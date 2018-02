Esteban Ibarra: "No son 'hooligans' sino organizaciones paramilitares"

Voz 1 00:00 eh Esteban Ibarra de Movimiento contra la Intolerancia eh es la crónica como decíamos de una muerte anunciada no desgraciadamente hoy tenemos que hablar de una muerte de verdad de de fallecimiento de uno

Voz 1375 00:10 eh lo que no sé cómo a esta hora de la noche nadie de la UEFA sale para decir nada no ayer fíjate lo que veíamos en transacciones de Olympiacos y el Panathinaikos si es que hoy es en Bilbao mañana en Marsella el otro grande algún día alguien tiene que caer la cara de vergüenza de vergüenza de de de de que sea perdiendo esto claro

Voz 2 00:28 ya no vale solo ya con condenar sigue claro claro sin entradas las con todas nuestras condolencias con las familias de Saint Louis y además la solidaridad con todo que luego han sufrido sus compañeros y demás pero hay que ir más concretas que ya una ciudad entera no puede verse suspendido hay su libertad y derechos porque vengan estos energúmenos luego también hay que plantearse la responsabilidad de los otros ultras de esa batalla campal porque es de una irresponsabilidad tremenda convocar una contramanifestación para ir al enfado

Voz 1375 01:02 la miento entonces hay que poner a tú

Voz 2 01:04 sitio y además tiene que entrar los tribunales de justicia e al actuar la Fiscalía se delito de odio que para eso estaban es decir con una hasta la UEFA su responsabilidad y lo que tendría que hacer era es pulsar

Voz 1375 01:20 mente mente totalmente te lleve

Voz 2 01:23 mientras él está perdona perdona

Voz 1375 01:25 Esteban El Spartak Moscú cinco años sin competiciones europeas ya cabo Lavrov

Voz 2 01:29 están ya está porque esto es un banco le están acompañando a llamen de vales tanta van montando esto no es normal que todo el mundo sepa que son los más peligrosos de Europa que son gente entrenada que son gente que sabe artes marciales que tiene de estructura de guerrilla que esta gente además tienen dos grupos se había Torío en Francia que es so han compiten a ver quién es más bestia y más eh brutal la batalla Gemma si ya eh don en la policía francesa no tanto con los ultras de de recordemos con los ultras rusos es decir es que hay cantidad de antecedentes no sólo hooligans la gente tiene que saber que esto no sólo hooligan estos son grupos que ni se emborrachan como los hooligans y reorganizado privada militar sí sí eso yo pido para ellos sin tratamiento como organización criminal ni siquiera como insulta a los ultras violentos a todo lo de aquí los de allí ilegalizados perdáis éstos como organización criminal

Voz 1 02:27 eh dame minuto y cerramos contigo Esteban y incidir enseguida cerramos en San Mamés también donde desgraciadamente como veis en esta primera media hora no ha existido el fútbol para nada pero

Voz 1375 02:36 E insisto Alexander Zaryn presidente de la UEFA autoridades que no vale con condenar que es que hay que tomar medidas ya hubo unos años en los que se expulsó a los equipos ingleses de las competiciones europeas cuando la en unas semanas y otra también se les expulsó no jugaban competición europea ninguno dejaron de viajar los hinchas ingleses por Europa a qué esperan para hacer lo mismo es que esto ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello hoy en Bilbao mañana no sé dónde por qué no mandamos a los ultras violentos a otro sitio en vez de mandarlos a donde haya partido de fútbol a estas bandas de criminales organizadas que viajan en aviones regulares en vuelos no con absoluta normalidad con absoluta regularidad sin que nadie les diga nada vienen a lo que vienen y hoy ha muerto un ertzaina en Bilbao cuando deberíamos estar hablando del Athletic Club estamos hablando de un ertzaina ha muerto hoy en Bilbao seguimos en El Larguero un recibo

Voz 3 03:25 hizo un recibo

Voz 1375 03:26 dividida entre doce y es menos recibo

Voz 16 06:32 bueno él pegándose hasta aquí son las doce y cuatro esa banda sonora del día de hoy en Bilbao vamos a cerrar ya

Voz 17 06:43 San Mamés y enseguida le pregunto también a Eduardo Rodrigálvarez que nos haga un apunte de de lo futbolístico y también me imagino guerra opinar de lo que ha pasado hoy en en Bilbao pero para cerrar huele a pedir paso Miguel Ángel Garrosa al compañero de informativos de la SER con más datos más reacciones a lo ocurrido Garrosa hola

