Denuncian a una empresa que fabricaba chalecos antibalas de piel de vasco

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 2 00:03 las Francina

Voz 3 00:05 bueno Chen Chen

Voz 6 00:22 hoy en todo por la radio tenemos clase de música con Iñaki de la Torre Iñaki tienes quince segundos para decir porque suena esta canción porque tiene muy poca batería hay mucha batería a la vez

Voz 7 00:31 madre muy bien pues según muy bien pues nada todo por la radio en tres minutos o cuatro

Voz 8 00:41 viva el pino amigos a la política me la trae floja

Voz 9 00:47 la segunda en la traía al fresco Wood que miedo

Voz 8 00:51 la pregunta es así que yo os propongo que de aquí digamos dando claro es si nos parece un razonamiento muy no le entendible

Voz 2 01:15 yo no

Voz 0216 01:20 país maravilloso para los humoristas gráficos la cantidad de cosas que ocurren y que carecen unas aposta y otras sin que los protagonistas sepan lo que están haciendo el capullo pero es un problema de tiempo neuronal osea cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no podían decir ni pío que hasta el propio afectado por el chiste diga este cachondo que causaron este gracias

Voz 2 01:45 cuánto sabe el sabio

Voz 7 02:01 yo habría que abrir por la radio con este aplauso

Voz 0230 02:04 madre mía Forges dentistas maestros conductores de autobús viejas sin niños jóvenes niñas viejos urbanitas modernos funcionarios desempleados universitarios futbolistas dictadores diputados gobernantes opositores solteras casados divorciados aburridos y muchas parejas cada cual tendrá sus chistes favoritos de Forges entre todos están los chistes de contratos los de recursos humanos los de búsqueda de empleo le vamos a hacer un contrato de cinco minutos y luego ya veremos otro de recursos humanos que rechaza la contratación de un joven con coleta hay que le decía veo por su currículum que su chino es cantones los chistes de médicos el que decía que te ha dicho el médico que huya también de médicos de quirófanos había muchos de quirófanos dice el cirujano al paciente tras la operación a ver sin nervios Easy Mister ismos usted cuántas piernas tenía antes dentro en quirófano hilos de parejas también muchísimos de pareja recuerdas cuando me decías a la pálida luz de la luna lo mucho que me querías sí pero estaba torrija tenía muchos chistes como estos muchísimos más hizo Forges retratando España que hoy vuelve a resumirse en la frase más hispano española

Voz 12 03:18 a pie de que David Esteve que está ya hablándole de meter

Voz 0230 03:29 el organismo que gestiona la feria de arte ARCO y que ayer decidió retirar una obra en contra del criterio del director de ARCO ha pedido disculpas pero no rectifica no vuelve a exponer la obra en un comunicado dicen que retirar la obra fue un error y que no volverá a suceder pero que a lo hecho pecho y que vamos vamos circulen y no me formen grupos el hice más un organismo formado por el Ayuntamiento de Madrid es un consorcio son tres partes el Ayuntamiento de Madrid la Comunidad de Madrid y la Fundación Monte Madrid que es heredera de la antigua Obra Social de Caja Madrid ayer se tomó esta decisión y una de las tres partes que forman el Ifema el Ayuntamiento protestó solicitó una reunión del Consorcio de las tres partes tras la reunión el Ifema decidió ratificarse si hay tres partes una estaba en contra y la decisión se ratificó

Voz 2 04:22 no hay que estrujar sin mucho las meninges

Voz 0230 04:24 si hacemos silencio escuchamos las meninges trabajando tú quieres que trabaje más las meninges ya han trabajado y el Ifema son tres uno estaba en contra irse a prueba la retirada de

Voz 13 04:44 la obra hay dos que han votado a favor países

Voz 0230 04:48 y a esta hora no ha dimitido nadie

Voz 15 04:54 sí

Voz 13 04:58 ahora tenemos twiterías este un señor que me está preguntando extendería son twis son tuits

Voz 16 05:06 señor Marco sino no yo habéis visto Homero usado en directo me me parece que uno se imagina la voz de duro y luego la plaza ves a las personas en directo ignoró conmigo pero soy como Nico de verdad

Voz 1610 05:24 no es verdad que hemos estoy Frantino eso es eso el señor marcan que tiene setenta y cinco años es un buen oyente que viene a vigilar que esté todo como tiene que estar

Voz 7 05:34 todo el que lo inmorales estén en su sitio incluso hablamos

Voz 1610 05:39 las tutorías vale los tres venga va lo que describe la gente empezamos las tutorías y empezamos con la vida tristes de Willy

Voz 1981 05:44 estas sabes cuando vas borracho y escribes a la persona que te gusta pues la gente la que yo les gusto debe ser abstemio

Voz 1610 05:51 no hay límites para el critique hoy el Twitter o My love

Voz 1981 05:56 un señor de cien años que se viste como uno de setenta y cinco y todo el mundo acuchillando por quince piensa que es debería aceptar suelo

Voz 2 06:07 bueno sí

Voz 7 06:08 no hay diferencia casi pero sí

Voz 2 06:12 si esto fuese más joven recién ascendido

Voz 1610 06:22 es lo que estoy es muy decente tuiteó una verdad incontestable

Voz 1981 06:30 también le va a gustar y madurar es seguir haciendo las mismas cosas pero con dolor de España

