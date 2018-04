"Forges ha sido el ingenio"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 0216 00:06 entonces bueno una persona que León Antequera y se pegó con la cabeza en la parada del autobús y entonces estoy y entonces me llamó un juez declara no un juez el secretario que si era verdad que ya de hecho ese chiste vivido transmite no no era para ver si el efecto que como que si eso puede producir un coscorrón así de gordo y me puede decir llamen a un previsto decirnos es que lo hemos llamado usted

Voz 1727 00:33 que es bálsamo para la vida deja un legado de doscientas cincuenta la mil viñetas muy políticas muy sociales muy feministas también la última vez que yo coincidí con él en en un acto fue en la manifestación del veinticinco de noviembre de hace dos años manifestación contra la violencia de género en Madrid era Forges un hombre pegado a la calle esta mañana su compañero en el diario El País Juan Cruz nos contaba que una de las últimas veces que se cruzó con él estaba precisamente paseando por una calle de Madrid buscando inspiración su padre

Voz 1684 01:03 dio el mejor consejo tienes que intentar encontrar

Voz 0216 01:06 no tan definitivo y tan claro que se vea que es un dibujo tuyo a quince metros

Voz 1684 01:10 así surgieron bocadillos de trazo grueso ojos saltones y narices como morcillas además de sus dibujos Forges retorcía el lenguaje para inventar palabras Gürtel ido o tanto el Coulson suyas su humor era fresco absurdo desprovisto de Yell

Voz 0216 01:23 que no pueden decir ni pío osea que hasta el propio afectado por el chiste diga este cachondo causaron este gracias Td3

Voz 1684 01:32 para encontrar a sus mujeres enormes a sus funcionarios enclenque esa sus bolsillos a sus naufragó a sus viejas huya de las redacciones la vida decía estaba en la calle aunque una vez hace cuatro años se los encontró a todos aquí en la Ser Juan Carlos Ortega reunió a los personajes de Hesse para rendir un homenaje a su creador

Voz 2 01:49 a eh

Voz 0216 01:56 mi

Voz 1727 01:59 eran tiempos nuevos de tránsito

Voz 3 02:00 Don Antonio Fraguas el jugador

Voz 4 02:04 a raíz de la gala

Voz 1772 02:07 en mil novecientos setenta y seis se publicaba porque Saw un homenaje a la sátira del humorista gráfico así se definía él

Voz 5 02:14 pues soy trabajador con la bonita cifra de cincuenta y tres años de cotización a la Seguridad Social creo que es una definición correcta

Voz 1772 02:22 Medio siglo dibujando el día a día de un país maravilloso con personajes maravillosos para hacernos reír Pires

Voz 0216 02:28 España es un país maravilloso pararnos humoristas gráficos la cantidad de cosas que ocurren y que carecen unas aposta y otras sin que los protagonistas sepan qué están haciendo el capullo la inspiración llegaba cualquier sitio también en un ascensor lleno de gente me quedé así quieto

Voz 6 02:47 y empiece si tú me dices

Voz 1727 02:50 como hijo todo entonces era extensos sepa

Voz 0216 02:52 claro en el piso tercero vale ir ascensor todos abandonaron el piso tercero bueno pues eso ya te da una idea para hacer cuatrocientos chistes las ideas decía Forges llegaban de la nube los humoristas no es que seamos especialmente ingeniosos ni graciosos es que solamente tenemos una facultad que es de esa especie de nube coger un trocito bajarlo a abrir la mano y decir oye mira

Voz 1772 03:18 durante su carrera dibujó más de doscientas cincuenta mil viñetas con ellas nos quedamos con este deseo que envió a todos sus lectores y oyentes que aquel once de marzo de dos mil catorce le escuchaban aquí en Hoy por hoy

Voz 0216 03:30 Forges no existe sino estáis vosotros osea Forges lo hemos hecho entre todos bueno pues que quede claro para siempre jamás Forges somos todos

