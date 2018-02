En recuerdo de Forges

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0867 00:07 me levanté cogí la bufanda y me metí en la viñeta de Forges

Voz 3 00:13 tenía que hablar con los blanquillos

Voz 0867 00:16 aparecía en El Espinar un pueblo de Segovia en un callejón que les sale a la calle de las escuelas estaba barriendo Juana hola buenos días quise preguntarle dónde podía encontrar a los Blasillo esos que salen en el P

Voz 4 00:30 la Udyco le dije yo ante eso ya lo pero no me permitió seguir pero miedo a nadie acosar a la gente así que busca que otro que una jovencita que te

Voz 0867 00:40 pero por más señas de cómo eran de cara el tamaño de sus narices la caída de sus ojos no

Voz 4 00:46 no hubo manera ahí está al pasado hay que encuentras con la gente y te dicen lo que sea el reloj del Ayuntamiento

Voz 0867 00:53 la plaza tenga de todo las cigüeñas aquí en el amor sobre los tejados de la iglesia de opio el repartidor del butano llevaba y traía bombonas pasaba un hombre silbando y había un perro y una fuente y una madre con niños a Teresa ya Cecilia que parecían tranquilas a la puerta del banco les pedí por favor si me podían decir por dónde andaba el Blasillo yo le dije que no era realmente a ese señor al que buscaban que era Blasillo o a los bolsillos porque siempre iban dos veces un Blasillo una silla

Voz 4 01:31 conozca a todos los anímica ya contenía dentro vale

Voz 5 01:34 el problema era serio yo preguntaba por el Blasillo al siempre me salían con un Fraguas padre o hijo cae Gallego debajo hay vivía Antonio así me lo hicieron saber entró otros urbano un Barrero viejo que se pasó la vida cortando pinos y bajando un borrico de la garganta

Voz 6 01:51 desde que empecé a aprender el oficio que los arreglaba a ello

Voz 0867 01:54 Paco el Zapatero del Paseo de las Acacias enfrente de los Baena o Andrés

Voz 3 02:01 trabajando María pero lo que son las cosas

Voz 0867 02:05 en la calle Marqués de Perales por fin encontré a alguien que había visto al Blasillo y si tú no pero ellos y María Yellen mí me dijeron en por dónde podría estar el guante también máximo que estaba pasando la mañana al sol en la plaza

Voz 6 02:19 siete Picos

Voz 0867 02:22 Agustín que bajaba de comprar el pan por la Plaza de la Corredera os podéis ir para allá coger la gente Sima Mercedes y aquel pico que se entre el pino y la Casa María José y María Jesús todo esto para para para allá y luego para arriba Carmen y sus amigas

Voz 7 02:37 esta primera calle no la según la segunda

Voz 0867 02:40 tampoco la tercera suponemos que está por allí en la calle en una Francisco ya Andrés que eran como dos olas y ellos pero con garrote vil que venían de andar de ahí ellos fueron los que me terminaron de indicar el camino más o menos la cartera por lo acredita pero no la gasolinera para retome senda monte arriba y me puse a buscar a los blanquillos guiando me por el suave rastro de tinta que dejan a su paso yo miraba al cielo a ver si veía algún fumé algún bocadillo pero nada por el arroyo del boquerón me perdí o era el de la Mata asambleas

Voz 8 03:15 tuve que parar a Gregorio que llevaba tías

Voz 0867 03:17 era un prado a ver si me orienta los había visto por ahí perdona que le a los blasfemo les quiero decir si quiere siguen andando puedes ir por allí país retome la senda busque entre Zarza les pinos sotos y al lado de unas piedras que se desprendieron a mi paso vial pero no te olvides de Haití fue todo lo que encontré de los blanquillos a ellos no conseguí verlos les parecerá raro teniendo en cuenta que una viñeta son Cuatro Rayas pero en ellas cogen montañas y nubes el sol y las guerras y los banqueros y los seres y los corruptos y los adioses y la guerra y la solidaridad la Risi la rabia la amistad de la estupidez y la sabiduría la vida entera cogen una viñeta si ve a los bolsillos de galés que los

Voz 3 04:00 para hablar de unas cosas nada más

Voz 9 04:06 eh

Voz 0194 04:07 Severino Donate se metió en las viñetas de Forges y apareció en El Espinar donde el dibujante conoció su mujer donde pasó la mayoría de sus veranos por donde paseaban los Blasillo y las brasas los pasillos que terminaron siendo parte de nuestra vida como lo fueron muchas palabras que inventó Forges y que hemos sido incluyendo en nuestro vocabulario Forges noche en los hechos reconocer a los conté ritmos con sólo mirarlos hemos llamado a la cabellera por su nombre el pelo llamen hemos reído a cortando exactamente las palabras él Antonio Fraguas Forges sí ha sido formidable Sara habituales buenas noches