Voz 7 06:36 no no veo bueno como si no hubiera pero

Voz 1610 06:38 además con la educación en España Petrovic ochenta y seis no señala un problema que

Voz 1981 06:42 ahí Simón como profesor estoy muy preocupado por la escasez cada vez más preocupante de heavys son como los linces ibéricos de los institutos

Voz 1610 06:51 y acabamos con John Mamón que tuitera yo creo que es el colmo de la forma pesadas

Voz 2 06:55 le apartan la silla eléctrica justo cuando

Voz 1981 06:57 se va a sentar

Voz 2 07:00 eh

Voz 17 07:03 y después de las twiterías

Voz 0230 07:06 llegan las noticias de El Mundo Today chicos vamos

Voz 1981 07:10 todos los españoles aguardan con expectación la viñeta de Forges sobre el fallecimiento de Forges la ciudadanía recorren hoy las calles hojeando compulsivamente el periódico intentando no chocar con otros transeúntes mientras busca la viñeta de Forges sobre el acontecimiento más relevante del día la muerte de Forges Javier qué ha hecho con esto se preguntan sus lectores acostumbrados a digerir la actualidad a través de la mirada del humorista

Voz 8 07:35 no raperos

Voz 1981 07:36 españoles se pasan al inglés porque Rajoy no lo entiendan en el mundo de la cultura confía en que los jueces seguirán mintiendo con su nivel del inglés y no aprenderán el idioma por lo que podrán crear con tranquilidad a partir de ahora denuncian a una empresa que fabricaba chalecos antibalas de piel de vasco

Voz 0230 07:53 que los vascos no sufran y les da igual no justifica su abuso se quejan algunas asociaciones algunos bancos también pretendían sustituir su cristal blindado por una barrera de vascos

Voz 8 08:05 última hora Arman cuéntanos

Voz 1610 08:07 muere el pájaro trescientos cuarenta y cinco de la película Los pájaros Pichi como era conocido por sus colegas de profesión será homenajeado en la próxima ceremonia de los Oscar

Voz 1981 08:17 gracias Armando Pita vamos ahora gana algunos titulares breves dos de cada tres parejas casadas piensan el divorcio para llegar al orgasmo plan Cospedal hospitalizada por empacho de mundo hongo Rusia manda otro saco de pienso al espacio para la perra Laika poco consiguen realizar con éxito un trasplante de boina o un anciano gallego mata al afilador al tirarle los cuchillos desde la ventana para no bajar a la calle Mariano Rajoy lleva toda la semana persiguiendo a Marta Sánchez con un mechero encendido

Voz 0230 09:16 una noticia que tiene como protagonista nuestro invitado de hoy Marco han jubilado se han manifestado hoy por pensiones dignas pensiones dignas no él no se han manifestado por otros nueve otros jubilados y hay que estar muy atento unos niños y niñas que van en coche ahora se tienen que acordar de este titular o helados se han manifestado hoy por pensiones dignas acordaros de esto porque dentro de unos años el titular jubilado se han manifestado hoy por pensiones

Voz 7 09:44 punto entre la vuelta en la punta todo eh

Voz 2 09:49 no oculta algo

Voz 0230 09:58 entre todos estos preguntas al final nos preguntéis qué es lo que ha hecho la bolsa hay discreto el non grata como podéis vivir así sin saber que ha hecho la bolsa pues hay un tirón de la bolsa este museo del Ibex eh ha subido un cero cincuenta sube pero cinco baja un cero cinco es la diferencia entre según de la bolsa o la bolsa brilla con fuerza vivir con un analista financiero tiene que ser algo loco como una montaña rusa permanente se le pasa el arroz hipócrita me quiero morir gana el Real Madrid te pide matrimonios como Homer Simpson con la cerveza en lo que vamos a escuchar entre una frase y otra de Homer Simpson ha bajado y subido la bolsa

Voz 7 10:33 vamos lo volveré a hacer

Voz 2 10:37 una cosa interesante

Voz 0230 10:38 pero hoy de ayer de siempre es un país muy lejano

Voz 18 10:44 eh

Voz 0230 10:49 el ex presidente catalán Artur Mas estuvo ayer en una emisora catalana en RAC1 y explicó que la declaración de independencia del pasado mes de octubre aquella que se hizo en el Parlamento de Cataluña sólo fue simbólica que no tenía efecto jurídico aunque no se dijo porque eso forma parte de las exageraciones que se hacen en política es decir explicó que los independentistas en el Parlamento catalán finge dieron ante sus ciudadanos ante el mundo una declaración de independencia para conseguir un beneficio de opinión pública así de tranquilamente se preguntaba él en voz alta esto es un engaño pero era simbólico no tiene ningún efecto jurídico bien es verdad que no se lo dijeron a nadie financiero que era una declaración de independencia para que sus partidarios no se enfadaron le preguntó entonces director del programa Artur Mas por esto en Racó le preguntaba preguntaba Artur Mas en voz alta esto fue un engaño una exageración son un engaño o es una quimera si él sí que habéis oído medio de la Jordi baste decir que es el director del programa ICS fingió una declaración de independencia

