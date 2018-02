Las recomendaciones del gobierno vasco ante la llegada de los ultras del Spartak de Moscú

Voz 1 00:00 hay dos una buenos

Canarias nos vamos a ir enseguida a Bilbao con las previas de los partidos de la Europa League y sobre todo a las calles de Bilbao donde están pastar

Voz 2 00:13 te preocupados alertados e incluso algunos asustados con los dos mil quinientos hinchas del Spartak de Moscú mucho de hechos auténticos animales salvajes que van disfrazados de aficionados al fútbol pero antes

Antón Meana hola muy bueno hola qué tal Carreño buenas noches Álvaro Benito qué tal hola Manu

Voz 2 00:31 buenas seguro que os acordaréis que hace un mes aquí Nos vendieron lo de los nueve jugadores

Voz 1375 00:38 no es que venían para ser repartidos en siete equipos del fútbol español de Primera y Segunda división a cambio de dinero que ya olían poco raro no porque cuando tú vas a comprar jamón del bueno tienes que pagarlo si te dicen toma si te lo llevas te pago pues igual dices vamos a ver bueno me lo voy a llevar lo pruebo pero enseguida a los que fuimos algo más críticos con esta iniciativa de la Liga o con este acuerdo entren en la Liga hay el fútbol saudí Nos dijeron bueno tranquilos que hay que ver a los jugadores y esto es vana entrar iban a jugar y hay algunos que son muy buenos hay tres o cuatro son muy buenos otros hay que darles tiempo bueno pues ha pasado justo hoy un mes de la llegada de esos nueve jugadores saudíes a los siete equipos del fútbol español no sé si serán buenos si serán tan buenos que no los quieren sacar para no desequilibrar los partidos puede que sean extremadamente buenos pero el caso se aquí no juega nadie son algo

Voz 3 01:32 ni un minuto ninguno

Voz 1375 01:35 es más ninguno hay entrenadores que no piensan como Carlos en lo que queda de temporada te lo dicen ya

Voz 3 01:48 pero

Voz 4 01:49 Álvaro Benito pues es lo que tú dices nueve jugadores siete equipos hicieron minutos en partidos oficiales tres de ellos juegan en equipos de Primera Villarreal Levante Leganés tres de segunda Valladolid Rayo y Numancia y otros tres en categorías inferiores en Villarreal Leganés y Sporting la mayoría Nos cuentan los ven verde sin cuajar muy livianos para nuestro fútbol y que no tienen nivel nadie se ha sentado en el banquillo nadie Jake quiénes no ocultan la realidad Garitano a día de hoy no puede jugar a hablar de esos jugadores está buen muchos clubes Leganés Numancia bueno Garitano habla si no pero cuando hablas con los clubes para tener

Voz 1375 02:24 la acción de los mismos por ejemplo Leganés

Voz 4 02:27 el Numancia y Sporting han declinado la invitación para hablar de sus jugadores árabes aquí en El Larguero y el Villarreal se ha escudado en que era una semana de Liga Europa casi todos con traductor chófer las dos cosas juntas

Voz 1375 02:37 quién paga el chófer traductor están en el campo de entrenador

Voz 4 02:40 tu hijo no lo pagan los clubes en ningún caso lo hace en la Liga por ejemplo en el caso del Villarreal o la Federación de Arabia Saudí caso del Numancia insisto los que tienen traductor

Voz 0231 02:49 pero en ningún caso lo pagan los clubes

Voz 1375 02:52 no sé si te suena al Mohammad

Voz 4 02:54 Dell dijo Fernando Sanz que era el Messi o Cristiano árabe hoy ha jugado sesenta y cinco minutos en un amistoso ya ha quedado claro que no está preparado fíjate lo que le decía José Manuel Alemán Vicente Blanco Tito es director deportivo

Voz 5 03:06 bueno yo creo que todavía les falta algo a nivel físico para aguantar un partido de

Voz 4 03:11 Primera división estos jugadores acaban contrato en junio pero hay quién pide que se queden más tiempo esto le decía José Palacio Martín Presa es presidente del Rayo Vallecano

Voz 5 03:20 quizás sólo seis meses quizás sería interesante poder ampliarlo un un año más si esperamos que esté pues para ayudarnos para conseguir nuestro objetivo lo antes posible y que queda el rédito económico

