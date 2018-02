Zoido: “Las obras de arte han de ser respetadas, retirarla es darle mayor protagonismo”

Voz 1 00:00 son las nueve y catorce minutos de la mañana las ocho y catorce en Canarias que decía ministro

Voz 1195 00:06 no el ritmo que haya ritmo matinal sí sí sí

Voz 1 00:10 este es el ministro de interior del Gobierno de España Juan Ignacio Zoido buenos días buenos días Pepa bienvenido a la Cadena Ser nos ha dejado Forges ministro estamos muy tristes en esta casa hoy lo conocía

Voz 1195 00:20 sin duda es un día triste para para todo para toda la sociedad española yo creo que es una persona que tenía mucho respeto pero al mismo tiempo se sentía un gran cariño estaba todo el mundo muy identificado con su viñeta y creo sinceramente que cinco antaño haciendo periodismo como dibujos espectaculares eran auténticos editoriales sólo el dibujo por eso yo creo que hoy tenemos que recordar su astucia al mismo tiempo el ingenio la habilidad y sobre todo el compromiso que siempre ha mantenido con su forma de ser que lo llevaba a cabo con unos dibujos como bichito eran auténticos editoriales que estuviera en tres que yo los recuerdo que entre el porque la hecho Viñetas en el mundo creo recordar también en Diario dieciséis seis y cinco El País en el país por eso yo creo que es un día para tenerlo en el recuerdo a su familia a sus amigos y a todos sus compañeros porque además ante cuando me comentaba un compañero suyo que había convivido con él en el país los últimos años y como guardaban esa esa viñeta Illa aguardaban en papel lienzo pobre son detalles que marcan la historia de España porque la Historia de España en lo último cincuenta años han ido de la mano de esas viñetas de Forges

Voz 1 01:44 un tesoro que se nos va quizás sin dar ocasión a que algún fiscal algún juez la hubieran emprendido también contra él en aplicación de la ley mordaza o el artículo quinientos diez del Código Penal dice Amnistía Internacional ministro lo ha dicho esta noche en un informe que ha publicado sobre la situación en el mundo y también en España que España lesiona la libertad de expresión en aplicación tanto de la ley como desarticuló el código penal en casos de delitos de odio en la cimiento de terrorismo condenando tuiteros que hacen chistes o a cantantes que hacen canciones

Voz 1195 02:17 bueno yo yo creo que Forget no estaba en ninguno de los casos que que te ha descrito en último momento yo creo que en España la libertad de expresión está más que garantizada si el informe de Amnistía Internacional es lo que yo he tenido oportunidad de poder ver eh se refiere en algunos casos algún tipo de evaluación y consideraciones que hace sobre decisiones sobre decisiones judiciales por eso creo que hay que mantener por lo menos en ese sentido eh la valoración sobre esa decisión de Amnistía Internacional porque en España sin duda tenemos división de poderes vivimos en un Estado de Derecho iraquí yo creo sinceramente que está garantizada la libertad de expresión

Voz 1 03:05 la ley mordaza la hacia el Gobierno y el Código Penal penal lo endurece el Gobierno también

Voz 1195 03:09 sí pero insisto yo creo que la ley de seguridad ciudadana es una ley que fue ampliamente demandada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar en muchos caso las propias intervenciones que tenían que hacer y que por tanto también serio vieran garantizada su pro Pia intimidad porque no podemos olvidar de que ello nos eh actúan en situaciones de riesgo y de después si si seguir difunden una imágenes pueden sufrir algún tipo de represalia por parte por eso yo creo que tenemos que ser consecuentes y la aplicación de la propia Ley de Seguridad Ciudadana demuestra que eso que ese de que se deduce por algunos grupos y que denuncian que se produce un atentado a la libertad de expresión y yo creo que no cree que exagera Amnistía Internacional bueno yo creo que se está refiriendo a otros temas y no aceptar refiriendo concretamente a la ley de seguridad ciudadana sino que se está refiriendo a una serie de decisiones que no comparte y que bueno al final las decisiones judiciales se podrán compartir o no pero hay que respetar la haya que cumplirlo

