Play Segunda: Los goles de Mata y Sergi Palencia (22/02/2018)

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cuarenta y dos de segunda y bienvenidos a la jornada veintiocho de la Liga Un dos tres llegamos a los dos tercios de Liga Jaime Mata hace honor a su apellido porque adelanto de los porteros rivales Mata el delantero del Real Valladolid lleva veintitrés goles en veintisiete partidos ya ha igualado los veintitrés tantos con los que Joselu fue pichichi con el Lugo la temporal

Voz 3 00:51 la pasada el nueve pucelanos suma más goles

Voz 1643 00:54 qué dos equipos de Segunda y los mismos que otros tres el Sevilla Atlético lleva diecisiete goles y el resto diecinueve y Lorca y Albacete han anotado XXIII lo mismo caché mata sólo el delantero marfileño marcado veintitrés de los cuarenta y ocho goles que lleva el Real Valladolid en toda la temporada es decir Mata ha conseguido el cuarenta y ocho por ciento de los goles de su equipo y está en cifras de batir el récord de segunda el récord de goles en la Liga Un dos tres lo tienen Joana Soriano que la temporada dos mil diez dos mil once marcó treinta goles con el Barça B ya hace tres temporadas Rubén Castro marcó treinta y dos en el ascenso del Betis superará los tres goles de Jonathan serán el de Rubén Castro tiene por delante quince partidos para hacer diez goles y su promedio anotador es de uno coma diecisiete por partido por lo que en quince encuentros los debería marcar dieciséis goles más eso sumaría treinta y nueve una barbaridad lo conseguirá no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo

la primera conjuró a los mandos arranca la Segunda Yu director de Play Segunda Alejandro Rodríguez muy buenas qué tal Óscar Egido muy buenas por segunda semana consecutiva valga el dato como cuando hablamos de los equipos en la llamada del ascenso la izquierda muy buena muy buenas os dan en cuanto dijimos de aquí estoy aquí Hook pelearle al vino corriendo a Martine no hay mejora lo que quiera bueno que tenemos en él borraba número viento cuarenta ido nos acercamos cada vez más al ciento cincuenta

Voz 0451 02:32 si no vamos todos a cenar por ahí con Sergio y con Alberto Toril con Alberto bien la llamada de la sensor vamos a analizar el partidazo entre Rayo y Huesca se enfrentan primero contra segundo y además en la lucha por entrar en playoff juegan Sporting contra Osasuna Real Zaragoza contra Real Oviedo

Voz 0509 02:47 hoy para la entrevista nos vamos al Mini Estadi para hablar con una de las perlas de La Masía Nos espera ser Sergi Palencia canterano del Fútbol Club Barcelona desde los diez años que ha vivido este verano la llegada a golpe de talonario de futuros talentos para la cantera azul

Voz 0451 03:01 además vamos a repasar cómo está la lucha por la segunda plaza más apretada que nunca nos pasaremos por León porque peligra la Cultural hablaremos de Jaime Mata que va camino de batir todos los récords goleadores de la Liga Un dos tres ya escucharemos a central el Tenerife Jorge esa eh

Voz 0509 03:15 el terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume Nava que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 0451 03:26 antes de todo eso vamos a repasar cómo viene la jornada número veintiocho en la Liga un dos tres una jornada que arranca el viernes a las nueve de la noche en el Molinón con el duelo entre Sporting y Osasuna ya para el sábado cuatro de la tarde Barça B Nàstic derbi catalán para las seis de la tarde del sábado dos partidos el Rayo Huesca ya Almería cultural y para las ocho de la tarde Cádiz Lorca el domingo por la mañana doce del mediodía en Córdoba contra Valladolid a las cuatro de la tarde Saragoza Real Oviedo para las seis tres partidos Reus Sevilla Atlético Albacete Numancia Alcorcón Sierra al fútbol de Segunda división en el mejor estadio del mundo será a las ocho de la tarde Tenerife

Voz 0509 04:03 con una jornada veintisiete que empieza una vez más con el Huesca como líder con cincuenta y cinco puntos segundo es el Rayo Vallecano con cuarenta y siete ambos en puestos de ascenso directo el playoff para el Cádiz con cuarenta y siete con los mismos puntos que el Rayo Granada con cuarenta y seis Real Real Oviedo cuarenta y cinco Numancia cuarenta y cuatro por abajo y colista el Sevilla Atlético con dieciséis en de censo también el Lorca con diecisiete Córdoba diecinueve Cultural Leonesa con veintinueve

a subir a la jornada venció en la Liga Onda Cero una jornada que analizamos desde ya emplee segunda