Voz 13 11:52 esto es un engaño

Voz 0230 11:56 engaño exageración es a la política como el juego del hormiguero el culo codo engaño o exageración Amnistía Internacional amnistía para los amigos ya mis para los muy muy muy amigos ha denunciado problemas para la libertad de expresión en España dice es que hay un abuso las condenas por enaltecimiento del terrorismo que condenar a una persona por enaltecer el terrorismo por hacer un chiste sobre un atentado de mil novecientos setenta y tres a mis esto no lo ve ya males estrechos pero los de Amis esto no lo ve más repercusión ha tenido el artículo de The New York Times que se hace eco de las condenas por enaltecimiento del terrorismo del secuestro del libro Fariña hay

Voz 20 12:36 uno el menú

Voz 0230 12:38 la retirada de la obra de ARCO con esta decisión de ayer se puede decir que los responsables del Ifema el organismo que gestiona

Voz 8 12:46 la feria de arte de ARCO en Madrid han triunfado

Voz 0230 12:49 todo lo hago en todo el mundo decidieron ayer retirar la obra titulada presos políticos en la España contemporánea y el argumento para retirarlo era para evitar la polémica

Voz 13 13:01 esta mañana han inaugurado los Reyes la alcaldesa de Madrid no ha ido en señal de protesta la Reina Letizia iba gritando los argumentos para retirar la obra eran dos evitar la polémica ya evitar que sólo se hablara de esa obra no del resto de Arco pues yo creo

Voz 0230 13:19 me voy a sacar la situación salvo con un objetivo tienes tienes el objetivo contrario queridos niños niñas lleváis en el coche pensad en esto si tú haces algo con un objetivo y obtienes el objetivo contrario diametralmente contrario que debes hacer rectificar dimitir disimular

Voz 21 13:41 no

Voz 0230 13:43 en la pagina web del Ifema se señala que entre sus principales compromisos está el de promocionar y proyectar la imagen de Madrid dentro y fuera de nuestras fronteras proyectarse proyectado los directivos del Ifema se podrían reunir hoy decir una parte una parte de nuestro compromiso de nuestro propósito se ha conseguido nos hemos proyectado otra parte no pero eh tú Nadie es perfecto señora tenemos algo claro eso si es que el Gobierno no ha tenido nada que ver con la retirada de Arco de esa exposición nada pero nada nada

Voz 8 14:14 varios ministros sonido hoy

Voz 0230 14:15 busca de micrófonos o al Indiana Jones en busca de arcas perdidas Íñigo Méndez de Vigo que exministro de Cultura que situación responde

Voz 22 14:23 estoy a favor de la libertad de expresión y a favor de

Voz 7 14:26 especialmente en el ámbito de la carta

Voz 22 14:28 duda y arte creativo esto

Voz 0230 14:30 sí que hubiera dado la vuelta al mundo lo contrario eh que dijera lo contrario eso sería ya lo que se llama póstumo ministro punki que saliera el ministro de Cultura diciendo o me encanta que está retiren las a mi me gusta qué pasaba

Voz 13 14:44 escúchame Caballero que le faltan ojos

Voz 0230 14:48 el ministro del Interior José Ignacio Zoido que estaba en otra entrevista le preguntan su respuesta es más ya esto Xabi Quique ya es más de filosofía clásica José Ignacio Zoido atentos bueno yo creo

Voz 7 15:00 que el arte como tal siempre arte

Voz 0230 15:06 de las palabras del ministro inca ardían en la escuela de filosofía y Kenia del maestro Jesulín cada persona es un mundo de hecho si las escuchamos a la vez fijaros en que utilizan el mismo tiempo tres segundos para transmitir mensaje de similar profundidad

Voz 7 15:24 con cada persona el arte como tal siempre

Voz 0230 15:30 zoido y su pensamiento en línea en línea del personaje del día

Voz 23 15:35 lo decía Forges es que la vida es consustancial al humor y viceversa o sea tú puedes decir es que mucha gente se cree que el humor es reírse y tal no no el humor lo primero de todo es pensar

Voz 24 15:46 sur

Voz 17 15:53 no

Voz 7 15:56 y esa pensábamos a ver nuestra

Voz 1610 16:00 a mí me gusta mucho esta sección porque es el momento que tenemos de de establecer contacto con con seres de otros planetas de otras galaxias es un punto de encuentro

Voz 1174 16:08 alguien aquí en la SER chupetes a Iker Jiménez

Voz 1610 16:11 ya tenemos una ya tenemos ser que me dicen que es ex planetario que lo llama por teléfono hola así ahora exoplaneta ha habido

Voz 14 16:19 después y de la galaxia Andrómeda nada menos del planeta carbono carbono sí sí nombre Chana con sol de carbono aquí en la Tierra encantada soy tarjeta telefónicamente a que vosotros no sabéis hacer telepatía más matar llama porque claro

