Hora 25 Deportes: Cara y cruz en Europa League (22/02/2018)

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes Hazard jornada europea de fútbol también hoy Europa League

Voz 0919 00:15 Europa se está viendo alterada como se esperaba por otra parte por los incidentes que hay antes del Athletic de Bilbao Spartak de Moscú ya habido cargas policiales lanzamiento de botellas de piedras enfrentamientos entre los radicales rusos que han venido algunos con entrada otro sin entrada detenciones de la Ertzaintza bueno imágenes que están desde hace mucho tiempo lamentablemente asociadas al fútbol enseguida estamos en Bilbao en ese partido que comienza a las nueve pared de que es está calmando la cosa pero lo primero es lo deportivo porque tenemos dos partidos en juego desde las siete de la tarde en Villarreal Villarreal Olympique de Lyon

Voz 5 00:53 el Villarreal tenía que remontar el tres uno en

Voz 0919 00:55 otra de la ida Estamos en la segunda parte vamos camino de la remontada uno Xavi Isidro buenas tardes

Voz 1855 01:01 bueno pues esto al Villarreal intentándolo con más fe con más ganas que otra cosa porque ocasiones está generando no excesivas las mejores pero no está teniendo puntería está atacando el Villarreal en el setenta y tres de partido siguen cero cero necesita dos goles está complicado pero no imposible

Voz 0919 01:16 luego preguntaremos también en Villarreal por Semedo el portugués de la plantilla del Villarreal que está detenido acusado atención de secuestro torturas e intento de homicidio el otro partido que comenzó a las siete se en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Copenhague todo decidido en la ida uno cuatro a favor del Atlético que está ganando también hoy Marta Casals buenas tardes

Voz 0277 01:43 algo que tal muy buenas su partido sí mucha historia con el Atlético de Madrid dominando desde el minuto siete cuando se adelantaba el conjunto rojiblanco por medio de un gol de Kevin Gameiro uno cuatro en la ida la eliminatoria sentenciada estamos desde el minuto setenta y cinco uno a cero manda el Atlético de Madrid

Voz 0919 02:01 había mucha expectación por cómo recibía el Wanda a Torres y a Simeone después de lo que dijo el entrenador argentino ayer en rueda de prensa sobre el futuro de Torres en la entidad algo especial a reseñar Marta

Voz 0277 02:13 a reseñar que los dos tanto Fernando Torres como el Cholo Simeone han sido recibidos con aplausos en el momento de que se pronunciaran sus nombres en la megafonía del recitar de la alineación también a lo largo del partido momento para escuchar cánticos a favor del Cholo Simeone e inmediatamente después a favor de Fernando Torres así que la afición del Atlético de Madrid no elige apoya a los dos

Voz 0919 02:35 luego también hablaremos del futuro de Carrasco que hoy no está con el Atlético porque es uno de los futbolistas que se va de Europa a China baloncesto jornada de Euroliga terminado Un partido en Moscú el Baskonia perdido con el CSKA noventa y tres a ochenta y seis y está en juego el partido entre el Olympiacos y el Valencia Fran Guaita como está buena

Voz 6 02:55 las tardes hola Gallego buenas tardes está el partido Valencia Basket que llegó a perder por once al final del primer cuarto cuatro veintitrés para el descanso Olympiacos treinta Valencia Basket Veintisiete a las nueve menos cuarto comenzará en Málaga

Voz 0919 03:08 el Unicaja Maccabi repasado el deporte en directo como siempre esta ahora vuestros mensajes en el whatsapp del programa

Voz 7 03:17 para París quién es el mejor que debe de alineada Zidane para el partido de vuelta que jugador el que decida gira que fue Si algo sagrado es que lo que decida que con el Cholo y bastantes puede imponerlos que quieras pero Zidane no porque el que elija siempre va a ver alguien en la prensa que dice pone puesto al otro más y luego a posteriori no se consigue un resultado beneficioso porque soy siendo ventajistas cuando no sea génica son los equipos tienen bragas de tintas contra el casa de lo contrario el que decida ácida

