"Anna Gabriel sabe que le va a ir mejor cuanto menos se parezca a Anna Gabriel"

Voz 3 00:05 tienen que estar ustedes un poco atentos porque entre este discurso de la política independentista Anna Gabriel de hace unos meses en Madrid

Voz 4 00:11 la independencia es poder decidir efectivamente sometió recursos y en este momento eh sin no te libera de determinadas en dependencias no puede hablar de Sellés pide otro

Voz 5 00:22 sepa a Madrid de la posibilite concluyó

Voz 2 00:26 no iré a Madrid cabe la posibilidad de que el miércoles el cursos

Voz 3 00:31 era una gran diferencial

Voz 6 00:32 el país que el peinado

Voz 7 00:35 seguramente ya dos ustedes han visto cómo el peinado a lo borroka calculado Ana Gavín ha dejado paso pasa otro muy estilo Amo a Laura por así decir

Voz 3 00:44 es interesante preguntarnos hasta qué punto la estética Nos define si es capaz de transmitir un largo perfil sobre nosotros mismos sin que abramos la boca como además un cambio radical como este muy radical puede ser la mayor y más eficaz campaña publicitaria de un nuevo tiempo personal Toni llegar sospechó porque no lo puedo ver que sigue fiel a su estilo de vestir camisetas negras siempre va de negro es así Toni siempre de negro casi siempre se Ike Gonzalo Madrid a quién sirvió que está en ese estudio que siempre lleva sombrero siempre lanzaron muy buenos días para Diaz entiendo Toni que que llegó un día en el que te no si término correcto es Anna Gabriel izado decidiste lleva solamente camiseta negra para transmitir esa imagen no sé cuál pero una imagen de unidad sí sí yo creo

Voz 8 01:31 el uniforme de determinado sector diseñadores arquitectos y enrollados pues vamos de negro curas curas también si ya algunos fascistas a mi a mi esto me me recuerda mucho cuando me preguntan qué me lo preguntan casi siempre que me haces una entrevista el asunto este de buena pero la policía la policía engaña y manipula yo siempre contesto con este asunto que bueno pues nosotros también no que El Calvo que se pone peluquero sin la señora que se ponen tacones el tío que se viste de negro para parecer más listo pues no dejan de ser manipulaciones o eh sí de coberturas interesadas para trazar un determinado mensaje al final al final al final

Voz 3 02:07 policía vale tu sombrero tiene algo que ver con esto también a Gonzalo

Voz 9 02:12 bueno yo yo es que como a mí me sorprende que que la imagen habla más que las palabras es un hecho y que nosotros somos nuestro aspecto es una realidad que somos publicista de un producto que nosotros mismos lo damos por me sorprende cuando la gente se lleva las manos a la cabeza con Anna Gabriel cuando lo he dicho en otras ocasiones a Felipe le pones canas

Voz 10 02:35 Albert Rivera no le pone la capa de la K la cara

Voz 9 02:37 Delfos Suárez encima porque parece un poco excesivo pero haces todo lo posible porque sea exactamente igual pues me parece muy razonable ganar Gabriel no sé si la motivación ha sido o no vencer los prejuicios de un juez pero si alguien me preguntara yo diría oye pues para a un juicio casi mejor con el pelo liso

Voz 3 02:53 que de antisistema o paranoia en este caso

Voz 9 02:56 como para no oír o para cambiar la imagen es a mí no

Voz 8 02:59 Naciones se me escapan que hay que está claro que hay razones sí que está claro que no es un movimiento casual pero se pescaban las razones

Voz 9 03:05 yo es que lo pensaba ayer y digo a ver yo cuando me he disfrazado o me disfrazaba a ver si cumplían trivializar pues cuando alquilo casa yo vivo de alquiler y cada vez que alquile una casa hay voy a ver a mi casero pues ese día mi pelo está un poquito más pero llevo camiseta y el sombrero a lo mejor lo dejo en el coche uno cuando más me me me me como se dice me tu cuando conocí a mi suegra pues también cuando más cuando voy a pedir muchos millones de euros para un proyecto pues ese día voy un poquito más elegante entonces entiendo cómo no va a tener un discurso la imagen

Voz 3 03:36 ya pero vosotros este cambio lo hubierais independientemente al sentido que tenga es simplemente una Nos fijamos en él porque es muy llamativo lo que veíamos estos días en ese cambio o esa evolución no sé si decir cambio evolución yo ese cambio lo hubieras como publicista como no sé si asesor de venta de ideas y conceptos le hubieras apoyado Toni yo no lo sé porque aquí yo creo que se sí

