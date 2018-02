Hay mujeres que, al alcanzar el poder, adoptan una ideología masculina.

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido su Sánchez muy buenos días y bienvenida Bárbara Lennie muy buenos días

Voz 0130 00:11 buenos días tal lo cierto es que no

Voz 1995 00:13 es habitual tener enfrente a dos actrices de demostró ni él y aprovechando la coyuntura además nos gustaría empezar esta entrevista proponiendo es un casting algo a lo que por otra parte estáis acostumbradas a pesar de de vuestro talento el casting forma parte de vuestra experiencia laboral de manera constante

Voz 3 00:30 pero tenemos que hacerlo nosotras yo os cuento es cada vez estamos buscando a todos

Voz 1995 00:36 es actrices para interpretar el papel de dos mujeres fuertes poderosas y al mismo tiempo entonces mujeres manifiestamente incapaces de entender el mundo en el que viven pues poco un poco situación para que entendáis el contexto emocional de estos personajes pues hoy algunas claves tienen formación tienen poder son aceptadas además socialmente toman decisiones relevancia pero por alguna razón que desconocemos a seas aparte de director ahora ya trabaja en la dramaturgia por alguna razón que desconocemos no entienden la dimensión social del momento en el que viven en cómo definir el arco dramático sea ninguna de las dos tienen idea de donde viene el viento

Voz 4 01:21 lo que tiene que ser actrices a ver

Voz 5 01:24 no hay nada más haber os doy más estoy más información sobre los personajes que una ex ministra de Cultura nombre es Isabel García Tejerina ministra de Defensa señala María Dolores de Cospedal Di María Dolores nosotros habríamos escrito un guión pero la de Fuente el IDAE

Voz 6 01:49 muy superior a cualquier

Voz 1995 01:51 que yo sé que nosotros escribir

Voz 5 01:53 vamos con nota me gustaría antes interpretarlos así ya tenía contexto conoces un poco la motivación de los personajes que escucháis poco para también inspirados en poco más allá de lo formal y ley de aquellos puede trasmitir por ejemplo en tu caso Tebeto ya el papel van este sería tu personaje Bárbara

Voz 7 02:14 puede ser un acontecimiento o gesto eh quizá de impacto pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para posicionamientos ideológicos

Voz 1995 02:28 vale esto es vague diría tu personaje muy respecto al día ocho de marzo y en tu caso eso sí que es un poco más cómo decirlo más festivos sea como más bueno no pero me en contraposición emocional sería esto

Voz 8 02:43 sí a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 1995 02:54 esto es lo que opinan las dos ministras sobre lo que va a ocurrir en este país el próximo ocho de marzo entonces nos gustaría con vosotros darle otra dimensión emocionalmente más interesante hemos buscado esta música de fondo

Voz 3 03:09 a su si es el evento sushi como ministra Tejerina

Voz 2 03:14 sí Tejerina adelante tengo tengo que defender el texto como si el texto como sea bueno pues yo creo que sí que desde luego las mujeres tenemos que trabajar mucho más en este país para demostrar que tenemos una identidad y un valor

Voz 10 03:27 eh creo que las huelgas

Voz 2 03:30 con esas es una buena opción para para demostrar al mundo que nosotras no nos paramos nunca es decir que que no nos paramos ni en casa ni en el trabajo ni en ningún lugar

Voz 3 03:42 somos gusta eso se está normalizando el terreno

Voz 4 03:47 esta no es verdad es que tienes que darle como las aves las motivaciones las de dónde viene como

Voz 3 03:56 qué del desinterés yo creo el y la falta y ausencia total de interés por lo que la sociedad española demanda motivación yo creo que no encajan

Voz 2 04:04 claro claro ese ese es el asunto no yo creo que lo importante es lo que uno piensa Hay ya está no hay no hay que pensar en en lo que la sociedad necesita hay que defender las ideas propias y olvidarte del reto

Voz 3 04:14 el Monda pero ahora está en personaje verdad la verdad y vale muy contrataba entrevista la afirmar contigo Susi seguro Barbara ahí te la juegas en este caso como como Cospedal