Voz 1643 04:47 perdió el Huesca tras diez partidos sin conocer la derrota cayó tres dos en Valladolid después de conseguir empatar un dos cero en contra la derrota del Huesca acerca al segundo al liderato que es el Rayo Vallecano pero la distancia que llama la atención no es la que entre primero y segundo sino que entre el Rayo vaya Cano segundo clasificado el Real Sporting que es décimo hay tan solo siete puntos de diferencia esta diferencia de siete puntos entre nueve equipos es la más corta desde la temporada noventa y nueve dos mil cuando entre el segundo que la Extremadura y el décimo que Badajoz había tan sólo cinco puntos de diferencia el Rayo se coloca segundo gracias a su victoria en el Reino de León los dos tres ante la Cultural Icon hattrick de Raúl de Tomás los de Michel suman seis partidos consecutivos sin perder el Cádiz ha perdido esa segunda plaza atracar en Los Pajaritos uno cero y muestra su imagen más inoperante fuera de casa en los últimos partidos una victoria que les iba al Numancia para seguir aspirando al ascenso pierde fuelle el Real Oviedo que tras siete victorias seguidas en el Tartiere no pasó del empate sin goles ante el Albacete también pinchazo en casa de Osasuna empate con el Reus el Sadar esta temporada ya no es un fortín lo de Diego Martínez sólo han ganado cinco partidos en Pamplona de doce encuentros en casa que llevan toda la temporada el que sigue sin ganar fuera de casa es el Sporting de nuestro Rubén Baraja esta vez empate sin goles cero cero ante el Lorca buen punto sin embargo para el Lorca que no puntuable en el Artés Carrasco desde hacía diez partidos no su nueva ningún punto de del veinticinco de noviembre si gana fuera de casa al Granada tercera victoria seguida remontada minutos finales en Córdoba en el que era el debut José Ramón Sandoval los de Oltra pusieron fin a una racha de siete partidos sin vencer lejos de El Arcángel mientras que el Córdoba ha vuelto a dejar escapar un partido al final el encuentro se aleja todavía más de la permanencia el Almería goleó a domicilio cero tres al Sevilla Atlético y suma tres puntos importantísimos por evitar el descenso el filial sevillista por su parte enlaza seis derrotas consecutivas inmerecido punto del Tenerife en Santo Domingo porque el Alcorcón que lleva cuatro meses sin perder en casa fue mejor al final empate a uno los goles de penalti mejor al Real Zaragoza al equipo de Nacho González venció al Nàstic en el Nou Estadi cero dos y es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta por detrás del Huesca el líder que ha sumado quince puntos y los maños trece Además es la primera derrota de Nano Rivas tras su vuelta al Nàstic victoria importante del filial azulgrana porque el Barça B remontó en el Anxo Carro uno dos con una gran actuación de Powell en Lugo por su parte suma su cuarta semana seguidas en ganar tienes que ha visto el gesto agachó ALE Rodríguez ha dicho que el Tenerife no mereció el punto de Santo Domingo al ellos en el partido ahí la verdad es que fue un poquito mejor pero bueno punto muy importante ha sacado Joseba Etxeberria en su segundo partido en el banquillo de Tenerife lleva dos encuentros sin pérdida de un empate y una goleada ante el Córdoba así llegamos a la jornada veintiocho de la Liga un dos tres una jornada que como cada semana vamos a analizar en Play Segunda con las auténtico de cabecera Alberto Toril muy buenas hola buenas tardes repasara la jornada el dicho ya que perdió el Huesca después de cinco semanas se ida ese ganando tiene un partido además el líder ahora muy complicado visita Vallecas y da la casualidad ha querido que sea segundo contra primero el Rayo no coge al Huesta al Huesca pero pudo recortar diferencias

Voz 1881 08:06 bueno vamos a ver qué tal afecta al Huesca la la derrota en Valladolid al final de estos equipos que que tienen una racha tan tan buena de resultados cuando llega una derrota pues en función de cómo la asimilen así reaccionan no va a ser un partido muy importante para para el Huesca porque el perder sería entrar en una dinámica negativa con dos derrotas con

Voz 5 08:27 aquí va probablemente

Voz 1881 08:28 con el Rayo a a cinco puntos lo que viene de atrás también apretando un poco oí puede hacer daño por lo tanto un partido muy importante a priori para para el Huesca y un rayo pues que que está en en clara mejoría que con una situación muy muy buena con sólo una derrota en tres partidos un equipo muy fiable yo diría sólo ha perdido cuatro partido en toda la liga a un equipo te va más potencial ofensivo tremendo y las sensaciones son que el Rayo pues va a ser capaz de estar ahí arriba hasta el final a ellos lo veo un claro candidato de acceso directo

Voz 1643 09:00 el Rayo que ahora mismo ocupa la segunda plaza pero no sólo el Rayo es que hay ocho equipos en un pañuelo de siete puntos como hemos dicho al principio de la llamada en la segunda distancia más corta de toda la historia de la Liga está la lucha por la segunda plaza apretadísima y el que no tendrá que conformarse con el play off

Voz 1881 09:18 sí incluso tu nombrado lo has hecho mención un poco al albacea del Real Zaragoza no que mejor equipo de la Liga yo no descartaría a pesar de que está a siete puntos del play off creo que que veces los equipos que vienen de atrás llegan al final mucho más fuertes no por lo tanto yo al Zaragoza lo lo metería en el en ese grupo de de ocho diez equipo que van a pelear por el play otro o por ascender directamente

Voz 1643 09:44 espectacular esa lucha por la segunda plaza y espectacular sobre todo de Alberto a la racha de Jaime Mata con veintitrés goles en veintisiete jornadas ya ha igualado los veintitrés que hizo José lo con el Lugo la temporada pasada es impresionante

Voz 1881 09:57 sí impresionante la temporada que está haciendo no hizo fíjate que si tú mira sus números anteriores en todas sus campañas

Voz 5 10:03 no es un delantero especialmente hábil de cara de cara

Voz 1881 10:06 la gol no es un jugador de de promedio de ocho diez goles pero nunca ha sido un delantero de de estos promedio no creo que se está destapando este año que está haciendo una temporada pues muy buena muy buena en cuanto a goles ir y lo raro es que su equipo no aproveché muchos todo goles no porque al final vemos que el Valladolid es verdad que está cerca de Play Off pero pero estaba se está mostrando muy irregular no está siendo capaz

Voz 5 10:27 de

Voz 1881 10:28 de cerrar mucho muchas veces su portería hay eso

Voz 1643 10:31 este partidos que al final

Voz 1881 10:34 con los goles que iba Mata pues lo normal es estar mucho más arriba

Voz 1643 10:37 yo destacado en Radio Huesca como el mejor partido de la jornada pero claro para destacar esa como el partido más interesante no había que ser muy listo la verdad que partido tú que sabes un poquito más que yo de o qué partidos a lo más interesante en este fin de semana

Voz 1881 10:49 hombre hay un Sporting Osasuna que estaba bastante bien no son dos

Voz 6 10:52 digo a Tossa

Voz 1881 10:53 a estar arriba que se está mostrando muy muy irregular en su camino en esta temporada alternan cosas buenas en otros resultan tan tan bueno por eso no están arriba de todo pero están cerca por lo tanto yo creo que va a ser un buen partido de fútbol Sporting siendo muy fiable en casa creo que pues cinco seis jornadas últimas que juegan estadio ha conseguido victoria Osasuna pues sin tener grandes resultados también es un equipo que les cuesta trabajo ganarles a ellos por lo tanto yo creo que va a ver un buen partido un partido intenso y que los dos pues tan cerca de de play o por lo tanto puntos muy importantes para los dos

