El Larguero conoce los testimonios tras la muerte de un ertzaina en los incidentes de los ultras rusos en Bilbao

Voz 1 00:00 no me parece indicar que no ha habido contacto violentos directo que haya podido provocar la muerte acción dijo de nacimiento

Voz 2 00:07 la impuesto

Voz 1 00:10 atención en ambulancia hay peculiar parada cardio respiratoria autor de la muerte no olvidemos instalar dispositivos el día con mucha tensión con mucha violencia no poder denunciado pueden sólo puede afectar no sí que quiero poner en valor

Voz 3 00:27 sí pues es el dispositivo de seguridad

Voz 1 00:30 que todavía sigue en marcha y los compañeros de tenía fallecido que en estos momento están trabajando porque nos hace ciento seis esta tarde

Voz 4 00:42 he de efectivamente el dispositivo está todavía no

Voz 5 00:44 ante esta de

Voz 4 00:47 cuando a los ultras a las aficiones buena las aficiones a los ultras de ambos equipos para que no haya más incidentes pero desgraciadamente Yosu ha ocurrido lo que temíamos anoche y nos contaba que podía ocurrir de ahí el importe

Voz 1375 00:58 este despliegue que ha estado todo el día trabajando durante todo el día de hoy

Voz 1 01:02 no no te aunque ya desde ayer antes de ayer trabajando así de los en la zona muy

Voz 1554 01:12 concretas durante un espacio limitado

Voz 1 01:14 todo sea gestionado yo creo correctamente por la extensa y también hay que decir que hay la mayor parte de las dos aficiones hoy el pasado día en Bilbao general de hay un pequeño grupo tanto de Bilbao como de Moscú que yo no creo que están aficionados al fútbol teniendo que el disfrute la violencia fuera del estadio

Voz 4 01:39 eso está claro no son son auténticas bestias y auténticos delincuentes a falta de confirmación oficial repito Josu Zubiaga no parece que haya recibido ningún impacto previo al fallecimiento el ertzaina Inocencio no

Voz 1 01:53 eso es lo que parece que apunta las investigaciones que están haciendo no obstante

Voz 1554 01:58 vamos a esperar

Voz 1 02:01 suavización de todo las imágenes

Voz 4 02:04 el eh lo agradezco Yosu que haya estado en El Larguero perdíamos ahí la comunicación pero gracias por estar en el en el Larguero por segunda noche consecutiva un abrazo y gracias

Voz 1375 02:16 eh tengo también en antena al alcalde de Bilbao está por ahí Juan Mari Aburto al teléfono eh alcalde de Bilbao buenas noches hola buenas noches

Voz 4 02:25 ah gracias por estar también el primero de los bilbaínos en el en el larguero y evidentemente hoy no es un día de fútbol pero si le parece israelí me es un minuto que nuestro compañero de informativos de Radio Bilbao Miguel Ángel Garrosa Le cuentan los oyentes de la SER exactamente qué es lo que ha ocurrido durante la tarde de hoy en el momento en el que se producía el fallecimiento de del ertzaina Miguel Ángel

Voz 1554 02:47 sí bueno mira esos incidentes de los que te hablaba el viceconsejero esos incidentes más fuertes tenía lugar a sobre las ocho de la tarde en las inmediaciones de San Mamés ahí estaba despega la parte de la Brigada Móvil que hay que recordar que hoy cerca de ochocientos agentes entre ertzainas y policías municipales inseguridad la pues velaban para que los sucediera nada finalmente exigía chica sucedido en esos momentos se producía una importante carga para tratar de disolver el enfrentamiento entre los radicales de los dos equipos la gente fallecido Inocencio Arias estaba en ese operativo pero lo lo estaba en en la línea delantera los Pando en en esos momentos en las cargas policiales

Voz 4 03:31 estaba en primera línea no estaba en Primera

Voz 1554 03:34 lo he estado en primera línea se sintió se sintió más propios compañeros le atendieron allí y le trasladaron hasta el hospital de Basurto que para que la gente esa idea de donde ha sugerido los hechos estaba a unos trescientos cincuenta a cuatrocientos en besos ha habido cinco personas detenidas