Voz 1610 16:42 la intención no es organizaron escandalosa

Voz 14 16:44 pero no que Marta Sánchez Martos

Voz 1610 16:47 es la fecha en plena seguirá pero al día siguiente Sánchez ya

Voz 14 16:51 pero el que Marta Sánchez es bonita no llegó a la Tierra la Seminci ciento treinta y ocho años

Voz 1610 16:58 Marta Marta Sánchez que es este terrestre sabía no no Nini Dani suaves

Voz 14 17:04 claro que cuando habla está como como a millones de kilómetros de distancia que está como

Voz 1610 17:07 el guineanos yo era así como de pista dile a veces sí sí sí

Voz 14 17:09 pensando en su planeta natal

Voz 1610 17:12 dice demás Marta Sánchez no pero yo vale y que quería decirnos Chucho Ana de Marta Sánchez

Voz 14 17:16 es que decía que la letra de su y no

Voz 1610 17:19 bueno sí entre comillas

Voz 14 17:22 hala pueden usar porque no es suya no es un poema que escribió compañero de Marta del colegio cuando tenía nueve años y está registrada ya es propiedad bonita

Voz 1610 17:30 por el bonito se que la letra es de un niño de nueve años

Voz 14 17:33 hombre eso es evidente

Voz 1610 17:36 pero millones de personas se han emocionado no con con con esto

Voz 14 17:40 es relevante amigo dicen habrá consecuencias que digo eso tipo de demandó destrucción total de la tierra

Voz 1610 17:47 se traslada Dalí su petición aquí en ese sabio señora Chana gracias bueno seguimos porque seguimos en este punto de encuentro de interplanetario de millones de conocer otros seres de de de allende los mares porque tenemos al teléfono se lo digo bien

Voz 26 18:02 tú lo he dicho bien tú si se momento tú vales mi nombre tú tú qué tal de dónde vienes tú pagas eh de Panetta

Voz 14 18:11 en la galaxia enana de la Osa Menor dentro que en la constelación Osa Menor yo no se conoce la zona

Voz 2 18:21 mucho un día

Voz 14 18:24 así de erigirse nací allí pero yo hace seis meses me salió trabajo de análisis biomédico de la especie humana me vine aquí a España a Benicarló hay qué tal fenomenal fenomenal aplicando el muy bonito bonito

Voz 1610 18:36 sitio precioso y que te parece aparte aparte de Benicarló qué te parece la tierra no cuenta seis meses llevas aquí qué tal

Voz 14 18:43 está yo he flipado con el velcro hija así no conocido siempre en constante pero no humano que pasar adiós Mané que que que que si quieren pegar como perros daré con contactar sinceramente nada nada nada nada pero yo que esta trescientos mil años luz vale yo viaja por los confines lo confieren me encanta lo más adelante que yo he visto en mi vida

Voz 26 19:12 te gusta que te gusta te gusta el velcro tú gustarme se queda poco amigo de deje que lo descubrí yo no puedo parar de pegar de P

Voz 14 19:19 dar para pegar despegar atada puede dar delante no puedo no puedo hacer otra cosa he perdido contacto con Polaris me han echado el Curro estoy solo vale la vía velcro

Voz 1610 19:30 a ver lo que engancha eh

Voz 13 19:35 ha tenido él

Voz 14 19:39 en doce vosotros sois de algún sitio Messi pueda pillar velcro guapo velcro puro

Voz 1610 19:44 la zona Valencia literalmente del no dos es Iñaki conoce algún sitio que cepillar el coro

Voz 14 19:53 bueno me haría algo de su vuelco que se que se deshacen seguir

Voz 13 19:57 no no es lo mismo no bueno me abrazo otro abrazo para tu

Voz 14 20:05 así lo eso

Voz 13 20:08 que ha sido el técnico que ha puesto en efecto de Europa

Voz 7 20:11 conmigo detenimiento se puede hacer de todo a la gente se entretenga tengo pero no mentir aquí no había ninguna ese engaño el izquierda puesto al teléfono pero el índigo

Voz 2 20:41 año decía la magia que en la vale tuvo menos laten pero ese exageraciones que siempre es decir que son colistas a situarnos a la opinión pública Adele momentito saludemos al gran José Antonio Páramo

Voz 27 20:59 estadio que maravilló tanto tiempo es entretenimiento y servicio público no miente yo no miento nunca cómo estoy aquí en directo pues tengo que mandar mensajito a mi compañero Juanjo que ayer me hizo un súper favor fíjate para la hora a las cinco y media y me dejé pues fíjate una documentación para la necesitaba para una unidad móvil y él me lo envió ayer todo por la tarde por el servicio de paquetería urgente de Correos yo no me ha llegado

Voz 28 21:25 justo a la hora que la necesitaba esa ese

Voz 1174 21:28 paquete maravilloso a tiempo si necesitas

Voz 28 21:31 hacer envíos urgentes hazlo con con

Voz 7 21:33 el correo Lola así que mira a contar informativo con Correos punto com o en tu oficina más cercana siempre

Voz 16 21:40 con correos con pocos Concostrina

Voz 1 21:43 la Ventana Carles Francino

Voz 6 22:01 yo supongo que los oyentes que son perspicacia cuenta casa tarde tenemos un invitado en Todo por la radio