Voz 1 04:23 si el Gobierno comparte la decisión de la dirección de Ifema de censurar una obra del artista Santiago Sierra porque se titula presos políticos salen retratos entre otro de los Jordi de Yunquera das

Voz 1195 04:34 en esa ha sido una decisión de Ifema hay por tanto no hay uno ha tenido absolutamente nada que ver

Voz 1 04:39 no digo Si la comparte la posición comparte que se censure una obra de arte

Voz 1195 04:43 bueno yo creo que el arte como tal siempre arte y por tanto a él yo creo que hay que ser muy respetuoso con la consideración de El arte pero cuando una en una

Voz 1 04:57 emitida en privado ha tomado una decisión

Voz 1195 04:59 pues bueno la decisión es suya son los responsables

Voz 1 05:02 dirección de Ifema está participada por todas las administraciones de Madrid se pero no por parte por lo que quiero entender la decisión de retirar una obra de arte sí

Voz 1195 05:09 no yo lo que creo es que la las obras de arte como tal han de ser respetadas hay quizá con alguna decisión por lo que se hace es darle quizá ta mayor protagonismo a esa pero insisto que el Gobierno hay nada tenía que ver bastante que es responsabilidad de tiene que estar cumpliendo el Gobierno como para también hombre SL procure no es la responsabilidad a él

Voz 1 05:35 levante la posición del Gobierno en un asunto capital en una democracia en un pilar de una democracia como es la libertad de expresión y de creación que es lo que se está vulnerando en esté más relevante la posición del Gobierno me dice que es contraproducente lo que ha ocurrido es eso lo que me está diciendo

Voz 1195 05:49 no yo lo que le digo que en España se respeta la libertad de expresión y el Gobierno la respeta iraquí Se trata de una decisión que ha tomado una entidad privada y que en ese seno y en ese marco es donde ese tiene que evaluar esa decisión que han tomado

Voz 1 06:07 usted cree que la huelga de mujeres el ocho de marzo es una huelga elitista como dice su partido

Voz 1195 06:12 bueno en la el derecho a la huelga está más que consagrado en España el derecho a la huelga también por tanto de la mujer es un derecho que se tiene derecho que hay que respetar

Voz 1 06:25 qué Elite se refiere el PP cuando dice que es una huelga de de elitista

Voz 2 06:29 bueno no

Voz 1195 06:31 no sea que en qué contexto ha podido producirse esa expresión lo que le puedo decir que a la los derechos de la mujer se han ido reconociendo en las últimas décadas pero todavía queda un camino importante por recorrer yo siempre lo he comentado yo me quedé huérfano de padre con doce años IBI como una madre fue capaz de sacar a sus doce y yo era perdón cinco y yo tenía doce años afirman chico tenía dos no sacó a todo para delante y a mí me llevó a una sorpresa muy sin explicación alguna cuando en la Facultad de Derecho tengo que estudiar en el año soy de la promoción setenta y cuatro setenta y nueve tengo que estudiar que la mujer tenía mayoría de edad a los veintitrés años Eluana una los XXI que la mujer casada no podía fijar un domicilio donde quería sino el del marido y que la mujer casada para tener una cuenta corriente a su nombre tenía que pedirle permiso al marido yo aquello se me cayó un mundo porque yo no podía imaginar que la ley estuviera tan separada de la realidad a los

Voz 1 07:38 como dos años poquísimos

Voz 1195 07:42 preparé las oposiciones de judicatura que aprobé a final del año ochenta y dos ya cuando yo me estudie la oposición en los tema la legislación en ese sentido había cambiado a los dieciocho años todos teníamos la mayoría de edad la mujer casada ya no necesitaba el permiso del marido para fijar ella su residencia por supuesto era libre para tener una cuenta corriente aunque estuviera casada pero insisto todo esto se ha conseguido y otras muchas más cosas pero tenemos que seguir en ese camino en ese camino en el que precisamente está el Partido Popular es la creación de empleo y sobretodo el empleo de la mujer y un empleo estable la mujer que las última cifra que el otro día expulsó la ministra de Empleo así lo acreditaban vamos a seguir en esa línea reconociendo sin duda con todo el respeto al derecho de huelga pero también ayudando para que no exista la más mínima discrimina

