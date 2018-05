El Larguero: El empate del Sevilla, Guti, un mes de la llegada de los árabes y el miedo en Bilbao (21/02/2018)

Voz 1 00:00 trabajaba

Voz 1375 00:53 noticias y muchas protagonistas en estas dos horas de deporte que arrancan ahora las es bueno que arranca que vienen casi desde las seis y media de la tarde arrancamos hoy Carrusel deportivo con partido de Liga y luego con el de Champions acaba de determinar no es mal resultado el cero cero del Sevilla ante el United aunque seguramente no sabe a poco porque el mejor del United probablemente el mejor del partido ha sido un tal David De Gea que hoy probablemente valga un poquito más que ayer ayer vimos a Courtois de escuchemos aquí en El Larguero hoy hemos visto a De Gea los dos porteros a los que pretende del Madrid pero hoy ha sido el mejor porque el Sevilla tenido oportunidades ya ha hecho tres paradas sobre todo una espectacular a bocajarro que todo el Pizjuán cantaba ya como gol pero repito para mí no es un mal resultado hoy creo que los sevillistas también lo entienden así está Caixa ante Ortega en el Pizjuán todavía hola Santi muy buena Manu qué tal buenas noches pues sabe a poco seguramente sepa a poco pero no haber encajado me parece que es importantísimo para jugar la vuelta en

Voz 5 01:50 es la mejor noticia todo lo que haga valdrá el doble pero hay que hacerlo y aunque ha habido momentos en los que el Sevilla ha sido bastante superior al United se ha encontrado a este que tu decía efectivamente a De Gea que volaba tan rápido para detener el cabeza de Muriel al borde del descanso como para llegar al autobús corriendo junto con Alexis que iban rápido detrás de Mourinho que el jefe había dado la orden de salir rapidito del del estadio pero ha sido una una sensación de que el Sevilla no ha estado por debajo del United no ha sido muy inferior entonces

Voz 1375 02:18 creo que eso no es poco seguida enseguida estoy con Ortega con Pablo Alfaro sigue analizando el partido el Sevilla de este cero pero también con Manolo Aguilar con ronquido de algún protagonista vamos a escuchar en este tiempo portada de El Larguero el otro partido de la Champions de hoy Shakhtar Donetsk dos Roma uno gol de Jie para los italianos para mañana cuatro partidos de Europa League luego estaremos con la pérdida de los cuatro partido los pero sobre todo atentos a Bilbao hay una sensación de pavor en Bilbao no sé si exagerada no sé si la estamos exagerando los medios o no pero uno escucha a por ejemplo padres del colegio Pureza de María que está justo enfrente de San Mamés decir que mañana no no van a llevar a los niños al colegio que les han recomendado que no vayan escucha a las fuerzas de seguridad y escucha a los aficionados del Atleti y la verdad es que para meterse en clase no salir vamos a ver si son tan bueno si son tan delincuentes como parece lo que no sé cómo siguen viajando por Europa campando a sus anchas yendo viniendo aquí vaya aviones hoteles con entradas sin entrada el ojo a la que se puede liar en Bilbao que ya ha empezado enseguida estamos por allí además de ese partido del Athletic Club de Bilbao de mañana a las nueve y cinco contra el Spartak de Moscú se juega también el Villarreal Olympique de Lyon el Salzburgo Real Sociedad Athletic de Madrid Copenhague ya os hemos contado Se contado en el tiempo de Carrusel deportivo con Dani Garrido que Carrasco tiene la maleta hecha para irse a China aunque todavía no está cerrada la oferta pero hay una oferta en firme del Dalí Angie fan el equipo que acaba de subir a la Superliga China que entrena Juan Ramón López Caro lo que están viendo Si me das algo más o te doy un poco menos pero Carrasco tiene la maleta hecha y además en el club están deseando de que la haga inspire porque están hasta el gorro de la indolencia hay del pasotismo de este futbolista pero yo no está cerrado el traspaso enseguida vamos algún dato más de lo que ya hemos avanzado en Carrusel Deportivo esta esta tarde Yannick Carrasco tiene una oferta en el Atlético Madrid le han eh eh dado permiso a sus representantes para que negocien y ahora veremos a ver qué ocurre con esa oferta si la acepta el Atlético de Madrid uno que va a estar lejos de su cláusula pero a lo mejor el Atlético le pone un lazo y lo manda a la Gran Muralla en en el Estadio de Butarque esa disputado el partido que cerró para la jornada decimosexta que no se jugó en diciembre por el delito de clubes del Real Madrid en el que los blancos han hecho una muy buena primera parte me ha gustado bastante el equipo decidan y eso que es adelantaba el Leganés en el minuto seis con gol de tiza pero luego Lucas Vázquez Casemiro y Ramos hacían el uno tres el tercero la metió Ramos de penalti en el noventa y en la segunda parte bastante más floja pero victoria merecida para los blancos uno tres que se quedan a catorce el Barça ya siete del Atlético además hoy ha sido noticia íbamos a tener tiempo de sanedrín especial sesión extraordinaria con Kiko Narváez con Talavera con Pablo Pinto con Gallego con Pulido sobre lo que ha dicho el Cholo Simeone de Fernando Torres un avance muy cortito de lo que ha dicho el sólo Simeone sobre Torres CEO estaría sabes este esto