Voz 7 22:06 ese señor que hacer reflexiones tan interesantes de verdad hacer Pipi

Voz 16 22:13 escuchando a este acto jóvenes escuchando hasta gente de verla uno una sensación de que la Claudio by hay futuro no

Voz 7 22:23 estoy bien le queda mucha Página en blanco escritas todavía no de verdad que a mí me gusta mucho escuchar lo dicho una señora que hemos entrevistado hace un ratito que se ha manifestado en Madrid con la marea está de los pensionistas de tal que lo de hoy iba a ser el 15M de los jubilados está de acuerdo es cosas que tengan que ver con el 15M un movimiento social

Voz 16 22:45 pues yo yo me conservador que pero yo prefiero no hablar del asunto porque luego en en eso que tenemos es es asunto

Voz 7 23:00 no yo no soy partidario de de la izquierda de la libertad y de la Cadena SER tampoco España mira lo que ha fango desde que ganó la izquierda Andic Mango es una piara desde que en España no ochenta y dos cometimos el inmenso dolor de dar poder a los que nunca tendré a verlo mucho ha dicho yo usted es amigo de Juan Carlos Ortega pensando esto qué piensa

Voz 16 23:38 bueno no preferimos no hablar del asunto político entonces ella nos guiamos igual pero yo yo se lo puedo preguntar a Ortega esto

Voz 7 23:48 a ver cómo lo ven claro hoy Juan Carlos I

Voz 1174 23:55 esto es lo que está bien que hay que tener

Voz 7 23:57 digo santo aparte ese sano e pero joder

Voz 1174 24:00 no yo lo admiro porque sea radiofónica mente me gusta cómo hace las cosas a veces me sustituye en el programa pero claro hay que tener en cuenta sus opiniones pero sincero el tío eh si eso es lo tiene de hecho él él él se ha inmiscuido en la SER Él dice que es un infiltrado aquí

Voz 7 24:18 esta amigos y que poco a poco desde dentro quiere cambiar la forma de pensar

Voz 16 24:24 no no lo veo yo dinamitando si lo valore

Voz 1174 24:31 en opinión me parecer no respeta que él cree que lo va a conseguir eso que ha dicho de que el futuro de la radio para bien y tú lo comparte Juan Carlos sí sí yo creo que si no ha yo soy muy fan de de únicamente de los polcas también bueno pero eso no ha habido también es caro pero de los que tanto aislados de la radio cómodo como los que salen de aquí de la radio que yo escucho este programa escucho todo podcast claro como muchísima gente y eso es maravilloso es fantástico o sea que no esto entran en el EGM

Voz 7 25:02 los deberes yo creo que sí

Voz 2 25:04 la última así hasta ahora no sé

Voz 7 25:06 desde la última vez está ahora no las demás

Voz 2 25:10 a esta hora jefe de la anterior ola creo que fue la primera que contenía

Voz 1610 25:14 porque una cosa Juan Carlos Ortegas que es una persona que trabajó

Voz 1174 25:19 muchos años con Forges Si muchísima Radio sí señor está dos años haciendo una sección con él

Voz 0230 25:27 por qué opinión de Forges miran

Voz 1174 25:30 esta mañana ha salido un sitio en en una tele por teléfono hablando no yo he dicho lo que ahora diré que me da mucha casi corte decir públicamente lo que siempre he oido a otros cuando ha muerto alguien que siempre he dicho es lo que se dice siempre va a quedar bien qué gran persona era la persona que ha fallecido ir imputado corte porque yo pensaba que en este caso hay que decir porque es verdad entonces me escucho yo a mí mismo típico tío que dice cómo ha muerto hay que hablar bien de él no pero es que de verdad en este caso es tan auténticamente cierto la generosidad de Forges era hasta el extremo brutal que muchas veces yo hacía alguna cosa cómica sin gracia hiel sin hacerle gracia porque lo veía con sus ojos se reía para que la gente viera que es estaba ardiendo de una generosa

Voz 2 26:21 porque nosotros haciendo Armando gracias lo que acabo de calculado lo detectara lo detecta además otra diferencia oye Jorge Armando yo también lo valoro muchísimo no no es verdad

Voz 0230 26:41 oye me gustaría me gustaría Juan Carlos profundizar en estas teorías bueno de Marco han no de sobre el engaño en la radio que es algo realmente de nuestro es decir que hay que estar que con lo que hay que combatir el engaño como bien decía Marwán tú lo sabes bien

Voz 1174 26:58 sí pero a mí me gustan en Galicia fueron la ficción es guay no sea todo lo que aquí se ha habido no existen existen los extraterrestres no hacía falta que me lo dijese

Voz 2 27:06 evidentemente Francino no existe

Voz 1174 27:12 dar

Voz 2 27:12 pues tampoco si existe pero hace la convocatoria del fútbol de este rato tampoco es cierto lo que ha dicho cuando tú de que hoy la gente estaba mirando

Voz 1174 27:23 escrito Ford pero esta esta es esa sutileza Marco no lo no la entidad

Voz 2 27:30 para él la realidad no nos demanda

Voz 7 27:32 te estoy escuchando no sé lo que soy milenio tenemos tenemos un milenio eso creo sí el señor tenemos un Melendi