Voz 1643 11:29 tenemos telepatía yo he puesto el Rayo Huesca como primer partido para analizar ahora la llamada el segundo puestos el Sporting Osasuna que vamos a hablar del con nuestros compañeros terceros ese Real Zaragoza Real Oviedo que los dos también luchando pero estar en play off Alberto hay muchas gracias y hasta el próximo jueves

Voz 1881 11:45 muy bien gracias a vosotros un abrazo

Voz 1643 11:47 vamos a conocer la última hora de los partidos más interesantes del fin de semana alguno ya los gamos de destacar con Alberto Toril vamos a empezar por el par ti da yo no podría separado ya en mayúsculas es el segundo contra el primero se juega el sábado a las seis de la tarde el líder visita a su perseguidor ahora mismo ambos les separan ocho puntos en la tabla así que el Rayo tiene la oportunidad de ponerse a cinco intentar lucha por el liderato en lo que queda de Liga a mi derecha en Madrid tres Lope muy buenas qué tal Oscar muy buenas ya en Huesca mucho más lejos el líder Louisa Badenas hola qué tal notas lejos Óscar bueno está por Madrid bosque está más cerca ahora estaremos estará formado no pero que me refiero que whisky en Madrid está muy cerca nosotros sí sí además habrá Sabah el partido pues efectivamente estas no falla nunca fuéramos a fallar en Vallecas

Voz 0516 12:34 hoy además con la situación en la que está el Huesca no hay que estar más que nunca con el equipo

Voz 1643 12:39 la derrota de bueno vamos a Huesca Toni que es el líder no bueno por ahora según anfitrión con Luisa va día sí sí sí ojito eh ha dicho por ahora viene el Huesca de tropezar en Valladolid iba a recuperar a dos de sus jugadores más importantes y no sé si a tres porque yo hablo de hoy Vadillo

Voz 0516 12:57 no sé si Aguilar llegada bien Aguilera cumplida la sanción Ia capo ha recaído de la lesión así que lo vamos a dejar de momento que que no va a ser de la partida porque no está todavía en condiciones cuando parecía que esta semana podía ser su recuperación de Vadillo ha dicho esta mañana Rubi que sí que está pero que no está al cien por cien que lleva muchas semanas fuera del equipo y que lógicamente eso se nota pero la lista de bajas es amplia e empezando por la del curso al que le den quedar un par de semanas para volver al equipo pero tenemos que añadir la expulsión del chimenea Ávila el pasado fin de semana en Valladolid al final ha sido sancionado con un partido no estará en Vallecas cayó sobre San si también con lesión muscular en Valladolid se confirmó que tiene para un mes Pulido vio la quinta amarilla aunque la deprimido está pendiente el Huesca del Comité

Voz 7 13:43 de de apelación

Voz 0516 13:46 con esas bajas estamos hablando de que hay tres jugadores del once inicial que tiene que buscarle recambio Ruby para este partido el Huesca pues él está juntando todo que es una fase pues muy importante con rivales muy potentes y que no puede disponen de todo el equipo yo creo que eso lo está notando también

Voz 1643 14:02 sí es el momento de la temporada importante

Voz 3 14:05 tiene un buen colchón que diera una buena renta pero como dice Toni

Voz 1643 14:08 por ahora porque es que seis partidos sin perder lleva en el Rayo Vallecano y echando cuentas Michel lleva a estas alturas de Liga dieciséis puntos más el diga que los que llevaban Sandoval baraja en los últimos dos años cuando no ha entrenado al equipo tónica no en León incluso sin Trejo que es uno de los hombres que embargo en el Rayo y ganó dos tres usaría gol el gol no les faltó

Voz 8 14:28 no porque está Raúl de Tomás que está siendo uno de los hombres más importantes del Rayo obviamente esta temporada hattrick el otro día del delantero madrileño que estará obviamente el partido del sábado también estará Trejo volverá Trejo dos sino de los mejores de la Liga no si no los mejores de los mejores de la Liga mejor dicho en la Liga dos tres que están en el Rayo los dos arriba a ver cómo vuelve Trejo que estuvo con molestias contra cultivaron en jugó a ver cómo vuelve esperemos que que al cien por cien para ese partido para dar espectáculo también jugará Txori en el segundo tiempo lo más seguro que no jugó tampoco contra la Cultural en esa en la charla que tú dices seis partidos sin perder quiere hacer de Vallecas un fortín lo dijo Mitchell en el último partido que jugó en Vallecas y quiere seguir haciéndolo y qué mejor que contra el líder para seguir recortando para hacer un poco la temporada más regular porque estaba estaba teniendo alguna derrota por ahí pero habrá ya una muy buena racha si quiere seguir con ella es Luis

Voz 1643 15:20 si no juega arriba quién es el nueve el hombre gol el que tiene que hacer es hat trick que cerró de Tomás en León con el rayos

Voz 0516 15:26 sólo queda rescatar ni como delantero nato pero no sabemos por aquí Si Rubi va a tomar alguna otra decisión que podría ser jugar con pequeñitos arriba más teniendo en cuenta las características de los centrales

Voz 1643 15:38 no puedo poner a ti y a mí

Voz 0516 15:39 pues sí pero bueno tiene Gallart para jugar de falso delantero puede tener también pues otras opciones jugar con una línea de tres arriba con Ferreiro muy callar y que poner a Camacho también que la utilizado en algunas ocasiones como falso nueve la verdad es que el otro día en Valladolid el Huesca con uno menos sin delantero en la segunda parte el hizo dos goles al Valladolid estuvo a puntito de llevarse la victoria aunque al final acabará perdiendo no más podrida ganar que que por haber sabido matar el partido en esos momentos por eso si te parece podemos escuchar a Ruby hablando de todas estas situaciones de des dramatizar no porque estabais hablando el Huesca de momento el Huesca para que alguien lo saque de la primera posición tiene que perder cuatro partidos de forma consecutiva ganarlos o el Rayo o el Cádiz de forma consecutiva es la única manera de que ahora mismo pudiera perder esa posición de privilegio por eso Rubi dice que tranquilidad que algún día tenía que llegar la derrota y es que el Huesca llevaba

