Emi: "Me he hecho una mastectomía preventiva. Gracias a la sanidad pública por curarnos y precurarnos"

Voz 1

00:00

me llamo es mi Benavente y tengo treinta y un años que bueno escribía o quería hablar en El Diario de Hoy por hoy porque hoy en día es decir que denunciamos muchas cosas pero no se olvida a hablar de las cosas buenas que tenemos y en este caso y particularmente en una experiencia personal en la sanidad pública está en en España si familia fútbol desgracia Mi madre mi abuela inicia padecieron el cáncer Hipólito pues se activó la alarma por desgracia he padecido un gel se se más de RCA y por ello me han tenido que que operar de una mastectomía preventiva y bueno quería dar las gracias a la sanidad que tenemos porque los profesionales y me trataron tanto en Zaragoza en y luego también en el Hospital Provincial de Castellón ha sido realmente estupendos la sanidad pública no me hubiera tratado no me hubiera hecho las pruebas pertinentes para saber que ello padecía o que yo tenía en Henning cancerígeno pues se estaría ahora esperando a a tener un cáncer ya que estoy que puedo en animar a aquellas personas a las mujeres como yo que quieren una circunstancia parecida hay que no saben qué hacer desde luego animarles a que hagan esa mastectomía que prevengan ese cáncer de antemano que desde luego que desde la sanidad lo donar las van a tratar de de la bueno de las mejores maneras