Voz 1654 08:43 hoy una noche bueno un buen partido

Voz 1375 08:46 un buen resultado no aunque podía haber sido mejor

Voz 10 08:48 nombre sí buen partido por supuesto el Sevilla ha jugado muy bien ha dominado al Manchester yo no hay claramente ha tenido la ocasione no les recuerdo buenos y un tiro a puerta no del Manchester United ha tenido un planteamiento muy cicatero y el Sevilla puede claramente la impresión que deja que ha faltado el gol que ha faltado él él el bonito no y que no con un delantero más matador que tuviera este partido sería distinto no pero bueno yo creo que el cero cero no es malo no una vez que ya ve el encuentro si le marca un gol lo puedo meter en un lío no doce es verdad que el uno cero siendo mejor no hay duda pero inconscientemente ya te pones tu allí en modo defender no hay quizá no de tu tu cualidad que pongo el cero cero vas abierto y bueno jugar un partido no hoy ha demostrado que que está para competir

Voz 1375 09:29 sí sí y que este nivel de grandes sale puede dar un susto

Voz 10 09:32 al Manchester United le han plantado cara pero bien ha

Voz 1375 09:34 al United de Mourinho con el once tipo de montera que ha hecho todo lo posible por recuperar los algunos al cien por cien y otros no pero que él cree que estuvieran sus once que juegan de memoria y es que en general han estado buenos partidos ha marcado Navas en general un muy buen partido todo el equipo Pablo

Voz 1654 09:52 sí sí sí no cabe duda no cabe duda posiblemente antes de empezar el partido pues pudiese haber alguna duda no de sí sí sí ahora mismo está para competir a este nivel no yo creo que sean sean despejado muchas porque está aunque bien es cierto que además tú mismo dices con estos once doce hombres porque yo creo que la cree mucho más en ellos que en el resto pues le ha dado para para convertirla un gigante del fútbol europeo el resultado yo creo que además había sido más ambicioso posiblemente una una victoria obsesivo bastante más justo no ha abre muchas oportunidades pero horas más clara de Sevilla y ahora toca dar la cara pues eso pues un poco en el en en en la en casa del final pero ya Valle de realmente pues a ver si si esa ocasiones las ocasiones perdidas no las vamos a echar en falta

Voz 1375 10:36 a ver qué decía arranque que salía por ahí que estaban esperando otro jugador precisamente creo que es Nava Rocky

Voz 9 10:41 comparece uno de los jugadores destacados el Sevilla yo diría que de lo más destacado Jesús Navas al que vamos a escuchar ya lo sabía a poco sabe a poco el resultado la verdad que hemos tenido hemos creado My una pena hecho algún actitud ha sido muy buena eh esa es la manera para ir allí a jugar sin complejos verdad bueno o te digo equipo ha tenido muchas ocasiones ha insistido hemos creado más que rival hay igualó esa es la manera para salir allí el hombre del partido De Gea bueno ha hecho una gran actuación yo creo que hemos tenido más ocasiones hay como te digo yo creo que con nadie creando esa ocasión en lo personal destacadísima hoy has estado inconmensurable la que me encuentro muy cómodo

Voz 11 11:22 yo ya he jugado ahí alguna vez y creo que

Voz 9 11:25 es importante ayudar al equipo armas y muy hemos tenido una gran actuación equipo

Voz 1375 11:30 de dónde que se han escapado vivos que podía haber sacado un resultado más positivo

Voz 9 11:33 sí yo creo que en ocasiones hemos podido hacer algún gol pero bueno creo que hay que salir con esa actitud creo que saliendo así allí podemos ser un gran partido una resultado chutado esos todos conocemos a Mourinho pero hay un partido diferente en Old Trafford el lo que pensar en nosotros yo creo que con esta actitud esta manera que hemos que hemos jugado hoy como con esa intensidad pues vamos a hacer cosa importante Jesús Navas el futbolista del Sevilla que hace una valoración positiva del resultado viendo el partido creo que hemos merecido un resultado mejor yo creo que no hemos quedado un poco con lo de que no ha faltado algún gol pero bueno creo que estamos aún tengo una equipo oí yo creo que la actuación si muy buena

Voz 5 12:16 es bueno más que del resultado de las elecciones que veo al equipo porque el resultado como ven

Voz 1173 12:21 se ha quedado corto es verdad que están coincidiendo todos en lo mismo es buen marcador es buen resultado siempre que no te marquen pero claro has visto los noventa minutos y el habéis visto el partido pues te sabe te sabes

