Aquella conversación de madrugada con Forges

Voz 1 00:00 aún

Voz 2 00:07 a hablar

Voz 3 00:10 la

Voz 2 00:13 Karina

Voz 3 00:13 Berlín

Voz 1363 00:19 del veintiocho al veinte de marzo Tudela se convierte de nuevo en capital del bienestar con el Congreso de la Vida Buena que por segundo año consecutivo organiza la Cadena SER es probable que lo hayan escuchado ya en la emisora van a ser tres días de completa programación en la que se incluyen ponencias en el teatro Gastón mide por ejemplo de Elsa Punset o Fernando Savater Un congreso que cierran Juan Echanove Jan Toño Fraguas a Forges vamos si les parece decía yo a despertar a uno de sus protagonistas Ésa era mi primera idea pero en fin no ha sido posible porque creo que es muy difícil despertarlo Antonio Fraguas Forges buenas noches

Voz 3 00:55 hola buenas noches

Voz 1363 00:57 así que usted a las once de la noche está en la cama

Voz 4 00:59 sí normalmente a las once pero claro la tiene estoy derriba sí claro es que esa cosa que pasaba cadena que esa es la hora magnífica para crear porque es que no hay teléfono está Twitter dice a despertar

Voz 3 01:16 siempre está Facebook sólo está en la parte americana de la segunda parte contratante Durá paz y tranquilidad

Voz 1363 01:26 kiwi no claro porque yo no sé por qué me imaginaba Forges dibujando de noche porque de la noche siempre tiene como un punto de creatividad pero claro es que a las seis de la mañana también tenemos es esa paz incluso esa oscuridad por lo menos

Voz 3 01:40 estás menos cansado después de todo la jornada sobre todo una persona perfecta como vídeos pues eso supieron ver muchas cosas

Voz 1363 01:49 Jorge Suspiros de España es el nombre del encuentro al alimón protagonizas con Juan Echanove en qué iba a consistir de que vais a hablar

Voz 3 01:57 pero pues contrariamente al título no es una provocación porque situar dices Suspiros de España hay la cargados pueblo es simplemente una forma de estar en la vida no estar en la vida pues mira los españoles que somos una tecnología específica sociopolítica saber es que eso es una cosa que mucha gente no entiende pues en realidad lo que tenemos es una forma de ver la vida assange mente diferente a mucha gente sea la síntesis es idéntica se llegan los mismos métodos practicamente de funcionamiento vital pero la forma es distinta nosotros aquí no regaña monos retomar muchísimo y tal igual pero no solemos tener cadáveres escondidos en los jardines como unos que llámese el unas islas más bien británicas competentes y eso es mucho más caído es que nosotros pero luego se asesine mucho sabes tú cavas en cualquier jardín de esas islas digo que casa Hyypia Isabel me allí bueno lo no está escrito grados Aquino mucho Defar joya hay mucho tal pero no el sol evita muchas cosas

Voz 1363 03:06 sería una de las claves de de una vida buena el sol por ejemplo

Voz 3 03:11 sí por supuesto mira hay yo hay una cosa yo he vivido hace muchos años estuvimos cuando los niños eran pequeños viviendo en Pozuelo no entonación todos los días veía la puesta de sol todos los días veía la salida del sol todos los días todos los días todos los días ahora vivo en en Madrid no se puede quitar de la radio pero pues sonado de la Jorge Marrero y es que no veo la salida es ni la puesta de sol total que me bajo corriendo Si puedo ideó o la puesta a la salida por la mismas porque es importantísimo permisos manera que hay asignaturas mal en las escuelas no entiendo porque y una asignatura de ver las puestas y las salidas es qué bonito España entró en el Mediterráneo en nuestra España en en en la Península Ibérica es espectacular en Italia no te digo también los Balcanes lo mismo son sitios maravillosos igual ayer Marruecos hay cada puesta de sol corea la bruma del desierto que que sabe lo que es el medio tal una maravilla yo no sé porque eso no se hace porque ésa sí que es un asignaturas importantes porque es aprende mucha de la vida

