madrid

Voz 2 15:07 Pablo hoy gallego Pulido y Mario

Voz 1375 15:10 nuestra opinión no sé si crees que esto es de verdad sólo por Torres es también por el entorno de Torres lo que está claro es la Torre quedan tres meses en el Atlético yo creo que sólo tenemos claro todo

Voz 26 15:19 bueno yo ha habido enteramente dale dale dale bueno evidentemente en torno a bordo

Voz 35 15:24 Fernando Torres no a la boca hasta el momento es que no hemos escuchado a Fernando hablar todavía pero como decías esta es una relación un poco como elegir entre papá y mamá para la gente el Atlético Madrid y eso siempre eso determinar de una manera muy desagradable como decía Kiko deportivamente no hay mucha perdón lo decía ataba deportivamente no hay mucha comparación entre lo que ha aportado un hoy y otro hasta el momento y en el punto en el que estamos a lo que a la planificación deportiva se refiere es que es absolutamente lógico que Cholo ponga más empeño la continuidad de Griezmann que en que la de Torres porque es un jugador más importante en el en el futuro y en el presente del Atlético de Madrid dicho todo esto el problema aquí no es deportivo es un caso también de sentimientos de emocional es que estamos hablando de dos iconos enfrentados ahora mismo es una situación muy delicada entre el mejor entrenador de tu historia Hay el niño que se crió hoy que volvió a mí lo doy sí sí me ha sorprendido hemos venía hablando del enfriamiento incluso que Fernando se planteó marcharse en en Navidad con esa oferta importante que tuvo de China pero la contundencia con la que ha hablado hoy el el Cholo al que ya le hemos visto escatimar elogios al niño pero a mi lado y me parece un paso más sin vuelta atrás en esta situación hay una guerra soterrada de la que él solo se ha cansado

Voz 34 16:35 bueno yo creo que es evidente que para el futuro inmediato del Atlético Madrid es más importante que Griezmann que Fernando Torres por eso el Cholo va directo a la respuesta que es lícita no voy a hacer lo mismo es más importante que se quede Griezmann a que se quede Torres a nadie se le escapa pero lo que no entiendo es por qué Simeone se calienta tanto con lo que se escribe

Voz 36 16:58 eh dice en la radio o en la tele

Voz 34 17:01 a favor de Torres ir en contra suya ya sean del entorno de Fernando Torres amigos de Fernando Torres conocidos de Fernando Torres quemada en cualquier caso son opiniones que no le faltan al respeto al Simeone lo mismo que Torres no se puede esquiar porque allá opiniones en contra que digan Torres ya no está para jugar en el Atlético de Madrid de titular y hace bien el Cholo en darle poco minutos pasa si llamamos Fernando Torres iba a salir públicamente Fernando Torres a decir esos es que van contra contra contra mí a favor del Cholo Simeone tiene que respetar esas opiniones asumirlas como una critica más que hay y luego creo

Voz 1 17:41 alguna opinión sí que ha habido del entorno de Torres que ello muy directo a a Cholo Simeone yo creo que es más estamos aquí hace poco cuando Antonio San su representante verdad qué opinaba como periodista que también lo es pero que cuando dice yo al Cholo lo echaba mañana porque las ovejas Callejón no pero pero

Voz 1266 17:57 se puede pone a la altura de lo que escriben dicen comenta y por eso te digo yo lo que diga el tiene que estar por encima de esos ante el tema de Fernando Torres a la hora de tener sensibilidad con el niño de cara a lo que es lo que realmente importa Él que es la afición y no crear pues que no no haya buen buen rollo y que hay un distanciamiento que uno vaya para un lado para otro en lo que puedan y escribí o dejar de Crick el Atlético de Madrid mucho más importante para el Cholo tratar mucho mejor el tema de Fernando de pueblo

Voz 1 18:26 a eso porque claro tú eres

Voz 1266 18:29 la gente que está escrito en el que hay que estar por encima y solamente quiero apuntar una cosa más es decir