Voz 1643 16:37 en once jornadas sin perder

Voz 9 16:39 tranquilos eh creo que que sabemos que forma parte de esto que es lo normal es ir perdiendo algún partido lo anormal era lo de antes pero para nada nos ha afectado

Voz 10 16:50 en el día a día en en el convencimiento de lo que estamos

Voz 9 16:52 haciendo lo que pasa es que es imposible en un espacio de pues yo qué sé de once jornadas que no es estos días que hagas más que otros no entonces yo creo que hay que desdramatizar bastante seguir trabajando y hay bueno y pensar que en Vallecas pues podemos sacar un buen resultado

Voz 1643 17:10 bueno un tropiezo lo puede tener el Huesca por cosas como las que ha dicho Luis Abadía que incluso con dos cero y con diez es capaz de empatar a dos el partido pues por cosas como estas es líder de la segunda división la última para cerrar el partido Toni se llena Vallecas para él partidazo de la jornada se hizo una promoción para residente

Voz 8 17:25 en la Comunidad de Madrid y compañía desde de abonados por doce euros los precios asequibles que recordar que la máxima era cuarenta euros de que bastante bien Brown partido entre los dos grandes ahora mismo lo que marca la fijación de la categoría ligando tres Se espera lleno pues siendo Vallecas sí pero es sabiendo cómo están las cosas contra la directiva contra siempre en compañía habrá que ver

Voz 1643 17:49 bueno pues veremos es llena Vallecas en el partido más importante hasta ahora del Radio esta temporada yo creo que también para el Huesca para ver si mantiene esa diferencia que llegó a ser de once puntos horas de ocho con el segundo Luisa Badía muchas gracias y buen viaje a Madrid este fin de semana ah muy bien solamente una cosa sumar quinientos que iban de busca si miras sumar esos Toni a ver si te da lleno ya quinientos no olvide que vienes tú con ellos venga está totalmente hasta luego chao hace un ratito la redacción no vemos no me aguanto mucho Rayo Huesca sábado a las seis de la tarde ve una jornada que arranca el viernes a las nueve de la noche con un partido que le ha gustado mucho Alberto Toril ese Sporting de Gijón Osasuna que me diréis que ninguno de los dos está entre los primeros pero yo creo que es más una cuestión de posiciones que de dos eso no se puede negar por eso quiero yo detenerme en este partido vuelve al Sporting a jugar en casa donde el equipo de Baraja es de los afiliados de los más fiables de Segunda división ahora mismo debí González muy buenas

Voz 0480 18:44 buenas tardes y fiable e incluso un poco terrorífico para los rivales está siendo el Sporting como local todo lo contrario que como visitante lleva cinco victorias consecutivas en el Molinón desde que llegó barajan sustituir a Paco Herrera en casa lo ha ganado todo y además lo ha ganado con solvencia en casi todos los partidos con bastante superioridad contra los rivales busca la sexta frente a Osasuna fuera de casa lleva sin ganar casi cuatro meses sino legal al Sevilla Atlético en su propio

Voz 1643 19:10 lo desplazamiento una vuelta completa

Voz 0480 19:12 sin ganar a domicilio viene de puntuar en Lorca el partido dejó muy mal sabor de boca así que para intentar no seguir haciendo la goma y acercarse al menos a los puestos de playoff no le cabe otra al Sporting que ganarle a Osasuna recuperado parece Nano mes aunque se probaba hoy pero parece que va a entrar en la convocatoria para un partido clave fundamental para el Sporting

Voz 1643 19:33 si decimos que el Sporting gracias David es uno de los equipos más fuertes en casa no se puede decir lo mismo de Osasuna porque los navarros sólo han ganado cinco encuentros en El Sadar esta temporada es decir prácticamente sólo han ganado un tercio de los partidos disputados en casa Pamplona UCE Martínez me llega muy buenas

Voz 1946 19:51 hola Oscar buenas tardes

Voz 1643 19:54 qué le pasa al equipo en casa cuando lo normal es que fuera con el Sporting en casa ganará que fuera bueno puedes tropezar

Voz 1946 19:59 pues mira a las clases notas unas casi casi al revés porque estoy mira a sus números tienen cuarenta y tres puntos de ellos XXI lo han conseguido fuera de casa veintidós en casa algo que no es habitual en el equipo rojillo que nos tenía acostumbrados a el Sadar fuera un fortín esta temporada evidentemente ha dejado de serlo el fin de semana pasado ofrecieron una muy mala imagen ante el Reus lo que provocó el enfado de la grada que lo manifestó mediante chillidos algo también muy poco frecuente en una afición incondicional y lo que te decía es que Osasuna uno de los mejores equipos de la Segunda División fuera de casa veintiún puntos solamente seis goles encajados eso sí también marcan poquitos ha marcado o qué así que viendo los números de unos y otros se puede esperar un partido intenso el de mañana a las ocho de la noche en el Molinón Osasuna ahora mismo viajando hacia tierras asturianas Diego Martínez que probablemente hará un único cambio Roberto Torres podría regresar al once para sustituir a Borja Lasso en la mente conseguir una victoria que les devuelva a los puestos de playoff ir como única baja la de Xisco quien continúa recuperándose de su lesión muscular

Voz 1643 21:06 va a ser complicada la quiniela El Sporting que es el mejor equipo en casa probablemente de las últimas semanas el Osasuna que como dice Uxue es el mejor visitante de la segunda división no suele muchas gracias y que ya era hora que el accidente dejará debutar en Play Segunda hombre

Voz 11 21:19 toda la razón del mundo pero mejor

Voz 1643 21:22 hace muy fuerte para Lucky que se recupere

Voz 11 21:24 que devuelvan en el programa si seguimos con rachas en casa la mejor

Voz 1643 21:29 en racha en casa era la que tenía el Oviedo llevaba siete partidos consecutivos ganando en su estadio el empate sin goles ante el Albacete se ha sido además el primer partido en el Tartiere en el que se han quedado sin marcar en los doce partidos de Liga en casa llevaban a esas siete victorias seguidas que lo decía ahora los de Anquela se enfrentan el domingo a las cuatro a uno de los equipos que más ha mejorado en las últimas semanas ha dicho también Toril el goza el mete ya al equipo maño en la lucha por el playoff Zaragoza antes hay muy buenas tardes buenos tardes me daba la bienvenida a Uxue a Segunda Santi que debe decir que escucharte otra vez por aquí felicidades igualmente muchas gracias