Voz 0919 03:52 dicho queda deja vuestro mensaje

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes de Ice parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 04:08 dice el gallego yo que no te mojadas no te monjas nada mira ya quiero que gane el Sevilla en la Copa de él ya le esta competición ya que éste vaya e ilegal abogada el tanto para Mourinho ya sabe que a mí no me gusta pero es que ya no va a ganar él no va a eliminar al Sevilla llama a nadie así que que se vaya a su casa hay que preparar bien la final de la Copa del Rey así que su abuelo estos y sólo apuntar gallega yo que le encantó canta el muro y no lo veías cómo está Mourinho eh

Voz 0277 04:49 siempre dice que todo recién salido de clausura

Voz 9 04:51 la hoy por Dios que ratificó hoy

Voz 8 04:55 qué Mu Kenny

Voz 10 04:57 él

Voz 8 04:58 adiós Maribel

veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1309 05:18 y nos vamos a San Mamés deberíamos hablar

Voz 0919 05:21 ahora de las novedades deportivas del Athletic Spartak pero lamentablemente tenemos que hablar de los incidentes que ya ha habido antes de ese partido en los alrededores del Estadio del Athletic Íñigo Marquínez más tranquila la cosa como está buenas tardes

Voz 11 05:34 buenas tardes parece que si en principio un poco más tranquila incidentes una vez más es porque para destaco de una norma habitual en Atlético partido Europa se juntan el hambre y las ganas de comer los unos de un equipo los otros del otro italiana aman por bueno lo primero que tenemos que decir hay un herido al menos varios detenidos eso es infracción fidedigna que podemos avanzar en la Cadena Ser por otro lado yo te cuento muy rápidamente cómo están las cosas en el interior eh hay aproximadamente para unos mil seiscientos mil setecientos seguidores rusos acotar una zona estará ocupada por la mitad todavía no han entrado los doscientos hinchas súper violentos del conjunto moscovita luego hay otra zona donde está la gente y poco más tranquilas entrar las más caras entradas de primera entradas UEFA que bueno están justo además Praza a diez metros de hasta las estaciones de la Cadena SER y están absolutamente tranquilos los palos la bronca la carga de la Ertzaintza esa producido al filo de las ocho de la tarde la primera justo al entrar en el estadio Diego salen los avisaba también de otras cargas un poco más lejanas en las zonas en las calles que rodean este campo de San Mamés no sé cómo está la cosa Diego González está en el exterior de Style puede montar a la Diego muy buenas

Voz 12 06:49 hola qué tal pues mira ahora está un poco más tranquila la cosa está llegando a la gente al partido está acudiendo con cierta normalidad a este anillo ya de seguridad porque aquí en principio no tiene por qué pasar nada más ya que esos violentos los ultras violentos rusos se han ido corriendo después de la primera carga policial por las calles que rodean San Mamés la Ertzaintza ha ido detrás de ellos y repito fruto de eso puede ser efectivamente lo que apunta este Íñigo con esos detenidos pero ahora mismo hay alguna carga policial un poquito más allá de San Mamés repito en unos trescientos cuatrocientos metros hemos visto cómo la Ertzaintza también Intel estaba impedir algún disturbio pero repito estoy harta alguien puede ser provocado por los de aquí como tú dices Íñigo porque los de allí están repito intentando esconderse y refugiarse del acoso policial al que han sido sometidos después de irrumpir detrás de la gente pacífica por decirlo de alguna manera de los de la afición rusa detrás de ellos de irrumpir en esta zona it donde han provocado los primeros incidentes esa carga importante ahora ya cierta normalidad como bien apuntas hay unos trescientos cuatrocientos todavía aficionados rusos que no han entrado todavía San Mamés por los registros exhaustivos que se están haciendo a su

Voz 11 07:59 muy bien un herido repito varios detenidos he visto imágenes gallego son prometen dijo salvajes se unos y otros dándose de palos en el centro de Bilbao muy cerquita este campo de de San Mamés para por lo menos para las imágenes que yo he visto un herido es prácticamente nada eh en hay una calma tensa hay una tensión tremenda entorno de estadio