Voz 1880 04:44 con Ángels te recuerdan nuestros oyentes pues muchísimas y queremos que nos las cuenten qué unos las de escriban los pueden llamar por teléfono aquí al nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviarnos notas de voz al Whatsapp te el número de programas el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribir rusa la página de Facebook que es veinticinco y en la de Twitter es arroba hora25 vía Twitter ya no han escrito muchos oyentes por ejemplo Ángela ella trabaja en un laboratorio nos muestra una viñeta que tienen allí colgada no son dos científicos uno de ellos dice lo de ayer la síntesis del polímero cicuta no pelín saturado es una gilipollez de Cesaria el otro lo podías haber pensado hace bien veinte años au bolo ola de Víctor que es vivir en Calatayud es seguro de salud o la de Manuel que dice que lleva todo el día buscándola en vano que es un Blasillo en una azotea desesperado pidiéndole a una paloma que si encuentra Dulcinea que le diga que la ama Angeles afuera también la que fue jefa de documentación de la Cadena Ser los manda una que hace años le dedica vaya Forges a los documentas serían los que sepan los oyentes además angels que los sonidos de archivo estas voces que escuchamos la recuperamos gracias al servicio de de documentación de la Cadena Ser y acaba de llegar no es también una nota de voz es Alberto de Cantabria

Voz 10 06:00 el sentido profundamente la muerte de Antonio tengo miles de viñetas a la cabeza como todo el mundo pero especialmente que siempre me causó mucha gracia que era una reunión de vecinos ellos la billetes con veinte treinta monigotes de los suyos cada uno diciendo barbaridades es genial tan genial que mi hermana Alba llegó a dibujar en una habitación de su casa en la genialidad de setenta y siete será o setenta y seis

Voz 0194 06:27 imaginan haber tenido la suerte de ser la primera persona en ver la viñeta de cada día de Forges verla antes de que se publicara se imaginan haber charlado con él cada día esa persona es afortunada es Rosi Rodríguez cuarenta y un años y pico siendo secretaria de redacción del país Rossi muy buenas noches

Voz 1880 06:46 es cada día

Voz 11 06:48 ya te mandaba su viñeta

Voz 12 06:50 sí sí al principio con motorista luego ya cuando cuando ya ya a través de correo electrónico pero vamos sin mucho tiempo hemos porque siempre dejaba un un juego sí se perdía casi siempre se otras papeleo hay en alguna parte del del periódico yo siempre teníamos uno de osea siempre lo hacía doble para que nosotros tuviéramos uno por si acaso era tan tan minucioso tan perfecto que que que todo lo previsto cómo eran esas

Voz 0194 07:22 las que tenías con el te de lo mandaba solo o para es un ratito charlar cada día

Voz 12 07:28 bueno siempre hablábamos pero lo que lo que me gustaría contar

Voz 11 07:32 Blake

Voz 12 07:34 es que el director decir vamos que yo que había contratado a Forges porque yo está aún más de cuarenta años en el país y sinceramente nunca ningún director ha contratado a nadie que haya que haya sentado también no la redacción que todo el mundo estaba feliz unanimidad porque hasta que se contrató el parece que nos faltaba algo parece que el periódico lo podía conseguí que viniera mejor escrito por el mejor periodista pero faltaba Forges y entonces bueno fue un puntazo sinceramente

Voz 0194 08:05 era imposible llevarse con él lo dices que no conoces a nadie con quién y con quién no se llevará bien

Voz 12 08:11 no no no no no es que vamos es que era la la amabilidad personificada la Fura él y sobre todo la educación esa sonrisa osea buena y lo dado la gente que no le conoce yo personalmente pero conocía su obra como pasaba a todo el mundo pues claro era aún más suerte que tuviéramos que que primera hay nosotros que viniera que Char sea para mí fue como pues yo qué sé

Voz 11 08:34 es un sueño para mucha gente hablabas de cosas cotidianas con él

Voz 12 08:42 sí sí sí sí claro cuando habla diariamente con alguien pues escuchar sin hablar de la vida de ellos hijos de la familia de todo y recuerdo cuando se cambió en que se que se que se cambió de de Pozuelo al centro de Madrid porque claro llega un momento en la vida que ya si tienes que ir a conferencias anoche que por la gente que hace Mayoral le da mucho más pereza coger el coche y entonces decidió irse al centro