Voz 12 22:11 el XX bueno que lo mañana han han sumado trece puntos

Voz 1643 22:14 dos de dieciocho posibles en la segunda vuelta y que ahora mismo se pueden permitir el lujo de aspirar al ascenso porque como hemos comentado minutos es que la parte de arriba está muy muy muy igualada

Voz 12 22:26 quizás haya enganchado en la última oportunidad al Real Zaragoza esa opción de conseguir al menos una plaza de playoff no tras un mal inicio de Liga con buenas sensaciones sin puntos luego quizás con puntos con malas sensaciones llegará aglutinado las dos cosas no para eh acumular la racha que tú bien apuntabas trece dieciocho números de ascenso directo en esta segunda vuelta el segundo mejor equipo después del otro equipo aragonés de la Sociedad Deportiva Huesca un Zaragoza que se ha fortalecido además en casa donde ha ganado los últimos partidos ya ha conseguido más victorias o la mitad de las victorias mejor dicho que en todo el año dos mil diecisiete junto dando lo que llevamos esta temporada Illa anterior por lo tanto hay ilusión en Zaragoza tampoco se quieren echar las campanas al vuelo pero eh todo ese sueño que significa poder meterse en el play off para quizás conseguir el ansiado ascenso a Primera División pasa por ganarle el próximo domingo al Oviedo en La Romareda que va a presentar una buena entrada sí porque por fin va a haber un buen horario las cuatro de la tarde esto facilitar que tanto los niños como la mucha gente que viene de los alrededores a la capital aragonesa saber al Zaragoza pues bueno pueda acudir al al estadio hay ilusión como digo en Zaragoza más en la afición que en el equipo tanto en Nacho González como sus futbolistas dicen que paso a paso partido a partido se aplican eso del Cholo Simeone y por lo tanto bueno

Voz 1643 23:50 el Zaragoza que tiene que ganar sí sí

Voz 12 23:52 tiene que hacer una segunda vuelta con los números que lleva hasta el momento en esta segunda parte del campeonato para que en el mes de junio esté jugando ese play off por el ascenso

Voz 1643 24:02 a ilusión en Zaragoza IBM poquito también Santi porque cómo están los ánimos o cómo bajan las aguas por el Ebro después de que la Liga denunciara la celebración de Borja Iglesias después de su gol ante el Nàstic mandando callar a la afición local de que Competición haya abierto expediente al delantero maño

Voz 12 24:19 pues mucho enfado hay más cuando proviene de el presidente de fútbol profesional un oscense es presidente de la Sociedad Deportiva Huesca el hombre que también llegó a los tribunales al club con el tema del Levante Zaragoza con mil y una historias bueno viéndose como se han visto en las últimas horas también aquí vídeos captados por aficionados el Real Zaragoza que no justifican ni mucho menos la la actitud de Borja Iglesias no como el delantero gallego recibía diferentes tipos de insultos desde la grada de el Nou Estadi de de Tarragona en ningún momento es justificación pero ya tendría que repetirse lo que ya ocurrió no hace muchos años hablo de el final de los noventa con Pierluigi Iker vino cuando por aquel momento el Comité de Competición se quería poner duro con las agresiones con los intentos de de trifulca entre futbolistas en aquel momento a Pierluigi que vivió vino le metieron como colección de ideas siente de partidos y se ve aquí en Zaragoza qué con Borja Iglesias puede ocurrir cualquier cosa de estas no collera ajillo de Indias con estas nuevas denuncias de la Liga de Fútbol Profesional por esas menos precioso o como se quieran llamar por parte de de de Tebas Si toda la gente que eh está detrás la Liga Profesional por cierto el informe del informador y ha redundado día de la Liga que va cada partido en ningún momento reflejó ese gesto o esa celebración del gol por parte de pon Borja Iglesias pero por otra parte también hay tranquilidad porque ayer la Liga archivaba la denuncia a pide a Piqué sin ningún tipo de sanción por más menos los mismo motivos y por lo tanto aquí en Zaragoza se confía que ellas ni mucho menos sea sancionado y menos con partidos de suspensión

Voz 1643 26:05 yo también lo creo yo espero que archiven la denuncia bromea Iglesias igual que han archivado la denuncia contra Piqué porque el gesto es el mismo las provocaciones las mismas mal provocar está mal contestar aunque a veces hay que entender un poquito a los jugadores y que tampoco se puede hacer por parte de la Liga que llegue a tal punto que no se puedan celebrar los goles pero bueno Santes hay muchas gracias y nada que es un placer escuchar totales por ahí igualmente un saludo a así a la jornada veintiocho en la Liga un dos tres una jornada que vamos ahí viene en Carrusel vamos a contar en analizar la próxima semana en Play Segunda con Alberto Toril y con el resto de compañeros de la Cadena Ser

Voz 3 26:57 normalmente las entrevistas en segunda reconozco que al final miramos temas acabamos haciéndolas de los equipos que están arriba pero también cada semana hay que hablar un poquito de cómo está la zona baja vaya por delante que es complicado y los Savile todas las temporadas de hablar siempre con algún jugador de un filial ya sea del Barça este año

Voz 9 27:15 el Sevilla Atlético pero lo ha conseguido

Voz 3 27:18 Alejandro Rodríguez lleva semanas negociando para que hoy en Play Segunda podamos hablar con alguien de la cantera del Fútbol Club Barcelona es el Palencia lateral derecho del Barça B que tiene veintiuno años y que está mismo al otro lado del teléfono Sergi Palencia muy buenas

Voz 0509 27:31 hola buena tal dice

Voz 1643 27:34 de Dick que nos te gusta feeling dan sino que te parecen Allam indicó físicamente sino jugando

Voz 5 27:40 bueno no sé quién lo dice pero desde el euros gran calado sí la verdad es que yo siempre me me fije cuando sobre todo cuando empecé a jugar en esa posición me fijaba mucho en él ya que era preferente en esta posición igual me intentaba aprender lo máximo de él iba no tiene un poco descabellado decir que me parezca el pero bueno la verdad es que es una largo para la gente que lo dicen