Voz 4 03:42 han no

Voz 3 03:49 la mañana del día va con un abrazo fuerte a toda la familia especialmente a Toño Fraguas compañero mucho tiempo aquí en la SER podían escucharlo cada día en Hoy por hoy con Gemma Nierga pero en realidad

Voz 1727 04:01 sí Forges lo hemos hecho entre todos huérfanos de Forges somos todos también imagino José María Pérez Peridis buenos días

Voz 1109 04:09 hola Z buenos buenos días buenos días verdad buenos días

Voz 1727 04:13 qué triste jaque pena para empezar este jueves

Voz 1109 04:16 pues sí porque aunque los amigos ya sabíamos que estaba muy malito esas cosas parece que de ocurrir nunca no una señora una vez encontró a Groucho por la calle ya mayor y le dijo que no semáforos que nunca bueno somos desea todos los aforos no desde desde que le seguimos desde que empezó allá en informaciones hacia los años setenta al principio no allí Le conocí yo en la redacción

Voz 1727 04:43 ya está hoy hemos mantenido claro habéis mantenido amistad vecindad y compañerismo todo todo

Voz 1109 04:49 mira vecino amigo compañero hay cliente porque yo lo estoy una casita Forges una casita de Santa Teresa en Cadalso de los Vidrios entonces en el proyecto quizás por el Colegio de Arquitectos de la memoria lo que puse fueron chiste de Forges alusivos a las habitación no hicieron un librito con él porque era un homenaje ella me primer homenaje a alforjas fue la casa ya que el proyecto

Voz 1727 05:18 de un algo si mi hija Marta

Voz 1109 05:20 su hija Mikael eran íntimos amigos porque es que vivíamos en la misma organización ya ahora vivíamos en el mismo barrio en el centro de informaciones juntos en en el país por supuesto oí en la vida de la misma el empezó antes que yo a publicar

Voz 1727 05:39 imagino al vacío que alguien como tú siente en este momento pudiste compartir con él este último tramo de la vida Peridis

Voz 1109 05:46 bueno este último metía vida yo convertido de lo digo digo el último periodo el último periodo no porque fíjate ya sabes será un momento me acuerdo en Santander en la Pelayo hace dos o tres años hubo un acto y pues con conservador del Museo del Prado foros es el derrotó yo acerca el humor no informó no acudió estaban el plasma yo tuve que hacer de Forges en aquella en aquel evento sabes porque no se le aquellas entonces interpreté Antonio ahí bueno pues que que va a decir de una persona que además he leído la traba en el sentido de que a mí Forges eh no diría que me llevó de la mano pero me abrió camino periódico yo iba al socaire de Forges Aubry estando foros allí pues no necesitaba hacer grandes cosas no Si es que por aquellos años era absolutamente deslumbran lo llenaba todo es decir en Madrid que en Cataluña no fueron los años gloriosos del humor donde las ediciones de los libros cientos de miles no porque él atinó osea Forges supo el coger el pulso a España en la antes de la transición de una manera tan claro que con ese lenguaje que él inventó porque fue el creador de un doble lenguaje gráfico

Voz 1727 07:20 Idepa las obras de palabras palabras y palabras bocata por ejemplo no

Voz 1109 07:27 eran los géneros Andoni aquella ninguna Nina memorables que ocupaban una página en donaciones no ha sido de una de una ingenio ideó una fecundidad extraordinaria doscientos cincuenta mil chistes pero bueno eso ni el Guinness no

Voz 1727 07:45 sí sí sí la conversación la conversando digo eso quita pero luego es la conversación a la que siempre se presta