Voz 1995 04:29 a ver

Voz 12 04:37 puede ser un

Voz 13 04:38 en acontecimiento un gesto EP quizá de impacto pero no le veo la trascendencia o las revelando los pedal tiene problemas de dicción quizá de impacto porque impacto la paso como que no de impacto pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para fue no para posicionamientos ideológicos que son que esas cosas

Voz 3 05:06 sí yo no no son personajes fáciles

Voz 13 05:10 yo creo que a seguir haciendo pruebas no me veo

Voz 3 05:12 no te ves como Cospedal no no no nos vamos a hacer la entrevista es así pero no como no como Cospedal vamos a hablar de la misma está el tiempo suficiente

Voz 14 05:26 vamos a hablar de la enfermedad del corazón Miguel Ángel nunca se has hecho nadie yo algunos no sabe de qué película va a hablar

Voz 7 05:37 bueno es que no existir casi

Voz 1995 05:41 la el domingo a última película del director Ramón Gutiérrez Xosé Sánchez y Bárbara Lennie entregan el alma en una historia sobre el abandono la culpa el perdón y el pasado que regresa sin avisar

Voz 15 05:52 para cambiar tira la vidas estén este viernes mañana y después es tu cimiento en el Festival de Berlín hace muy pocos días parecía llamada a convertirse en la película española del año

Voz 6 06:05 buenos días otra vez ya fuera de los

Voz 5 06:06 personajes es que no te llaman mucho la atención por eso queríamos utilizarlos para poner de relevancia en otras voces declaraciones que no parece que si usted muy bien a estos tiempos parece que como mujer además

Voz 1995 06:19 la sensibilidad de de de un tiempo más que es de la mujer del aire viene ya sin aire femenina

Voz 5 06:23 en los tiempos están marcados por las mujeres afortunadamente no parece que incluso entre las mujeres hay que no se da cuenta

Voz 0130 06:31 yo he escuchado declaraciones incluso de compañeras tuyas en otras

Voz 2 06:34 de emisoras de radio mucho más incluso mucho más fuertes au que a mí me dejan perpleja cosa que sí que que que es verdad que el el abanico a veces pensamos que todas pensamos un poco lo mismo no es una realidad

Voz 1995 06:49 no sé si todas las mujeres que tienen

Voz 2 06:52 poder que hay un poder que es femenino que no se suele utilizar porque son competitivas dentro de un mundo de hombres entonces en su manera de funcionar son más como los hombres es decir tienen una una mentalidad más masculina que femenina que adaptan de alguna manera la ideología masculina a la hora de definir este tipo de asuntos no

Voz 1995 07:11 esta es con toda seguridad ella es decir es la la película del año la enfermedad del domingo es una película protagonizada por dos mujeres uno conscientes es conscientes cuando tú ves tu propio trabajo cuando lees el guión cuántas esas en el proceso en algún entonces consciente de esto es la bomba circo entonces consiente que estás haciendo muy buen trabajo

Voz 2 07:31 bueno consciente yo particularmente de que estoy haciendo muy buen trabajo no lo no lo soy soy consciente de que estoy entregando todo para hacer un buen trabajo pero el resultado eso se define más al al al final de la película cuando la gente ve la película ahí cuando algunos

Voz 1995 07:47 pero desde entonces el material

Voz 4 07:49 trabaja así como no sé si a triunfo porque en este país eso es muy

Voz 0130 07:56 la látigo pero sí que creo que que las dos éramos muy conscientes de que de que Ramón había escrito una historia que que nos permitía algo que que no es fácil de encontrar y que tiene que tiene un nivel de de escritura después cinematográfico muy

Voz 2 08:13 muy importante no sin duda con respecto al trabajo que es lo que me preguntabas yo no no tema tanta conciencia

Voz 1995 08:19 alguna vez he visto ya después nada está a mí me impresionaba

Voz 2 08:22 ayer ante allí estuvimos viendo la película en Berlín que se proyectó en el Festival de Berlín y me quedé muy impactada la verdad es la tercera vez que la veo