Voz 13 09:08 y entonces es que

Voz 12 09:10 tenía que he oído a nadie una cosa así porque lo digo hay soy debido a una familia a una pareja joven pero lo que más me interesa y lo que se pregunta más que el dinero de lo que no podían pagar y toro era si me gustaban los árboles se me iba la cuidar mis planta entonces alguien será primordial encontrar alguien que siguiera llegando Mis árboles te pido tantos años mis plantas Cibona o si eso no se me me me llegó al alma claro

Voz 0194 09:42 era era Roser era además y a lo largo de todo el día lo estamos recordando y lo recordamos también hora25 era un hombre profundamente comprometido no como a través de de sus viñetas tenía compromiso con todo

Voz 12 09:56 sí sí sí sí sí la verdad es que sí pero luego tenía otra faceta que yo no sé la personal a todo el mundo entiende más que yo qué ha significado en España en todo pero había algo que yo he conocido pues muchísima gente importantes escritores todo lo creado estar en un sitio así te te permite conocer es una suerte a tanta gente pero Forges tenían algo que es que compartía lo que casi nadie quiere compartir con los demás que es el tiempo que compartía el tiempo no sólo con con nosotros con las secretarias con quién iba pero luego sobretodo adquiera yo era un poco el enlace la rotativa y el taller con con la relación entonces todo la gente claro conocía Jorge si venían cada día hermana yo no sé si que les dedique peligro es primo vergüenza yo lo sé pero creo que le habría servido como cuatrocientos favores y me estoy exagerando y absolutamente todos al momento con una dedicación o sea que que eso es lo más difícil que alguien quiera compartir el tiempo

Voz 11 11:08 con personas a cabo no son besos

Voz 12 11:10 entorno no pienso

Voz 11 11:12 claro claro aunque nunca tenía un no

Voz 0194 11:15 el Rosique has pensado cuando te has enterado de la noticia de la muerte de Forges como te has sentido

Voz 12 11:21 pues pues pues fatal sinceramente no por sobre todo porque ha fallecido de lo que falleció mi padre mi hermano de cáncer de páncreas yo qué sé sobre eso hay como que cree que se se revuelve todo la verdad que un recuerdo que tiene una vez estábamos hablando de de lo que habíamos llorado porque claro cuando murió mi familia y también claro

Voz 13 11:49 no es inmediato tal y me

Voz 12 11:52 dicho que cuando me pasó a mí también me dijo Dios mio no te puedes imaginar todo lo que lloró cuando ya han muerto a mis perros vi porque preserva ya siente te dijera eso no mete por mis perros

Voz 11 12:10 la verdad que aspira ansiedad así era si te agradezco muchísimo insustituible

Voz 14 12:20 te agradezco mucho que no hayas atendido ya es dedicado estos minutitos ha ahora Veinticinco gracias

Voz 12 12:26 muchísimas gracias

Voz 0194 12:29 Rossi más de cuarenta años más

Voz 14 12:31 cuarenta y uno cuarenta y uno y pico ha querido que dijéramos siendo secretaria de redacción del país la primera persona

Voz 15 12:37 que recibía todos los días la viñeta

Voz 0194 12:41 de Forges hoy muchísima gente se está despidiendo de Forges en el tanatorio por haya pasado entre otros muchos la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena alcaldesa muy buenas noches

Voz 11 12:50 bueno vamos esta mañana de escribía en Twitter echaremos de menos esa sonrisa que nos dibujaba cada mañana claro que perdemos con Forges

Voz 16 13:00 bueno veremos muchísimo es un trozo de la historia de España es un trozo de los demócratas que de alguna manera nos hemos nutrido de valores que él pensaba siempre en su viñeta porque el humorismo de Forget será una humorismo con un contenido segura por supuesto siempre con esa deliciosa retranca del humor pero siempre había valor no me acuerdo cuando ponía Haití

Voz 11 13:29 sí sí sí

Voz 16 13:32 dramáticos que se estaba viviendo en el tee cuánto tiempo usan Portilla chaquetilla no diciendo y no te olvides de Haití no olvida el Pi bueno pues se ha pues nada aparte de eso yo le conocía personalmente y vale muchísimo lo generoso que era como estaba cuarto actividad en la que se viñeta pudiera entre casero vio en concreto recuerdo que cuando el día comentando con él la idea de el fuego oficial famoso pleito pues el ofreció hacer viñetas no efectivamente el juego ha completado con religión

Voz 0194 14:12 tres alcaldes además hoy ya ha querido subir en Twitter la viñeta que publicó en El País después de los atentados terroristas del once de marzo porque

Voz 16 14:20 bueno por qué no se verá también se nítida no tan importante no es la la la grandeza no alguien gente que supo expresar el valor con el dibujo por la sonrisa sin esos todos podemos entender la historia

Voz 0194 14:37 la historia reciente de este país atraviesa sea podríamos no tener un libro de historia sólo con las viñetas de Forges entender la historia reciente de este país