Voz 1643 28:02 el capitán del Barça B que no cualquier cosa

Voz 5 28:05 si no eso la verdad es que es un gran orgullo y sobre todo a mí que se culé toda la vida que llevo aquí muchísimos años trabajando y ganando me lo hizo y la verdad es que es un orgulloso

Voz 1643 28:17 porque está en Badalona llegaste a la cantera a los diez años en el Alevín pueden ser

Voz 5 28:22 sí en sí cuando empezaba el fútbol once en aquel entonces la ley de bueno me llamaron estuvo aquí haciendo las pruebas todo salió bien y desde entonces pues bueno aquí poco a poco aprendiendo y trabajando año y bueno mira manteniendo

Voz 1643 28:38 bueno el ex lateral derecho dicho yo pero no puedo jugar en la banda yo te he visto la izquierda tomen alguna vez

Voz 5 28:43 sí sí sobre todo cuando era juvenil que alguna vez me tocó jugar ahí iban a cualquier a dos bandas pero bueno yo empecé a jugar de lateral no toda la vida llevan lateral pese a jugar claro que te Si bueno ahí desde ahí pues pues da aprendiendo lo que es la posición y bueno me me siento bien la adaptación hitos

Voz 3 29:06 de llevas unos once años en el Barça B

Voz 1643 29:09 el capitán saber lo que es bajar con el filial a Segunda B volver a subir a Segunda División importante Duque sabe valorarlo es mantener la categoría

Voz 5 29:19 pues sí pues sí la verdad es que sí porque bueno pues hablado con cualquier compañero del año del descenso oí y la verdad es que es una espinita que todos que todos llevamos puesta ahí bueno yo por suerte al igual que algunos compañeros como o cara está en Leganés buena Khartum tuvimos la suerte el año pasado nosotros una grandísima campaña que hicimos de quitarnos esa espinita y la verdad es que se lo pasamos mal cuando bajamos pero bueno el fútbol no es veía una Hay el año pasado en la nota la devolvió

Voz 1643 29:55 a esa manita fuera de la zona de abajo se respira mucho mejor cómo está fuera del descenso

Voz 5 30:01 sí la verdad es que sí la verdad es que cuando cuando estás ahí metido y sabes que si pierdes te puedes meter en descenso y tal la verdad es que es jodido pero bueno nosotros ya llevamos trabajando muy bien toda la temporada la primera vuelta fue mucho de adaptación iban ahora sobretodo hemos encadenar una buena racha que que esperaba

Voz 1881 30:24 es darle lo máximo posible y de

Voz 5 30:26 de este fin de hacernos muy fuertes en casa que es un poco la la asignatura pendiente que nos queda ahí ya a ver si podemos sacar un poquito más de ventaja

Voz 1643 30:36 qué apretados a todo no sólo por arriba que lo está por la segunda plaza por abajo también hay tienes que tomar descolgado pero ahí hay ocho nueve que está ahí rondando

Voz 5 30:44 sí sí sí no como tú dices en cada años igual la segunda ganar dos partidos yo cierres frenar el ascenso así que es súper exigente cada partido es súper competido independientemente si te enfrentas a equipos de la zona alta como de baja sí sí sí la verdad que no te puedes relajar ni despistar ni un segundo porque te metes en zona complicado o te puedes meter arriba así que hay que estar siempre muy alerta

Voz 1643 31:12 me hablabas del sábado el sábado a las cuatro de la tarde Hay derbi catalán Barça B contra el Nástic sino que además es contra el Nástic el equipo con la que volviste tras la lesión de verano la primera vuelta

Voz 5 31:25 bueno es y bueno volví contra el Sevilla Atlético el segundo partido fue contra el Nàstic

Voz 1643 31:30 entonces me equivoqué no

Voz 5 31:32 ves pero sí que es verdad que fue este partido el que ése que se ha suspendido por todo lo que pasa en Cataluña hay tal

Voz 1643 31:40 y luego se jugó el miércoles

Voz 5 31:42 el Sevilla Atlético llegó el miércoles contra Nàstic y si es un partido muy competido muy disputado cero cero mucho respeto entre entre ambos equipos así bueno que convencido de que el sábado también será será un poquito de este estilo porque ellos tienen jugadores muy buenos y digo bueno nos conocen mucho igual que nosotros a ellos bueno a ver que a ver qué pasa

Voz 1643 32:09 estaba mirando ese dato me equivocaba ver si no me equivoco en este tu ya ha jugado con el primer equipo con Luis Enrique en la Supercopa de Cataluña ante el Espanyol

Voz 5 32:16 sí correcto nada en un partido oficial pero bueno sí tuve la suerte de jugar unos minutillos precisamente Izquierda ahí bueno la verdad es que es una experiencia única Hay trabajando siempre cada día para ver si se pueden sumar algún minutito más

Voz 1643 32:31 ah no jugará el objetivo es repetir mira tienes compañeros como a leña como Josu Hernáez así que han dado el salto o que aparecen más a menudo habitualmente de vez en cuando él la convocatoria con el primer equipo para cuando viene el salto de Serge Palencia la fecha de la próxima temporada

Voz 5 32:45 bueno bueno ya ya veremos ya veremos que la verdad es que he está claro que aquí cuentan mucho y siempre estás mirando poquito abajo llega encima que puede que se lo pueden permitir intentan darle una oportunidad pero bueno poco a poco yo seguiré trabajando mejorando día a día Hay si algún día tiene que llegar llegará pero bueno no no poner fecha ahí está poco depende exclusivamente de mí así que yo me limitaría hacer lo que yo pueda Hay Si llega porque llegara Hay y la intimidad aprovechando máximo posible

Voz 1643 33:20 de veintiuno años en muy joven lateral del Barça en los próximos diez años y encima si mi equipo veo que el lateral derecho Sergi Roberto que siquiera lateral

Voz 5 33:29 bueno ojalá ojalá ojalá se pueda cumplir muy bueno está claro que voy a trabajar para ello ilusión siempre está ahí pero bueno he eso aún quedan lejos la verdad es que estar ahí es muy exigente ahí pero bueno claro que que ese es el objetivo y que yo trabajaré me focalizar he para para ellos