Voz 4 03:33 el Levante lo patrocina desde hace unas semanas ya que es un operador de telefonía móvil de Arabia Saudí que es marca blanca del Gobierno saudí se ha embolsado tres millones de euros es decir por tener libre una ficha para ese futbolista que ha ido convocado y que decía Fernando Sanz que era el Cristiano Messi árabe hoy ha jugado sesenta y cinco minutos si está árabe está verde ha recibido tres millones de euros sin el Valladolid por ejemplo aparecerá la semana que viene publicidad en el estadio

Voz 1375 03:54 sí sesenta y inmersos en un amistoso amistoso nómina

Voz 4 03:57 ninguno con rombo Crown Club Bruce ningún

Voz 1375 03:59 no yo que vamos una falta explicarlo por aquí qué vamos a decir de los chavales nada tenemos en contra los chavales ahora que nos venda la burra pretendan que la compremos diciendo que son jugadores buenos que viene porque ya verás que no sé que es un buen acuerdo si yo entiendo que haya un buen acuerdo económico que los clubes aprovechen y les felicitamos oye mira si aún no entran patrocinadora otro le pagan ochocientos mil a otros sacado millones de otra pues ya está puesto es un acuerdo económico los entrenadores es que ven a los jugadores miran por favor si es que ya estáis oyendo ni para el banquillo ni para ni físicamente preparados algunos no juega ni un minuto un mes después

Voz 0231 04:35 con el juvenil del Sporting no valen al filial ni para el Sporting B que va líder en Segunda B pero no vale ni para el filial y la Liga defiende que lo había hecho en el Sporting en el Sporting una opinión de Antonio Gala no no no no lo dicen en el club compañeros y gente que lo ve entrenar día a día en la Liga defiende que el proyecto va Manu según lo previsto que los clubes reciben dinero a cambio de formar a un futbolista que va evolucionar más entrenando en España cuatro meses que jugando en Arabia Saudí durante este tiempo destacan esto es un poco ventajista pero que pocos fichajes del mercado invernal son titulares al mes de haber llegado que siempre es un mercado en el gusta más adaptarse pero te cuento una frase de alguien que estuvo dentro de la operación si tuvieran nivel de primera no pagarían porvenir se les ficharía si uno juega rinde bien sería consideraron en la Liga un milagro en el mejor de todos los saudíes piensan los técnicos que estuvieron siguiendo a estos jugadores en octubre noviembre diciembre es el del Villarreal el vínculo entre la Liga ya Arabia Saudí sigue

Voz 4 05:34 muy vigente y eso que el XXXI de enero termina

Voz 0231 05:36 el contrato de Roberto Olabe el resto de entrenadores que llevaron esto en el primer tramo llano lo llevó a Roberto Olabe no hay un nuevo global project manager que ya está en Riad con dos módulos uno de academias hacer academias de futbolistas y otro a oler talento detectar talento en Arabia Saudí

Voz 1375 05:55 vaya problema no lo anclado haya querido alertar

Voz 0231 05:57 esto me cuenta que de aproximadamente los diez millones de personas que no tienen pasaporte saudí porque para atender pasaportes que nacer allí encima de familia saudí IS en el nicho de población donde ahora mismo la Liga está buscando talento contamos que el embajador de España en Riad posó en la foto oficial hace un mes pero no ha tenido tiempo en treinta días para atender a la Cadena Ser la conclusión que sacamos es que la liga quería firmar un acuerdo que firmó muy bueno con Arabia Saudí para potenciar el fútbol en ese país y en Arabia exigieron una llama hemos prueba de vida que podemos hacer necesitamos algo para afirmar esto te mando jugadores a España pues bien como ha contado Álvaro no han jugado hemos escuchado directores deportivos entrenadores

Voz 4 06:42 no tienen sitio y quien quiera curiosear un poquito más el informe completo en la página web del Larguero

Voz 1375 06:47 nada menos mal que trajeron los buenos porque los que fueron a a oler talento trajeron los buenos como nos traigan los malos esto puede ser una cosa vergonzosa bueno esto lo que hace es confirmar lo que ya dijimos en su día tampoco hace falta ser muy listo eh esto es una cuestión de pasta Todo por la pasta mercadeo con jugadores árabes por la pasta no hay un entrenador hoy en día dispuesta a darle ni un puñetero minuto ni un sitio en el banquillo a ninguno de los Audi es ya pasa un mes seguiremos informando en la SER de nueve mañana de Europa League hay cuatro equipos españoles eh que juegan la vuelta de los dieciseisavos de final hasta luego Antón hasta luego Álvaro gracias está por ahí Íñigo Marquínez en Bilbao la Íñigo