Voz 1 08:35 acción animaría a las mujeres de su ministerio a participar de esta jornada de movilización que pone el acento sobre la violencia de género y las mujeres que mueren o son violadas que pone el acento sobre el trabajo gratis que se hace en casa que pone el acento también a la la brecha salarial que según el Instituto Nacional de Estadística es del veintitrés coma nueve por ciento animaría a las mujeres de interior a sumarse a esta movilización global

Voz 1195 09:00 yo respeto a la que a la mujer del Ministerio del Interior que quiere hacer la huelga ir respeto también a la mujer que no quiere hacer la huelga yo en ese sentido respeto lo que sí les diría que está en esfuerzo importante para que la violencia de género podamos erradicar la que no haya ninguno que sea capaz de consumar esa maldad seguimos trabajando para que seamos capaz de sacar el perfil ese trabajo que están estudiando entre sí psicólogo Guardia Civil y funcionarios de prisiones para ver eh qué características tiene el preso que está en esa condición por haber atentado o matado a su mujer o a su pareja ir creo que ahí habrá una aportación importante sin duda alguna con la propia especialización de la policía tenemos que seguir avanzando para que los hijos de la mujer se minimice

Voz 1 09:52 para aclarar me ministro si usted respeta y a las compañeras de interior quieran hacer la huelga no comparte por tanto lo que han dicho las ministras de de su Gobierno de que estas una huelga que quiere cambiar el sistema occidental

Voz 1195 10:06 mire yo el respeto a la huelga no he visto que nadie no lo haya querido mantener dentro del Partido Popular porque el derecho a la huelga es un derecho que está recogido en España

Voz 1 10:15 lo políticamente es que han dicho tanto Cospedal como Tejerina que esta es una huelga que pretende cambiar el mundo occidental que es elitista

Voz 1195 10:24 yo insisto eh en cada contexto ha podido hacer alguna afirmación yo le insisto que yo creo que en el Partido Popular el derecho a la huelga está sin duda alguna defendido porque existe y por otro lado lo que sí es verdad que también única igual que se defiende a la mujer que quiera ir a la huelga también tenemos que defender a la mujer que no quiera ejercer el derecho de huelga los que no fuera porque

Voz 1 10:46 es una mujer en la cúpula policial

Voz 1195 10:49 sí hay mujeres en la arriba agregó

Voz 1 10:52 de los cuerpos al frente

Voz 1195 10:55 dentro de la junta de gobierno hay mujer ella y comisaria principal en A Illa mujer eh es verdad que por las edades a las que se llegue a la cúpula policial es verdad que antiguamente eran de manera eh importante muchos más los varones que las mujeres cuando accedían al puesto de trabajo del de de de Policía y la Guardia Civil eh es verdad que entraron más tardes pero ya hay algunas mujeres que son tenientes coroneles y esperemos que dentro de muy poco a poco también hayan podido ya ha pues bueno a llegar a los puestos de coroneles y ojalá muy pronto pues tengamos alguna mujer que sea general de de la Guardia Civil de yo les recuerdo que mi posición de la que yo le hablaba del año ochenta y dos recuerdo el titular que ponía el periódico Pueblo que decía por primera vez el mismo número de mujeres y hombre en una promoción de la carrera judicial hoy día ya en la carrera judicial son muchas más las mujeres que ingresaron como en otras K a ver hay oposiciones en

Voz 1 12:05 trae a esta entrevista algún la manga de contarle a guardias civiles y policías que están muy enfadados porque no acaban de creerse que el Ministerio tenga voluntad real de equiparar sus salarios con las policías autonómicas como las negociaciones yo

