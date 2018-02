Informe de El Larguero: ningún jugador árabe ha jugado un solo minuto cuando se cumple un mes de su llegada a LaLiga

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:12 Nos vamos a seguir a Bilbao con las previas de los partidos de la Europa League y sobre todo a las calles de Bilbao donde están bastante preocupados alertados e incluso algunos asustados con los dos mil quinientos hinchas del Spartak de Moscú de hechos auténticos animales eh salvajes que van disfrazados de aficionados al fútbol pero antes Antón

Voz 3 00:31 me Ana hola muy buenas hola qué tal Carreño buenas noches Álvaro Benito qué tal hola

Voz 1375 00:34 muy buenas e seguro que os acordaréis que hace un mes aquí Nos vendieron lo de los nueve jugadores no es que venían para ser repartidos en siete equipos del fútbol español de Primera y Segunda división a cambio de dinero que ya olían poco raro no porque cuando tú vas a comprar jamón del bueno tienes que pagarlo si te dicen toma si te lo llevas te pago pues igual dices vamos a ver bueno me lo voy a llevar lo pruebo pero enseguida a los que fuimos algo más críticos con esta iniciativa de la Liga o con este acuerdo de entrar en la Liga hay el fútbol saudí en nos al mono tranquilos que hay que ver a los jugadores esto estos vana entrar iban a jugar sí hay algunos que son muy buenos hay tres o cuatro son muy buenos otros hay que darles tiempo bueno pues ha pasado justo hoy un mes de la llegada de esos nueve jugadores saudíes a los siete equipos del fútbol español no sé si serán muy buenos si serán tan buenos que no los quieren sacar para no desequilibrar los partidos puede que sean extremadamente buenos

Voz 4 01:33 pero casos aquí no juega nadie son ha jugado ni un minuto ninguno es más ninguno

Voz 1375 01:44 y hay entrenadores que no piensan combo Carlos en lo que queda de temporada

Voz 4 01:49 te lo dicen ya en febrero

Voz 1 01:52 Álvaro Benito pues es lo que tú dices nueve jugadores siete equipos hicieron minutos en partidos oficiales tres de ellos juegan en equipos de Primera Villarreal Levante Leganés tres de segunda Valladolid Rayo y Numancia y otros tres en categorías inferiores en Villarreal Leganés y Sporting la mayoría Nos cuentan los ven verde sin cuajar muy livianos para nuestro fútbol y que no tienen nivel nadie se ha sentado en el banquillo nadie Jake quiénes no ocultan la realidad Garitano a día de hoy eh no no puede jugar a hablar de estos jugadores es tabú en muchos clubes Leganés Numancia bueno Garitano habla si no pero cuando hablas con los clubes para tener reacción de los mismos por ejemplo Leganés Numancia y Sporting han declinado la invitación para hablar de sus jugadores árabes aquí en El Larguero y el Villarreal se ha escudado en que era una semana de Liga Europa casi todos con traductor chófer las dos cosas juntas en una prisión

Voz 1375 02:41 haga el chófer y otras dos están en el campo de entrenamiento

Voz 1 02:43 y ojo no lo pagan los clubes en ningún caso lo hace en la Liga por ejemplo en el caso del Villarreal o la Federación de Arabia Saudí caso del Numancia insisto los que tienen traductor en ningún caso lo pagan los clubes no sé si te suena Fageda alma hat del dijo Fernando Sanz que era el Messi o Cristiano árabe hoy ha jugado sesenta y cinco minutos en un amistoso ya ha quedado claro que no está preparado fíjate lo que le decía José Manuel Alemán Vicente Blanco Tito es director deportivo

Voz 5 03:09 bueno yo creo que todavía les falta algo a nivel físico para aguantar un partido de Primera División

Voz 1 03:15 estos jugadores acaban contrato en junio pero hay quien pide que se queden más tiempo esto le decía José Palacio Martín Presa es presidente del Rayo Vallecano