Voz 2 03:48 sí están confirmados

Voz 1554 03:52 está comprobado que tres rusos están detenidos y no se sabe la identidad de los otros dos arrestados había otras tres personas heridas de diversa consideración por suerte no son de gravedad también se ha atendido a la numerosa gente los alrededores después por por cortes y prorroga una quemadura porque han sido numerosas los los fuegos artificiales que que han volado por por la zona déjame que te cuente que en la calle Urkullu acaba de publicar en redes sociales una una nota de condena dice que la condena más absoluta pues la provocación por los actos cometidos en solidaridad con los familiares solidaridad con la Ertzaintza también todas las formaciones políticas sin excepción han condenado ya estos hechos que como venimos contando por desgracia al costado la vida de la gente de la Ertzaintza

Voz 4 04:41 gracias Rosa hasta luego un abrazo hasta luego nuestro compañero de informativos compañero de Radio Bilbao con la última hora y con el relato de los hechos de lo que ha ocurrido en el día de hoy tenemos en directo al alcalde de Bilbao pero me está pidiendo paz

Voz 7 04:53 eso e Iván Martín que está

Voz 4 04:56 con alguno de los dueños de

Voz 1375 04:58 es un negocio junto a San Mamés que has sido testigo desgraciadamente de todo lo que ha ocurrido en las últimas

Voz 2 05:03 no iban

Voz 3 05:05 sí es el Barça está en Dra analista cruza con Pozas muy cerquita insisto DC caminatas que lo hace antes y después de los partidos del Athletic se llama Chema o la semana qué tal muy buenas hola bueno muy dolida y hilo tensión ha habido miedo cuéntanos bueno hemos acertado con bastante precaución durante la mañana nosotros vamos a abrir con su temprano la verdad con con con bastante cuidado y tal sí que es cierto que a lo largo del día no hemos presenció nada raro es bastante tranquilo hasta que ha llegado sobre las cinco de la tarde que si ya hemos visto cómo con la afición del Spartak pues se se acercaba por aquí ha habido algún grupo se que se ha escapado es desde el PP baño guiados por por Lara por por la Ertzaintza y tal bueno yo creo que sean debido a una manifestación antifascista tres calles más arriba cerca del espacio y salido a por ello sí y ahí es donde han empezado poquito la batalla campal más más próximo al estadio que que es lo que es la zona de bares pero bueno se ha habido momentos un poquito de de nervios y de indefensión me iré a la idea no es mantener abierto o por ésta ya no corren de que puede ocurrir con la salido los rusos este error ya bueno nosotros en un día de partido normal en estas fechas solemos se aguantar bastantes pero bueno ahí estamos con bastante estamos alerta y en seguida procederemos a cerrar para evitar males mayores que haya gente que

Voz 8 06:38 que Curra que de esa es la cobertura

Voz 3 06:45 a nadie que no suele haber problemas más Chema a vosotros es Chema e insisto Manu del Barça es un bar situado en la calle Poza aquí sigue el tránsito de gente sigue la tranquilidad de momento no hay ningún altercado que contar

Voz 4 07:00 eh no sé si en el interior del Estadio Marquínez la gente ha sido consciente de lo que estaba pasando fuera porque estaba jugando al fútbol pero ya se conocía la noticia por los teléfonos móviles por la radio lo contábamos en Carrusel

Voz 0802 07:10 sí sí claro que se conocía hay la gente no se lanzaba miradas porque tienen historiales anuncio que ha pasado qué ha pasado para que les informamos un poquitín de lo que estaba pasando y la verdad es que ha cundido el desánimo en algunas zonas por lo trágico no de esta de esta noticia pero sí por supuesto es más a los jugadores incluso ahora algunos han pasado que no van a hablar en esta zona mixta pero pasacalles comentábamos y la verdad de los propios jugadores cara de de va muy Ezker acontecidas no

Voz 4 07:37 eh Juan Mari Aburto el alcalde de Bilbao no sé qué tiene que decir que siente no el primero de los bilbaínos de todo lo que ha ocurrido en el en la ciudad en las últimas horas no en los últimos tres días de algo que sabía que sabíamos que podía ocurrir no Juan Mari