Voz 1195 12:23 las ocasiones también eh oído esa expresión por parte de los representantes a los que sin duda yo respeto a todo el mundo no soy hombre de de criticar las decisiones de cada uno lo que sí les puedo decir es que si en treinta años que se viene hablando de esta reivindicación treinta años que Gobierno trajo bien no que se ve afronta el tema de la equiparación salarial por primera vez hay un Gobierno que antes de que se hubiese iniciado el movimiento ya se había asentado con sindicatos y con asociaciones de la Guardia Civil este Gobierno del presidente Rajoy siendo yo ministro nos sentamos para empezar a hablar de la equiparación salarial es verdad que no es fácil es un momento en el que todavía se está saliendo de una etapa muy difícil que hemos tenido en España pero también pensábamos que era una justa reivindicación y que en varios años se podía llegar a la equiparación salarial en el día de anteayer se le entregó a cada uno un baremo de cómo están distribuye todo lo sueldo en las distintas categorías de Mossos d'Esquadra la Guardia Civil y la Policía hice puso encima de la mesa unas cantidades importantes que fueran a partir de los próximos tres años a engrosar la cuantía en las retribuciones de los guardias civiles de la policía una media aproximada de quinientos euros en la nómina de los guardias civiles cuatrocientos euros de media en la nómina de los policías nacionales además hay un acuerdo lo que se proponía también para que no sólo hubiera ese incremento sino que también fuera un incremento donde se notarán mejoras en las condiciones de trabajo como tiene que ser mejores equipamientos para ellos y también mejores e instalaciones donde el trabajo se pueden realizar en mejores condiciones por eso yo creo que un esfuerzo importante es un esfuerzo donde prácticamente

Voz 1 14:19 pero no llevado a cuerpos ministro por qué

Voz 1195 14:22 ya pero ayer escuchábamos decir

Voz 1 14:24 nos engañan de nuevo pero

Voz 1195 14:27 la cosa es que ellos pretenda más y otra cosa que diga que se engaña de engañar nada porque ahí están la cifra además se le ha puesto delante el único trabajo minucioso que hay estableciendo cuáles son las reales diferencia entre Mossos d'Esquadra Policía Guardia Civil en sus distintas categorías el único estudio previo visto nadie me ha enseñado a mí ningún otro estudio con el rigor y con la precisión que el que ellos se llevaron el otro día el Ministerio del Interior y entonces lo único que yo sigo pues eh convocando al diálogo porque hemos entregado unas cantidades se han hecho unas reflexiones desde luego la negociación tiene que seguir abierta debe seguir abierta por el bien de los cuerpo por la dignidad de los propios cuerpo porque este Gobierno ha entendido que sea una reivindicación justa ahora lo mejor ciudadanos que este Gobierno porque

Voz 1 15:21 sí es el que abandera esta reivindicación ciudadana

Voz 1195 15:24 Ciudadanos ha incorporado a esta reivindicación reivindicaciones lo saben los sindicatos lo sabe las asociaciones la han está llevando con el Ministerio del Interior desde el primer momento de esta nueva legislatura y lo hemos hecho con la discreción que hay que llevar estos tema porque es fácil estar hablando cuando no aceptan el Gobierno de millones y millones pero sin saber de dónde salen esos millones lo primero que hay que tener es rigor y en segundo lugar hay que tener la voluntad de defender realmente los derechos justos que tienen Policía y Guardia Civil ahí van a encontrar siempre al Gobierno y desde luego yo lo aprovecho que estoy aquí usted allí lo hice el no el pasillo del Congreso que convoco a que todos los sindicatos todas las asociaciones de la Guardia Civil sin duda alguna sigan en la mesa porque tenemos margen para poder mejorar la situación de insisto en treinta años treinta años sucesivos gobiernos

Voz 1 16:23 tiene margen sobre lo que ya ha puesto sobre la mesa eso lo está diciendo

Voz 1195 16:26 ahí hubo un margen para poder cambiarlo

Voz 1 16:28 ahora lo que ya está sobre la mesa porque hay que hola

Voz 1195 16:31 sólo de condiciones económicas y no elaborados condiciones ministro el de costa a algo