Voz 16 27:45 no yo a usted sino Francino yo lo escuchado mañana es el método me gustaba mucho su forma de hacer Claudio como locutor

Voz 13 27:56 no

Voz 16 27:59 tengo que ir del día lo digo con todo el aprecio que yo tengo que tiene usted que dejar se dejar de meter en se en el relativismo moral

Voz 7 28:10 sí

Voz 2 28:12 va usted

Voz 7 28:14 hay gente que no es ni buena que pues ser yo la escucho una defensas no sé nada del género femenino

Voz 2 28:29 que yo a la mujer

Voz 7 28:30 Laquila respetar en la quieres me gustó mascado a nadie si no tengo la mujer Monica que las ves y son Monica el hombre blandía a mí no se me y tenemos a unos chicos cómo te llamas

Voz 2 28:53 porque él es así picor de soltera porque usted pero si lo quiere

Voz 7 29:05 pero ese convicciones profundas y muy buenos no sólo respeto lo resume

Voz 2 29:09 el póquer es un relativista moral

Voz 7 29:12 en la activista definitivamente

Voz 2 29:17 esta Ibero que es que te a los silencios voy yo digo

Voz 7 29:23 pero silenciosa en la radio son fantásticos pero sí más fantásticos aún somos animales que trae Susana a la chica

Voz 1315 29:38 no yo ahora me me me corta un poco la presencia de de Marco han porque yo iba a hablar de una cosa un poquito delicada

Voz 24 29:45 bueno vamos a empezar es

Voz 1315 29:46 luchando unos animales venga marcó a ver si es capaz

Voz 29 29:49 compré un caballo

Voz 30 29:54 sí

Voz 7 29:58 un relativista moral

Voz 2 30:14 eso es azul eso sí vale pero tienen en común

Voz 4 30:26 tú no iba

Voz 13 30:30 no

Voz 2 30:34 vale

Voz 1315 30:36 efectivamente son todos mamíferos y por esta razón porque son todos mamíferos tardan doce segundos de media segundo arriba según

Voz 2 30:44 trabajo e en la horquilla es muy pequeña en hacer Kaká

Voz 1315 30:51 mamíferos excepto los humanos con independencia de su volumen tamaño peso de Sue dieta carnívora herbívoro de su condición en la cadena trófica depredador presa tardan doce segundos de media en aliviar los intestinos según un estudio sobre la Hydro dinámica de la cosa que ha hecho

Voz 2 31:09 tiene enológico de Georgia y a nosotros nos parece poco

Voz 1315 31:16 claro no son los hablamos desde nuestra zona de confort gracias en el baño coges el móvil tienes la wifi Zappa pero para ellos la rapidez por dotar la rapidez es esencial porque los deja en una posición muy vulnerable más no pueden recrearse porque el olor de los excrementos atrae a los depredadores

Voz 7 31:33 a mí por tanto tienen que muy rápido y les da vergüenza tono verdoso conté delante de un perro cuando está pagando

Voz 2 31:42 tengo muy a menudo queda en Encarnita Caritas separa a doce segundos esta gente elegí puesta de expertos agravado según Francino mirándole a ver si el perro Franco

Voz 0230 31:58 no estuvo claro

Voz 2 32:00 en ante Francino está pero tú lo estás humanizado

Voz 16 32:09 no como si fuera un una una tú lo de Dios igual que vosotros me parece muy

Voz 1315 32:14 bueno pero nos da nos estáis preguntando cómo puede ser que todo se esparcen en el mismo tiempo

Voz 0230 32:19 yo es que soy un animal en ese sentido teniendo en cuenta cómo debes

Voz 1315 32:22 SER las dimensiones del intestino donde viajante ingresarlo

Voz 2 32:24 en mil kilos por pequeño que pesa voto del recorrido

Voz 1315 32:28 es lo que tiene que hacer la masa fecal para salir como puede que tarde en lo mismo pues cuanto más grande es el animal más mucosidad tiene en el colon

Voz 2 32:37 por eso el viaje del excremento dura lo mismo al margen de la trayecto vital los doce segundos era lo que esto es la hidrodinámica de la Cónsula ha calculado el tiempo para que no venga el no lo prevé doblar Lan cronometrados han grabado

Voz 1315 32:52 elefantes pandas jabalís perros también ha podido ver como de otras veintitrés especies gracias a vídeos colgados horror lo han cronometrado buenos días segundo arriba segundo abajo a mi padre se comía olvido

Voz 2 33:03 ese país él él y él está asustado pero tu propia pues por este señor mayor es encantado e Owen que estadística eh

Voz 24 33:15 bueno ahí a montar una de primera experiencia como youtubers que me pasaron que todavía me marca diez sí sí sí sí porque mira y en Youtube cuando entras empieza a crecer pues un anexo porque es como una agencia de publicidad que se encarga de administrar la publicidad de tu canal y que que la que se anuncia ese llamaba propia pues me invitó a una fiesta porque llega un momento que como te demandas Mail con ellos que bien cobra de ellos pero está bien conocer a la gente que administra la hoja de tu canal entonces fuimos todos los chiquillos