Voz 0802 07:27 estoy muy buenas es increíble que sea

Voz 1375 07:30 ella ha montado la que se ha montado pero claro es gente quizá exageración que bueno pues hay verdadero miedo a los salvajes que llegan representando al Sparta de Moscú que son animales eh sin domesticar disfrazados de aficionados al fútbol

Voz 0802 07:43 muy peligroso además se por las pintas y por la trayectoria que tienen algunos han llegado a Bilbao en principio el grueso de de estos salvajes lo va a hacer mañana muchos de ellos sin entrada si es verdad que en Bilbao ya hay pues aproximadamente más más de mil aficionados rusos pero bueno de los que no vienen a montar bronca que vienen a ver el sentido pero sí es verdad que hay inquietud que haya esa temor que hay mucha gente que dice Si va merecer la pena ir al partido Se están dando consejos desde instituciones desde la policía tanto a los aficionados como a los establecimientos y la verdad es que bueno pues hay una calma tensa a la espera de ver cómo transcurre todo mañana

Voz 1375 08:19 eh tenemos a esta hora en directo en el Larguero a Josu Zubiaga que es viceconsejero de seguridad del Gobierno como vasco Josu Zubiaga buenas noches

Voz 6 08:30 la bombona noches Gabón buenas noches

Voz 1375 08:33 a esta hora que nos escuchan los oyentes de El Larguero de la SER no sabemos si ya han llegado la mayoría de los ultras Gabilondo

Voz 6 08:40 bueno lo que han llegado son bastantes aficionados de El Spartak

Voz 1375 08:44 es que si se veía no

Voz 6 08:47 pues debido en principio no ha habido incidentes que demuestre que sean ultras de que sean violentos los que hoy tenemos y esperemos que mañana tengan también en su gran mayoría aficionados rusos que quieren ver el fútbol sabiendo que una parte corresponden a esta afición violenta que bueno que ya demostró en otros campos cuál es su comportamiento

Voz 1375 09:10 y de los aficionados rusos que vienen saben si vienen muchos sin entrada

Voz 7 09:16 bueno nosotros los en principio el dato confirmado confirmado

Voz 6 09:20 que tenemos es que hay dos mil quinientas entradas el manos del Sparta Íker vendido no ha devuelto ninguna con lo cual entendemos que vienen dos mil quinientos con entradas

Voz 1375 09:30 no sé si dentro hay especulaciones pero

Voz 6 09:32 no hay ningún todavía no eran una información confirmada que diga que no haber gente sin entrada también está habiendo gente en pues el ambiente va a haber lo lo que ocurre de de zonas no de Rusia sino de zonas fresco con Euskadi porque bueno al final de venta importantes un evento que se está dando mucha relevancia iba a tener movimiento de personas

Voz 1375 09:57 hay preocupación por lo que puede pasar

Voz 6 10:00 bueno desde el punto de vista seguridad hay preocupación entre cualquier evento ante un evento en el que se pone por hechos anteriores que han ocurrido en otro en otras ciudades que puedan venir personas violentas y personas que no respeta la las normas básicas de convivencia si hay una preocupación pero sobre todo lo que hay es un dispositivo preparado para evitar sobre todo con preventivo en caso de que ocurra algo poder reaccionar de una manera eficiente

Voz 1375 10:29 no se trata de alarmar a la gente sino de transmitirles tranquilidad es verdad que vienen un grupo de aficionados que habrá que ya la han liado alguna vez en Sevilla por ejemplo la última vez que son extremadamente violentos algunos de ellos pero no hay que alarmar a la gente sin embargo hemos conocido y la noticia de que el colegio que está justo enfrente de de San Mamés ha recomendado a la asociación de padres que mañana no vayan los alumnos al al colegio es un poco exagerado o esas medidas usted las entiende y es bueno que las que las cumplan los padres no sé qué opinión tiene usted eso