Voz 16 14:44 que salvaguarde además sería una historia llena de un contenido a coma ahí no porque a veces la historia es demasiado objetiva ya una historia no

Voz 0194 14:57 alcaldesa que se que está pendiente de entrar en un acto sólo déjeme que le haga una pregunta fuera de de la muerte de de Forges usted no ha ido hoy a la inauguración de de ARCO como símbolo de protesta ante la retirada de la obra presos políticos deberían estar volver a estar colgados esos cuadros en ARCO

Voz 16 15:13 claro claro yo creo que mirarme me ha satisfecho porque se ha provocado el centro de semana ha revocado la decisión porque se ha dado cuenta pero se te conoces te cuando al Ayuntamiento tuvo conocimiento de que había tomado esa decisión después sudar cada obra bajo pues puede sentirse presidente el Ayuntamiento Luis Cueto dijo se abre provocó una pues no nos va a quedar mes la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio apoyaron hoy la prohibición la censura a tomar el en pero no fue otro que pedimos te metes vamos vino puede ser más puede

Voz 17 16:01 no

Voz 16 16:02 cerca de un acuerdo con los que se sentir a determinadas volver simplemente porque tengan referencia ninguna cuestión Quality a mí no me hizo caso de simplemente en el día de hoy ganar Carlos yo creo que se volver escuadras el abrazo otra ciudad selección dice por lo menos hemos restablecido de la apelación la de Madrid Montoya mirarse con la que se sino todo lo contrario

Voz 0194 16:37 alcaldesa la dejó libre ya para que asista al acto que estaba que tenía previsto muchísimas

Voz 11 16:41 gracias por habernos atendido hasta luego

Voz 0194 16:44 decíamos que la alcaldesa de Madrid a una de las muchas personas de la gente que había pasado por el tanatorio Marta García compañera de la sección de Cultura de la Cadena SER llevas toda la tarde en ese tanatorio de la M treinta de Madrid muy buenas noches cuéntanos

Voz 1513 16:58 muy buenas noches Angels pues hace mucho frío en este tanatorio de de la M30 bueno yo creo que en todos los tanatorios de todo el mundo pero ha habido mucho mucho calor en las palabras de todos los que han venido a despedir a a Forges a esta capilla ardiente compañeros como periodismo Guillermo Summers políticos como Diego López Garrido que hablaba de Forges como un gran historiador López Aguilar que decía que era un día de duelo nacional que no era una pérdida de del mundo de la cultura que era una pérdida para España la abogada Cristina Almeida recordaba las viñetas de Forges cada ocho de marzo el día de la mujer el actor José Sacristán destacaba la mirada lúcida de alguien que era excepcional

Voz 18 17:36 los testigos de su tiempo más lucidos y más más cojonudo pero siempre desde la ternura siempre desde la la la cordialidad realmente un ejemplar fuera de serie

Voz 1513 17:51 Forges que decía que que el humor es pensar su compañero Peridis le recordaba

Voz 0867 17:56 cómo alguien atento siempre siempre a la vida lo que

Voz 1513 17:58 Sada Miguel Ríos muy triste a su llegada este tanatorio se lamentaba de que Forges se hubiera marchado demasiado pronto

Voz 19 18:06 son las personas más queridas que puede haber en este país sí estuvo presente la emisión de de este país de la historia de este país y ha sido una pérdida increíble caeremos todos pero es una pena que ha sido tan pronto

Voz 1513 18:23 su hijo otoño su hermano José María han agradecido las muestras de cariño y han reivindicado también la sonrisa y la ternura como armas poderosas y Massiel que también se acercaba este tanatorio de la M treinta espera Forges verbalizar va una pregunta que hoy nos estamos haciendo muchos

Voz 20 18:40 hay una pregunta que está en el aire que es que todos mandarla por buscar la belleza de Forges comentando en su propia muerte realmente pues el saber que la escribió

Voz 1513 18:52 bueno Manuel viejo compañero nuestro hace unos años en la serie hoy en El País escribía hoy en Facebook ocurre muy pocas veces hoy ha terminado una forma de leer un periódico así de golpe los contaba la familia que los restos mortales de Forges serán incinerados mañana por la mañana sobre las diez y media en el cementerio de la Almudena en la intimidad

Voz 0194 19:10 familiar Marta muchísimas gracias hasta luego es cuando hablábamos con Rossi con la secretaria de redacción del país no destacaba sobre todo la generosidad decía era generoso

Voz 15 19:21 con el tiempo de regalaba el tiempo nunca dijo que no a nadie que le pidiera un dibujo