Voz 1554 07:50 no

Voz 1226 07:51 bueno pues siento una gran una gran tristeza no una gran tristeza porque se manchan el nombre de una ciudad como como Bilbao pero sobre todo una gran tristeza porque un chico de de cincuenta y un años en cumplimiento de su deber pues llegadas su vida no parece ser que por un que por un infarto de de un infarto pero no podemos olvidar que es una persona lo que estaba participando en un en un operativo policial y quiero trasladar lo primero mi mi condolencia a mi más sentido pésame a la familia de de la extraña a la familia Inocencio al propio cuerpo de la Ertzaintza inicial al Gobierno vasco y al lehendakari he hablado con la consejera he hablado con el con el viceconsejero bueno a las que es una situación de una gran tristeza no y luego más no desprecio no por por por esos grupos no de uno y otro lado violentos que que hacen no sé de la violencia casi casi parte de su vida y que van sembrando no el el odio y la enfrentamiento allá por donde pasa esto no tiene nada que ver con el fútbol con el deporte esto es otra cosa y yo creo que desde los estamentos del fútbol en este caso desde la UEFA se deberán tomar algunas medidas cuando Se cuando es ya una constante no que

Voz 2 09:15 a los equipos van van generando

Voz 1226 09:18 ah por donde pasan por determinadas Circus estancias de actos de completo incivismo no es necesaria una gran firmeza una gran firmeza por parte de todos no en Bilbao teníamos un operativo bueno pues yo creo que bien diseñado conjuntamente por la Ertzaintza por la Policía Municipal incluso también por la seguridad privada del del Atleti para actuar con firmeza hay para garantizar la seguridad en Bilbao es lo que hemos pretendido durante todo el día es lo que seguimos pretendiendo todavía en Bilbao hasta que se produzca la salida que los hinchas rusos y confiemos en que con este todavía con este incidente trágico el resto el resto del de lo que queda pues termine de manera ordenada

Voz 4 10:05 entre parece alcalde que tiene que pasar algo grave para que se tomen medidas pero es que mientras estamos hablando usted yo esta noche aquí en en la Cadena Ser el alcalde de la UEFA Alexander Ceferino probablemente esté viendo la tele Oviedo cómo va su negocio no que es la UEFA que es una competición privada y alguien tiene que tomar medidas de verdad haya de una vez

Voz 1375 10:24 pues expulsar a equipos de la competición que tengan ultras violentos prohibir a estos salvajes que campen a sus anchas por Europa con entrada sin entrada son no son cinco que vienen escondidos hablamos de dos mil quinientos tíos que vienen en vuelos regulares en aviones muchos de ellos sin entrar a ochocientos ultras peligrosos que se saben quiénes son

Voz 7 10:44 entiendo que el despliegue

Voz 1375 10:46 importantísimo lo que usted dice todas las fuerzas coordinadas en la Policía Municipal la Ertzaintza el a la seguridad privada pero claro es que la UEFA al final eh se lava las manos y lo que está haciendo es mandar a dos mil quinientos tíos a aquel alguien a Bilbao pero mañana la van a liar en Barcelona hay pasado en en París y después en donde alguien tiene que hacer algo ya de una vez es que hoy han muerto un ertzaina trabajando por separar a salvajes que se quieren pelear cuando deberíamos hablar de un partido de fútbol en Bilbao alcalde

Voz 1226 11:13 si hoy debiéramos estar hablando eso no de un partido de fútbol en el que el Atleti ha perdido no ha jugado bien y se ha clasificado debiéramos estar hablando de esto y evidentemente no debiera ser el alcalde de Bilbao tiene estuviera hablando ni el viceconsejero de Seguridad no debieran ser los jugadores señores estamos hablando de este lamentable hecho no pero yo comparto con usted absolutamente que es necesario que los estamentos del fútbol en este caso la UEFA adopte medidas contra contra los equipos sean quienes sean