Voz 34 18:33 tema está enquistado de Fernando Torres no hablado a lo mejor a lo mejor vendría bien que Fernando Torres salir a un día dijera yo soy un profesional formo parte de la plantilla del Atlético de Madrid respeto las decisiones del entrenador porque las tomas siempre en beneficio del equipo y aquí voy a estar apoyando desde el banquillo desde la grada desde donde me pongan mientras tenga contrato porque si no lo hace a lo mejor alguien que cree que el está ayudando le va a perjudicar

Voz 1266 19:04 el bólido hace poco eso gallego si se ayer

Voz 1576 19:06 les da igual por cada título de callar ya

Voz 1266 19:09 el domingo que lo dice todo

Voz 1576 19:11 los viejos entrenamientos bien vaya al no yo voy a digo a tú sabes que no puede poner puede poner una coma y no será por el hecho y la relación suya es cordial y profesionales ahí el césped no les una con el trabajo de Fernando y le pone de ejemplo ante los jóvenes de cómo trabaja por lo tanto no

Voz 1 19:30 quién no no hace falta

Voz 1576 19:32 decirlo en público lo hace todos los días al entrenamiento

Voz 37 19:35 yo voy a decir que el que ha tenido que no nos eh

Voz 1266 19:37 gallego lo dijo en un rondo con todo lo jóvenes muy veterano que Fernando era un un ejemplo que es lo que más me sorprende a mí pero lo dijo delante de todo el mundo mano eso no ejemplo hay que ser visible el trabajo la lucha fíjate el día a día llega antes al último Papa lo puso de ejemplo claro pero yo digo que sí

Voz 34 19:55 es Torres el que tiene que salir porque a lo mejor

Voz 1 19:58 cuando hay un español me hagáis Morte esa opinión

Voz 34 20:00 que se publica de gente cercana a Torres que puede estar creando una nube que le perjudique a Torres como le perjudicó en su día a otro jugador que grabaron en un equipo de Madrid y en la portería

Voz 1 20:11 no lo ha salido hace poco

Voz 1576 20:17 no me mandaron a ver

Voz 1 20:19 ninguna marca en la que dijo que él

Voz 1576 20:21 nunca iba a haber un enfrentamiento Torres Simeone porque como escudo ante el Atlético de Madrid

Voz 1375 20:25 Ari Julia oye iba a decir que que fíjate que después de tantos

Voz 1501 20:28 sueños de que sólo en el Athletic eran preguntado casi todo lo que es por su continuidad vamos si va a renovar si ha subido sueldos a la baja el IVA a la inauguración del estadio al final la kryptonita la kryptonita así es Fernando Torres ocas casi desde dentro porque es el único tema que les saca Etxeberria revuelven echó sino con ello

Voz 1375 20:47 yo creo que no es por Torres yo creo que es más entorno que portó

Voz 1501 20:50 a de yo creo que también porque además creo que él en la gestión del día a día debe si resentir lo de alguna manera no debe sentir que toda esa presión Le le viene mal efectivamente la ninguna duda en cuanto a deportivamente el Cholo es más importante que Griezmann Griezmann supondría que Torres Isaba cadena no podemos seguir comprando uno a otro oí yo creo que no tiene ninguna duda ahora bien a mí sí me ha extrañado lo de hoy porque creo que lo tiene todo controlado normalmente el Cholo como decía Kiko y quizá ese no ha llevado tan tan contundente tan seco ha llevado un matiz un poco eh no no quiero utilizar palabras demasiado grande no quiere decir que despreciativo pero sí demasiado contundente para un chico que es verdad no ha ganado

Voz 1 21:29 prácticamente no ha salido del armario de salir del alma no

Voz 1501 21:31 pero pero es un chico que efectivamente como decía Kiko recogía pelotas en el Calderón quiero decir se podían ver contenido pero es que ya te digo además encontró la kryptonita siendo que es el que te mato

Voz 38 21:41 yo respeto a los que tienen la información de que la relación de Simeone y Torres es buena o es profesional Mi informaciones que da relación está rota yo diría más está muy rota al inicio fue muy buena se fue enfriando poco a poco y en la actualidad es nota absolutamente rota Simone está hasta el gorro de que el entorno de Torres esté permanentemente con la cantinela de que tiene que jugar de que no le da minutos nos da oportunidades yo sinceramente pienso que Torres esto lo tenía que haber parado Torres es corresponsable de esta situación de que su entorno esté permanentemente con la cantinela de que tiene que jugar y eso Torres lo tenía que haber parado