Voz 0919 08:21 lamentable que estemos hablando de estos incidentes siempre pegados a la actualidad futbolística en cuanto a lo deportivo descanso para Aduriz algo más en la variación de Ziganda que

Voz 11 08:31 va a ser el portero Lekue Yeray Etxeita Isabelita en la defensa Iturraspe Rico en el centro del campo de Marcos Raúl García y el capitán Susaeta en las medias puntas Iñaki Williams en ataque como decías ancha Aduriz es carne de banquillo han entrenado con muchas molestias a lo largo de la semana uno tres en el partido de ida a favor del Atleti

Voz 0919 08:51 esa eliminatoria parece resuelta encauzada para el Athletic difícil la que tiene la Real Sociedad empate a dos en la ida la semana pasada en Anoeta y yo hoy en la cancha del Salzburgo el equipo de Eusebio Sacristán va a tener que ganar para estar en octavos Roberto Ramajo cómo salen hola

Voz 0684 09:07 hola qué tal Gallego lo primero que tengo que decirte que todo lo contrario que lo salvaje ruso es que están tomando las calles de Bilbao la afición de la Real Sociedad ha vuelto a dar un ejemplo por las calles de Salzburgo las ha tomado pero como debe ser de forma pacifica disfrutando de una previa del partido de fútbol la kale gira cinco kilómetros por todas las que de Salzburgo sin ningún incidente casi dos mil seguidores de la Real Sociedad que están ya en las gradas de la que el resto está prácticamente vacío es la afición de la reales que está poniendo ahora mismo en la previa el color y el sonido a este partido en el que la Real como decías tiene que ganar o empatar a partir de tres goles para estar en octavos al para ello va a salir Eusebio con Rubio en portería Odriozola Aritz Elustondo Navas de la vi en defensa Illarramendi en el doble pivote Janus hoy por banda derecha Oyarzábal por la izquierda Canales en la media punta y arriba Imanol Aguirre eche hace mucho frío en Salzburgo menos siete grados de temperatura echó que arranca a las nueve y cinco lo va a arbitrar un

Voz 0919 10:10 ser Joy caras eh ya sabéis que la narración de estos partidos poder sintonizar en el carrusel en la onda media de la cadena Ser y también en la aplicación en dispositivos móviles son las ocho y cuarenta minutos esto es Hora veinticinco Deportes en la SER actúe

Voz 0919 11:52 sí el cero cero entre el Villarreal y el Olympique de Lyon lo tienen difícil los amarillos sigue el uno cero favorable al Atlético de Madrid ante el Copenhague otra de las noticias del día es una buena noticia porque el Barça ha tirado últimamente mucho de cartera en su sus fichajes hoy ha renovado a un chaval de la cantera que además está cogiendo protagonismo en el Barça y eso es una buena noticia Sergi Roberto renueva Adrià Alves buenas tardes

Voz 0017 12:16 hola Gallego qué tal buenas tardes si el último producto de La Masia que se ha consolidado en el primer equipo en una posición que no es la suya como es el lateral derecho el acuerdo de renovación se cerró el diecinueve de enero pero hoy ha afirmado este nuevo contrato en el Camp Nou para seguir vinculado al Barça hasta el dos mil veintidós con una cláusula que ha pasado de cuarenta a quinientos millones de euros ha reconocido Sergi Roberto que tuvo ofertas de otros clubes pero nunca las escucho porque su deseo era triunfar en el club de su vida donde espera seguir dice el ejemplo de Iniesta Messi

Voz 0919 12:45 a Xavi o Puyol que han hecho carrera en el Barça su

Voz 0017 12:47 el camino hasta llegar al primer equipo no fue nada fácil pero luchó para llegar a lo más alto tuvo paciencia para poder cumplir su sueño y ahora dice se siente importa