Voz 1109 07:53 salir la conversación era imprevisible no y además se parecía él a sus chistes también parecemos todos ya había había elementos muy muy definitorios profesores quiere hay entre los despachos el primero de todo la ternura tenía unos personajes entrañables como a él no el ingenio el estar al día el el él no ofender nunca porque Forges no podía ofender porque no lo pretendía no el que se diera por aludido por ofendido es que no tenía ningún sentido del humor porque porque era imposible de final quizá en esto es otro de sus inventos no porque él humor siempre suele y los chistes gráficos suelen ser una andanada suelen ser meter el dedo en el ojo no claro Él nunca lo haría no porque yo no no no iba con él

Voz 1727 08:52 talento para hacerlo sin que fuera ofensivo quizá no

Voz 1109 08:56 por porque no nos mira él en sentido era humorista pleno el humorista pleno tiene que distancias Intel aunque fueran circunstancias trágicas o asuntos de una gravedad enorme no iba a Dómine no iba contra la persona nunca o no

Voz 1727 09:13 pero eso se notaba por eso tenía

Voz 1109 09:15 me tantos seguidores no Peridis mejor

Voz 1727 09:18 muestra de lo que se quieren este país a Forges es que tengo cola de gente para entrenar así que te agradezco que hayas estado tú abriendo esa cola un abrazo muy buenos días

Voz 1109 09:31 muchísima alegría espetó a la SER que le acogió tantas veces

Voz 1727 09:35 un beso Pedro Sánchez secretario general del PSOE buenos días

Voz 1109 09:39 buenos días más triste verdad

Voz 1722 09:42 si hoy ha despertado precisamente escuchándoos una triste noticia en fallecimientos por tres la verdad es que uno de los grandes yo aún costumbrista un retratista de lo cotidiano de Baro en la primera vez que yo me acerqué a Forges precisamente con esa historia de España siendo pequeño aproximando nombre a la riqueza ya la capacidad intelectual de de un artista no sea mejor que eso

Voz 1727 10:11 pues aquí se queda entre nosotros yo le agradezco a Pedro Sánchez que no se haya atendido buenos días

Voz 1109 10:16 Pablo Iglesias secretario general de Podemos

Voz 1727 10:18 buenos días

Voz 1109 10:19 buenos días Pedro qué difícil concebir España sí

Voz 1727 10:22 peñistas de Forges escribió usted muy temprano esta mañana pues así es no que difícil

Voz 7 10:27 me he levantado muy temprano para leer y sacar a los perros si no sabía que estaba enfermo y bueno pues se va probablemente uno de los retratistas más lucidos de la historia política de de nuestro país ojalá los jóvenes lean P a las viñetas de Forges Si bueno en estos tiempos de ataques a la libertad de expresión usen a Forges para defender algo que no nos pueden quitar que esta tarde critica la risa y el ir como base de la democracia Forges es una representación de eso es de lo mejor de nuestra especie

Voz 1727 11:02 pues ojalá que así sea gracias Pablo Iglesias

Voz 1109 11:05 un abrazo hasta pronto buenos días Joaquín Estefanía

Voz 1727 11:08 el ex director del país cómo estás tan Pepa se podría entender el país del último cuarto de siglo sin se podría entenderse este país

Voz 8 11:17 no se puede entender el país grande porque ha sido uno de los grandes historiadores de este país se puede entender el País periódico porque Forges es una de las almas de de de este de este periódico todos los periódicos tienen una seguir identidades una serie de firmas que son las que les identificables con sus lectores no informaciones evidentemente hemos sido ha sido uno de los principales

Voz 1727 11:44 guardaba como alguna gente no está contando esta mañana con especial celo alguna viñeta de él

Voz 8 11:49 guardó en Tengo una un aquí gloriosa para mí que fue en momento crece la diversión del país y de ellos suyos maravillosa diciendo que que había tenido total libertad para lo que está en el en el frontispicio de de mi casa con los mejores cuadros que estén

Voz 1727 12:10 sí era prolífico y generosos no cuánta gente nos está contando a mí me hizo a mí me hizo prolífico y generoso