Voz 1 22:23 pero dicho esto

Voz 1266 22:25 yo estoy jugando al fútbol ya en torno por mucho que le diga yo están trabajando en un lado nosotros lo van comentando yo no puedo parar sólidamente cuando me pregunte dejar bien claro lo que pienso yo y lo que siento Kiko bloque yo no voy a hablar contigo de treinta y cinco cuarenta o cincuenta chico tú crees en qué hacer cuando hace todo lo contrario

Voz 38 22:41 que todos los canarios que hay en torno a la torre es ayudar a Fernando Torres no la ayuda que caiga crees que Torres no tiene la capacidad y la categoría y la ascendencia sobre su entorno decirle por favor me estáis perjudicando tú crees que Torres no tiene esa tendencia así yo creo que sí la tiene

Voz 1266 22:58 el pasado que no lo ha hecho como que no lo ha hecho

Voz 38 23:00 no no lo ha hecho cada uno puede hacer lo que yo yo creo que no lo ha hecho y a las pruebas me remito y lo ha hecho no le han hecho caso expone la prueba que si Torres ha dicho

Voz 1 23:09 yo no creo que tú no tú cállate oye no le ha gustado lo has hecho

Voz 1501 23:15 claro le quiero ver que que intenta llevar tanto que al final le perjudique no creo que Torres les guste eso no creo Itzik

Voz 38 23:20 esto era mete también digo que Fernando Torres no merece este final en el Atlético de Madrid creo que hoy Simeone se ha equivocado ya traspasó una barrera yo creo que el final de Torres en el Atlético de Madrid tiene que ser otro pero no puede ser enfrentado a su entrenador su entrenador diciendo públicamente que no va a luchar por él etcétera

Voz 1266 23:41 yo creo que Torres se ha ganado otra salida

Voz 38 23:44 es mucho mejor del Atlético de Madrid me cuentan incluso que mañana va a haber apoyo a Simeone va a haber apoyó a Torres va a haber cánticos hacia uno cánticos hacia otros etcétera y lo último que quería decir es la frase de que buscas con la comparación le dice a la periodista Le dice que buscas con la comparación buscas que te diga que no voy a luchar por Torres pues te lo voy a decir no

Voz 1501 24:07 claro sí si Pablo tal cual

Voz 35 24:09 no iba a decir de todas formas primero sinceramente por lo visto estos años Simeone no ha sido injusto deportivamente con Fernando Torres eso es algo que hay que remarcar mucho le ha podido dar algún minuto más le ha podido dar algún minuto menos pero no creo que le haya puesto inmensamente menos de lo que ha merecido Fernando Torres en el campo eso es algo que hay que recalcar porque el Cholo Si algo ha sido con Torres y con otros casos de otros veteranos que últimamente tienen menos minutos que es el proceso natural del fútbol el sólo piensa en el equipo no hay rencillas personales a la hora de dejar a Fernando Torres fuera del equipo Ésa es mi manera verlo por lo menos no creo que todo esto luego esté afectando en lo deportivo y segundo estoy muy de acuerdo con Kiko en

Voz 26 24:48 que no debería ponerse al nivel está claro que son críticas

Voz 35 24:54 no malintencionadas bueno ver influenciadas interesadas correcto pero el Cholo no puede estar pendiente de eso a la hora de hacer una alineación y a la hora de salir hoy porque al final te estás poniendo a ese nivel está claro que como decía Gallego de manera muy sutil pasó con otro jugador del Real Madrid que se pone a la portería a veces los terroristas seis más dos listas que el propio Torres eficaces no sólo no conoce el entorno rojiblanco se ha terminado cansando de todo esto