Voz 1888 12:57 desde desde siempre quería jugar en el primer equipo del Barça bueno cuando estaba ya más cerca cada vez pues a cuando ya ves tú sueña pues más cerca hay veces que que piensas que es que será muy difícil que no lo vas a conseguir pero pero ello no no deje de luchar y al final pues pude llegar al primer equipo consolidar y ahora pues poder disfrutar de muchos minutos si ser importante

Voz 0017 13:18 se conoce que el gol de la remontada ante el París Saint Germain le cambió la vida está convencido de que si el Barça pudo remontar un cuatro cero el PSG puede también darle la vuelta al tres uno frente al Madrid de lo que espera Sergi Roberto también es cumplir otro sueño que sería jugar el próximo Mundial con la selección española

Voz 0919 13:35 a ver si le convoca a López de atención malísima noticia desde Villarreal se pone cuesta arriba más todavía la eliminatoria ante el Olympique de Lyon Xavi

Voz 1855 13:45 yo que se acabó lo que se daba esta eliminatoria viene marcada por la expulsión hace cinco minutos de Jaume Costa doble amarilla en la misma jugada por protestar a partir de aquí el Hollywood

Voz 1309 13:54 sí señor acaba de marcar el cero uno Traore

Voz 1855 13:56 tiene que marcar tres el Villarreal para igualar esto es imposible

Voz 0919 14:00 así que casi casi despidiéndose de la Europa League el Villarreal ayer en la Champions el Sevilla mereció mucho más ante el Manchester United de Mourinho por lo menos uno o dos goles de ventaja pero el fútbol es caprichoso y el Sevilla va a tener que ir a la vuelta en Old Trafford con cero cero en el marcador como es el día después Santi Ortega buenas tardes

Voz 1870 14:21 buenas tardes Jesús analizando evidentemente el club el magnífico partió el Sevilla no fue perfecto porque no hubo goles entre la falta de puntería de los delanteros y la actuación de De Gea evidentemente el partido no fue perfecto a pesar de dominar todas las facetas del juego y todas las estadísticas así que a jugársela a Old Trafford dentro de dos semanas con la fortuna en este caso de que los apercibidos entre yo Banega no vieron tarjeta podrán estar en ese encuentro confían en poder meter un gol valdría allí el doble no encajó ningún el Sánchez Pizjuán y esto es la buena noticia así que evidentemente es algo interesante por cierto noticia esta tarde Gallego para la final de la Copa del Rey ya se conocen logro entrada que tendrán el Sevilla el Barcelona su disposición veintitrés mil ochocientos cincuenta cada club de ceviche quedará Federación Perea esta distribuidas ahora toca pues eso repartir entre los socios

Voz 0919 15:08 gracias Santi ayer en partido de Liga aplazado el Madrid ganó en Butarque al Leganés después de ese partido se habla de un nombre propio el futuro de Gareth Bale Antón Meana buenas tardes

Voz 0465 15:20 qué tal Gallego buenas tardes la imagen de Bale ayer en Butarque deje claro que el futbolista no está al cien por cien en la dinámica del equipo está triste pero él no tira la toalla otro nombre es el de Ceballos hoy más tranquilo cree que Zidane no les sacó al campo treinta segundos con mala intención simplemente está convencido de que el sábado contra ves tendrá más minutos

Voz 0919 15:42 vaya lío que hay en Villarreal Xabi San Pedro no solamente está perdiendo el equipo sino que hay enfrentamientos tan llegó

Voz 1855 15:48 toda las manos los jugadores y un córner no es fruto de la de la impotencia del Villarreal que viene calentito ya con el árbitro ahora en un saque de esquina se encaraba Castillejo con de Pay esto no va a llegar a ningún sitio lo que puede ser expulsado Massey que pueda tener repercusión en la próxima edición de la Europa League está caliente la verdad es que van Tino ha sabido medir la expulsión de Jaume Costa se ha cargado parte de la eliminatoria ya hasta todo vira con amarilla para Castillejo y amarilla para de país todos

Voz 0919 16:13 sentenciado también en el Atlético de Madrid Copenhague gana uno cero el Atlético Marta Casas hay que contar que Carrasco no está en esta convocatoria porque se va a China