Voz 2 11:43 claro claro que sean contra esos equipos

Voz 1226 11:46 para que estos lamentables espectáculos dejen de producirse mire nosotros en San en Bilbao y Mamés vamos a ser sede de la Eurocopa no el dos mil veinte

Voz 4 11:55 sí ya hay gente que empieza pero

Voz 1226 11:58 los para esto pues no evidentemente para esto no queremos ser sede de la Eurocopa queremos ser una ciudad amable una ciudad que abre sus puertas y los brazos de su gente a todo aquel que quiera venir a visitarnos y un hacia de eventos que en Bilbao se puedan realizar todas y cada una de las de las cosas y bueno pues queremos hacer las cosas bien es lo que lo que nosotros sabemos hacer este tipo de incidentes este tipo de situaciones lamentables yo insisto creo que requieren máxima máxima firmeza

Voz 9 12:30 por parte de todos desde luego por parte de los cuerpos

Voz 1226 12:33 policiales tan ancha como policía municipal pero creo que también por parte de los estamentos oficiales del

Voz 4 12:40 Juan María Aburto alcalde de Bilbao le agradezco mucho que haya estado en el en el larguero y le mandamos un abrazo firmamos debajo de todo lo que lo que ha dicho aquí en la SER el el alcalde de Bilbao un abrazo y gracias

Voz 1226 12:50 va a ser

Voz 4 12:51 chao chao Kerry Gasco Iñigo Martínez pide paso ahí en San Mamés Íñigo sí antes

Voz 0802 12:56 en la rueda de prensa el Cuco antes de contestar a ninguna pregunta ha dicho que bueno pues manda todo el pésame a la familia por supuesto ya he dicho una frase así algo textual textuales como cuando te vienen a robar tienes que tomar medidas no en referencia a este asunto mira te voy a poner a Xabi Etxeita el autor sabio por favor ponte los cascos para echar a Manu Carreño en El Larguero el autor del gol que le era ha hablado con él hace un par de minutitos el hombre estaba también pues triste lógicamente por todo lo que ha pasado por el fallecimiento de de este de este escuchando hayan sabido

Voz 4 13:27 hola Xavi muy buenas pues mira llevamos y veintiún minutos del Larguero y hemos hablado de fútbol que has metido

Voz 5 13:35 sí la verdad que bueno nos hemos enterado cuando ha acabado el partido seguido pues las incidencias que ha habido de de lo ocurrido con el hay bueno nosotros de nuestra parte pues que lamentamos lo que ha ocurrido pero bueno son cosas que que no es

Voz 4 13:51 creando ocurre el fútbol es triste que que ocurra a tan a menudo no que no es un incidente aislado que es que lo vemos en tantos y tantos partidos de la UEFA no se los jugadores los futbolistas que evidentemente que estar concentrados en jugar en estar bien preparado sin rendir lo mejor posible y hacer lo que diga el entrenador y sacar adelante los resultados es vuestro trabajo pero no sé que se ha comentado en el vestuario que habéis dicho dentro voy sois personas como como somos todos no sois gente que se pone la camiseta dejó al fútbol y ya estáis acaba todo no sé qué se decía en ese vestuario cuando a terminar el partido

Voz 5 14:20 no es nuestra parte pues tristeza no el final que ocurran estas cosas y bueno relacionados con el fútbol pues es es triste no porque bueno nosotros nos dedicamos a jugar y estamos concentrados cien por cien al partido oí bueno Nos dicen que lo que ha ocurrido y bueno es muy triste es muy triste que ocurran estas cosas

Voz 4 14:40 en el fútbol bueno hoy evidentemente lo de menos es el fútbol pero enhorabuena por ese gol aunque habéis sufrido al final el uno dos a pesar de la derrota ganasteis uno tres en Moscú os meten la siguiente ronda que ese que es lo importante dentro de lo futbolístico aunque hoy es lo menos importante

Voz 5 14:55 no sí bueno hablando de lo deportivo pues contentos porque mañana vamos estará otra vez en el bombo de veníamos de muy resultado y nos ha costado quizá hacer nuestro juego quizá nos ha nos ha condicionado un poquito el resultado a favor que que trabajamos pero bueno contentos porque bueno hemos podido eliminar al campeón ruso oí bueno seguimos adelante