Voz 1 16:36 gobierno que ETA está votando su disolución como publica hoy el diario Gara bueno

Voz 1195 16:41 de hecho se viene hablando hace mucho tiempo pero a mí me gustaría que quedara muy claro que igual que ETA no consiguió nada cuando deja de matar no va a conseguir nada tampoco cuando deje de existir

Voz 1 16:52 le pregunto si le consta que está votando la disolución

Voz 1195 16:55 bueno me consta que hay una información lo que no sabemos si lo que dice Gara coincide o no con lo que realmente están haciendo porque fíjese también dijeron que iban a entregar una las armas que tenían ya saben que quedó aquella situación hace poco tiempo también hicieron una especie de de paripé que iban a entregar más arma a la autoridad judicial le impone le francesa ahí entregaron una una bolsa a él

Voz 1 17:25 criterio y el Gobierno de España tiene información de ese mundo la tenido históricamente incluso cuando mataba la tendrá más ahora que que ya no mata si si finalmente se disuelve la política penitenciaria va a cambiar

Voz 1195 17:35 pues aquí lo que tienen que hacer es disolverse tienen que pedir perdón tienen que pagar las deudas tienen que colaborar en el descubrimiento de aquellos casos que todavía están pendientes de resolver se iba a repetirse tiene elemento

Voz 1 17:53 los para decir el ministro del Interior que dos mil dieciocho puede ser el año de la desaparición definitiva de esta pesadilla de ETA

Voz 1195 18:02 ahora mismo no tengo elementos de juicio para decir que así

Voz 1 18:05 el hacerlo como ministro del Interior se arrepiente de las cargas policiales del uno de octubre en Cataluña

Voz 1195 18:10 no pero las cargas policiales y fueron producto del cumplimiento de una decisión de la autoridad judicial eh y sobre todo también por la falta de colaboración de cumplimientos de los requerimientos y obligaciones que tenía los Mossos d'Esquadra durante el fin de semana anterior

Voz 1 18:29 Nuestro pero acepta que aquellas imágenes han perjudicado enormemente la imagen de España

Voz 1195 18:33 aquellas imágenes que fueron útiles

Voz 1 18:36 todas a en ocasiones

Voz 1195 18:39 incluso manipuladas en algunos sentidos que en algunos casos

Voz 1 18:43 sin manipular Singla dar su difusión ha perjudicado la imagen de España yo creo

Voz 1195 18:48 lo que en un principio sin duda alguna se produjo una confusión fuera de España y cuando se aplicó todo hoy cuando se demostró la ventaja a fue evidente porque aquello que habían querido vender nadie después le ha comprado la prueba está que no tienen ningún apoyo serio fuera de Catalunya no han tenido ningún respaldo institucional serio y también por otro lado incluso grande medios de comunicación han tenido decir que se sintieron engañados por aquella difusión es que fue la difusión de imágenes algunas de ella insisto muy manipuladas ese Ana

Voz 1 19:25 al margen de la manipulación que aquí lo hemos contado también pero al margen de la EMA manipulación usted es informaron al presidente del Gobierno de que si iba a ordenar cargar en colegios llenos de gente

Voz 1195 19:35 eso ese esa situación se produce dentro de lo que es el propio operativo que allí Se es establece que tienen que tomar las medidas eso el presidente del Gobierno no le llega esa comunicación de que tienen que hacer

Voz 1 19:50 al ministro de Interior sigue

Voz 1195 19:51 bueno el ministro del Interior sabía que iban iban a entrar ahí estuve viendo las imágenes por yo estaba en el despacho sin duda inhibir la la imagen igual que siempre lo he dicho error estamos comete