Voz 11 19:27 tampoco Chelo Chile Gomez que ni siquiera se lo pidió Chelo Nos escribía hoy un Whatsapp Chelo muy buenas noches qué tal Nos escribía es para para contarnos qué hace varios años con tu marido enfermo en la UVI pida Weiss juntos las viñetas de Forges no

Voz 21 19:43 sí sí sí bueno él estaba entubado o la situación era bueno pues estaba en la UCI cosa que lógicamente estaba muy malito he pero bueno la visita en la corta visita que te que te permiten en una UCI por la mañana yo lo que les lleva el periódico y lo primero que hacíamos era era ver la viñeta de Forges porque leer no podía en ese momento tal y como estaba y era un momento mágico porque bueno pues he despertaba una sonrisa en ese entorno tan duro y en esas vivencias tan duras en un gran momento lo especial para nosotros dos y que quise compartir con Forges porque quise que él supiera que era muy importante lo que hacía no solamente para la gente de la calle cuando vamos eso a nuestra vida normal y rutinaria de una viñeta nos hace gracia es que él no estaba no estaba dando

Voz 11 20:36 cómo cómo se lo agradece

Voz 21 20:38 el pasado de un ojo en un correo que busque creo que teníamos en sumo dispuesto fue en dos mil siete tenían una página en una página Forges no es bueno pues no sé cómo conseguí el contacto pero a través de de la página web que que él tenía demande el correo y a los pocos días yo sin esperarlo recibí una viñeta y buena pues la compartimos buena esta fue nuestra viñeta personalizada Hay que que compartí con mi marido bueno gobernar nuestras nietas de de de los tres D D el premio Icono pues no nos emociona muchísimo íbamos lo que desde luego demostró que que tenía que ser una bellísima persona al margen de que lo que estaba claro que no está que nadie duda es lo ingenioso como dibujante genial pero que tenía que ser una bellísima persona para dedicar ese tiempo a una persona desconocida y que bueno a mí me me ha llegado al alma me llegó al alma en su momento y esta mañana me ha me ha dado bastante pena saber no sabía que estaba enfermo

Voz 11 21:37 eh tú habías habías vuelto a ver esa

Voz 0194 21:40 la esa viñeta

Voz 21 21:41 no no no es cuán mi marido falleció y entonces guarde guarde la viñeta junto con los dibujos que mis hijas me daban para para compartir con con su papá para que su padre para los diera eran niños niñas

Voz 11 21:54 sí bueno pues

Voz 21 21:56 me lleve a nadie le llevaba los dibujos y tal y los tenía guardadas en un cajón y hoy pues los ha sacado he sacado el dibujo de Forges los dibujos de mis hijas e los él compartió comando con ella hace ya no sabía la historia bueno pues

Voz 11 22:11 ha sido muy emotivo muy emotivo

Voz 0194 22:13 yo te agradezco lo que hayas querido compartir también con nosotros con con hora vicio que decía que cómo era la viñeta que decía

Voz 21 22:21 pues la viñeta salía salía mi marido saltando dando un salto eh de de la UCI decía Pachón tachan sí algo así decía algo así como el de Félix Él se llamaba Félix Félix saliendo de la UCI inmediatamente ahí salía yo con un dibujo puede ser muy muy gracioso dibujo muy muy bonito es entrañable

Voz 11 22:46 se muchísimas gracias

Voz 21 22:48 nada Patti entrante

Voz 1880 22:51 Sara si los oyentes ya recuerdan muchas de las viñetas Christie por ejemplo dice habla de un cartel enorme recién pintado era el ocho de marzo el día de la Mujer debajo de ese cartel recién pintado dos señoras que estaban limpiando las manchas y lo están haciendo de rodillas

Voz 1 23:08 olor mal en otro de los días de

Voz 1880 23:10 la mujer que es un Cake dice Si me quieres no me insultes no me pegue es no me gripes no me vio les Quiéreme o Maricarmen estas de de no hace mucho tiempo el corazón enorme rojo con la palabra Cataluña pues te adornos dice es una imagen de un gris dice él que está por aporrear a un manifestante al que tiene inmovilizado en el suelo y este le dice no gracias lo estoy dejando o el normas dice que el mejor viñeta del mundo y parte del extranjero no recuerdan también esas palabras que él inventaba no Javier dice a veces la radio te despierta con una puñalada en el costado que vació tan grande gen Santa en Santa también dice García su compromiso con todo era digno de admirar igual una más las mañanas nunca serán lo mismo cuando nos asomamos al país en busca de echar mucho de menos Forges formaba parte de la familia de muchos españoles dice Jesús Ceberio