Voz 1375 12:30 poco te he decepcionado el

Voz 1173 12:33 yo un alemán y nula

Voz 0301 12:34 hola buenas noches pues sí bastante me ha decepcionado Mourinho me da la sensación que ha fiado prácticamente todas la superioridad física de la mayoría de sus futbolistas ya de GEA y con eso le ha valido para para empatar a cero con eso y algo de suerte evidentemente dejé ha sido claramente el mejor ya no sólo por las paradas por cómo ha parado me daba la sensación de que estaba absolutamente seguro transmitió una sede NIDA en cada parada que que hacía que parecían estaba seguro que no iba a recibir hoy ningún gol el United muy pobre muy directo hacia Lukaku pocas alternativas más que ese juego directo hacia la boya al el delantero belga y bueno contó

Voz 1173 13:10 centrocampistas centros Ander Herrera dentro Pogba que estaba de suplente empezó su mente

Voz 0301 13:15 sí sí hay con poco a todavía era más superior a nivel físico del centro del campo pero con el balón pocas ideas alguna zancada de poco hemos visto al final cuando han entrado Martín porque los defensas del Sevilla estaban algo más cansados a han sufrido un poquitín más pero realmente con lo que ha gastado el Manchester

Voz 1173 13:34 tan sólo de verano claro ya no sólo eso con el equipo

Voz 0301 13:36 histórico que es me parece que hay que pedirle más al equipo

Voz 1375 13:39 Mourinho ahora te pregunto por el otro partido de la tarde pero me voy con Manolo Aguilar que ha estado en la sala de prensa que mensaje han dejado tanto Montilla como Mourinho Manolo hola qué tal

Voz 0301 13:47 al buenas noches han apretado las apretado los ingleses a Mourinho la primera o la segunda pregunta ya le han preguntado por el planteamiento Pedroso de el partido ha dicho Mourinho que nos has sentido aliviado en absoluto que ha sido un partido muy igualado que el cero a cero no le parece injusto si se sintió aliviado con la palabra con la parada de De Gea Muriel hablado muy bien de Banega que han cerrado todas las líneas de pases que el ambiente ha sido extraordinario en el Sánchez

Voz 1375 14:12 Juan que espero un ambiente parecido un Oltra sí

Voz 0301 14:14 por para intentar superar la eliminatoria y Montella también alabado mucho a los suyos hablado un buen partido frente a un equipo top con un entrenador de primer nivel que le ha faltado el gol que ha sido una pena que se va a encontrar un partido más difícil en Old Trafford y sobretodo ha elogiado a uno que no está apareciendo un chaval de veinte años y que tiene ya bastantes más a Jesús Navas en el lateral derecho

Voz 1375 14:37 bueno pues eso es lo que han dicho tanto el italiano como el portugués en la sala sabe el Pizjuán Alfar hoy vamos a ver que qué pasa en Old Trafford y ganas de que llegue ese partido vamos a ver si tantos años sin meterse en cuartos no en la Champions nunca la conseguido hace ya muchísimos años se consiguió en la Copa de Europa pero pero vamos a ver este está al alcance de la mano no

Voz 1173 14:56 pero si haces Manuel tiene más difícil

Voz 10 14:58 sí hombre lo que pasa que el Sevilla tiene un defecto que en este tipo de competición se paga no que el gol no que en la salida de arriba no lo lo normal es que equipos tan grande como el Manchester United en ese escenario además de fue de lo hagan pagano está claro no hoy aquí en Nervión un partido que lo debía ganar uno cero cero uno ha podido no entonces yo creo que ese efecto muy gordo en la Champions y es complicado complicado salir vivo de esta competición pero también la verdad que se han visto cosa rara en el fútbol no vamos a ver si el Sevilla sigue con esta línea buena de juego muy equilibrado muy ordenado desde que llegó un tela por supuesto bueno quedan lo por por descartado no y que allí lo puede hacer daño en el momento quiere meter un gol en Manchester United Mourinho que no es mucho de jugar en plan ofensivo ya elevan a empezar las duda seguro

Voz 1375 15:36 verdad que Alfaro que el Sevilla tiene ese hándicap de gol hay muchos partidos pero tampoco es esta la mejor versión del United de no es la los la versión que esperábamos de este equipo bueno no lo está siendo durante todo el año en Inglaterra tampoco no

Voz 1654 15:48 ya hay sobre todo sobre todo con los mimbres que tiene no como como vistas al banquillo el United hay quizá espectacular y vamos a ver vamos a ver si que es cierto que hombre yo al Sevilla chico es optimista sobre todo porque creo sí que si tiene la suficiente personalidad como para salir a al campo del del Manchester lógicamente no hay que no se lleven el partido donde yo a querer que la velocidad por fuera físico si el partido se llevan allí tienes tienes mucho chance no si el partido te lo llevas un poquito a tener más el balón a que Banega aparezca daba posiblemente cuando hay que irse vayan hacia arriba o grandes guiones que Muriel arriba Sagarra de algún par de carreras de las suyas y hacerte con alguna con alguna pues puede haber oportunidad de lógicamente no

Voz 1173 16:29 pero ahí estaba un poquito de iba la cuestión no tan ahora

Voz 1654 16:32 donde es capaz de llevarse exhibía o el Manchester el partido porque hay en alguna faceta sí que son superiores

