Manu Carreño da la última hora sobre la posible salida de Torres del Atlético

os cuento que en las últimas horas han hablado el Cholo y Fernando Torres porque el Cholo ya lo decíamos anoche con con Kiko y en el Sanedrín y que hacíamos la noche también en el Larguero todos intuíamos que que de alguna manera era el mismo estaría diciendo ahora he dicho esto no no sorprendía no lo que pensaba que más lo sabemos sino el momento no hay porqué lo de porque lo habría dicho bueno pues estos información el Cholo está arrepentido de haber dicho eso en este momento no porque entiende que que no era el momento lo dijo ya está aquí el lo sabíamos todos que no hay relación y que el Cholo no cuenta con Torres pero está arrepentido sabe que se ha equivocado seguramente si se repitiera esa rueda de prensa de ayer hicieron la misma pregunta hoy no diría lo mismo seguro pero ya no tiene solución y además lo importante es el eh el contenido de lo que piensa el Cholo Simeone y eso no cambia probablemente no lo hubiera dicho sí a ha pregunta otra vez pero lo que piensa es lo que piensa el no quiere que siga Torres más si se va al fútbol chino en el fondo el lo va a decir pues tanta gloria tanta paz lleve como Gloria Béjar cómo sería esa frase eh porque no hay relación no le va a dar minutos no va a jugar a pesar de que hoy ha sido titular sí ya lo sé pero eso está muerto y y todos estamos pendientes de que decide Fernando Torres por cierto el Atlético de Madrid no ha ofrecido a Torres a nadie información que te da la Cadena Ser el Atlético Madrid no ofrece a Torres a nadie pero respetará la decisión de Torres porque es está pactado sí Fernando viene mañana dice Press sigue me voy yo Miguel Ángel Gil Marín que me marcho pues el Atlético le dirá haz lo que quieras porque así lo hemos pactado y tienes la puerta abierta para decidir tu futuro cuando quiere y como quieras el plazo termina el veintiocho de febrero Torres ahora está pensando si lo mejor es aguantar los tres meses con lo que sabe que hay encima de la mesa o marcharse ya