Voz 13 33:53 todos los chavales

Voz 24 33:56 sí no pero más chavalillos todavía más inexperto a menos llamamos todas como una excursión ojo es una fiesta que guay íbamos rollo porque lo habían montado rollo Google super guay con gente

Voz 7 34:08 body painting un tatuador pues si querías

Voz 24 34:10 hacerte algo eh

Voz 13 34:13 para bares Villar alguna fiesta plana toda a todo trapo

Voz 7 34:17 hola Ana Mato un poco sí

Voz 24 34:20 por entonces ayer Why porque conoces a gente de tu gremio no porque normalmente puede estar en tu casa no conoce a nadie entonces pues yo que soy más a parte de Geimer de la chorrada pues no nos juntamos con las de belleza de la gente más cultural que ahí otros profesores en You Tube no no somos no no Aguayo aceite entonces pues comparte cose cosa con gente entonces una conversación empezó a salir ahí de la nada y claro iba subiendo y subiendo el nivel de la conversación y empezamos a hablar de mecánica cuántica sabes que te van pero a a tomar por saco entonces surgió un concepto muy interesante que era el principio de incertidumbre de Heisenberg que no sé pero este es muy guay porque

Voz 0230 35:00 sí

Voz 24 35:01 a nivel cuántico la materia se comporta

Voz 7 35:04 es una manera dual se comporta como una partícula o como una onda entonces este concepto no inmolado muchísimo

Voz 24 35:11 es que no no porque decíamos

Voz 1174 35:13 era materia es que igual que puede ser que sí

Voz 24 35:16 esta puede ser que no hay que ver el hay ahí flipando borrachos ahí locos el el cuando nos puso este concepto no flipado muchísimo dijimos claro porque la ya la incertidumbre dice que tú puedes calcular la posición de un electrón en la nube de carga de un átomo pero en el momento que calculan tanto la posición el momento lineal lo pierdes decir en la dirección en la que baile el átomo el electrón ya no es la misma entonces no puedes calcular jamás lo que es la posición de un

Voz 16 35:51 entonces esto no calcular perfil calcula al cien por cien la posición no pues yo haya seamos rigurosos

Voz 31 36:02 a está

Voz 24 36:06 me a este concepto no Filippo tanto y cinco colegas dijimos oye ya hay un tatuador ahí venga vamos a tomarnos la fórmula del Inter de incertidumbre ya está

Voz 7 36:17 a día de hoy levanto la pierna yo

Voz 31 36:20 en el tobillo tiene la teoría de la incertidumbre

Voz 2 36:27 hola mucho porque cuando me dicen que está tu voz

Voz 24 36:30 sí ya digo si uno en la teoría de incertidumbre de Heisenberg así que muchachos iban borrachos al menos tatuados algo interesante

Voz 7 36:41 a ver cómo se recupera la esperanza en la en la juventud

Voz 8 36:51 Mario

Voz 32 37:01 esto no hay Copa

Voz 7 37:06 oye de tu época estamos ya en la clase de música de cada jueves con Iñaki de la Torre

Voz 33 37:19 sí sí sí sí señor en los últimos

Voz 0788 37:22 momentos de su carrera que ya sabes que murió en el setenta y siete pues al final volvió a grabar algunos rock'n'roll es como este pero yo lo quería utilizar porque vamos luego a acabar con él con esta misma canción pero para ver cómo fue el recorrido el de la batería concretamente de cómo la batería que fue se tiene como uno de los motores del rock and roll la guitarra eléctrica y la batería fue cambiando la batería al principio no era tan presente como en esta canción como lo es ahora en la música sino que al principio era una cosa muy sencilla porque era muy sencilla porque primero que se inventó relativamente tarde yo creo que al principio de siglo XX no había ese conjunto que era un bombo una caja

Voz 4 38:00 las tres timbales dos platos se tocaba sobre el bombo sólo tocaba el bombo y platillos

Voz 0788 38:06 pero la batería completa no no funcionó y es el rock and roll de repente decidieron empezar a utilizar esa cosa que era una mezcla de varias cosas pero utilizan muy pocas en el ya se utilizaba muy pocas cosas a lo que hoy es que vamos a hacer una especie de seguimiento de cómo fue la batería evolucionando desde el principio del rock and roll hasta el final vamos a utilizar muchos ejemplos de Elvis para que veáis que no cambiamos de palo y así nos enteremos rápido pero veréis cómo es muy curioso por ejemplo el rol de Klopp que es la canción que hemos ido antes al P

Voz 1174 38:31 lo de ahora Ike

Voz 0788 38:34 es Se considera que es el primer rock'n'roll a su vez el primer rock and roll da la da luz a lo que llaman la era del pop osea a la música moderna por entendernos y fijaos que presencia tenía la batería osea bastante poca

Voz 3 38:50 y él Che duda

Voz 4 39:01 se oye pero no es no es la que lleva el ritmo a lo bestia ahí lo importante importantes el contrabajo el tío como canta vamos a seguir escuchando hay dos redondo Andrés temprano si os fijáis también porque hace mucho el ritmo es el bajo el Tom Tom Tom Tom Tom porque además el Lacuerda el contrabajo golpea contra el mástil y eso te hace pancarta casacas escuchar