Voz 1375 16:37 anoche hablábamos con Juan Mata aquí en El Larguero en la previa del partido después del partido ha dicho algo alguno de los otros españoles anterior

Voz 1237 16:44 Eli De Gea sobre todo en las teles con derechos de televisión a han estado los doce

Voz 5 16:50 turistas vamos a escucharlo porque sabía como te comentaba antes muy rápido directo al autobús por orden de Mourinho que creo que incluso ya hablamos esta noche para Manchester pero mata de hablando

Voz 1375 16:59 el partido

Voz 12 17:00 la contenido las mejores ocasiones eh nada hemos definido bastante bien eh bueno al final el partido el resultados abierto en otra foto por el momento no era el último minuto de la primera parte buen tiempo importante y bueno tiene no sé que puede pararla de mantener la portera cero

Voz 1266 17:15 creo que hemos sufrido bastante ya sabíamos que el Sevilla en su campo juega cómo ha jugado mucho con la posesión de la pelota que ya estamos pensando en volver al Trafford y tratar de ganar allí porque

Voz 1375 17:26 tenemos que ganar para pasar el entendido futbolero Mata bueno pues sí señor Un futuro gran comentarista entre otras cosas nuevo entrenador o lo que hiciera sirvió un fútbol creo como comprobamos anoche en El Larguero pues nada chavales en Old Trafford veremos qué pasa en ese teatro de los sueños le el sueño de estar en cuartos el Sevilla sí que allí nos lo contra Ortega

Voz 1173 17:44 más difícil todavía suena calentarlos habrá que intentarlo y Alfaro

Voz 1375 17:47 hay rojillo y toda la banda cerramos en el Pizjuán un abrazo

Voz 1173 17:49 los chavales brazos luego hasta luego

Voz 1375 17:52 el otro partido el día que he dicho antes mal el resultado dije Shakhtar cero Roma uno ansiosa dos Roma uno que destacamos de ese otro partido del

Voz 1243 18:01 miércoles de Champions en Ebro no

Voz 0301 18:03 has dicho el resultado del descanso que has hecho es al descanso se las prometía muy felices la la Roma marcado es en muy buen gol pero destacaría sobre todo la segunda parte de del Shakhtar con muchísimas ocasiones ha hecho un partidazo Allison el ex portero titular de la selección brasileña sacando manos de todos los colores ha marcado Fabio Ferreira el Chucky el argentino el

Voz 1375 18:24 primer gol el que era el empate a uno en una jugada

Voz 0301 18:27 personal y luego el gol de Fred del que no lo haya visto que intente hacer todo lo posible verlo porque es un lanzamiento de falta casi perfecto Un tiro que pasa por encima de la barrera que va bastante arriba e baja rápido tocan en larguero y acaba entrando

Voz 1243 18:40 se gran jugador Fred porción algo que seguramente

Voz 0301 18:42 hace lo va a llevar el Manchester City el equipo de Guardiola el próximo mes

Voz 1375 18:45 no por cincuenta kilos no es mal resulta para Roma

Voz 0301 18:48 sí con un uno a cero en el partido de vuelta pasa pero vamos

Voz 1243 18:51 lo que decíamos ayer es partido ese eliminatoria

Voz 0301 18:54 me bastante igualada juega bien el Shakhtar es uno de los equipos los brasileños en la segunda parte del estado muy bien mar los Bernard el propio Tyson que ha estado a punto de marcar tiene brasileños el propio Fed que comentábamos el gol de la el gol de falta con bastante calidad sí que hay eliminatoria y creo que va a ser

Voz 1173 19:09 igualado el partido de vuelta también esta mañana Bruno un abrazo hasta luego abrazo hasta luego

Voz 1375 19:13 es que hay un montón de mensajes de sevillistas preguntándonos lo hemos comentado en Carrusel justo cuando terminaba pero los recuerdos verá que Iturralde González contaba en Carrusel deportivo que era penalti una jugada polémica yo creo que es la más polémica del partido de poco va a Navas para Iturralde González era penalti que no pitó el colegiado a favor de él el Sevilla bueno cerramos esa noche de Champions en seguida estamos con la victoria del Real Madrid y enseguida el sanedrín sobre las todo hecho Eloy Torres y también queremos vuestra las opiniones para estar Kiko Narváez bastar Talavera va a estar Julio Pulido bastar Jesús Gallego vamos a hablar de lo que ADIC hoy el Cholo sobre Fernando Torres que no va a intentar hacer lo máximo para que siga Torres general de digo como si está intentando hacer lo máximo para que siga Antoine Griezmann estás de acuerdo con el Cholo o no seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta es el número de gastar del Larguero como siempre manda tu nota de voz que estás con el Cholo o estás con Torres crees que se ha equivocado en el mensaje en el momento o estás de acuerdo ha hecho bien en decir lo que piensa el Cholo Simeone en este punto de la temporada con respecto a lo que piensa de Fernando Torres seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta en

