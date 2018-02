Joaquín Reyes: "Han venido 6 policias a detenerme"

Voz 1 00:00 la Ventana Carles Francino

Voz 0313 00:05 no te Pablo que esto te va a gustar todo eso es todo eso no es todo tú te has querido lo que hemos contado hace unos minutos en el final de todo por la radio de que la policía había intentado tenía Joaquín Reyes porque estaba grabando un sketch caracterizado de Puigdemont yo no he tenido que leer dos y tres veces incluso para creérmelo pues es verdad pero vamos para confirmar al cien por cien Dean aquí en vamos a acudir Joaquín Reyes buenas tardes

Voz 2 00:28 qué tal buenas tardes estás diez lo primero si estoy bien estoy bien estoy bien pero no es así me aprecian

Voz 0313 00:37 pero pero pero pero cuántos policías te querían apresar

Voz 2 00:40 seis policías es lo que han mandado para empresas menos lo que ellos tenían pensado para reducida a Carla yo voy yo estaba caracterizado como el presidente en el exilio en Torrejón de la bando el Parque Europa en su vecino un vecino me ha visto ya he dicho Aibar que está aquí Paul Torrejón es que Europa porque es una réplica de diferentes

Voz 3 01:07 sabes europeas instados por allá no

Voz 2 01:09 hay claro estaba por ahí yo te has dicho es que se ha venido aquí a verla réplicas a ver dónde se va ahora a lo que se ha llamado a la Policía yo estaba ajeno a hecho grabando mi mi mi de repente veo seis policías acercarse ya pues claro yo creo que explicar que quieren es que sale intermedio oí bueno pues nada ya se han reído he dicho esto no se Ésta se puso a tarde de gloria

Voz 4 01:38 sí eran plazo oyó los policías que venían en furgoneta venían en en coches Z cómo cómo han llegado hasta ahí venían a pie

Voz 2 01:50 sí la verdad es que sea no hizo muy entusiasmados para para que Parla yo de que era tantos normal sí la verdad es que es que esto tiene mérito se hecho días es que estaba quedaba no estoy clavado y claro me he dicho pero bueno he visto amarilla al abrigo paseando por ahí así como hablar con el vecino lado de la productora hablo de la productora viable ha explicado pero que él como yo me gusta la policía que somos ya he dicho es que no está la situación para bromitas quién es que recibe raro tienes que reconocer que ha ganado mucho en sketches mucho claro porque he hecho luego cuando ya venido hacen vacilarme íbamos por Madrid Sevilla que ver la cara de la gente que te paraba en los semáforos pero es que encima de repente una furgoneta de la Guardia Civil detrás ahí porque es que ya hemos visto que giraba para el otro lado porque digo bueno a ver yo seré bueno ha empezado ya que ya investigar

Voz 5 02:56 por yo que ha tenido que ser impagable la cara de los agentes cuando se ha dado cuenta que era Joaquín Reyes o Joaquín que que sí sí

Voz 2 03:03 yo era ellos ya se han reído yo sí pero no me tiene una cosa una curiosidad se han hecho fotos contigo de puchero no no no no lo primero que te fotos no hombre se ha sido Estela cuando ya recibió la llamada llamo porque he visto al presidente Carles tú tenemos un déficit para el expediente aquí el partido Europa de Torrejón de Ardoz y han dicho estamos hechos pues seguro que no seguro tiene todo el sentido