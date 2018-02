Voz 0313

00:00

lo que se ha perdido el pobre Forges con la historia de Arco y la retirada de una obra su compañero el roto sí ha podido recrear hoy en las páginas El País una evocadora imagen de la censura a partir de unas manos que tapan la mirada manos adornadas con todo tipo de colores colores bonitos chillones lustrosos muy Wise uno en cada dedo pero tapando los ojos está muy bien porque tiene toda la mala leche condensada de Andrés Rábago pero me hubiera encantado también imagino que como otras muchas personas comprobar que destilaba la cabecita privilegiada de Antonio Fraguas de una historia tan cutre como esta de Arco y que desde luego tiene que ver con la flacidez política a la que sí Se refería Forges en su última viñeta Si ayer ya fue de traca la decisión de eliminar el montaje de presos políticos es Santiago Sierra hoy las disculpas públicas de los responsables de Ifema yo creo que el añaden nuevas gotas de surrealismo bueno y también de una cierta vergüenza ajena es que muy fuerte Ifema pide disculpas por haber retirado la obra lamenta la controversia creada desmiente la intención de censurar nada aún cuando la percepción pública haya sido ésta añade textualmente dice y termina diciendo algo así como que no se va a repetir en el futuro naturalmente a esta hora nadie ha dimitido eh por un escándalo que por cierto junto a otros de diverso calibre han hecho incluso que el New York Times les saque los colores a España por sus recortes o por sus ataques a la libertad de expresión así que una vez más hay que recurrir al añorado al querido al admirado y admirable Forges para decir simplemente tristemente país