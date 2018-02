¿Existe la perspectiva de género en la Justicia?

Voz 1 00:00 un tu en la red

Voz 2 00:14 a con perspectiva un Inés Morán

Voz 0020 00:18 la Ley integral contra la violencia de género del año dos mil cuatro sólo contabiliza basta ahora el maltrato o el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja a partir del uno de enero de dos mil dieciocho el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ empezó a computar como violencia machista todos aquellos delitos que cometan los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres independientemente de si tienen o tuvieron una relación sentimental o no además se amplían a nuevos supuestos desde las agresiones sexuales el acoso laboral o callejero hasta la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados varias son las asociaciones que han luchado para conseguir avances como éste aunque aún queda camino para lograr la total igualdad y eliminar todo tipo de discriminación

Voz 0020 01:08 la Asociación de Mujeres Juristas Themis nació para dar voz a muchas mujeres que eran víctimas de violencia machista su objetivo fundamental es promover la perspectiva de género en la justicia la igualdad jurídica hay en todos los ámbitos políticos económicos sociales y culturales Amalia Fernández presidenta de la asociación ha explicado su lago

Voz 4 01:27 nace para dar voz a todas estas mujeres que se eran víctimas de de violencia de género entonces ese nuestra presidenta era una apuesta chilena Alicia Herrera lo que trata es de dar voy a todas estas mujeres entonces estábamos en unos años que es cuando se empieza a través del trabajo de las asociaciones se traslada al CGPJ hilo que se SAC es a través del Consejo es evidenciar esta realidad es que todos los casos de violencia de género pues evidentemente se veían a través de o juicios de falta cuando es evidencia sea realidad cuando se empieza a actuar cuando se empieza contabiliza

Voz 0020 02:05 actualmente Themis también trabaja por el valor profesional de las mujeres juezas y abogadas un colectivo que a día de hoy lucha por tener una mayor representación y reconocimiento en el sector

Voz 5 02:16 por ejemplo el numero de mujeres juezas menores de cincuenta años son el sesenta y cuatro por ciento ahora sí nos vamos

Voz 4 02:23 Nos al número de mujeres juezas que están en los órganos más representativos llamemosle Audiencias provinciales Tribunales Superiores de Justicia han Goñi en Tribunal Constitucional pues evidentemente

Voz 5 02:35 de la representación

Voz 4 02:38 ni testimonial yo creo que para en subasta remitirlos a la fotografía del inicio del año judicial doce hombres con el Rey no hay ninguna mujer sino hablábamos por ejemplo el número de mujeres abogadas grandes despachos que

Voz 6 02:51 que de un total de de

Voz 4 02:54 eso el número de mujeres no llamaba el catorce por ciento partiendo de que las mujeres comienzan a ser o alcanzar los puestos de socias en los despachos Take no no llegan los despachos internacionales a España la representación de las mujeres en los despachos como socias que era todavía más bajos

Voz 0020 03:14 muchas mujeres víctimas de violencia de género en España creen que no están amparadas a nivel institucional acuden a la justicia y no se sienten respaldadas por la misma es lo que se conoce como maltrato judicial recientemente Asociaciones de Mujeres y Asociaciones de Mujeres Juristas Themis han iniciado una campaña para estos casos jo General del Poder Judicial con el objetivo de erradicar las actitudes arrogantes y autoritarias las faltas de respeto y la nula empatía que sienten las víctimas que denuncian

Voz 5 03:42 cuando estamos hablando de maltrato judicial la víctima se habla de maltrato institucional porque posiblemente la víctima cuando decide o por fin toma la decisión de trasladar a la Justicia esa situación de violencia en la que vive posiblemente la mujer no sabe con qué se va en contra a ella a un juzgado y un juzgado lo que va a tratar es de verse contradicción no hay contradicción va a tener un abogado o un abogada que tendrá más menos tiempo de tratarla que tendrá más menos experiencia en tratar con las víctimas y después ella quizás pretendan contra una persona que la va a escuchar que va a querer conocer toda su situación pero en ese momento se va a centrar en por lo que sea abierto esa diligencia que es en el hecho puntual que ha dado lugar a que lleva ya al juzgado pero no se juzga todo el hecho anterior de violencia evidentemente la mujer entiende que no está siendo tutelada porque ella quiere contar todo lo que le ha pasado Illa dicen que se centre

Voz 0020 04:49 Asociaciones de Mujeres Juristas Themis por implementar y trasladar la perspectiva de género la actuación de la Justicia y que a las propias sentencias tomando en consideración las experiencias de las mujeres y hombres para erradicar las desigualdades de poder entre ambos géneros los se trata de hacer un análisis a favor de las mujeres sin estudiar y tener presente las posiciones de

Voz 4 05:08 es muy importante que primero las fuerzas de seguridad cuando la mujer va a presentar la denuncia es el momento más importante pues dediquen un tiempo que sea necesario para que esa mujer relata todo lo que le ha sucedido si se la pregunta por toda su situación por toda su vivencia por toda su situación de violencia en la que ha vivido evidentemente cuando se llega al juzgado pues ya se va a hablar de un maltrato habitual se va a ver la situación de violencia que ha vivido pero sí en el momento de la denuncia solamente se hace constar ese hecho concreto cuando va al juzgado sólo se la va a preguntar por ese hecho concreto dependiendo de con quién esté o quién no esté quizá indague más helechos que sino se indaga solamente se va a juzgar ese hecho concreto donde evidentemente la víctima entiende pues que no están viendo no se está valorando toda su situación de violencia ya además CCC concreto incluso puede salir absuelto con lo cual puede llevar a que esa señora que salga de ese juzgado sin esa orden de protección que ido a pedir o que directamente vean que los hechos no son constitutivos de delito que hacen que el agresor efectivamente toma más fuerza y la víctima ya desde luego no se atreve en modo alguno a volver acudían

Voz 8 06:16 a pesar de los importantes avances legislativos Amalia Fernández y asociaciones como Themis consideran que está siendo todo un desafío que los derechos reconocidos para las mujeres no se traduzcan en un retroceso porque el desarrollo de la igualdad es un proceso largo que aún no ha concluido y por el que se sigue luchando