Voz 8 03:58 cruzan dos estrategias ola de comunicación que es obvia y la y la legal que también me parece que es la más importante ahora mismo para ella no iba a dar a los que están en este trance de entrar en la cárcel o no o de exiliarse o de lo que sea así que no lo no no no sé si les hubiera comandado por lo que es cierto es que el movimiento lo que significa es quitarse la pintura de guerra y aparecer como la persona que era antes no era persona queda antes de del conflicto por tanto lo que quiere decir es que no no no quiero seguir golpeando eso es lo que uno entienda de una manera más rápida no

Voz 9 04:32 yo es que independientemente de que no sea la motivación finales que igual es simplemente esa puesto una horquilla porque está más cómoda pero sí a mí alguien me preguntara yo indudablemente es la habría dicho que cuánto cuánto menos parezca ella la que ha sido ella mejor le va ir es decir no bueno ni malo hoy no es un no es un juicio moral tutear tienda de ante un juez que tiene una ser ideas preconcebidas y prejuicios la gravedad desactivarlo yo estoy caso es no sentarse pero en el caso hipotético de la opinión pública lo que está claro es que no se va a presentar antes correcto pero sí

Voz 3 05:03 Iker transmitir esa esa internacionalización ante la opinión pública de un entorno que no conoce el anterior clara una figura de alguien Angélica sea con una imagen muy distinta a la que está acostumbrado

Voz 9 05:12 claro a ver es que está bastante demostrado por todo tipo de estudios que los guapos ganan juicios que lo feos es que yo no digo que sea bueno o malo pero es que por eso vas bien vestido a juicio porque la imagen hablamos de tíquets palabras entonces de un punto de vista estrictamente independientemente de estrictamente de comunicación práctico hombre pues parece que tiene sentido que igual que el día que vas a conocer a tu suegra te penas un poquito el día que te pones o no delante de la opinión pública a nivel internacional que es verdad lo que dice lo que dice Garrido que no tienen aún no tiene un pasado no tiene un conocimiento de lo que tú eras hombre pues cuanto más te adapte a los Cani a los cánones estéticos que no generan conflicto pues probablemente mejor aceptación

Voz 8 05:52 es ingenuo pensar que también a nivel internacional no va a aparecer este contraste de imágenes no yo que sea es verdad que no la conocen es verdad que en su primera aparición pero también es verdad que en ya debe estar circulando en Suiza y en todas partes en la transformación tan porque aseada formación espectacular no Gal no sé es mi acostumbrar

Voz 3 06:10 o a lo que se denomina es conocido como el

Voz 8 06:13 el fenómeno Bárbara estrechen es un fenómeno que apareció vamos a explicar metió un año dos mil tres una web de una foto publicaba un área erosionada de California

Voz 3 06:25 en ese área se incluía la casa por aquel entonces dieta a casa de Barbra Streisand forma parte de un proyecto que incluía doce mil imágenes donde una de ellas ir a la casa de Barbra Streisand la actriz cantante demandó a

Voz 8 06:40 la a los líderes de ese proyecto

Voz 3 06:44 en ese momento solamente se había descargado la imagen seis veces dos de ellas además pero los abogados de la cantante y la actriz ir cuatro personas habían descargado esa imagen y una vez que Barbra Streisand hace la denuncia miles y miles y miles de personas todos los medios de comunicación por supuesto dieron interés impusieron su interés en esa foto que se difundió como nunca hubiera hubiera difundido si la actriz no hubiera demanda ese es el famoso efecto Barbra Streisand un efecto que se dio ayer por ejemplo con el libro Fariña que permanecía ahora mismo más vendido en Amazon en todos lugares digitales en la casa el libro ese libro más solicitado más vendido más mal prestado en mi caso porque no lo presté y no sé muy bien a quién no os parece que deberíamos empezar a tener en cuenta los efectos perversos que a veces tienen según qué decisión

Voz 9 07:36 indudablemente a mí me genera una ternura desconocer el efecto de la red me me parece sea intentar regular con las claves del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX ignorando que Internet básicamente es una pandilla de personas no localizadas en hacer el mal