Voz 1 20:02 vendo porque lo hemos previsto al menos un ministro

Voz 1195 20:05 a cambio más fiel lo que pensé que que que que barbaridad donde no había evocado la intolerancia de El Señor Puigdemont que no atendió ninguno de los múltiples requerimientos hasta veinticuatro horas antes de que se celebrara el referéndum hubo una Junta de Seguridad eh en la que se le pidió que ya que era ilegal el el el referéndum que lo desconvocar a para que no hubiera ningún tipo de Altea el siguió consiguió ahí es lo que yo primero la mente era la situación que se estaban porque sin duda alguna de ente tantas personas que había había muchas de muy buena voluntad que iban a votar pero había otras que estaban organizadas previamente concertada que se habían distribuido de manera enlazada como se le había estado preparando informando para que estuvieran habían personas encapuchadas desgraciadamente había niños incluso había porque después estuvimos viendo las imágenes pero después en la en la investigación judicial se tan acreditando que que incluso había personas que estaban estratégicamente colocadas para qué

Voz 1 21:06 es decir fue una eh

Voz 1195 21:09 la Organización para provocar esa situación

Voz 1 21:12 qué piensa dimitir en algún momento ministro después de de aquellas cargas policiales que dieron la vuelta al mundo no le llamó el PP ha dicho que el presidente Rajoy no fue informado de que se iba a cargar en colegios llenos de gente

Voz 1195 21:22 no no fue informada no fue informado le llamó

Voz 1 21:25 a lo largo de la mañana cuando empecé a ver las imágenes

Voz 1195 21:27 si cambiamos impresiones de cómo estaba transcurriendo el día ahí

Voz 1 21:35 se siente engañado por Trapero eh sí claro que sí

Voz 1195 21:41 hay como yo se sintió engañado quiénes estaban allí en Barcelona hay quiénes habían llevado pues varios días organizando diseñando y coordinando los dispositivo porque es que allí había fiscal le había una magistrada del Tribunal Superior de Justicia se habían dictado resoluciones se habían hecho requerimiento cada uno de los cuerpo tenía unas obligaciones que asumir cada uno tenía unos despliegue

Voz 1 22:05 me parece motivo suficiente el que se hayan podido ser engañados las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país en un momento tan delicado para en fin para que alguien tenga que asumir responsabilidades políticas

Voz 1195 22:17 pues claro que las responsabilidades políticas las tiene que asumir quién tenía la responsabilidad de los Mossos será el señor Puigdemont será el director general de la Policía allí era el señor Trapero por eso hay que aplicamos el artículo ciento cincuenta y cinco la primera medida que se hace es cesar al señor Trapero cesar al director general de la Policía

Voz 1 22:37 es usted partidario de retirar las competencias sobre seguridad en las comunidades que que las tienen a raíz de este episodio

Voz 1195 22:43 a no retirar las competencias de seguridad creo que no sería no sería algo que ahora mismo pudiera ser viable lo que hay que hacer es sin duda alguna mantener un espíritu de colaboración de lealtad ha habido momentos en los que la comunicación ha sido fluida incluso después de las diez de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco estando el señor Ferrand dirigiendo los Mossos pues ha habido una colaboración fíjese hace cuatro setenta y dos horas hemos tenido conocimiento que ha habido un equipo de trabajo conjuntos de los Mossos d'Esquadra de la policía perdón de la Guardia Civil pide la Dirección General de Seguridad francesa ha acabado con la detención de tres personas que estaban vinculada con el único preso que hay por lo por los atentados de Barcelona el esa es la policía autonómica que yo quiero defender y que quiero también incluso respaldar la que colabora la que está dispuesto a mantener el principio de legalidad por encima de todo que por cierto lo único que cuando se nombró al señor Ferrand yo le dije vino a saludar Carme vino a cumplimentar me Le dije mire lo único que yo lo voy a pedir es que cumpla con la ley con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía

Voz 1 23:58 cuando se derogue el artículo ciento cincuenta y cinco interior mantendrá un retén policial en Cataluña