Voz 13 20:22 ya lo debatimos en El Larguero Javi Blanco que nos cuentas hola hola mano a ver tú crees que se podrían dividir entre doce las derrotas para que menos te imaginas no estaría nada mal lo que sí puedes dividir entre doce meses y sin costes el pago de tu seguros BBVA que puede agrupar en un único recibo con BBVA plan estar seguro además cuantos más agrupen más ahorras informa T en BBVA

Voz 14 20:46 carreteras al este carreteras a lo diste carreteras al norte carreteras al sur nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas

Voz 15 20:57 empieza una nueva serie le tu sopa vena tu concesionario y aprovechan las ofertas exclusivas de los días tan Go y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistente a mantenimiento hay garantía vive una gran historia antes de que termine el invierno red de concesionarios Seat

Voz 1237 21:13 el año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad de viajar

Voz 16 21:23 el tiempo si pudieras viajar al pasado cuando iría por casa Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a Frida Kahlo ir de copas con Hemingway colgar tener el de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid Capea Johnson y Macarena Gómez aerolínea momento

Voz 14 21:44 dos escucha todos los episodios en Podium podcast punto com y en su aplicación para dispositivos iOS y Android

Voz 4 21:52 cuento lo quiere con locura pero rojiblanco con ciento veinte camas

Voz 17 21:56 hasta el veintidós de febrero tienes el Latitude manía plus aún más locura que la Citroën manillar más diseño confort y tecnología inspirados sentí desde ocho mil seiscientos euros y además hasta mil quinientos euros adicionales el equipamiento

Voz 1201 25:11 faltan cinco minutos para llegar a las doce de la noche una menos en Canarias dejamos la Champions hablamos de la Liga ha terminado hoy hace un rato la jornada decimosexta de la Liga

Voz 1375 25:21 primera si si la decimosexta por ese Leganés Real Madrid que debió jugarse a mediados de diciembre pero que no se jugó por el Mundial de Clubes en Butarque es a disputar el Leganés uno Real Madrid tres sin nuestro Antonio Romero habitual lo que le mandamos un abrazo que se recupere pronto de los individuos te ponen en la garganta pero con con Antón Meana con toda la banda habitual en Carrusel desde las siete menos cuarto juega el partido en el que me ha gustado el Real Madrid ha hecho un buen primer tiempo bastante buen primer tiempo con Asensio otra vez y Lucas Vázquez siendo parámetros mejores ir remontando el uno cero de Leganés en el minuto en el minuto seis así que con ese partido suma tres puntos más se ponen a ahora mismo catorce de el Barça ya sin ningún partido menos y a siete del Atlético de Madrid a7 del segundo a catorce del primero Javi Herráez hola muy buenas hola qué tal Manu muy buenas noches pues cositas que comentar de ese partido otra vez bueno Cristiano lo ha visto en Lisboa Bale se ha quedado en el banquillo luego lo ha sacado en los últimos minutos para que jugar ahí de nueve Ceballos ha jugado no sé si quince segundos al final que no entendido muy viene el cambio pero me quedo sobre todo con la primera parte de los Blanco sí señor habido media hora que decían

Voz 21 26:26 no estoy en Carrusel quizá la mejor media hora del Madrid en Liga en esta temporada con un equipo pues eh que presionaba arriba que robaba rápido que se entendía muy bien Isco con Benzemá Lucas Vázquez y Marco Asensio esa combinación de los jugó el ex del Real Madrid daba buenos frutos ir remontaba un marcador adverso tercer partido que el Madrid remonta un marcador adverso Le ocurrió el ante el PS PSD le ocurrió ante el Betis se puso por delante pero rápidamente Se bueno con ese dos a uno del equipo de Setién el Madrid luego remontó en la segunda parte y hoy también encajaba pronto el minuto cinco el el primer gol del equipo de Garitano el Leganés y luego en Madrid remontaba con dos goles que le ponían bueno pues en el descanso con una ventaja para conseguir los tres puntos en la segunda parte como tú decías el equipo pues se ha venido abajo pero ya no era el de la primera parte mucho más raquítico Inti bueno Kiko Casilla ha sacado un balón

Voz 1173 27:21 el empate en empate

Voz 21 27:24 así que luego ya el equipo ha remontado un poquito más el vuelo el penalti que ve lo quería tirar pero que Rasmus Leao ha dicho que es una máquina infernal pero que lo hacía yo la ha hecho hoy quieres aquí

Voz 1173 27:34 esto lo vas a tirar tú venga tira

Voz 1375 27:37 no

Voz 21 27:37 no de Ceballos que no entiende Ceballos que se ha ido por la zona mixta con que mosquea mucho contaban Antón cuando se retiraron humoristas y luego la zona amistad hemos visto con la capilla