Voz 1995 08:30 si se tiene que es me dice además a un sitio lejano a tres mil o cuatro mil kilómetros de distancia ver tu propio trabajo en otro tiempo porque además vosotras ahí está recordando cuando yo os pregunte sobre el bagaje y la película estoy recordando lo que pasa hace ya algún tiempo quién fondos lo que hacen también las protagonistas de esta película no saben en el fondo es vuestra tarea también dentro de casi mita lenguaje pero tiene que ser interesante verse a uno mismo con con esa distancia que te dan de la física sino también el tiempo que ha pasado desde que hiciste trabajo

Voz 0130 08:59 sí sí sí sí es un ejercicio siempre extraño la verdad y que tiene que ver como con con un reconocimiento de uno mismo muy muy particular no a mí me ha pasado además que estábamos en Berlín los alemanes tienen un humor que que

Voz 16 09:12 en el humor muy alemán pues tiene mucha mucho Alemania

Voz 0130 09:17 una película que a priori pues pues es un drama pero es verdad que habíamos jugado con elementos como decirte ironía y comicidad pero no tanto a los alemanes en cuanto pudieron empezaron a descomponerse hice rieron lugares bueno tienen otro contacto con lo oscuro y con la muerte pero pero sí es verdad que es como cómodo lo más delicado para mí del perdón

Voz 1995 09:38 sería gracioso que servirá como mejor comedia o

Voz 4 09:42 imagina a mejor comedia de enfermedades

Voz 3 09:49 bueno voy no se casa en comedia negra

Voz 1995 09:53 ah claro estos personajes resumen treinta y cinco años en centros lo que hacía Forges todos los días es decir yo y hablábamos si comenzamos este programa con esta triste noticia que difíciles resumir y que difíciles condensar se definen los nos da esa oportunidad que durante una hora y media o dos partidos el reparo sus cerros de esa de esa realidad condensar las no oí seguramente un alemán riéndose de de de algunas de las situaciones encontrarán puesto debajo algo que también forma parte de de él y que le resume que es capaz también de sentir como muy propio

Voz 0130 10:28 totalmente digo yo si no no sé qué hacían ahí además tuvieron una respuesta os así que se reían pero pero después la yo creo que la película te lleva es es una película bastante envolvente que tiene algo he atmosférico que tiene que juega como con y como con lo intangible no sé cómo decirte muy concentrada en dos personajes una madre y una hija y yo creo que de una manera o de otra insistimos en esto de que son dos mujeres y que es un estoy dos mujeres que es así pero pero hay algo muy universal en la película como yo toca temas que tiene que ver con como con las para mí grandes obras que son como eso a una Alemania aún japonés como decía nuestra ministro también le podría interesar y tocar no es una película que te

Voz 2 11:16 n varias capas como todos los buenos guiones no cuenta solamente la historia de un reencuentro de una madre y una hija sino que cuenta también de qué manera los personajes o el ser humano es capaz de ir despojando para para para intentar digamos el encuentro con el otro contra la otra no

Voz 1995 11:34 bueno vamos a seguir hablando en unos segundos de la enfermedad el domingo dirigida por Ramón Gutiérrez con Bárbara Icon será dentro de unos minutos Nos gusta viajar en el tiempo éramos más o menos un año en el futuro

Voz 8 11:50 las nominadas el Goya dos mil diecinueve a mejor actriz protagonista son Susi Sánchez por la enfermedad

Voz 17 11:58 se llama quién es mi padre la abandonó cuando tenía ocho años Bárbara Lennie

Voz 5 12:03 la enfermera tengo prosiguió es posible nominar a dos actrices papel protagonista una película es posible

Voz 2 12:12 sí sí sería un desastre para perseguirlos solamente buena pero claro que es posible claro que es posible lo que mojó este lorquinos