Voz 1195 24:03 bueno el dispositivo especial que se estableció con motivo del DF el referéndum que había sido declarado ilegal para atender los requerimientos de la autoridad judicial y fiscal que en base a la consideración de Policía Judicial no estaban haciendo no pues tuvimos que desplegar como por un número importante como lo importante que estaba fluctúa no dependiendo la intensidad con la que eran requerido los distintos servicios en ocasiones

Voz 1 24:32 había a actas hay mil

Voz 1195 24:34 hasta seis mil policías y guardias civiles en otro momento ha habido tres preguntas si mantendrá un recuerdo

Voz 1 24:40 en el en el futuro cuando se había ciento cincuenta

Voz 1195 24:42 aquellos policías y guardias civiles e terminaron su dispositivo el día treinta y uno de diciembre están ahora mismo cada uno en su destino iba atendiendo los distintos requerimiento que sumando le dan por tanto allí ahora lo único que queda en Catalunya son las plantillas que de Guardia Civil y de policía pues tienen allí su destino y que se dedican a cumplir las obligaciones que tienen allí tanto en control de frontera como un aeropuerto ir otras obligaciones que tienen asumida por la propia ley de seguridad ciudadana

Voz 1 25:12 vamos que no va a haber un despliegue extraordinario es lo que me dice cree que Elsa Artadi Elsa Artadi podría ser una buena candidata a la presidencia de la Generalitat

Voz 1195 25:21 yo creo que el el eh

Voz 1 25:24 el el candidato que

Voz 1195 25:26 que sea bueno a la a la Generalitat nodo no tengo yo que que evaluarlo lo único que sí creo pero eso es sentido común ilógica que el candidato que se proponga tiene que ser una persona que eh no tenga ningún procedimiento abierto que no tenga absolutamente ninguna responsabilidad que se le pueda exigir penalmente porque creo que sería muy lamentable que sí siendo nombrado puede puede tuviera el poco tiempo que dejará el cargo como consecuencia de una posible inhabilitación por tanto creo que tenemos que buscar a la persona que consideren los grupos que van a formar la mayoría que debe de tener esa responsabilidad pero insisto que no tengan ninguna ha diligencia penal pendiente porque podría causar un grave perjuicio a la imagen de la propia Generalitat el día

Voz 1 26:15 Nuestra construyendo una valla con concertistas en el puerto de Melilla otra vez ministro sí pero si si las las concertadas no disuaden hieren simplemente

Voz 1195 26:25 mire cuando se estropea la la valla la valla lo que ACC reponer nosotros lo que estamos hechos cercanas nosotros lo que estamos ayudando estamos ahora mismo diseñando y estamos estudiando es sustituir unas vallas por una valla totalmente eh modernas eh pues el retinas sonó sin concertino

Voz 1 26:46 lo que se está construyendo ahora mismo en Bellas y concertino

Voz 1195 26:49 Puerto Le digo digo que nosotros estamos estudiando un nuevo modelo de vaya que venga a sustituir las vieja la vieja porque por un lado lo que tenemos que garantizar es que no sean vulnerables a los altos y que por otro lado también por que se preserve la integridad del territorio que el territorio nacional lo que se está haciendo ahora mismo en el puerto y en alguna zona eh que cuando una una valla que tiene concertino se tira se cae la rompen

Voz 1 27:24 se repone como sea latina meses reponer si entra

Voz 1195 27:27 condiciones que se está reponiendo es concertino sirvió en el puerto de Melilla si tenía ante concertino será puesto repuesta con conceptos

Voz 1 27:34 en os Sampe enredado aprovecharía adelantar esa moderna que me cuenta ministro el que la que debe tan estudio tenemos terminar hablaríamos de tantas cosas tiene un ministerio tan amplio que qué tipo de remodelación cree que tiene que hacer el Gobierno el presidente de Gobierno perdón al con la salida de Luis de Guindos sólo sustituirlo a él o es usted de los que piden al PP aprovecha presidente y haga una remodelación a fondo que nos está comiendo el terreno ciudadanos