Voz 1363 04:15 Nos ayudaría a apreciar nuestra vida

Voz 3 04:18 claro exactamente exactamente fíjate bien que cuando la palmas con perdón es dejas Deyverson la puesta y la salida si así Wegner

Voz 1363 04:28 Vida Buena debe estar el humor si recordamos las palabras que Forges pronunció el pasado mes de enero cuando fue investido Doctor Honoris Causa por cierto por segunda vez sí decías que el humor es un bálsamo indudable para ese viaje sin retorno siempre doloroso que es para los humanos la vida dar un bálsamo diario Forges parece un esfuerzo grandísimo

Voz 3 04:51 para que Bakio facilísimo existido sistiría o lo que páginas creemos no sabemos colocar las cosas en su sitio y damos una importancia tremenda a tonterías dejamos pasar las grandes oportunidades en nuestra vida por no fijar las simplemente

Voz 1363 05:07 yo no sé si dar un bálsamo a los lectores lo convierte a uno en una especie de de Suert de médico especialista

Voz 3 05:14 pues no lo sé desde luego si hay una cara eh yo creo que hay una cara en en en en el lector de chistes que cuando te ven por la calle pues mira has dicho una cosa muy curiosa no sabe exactamente cuál era lo que miraban lo que miran a un médico benefactor fíjate qué bonito sí sí además tiene razón eh hoy la gente te mira agradeciendo te lo sabes y además con una media sonrisa como diciendo que somos lo mismo claro sabes lo que pasa que el fenómeno de del humor gráfico Clemente compartido José no hay otra manera porque si no no existe el humor gráfico no existe sin está la gente viéndolo sino lo ha visto no te encuentras cosas curiosísima más como personas que te garanticen don Antonio Mile que es que es curioso seguros que existe que hizo hace quince días tú te acuerdas que simplemente no puedo pues es que es exactamente lo que había dicho mi cuño aquella mañana que era un domingo y estábamos preparando la comida de toda la familia como supo usted que lo había dicho que le dices claro hay que decirles lo de siempre las situaciones en la vida Santos iguales lo que varía es el escenario pero siempre es lo mismo sino nosotros heredamos de los olivos pues lo de siempre el chico la chica el bueno el malo los amigos del coro todo eso está hecho y cada vez que reproducimos un fenómeno imaginativo literario humorístico lo que estamos volviendo siempre a nuestros ancestros

Voz 1363 06:44 claro ahora con las nuevas tecnologías yo no sé si Jorge sigue con su rotulador Edin leído sí pero bueno es que utilizar las tecnologías de otro

Voz 3 06:53 manera más astuta no vamos a ver yo empecé con este follón de de informática ahí estas cosas y escaner y tal

Voz 1363 07:01 sí

Voz 3 07:03 porque tenían año mil novecientos ochenta y siete viviese en Manlleu yo siendo una persona bastante vamos con mucho cariño a la electrónica y a la tecnología siempre y a mí no me asusta para nada no llegó Pallero es que le pones delante de una ordenado desechan Ayora forma bueno tengo otros compañeros como Jesús Hewlett conmigo gente prácticamente de un poquito más joven que este tío de Eugen tableta que no veas pero es que me pongo histérico porque cuando de uvas en tabletas AVEs imagínate que tuviera son lápiz o un rotulador o lo que fuera que fuera la imagen que tú acabas de dibujar apareciera una milésima de segundo después casi inapreciable pero tú que es lo mismo te das cuenta no cien tortura lenta no claro viajante claro porque no te das cuenta tienes que estar como esperando a ver qué has hecho para seguir haciendo entienden por eso es mucho más cómodo dibujar en papel bueno más del cincuenta años dibujando

Voz 1363 08:02 lo que ocurre alrededor la cuenta de los rotuladores no lo vamos a echar pero han cambiado Mariano y Concha militan quizá en alguno de los nuevos partidos