Voz 0277 16:22 si no se tuercen las negociaciones Carrasco se a ir Ruco a China al Dalian Jan que dirige López Caro en una operación de rondaría los cincuenta sesenta millones de euros de los cuales el veinticinco por ciento iría a las arcas del Mónaco Carrasco que no estaba contando con demasiadas oportunidades esta temporada allí Enrique Cerezo el presidente le abre las puertas de salida

Voz 1870 16:44 nosotros al igual que Carrasco lo que buscamos es

Voz 16 16:46 el bien para el club ir bien para el jugador ni Carrasco está negociando con un equipo chino pues si la oferta es buena peli buena para nosotros

Voz 4 16:54 el único inconveniente que se marche entre la puerta abierta entonces de la lengua

Voz 0919 16:58 de par en par baloncesto recordemos el Baskonia ha perdido en Moscú con el CSKA noventa y tres a ochenta y seis tenemos en juego el partido del Valencia Basket en la cancha de Olympiacos como está Guaita descanso en el Pirineo canasta final de Sergi García cuarenta Olympiacos XXXIX de Valencia Basket y acaba de comenzar en Málaga el partido entre el Unicaja y el Maccabi Enrique Aparicio

Voz 17 17:20 buenas tardes hola buenas tardes en el día que Joan Plaza cumple trescientos dos partidos dirigiendo al equipo malagueño superando a Sergio Scariolo hombre récord en el equipo malagueño el Unicaja se juega buena parte de sus aspiraciones de play off en el día de hoy ha empezado el partido que minutos

Voz 18 17:35 Unicaja cero Maccabi siete

Voz 0919 17:38 mañana vuelve la Liga con el partido que va a jugar importantísimo Deportivo de la Coruña Espanyol con el Depor en horas bajas buscando la primera victoria de Clarence Seedorf telegrama de novedades Adrián Candeal

Voz 19 17:50 cómo cómo vamos lo que consigue esa finca que quedaba libre de peajes de quince días que estaba prueban el Depor descarte Carles Gil dice que el está muy cerca de conseguir esa primera victoria

Voz 0919 18:02 la necesita porque zar recordemos en puestos de descenso y la última hora del Espanyol de Quique Sánchez Flórez de cara a mañana cuál es Joan Tejedor hola Orán

Voz 20 18:10 hace una semana muy comprometida nueve días el Espanyol visita Depor y Levante que le pueden meter en la lucha por la salvación entremedias recibe el Madrid y que ve que su equipo en vez de crecer va para atrás

Voz 21 18:19 creo que nos hemos metido en una involución es evidente hay que retocar hay que repasara hay que averiguar hay que investigar se hace todo más duro y más laborioso Pino socialista

Voz 1309 18:27 bueno pero es lo que hay ahora si rechaza la palabra miedo

Voz 20 18:30 no pierde al capitán Javi López por gripe y amarró Kapono anginas vuelve Mario Hermoso y sigue fuera Melendi

Voz 0919 18:34 todo sentenciado en la Europa League Villarreal cero Lyon uno los franceses van a pasar y Atlético uno Copenhague cero el Atlético estará en octavos seguimos

cadena SER

Voz 18 20:09 Apple se acabó

Voz 0919 20:11 metropolitano Marta término con nadie

Voz 0277 20:14 vida del Atlético de Madrid por un gol a cero el tanto del francés Kevin Gameiro el global de la eliminatoria cinco uno a favor del Atlético de Madrid que se mete en los octavos de final de la Europa League la mala noticia oportuno

Voz 0919 20:26 la llega en Villarreal Xavi Se acabó lo que se daba el Villarreal impotente eliminado pero le impide Lyon siguen las

Voz 1855 20:34 discusiones de los jugadores de vaca de Álvaro de erraba con el colegiado ya no hay nada que hacer cero uno ganó el equipo francés