Voz 1266 25:21 hemos cuchara vamos tengo la sensación en el sorpasso

Voz 26 25:24 daría mucho es pitos

Voz 1266 25:27 no yo creo que es seguramente uno va gritar ole ole ole Cholo Simeone lo mismo que Fernando Torres por eso te decía que en ese aspecto lo que es repercutir mano y quién pierde quién gana yo creo que seguro que no pierde es el escudo y el Atlético de Madrid después habrá alguno que canté más Fernando y otro el Cholo pero no va así lo a ninguno no

Voz 37 25:48 pues sabe perfectamente de lo que comentado cincuenta cincuenta seguimos Atlético Lago ya otra cosa pasado el corazón a la cabeza claro

Voz 38 25:56 lo Atlético tienen admiración por Torres miedo por Simeone sea miedo de que se vaya

Voz 1 26:02 sí sí totalmente tienen mucho respeto por Torres pero les tiemblan las canillas como digo no porque sea el Cholo que sirve esto es una

Voz 1501 26:10 pregunta sólo bueno a los expertos en el Athletic Carlos Atlético lo que es posible que el Cholo se arrepintiera en el mismo momento que vio a veinte mil personas en la grada en la presentación del niño

Voz 26 26:20 que se le podía ir de las manos no os habláis de la mano creo yo porque es que les saca de su casa

Voz 1 26:26 yo entonces tú te pregunto yo no yo digo digo que no que eso no está los miércoles yo digo que sí sí

Voz 1501 26:35 eh repitió que no lo sé

Voz 1 26:36 lo que la situación ha ido de la mano yo creo yo yo creo

Voz 1576 26:39 el entrenador que hubiera venido desde Marte al Atlético de Madrid sí pero ahí está Kiko Simeone sabe perfectamente lo que es Torres del Atlético de Madrid y sabía que si iba a volver loco yo creo que también incluso lo buscaba pero buscaba al futbolista Torres con la característica de correo al espacio que no que está y creo sinceramente que en ese sentido está otra cosa es como está pasando con otros jugadores como Juanfran como Godín como Gabi llega un relevo generacional hay que hacerlo in bueno pues puede ser más traumático menos traumático con un jugador que es un símbolo del club será más cromático pero en cualquier caso yo creo que vuelvo a decir no se les puede poner ningún reproche a a Fernando en su día a día decía Poulidor relaciones rota pues no son amigos no quedarán a tomar cañas no quedaran a comer pero en el Cerro del Espino le como uno más cuando tiene que decir una cosas acerca el sin problemas eso de que no sea hablan no Sven no B no es verdad son las relaciones profesional y absolutamente

Voz 1501 27:36 no dan no no acabo el regreso de Simeone más o menos igual que era todo lo que la gente ole ole Cholo Simeone pero al final se convirtió en entrenador que no recuerdan ese momento quisiera claro

Voz 1 27:45 no no no no no

Voz 1501 27:48 eso más o menos que al final administrar el regreso de un ídolo y que la gente te pida hay que quiera que salga sí claro que le gusta es que es muy complejo estábamos hablando de estar violando el caso Casillas que yo también lo decía esta tarde creo que le perjudicaron mucho los casi yo luego le

Voz 1375 28:01 para perjudicando más de lo que le hubiera gustado ver imaginar que el enfrentamiento que ha sido entre Casillas y el bosque o Casillas y Zidane el madridismo había conmocionado iría pero bueno porque me hacéis elegir porque fuentes Casillas y Mourinho bueno estaba al Mourinho inmóvil pero este caso es no ir y lo que decía Kiko oí Talavera es que es cierto sea tú ves entrenar aquí a Torres es que nadie le podrá reprochar nunca nada profesionalmente pues puedes entrenar a Carrasco Ibex entrará Torres sí pero eso esto es otro deporte porque son tengo indolentes un diario no está comprometido con la camiseta a Torres aunque no juegue nadie le podrá decir nada ahora Manu es un matrimonio es un matrimonio que duermen en camas separadas y los hijos dicen joder porque no juntáis hombre dormido

Voz 1 28:41 junto probar prueba grabada dormir juntos una noche el matrimonio pero no se habla

Voz 1375 28:48 el de eso

Voz 1 28:50 duermen en camas separadas yo dormí juntos pero si lo que más sorprende

