“En ARCO ha habido muchos casos de censura pero no han trascendido”

Voz 1 00:00 la Ventana Carles Francino

Voz 2 00:05 cuando yo nada se espera personalmente saltan de base para dais es si de masa la decía a América tesis día en lo hacía cada mes va dando como un bolso que golpee además tiene pruebas que golpee ahora

Voz 0827 00:24 tiene

Voz 2 00:26 cuando se miran de frente de los vertiginosos ojos claros de la muerte edificar en las Berta de las bárbaras terribles amorosas crueldades amorosas crueldades

Voz 0313 00:43 cómo será Paco Ibáñez nos viene muy bien esta tarde está cantando una vía problemas de Gabriel Celaya cuyo mensaje es algo así como que el arte siente al final se convierte en una especie de adorno o sea que no vale para nada hizo una canción muy oportuna oportunísimo en su mensaje para situarnos otra vez en el contexto del escándalo de Arco que venimos arrastrando desde desde ayer bueno los reyes contra viento y marea la feria esta mañana la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ya saben que la alcaldesa de Madrid adhesión asistir en señal de protesta por la retirada de de la obra de Santiago Sierra de presos políticos en la España contemporánea y así estamos nosotros hasta ahora estamos pendientes a hablar con el con el director con Carlos Urroz que ayer llevaba un cabreo notable con la decisión de eccema de retirar esa obra pero el que hoy está participando con normalidad los actos y acaba de empezar y me imagino que no querrá dejarla colgada Carlos Urroz lleva siete años al frente de de Arco y ayer desde luego estaba de todo menos menos contento pero ya puestos a mirar y a reflexionar y a revisar los hemos acordado de alguien que hace unos años en dos mil doce vivió directamente lo que puede provocar un escándalo relacionado con con el arte es seguramente algún oyente lo recordará aquel montaje llamado Always Franco que mostraba a Franco dentro de una nevera bueno ese motivo incluso una denuncia en tribunales de la fundación que lleva el nombre del dictador tuvo por tanto que defender ser artista y al final ganó pero las pasó también canutas y creo que es muy interesante hoy conocer la mirada el punto de vista de Eugenio Merino al que hemos invitado a asomarse a la ventana Eugenio Merino buenas tardes hola

Voz 1139 02:16 buenas tardes cómo está qué qué qué lejano queda

Voz 0313 02:18 eso verdad o parece eso o que no fuera a ocurrir nada más pero vamos superando eh a medida que el tiempo

Voz 1139 02:25 no es que a veces lo que yo con lo que yo pasé se parece mucho a por lo que está pasando Santiago porque al final el funcionamiento y se va con respeto Arco pues implica que determinadas acciones se lleven a cabo el foco de digamos escondidas no en este caso yo lo que ves una torpeza brutal de Ifema que es lo que pasó con Picasso pero que además y casi nadie respalda o digamos que no hay un respaldo fuerte a la pista no lo que viví un poco con lo que yo para mí pasen

Voz 0313 03:01 sea lo que cuenta es es que este episodio ha sido horroroso porque además ha sido defienda y a plena luz del día para entendernos enterado todo el mundo de hecho el comunicado de hoy de pedir disculpas es ya es de traca en los estás diciendo que en el que la intrahistoria de Arco ha habido episodios parecidos a éste pero que no han trascendido

Voz 1139 03:20 pues claro ha habido muchísimos es que al final estamos hablando de de de bueno pues aquí el primer es que es verdad es que la primera vez que se quita una pieza llevamos aquí en pleno momentos de apogeo pero siempre ha habido todo desde atención incluso es que en este caso y el toque de atención bastante curioso es que las propia galerista dice que quiere volver a ARCO ese mismo año

Voz 3 03:49 Sage ese mensajes clarísimos y sí claro entonces yo pasé por ahí eso es así que es en mi caso yo puedo demostrar

Voz 1139 03:57 yo demostré en los juicios de tuve que duró cuatro años y puedo demostrar que además el Ifema estaba de acuerdo en retirar mi pieza que no se pudo retirar por razones de