Voz 28 20:40 recuerdo a las nueve y cinco Athletic Bilbao Spartak de Moscú y Salzburgo Real Sociedad pero tenemos muchos más partidos en esta jornada marcadores interesante José Antonio Duro los partidos de las siete están acabando ahora está en ya en la siguiente fase la leche el Lokomotiv de Moscú y acaba de terminar también el Victoria please en Partizán están los de victoria en la siguiente ronda la noticia está en Alemania allí el Nápoles acaba de marcar el cero a dos lo hecho insigne ante el leit si esto significa que los italianos remontan la eliminatoria está al partido en el descuento le queda un minuto y medio repito este resultado le valdría los italianos para estar en octavos de final además de esto están también el Sporting de Lisboa el Zenit de San Petersburgo y lo cambia todo cualquier gol cambia todo en la eliminatoria entre el Dinamo de Kiev laica de a penas esta cero a cero uno a uno en el partido de ida la ventaja fue para los ucranianos

Voz 1309 21:30 Fórmula uno mañana se presenta el Mc Laren de Fernando Alonso

Voz 0919 21:35 expectación tremenda llevamos las ventas

Voz 1309 21:38 cuatro horas conociendo los nuevos coches

Voz 0919 21:41 de Renault de Mercedes de Ferrari Manuel Franco Cadena SER diario As Imperio el monopolio de la Fórmula uno buenas tardes

Voz 1855 21:51 hola muy buenas tardes Gallego lo que hemos visto hasta ahora

Voz 0919 21:54 de ese Mercedes nuevo del Ferrari del Renault de Carlos en júnior que destacamos con qué te quedas

Voz 1385 22:01 pues quizá me quedo con el con el Ferrari que es el coche más espectacular de los que se han presentado hasta ahora es completamente rojo que alguno pudiera decir que es una obviedad pero no lo es porque los últimos años había tenido un cierto color blanco del del Banco Santander que deje a su patrocinador unos padres enseñado principales supongo que estarán bastante menos que aportaba una cantidad de dinero hay como te digo quizá en el coche más agresivos que tiene unos Pontones muy seducidos el más estilizado y además con unos elementos aerodinámicos incluso en los retrovisores de aquí bastantes novedades en el Ferrari El Mercedes es muy continuista pero sigue siendo un coche impresionante que como han ganado los últimos cuatro títulos de constructores y de pilotos pues tampoco necesitaban cambiar muchas cosas en cuanto al coches Carlos Sainz muy bonito mucho negro más que que amarillo íbamos a ver si Renault sobretodo hace un gran motor que permite tanto a Carlos Sainz como un Fernando Alonso que mañana se presenta el el coche aunque hoy ya

Voz 29 22:58 hay en el aeropuerto de de Navarra

Voz 1385 23:00 porque el circuito de Navarra iban a hacer una pequeña prueba Filmin ve que lo que lo llaman antes de la presentación oficial pues se ha descubierto un poco el coches naranja algo que todo el mundo esperaba pero que hoy hemos visto la confirmación oficial con una imagen

Voz 30 23:14 mañana veremos cómo cómo anda ya

Voz 0919 23:16 hasta que lo pruebe Fernando Alonso no saldremos de dudas si funciona o no el motor Renault en este McLaren gracias Manuel Euroliga de baloncesto como estaba Olympiacos vale

Voz 28 23:25 sí Guaita descanso en el Pireo cuarenta Olympiacos treinta y nueve Valencia

Voz 0919 23:30 el inicio del Unicaja Maccabi para quién es Enrique se estabilizan tampoco después del cero siete de salida Unicaja trece Maccabi quince ya sabéis que Baskonia perdió en la cancha del CSKA noventa y tres ochenta y seis y que mañana se juega un clásico del baloncesto Manoli europeo Barça Real Madrid que han jugado hace nada en la final de la Copa del Rey el Barça de Pep si bien

Voz 1309 23:51 eso en popa a toda vela como estaba Xavi Saisó buenas tardes hola Gallego buenas tardes mucha moral pero muchos problemas físicos de cansancio tras la Copa Pesic que mientras haya esperanza quiera luchar en la Euroliga no podrá contar con Serafín y es duda Piero Arriola con una gripe que estaba con su selección ha sido llamado de urgencia Adam Hanga espera un Real Madrid