Voz 16 12:22 a anunciarlo en estas fueron pues mala suerte

Voz 13 12:25 lo decía esto ya lo hemos dicho y ganaba venderemos

Voz 1995 12:32 pero queda mucho queda mucho tiempo ha tenido además mucho mucho tiempo para para poder sopesar viene trabajó en en la enfermedad del domingo dirigida por Ramón Salazar se estrena este viernes tenemos de acuerdo con nosotros a esos dos protagonistas a Bárbara Lennie Susi Sánchez la enfermera el domingo grabará interpreta Chiara es una mujer que emprende la búsqueda de la madre que abandonó cuando era una niña hay física es precisamente una corriente inesperada que viene de del pasado en el fondo la actualidad del cine el teatro vimos constantemente en ese para delante para atrás yo cojo el principio parecería que se aviso portada de hoy de censura de no sé qué podría estar en el año setenta y dos de la misma forma que el cine nos permite viajar constantemente adelante y atrás es una que es una vuelta constante una también

Voz 2 13:15 el pasado siempre vuelve dicen no entonces en esta en esta película en este caso es muy muy concreto el pasado vuelve después de treinta y cinco años casi vuelve para darte la oportunidad de a veces de resolver redimir cosas que no que no hiciste bien

Voz 0130 13:32 bueno y además en él lo bueno que tiene el cine es que hay elipsis no te las puedes saltar en la vida no es más complicado y además lo bonito es que sí que efectivamente como un diálogo de eso

Voz 13 13:44 bebe en las ficciones de la del mundo

Voz 0130 13:47 la realidad pero yo creo que él también el arte lo que tienes que lo lo lo lo ABC es lo posicionan un lugar de cierta poesía no y que también eso te hace reflexionar a lo mejor más fácil o más concretamente sobre tu propia realidad Usero

Voz 1995 14:02 ha dicho que la enfermedad el domingo es una película con efecto retardado que te queda de esas películas que mañana levantarán levantará si seguirás pensando en ellas si pensamos es alemanes que se reían hace dos días

Voz 16 14:17 el mismo hoy están hechos polvo lo que haga todo lo vi animo compungido llega Juan detrás de una vez no digo discutiendo pero hablando con A sobre si la Obra Cultural es grande buena va tras las fronteras culturales todos los culturas yo digo pues tal vez tal vez no depende no sé que pensáis nosotros y es bueno la obra Si tocan esos temas universales entender en Japón lado bueno en Alemania o bien me tiene una manera u otro lo han entendido

Voz 2 14:53 si eso pasa siempre me acuerdo que un director no me acuerdo ahora quién comentaba que en teatro cuando una obra estarían hecha da igual el idioma en el que esté que el espectador no no necesita auriculares para el seguimiento del idioma cuando una obra está bien hecha da un poco igual el idioma

Voz 1995 15:12 y además no es habitual participa este desde la primera línea guión en el proyecto

Voz 2 15:18 bueno Ramón me yo el proyecto en un inicio hace ya como tres años me leyó pues como lo que era la historia como como si estuviera novelado estaban sin secuenciar y nadie está entonces me leyó la historia y ya me conmocionó completamente desde el primer momento luego después tuvimos varios feed back a lo largo del desarrollo del guión me iba leyendo las versiones que iba escribiendo hoy vamos comentando pero digamos participación no no he tenido nunca

Voz 1995 15:43 sí que yo cerramos Rahman detenido por así decirlo has asistido a toda la creación del personaje de la historia hacia adónde ibas

Voz 2 15:51 sí porque que iba a pasar

Voz 1995 15:53 contigo Ramón querías que había un personaje para mí

Voz 2 15:56 que también tiene me han poco apuro decirlo pero es la realidad él quería escribir un personaje entonces me lo hizo un poco la medida y también por eso había tanto feedback en ese sentido

Voz 3 16:05 hay un poco lo mismo tiene más posibilidades de ganar pues deja como es el principio Bárbara lo paso atrás muchas cosas pero siempre es que yo no llegué un poco más tarde hay mucho

Voz 4 16:18 es que puedo alegar la veteranía en fin muchas cosas pero no sabe lo que me aquí en todo el proceso de del rodaje

Voz 2 16:24 muchísimo porque encima ella tiene mucha más experiencia que yo más joven pero tiene mucha más experiencia

Voz 1995 16:31 Israel como se rellenan treinta y cinco años de de vacío

Voz 2 16:35 mucha dificultad en esos diez días que cuenta la película que se cuenta la historia el reencuentro