Voz 3 08:13 hombre claro que sí por supuesto que sí claro que sí fíjate que es muy curioso que el las mira yo he hecho chistes de María Mariana hoy la Concha gorda Itálico alimón hay tal y es curioso fíjate es más en la vida ningún institución institución ninguna persona que se dedique al feminismo activo nunca jamás me he dicho nada nunca nunca qué pasa que si hemos cambiado los conceptos y lo que hay que hacer es estar al loro el cambio de los conceptos según la sociedad va cambiando

Voz 1363 08:48 me pregunto si es comparable la libertad de expresión en unas viñetas

Voz 1 08:53 con la de unas marionetas bueno vamos a ver

Voz 1363 08:56 vamos a por parte porque esto yo creo que no todo han preguntado verdad

Voz 3 09:01 nosotros en realidad nosotros lo que somos artistas e o Mario pero vamos aquí desde Ammán titiriteros general lo que está plano sabes pero hay una cosa muy importante que tenemos que darnos cuenta todos los seres humanos de la civilización occidental sobre todo la gente las personas que nos dedicamos a la comunicación mira es un punto de vista de la libertad de expresión no existe vale así de fácil no existe es filosóficamente imposible que exista porque las leyes de cada país democrático tienen una serie de preceptos que impiden que la gente pueda decir todo lo que quiera el arte digamos del periodismo de la literatura del humor gráfico en la cantidad de neuronas Si todo hebreas muchas neuronas para decir una cosa que tienes que decir lo normal es que pase pero si tú metes una pata de banco pues no pasa por ejemplo imagínate en en año mil cuatrocientos XXXVIII no perdió en mil cuatrocientos treinta y siete en Europa no en España pero en Europa ya estaba la Inquisición pero ahora resulta que nosotros estamos conviviendo con un grupo cultural que están curiosamente en el año mil cuatrocientos treinta y siete que puede haber en un grupo cultural que este año mil cuatrocientos veintisiete quizá una cosa que se llama inquisición así Si sea el Islam tiene Inquisición claro hay una parte del islam que tiraba inquisición en vigor tres tienes que saber que estás conviviendo con Torquemada vale con el Santo Oficio con las hogueras de herejes con todo lo que se te ocurra estás conviviendo con ellos los tienes al lado cómo se digamos palíe esa fórmula con inteligencia

Voz 1363 11:01 no sólo puedes poner fácil pero con inteligencia como como hacías tú en tus comienzos con las viñetas claro exactamente nosotros creamos

Voz 3 11:09 pura del eufemismo mira cuando franco directo es una cosa es que es una cosa me río porque es que ahora lo cuenta sí dijo que hecho revelan pero bueno mira cuando Franco le dio un país Chaves entonces le entregó el poder a Juan Carlos entonces dijimos todos seguro que aquí ya esto se ha acabado de seguro que sí pero mira para une a los dos meses de Quito otra vez el podría a Juan Carlos automáticamente siguió no entonces bueno durante ese tiempo de que estaba malo francófono yo publiqué un chiste por ejemplo que decía según fuentes fidedignas generalmente bien informadas que era la fórmula que se implica aplicaba para decir cosas estoy diciendo uno a otro que deje de generen informadas parece inminente irle difiere otro que es lo que va a ser inminente vivía usted es que es tonto bueno barato defensor de aquella época y a decir que me dice No puedo decir nada

Voz 1 12:14 como tú momento actual bueno pues intacto momento Actuelle de política y eso no personal

Voz 1363 12:23 Forges en el mundo en este mundo contemporáneo en su en su actividad laboral pues en su vida personal pues es como si

