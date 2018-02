Hugo: "Estoy despierto planchando una camisa para ir mañana a ver un abogado. No estoy de acuerdo con que mi ex publique fotos de nuestra hija"

Voz 1 00:00 hola buenas noches

Voz 2 00:04 desde aquí

Voz 1 00:05 a pasando del papel cuché lo tenía esperándolo tenía esperando hubo ruido

Voz 3 00:10 no yo no sabía si toda la noche porque si escucha gracias a esas cositas que las notas que le pasa a la gente sí la verdad es que es muy simpático no

Voz 1 00:19 simpático pensar que estamos todos despiertos además de mamá

Voz 3 00:22 aparte de la cosita a cabo descubrió una paradita que yo a ver en el ámbito muy personal de pareja no esto no trasciende al exterior porque sino parece que te toman por un flan pero en el ámbito de pareja todos tenemos nuestro corazoncito y yo la verdad es que tengo que reconocerlo porque ten como montones de cosas de fetos pero en pareja si soy seis es muy cariñoso y acabo descubierta para Britta de de unos Flavio oyentes que le dijo a su compañera a ver chinitas que te está cayendo no eso es de un cariñoso que que asusta osea es cariños y pésimos le vale a tu pareja chinitas yo nunca lo hubiera escuchado

Voz 1 00:59 claro hace referencia a la hora que si los ojos ya que están en Tornado

Voz 3 01:03 sí sí pero pero suena cariñoso

Voz 1 01:05 sí es verdad es muy bonito

Voz 3 01:08 bueno no sé si te con algo tu compañera no

Voz 1 01:10 nada no me cuentan nada me lo cuentan ustedes decían director nada sólo el nombre y el lugar desde el que llaman el lugar donde unos dicen que llama pero

Voz 3 01:21 no no no no por favor solo faltaría no Coruña ciudad Coruña Cobeña que además creo que la gente no lo puedo decir las creo no sé pues no se pregunta mía o te gótico entonces

Voz 1 01:35 cuéntenos hubo de que nos quiere hablar que es lo que le gustaría contar esta noche

Voz 3 01:39 pues mira contaba tu compañera que es una de estas noches en extraordinarias que estoy desvelado porque yo por norma general las once de la noche me voy para camina porque me levanto para trabajar a las seis y media de la mañana estoy ya Inma sí bueno bueno y el hábito hace el amor buen ya está acostumbrado muchos años resulta que mañana tengo un han tenido una cita muy importante de que hombre a unos nunca hubiera gustado tener no yo creo que yo soy tu compañera que hay sitios en la vida de lo que puede durar la vida de una persona que mejor si puede picar estos sitios mejor no por ejemplo uno serían el caso un hospital yo no piensa ningún hospital de hecho es que el olor yo ya no valgo para esos ambientes no son te da una sensación un poco extraña después por ejemplo un tanatorio admite broma tampoco Ingla otro sitio que no me gustaría atizar nunca aunque a veces pues no se puede que las circunstancia te hagan ir es un juzgado no no en este caso pues sí está un poquito relacionó con el juzgado no mañana la cita es con un abogado a las nueve de la mañana yo le contaba tu compañera el que bueno me preguntó de dónde está porque este tema no el respeto a a estas exposiciones que hay en los tiempos que vivimos porque yo trabajo con la con al mundo de la tecnología me creo una persona bastante abierta estoy no dice si la palabra correcta ya en contra de las nuevas las redes sociales todo un grado pero no soy no soy no soy favor a favor de ella no quiere decir tiene que haber un filtro impresionante a la hora de manejar esos sitio yo creo que se está perdiendo el oremus no con con ese mundillo oí en cuanto al tema mio es en cuanto a la exposición de menores en la Red y como yo soy papá de una de una niña maravillosa que es mi vida siete añitos en la mamá no entiende no entiende entiende que no se puede poner una criatura en las redes sociales pues con este finde año pues me encontré con la sorpresa de que estaba mi hija por todo lo alto en Facebook que yo no tengo fe nada tengo Wafa porque tienen mis compañeros de trabajo y mi familia pero de hecho no tengo ningún perfil de Facebook y tengo si tengo algún perfil profesional si en Linked In pero no no tengo en las redes sociales que estoy bueno es el tema no tema por eso estoy yo cantando una camisa teledirigida de compañera porque porque si no la plancha hoy cuando me levante para ir a trabajar no va a haber una camisa a esas horas y entonces aquello de cien por la noche Bono escuchándolos me gustan y me relaja de que de hecho yo estoy escuchando desde hace muchos años que lo sepas también yo creo que hay muchísima gente como yo que el mero hecho de no llamar no que que no estemos ahí desde hace mucho tiempo