Voz 1266 28:54 malo de verdad analizando oyes y lo deportivo sea merecido Fernando Martínez si sin embargo

Voz 1375 29:00 no salía absolutamente nada ha dicho nada

Voz 1266 29:02 largo cuando tengo que entra yo aquí desde el sofá ya hablar contigo las tres veces han sido por las rueda de prensa

Voz 1375 29:07 sí es verdad y no ha sido sólo deportivo

Voz 1266 29:10 cuando se ha acoplado el tema de Fernando a la hora de nota rueda prensa rueda de prensa partido partido conclusión eh en mayo es muy Páramo para mí por eso te decía lo de la sorpresa

Voz 1375 29:20 se sí sí a cuento claro

Voz 1 29:23 esa sino que lo digan febrero sí

Voz 1375 29:25 mira Paco Hernández que está por aquí hola Paco qué tal buenas noches ha ido a la tienda de los atléticos al corazón rojiblanco ahí está todo el mundo buscando la camiseta de Griezmann la de Torres también no sé si la del Cholo lo que haga falta ahí buscan cosas los atléticos y que han dicho los atléticos Paco

Voz 39 29:39 si el ladino filial del Atlético de Madrid en el centro de Madrid en Gran Vía mucho movimiento muchos afiliados durante la tarde ya hay dos opiniones claras aunque hay para todo lo justo pero dos que destacan por ejemplo que Simeone es el que manda en el Atlético de Madrid y que Torres es un emblema del club de la afición Éstos son algunos de los aficionados del Atlético que se han pasado hoy por la tienda del club así que yo creo

Voz 40 29:57 lo que Simeone pues eh si dice eso pues yo creo que argumentos deportivamente tiene para decirlo

Voz 41 30:03 por eh un emblema no para la afición para para el club un año más al menos debería de darle identidad Plus identidad que se merece

Voz 42 30:11 cantaremos Fernando Torres lo lo lo lo lo lo yo le ole ole Cholo Simeone no nos pueden dividir y eso no está Davy

Voz 43 30:18 es que el Cholo que mando yo estoy del lado de líneas me gustaría que se retiraran el Atlético de Madrid porque es un emblema el cada dos o tres años como mucho y yo creo que lo puede hacer en el Atleti perfectamente

Voz 40 30:29 nave del futuro Fernando Torres ya tuvo su época obviamente es un icono al Atlético de Madrid pero bueno no no es el futuro entiendo el Cholo está decisión la opinión del entrenador tiene que primar sobre los sentimientos sobre la trayectoria y el cariño que tenemos todos los atléticos a Fernando Torres

Voz 42 30:45 el Cholo lógicamente piensa con la cabeza ahí por el bien del equipo pero ahora diciéndonos puede dividir porque Fernando Torres es nuestro nuestro niño que no busque en una división porque no la van a encontrar

Voz 44 30:54 ya también por parte de Simeone entrenadores el camelo

Voz 1 30:57 jugadores y creo que deberá

Voz 44 31:00 ah pues traer gente nueva hay gente joven

Voz 45 31:02 bueno yo pienso que esta temporada la debería termina ahí a la temporada que viene pues debería irse a otro equipo

Voz 1 31:08 yo hombre yo creo que se que Torres más que eran porque es una leyendo bueno así podían seguir toda la noche que hay montó la sobremesa hacer más que nos habéis mandado algo así terminamos con el

Voz 1375 31:17 punto de Torres pero malo

Voz 1 31:19 era sí

Voz 35 31:20 una última una última arista que no hemos comentado es a ver es el jefe del Atlético de Madrid pero no es el dueño del Atlético de Madrid y hay falta la tercera pata en el Bangkok es Miguel Ángel Gil Marín Miguel Ángel estaría encantado de la vida que Fernando Torres siguiera en el Atlético de Madrid hasta que el aguanten las piernas la relación Miguel Ángel Gil Marín Fernando Torres maravillosa sí pero ya pues no se ha marchado antes si no se ha marchado este verano aun habiéndolo deltas es por Miguel Ángel Gil

