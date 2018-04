Concha Gil: “Mi hermano estaba dispuesto a morir por sus ideales. Quería vivir en libertad”

Voz 1 00:00 me llamo Concha Monje tengo noventa y siete años de hermanos le a ser monje pues el reinado el día dieciséis de noviembre de dos mil nueve doscientos treinta y nueve le vi por última vez en la cárcel cuando yo tenía dieciocho años

Voz 0809 00:23 la militancia en la UGT y en el Partido Comunista condenaron el hermano de Concha a la muerte cuando sólo tenía veintiocho años ella le ha llorado toda su vida por eso cuando no se empieza a contar su historia no puede evitar emocionarse

Voz 1 00:36 él estaba el la guerra entre el campo y donde estuviera enemiga de Extremadura se vinieron andando unos cuantos que habían luchado en el bando republicano tiene ir pues cosas enviar la guerra pues no claro Reino a casa ya pues dejaron que yo fui a hacerle la vida corriendo que venían demandando y no podían han no comían a donde le llamaba es la comida al ajetreo de Cabanillas al polígono que había hay ese es el premio presento no no no reconoce tuvieron se presentó como diciendo han ganado hacer conmigo lo que ha dicho voy a amar a la canciller lavaba Gara o no

Voz 2 01:26 que una vez una vez nos dejar desde como recuerda estuvo el día que lo viste

Voz 1 01:31 hoy el a el doble de decidir desde nadie le Hideo hijo mío más tarde que te van a matar es desde de importa lucharé por lo que quería y que quería él quería estar en libertad

Voz 2 01:48 no como bebían antes Jesús Gil Monge estaba dispuesta a morir para defender la libertad lo voy a a este alguna Bezos escribió hermano verdad es Dakar there boca lo lo cierto nunca porque comer estábamos cercado

Voz 1 02:05 había muy claro si el pueblo también halle juntos si no canta del nunca

Voz 0809 02:13 Concha ya no lo recuerda pero ha conservado durante años en lo alto del armario de su habitación las pocas cartas que se cruzó con su hermano en prisión ella era además de Jesús que mejor escribía en la familia así que era ella la encargada de transmitir los mensajes de sus padres a su hijo era también ella junto a sus hermanas Kim cada día le llevaba la comida a prisión en una cesta una cesta que entregaban con comida a los guardias recibían la del día anterior vacía

Voz 2 02:40 hasta que un día ya no hizo falta prohibía que puede llevar a la comida

Voz 1 02:46 dicen que ya no están o está este no se salió esta mañana no sabemos lo recuerdo como siempre porque es que nunca el humor blues nunca he olvidado club quedada de todo lo que haga voy a mi hermano pobre rico como se lo diría debía mataron vea yo como vivían quítate hay gente que te voy a matar

Voz 0809 03:21 Concha y su hermana regresaron a casa su madre supo lo que había pasado nada más ver aquellas dos cestas

Voz 1 03:27 es que no dudó cuando la había matado viven en para el pueblo llegamos a casa no lo digo noche nada mi madre cuando estas una con la comida hilado Teresa Maciá dio común Pac Man una cosa se cayó iba del que quedó como dormido dado tres o cuatro días pero en la puerta tenían unos dos listas para ver si mi madre me insultaba pero como madre perdió el sentido ver buenos días se fueron no dijeron nada

Voz 2 04:10 porque que estaban esperando esos falangistas

Voz 1 04:13 estaban esperando a que vino a tres mil insultara para detenerla para detenerlo pone como si nos hubieran ido a un pozo ya estuvo años y salir a la calle quiero quería ver a nadie tocaría verá también que no va a mi madre no quería a nadie pera de ir contando a la gente

Voz 0809 04:35 su madre no salió de casa durante un año pero sus hijas si iban a ver a Jesús al cementerio civil de Guadalajara donde fue asesinado

Voz 1 04:43 restos de una principal y cuando ayer Quillo ya ha empezado a gritar al llegaran cierto lugar aquí no nos al nunca hemos dejado pasa Ángeles nos dejaron en el Rojas sinvergüenza dar rojas porque no no dejamos la hermana Carmen que era más pequeña que yo iba a durar dos luego yo creo que la gente no tiene corazón hacía ya en marcha hace

Voz 0809 05:16 al asesinato de su hermano se sumaban las humillaciones en el cementerio Concha temido muchas veces morir antes de recuperar los restos de Jesús por eso siempre le pidió a sus hijas que si lo encontraban después de su muerte al menos lo enterradas en a su lado pero el destino o quizá la suerte hicieron que Jesús terminara en la misma fosa que el padre de Ascensión Mendieta y sus restos fueron exhumados cuando se recuperó el cuerpo de Timoteo Mendieta