Voz 4 15:16 un abrazo Xabi Etxeita y suerte en el sorteo de mañana un abrazo

Voz 5 15:19 muy bien gracias gracias por estar en el Larguero en él

Voz 4 15:21 micrófono Íñigo Marquínez ahí en San Mamés todavía abandonando jugadores la zona mixta de pide pasó Diego González desde el exterior de de el estadio Diego

Voz 5 15:28 sí para contar dos cosas Manus una que ya desaparecido el cordón policial de aquí la seguridad ya el salido de San Mamés también ha retirado de los aledaños todas las patrullas de la Ertzaintza tranquilidad lo menos aquí en esta zona is robamos nada un minutito porque está a punto de cerrar también

Voz 10 15:43 Nos unimos en el dolor de la familia de la gente y sentimos muchísimo lo que ha pasado y bueno pues por otro lado pues este tipo de sucesos pues se habría que tener la posibilidad de evitar lo más posible

Voz 5 15:59 es una más porque tiene que recoger ya Alvar en principio con han pasado francamente mal pero no es nada

Voz 4 16:08 parece que empieza a reinar la tranquilidad en las calles de Bilbao parece que empieza a reinar la tranquilidad me voy con Esteban Ibarra eh que no que es un experto en en todo este tipo de movimientos organizados de los grupos ultras que amenazan una y otra vez ya veremos lo que ocurre en Rusia pero amenazan con dinamitar el el Mundial pero está por ahí bueno un aficionado que también se iba al estadio se ha encontrado con lo que se ha encontrado el mundo hoy había que ser un valiente para ir al fútbol le había que tener un par para ir por las calles de Bilbao llegar a San Mamés se llama Óscar Ferreira ahí está al teléfono hola Óscar buenas noches

Voz 2 16:47 hola buenas noches bueno ibas al campo lo que iba solo no dentro había quedado con los amigos no si a con unos amigos en el campo si ahí

Voz 4 16:55 de qué saliste de casa hasta llegar a al estadio como fue el recorrido Oscar que ibas viendo

Voz 2 17:01 yo te cuento el día a día el día a día yo trabajo local de hostelería hoy gente desde Rusia buena ayer ayer ya empezaron iban venir la gente muy maja yeso hasta última hora de la tarde ha sido todo bien y luego ya si el problema cuando han llegado

Voz 11 17:19 y a a la marabunta rusa

Voz 2 17:22 el campo haya empezado no sé quién no se queda empezado dicen que los rusos Castrati cuando una botella y Caixa asumió la mecha si al final fuera el campo los rusos a mí a buscar un local también de una peña del Athletic aquí de Aznar

Voz 11 17:40 pues eso ha habido seis

Voz 2 17:44 vamos a Smara todo eh aparte es que yo personalmente pienso que la la prevención policial ha sido muy mal porque no puedes dejar juntarse es impartido alto riesgo yo iba hablando toda la semana ya vivido momentos que estábamos cuando haya o justo de los rusos pues estaban juntos pegándose las dos aficiones si los mínimos un cordón policial

Voz 4 18:09 ha sido solo no sé si algo como para como para plantearse otra cosa nada baladí que se le ocurre y lo que se no sé si tienes novia quien dice vaya

Voz 2 18:16 con la familia es imposible prohibida ir al campo claro no voy a decir al campo si bien claro claro es más ahora mismo hay movida en la zona de estar pegando mal

Voz 4 18:30 ahora mismo qué les parece que están pegando donde

Voz 2 18:32 sí a ni en la zona hemos yo han ido furgonetas de la Ertzaintza de bajaban los que absolvió del campo pegando por la zona Moyúa

Voz 4 18:39 bueno pues enseguida estamos atentos a esa información

Voz 2 18:43 hoy es la noche será un poco movida porque es verdad que en el campo han entrado unos cuantos pero fueran campando grupo hay muchos sin entrada hay mucho que que quedado fuera su entrada si ha habido agresiones se fue Alcampo hoy en el partido