Voz 3 12:31 es complicado porque yo soy una persona eminentemente joven otra cosa es lo que diga que Reyes vale las agujetas y la reúma sacas que por ahora por ejemplo pues ha ido bastante bien no pero yo tienen unos ataques de gota que yo me reía solo pero de lágrimas que Mickey ante lo que vuele cuando ha estado viendo ahora el pobre Carlos I de España ciento de Alemanía que parece chaval lo ha hecho muy bien parece que ha tenido gota él porque la hecho fenomenal no pues pensaba pobre Carlos loca en casi toda su vida que no paro ni un minuto y al final resulta que toca la guitarra bueno ahora afortunadamente con todos los botines que hay pues no pero bueno es igual yo soy una persona eminentemente joven me siento joven no me canso afortunadamente me han domicilio mientras todo

Voz 1 13:21 los días y diez kilómetros yo les digo si ocho seguro diez muchas entonces yo estoy escuchando la radio a la banda

Voz 3 13:30 no sé si oye la música clásica hoy en dos a vosotros por vuestro tengo muchos amigos en la radio y los oigo a casi todos de una manera absolutamente arbitraria hago todo lo que puedo no puedo oír muchas veces sí ve luego de lotería de nombre y si lo escuché que horrible pero bueno te vuelve a repetir eso yo me de una persona positiva creo que se puede añadir mucho bien a la gente que te rodea con una simple sonrisa en algún momento todos sabemos que hay mucha gente que tiene muchas cosas por las que sufre sabes yo también tengo cosas por la que sufro pero intento colocarlas en su sitio exacto y en su momento adecuado lo que no puede ser es que estemos siempre tapando la parte buena de la vida que algunas cosas tiene por no decir que tiene muchas cosas buenas Colomán lo nosotros tenemos que intentar por todos los medios colocarnos como seres humanos sonrientes vale no hay cosa más digamos más

Voz 5 14:37 pues que os diga

Voz 3 14:38 a ello hay una cosa muy relevante por ejemplo vas al médico no ya digo ayer seguro me pongo en mi sitio me todos esperando que le toque el turno y vete bueno pues ligeramente empiezas a insinuar una broma y lo que es curioso es que a los tres minutos está todo la gente tan contenta feliz así como se el cambiar el

Voz 1363 15:05 no de ánimo como crédito gesto

Voz 3 15:08 claro pero es que no nos damos cuenta de lo fácil que es no nos damos cuenta de lo fácil que es el otro día en una están bueno estamos ahí señor que debía doler muchísimo muchísimo algo porque parecía que contaba que se había caído y que no se no entonces a mí me corregirle pues mire usted a mí me pasó exactamente lo mismo vale pero no me he dado contra el suelo ni contra nada me he dado contra el colchón de disco El Nàstic claro todos echaron hacéis porque es verdad que son colegas gol de colchones que son durísimas está Vigo al vale pues eso pues automáticamente esa misma situación ahí pues la gente ya estaba mucho más relajada no pero yo no lo hice aposta ya me dije

Voz 1 15:53 no soy un héroe y voy a hacerlo

Voz 3 15:56 esto no simplemente se me ocurrió sobre la marcha nunca jamás que emitido una estas que ellos glacial algunas situaciones así jamás nadie desenfadado en Nissan

Voz 1363 16:07 esto igual forma parte de esa complicidad no que cenábamos al principio pues yo hablando contigo Forges la verdad es que nos has dado unas cuantas claves e para tener una vida buena yo creo que una de ellas es escuchar gente

Voz 6 16:20 sí como tú capaz de de

Voz 1363 16:22 S de hacer reír y sobre todo de de compartir

Voz 1 16:26 pues estamos deseó

Voz 1363 16:27 todo verte en Tudela Antonio Fraguas Forges muchísimas gracias

Voz 1 16:30 muchas gracias hemos disfrutamos todos los días

Voz 1363 16:33 has it esperamos el el próximo del dieciocho al veinte de marzo en Tudela en el Congreso de la vida buena

Voz 1 16:39 muchas gracias podcast sigiloso muchísimas gracias porque es un abrazo muy cariñoso muy fuerte hasta pronto adiós adiós

Voz 7 16:50 yo

Voz 9 17:03 por todo

Voz 10 17:12 sí