Voz 5 03:23 quizás sólo seis meses de interesante poder ampliarlo un un año más si esperamos que esté pues para ayudarnos para conseguir nuestro objetivo lo antes posible y que queda el rédito económico

Voz 1 03:36 el Levante lo patrocina desde hace unas semanas ya que es un operador de telefonía móvil de Arabia Saudí que es marca blanca del Gobierno saudí se ha embolsado tres millones de euros es decir por tener libre una ficha para ese futbolista que no ha ido convocado y que decía Fernando Sanz que era el Cristiano Messi árabe hoy ha jugado sesenta y cinco minutos y está árabe está verde ha recibido tres millones de euros y el Valladolid por ejemplo aparecerá la semana que viene publicidad en el estadio

Voz 1375 03:57 eh ha jugado sesenta minutos en un amistoso amistoso ni un minuto

Voz 1 04:00 ninguno ha convocado un club ruso ninguno

Voz 1375 04:03 yo que vamos una falta explicarlo por aquí qué vamos a decir de los chavales nada tenemos en contra los chavales ahora que nos venda la burra pretendan que la compremos diciendo que son jugadores buenos que viene porque ya verás que no sé que es un buen acuerdo si yo entiendo que haya un buen acuerdo económico que los clubes aprovechen y les felicitamos oye mira aún no entran patrocinadora otro le pagan ochocientos mil a otro sacado millones de otra pues ya está pero esto es un acuerdo económico los entrenadores es que venga los jugadores miran y por favor si es que ya estáis oyendo ni para el banquillo ni para ni físicamente preparados algunos no juega ni un minuto un mes después Antón

Voz 0231 04:38 el juvenil del Sporting global en el filial ni para el Sporting B que va líder en Segunda B pero no vale ni para el filial y la Liga defiende que lo había hecho en el Sporting en el Sporting una opinión de Antonio Gala no no no no lo dicen en el club compañeros y gente que lo ve entrenar día a día en la Liga defiende que el proyecto va Manu según lo previsto que los clubes reciben dinero a cambio de formar a un futbolista que va evolucionar más entrenando en España cuatro meses que jugando en Arabia Saudí durante este tiempo destacan esto es un poco ventajista pero que pocos fichajes del mercado invernal son titulares al mes de haber llegado que siempre es un mercado en el gusta más adaptarse pero te cuento una frase de alguien que estuvo dentro de la operación si tuvieran nivel de primera no pagarían porvenir Se les ficharía Si uno juega rinde bien sería consideraron en la Liga un milagro en el mejor de todos los saudíes piensan los técnicos que estuvieron siguiendo a estos jugadores en octubre noviembre diciembre es el del Villarreal el vínculo entre la Liga y Arabia Saudí sigue muy vigente y eso que el XXXI de enero terminó el contrato de Roberto Olabe el resto de entrenadores que llevaron esto en el primer tramo ya no lo llevó a Roberto Olabe no hay un nuevo global project manager que ya está en Riad con dos módulos uno de academias hacer academias de futbolistas y otro a oler talento detectar talento en Arabia Saudí

Voz 3 05:58 España aproximada no hayan querido alertar

Voz 0231 06:01 esto me cuenta que ya aproximadamente los diez millones de personas que no tienen pasaporte saudí porque para atender pasaportes que nacer allí encima de familia saudí IS en el nicho de población donde ahora mismo la Liga está buscando talento contamos que el embajador de España en Riad posó en la foto oficial hace un mes pero no ha tenido tiempo en treinta días para atender a la Cadena Ser ir la conclusión que sacamos es que la liga quería firmar un acuerdo que firmó muy bueno con Arabia Saudí para potenciar el fútbol en ese país y en Arabia exigieron una llámennos prueba de vida que podemos hacer necesitamos algo para afirmar esto te mando jugadores a España pues bien como contado Álvaro no han jugado hemos escuchado directores deportivos entrenadores

no tiene sitio y quien quiera curiosear un poquito más el informe completo en la página web del Larguero