Voz 0788 39:34 bueno pues si nos fijamos en cómo va creciendo en la potencia te puedes imaginar por ejemplo cuando Elvis Presley empieza sofisticada un poco el empiezan a ser un poco el rock'n'roll ya la caja que es fundamentalmente lo que estamos viendo ahora suena bastante más pero todavía no es nada más que la caja hay un poquito más de lo demás

Voz 34 40:03 claro

Voz 4 40:11 no es tremendo y a veces a un redoble de una cosa sí pero

Voz 0788 40:16 cuando digo que sólo usan la caja es que no usan los timbales luego os enseño lo que son los timbales pero empieza a pasar una cosa que la caja suena mucho está muy presente pero no estamos oyendo casi el bombo Cannes logrado no estamos oyendo casi nada eso ya empieza a tener más importancia en poco más adelante porque porque el bombo en el jazz que es de donde venía la batería del rock and roll tampoco tiene mucha importancia si tú coges además esta parte de la canción veréis lo que ocurre que suena un poco los timbales

Voz 9 40:44 pero muy poquito muy poquito lo habrá

Voz 0788 40:59 esos son los los dos tambores que tienen delante los baterías para entendernos los timbales no son la caja bueno pues eso no suena tanto al principio de la batería porque he decidido que no se usa casi pero cuando la Creedence Clearwater Revival hace una versión sube el volumen de la batería

Voz 16 41:12 se oye ya el bombo es oye mucho más los timbales

Voz 0788 41:29 o sea que la batería de repente desde finales de los cincuenta a mediados de los sesenta de repente gana volumen gana presencia han descubierto que eso es una de las grandes motores del ritmo hoy de la presencia de la mala leche del rock'n'roll in si luego te vas a las modas resulta que la batería también ha pasado por modas la batería no se ataca igual igual que Majones toca igual a matarnos toca igual en todas las épocas del rock'n'roll de hecho la semana que viene voy intentar contar más cosas porque en un contra un montón de cosas bonitas que digo que la caja normalmente oímos ahora estamos en una crisis llevan una caja cada vez ta ta ta bueno el caso es que hay momentos de final de los cincuenta y principios de los sesenta donde lo que está de moda es dar dos cajas cada vez

Voz 4 42:34 Jackie Wilson que cantaba lo Derrick Petit hay va con las dos cajas cuando quieres hacer una canción melosa o tipo de los cincuenta como le pasó a propios Roy Orbison metes dos cajas males ves cómo ha ganado de unos años hacia adelante de repente pitar nuestra los timbales están abandonando lo de la donde Caja

Voz 9 43:17 y ahora vuelve al ritmo normal

Voz 4 43:26 otra vez timbales los timbales sirve siempre para cambiar como de parte de la canción

Voz 9 43:34 bueno eso es como un código

Voz 4 43:37 voy a hacer un aparte un poco más alegre más dos cajas y luego quedan los timbales quiero que lo recordáis con el principio de una canción muy famosa de soul leal Wilson se llamaba Ney

Voz 2 43:48 empieza con la guitarra y luego toca todos los timbales por turno de izquierda a derecha

Voz 4 43:57 bueno de más agudo a más grave porque los timbales también tienen eso de agudo grave

Voz 0788 44:03 bueno pues los timbales tampoco se utiliza mal al principio rock'n'roll los lo he hecho ver antes con Elvis Presley que casi no se veían y que siempre estaba sonando la caja pero eso buena van avanzando el tiempo acabó ocurriendo cada vez más veces bueno pues Elvis Presley que salvo que iba antes veréis cómo no utilizaba casi los timbales y volvemos a Elvis Presley veréis con usa la caja pero unos timbales

Voz 8 44:23 para cambiar

Voz 0788 44:29 ahí tenía una buena ocasión y Andrés un redobles de batería es muy graciosos no quiere utilizarlo descaradamente por último volvemos a la canción del principio ahora sí que sí cómo era el ver ninguna al principio el principio de la canción que te que

Voz 7 44:46 la son momentito aquí claro ya venga ante una noticia que me cada entre cuesta explicando Verne la policía ha intentado tener a Joaquín Reyes porque hoy estaba grabando un sketch sobre Carles Puigdemont Isaac caracterizado también desaparecía tanto que un señor a llamar a la policía no puede sí sí es maravilloso sí sí no pero creo que esta noticia y creo que esta noticia es un homenaje a Portabella no no no me lo estoy inventando lo estoy leyendo en Berna en Vertele perdón si no sé si yo estoy viendo la foto realmente

Voz 2 45:22 además siempre maravillosa hay que llamar a Joaquín Reyes bueno pues haría uso a la sala

Voz 0788 45:31 porque es ir de Joaquín Reyes haremos la semana que viene la segunda parte de este cursillo digamos de cómo evolucionó la batería pero para creáis como en la propia carrera de Elvis ya evolucionó al principio utilizaba timbales y al final muchísimos

Voz 32 45:57 estoy mucho mejor así

Voz 2 46:00 no querido aquí

Voz 31 46:02 muy bien