Voz 1195 28:00 qué pasa con la cantidad de responsabilidad que tengo yo cómo me voy a ocupar de lo que tiene que hacer presidente que desde luego de esto como de todos los sabe mucho más que yo y sabe no sólo los tiempos sino también las persona Él es el que tiene duda alguna el mayor conocimiento y él él que sabrá lo que tiene que hacer yo tengo muchas responsabilidades voy a procurar dejarme la piel por garantizar la libertad de la seguridad del

Voz 1 28:27 el ministro del interior gracias por venir a ser buenos días

Voz 1195 28:30 buenos días Pepa hace

Voz 3 28:34 qué dices que estacas hasta diminutos del centro sí más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distancia la luna está apenas una hora

Voz 4 28:41 ya pero es que tiene jardín están mono

Voz 5 28:44 cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones de hipotecas sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más Bankia consulta condiciones en oficinas que a punto es

Voz 6 28:55 guau qué deportivos coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento sin

Voz 7 29:03 has puesto extras no es nuevo Civic de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 8 29:16 un motero aparca en la puerta allá donde vaya un mutuo pero hace lo mismo pero por menos

Voz 1195 29:20 enero trae tu moto de la mutua

Voz 9 29:23 hemos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco dos bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 10 29:36 no

Voz 11 29:38 Cruz hasta y con un buen colchón habitan depresivo porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas de últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 12 29:56 hemos contratado al locutor más rápido del mundo para comunicar en menos de veinte segundos los países donde Correos pueden entregar un paquete Francia Alemania Colombia China Estados Unidos Brasil Marruecos Venezuela Rusia Reino Unido Italia Canadá Sudáfrica México Argelia Nueva Zelanda Holanda Bélgica Cuba Bolivia Ecuador accedería internacional algo muy nuestro Correos más información en con correos punto com o en tu oficina más cercana

Voz 13 30:16 el siniestro ha dice que soy el más White del parque todo el rato jugando con él hasta para ver quién muerte más fuerte y aunque llegó prótesis dental me atrevo con todo mi bocadillo con Corea siento que prótesis está bien fijada y me ayuda a morder con fuerza corrida acción fijación

Voz 6 30:35 todo el día un recibo un recibo dividida entre doce es menos reciba

Voz 4 30:42 ha convertido V a plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa ten BBVA BBVA

Voz 14 30:54 creando oportunidades Villa I will be Ginger be Benger

Voz 6 30:59 dijo cómo se llama el juego de la serie Las en el que compra si vendes jugadores preparas alineaciones que compites con tus amigos

Voz 1195 31:06 en guber papá Villén Weber creo vi ven

Voz 3 31:09 que si con ese nombre es el Fantasy y más jugando en España es que tiene que ser muy bueno lo digas cómo lo digas Súmate a Abi Benger el Fantasy de la SER IAS descarga Tete a la hoy en la liga de los ases punto com

Voz 15 31:23 en que vaya nombrecito no es lo mismo a despertarse con esa sensación de que todo está bien que todo está correcto que despertarse con esa sensación de que todo está bien de que todo está correcto

Voz 6 31:34 habiendo ganado los nueve millones de euros del cuponazo

Voz 12 31:37 soy con los quince billones de cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 16 31:45 suele además de Securitas Direct ha sido desconectada

Voz 12 31:49 si te has puesto alarma qué tal muy contento que lo mejor es que la puedes conectar con de estas con los niños durmiendo en casa hay muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta mil lo hubiera puesto según memoria

Voz 3 32:01 protege con la alarma de Securitas y DEC con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es en Carrefour cuenta eso está el veintiséis de febrero en nuestros supermercados un quince por ciento de descuento en todos los televisores Samsung Philips para canjear puntos próximas compras

Voz 17 32:20 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 32:23 a las nueve y cuarenta y siete ocho y cuarenta y siete en Canarias acaba de irse el ministro del Interior y estaban aquí muy atentos a la entrevista Ernesto de Kaiser buenos días y Esther Palomera buenos días Pepa Bueno que desapareció el ministro que casi casi casi casi dice que no está de acuerdo con la censuran Arco Ernesto