Voz 6 10:56 bueno nosotros no hemos recomendado en ningún en ningún caso medidas de tipo claro son las que han tomó por su cuenta los padres son las enciende de padres donde el colegio se mantiene abierto pero dicen que bueno dado que se va a celebrar el partido fútbol también a la que se celebra a las nueve de la noche

Voz 8 11:15 el partido fútbol los colegios cierran

Voz 6 11:18 tantea antes no hay actividades extraescolares no digamos

Voz 1375 11:20 esta tarde tarde noche sí pero no

Voz 6 11:23 por unas horarios tan tan tardíos no bueno en cualquier caso es una decisión personal que han tomado en el propio colegio en yo no les voy a criticar cada uno en tomar las decisiones que corresponde oportunas pues yo creo que también hay que normalizar la vida ya que normalizar estos eventos yo creo que nosotros lo que queremos transmitir a la población que tenga calma que no entre a provocaciones ni provoque también hay que hay que tener en cuenta que a veces las provocaciones pueden venir no no no de la parte visitante entonces sí que tengan calmar que ni provoquen mi entrenador provocaciones que hablaría con normalidad de cualquier incidencia que pueda observar que llamen al uno uno dos para que pueda actuar las Chaila porque municipal de una manera

Voz 1375 12:11 eso es lo más importante y un minuto más y Javi Blanco hola hola Manu qué tal también hemos hablado con gente de locales de comercios que también hay algunos dispuestos incluso a no abrir a bajar la verja ya tiene miedo de la inmobiliaria del mobiliario de que puede pasar algo en el local no si hemos hablado con los propietarios de varios de los bares Carroll en San Mamés y evidentemente hay cierto temor a lo que pueda suceder mañana por ejemplo José del bar Berria cuenta en las medidas de precaución que les ha recomendado a la policía de cara al partido de mañana

Voz 9 12:39 tras ser casi un poquito a la las autoridades no están diciendo pues que retiremos las terrazas que procure hemos servido en vaso de plástico y bueno también no utilizar los botellines de cerveza pues porque es bueno para que no encuentra en ellos y armas entre comillas que puedan arrojar a la gente de lo que sea vamos

Voz 1375 12:56 en esa zona ya hay antecedentes ultras del PSG del Hertha de Berlín del Olympique de Marsella ya provocaron muchos incidentes en su momento Chema del bar zulo solicitan mayor presencia policial que en anteriores ocasiones

Voz 7 13:07 estamos muy poquito y Pepe hombre por el tema de ya porque yo creo que la policía en unas fechas no estuvo a la altura yo espero que que Mañero responda porque la verdad

Voz 1375 13:20 incluso Manu hay bares como El Múgica que ha decidido cerrar nos lo cuenta Juanma que he tomado esa decisión tras hablar con el resto de empleados

Voz 10 13:27 les he preguntado aquí al resto de la plantilla dicho Juanma insista Ramos de abrimos el día se llaman cerrar porque es que yo ya tengo cuatro Mi tiene el Paris Saint Germain de otro altercado estos chavales me han dicho que Juanma lo que tú cómo lo ves si queréis trabajar trabajamos y me han dicho los chavales que no entonces vamos

Voz 1375 13:50 casi cuatro mil euros en desperfectos pero sin duda Manu aunque sean mucho dinero lo que más les preocupa obviamente es su propia integridad e Yosu alguna recomendación para los establecimientos de la zona lo que estamos oyendo son gente que tiene su negocio su comercio y que tiene miedo no sé si fundado o no o infundado pero tienen miedo a lo que pueda pasar mañana alguna recomendación para ellos

Voz 6 14:08 bueno a ver cualquier partido que como riesgo de alto riesgo como en este caso efectivamente es que hay un Riesco no para hacer riesgo hay un un dispositivo preventivo de la Ertzaintza Policía Municipal ella lo siento yo creo que está a la altura ya está a la altura de las circunstancias claro no puedes evitar el cien por cien de los incidentes pero sí actuar lo más rápido posible en los consejos que se han dado son los que se suelen dar en este tipo de eventos masivos con riesgo evitar terrazas para evitar objetos que se lanzar evitar el hirió hice más el hecho de que un establecimiento decida cerrar pues bueno pues estamos en lo mismo lo colegio hay que a la decisión personal no sólo es lo que les hemos trasmitido son las recomendaciones que ante un evento de riesgo sea deportivo o no sea deportivo se transmite