Voz 1670 27:45 apuesta por el comisario

Voz 1173 27:48 Juan quince segundos un jugador ahí no sé

Voz 21 27:51 seguro que lo no lo ha hecho con no

Voz 1173 27:53 claro claro es que eso es una faena

Voz 21 27:56 a Manu porque es que de chico asaltado hoy no ha tocado balón

Voz 1173 27:58 a entrar al campo ya ha pitado el árbitro echó encabece la verdad

Voz 21 28:01 absurdo si bueno pues lo de Beit lo de vides que contábamos a principios que el once del Madrid ayer note no te cabía Bailey decir eso es una herejía deportiva pero tal y como está bien ahora mismo como ha quitado Lucas Vázquez que ha jugado por cierto con fiebre jugado con fiebre el partido de hoy ha sido uno de los mejores bueno en la primera parte junto con Asensio y mejores que ha marcado un buen gol cómo vas a quitar Asensio a quitar a Isco Benzema asociado muy bien y luego atrás tienes que deja a Kovacic con Casemiro que ha espabilado el brasileño marcó también un gol en el en el en el campo de Butarque en defensa pues lo habitual con con Theo que ha hecho un partido Regling regulan Carvajal Varane y Sergio Ramos bueno pues hasta ahí evidentemente en ese once no cabía Gareth Bale que yo le veo al abismo de ese enganchado totalmente del Real Madrid se puede recuperar seguro que sí que Zidane lo quiere también pero ahora mismo no está ni se la espera

Voz 1375 28:55 tercera suplencia tercera suplencia en los últimos cuatro partidos en los últimos cuatro tercera subvención contra la Real fue suplente contra el PSG fue suplente luego fue titular contra el Betis y hoy suplente otra vez y es verdad que que no está ahora hablamos y les preguntaba Gallego ha pulido a Torrejón que ya estaban por aquí pero creo que he hablado Carvajal no

Voz 21 29:16 se habla Casemiro y Carvajal vamos a escuchar a jugador de Leganés hoy jugaba en su segunda clase me decía no no mi primera casa porque no lo es que Carvajal sigue viviendo en el Leganés preguntamos pues los dos casos nos el de Gareth Bale suplente que ya casi casi deja de ser noticia a aunque sea Gareth Bale Inti el tema de Ceballos que bueno pues ha jugado diez segundos el hombre seguido con un buen rebote para al autobús escuchamos la explicación de Carvajal a esa pregunta

Voz 9 29:44 bueno al final somos veinticuatro jugadores en la plantilla Hay todos queremos jugar todos creo que que quién no juegue no se enfade es incluso malo para el equipo y tenemos que estar preparados Si sobre todo preparados para sumar para poner las cosas difíciles

Voz 21 30:03 pues difícil esas quieren poner a Zidane en la primera parte se lo ha puesto muy complicado al resto de los futbolistas del equipo blanco irá recuperando efectivos pierde a Sergio Ramos por tarjetas frente al Alavés el próximo sábado en el Bernabeu a las cuatro y cuarto recordemos que Mariló jugará el martes perdón si el martes jugará en el campo del Espanyol en Corretja

Voz 1173 30:22 abrigan tras semana seguido entre semana y luego

Voz 21 30:25 ah pues poco a poco llegando hasta lo que será el día seis ante el PSD donde veremos pero parece que sí que llegarán veremos cómo llegan los Marcelo Kroos Modric compañía está Jesús Gallego hola Gayá

Voz 1173 30:36 con muy buenas hola buenas noches Pulido también hola Julio qué tal buenas noches Mario Torrejón hola Mario buenas noches bueno pues no

Voz 1375 30:43 según el partido yo creo que lo de la BBC ya no se sintoniza en la tele de Zidane hay un canal en el que ya pasa directamente de un canal a otro y exalta la BBC eso yo creo que ya lo tenemos todos claro yo el primero Zidane que mira que le ha costado pero yo creo que ya lo tiene tan claro como todos nosotros y me quiero también con Asensio que decía yo hoy en Carrusel que me da impresión de que el está pasando lo que Isco la temporada pasada que se va se va a acabar imponiendo por su propio peso sea el pan tío de hoy demuestra que si le das quince veinte partidos más sí sí sí eh cogiendo confianza Se LB que este chaval tiene que ser ah pero pero bueno yo creo que va acabará pasando como lo que pasó con con Isco la temporada anterior eh y luego también me imagino que alguien habrá tomado nota de lo que pasa en Butarque de lo que ha pasado en el Pizjuán porque vaya partidito esa marca De Gea y eso hace que que no sé si valga más que ayer pero por ahí por ahí bueno que conclusiones con qué os quedáis gallego Pulido Mario

Voz 1173 31:34 bueno yo creo que el Madrid es sigue instalado en esa irregularidad dentro de los partidos porque hoy la primera parte ha sido muy buena pero luego ha habido una desconexión en la segunda parte tremenda en Leganés está a punto de empatar creo que Zidane ha puesto hoy un equipo mejor que el que puso en la eliminatoria de Copa con el Leganés yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que cuando meter gente nueva en el equipo tiene que arroparlos y claro hoy los los dos centrales eran los titulares estaba Carvajal en el lateral derecho estaba casi pero estaba con Casemiro estaba Isco es decir que los los no habituales en el once está más arropados a Benzema y eso es eso es más fácil no que grande que entre Lucas sí tenga al lado pues a Isco este Casemiro Kovacic llano no es el no tiene tanta responsabilidad en el centro yo creo que es sociedad se ha dado cuenta se hubiera puesto un equipo tan compensado en la eliminado en las dos eliminatorias de Copa creo que hubiera sido de una manera diferente la la red