Voz 11 07:55 lo correcto es como ayer

Voz 9 08:00 pero ayer lo lo puedo citar a partir de ahora eso es un hecho que es como lo de repensar este veinte N pero ayer bueno por par de Fariña es un libro sí o sí hay que leer a mí me enorgullece formar parte de un equipo muy amplio donde está el autor de ese libro estaba ese libro y que leerlo dos ayer cerraba el programa con una reflexión muy interesante el lo interesante Llanos que Fariñas se convirtió en número uno en Amazon lo es que lo habían leído treinta mil personas y es decir treinta mil personas de los doscientos nombres que cita Fariña nos habíamos quedado con el nombre de alcalde este ahora los sabiendo a millones de personas de de Un mundo vista práctico probablemente no hay peor gestión de tu honor que que invitara a una prohibición genera ternura que digo que Internet está pensado para hacer el mal pero si esto como lo del jueves prohibir la portada de El juez yo que sé mil personas dos mil eh tú pruebe la portada que va a haber diez millones de tíos que lo único que van a crear creada cierre tuitear una portada que no habrían leído ni habría visto lo que tiene un gran atractivo e pero a mí lo que me dijeron hombre lo que no es práctico es decir tú tienes un fin último que es que como esto es ilegal y esto es inmoral y esto no es verdad quiero prohibirlo tu fin practicó en que cuanto menos gente lo sepa mejor

Voz 3 09:05 sí sí estamos de minusvalorar la dice que la censura provoca ternura bueno pero el hecho cierto tenéis que hay una juez que quiere impedir que ese libro se siga leyendo que se le ha embargado no eso no tiene nada de Tierno más allá de los resultados finales a su decisión bastante torpe pero no hay nada de Tierno en en la decisión

Voz 8 09:25 es cierto que antes de eso no no habría que descartar que que la prohibición se ahora campaña ensimismada muchas veces ha utilizado el efecto censura como como elemento de de amplificación de algo pero si aquí lo que estamos hablando es de la censura nosotros en la publicidad tengo que decir que estamos muy acostumbrados a eso sí que creo que es el último reducto en el que la censura existe de una manera avasalladora un anuncio tiene que someterse primero a una censura propia organización que se llama Autocontrol que controlara los mensajes que los medios decir cualquier medio puede prohibir un anuncio porque le parece que no dice algo que que tiene que decir es decir aspirar las marcas están sometidas a a censura están castrados en su libertad de expresión de una manera luego hay sectores por ejemplo la banca o los juguete eso la medicina a la farmacia que tienen sus propias normas de de emisión por tanto quizá no lo sabemos quizás estamos un poco miope pero pero existen una enorme cantidad de controles hacia lo que se dice que eso dice por eso seguramente lugar donde todo el mundo hace el mal que son las redes sociales y no tienen ese descontrol del que todo el mundo sufre no porque porque no porque no ha llegado todavía es bueno está llegando nada menos que hay un señor que se ha metido en la cárcel por

Voz 3 10:43 no pero pienso te escucho y pienso por ejemplo en la obra de arte que ayer era censurada hay una misa ahora mismo hay una pared vacía en la feria de arte que uno piensa realmente en para qué sirve el arte sino es precisamente para para ese tipo de cosas que motivan que alguien decía descolgar de una serie de fotografías

Voz 8 11:02 también prevista lo preguntas si eso es arte a mi pregunta que me que me provoca lo de ayer es si eso es arte que la que se diferencia la hora de Sierra de un discurso de Joan Tardà o de un reportaje periodístico el país sobre el mismo tema básicamente con las mismas fotos pues porque está en ARCO es otra vez el urinario de Duchamp no decir eso es arte y por qué es arte y se de se puede expresar y porque no lo creo que no a tenor de es complicado eh

Voz 9 11:32 qué es arte es la gran pregunta es verdad que eso es un tema volviendo a la sin duda volviendo a la pregunta más original dando por sentado que eso es arte porque es una un cuadro una obra que lo que pretende es crear una reflexión en lo que están clave tocó salvaje esto ya no moderno de puede que lo haya hecho Zoido yo ya me siento estoy como para inhibir irme pero hay dos cosas uno Que desde luego es el fin la obra conceptual mejor que hay en el mundo es una obra conceptual para que la gente reflexione Si unos personajes son presos políticos dice bueno llenar cuánta gente va bien mil cinco mil fenomenal e impactar a cinco mil mente dicen opera vamos a ponerlo en todos los medios para impactar las para que todo lo que da millones reflexionen sobre yo yo si fuera el artista estaría vamos

Voz 10 12:15 para que mucha gente vaya Arcos es decir al final el año pasado hubo una polémica como la figura de Franco es decir parece que cada año tiene las previas de de una pieza que iban a retirar

Voz 12 12:24 menos mal que tenemos la absoluta certeza calendario que vamos evolucionando que sino empezaríamos a pensar que vamos para atrás en el tiempo y Toni Jorge Jorge decía eso no es cierto que estemos que Space muchísimas gracias esta semana que viene