Voz 1643 33:53 tiene firmado hasta dos mil veinte tiene veinticinco millones de cláusula de recesión si en un año entorno contaran contigo pensaría en seguiría luchando has dicho culé

Voz 5 34:05 bueno pues a él yo siempre lo he dicho aquí te tienes que quedar hasta que te echen así de hasta el último día que me que me hicieran lo que cuente conmigo evidentemente pues pues lo daré todo ahí me dejaré el semeja de la vida estos colores por todo lo que conlleva pero bueno si en algún momento no no quepa conmigo pues está claro que la vida no se acaba aquí que en muchos sitios en los que quizá cuentan más contigo pero bueno en este caso lleno de toque que me quieren bastante que confían en mí golpe en un poquito esa confianza con con resultados y con poco a poco estás mejor y hay que seguir mejorando

Voz 1643 34:51 y si quieres curiosa que por ejemplo quizá no contó tanto con la cantera sí que está contra Valverde también el Athletic de Bilbao que su club que tira más de la cantera ahí esa filosofía sumó a lo jóvenes este trabajo favorece

Voz 5 35:02 sí sí está claro que es un es un entrenador que está acostumbrado a tratarla está acostumbrado a mirar abajo a venir a partidos a vernos conocernos más y bueno la verdad es que se agradece Hay siempre es una ilusión a entrenar ver que que él ha visto el partido comunicarlo en poquito poner lo o cualquier cosa bueno sí la verdad es que somos nosotros siempre un plus de de que ilusión y de ganas de hacerlo bien mejorando ya que ves que el trabajo pues tiene su recompensa

Voz 1643 35:39 me permites Sergi la última hacerte una complicada sin meterte en líos

Voz 5 35:44 a ver de tu casa

Voz 1643 35:45 tras tiempo también en en el filial y que es saber la filosofía de cantera de del Barça a vosotros que os parece que que luego paguen por fichar en verano a jugadores de otros equipos creo que o que alguien puede pensar desde fuera que el Barça ha perdido poquito la filosofía de cantera

Voz 5 36:00 bueno no no lo veo no lo creo así que es verdad que por las circunstancias que que se han dado estos últimos años sí que yo creo que era necesario también un poco ese perfil que hay que sea está buscando fuera que como entonces ha comprado de gente que llevaba un poquito con más experiencia en la categoría hay que bueno con más experiencia digamos el fútbol pero yo creo que esta gente es lo único que he hecho ha sido aportar nos ha sido a la gente que somos canteranos sumar ha sido que nos ayuden hucha progresar osea yo creo que sólo han beneficiado al al equipo y no no veo que se había perdido la esencia ni mucho menos sino al contrario han metido tres cuatro elementos de personas que lo que han hecho ha sido ayudar a que esa esencia pues se magnifica siga progresando así que en ningún momento se que puede parecer desde fuera pero yo que lo vive desde dentro y creo que no es así muy buena te lo puedo afirmar la verdad

Voz 1643 37:03 esa es la impresión quedaron fuera que el Barcelona este año pensábamos sacar jugar a corto plazo sino a futuro y que ello pasa por mantener primero la categoría en Segunda como sea para que no pase lo mismo que hace dos temporadas Sergi claro

Voz 5 37:14 no

Voz 1643 37:15 que tiene veintiuno años pero tiene una cabeza ahí hablas de una forma que es alucinante

Voz 5 37:20 bueno gracias darle gracias verdad y intenta siempre es el lema más duro ley ya hablarle mejor pues pero bueno también tengo también tengo

Voz 1643 37:30 no

Voz 5 37:31 pero bueno muchas gracias pero vamos que no se nota la educación

Voz 1643 37:34 o sea que tenéis de chapó nada que yo espero que en la categoría porque Gerard López le tenemos mucho cariño en la Cadena SER porque ha sido comentarista de de Carrusel deportivo así que nada como has dicho al principio mantener la categoría que no vuelva las va a pasar lo que hace dos temporadas Valencia muchísimas gracias por estar a este ratito de segunda quedamos un gran derbi el sábado

Voz 5 37:57 vale vale muchas gracias a vosotros Si bueno un abrazo a todos

Voz 1643 38:14 narra su derrota en Huesca que lidere con ventaja sobre el segundo tiene un colchón del que no gozan sus seguidores que duermen en literas apretados marca tener un colchón la frase charlas de están en un pañuelo del Rayo que es segundo con cuarenta y siete puntos al Sporting que es décimo con cuarenta hay sólo siete puntos de diferencia entre nueve equipos que son casi la mitad de los equipos de la tabla la lucha ahora mismo José Antonio Duro Se puede decir que está encarnizada

Voz 1704 38:43 pierde puntos Ejido son siete puntos que marcan la diferencia que destituyen entrenadores Ike solucionan temporadas quizá el futuro de muchos equipos y aficiones que ansían pasar medio mes de julio bueno pues viajando por ahí o directamente de vacaciones porque su equipo ya ascendido aspiran a asunto y de forma muy solvente del Huesca pero que nadie se confíe ya saben cómo son las cosas del fútbol y más en nuestra querida segunda división o que se lo digan si no al Cádiz que no consiguió ventajas y ya ha perdido con el Rayo su segundo puesto al acetona nada por supuesto la Oviedo también el Numancia que es quién cierra a día de hoy el playoff pero pero sus cuarenta y cuatro puntos son practicamente los mismos y contamos que uno menos tiene unos una una menos tiene Valladolid uno menos tiene Lugo y uno menos tiene Sporting o lo que es lo mismo acogido desde el segundo y el tercero hasta el décimo si restar un punto siempre encuentras a un equipo en orden veintisiete jornadas después y ahora pues viene a lo que viene tenemos una jornada con el interesantísimo Rayo Huesca pero cuidado con el Sporting Osasuna del Molinón y si me apuran el Zaragoza que al final todos sabemos que los maños Id también el Tenerife puede que no hayan dicho todavía su última palabra o digo esto aunque sea simplemente para enviar ánimos al Heliodoro serán decisivos en las próximas semanas el Osasuna Cádiz el Lugo Granada o el Valladolid Rayo y en definitiva ICO