Voz 12 16:41 con mucha dificultad

Voz 2 16:44 muchos temores con con la sensación de que no de que no sabes bien lo que va a pasar porque son dos mujeres adultas y a las que se encuentran ya la niña desapareció oí y me personaje ya es casi una mujer anciana entonces es es un un reencuentro muy dificultoso pero muy necesaria también para las dos

Voz 1995 17:04 tenemos que Ramón el director rodó escribir rodar un corto titulado Domingo que sería como la

Voz 18 17:10 a la precuela entonces

Voz 1995 17:29 esta película también es muy importante el paisaje estáis las dos solas la historia de vacío en un paisaje lugar lugar remoto no no sé si estamos dando las claves oportunas a la gente para que vaya mañana al cine a ver la peli

Voz 0130 17:42 en algunos si algunos no yo yo iría presupuesto con todos estos datos sabes que el corto este que hemos escuchado un poquito en realidad no es un corto escrito previamente a la película sin que estaba en la película es todo un material que que formaba parte del guión original que rodamos durante el rodaje y que después se montaje se ha quitado porque le funcionaba mejor la historia reduciendo al presente pero todo ese pasado formaba parte de la peli pasa que tiene una entidad en sí misma funciona como cortó también y es muy bonito

Voz 1995 18:08 interesante sí sí bueno

Voz 0130 18:11 armado mucho la película en en en montaje para bien y lo que decías del paisaje si es en en particular claro personaje de que ahora es una mujer que hace muchos años que vive bastante aislada en esta masía en en un pueblo en la frontera entre Catalunya y Francia y que tiene mucho más que ver cómo con los animales y con el agua y con la tierra que con sus ritmos que con el ritmo de la ciudad y por contraposición el personaje de Anabel es como la personificación de de de los Social del posicionamiento de de de la burguesía no entonces es en eso es lo que a veces a lo mejor también a los alemanes lo hacía gracia ahí también a mí me acerco a hablar

Voz 2 18:53 era apunto el paisaje también es como un personaje más porque

Voz 10 18:56 de todas esas raíces de eso

Voz 2 18:59 es árboles tan gigantescos esas raíces que están medio fue a medio dentro de la tierra cuentan mucho también de de todo el movimiento interno de los personajes de lo que están viviendo internamente en los personajes saques viene a ser como el símbolo o un personaje más dentro de la de la historia

Voz 16 19:15 si hablamos de domingos dominios es el día de la semana que tiene más no sé más peso es padre es el día elegido para para sentir más intensiva con más intensidad las emociones

Voz 1995 19:27 tome sueco la melancolía

Voz 16 19:29 me vaya ha venido a España a ver si es la cría me persiguen tan tuvieron poco más lejos pero bueno del domingo tiene peso no como días de la semana todo lo demás llega el domingo

Voz 1995 19:40 yo no sé si es un buen no gusta a los domingos

Voz 16 19:43 las amígdalas y espero que todo tensas

Voz 0130 19:46 sí sí por la tarde que ya se empieza a preparar

Voz 4 19:49 uno el cuerpo para el arranque de semana todas la semana de trabajo

Voz 2 19:52 si es si la agonía de Domingo no es que es así

Voz 0130 19:55 que también hay dos días de fin de semana hay una mitad del día ya estás diciendo a cabo

Voz 16 20:00 bueno ya me voy es jueves es el nuevo viernes si es así que si puede jugar

Voz 1995 20:07 y bueno el caso es que estas mujeres no paran de trabajar en el caso Bárbara va a estrenar este año Petra es el reino de Rodrigo se oyen y todos lo saben de Hardy sea que este año bien no no sería mal y en el caso de eso si vas a estrenar la verdad entre cinco estás hablando presunto culpable Antena tres con lo cual no parece cosa que me parece afortunada la entrega el domingo se estrena mañana es la última película de Ramón Salazar se estén este viernes una película necesaria con dos de las mejores término este año en el cine lo dejo ahí hemos empezado hablando de Cospedal hemos hablado terminado

Voz 5 20:41 el domingo la naturaleza yo creo que lo dejamos yo quiero ser posible mejorar hay que hay hay que será

Voz 3 20:48 Barberá eso sí muchísimos decías ahora Santa