Voz 1375 31:48 pero ya lo has oído Pablo lo que le dijo

Voz 1 31:50 yo creo que lo dijo luego

Voz 1375 31:53 del el sport en foses por México cuando le dije no no ésa es mi opinión o sea que está fuera del club entonces dice bueno eso es una decisión del club dice el Cholo yo he dado mi opinión como diciendo Mi opinión es que este tío ya no sigue ahora el club veremos si me hace caso a mí o no ya te digo yo que el club de las personas al Cholo pero vamos de que al alto a Torres le quedan tres meses en el Atlético lo sabe Torres lo sabe su representante y lo saben

Voz 1 32:13 en poco más de mañana juega no se mañana juega a ver iba a tener arquero en esa lista no estaba para el partido de mañana en esa lista no está Carrasco ya lo lo encontrado en el tipo de Carrusel que está con la maleta para irse a China tal

Voz 1375 32:30 eh

Voz 1576 32:31 se Carrasco hace unos días su representante que se dirigió al club para decir que había elegido una oferta de China del equipo de de López Caro concretamente ir bueno pues desde el club le han dicho que que bueno que que lo respetaban que que la que el jugador estaba dispuesto a escucharla pidió permiso al club el club le ha dado permiso para escucharla entre otras cosas hizo ya te lo digo un información porque están hasta el gorro de Yannick Carrasco tanto el cuerpo técnico como el club están como locos por deshacerse de él

Voz 1375 33:04 del belga si cualquier

Voz 1576 33:06 Aso bueno pues le han dado de plazo hasta el fin de semana para que se decida si Carrasco que como los ojos irse a aceptar esa oferta el club se sentará a negociar con el equipo chino aunque no van a regalar ni mucho menos Alberto Galván a poner un precio de mercado que van a fijar en las ofertas que habían llegado el verano porel tanto de la Juve como del Bayern que estaban entorno a los sesenta sesenta y cinco millones de euros el tiene una cláusula de cien por lo tanto no lo van a regalar IS base ser montante de la operación si al final sale adelante si no se llegan esas cantidades a pesar de las ganas de deshacerse de del jugador por su indolencia como bien estabais comentando que continuaría hasta hasta el próximo verano en el club

Voz 1 33:46 pero como te digo a esta hora de la noche todavía no sé

Voz 1576 33:48 pero China mañana va a estar en la lista y tiene hasta el fin de semana para ver si se llega a la cantidad quiere el Atlético de Madrid o se queda

Voz 1375 33:55 qué pena porque es un gran jugador pero me da Kiko que no se le va a echar mucho de menos y se va al final

Voz 1266 33:59 de hecho fíjate que no es imprescindible lo podría ser perfectamente por la condiciones que que tiene no pero lo que es seguir al pelotón rojiblanco se descuelga con mucha facilidad entonces la pinta que separada que no han hecho nada se negó una de N Gabi Tiago Juanfran con Palin y es un jugador que en otro equipo puede dar mucho pero que en el Atlético de Madrid es que en el ADN y son sesenta kilos la verdad son muy apetecible

Voz 1375 34:25 nada el Dalian gif fan chino de Juande Ramos el que se lo para ese me parece que se va a llevar chavales tengo que decir adiós

Voz 1576 34:33 pero en el estadio Soccer City si al final tuviera la decisión de irse Niza de pero El Vestuario

Voz 1375 34:37 eh usted que decir adiós porque le voy a contar ahora a los oyentes de El Larguero uniforme que está haciendo varios compañeros sobre los jugadores saudíes que os acordaréis que llegaron hace un mes a la liga española y que alguno de ellos bueno no dijo ni Fernando Sanz en el Larguero aquella noche cuando se quiere es cierto revuelo pues no sé por qué tal si son jugadores muy buenos dar alguno de ellos puede ser el Messi o el Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí bueno pues enseguida os cuento que de los jugadores Saudies que han llegado la Liga española se cumple justo un mes

Voz 26 35:08 sabes cuánto ha jugado lo están petando me lo imagino cero patatero minutos saber si hay alguno convocado alguna vez pues no pasa que son tan buenos que los están

Voz 1 35:19 guardando para soy Liga buenas noches

Voz 46 35:23 Carlos hasta luego