Voz 15 40:06 tantos implicados lo raro es que semanas

Voz 1704 40:08 Ana no encontremos varios partidos de esos en los que se deciden muchas cosas muchos puestos Drake de entre esos once doce equipos únicamente seis serán elegidos podrán cumplir objetivos lo mejor dicho luchar por ellos ya que como acompañamos en su día en Segunda cortante es tener un poquito más de paciencia

Voz 3 40:31 hice está apretada por arriba no lo está menos

Voz 1643 40:33 por abajo entre la Cultural cuarta por la cola con veintinueve puntos y el Tenerife que es décimo segundo con treinta y cuatro sólo hay cinco puntos de diferencia entre ocho equipos casi la otra mitad de la tabla que no está luchando por subir está peleando por no bajar Villa Atlético Lorca y Córdoba necesitan un milagro la Cultural es el equipo al que todos los que gestada por encima miran de reojo porque está a tres de la salvación pero en una dinámica bastante negativa es un equipo que encaja muchos goles con el marcador en contra cuando se desata cuando la Cultural va a la desesperada se aferran a la épica pero Pablo Campos de momento no les sirve muy buenas

Voz 16 41:09 hola Óscar evidentemente la Cultural entra en la curva peligrosa pero lo tiene todo a mano tan sólo les separa una victoria tres puntos de la zona de permanencia aunque para el equipo leonés partidos como el de este sábado frente al Almería empiezan a ser más que trascendentes quiere la cultura el Almería sigan siendo un rival directo de la barrera no está siendo todavía cuestionado al menos hasta la fecha ahí de puertas hacia dentro es incalculable el efecto que tendría otra derrota en el estadio de los Juegos del Mediterráneo lo que sí ha reconocido el joven técnico el más Nobel del fútbol español es que al menos en cuanto a resultados este es su peor momento desde que están los banquillos

Voz 9 41:44 desde que ha empezado me ha ido muy bien y ahora pues probablemente es es a nivel resultados el peor momento como entrenador igual me alegra que suceda eh me alegra que suceda también porque esto es lo más normal y esto es lo que le ocurre pues a a al cien por cien de del gremio

Voz 16 42:02 la Cultural quiere recuperar la buena senda para ello tiene que mejorar en muchos sus números fuera de casa fijaros que dato lleva cinco meses seguidos sin ganar sólo ganó una vez fuera de casa lo hizo en Sevilla en septiembre después de los últimos goles encajados ya es la segunda peor defensa de la competencia

Voz 1643 42:17 ya hemos abierto el programa de hoy hablando de él de el hombre gol de la Liga Un dos tres en el Girona estuvo a la sombra de France Daza Hinault brilló tanto pero fue un delantero decisivo con Paco Herrera en el Valladolid jugaba en banda y no lucía con Luis César Sampedro volviendo a su posición original de nueve puro está deslumbrando está arrasando con las porterías contrarias va camino de batir el récord de goles de segunda y es que Alejandro Rodríguez cuando Jaime se planta delante de la portería contraria

Voz 1 42:46 me

Voz 17 42:55 algo

Voz 18 42:56 once mata para el Valladolid sede Esprode el Córdoba otra vez por el centro gran jugada entre

Voz 3 43:03 Luis Salvador finalmente una dos tres cuatro cinco seis siete y así hasta veintitrés veces

Voz 15 43:10 hemos escuchado esta narración en Carrusel Deportivo Jaime Mata es el pichichi de Segunda con veintitrés goles ojo en veinticinco partidos unos números que asustan y que sorprenden después de que el año pasado que la su primera en Valladolid sólo marcase cinco goles en la Liga

Voz 1643 43:25 con sus veintitrés goles en lo que llevamos de temporada

Voz 15 43:28 ya ha igualado a Joselu pichichi del año pasado y superadas que León quiso veintidós goles hace dos temporadas es un mes en Play Segunda reconocía estar muy feliz cuando sólo entre comillas llevaba diez sin

Voz 1643 43:40 nueve goles en diecinueve junio

Voz 19 43:43 lo porque son muchos ánimos fíjate la verdad es que estoy ojalá podamos sería por tanto son tan brutales

Voz 15 43:52 los de Jaime Mata que ya lleva los mismos o más goles que cuatro equipos de Segunda es decir un solo jugador han marcado más goles que cuatro equipos de la categoría y eso que al inicio de la temporada no estaba del todo claro que mata fuese el delantero titular del Valladolid de hecho el equipo de Pucela fracasó a última hora a la hora de cerrar dos delanteros Ortuño que finalmente no pudo llegar por problemas con los papeles ir Raúl de Tomás que se fue a Vallecas casualidad donó Mata ha aprovechado la oportunidad y eso que hace unos meses su entrenador pensaba que su rendimiento no podía seguir a tal nivel

Voz 20 44:24 no te voy a seguir metiendo goles me cuesta creer que meta dieciocho una vuelta ojalá los no

Voz 3 44:29 hola ojalá pero no no han empeorado los números de Mata

Voz 15 44:34 alegría de su entrenador le San Pedro ya verá el Valladolid quiere renovará su estrella que acaba contrato en dos mil dieciocho en junio de dos mil dieciocho es decir en cuatro meses una renovación muy complicada como admitía el director deportivo del conjunto blanquivioleta

Voz 21 44:48 bueno y actualmente pues la propuesta nuestra que él sabe que es la mejor que podríamos hacer la mejor que se ha hecho un jugador en los últimos cuatro años pues sabe que se queda corta con cualquier cosa que les pueda llegar a un equipo de Primera División

Voz 15 45:03 así que todo indica que en pocos meses en Zorrilla dejarán de celebrar los goles de Jaime Mata que habrá eso sí tiene ante sí un reto mayúsculo superar los treinta y dos goles de Rubén Castro Jonathan Soriano que son los máximos goleadores históricos de la categoría desde que es a tener veintidós equipos lo conseguí el algo bueno de Jaime Mata podrá echar el candado atrás para aprovechar los goles de su pichichi y convertirse en un aspirante claro a primera división pues quedan cuatro meses para saberlo y como siempre lo contaremos aquí cada jueves empleo