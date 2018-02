Forges visto por Fer, colaborador de El Jueves

Voz 1 00:00 con las manos en los goles de ellos y las ideas muy claras aunque eso no es que yo baila si yo yo le Meca es habla si yo yo de sorpresa

Voz 0313 00:16 es un error presidiría me encanta Forges recibió muchísimos premios a lo largo de su vida pero hubo uno que yo sé que le hizo una alusión especial en el año dos mil recibió el Premio Internacional de Humor Gat Perich de Peric en recuerdo de de Peric que es un premio que creo el dibujante José Antonio Fernández más conocido por Fair que es colaborador del jueves le conocen muchos oyentes de La Ventana gran amigo de Forges lo hemos invitado a asomarse a unos minutitos a La Ventana Joven un día tan tan en un día tan especial como el de hoy Fer buenas tardes hola cómo estás cómo va eso como tal

Voz 1263 00:50 mira tengo una estoy viendo la Sagrada Familia cuando hostilidad algo que estaba Barcelona que tanto les gusta han corrido cuando venía aquí

Voz 0313 01:00 te gustaba Barcelona le gustaba mucho Sitges también verdad

Voz 1263 01:03 sí yo llevaba todo el barrio canta con se me estoy Bizkaia yo yo estaba ha pillado lo pasaba bomba con Elías se callejero aplicadas

Voz 2 01:21 bueno la verdad que con maricón bajado porque Antonio Lobo era muy especial

Voz 1263 01:31 no sólo como sabe como persona como hijo como hermano era un poco como creéis que además de compañeros que hemos ido algo mal

Voz 0313 01:43 bueno pues cuando habíais cuando vidas hablado cuando habías estado junto recientemente

Voz 1263 01:51 pico de veintiséis porque como decía el cartel peculiares móvil donde yo Ascó ascensos cuando yo decía mi madre amigos Davis jugar esto te veo con un lo tenemos bastantes días como como el de Service porque yo estoy estoy pegado por unos he estado estoy mordiendo de estos algo ya hace pasar de acogida

Voz 0313 02:37 ya déjame déjame momentito que vemos otra vez que estamos perdiendo un poco la señal y esto que está afrontando es muy fuerte pues ya que hacía prueba de las enfermedades te llamamos otra vez los seguimos comentando es decir lo que está comentando lo que está empezando a a comentar FERE llegó muy fuerte y es muy propio muy típico de

Voz 0976 02:53 porque si bien claro yo creo que si no se no se me ocurren muchos más un no sé humoristas intelectual su intelectuales humoristas que estén tan presentes en la vida de de tanta gente de tantos españoles no yo me desayuno esta mañana dos cafés con dos de las ta

Voz 3 03:07 estás de Defoe sensibilidad seis entregaba el país no visto a mí mismo recién duchado riéndome bien mientras miraba la

Voz 0313 03:16 la la tasa no estaba yo pensando este movimiento lo tengo acompaña a bajar la basura no luego dirás que nunca salimos de casa pensando esta mañana cuando escuchaba las las entre listas de de de Pepa o de Tony o los muchos oyentes que que entraban en antena está pensando que estaba haciendo memoria no recordaba un caso de un personaje de de de del terreno que fuera eh el de la política de la cultura más que su excite tantas unanimidad no porque sería excesivo y tampoco le gustaría pero unas adhesiones tan generales tan transversales tan grande de verdad sea es es un fenómeno eh

Voz 0827 03:51 ya acordado mucho de de un poema de Gloria Fuertes que era un poco como Forges Polguera naíf pero demoledor a la vez no hice algo así como primero la bondad después el talento y aquí se acaba

Voz 0313 04:02 no hay muy pocas

Voz 0827 04:05 son las dos cosas a la vez bondad y talento y la tenía a raudales

Voz 4 04:10 además en pleno debate sobre la libertad de expresión y sobre eso que muchas veces le hemos trasladado a los humoristas gráficos no a los humoristas en general se puede hacer broma de todo porque si podía hacer broma de todo prueba de ello es lo que nos acaba de contar Fer que hacían entre ellos broma

Voz 0976 04:25 Jesús si yo creo estoy seguro de recordar las primeras viñetas de Forges que que que guarda la memoria no algunas que publicaba El en la revista en la revista Interviú no acuerdo que a mí me lo introdujo Forges me metía Merche que era en aquellos años setenta una activista antifranquista un poco desde la semi clandestinidad etcétera y que ella era la que me iba en introduciendo en el en el mundo borgiano y que luego durante meses estuvimos recolectando lo que Forges llamó a la los foros renta años que no quiere un retrato de la dictadura de los cuarenta años de dictadura de los daños que venían en fascículos no parecían maravilloso