Voz 18 06:57 hola soy Manuel acabamos de saber que tanto del rey Felipe VI como el presidente del Gobierno Mariano Rajoy han estado hablando por teléfono con el lehendakari Urkullu para transmitirle sus condolencias a para transmitirles su pésame a los sindicatos de la Ertzaintza también están preparando ya para mañana algún tipo de concentración para recortar a su compañero infracciones voté decía antes es todo el arco político vasco si la excepción condenando esto

Voz 1375 07:25 gracias a la rosa hasta luego a Chacho eh por cierto hay un teletipo de Efe

Voz 1 07:30 de la firma de las XXII cuarenta y tres en el que eh

Voz 1375 07:36 en ese teletipo que la gente de

Voz 1 07:38 de la Ertzaintza se desplomó durante la intervención policial y momento

Voz 1375 07:41 después de que una bengala lanzada por un aficionado ruso cayera junto a él junto al ertzaina es cuando se desplomó según pudo presenciar Efe en el lugar del suceso es lo que dice el teletipo son reportero gráfico que cubría la información y que ha confirmado a la Cadena Ser que no hubo ningún impacto bueno ya no lo ha dicho también el viceconsejero de Seguridad con el que habríamos El Larguero Youssou haga pero el reportero de Efe que estaba al lado de leer ertzaina

Voz 0231 08:02 la ola Antón Meana muy buena hola qué tal mano muy buena confirma que no hubo ningún impacto anterior correcto hemos hablado con él por teléfono estaba trabajando todavía en las inmediaciones a menos explica que antes del partido en la explanada que hay en el estadio hubo una carga policial importante ultras rusos y ultras del Athletic de Bilbao consiguió la policía calmar los ánimos los hinchas vasco se fueron hacia la zona de Termibus y en el la otro fondo del estadio estaba la afición rusa y cuando habían pasado unos minutos estaba un poco más calmada la situación la cara gastaba eh controlada empezaba la ertzaina a colocar una fila de seguridad con los diferentes policía en ese momento cuando repito novia cargas de repente Un policía en series luego se desploman e Inocencio se desploma en sus compañeros quieren reanimarle le quitan el casco están con él se lo llevan el fotógrafo de Efe que nos lo ha confirmado por teléfono Nos cuenta que ha sido así que el estaba al lado y que lo ha vivido pero que no hubo ningún impacto que ya había ocurrido la carga ya había pasado la situación tensa controlada por la policía se desploma en mitad de sus compañeros en la explanada de

Voz 1 09:03 la información que repito el teletipo la Agencia EFE y la Federación Española de Fútbol y propone que haya un minuto de silencio en todos los partidos de Liga durante

Voz 1375 09:12 este fin de semana y además muchas reacciones también en redes sociales Héctor González hola

Voz 19 09:16 qué tal Manu por ejemplo en el mundo del deporte Pau Gasol ha querido tuitear la violencia en el fútbol se ha cobrado la vida del ertzaina áreas García descanse en paz el deporte nunca debería convertirse en esto también condenas de otros equipos vascos como el Eibar fue el Alavés y también reacciones institucionales Mariano Rajoy el presidente del Gobierno que ha dicho mis condolencias a la familia y los compañeros del agente fallecido vale me reconocimiento a la Ertzaintza por sus esfuerzos para proteger a quiénes y saben disfrutar del deporte condeno enérgicamente los incidentes violentos y por último también el lehendakari Iñigo Urkullu ha creado expresamos la condena más absoluta por la provocación y los actos violentos cometidos así como la solidaridad con la Ertzaintza y el respaldo su actuación proporcionada

Voz 1 09:56 si me quedo para terminar con lo que decía Esteban Ibarra Esteban está muy bien condenar y lamentar censurar todo esto hace falta falta dar un paso

Voz 2 10:05 medidas medidas cedidas que son tres una expulsar a este tipo de equipos como el Spartak dos ilegalizar a todos los grupos Suttles que practican la violencia y tres en el caso de los ultras de espaldas de tratarlos con organización criminal como organización criminal no pueden moverse por Europa

Voz 1375 10:22 así de fácil sería si de verdad les diese la gana a los que pueden hacerlo porque nosotros no podemos hacerlo ni tú que nos están escuchando ahora mismo donde estés te seguro estás lleno de rabia de impotencia cómo estamos todos pero nosotros no podemos hacer eso hay que pedírselo a los que lo pueden hacer ya eso es que lo pueden hacer hay que exigirles que lo hagan porque estamos hasta el gorro tener que estar aquí hablando de esto lugar a hablar de otra cosa Esteban Ibarra no quiero ni pensar lo que puede ser el Mundial de Rusia

Voz 2 10:46 bueno pues da miedo la verdad es que da miedo pero bueno yo espero que haya una reacción internacional el Gobierno ruso tome las medidas en concreto todos esto pues que vean el el Mundial en el hotel rejas en la cárcel