Voz 1 04:53 cierto

Voz 3 04:54 porque bueno somos multitud entonces no creo que todo el mundo le de tiempo a llamar pero bueno eso que me desconecte desconecte un poquito de era me baby llegando erradique los problemillas escuchándoos no hay en este tema de del abogado pues aunque sea un simple abogado pues se crea un poco de desazón no poco de malestar un poco de desasosiego no es plato de buen gusto no pero bueno yo tengo que reconocer lo debe ser soy muy protector Rosa en otro aspecto de mi vida tendré montones de defectos pero con respecto a mi hija soy muy muy protector bueno cuando empiezas a parte de estos temas de las redes sociales que llevarse las manos a la cabeza ante la cantidad de no sé no sé qué calificativo utilizar no está muy desmadrado el tema yo sé que si tú te creas tu propio círculo pues hombre puedes mantener la normalidad pero hay auténticas salvajadas en las redes sociales yo yo tampoco entiendo muy bien no sé no sé en cuánto normativa cómo está eso pero en las propias directivas de las redes sociales deberían tomar nota en ese sentido no

Voz 4 06:08 si no es en relación

Voz 1 06:11 esto por lo que pisa usted un juzgado mañana

Voz 3 06:15 no los pisos exactamente me imagino que encaminar al juzgado sea yo mañana tengo una cita con mi abogado porque me pidió de hecho tengo un abogado no desde hace muchos años circunstancias que me pueda pasar algo siempre por el mismo motivo no por mi hija lo puso al tanto del tema y me dijo mira también de mañana la documentación es muy complicado es muy complicado porque no basta con una persona en una red social es decir eso detrás de esa de esa noticia porque la mano de una manera una retahíla de de información que tienes que recabar es decir esa esas imágenes tienen que ser capturadas tienen que ser capturadas por una persona que esté oficialmente competente para llevarlo al Juzgado puede ser un notario puede ser organismos que se dedican a capturar pantallas y después la certifican o puede ser la propia Policía Nacional o la Guardia Civil osea es un es un camino bastante largo que hacerlo muy calladito porque si tú a visas es decir yo sé que es muy complicado interno no si tú a a actúe o le dices bueno a veces es que hay es muy complicado que a veces las parejas se pierden y irse sin carné en estos temas y no debería ser así pero bueno yo trato de mantener la racionalidad lo que no hay que hacer pero además por por comentarios de profesionales es avisar a poner previo aviso porque si tuvo o no que me lo me dirijo a mi ex evidentemente lo que hacer es quitarlo pero lo quitado hoy dentro de equis tiempo para volver a ponerlo entonces de alguna manera que acortar estos temas es decir

Voz 1 07:56 entre comillas darle un disgusto así que entiendo que lo que ha hecho usted ha sido de mandarla ella por

Voz 3 08:02 no todavía no todavía a mi abogado lo puso en antecedentes entonces mañana a mi abogado me dice bueno pues veinte tenemos la citadas nueve la mañana trae la documentación que de hecho ya se pase por correo electrónico Hoy Yves Le dije todos los datos que había palabras pero les lleva una captura de pantalla conforme están Mijas súper expuesta montones de situaciones que yo me quedé asombrado porque habíamos había hablado con mi ex y me había dicho que no le iba a hacer nunca más que si no se no se iban a ver si ser disgustillo no

Voz 1 08:35 había hablado ya con ella y ella le prometió no volver a hacerlo y lo hizo de nuevo vuelve a publicar fotos de su hija

Voz 3 08:42 si yo te contara Macarena de estos temas son complicadísimo yo sé que cada mundo cada persona es un mundo y que habrá millones de casos con el mundo sí sí sí lo volvió a hacer no volvió hacer influenciadas por su entorno es así osea no no no es otra cosa es decir yo no sé qué pasa una persona dentro de ella para empujar a exponer toda su vida personal Regina nunca lo entenderé yo creo que hay que diferencia entre lo personal y lo íntimo sí lo público yo tengo cosas públicas yo voy con mis amigos a la platea jugamos un partido de futbito de balón volea fotografía Music bueno es como yo lo tengo facebook ellos se encargan de sacar fotos y colgarlas eso me parece normal pero de domicilio para dentro o cuando se trata en este caso de menores yo no entenderé jamás que lo que que es lo que empuja a aparte sin quitarle el contexto la cantidad de de de de de gente no se entre comillas enferma o de Comillas en ella pederastas gente que se dedica a la trata de blancas yo yo le leí muchísima literatura recientemente por ejemplo hay mafias que se dedican a capturar en pantalla si fotografías ir buenas exponen es que es duro e ese mundo es muy duro las exponen como comercio para para vender y comprar niñas osea

Voz 5 10:09 a ver no está pasando en este país Nani de hablando de de de la Europa del Este fundamentalmente después países asiáticos Nuria Arabia Saudí pero lo esto es lo hacen es decir afín capturas de pantalla venden ese ese es el reclamo a gente que después pica evidentemente basándose pero bueno a lo que me refiero a nuestro entorno

Voz 6 10:31 que yo no había llegado a un acuerdo comía sin embargo y ha dicho que si bueno pues

Voz 1 10:37 pero no lo cumplió hubo lo tenemos que

Voz 7 10:39 ahora aquí se nos echa el tiempo encima hubo muchísimas gracias gracias

Voz 1 10:43 por