Voz 1375 15:03 sí está claro eh esto se podría solucionar de otra manera también prohibiendo impidiendo que viajaran por Europa no sería más fácil no es

Voz 6 15:13 si la UEFA establece que hay dos mil quinientas entradas que hay que entregar en ese caso a al Spartak y esas entradas no tienen una limitación de venta dentro de del club pues bueno hay que cambiar algo efectivamente pero que el qué a la liado por decirlo de alguna manera ocasión hay que impedir que la vuelve a liar pero eso en nuestras nuestras manos

Voz 1375 15:39 esa garantizar

Voz 6 15:41 en la medida de lo posible que no haya altercados y que cuando allá poderlos atajar

Voz 1375 15:46 que vaya todo bien ojalá que salga todo bien mañana y que hablemos sólo de fútbol Josu Zubiaga que su viceconsejero de seguridad del Gobierno Vasco gracias por estar en El Larguero

Voz 6 15:55 muchas gracias a vosotros gracias hasta luego

Voz 1375 15:58 bueno igual alguno les suena un poco alarmista no pero desde luego si veis los vicios esto de estas creía turistas de cómo se entrena a nadie lo que han hecho por ahí porque Europa es como un capítulo de una serie de terror pero en la vida real sería muy fácil como hicieron en su día los clubes ingleses lo que pasó con los aficionados de clubes ingleses la UEFA les prohibió viajar por Europa se acabó la fiesta se acabó la fiesta se les cerró el grifo quedó prohibido los hinchas ingleses tuvieran entradas para viajar cuando se montaba casi cada cada semana una Europa pero como esto siguen viajando cogiendo aviones viviendo donde les da la gana con entrada sin entrada vienen llenos de puñales de machetes de bengalas ve pues estos así siguen campando viajando pero era como si fueran turistas para para ver Europa mañana les tenemos en Bilbao para cerrar Diego Gonzales que está por ahí también hola Diego hola qué tal Manu digo lo dicho que ojalá hablemos solo de fútbol pero que más de uno y más de dos tiene miedo de lo que pase mañana no

Voz 11 16:51 sí sí la verdad es que hay hay temor

Voz 12 16:54 hay hay miedo mira yo me venida a la calle por si acaso

Voz 1375 16:56 pero bueno pues podría contarnos algo que no fuese lo que hemos visto durante las últimas horas Si bueno te puedo decir ahora mismo que hay absoluta tranquilo

Voz 11 17:03 mirad en estas calles de Licenciado Poza en este ambiente de comercios mes también en cosa está lo Cocha la noche

Voz 4 17:15 Temas para Boza que para que para otra cosa hace fresquito

Voz 11 17:18 hay la ciudad es si duerme tranquila ahora mismo de momento sin altercados digo de momento porque la Ertzaintza está alerta ante posibles enfrentamientos he visto un par de patrullas por aquí ahora mismo también la Policía Municipal está presente en estas calles repito para la tranquilidad en esta zona Bilbao en la que quiero que escuche a esos padres ya esas madres de ese colegio de la pureza que está situado apenas a cien metros de esa Mamés episodios pasados por el miedo a esta parte ultra de la afición rusa han tomado la decisión que contabas hacer un instante colegio va a estar abierto

Voz 13 17:50 pero sus recomendaciones que no le extraigamos que es bajo nuestra responsabilidad si vienen los niños si faltan a clase pues no pasa nada pero que si vienen en nuestra responsabilidad

Voz 14 17:59 algo y la verdad es que la última vez también fue contra el Marsella creo que también tuvo piscina y salió hoy vio todo eso pues pues si hay miedo sí

Voz 13 18:07 verdad yo me he quedado tranquila cuando he leído la circular de que no tenían que venir porque además justo al nuestras siglas mayor

Voz 0231 18:12 esta mañana empiezan las evaluaciones a la tarde no

Voz 15 18:15 a la tarde por seguridad para

Voz 13 18:18 a para me dicen Zarabanda también un poco para el colegio porque también para ellos el entrar y salir tantos críos era una hora punta con mucha gente aquí intentando Olear la bossa es complicado yo creo que sí que hay un poquito de miedo pero por por eso porque se supone que los que vienen son más potentes que otras veces