Voz 0194 24:01 fue director del diario El País Jesús muy buenas noches

Voz 11 24:04 buenas noches hemos hablado antes con con

Voz 0194 24:07 si tú conocerás bien secretaria del país durante tanto tiempo dijo ha querido yo no se lo preguntaba James ha querido destacar la reacción la alegría que tuvo la redacción del país el día que bueno que supieron que Forges iba a trabajar en el país cómo fue aquello

Voz 22 24:24 sí bueno estoy tras algunos años de hecho mi antecesor Joaquín Estefanía lo había intentado en varias ocasiones durante su director y la verdad es que no la donde consiguió seguramente era demasiado reciente el mundo del que él había sido promotor en el año ochenta y nueve entonces todavía digamos que no había más eficientemente su distanciamiento respecto que luego se produjo a partir del año noventa y dos noventa y tres no entonces yo la verdad es que lo que hice fue recurrir precisamente a Joaquín que todavía para que me echara una mano para contratarlo

Voz 11 25:04 ya

Voz 22 25:06 la verdad es que tuvimos éxitos esto es una negociación laboriosa casos todo nos ha con muchos detalles pero finalmente que se saldó con éxito con nosotros lo que queríamos incorporadas porque porque hemos parecía personaje vamos pista de realmente imprescindible pero él como como el país que lo que quería era en buena medida representar el mundo de la UE como la luz a España surgida de la de la transición de

Voz 11 25:40 la creación de Europa digamos no

Voz 22 25:43 en ese en ese camino entendíamos que Forges era Millet y habilitar

Voz 0194 25:49 porque Jesús al final la línea editorial de un periódico también la marcan las viñetas no también la marca el humor

Voz 22 25:56 sin duda ninguna la verdad es que al menos en el país y la mayoría de los periódicos distan es una tradición anglosajona la data suelen estar los Batista sobre todo relacionados con la actualidad suelen estar en las páginas de opinión porque no deja él se le una

Voz 16 26:16 opinó examen una piñón

Voz 22 26:19 huy huy huy que en este caso una opinión personal que no necesariamente tiene comparte el periódico pero el periódico a la hora de elegir vía pistas en cierta medida también autorretratos no

Voz 0194 26:34 dímelo con sinceridad Jesús alguna vez de tuviste que decir que no

Voz 11 26:39 madre

Voz 22 26:40 hay Armentia que vamos a ver yo creo que Forges Le era una para que es el creador más prolífico que yo he conocido vida era capaz de improvisar de repente Izar ir unos pocos minutos hacer una una una viñeta que en el peor de los casos iba a producir que siempre al menos una sonrisa cuando no una risa abierta no yo creo que hoy debido ser uno de esos diez euros que en medio de la tristeza que produce la desaparición de un realmente un dibujante genial probablemente sus seguidores que eran millones pues se han dedicado durante a lo largo del día a revisar

Voz 21 27:35 muchos sus gentes

Voz 22 27:38 dio muchísima sonrisas cuando no prisas abiertas a pesar de que la noticia que la provocaba era una triste noticia

Voz 0194 27:48 decían muchos oyentes dicen muchos oyentes que mañana iremos todos a buscar esa viñeta y la encontraremos tú serás uno de ellos seguramente

Voz 22 27:57 hay una viñeta que en aquel momento figura en la en la web del del país que todavía creo que sale de la mañana en en el periódico

Voz 11 28:08 creo que esa sí será realmente la última pues Ceberio muchísimas gracias

Voz 22 28:13 gracias a vosotros

Voz 11 28:16 queríamos a los oyentes lo llevamos haciendo todo el día no que no recuerden su viñeta favorita

Voz 0194 28:20 hasta que ha supuesto para ellos Forges escuchábamos antes a Chelo eh como nos decía esa sonrisa que lograba arrancarle a su marido en la

Voz 11 28:28 a esas viñetas de Forges Margarita desde Melilla buenas noches

Voz 23 28:33 el buenas noches Agnes recuerda

Voz 11 28:35 eso que recuerdo tienes tu de las viñetas de Forges que son ti

Voz 23 28:39 pues verás más que las viñetas que son maravillosas a mí que me impresiona profundamente y es que se nos olvidan que tiene una obra extraordinaria como es por ejemplo la historia de aquí en España pero la historia de España prácticamente al completo tutele esa denuncia o de arriba estar leyendo la historia de España exactamente a la historia España luego sobre eso te saca bueno te exprime las las correspondientes viñetas que bueno son desternillantes pero al propio tiempo que está haciendo desde Lepanto hasta hasta la conquista de América algo debería ser didáctico lo a la Historia forma espontánea que de alguna manera abarca todo el periodo de la Transición es decir debería ser a lo estudian los niños en el colegio porque sería didáctico impresionante luego destacó que bueno no lo he conocido personalmente nunca he y sin embargo he sentido la tristeza de perder a un amigo