Voz 1266 32:29 acción y luego

Voz 1173 32:31 la gran noticia para mí es la nueva suplencia de Gareth Bale

Voz 22 32:34 eh aquí durante los últimos

Voz 1173 32:37 dos meses ha habido gente que sean decir no es que Gareth Bale es un jugadorazo es que vamos a verle Zidane le da oportunidades Se recuperó empezó en el mes de enero jugando metido goles parecía que ya iba camino de de oro como una centella pero luego llegaron tres partidos donde desapareció y al final se ha impuesto la cordura y el entrenador ha dicho es que no puedo poner a dar Ed B no puedo poner a Gareth Bale porque estoy dando Quillo a gente como Lucas Vázquez como Marco Asensio que se merecen infinitamente más jugar lo ha hecho tarde pero más vale tarde que nunca

Voz 22 33:09 yo creo que es Madrid esta tarde desplegado el manual de hacerlo justo para ganar un partido que es hacer una buena media hora en la primera parte que le ha valido encarrilar el partido oí

Voz 21 33:21 solventarlo con con holgura no aunque es la segunda parte ha habido algún

Voz 22 33:24 de ahí el que Leganés se acercaba a la portería de Kiko Casilla y luego me reafirmó en la teoría de la semana pasada creo que el futuro del juego del Real Madrid pasa por hacer cada día más importantes a Lucas Vaz que Asensio a Isco menos importantes a Bale Benzema y creo que esto es algo ya que ha interiorizado totalmente Zidane y creo que si Zidane han dado este camino me llamaría mucho la atención que desandar algo que le ha costado tanto de convencerse que es que Bale no debe de ser un jugador importante en este equipo y que Benzema tiene que tender a serlo también cada vez menos importante no esto la acostaba Zidane un mundo asumirlo creo que le ha costado mucho llegar a este punto y la verdad es que me sorprendería que ahora retrocedieron

Voz 1173 34:12 la que fuese titular en París efectivamente durar en París yo creo que que con lo imagino

Voz 22 34:17 que si Asensio Isco y Lucas Vázquez mantienen el nivel que están demostrando los últimos partidos creo que Zidane no tiene ni un solo motivo ni un solo motivo para desandar ese camino y quitarles de del once titular te ha gustado

Voz 1375 34:33 te gusta gustado yo yo lo primero que voy a decir es que me da la sensación de que

Voz 1501 34:35 ese mensaje de decidan en Liga ya hay de todo de todo el madridismo podría decirse Liga ya es de un poco de no iba a decir las tío no sé si hastío un poco aburrimiento de que se va a hacer largo porque todos los partidos empiezan a aparecer ya todos iguales yo creo que ahí es también está haciendo largo de hecho el mensaje de dejará Keylor mira eh en un partido en el que te pones es el único que que no suman además demuestra que Portabella a ver que puedes ganar pero perfectamente ya demostró que ha ganado perfectamente y con solvencia en Leganés pero otro

Voz 1375 35:05 estaba cuentas en carros se le dice que si sumamos todos estamos a catorce tal pero bueno no Roncero

Voz 1173 35:09 el esa el adalid unas oye pero no es lo habitual pero en el en el realismo yo creo que sí

Voz 1501 35:14 que todo el mundo me hace un poco pesado y un poco alarga la Liga yo creo que el mensaje era ese sin embargo la primera aparta salió bastante más entretenido de lo que yo pensaba y sigo pensando cuando veo a Lucas Vázquez y Asensio es lo mismo que que me ese antes unos minutos antes hablamos en la redacción sobre la alineación del partido contra el Betis que luego sale un desastre en la primera parte pero vuelvo a repetir lo infame la primera parte el Madrid para devolver al equipo titular déjame pero pero que sí que luego se se rehizo no segunda parte y a mi me parece que es el equipo más equilibrado que puede poner y además de la gente que más ganas tiene para jugar con lo cual eso sí que me ha gustado y me sigue gustando eh veo desde la lesión un poco desubicado a Kovacic sin hacer sin haber hecho mal partido hoy veo que hoy que estoy completamente de acuerdo con gallego aunque si metes a gente nueva como Teo por ejemplo con toda la defensa titular es mucho más fácil con lo cual hoy ateos el han visto menos las costuras pero tiene sea lo de que cuando toca el balón no no no en el gol del Leganés es que el despejes impropio de un jugador que está seguro de lo que hace es verdad que que me abajo como jabato con la cabeza pero es impropio de un jugador que que está seguro de lo que hace yo creo que eso le le pasa factura a muchos de los futbolistas del Madrid que no se sientan con confianza dicho eso eh por apuntar una cosa sobre Gareth Bale yo el año pasado cuando el entrevistamos a la semana antes de la final de Champions vi que tenía asumido que es suplente en el Real Madrid se creo que de repente esa situación cambió con la vuelta de la lesión que otra vez se vino arriba pero creo que es suplente mucho en el esta vez