Voz 8 12:19 era era una persona maravillosa desde desde el inicio allá por los años setenta en porque Jesús de la Serna detrajo informaciones hasta el año noventa y cinco cuando llegó al periódico y otras se lo trajo Jesús Ceberio no cosa que que consistió Jesuli yo no había conseguido unos años antes no era tremendamente tremendamente generoso no ahora creo que eso no ha dicho todavía estaba inmerso ante a antes de estar enfermo en una campaña para conseguir que los creadores quinientos tuviesen en pensión pudiesen que tuviesen seguir haciendo su trabajo y al mismo tiempo cobrar su pensión pública Eso fue lo último y si mira esto bien pues ha hecho oye hubiera con Fariñas sin duda alguna

Voz 1727 13:10 una última cosa hoy publica El País una viñeta de Forges cuadra con el personaje no estará ahí está Ultimo

Voz 8 13:15 la cuadra cuadra perfectamente no cuando perfectamente de esa de esa saga de de de esa cuadra de de dibujantes que tiene o ha tenido el país donde está él entonces está el router donde estaba Roma está mal estaba máximo también que es no son olvidado algunos de ellos y que ha sido también ese alma del país

Voz 1727 13:37 los mejores espejos probablemente en los que nos hemos mirado un abrazo Joaquín

Voz 8 13:42 me hacía mucha suerte

Voz 1727 13:44 buenos Forges los oyentes nos tienen desbordados así que Miguel buenos días o lo que todo bueno

Voz 9 13:51 qué tal es llamado para decirnos a mí me dibujó

Voz 1727 13:54 me dibujó una cosita a Forges

Voz 9 13:57 unas no tuve suerte tuve la suerte de que la empresa que yo trabajaba en el año dos mil uno tuvo un trato desconsiderado pero no demasiado sensible con entonces llegó a oídos del presidente de de esta empresa que además es grande que lo suyo es que vamos a tomar cartas en el asunto no por ser Forges sino porque es un cliente antiguo nos pusimos en contacto con él les solucione la la gestión era fácil era fácil el problema y sin decirle nada pues cuatro días más tarde tanto al presidente como minas llegó un un dibujo fíjate inédito original encima firmado por él lo lo puso enseguida en metacrilato y en este caso

Voz 1727 14:38 es un tesoro a partir de hoy un abrazo Miguel Llamas de Extremadura desde desde Madrid un beso chao a zaragozanos vamos a Araceli está trabajando pero él nos dijo sí sí sí quiero hablar de Forges buenos días a las Feli hola buenos días porque ese aluvión hacía porque ha sido importante en tu vida

Voz 10 14:58 bueno pues ha sido muy importante porque ves que Forges lograba no se provocar Cartes emotividad no hay por una parte era muy tierno y por otra parte muy contundente en sus en sus viñetas estas no se sabía llega arte al alma para mí por eso ha sido muy importante

Voz 1727 15:19 un beso Araceli a seguir trabajando muchas gracias adiós adiós Rafael es de Alcalá de Guadaíra en la provincia de Sevilla pero hablamos con él desde Barcelona Rafael buenos días o nos cuentas que vas a cantar hoy de nuevo con tú mujer aquellas canciones que describían a los personajes de Forges a Concha Blasillo

Voz 11 15:41 claro que sí claro sí haga la fuga de capitales a su hija y vamos la ahí mariano de la Concha sí la verdad es que las cantábamos acaba de aquí vamos de viaje caset metido en el coche en el hay cierto tendrá que no hacía haberlo arriesgado otra manera con un poquito más ilusión de lo que hizo que iba de verdad con tranco todavía vivo bueno tranco muerte estertores que jordano que él no ha hecho visible está esto cuarenta cincuenta año bueno como decía antes Pedro Sánchez cómo encontró pista que era la realidad Pascual continuamos con un tono de humor en vez de ácido con ir a ver hemos disfrutado mucho con él

Voz 1727 16:29 ayudando a pensar y ayudando a sonreír Rafael un beso un beso Pepa