Voz 11 29:39 sí sin conocerle claro

Voz 23 29:44 sobre todo esa parte ya le digo la parte de las viñetas bueno fabulosa no pero la parte que tú puedes estudian la historia de tu país tanto del periodo más antiguo porque es que empieza en España como empieza la España pues como te diría yo desde de cualquier el ciclo Javier de la salvar vidas y parte de también no te digo la parte de la historia contemporánea en la transición completa cualquier cosa sobre todo en estos tiempos que estamos hablando en que se quiera amordazar incluso algo tan tan extraordinario como es la libertad de expresión siempre respetuosa indudablemente siempre con respeto pero

Voz 22 30:26 lo que podría hacer un chiste sobre cualquier

Voz 23 30:29 cosa tremenda mente dolorosa hacia con respeto con humanidad y de una forma que además tenían que sonreír con ternura

Voz 11 30:39 ETA muchísimas gracias un abrazo muy

Voz 23 30:42 te para todos porque forman parte de un vecino

Voz 11 30:46 Julio Rey buenas noches buenas noches

Voz 17 30:50 son datos que tal cómo estás pues el puesto el triste enviados porque yo soy una persona afortunada que era parte de de aprender de Forges he aprendido de Antonio que era mi amigo

Voz 0194 31:09 dime una cosa tú que te dedicas también a esto de de dibujar Julio cómo se consigue que unos personajes como los Blasillo sola Lasa acaben formando parte personajes de una viñeta eh acaben formando parte de nuestras vidas

Voz 17 31:23 básicamente porque somos nosotros es decir Antonio Delgado un grandísimo observador de la sociedad que le rodeaba y bueno las simulaba la masticar y luego no la devolvía convertido por ejemplo nuestra forma de hablar hay que pensar que recomiendo a los lectores que haga de que él que P en un bocadillo ya no lo veían como un bocadillo sino como un bocata vivo cata fue un invento de Antonio

Voz 0194 31:53 ya decía esta Margarita que no se ha llamado desde Melilla que debería estudiarse en las escuelas yo antes hablaba también con Manuela Carmena no a través de de los dibujos de las viñetas de Forges podemos conocer la la historia de reciente de este país

Voz 17 32:08 sí es evidente es el día a día no pero ya desde desde nada menos de una transición a la muerte del dictador ahí estaba Antonio ya señalándose la realidad cotidiana no yo establece estoy en desacuerdo con con Margarita en que denominar chiste lo que hacía Antonio es un poco simple es decir

Voz 11 32:35 pero creo que las viñetas Tardón

Voz 17 32:37 año era una reflexión que movieron a la sonrisa pero que en otros muchísimos casos creo que nos hacía era muy nudo en el estómago o no y para mí es un

Voz 16 32:52 en un concepto muchísimo más

Voz 17 32:54 tío no sabe es que la policía

Voz 0194 32:57 sentado detener a Joaquín Reyes porque iba disfrazado de rodando un sketch déjame que te lea un tuit Isaías Lafuente que dice que la policía acuda detener a Joaquín Reyes caracterizado de Puigdemont para un sketch tras la denuncia de un vecino es el mejor homenaje que se le podría hacer Forges país coincides con esto

Voz 17 33:17 sí hombre sí es una anécdota decir que sí que refleja perfectamente el estado de las cosas actuales pero no creo que Anthony hubiera hecho un nieta de eso primero porque es que es imposible sonreir sean porque ya ya está hecha y segundo porque Antonio se ocupaba de cosas más importantes

Voz 11 33:38 julio muchísimas gracias también para ver querido estar con nosotros

Voz 17 33:41 a ver a mi obligación de darme obligación no he tenido suerte de considerarme un amigo de Antonio Fraguas ir bueno mi obligación hoy es estar recordándole con todos vosotros incluso

Voz 24 33:59 un volvió a pensar que que no nadie

Voz 17 34:04 olvidarla no

Voz 0194 34:07 beso

Voz 17 34:08 gracias a vosotros

Voz 1880 34:10 Nos dice Xavi e una de sus mientras que era un homenaje a las maestras le preguntaron a una mujer que es su profesión dice ella animadora educadora la psicóloga guía turística acompañante traductor lingüista psiquiatra diseñadora escritora dibujante gesticulando hará paseante el hombre le dice bueno es que todo eso no cabe ir responde la mujer pues ponga maestra que es lo mismo y también de de profesores es Guillermina que dice que hace treinta y cinco años ellas profesora de filosofía hay que Forges ha sido con su mirada crítica su inteligencia y esa capacidad para hacernos reír compañero docente dice Guillermina que ya ha querido que su alumnado a lo largo de estos años reflexionará a través de su obra sobre la realidad en la que vivimos que tan magistral entreno sí lustro sin duda dice Guillermina me dejó un vacío hasta siempre Joaquín cuánto aprendí con su historia de aquí su historia Forges foránea esa palabra maravillosas tu pene no un abrazo a su familia dice Joaquín hoy este país es un poquito más paraísos