Voz 1375 36:37 es la primera vez asumido e estando bien difícil pensarlo claro bueno bueno está bien está bien probablemente sea mucho decir porque probablemente no esté bien del todo pero se da por hecho que tiene eh no tenemos noticia te lo contrario tiene normalidad pues si te pasa algo no lo sabemos no es que no le ve bien o físicamente futbolísticamente como para ser titular pero que es la primera vez que está pasando con Gareth Bale sano digamos ah no está en el banquillo está chupando banquillo del chal Zidane no lo ve claro IB otros que problema de como dice Pulido lo tendría que haber hecho antes pero lo está haciendo ahora casi me pero semanita perdona

Voz 22 37:11 la Kemal costó asumir la suplencia de Zidane

Voz 1375 37:14 sí es verdad es que habéis

Voz 1501 37:16 sí es que el año pasado yo Julio Le vi cara a cara B cuando el preguntábamos oye que te que quizás se te pasa por la cabeza es Cisco es titular en en en tu casa final de Champions yo lo vi completamente entregado a la causa asumiendo perfectamente que iba a ser suplente y ahora le veo

Voz 1173 37:30 sí pero pero en su es su cara y su actitud en el banquillo demuestra que que a lo mejor esta situación no lave de visitarla claro porque se le ven algunos gestos una desgana a la hora de de Sari demás porque en el entrenador también está conseguir difícil que un tío que se cree titular sepa salir quince minutos o veinte minutos salir súper motivado yo a Bale cuando sale a jugar veinte minutos no leve dado o enchufado

Voz 1375 38:01 ah y luego otra cosa te voy la palabra Hadi veía la palabra pero luego otra cosa hoy no está Cristiano no que siempre está jugando por la derecha Bale en el Madrid porque Cristiano juega por Izquierda Unida está Cristiano pues igual pues Bale irá la banda izquierda decir toma comete la banda izquierda pero luego les saca un rato desde el banquillo y lo en el centro de nueve que ha dicho voy pero que ahora sí a Lucas Vázquez una banda Asensi por la otra y me pone a mí de nueve aquí en lugar de Benzema bueno pueda haber si cazo alguna ahora mismo está perdida la la culpa de estar tan perdido en ese suplente ojo

Voz 1501 38:29 es solamente de de Javier nadie va a de hablar pero yo creo que esto es un a final en la cabeza de Zidane hay una posibilidad que ni Cross Ni Modric lleguen al al partido de vuelta al Barça en Yemen y yo creo que está probando cosas prefiero al poblado y el centro del campo porque le va a resultar y yo creo que lo mejor para él para su resultado poner más centrocampistas en contra el Paysandú Javi it

Voz 21 38:50 sí voy a deciros que bueno que si no llegan Kroos y Modric está pensando yo en voz baja en el campo en a que que este equipo está bien equilibrado saques tampoco sería una locura plantar te con este equipo en en el campo de París Anne Germaine con Cristiano estará revolvía estaba de vacaciones y no pasaría nada no que sería un equipazo pero bueno al margen de eso un detalle que contábamos Anthony ni yo justo antes del partido estábamos cuando llega el autobús del Real Madrid estábamos a grabando un vídeo para para Carrusel para Armando Vicente ya también estábamos con con con mandando unas fotos sí bueno lo lo lo curioso lo curioso es que cuando estábamos grabando el vídeo de los futbolistas del autobús himnos faltaban dos o tres ya sale Lucas ya sale Llorente ya sale Asensio uno faltaba uno no faltaba uno y era Gareth Bale esa ya ya la pose del futbolista que estaba mosqueado porque no jugaba es es una gallego él es que está desengancharse es que habitualmente cuando salía a calentar Mario lo ha visto mil veces en el Bernabéu cuando salía a calentar en el descanso porque juegan la segunda parte estaba activado no estaba cometido en el en el tema pero es ahora ya se ve que no sea LB que está tristón de ese enganchado melancólico de verdad es que ahora mismo

Voz 1375 40:01 muy fuera del Madrid encabeza en la cabeza totalmente yo creo que no tiene debate pero os pregunto por si queréis decir algo también el tema de Cristiano que me han preguntado muchas en Butarque pero como puede dejar a cristiana hoy fuera que que más grave que se vaya a Portugal que se vaya donde quiera porque sea yo no veo mal que le dé descanso ACI a Cristiano en un día jornada entre semana para jugar contra el Leganés pues celebrar descanso que más da que lo vean su cara esa en en la Finca en Pozuelo que lo vea en Lisboa

Voz 1173 40:25 parece una tontería hay que luego si no lo dosifica que que lo no lo cambio claro tampoco parece no es estás como un partido de Copa no hubo un extra de descanso porque bueno es un miércoles el te voy dejando

Voz 1501 40:40 aquí yo tengo que el mensaje me parece que para que lo