"Hemos valorado la carga de humillación que para nosotros tienen esas expresiones"

Voz 1

00:13

bueno depende en qué condiciones he cuando hablamos de los delitos no los en particular de los delitos de odio me parece que no podemos hacer nunca generalizaciones todo delito ha de ser examinado a la luz de las circunstancias concretas que lo rodean las expresiones concretas en este caso a través de los cuales de las cuales han sido ha hecho público el medio las circunstancias todas sus implicaciones están ustedes comentando un supuesto donde bueno ya el Juzgado de lo Penal había considerado el Ministerio Fiscal también es trataba de hechos delictivos y en el último recurso contra la sentencia lo que se ha valorado especialmente en primer lugar la intensidad hemos dicho en la sentencia que brutal de esas expresiones en segundo lugar la carga de humillación para nosotros indudablemente comportan estas expresiones también ha tenido en cuenta la difusión de una de una potencia de visitantes enormes ante este conjunto de elementos no sólo las expresiones concretas sino también su connotación si llegamos a la conclusión indudable por nuestra parte de que se trata de uno de los delitos que pueden introducirse dentro el llamado discurso del odio de nuevo que pronunciar una expresión sobre cualquier materia con carácter general no tiene porque ser considerado delito por rechazable que resulte es expresión sino que ha de ser examinada siempre el supuesto concreto con todas las circunstancias objetivas personales que lo rodean en este caso no ofreció ninguna duda