Voz 0827 05:02 él él nos explicó muy bien su secreto además aquí en La Ventana cuando bueno nosotros lo hemos visto a dibujar viñetas en dibujar la viñeta tardaba treinta segundos cuarenta segundos no pero sin embargo en vencerla tardaba horas hiciera eso no que todo su proceso creativo se basaba en eso en pensar una viñeta que fuera todo lo que fuera pero que el que la viera leyera aunque se pudiera dar por aludido dijera cabrón hay que hombre pero como y ese era su verdadero

Voz 0313 05:32 esfuerzo y haciendo te has sido un cronista fantástico de la historia de España en las últimas décadas bien esa historia de España por ejemplo lo de la ventanilla El mundo ventanilla pues pues eso no puede faltar ejemplo algo ahora

Voz 5 05:44 a ese tema eterno tuyo desde las ventanillas las pólizas

Voz 0976 05:47 pero eran muy fino al es

Voz 5 05:50 esos

Voz 6 05:53 las dotes lamentar y almas la venta de mi niña al más impida

Voz 0313 06:10 en esa entrevista del año setenta y seis de verdad que es un día hoy para recuperarla es un día porque además van van sobre con los medios que había entonces presionando en la pantalla las viñetas desde que va de qué va el tema hay bueno yo se ponen a cantar con una breve introducción de Sánchez droga a veces ni eso directamente tan ha ido dos con la guitarra se lavan pasando Forges ponga cara de póquer poco un poco avergonzado poco dime dime hace cuarenta años ya sus sus colegas ya cien canciones de su de su obra y si a cuarenta de sus viñetas James que hemos recuperado creo que con mejor Sony lo ahora mucho mejor Javier nos estaba juntas lo que una de las últimas conversaciones que tuviste con con con Antonio Fraguas que ya competición de enfermedades a comparación no como iba eso yo no he entendido mal sí sí

Voz 1263 06:59 bueno eso ya se reía porque he hablado con el que luego además además yo que me con que fue no hiciese me lo cogió y yo pregunto esto cómo estás Gobierno Ximo las brujas porque yo me he quedado estaba o estuve en una espiral que no me acuerdo de nada hasta que estuve el mes y medio me sacaron vello purgó unos no yo me acuerdo de nada hizo lo explicaba igual Becerril otros hígado porque nosotros no somos así Antón donde tiene eso porque unos poco dice y se veía Isaí es una foto como vulgo es verdad que unos vimos pues yo estoy diagnosticado de bueno así en el sector hacia dibujos a la vez editado yacía juego pero esto nos ayuda yo me he dicho a los a los médicos

Voz 0313 07:52 te han hecho

Voz 1263 07:55 hubo dos taxis uno

Voz 0313 07:57 está que sí que además es muy bueno

Voz 1263 07:59 por porque no ves que viva Cilleros un párking iba bien hecho lo esperado un poco más en cada dos o tres meses

Voz 0313 08:06 se pide partido

Voz 1263 08:08 me con una barrera no se levantaba y estudien Ángeles dice que si yo estoy alta como el hospital y siga en Barcelona tengo más que más resulta nada de hecho tiene Toledo que tal no sé qué coño es esto es buena decisión hasta Paco

Voz 0827 08:33 oye la la verdadera prueba de fuego prueba de resistencia de del humor es reírse de uno mismo y reírse de la muerte

Voz 1263 08:42 sí claro es que si no cuántico antes es decir cautivo de Gabriel Cardona yo fumo Benicarló Aume que miran la tenía casi llega a España te dice que el mejor no bueno yo estoy digo utilizamos humor con humildad medidas yo ahora pienso que una película que salía alto porque sí que hubo cuando tú has Antonio Antonio Mingote más antes

Voz 0313 09:15 sí

Voz 1263 09:16 el fomentando Forges siendo tiran más pedí Jo que yo punto arriba el perfilando el Madrid yo hago

Voz 0313 09:34 a ver cómo se dibuja haría a sí mismo arriba y yo es que siempre siempre recuerdo las viñetas de Forges

Voz 0976 09:41 todo fallecía alguien algún amigo suyo alguien conocido que siempre le dibujaba llegando arriba al cielo no con Un dios algo Donoso y siempre sonriente que que le acogía y tal como como se dibujará asimismo no con con mi lehendakari

Voz 1263 10:00 mira al periódico poco contar con cava con champaña que hiciera porque yo no me apunté porque Dios al final se apuntaría

Voz 0976 10:14 seguro que no tenga si no te gusta no tengas ninguna duda muy muy bien

Voz 0313 10:21 José son dioses si José Antonio Fernández Fer oye que muchísima pena en un día tan especial mañana vienesa funeral o no

Voz 1263 10:30 sí sí cojo el AVE que me acostaba porque no sé qué pasa con el AVE que lo sin años habla de aquí Barcelona Madrid sí con Carrillo cómo estás lo largo hice uno con carrito con gente no que nadie y bueno no yo no he dicho todo todos que esto que obtienen ya lo usaron para carritos Pons campo carrito y esto es bueno porque de te y a mí lo que me tiene su carrito al final encontró su país lo más muy bien