Voz 0194 35:05 ya saben que todos los viernes Luis García Montero nos acompaña con su mirada a la semana hoy es jueves pero le hemos pedido a Luis que mirará hacia Forges y el dice que la mirada del dibujante la mirada de Forges es una mirada que condensa el aire utiliza a nuestra

Voz 2 35:20 ciencia mis buenas noches buenas noches Ángels hoy estamos de luto

Voz 1341 35:26 pocas personas forman parte de nuestra vida colectiva pocas pertenecen al tejido social que mezcla una sonrisa con un desayuno un pensamiento con un ruido de cafetería o con una tarde de lluvia hay miradas que condensan el aire forman nubes pero no pasan sino que caen sobre nosotros infertilidad a nuestra memoria nuestra conciencia Forges es una de esas personas que forman parte de nuestra vida como sociedad al despedirnos de él Nos despedimos un poco de nosotros mismos les desgarro al tejido social al deseo de pensar en nosotros mismos que cruzó las páginas de Hermano Lobo el jueves por favor Interviú informaciones el Diario dieciséis El Mundo y El País la historia de nuestra democracia cuantos desayunos caben en un recuerdo la muerte de Forges nos ha hecho un siete estamos de luto junto a don Mariano y doña Concha junto a Blasillo junto a los náufragos en el desamparo de una isla los oficinistas indignados los políticos prepotentes y corruptos que sudaba en soberbia en una viñeta estamos de luto junto a los gruesos bocadillos que llenaban los dibujos de palabras y diálogo los capaces de atrapar al vuelo la memoria de un país los estados de ánimo de la actualidad la vida popular y cotidiana de la gente con sus debilidades sus miedos esos ambiciones Don Mariano represivo que todos llevamos dentro el náufrago el Blasillo se hacían conciencia de golpe cada mañana para pensar en lo que decimos al decir así somos o al decir España es una peculiaridad pero parte de mejoren sadismo político español lo han hecho humoristas como Antonio Fraguas retratistas de la piel de la nación en un perpetuo ejercicio de cohetes porque además de mirarlo y leerlo era un gusto escucharlo coincidir con él por ejemplo en La Ventana de Gemma Nierga o en algún acto cultural dispuesto a demostrarnos que un libro es uno de los más cumplidos artefactos tecnológicos que puedan invento darse estamos de luto Forges pertenece al tejido social de nuestra convivencia nuestra sonrisa pertenece también a nuestra memoria con nosotros se queda aunque se haya ido buenas noches Ángels Un beso triste

Voz 0194 38:07 tenemos una historia la de Antonio Fraguas Forges comenzó ABC de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro aquel día el diario Pueblo publicaba con mucha sorna la siguiente noticia Madrid tres mil novecientos sesenta y cuatro baches menos la noticia estaba ilustrada con una viñeta un nombre de cuerpo grueso con boina blusón que posaba orgulloso al lado de unas puerta de arena se apoyaba con la mano derecha sobre una pala y con el brazo izquierdo sujetaba una Copa en la que podía leerse campeón nacional en tapar baches la viñeta la firmaba un desconocido Forges

Voz 18 38:44 sí había una campaña navideña

Voz 0216 38:45 poca de bastante miseria Utah horquillas Antiqua que pues había que tapar los baches con unos héroes que había hice llegado el cemento y no los obreros iban como en el dibujo que son señor que una boina un chico y una faja pantalón de pana zapatillas de estas lo que llamáis vosotros os Pardiñas y entonces bueno con una pala se dedicara a tapar baches que pasaba que Madrid había de verdad eh esto es curiosísimo hubo cerca de cien mil baches que no sea arreglaban nunca no entonces Arias Navarro que era el alcalde de Madrid dijo vamos a organizar una gran campaña de ahí Hermida Jesús Hermida afortunadamente me conoció dijo este tio pude valer el hecho es que así fue me publicó hoy a partir de ahí pues todo para adelante

Voz 0194 39:35 sí ha muerto Antonio Fraguas de Pablo pero no Forges no mientras sus viñetas sigan colgando de alguna pared sus pasillos Blas su Mariano su Concha sus náufragos yuppies poderosos corruptos Quijotes becarios niños pijos médicos funcionarios y demás tropa sigan pululando entre las más de papel así que disfrutemos