Voz 31 24:10 que seguro que tiene mucho para para ganar porque ellos seguro que estaban preparados para ganar un título de Copa de otra vez cero cero igual esta competición en esta Euroliga ya

Voz 1309 24:23 bueno estamos muy contentos por eso el Barça ofrecerá antes del partido el trofeo conseguido en Las Palmas a sus seguidores

Voz 0919 24:29 ante el Real Madrid como va mañana el equipo de Pablo Laso a ese partido en el Palau Andoni De la Torre hola

Voz 32 24:36 qué tal Gallego pues nos viene otro clásico sin tiempo para digerir el del Pino semana en Copa el Real Madrid con trece victorias quiere volver a ganar en Euroliga después de dos derrotas consecutivas no quiere perder comba con los primeros puestos teniendo en cuenta además que los siguientes compromisos son de máxima exigencia única baja de una lesión muscular y los jugadores como Fabián kosher son conscientes de la importancia de este partido pese a este pequeño lapso

Voz 33 24:57 te da la alegría que tenemos desde el

Voz 1309 25:00 el poder de la temporada

Voz 34 25:03 Nos ayuda mucho sabemos que mañana es un partido especial bosque nos da oportunidad de a un equipo que nos acaba de Goba un título bueno no no no no jovencito pero eso no nos robaron

Voz 0919 25:13 el título que le ganó el título en la final

Voz 1309 25:16 NBA Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego vuelve la competición después del parón del All Star se acabó él él y empieza el último tercio de la regulación seis partidos para esta noche a la una Brooklyn Charlotte con Villa Hernangómez también a la una Nick Orlando a las dos Washington vivirán con Calderón a la misma hora Filadelfia Chicago a las cuatro Oklahoma Sacramento buena es ir a las cuatro y media Clippers Warriors en cuanto noticias les llegó te cuento que las opciones de Pau Gasol de conquistar el anillo esta temporada han pasado a ser mínimas el mejor jugadores San Antonio Leonard seguramente no va a reaparecer Eloy qué temporada ha confirmado su técnico Crespo Beach que sube una extraña lesión muscular en el cuádriceps derecho que le ha acompañado durante toda la temporada Binter que no va a reaparecer Illa otro noticia ya sabes que los campeones de la NBA tradicionalmente visita en la Casa Blanca cuando van a Washington a jugar contra los Güiza que le ofrecen el título al presidente de los Estados Unidos pues eso debería pasar dentro de cinco días pero no va a suceder los Warriors dijeron que tenían dudas de asistir a la Casa Blanca Donald Trump directamente les retiró la invitación porque se ofendió por las dudas de Golden State iban a pasar ese día mucho mejor con niños de colegios Illes balazo para celebrar con ellos me parece que demasiada atención que se confirma el Nápoles acá

Voz 28 26:32 caído eliminado en dieciseisavos de la Europa League si acabado el partido cero a dos en Leipzig necesitaba el conjunto italiano un cero a tres es uno de los que se queda fuera no están dentro Olympic victoria Flis en Dínamo de Kiev Zenit de San Petersburgo Sporting de Lisboa la hoy Lokomotiv esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de Muse

Voz 30 27:08 un alegato contra las mentiras que hay en la

Voz 1293 27:11 red

Voz 0919 27:12 los mios siempre con sus mensajes Apocalypse Toni López algún titular que nos dejemos una

Voz 1293 27:18 la Comisión Antiviolencia propuso dos multas de treinta mil euros para el Sevilla por exhibición de pancartas con la leyenda Piris en partidos de Liga ya otra Ana misma cuantía para el Rayo Vallecano por el despliegue de mosaicos no autorizado y además en Segunda B propuestas de sanción de dos mil para aficionados que portaban palos cuchillos yp puños americanos en sus vehículos en la previa del Logroñés Burgos repito en Segunda B

Voz 0919 27:37 ha pasado el Atlético de Madrid ha caído eliminado el Villarreal esperemos que el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad se clasifiquen lo contaremos a las once y media en el larguero un saludo de Gallego adiós