Voz 0313 04:10 no había pidió

Voz 1139 04:12 había habido mucha prensa que había hecho fotos habían tenido trascendencia y él mismo dijo sus palabras que la fiesta no se quitaba uno se iba a quitar porque había tenido mucha mucho once importancia a los medios de comunicación pero pero apoyó a la Fundación Franco diciendo es que esta pieza había que haberla quitado entonces siempre hablamos de la censura de una manera muy muy superficial porque nadie la conoce nadie quiere hablar de ellas de una manera directa pero claro y es que pudo demostrar en mi caso qué puede bueno que es que fue una misma cosa deprimente no ahí patética no hemos relatos donde se supone que la libertad de expresión estar por encima de la del mercado no

Voz 0313 04:58 qué fuertes ocurre que fuerte lo que estás contando Eugenio de verdad

Voz 1139 05:01 sí sí José María Álvarez de Manzano que por suerte Jude Carmena creo que uno en su momento

Voz 0976 05:07 sí a vi a mi yo lo que no acabo de entender Eugenio es sea en en que por queman manda tanto Ifema osa que ese ente quién quién lo compone quiero decir Arco Se podría llevar el año que viene a otro a otro recinto ese otro recinto también tendría potestad sobre los artistas para retirar obras ojo sobre los artistas galeristas claro que la gala en la que estamos hablando

Voz 0313 05:30 es la mejor o la mayor ola más con

Voz 0976 05:33 sociedad es una de las de las mega grandes para que acepte hasta la galerista y al propio artista que se retire su obra aquí alguien tendría que dimitir no aunque si no se aborde por decencia

Voz 0313 05:43 me he planteado antes pero ya no espero nada sinceramente no sé

Voz 0976 05:47 quién sabe si los reyes han paseado por la pared blanca esa is ampara a un segundito San lleva por esa zona

Voz 0827 05:53 quiera que si en la primera media hora después de tomar la decisión los galeristas y los artistas se vieran dado a descolgar sus obras de Arco hubieran ido seguramente esto se hubiera paralizado a los cinco minutos quizás tú tienes una idea para la parte blanda que ha quedado no si pues mira hombre ya que ha muerto Forges lo podíamos llenar eso con Blasillo con Mariano variados de píxeles que es efectivamente hay en vez de presos políticos a lo mejor risas políticas se podía podía titular es

Voz 0313 06:23 posición Eugenio tú dirías que de fíjate cogiendo como referencia dos mil doce que es cuando ocurrió lo tuyo con Franco dirías que hemos ido a peor tanto tanto si es público como sino que hemos ido a peor yo tengo la sensación que en general si algunos episodios de los últimos días de las últimas semanas lo confirma no pero cuál cuál cuál es tu mirada

Voz 1139 06:41 bueno yo creo que la pieza de Santiago es perfecta porque justo se inaugura el AMS va semana donde otra pero fuera cerrar el paso menos

Voz 0313 06:51 la rociero menos gusto pero eh

Voz 1139 06:54 ahora no podemos tampoco empezara a encarcelar a todos aquellos que han ficción o hagan una realidad en su música pues yo creo que es muy pertinente ocaso Santiago y la torpeza aparte la censura de la gente que que están Ifema hay que piensa que hay determinadas ideas políticas pueden llevar a cabo pues pues hacen que So que estemos en esta situación que que a mi me parece que no puede darse en el mundo de la de pero será será es el día a día no es nada nada pero bueno deberían rodar cabezas seguramente años eh a mí yo no supe nada del director de la Feria vamos no sé cómo no se pronunció bien todo hay

Voz 3 07:40 hola años él mismo yo creo no se en el mismo día

Voz 0313 07:43 te llevas siete años pero tú sí que supiste de dónde había venido la sugerencia es decir como algo nosotros operandi para para plantar tu obra

Voz 1139 07:51 qué es porque la denuncia que me llevó a mí que la Fundación Nacional Francisco Franco incluía porque eso también les daba ellos peso las cartas de José María Álvarez de Manzano con lo cual cuando yo fui a juicio pues quizá lo que más me dolió también qué hubiera implicación o sea que es muy grave y que debemos evitar hablar de provocación cuando un artista opina pero vamos a empezar a hablar sobre obras con contenido que provocan determinados entes políticos e institucionales se se vuelvan se resuelvan porque saben que el día que entre lo racional con tiene que ser una feria que no moleste y que no genere preguntas son de qué es el arte que es que es una monarquía que es una feria pública que es una feria privada que es la libertad de expresión

Voz 0313 08:50 no lo lo lo lo lo has contado perfectamente Eugenio Merino es un abrazo y gracias por contar esto en La Ventana de verdad eh

Voz 1139 08:58 nada muchas gracias a vosotros mucha suerte