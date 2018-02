El Larguero: fallece un ertzaina en los altercados previos al Athletic - Spartak, Abelardo, la posible marcha de Torres y los partidos de Europa League (22/02/2018)

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 1375 00:46 muy buenas noches bienvenidos al larguero pues no no sólo vamos a hablar de fútbol mira que lo hemos venido anunciando verdad crónica de desgraciadamente una muerte anuncia ahora le ha tocado un ertzaina porque así abrimos el larguero esta tarde noche en Bilbao ha fallecido un ertzaina como consecuencia de los altercados que ha habido durante toda la tarde noche aunque todavía falta confirmación oficial se desconoce que el motivo del fallecimiento pero todo apunta a que ha sido una insuficiencia cardiaca un paro cardiaco lo que habría provocado el fallecimiento de este ertzaina Inocencio Arias García de cincuenta años que ha sufrido un infarto cuando estaba junto a otros compañeros intentando poner orden en donde no se podía poner como digo lo hemos venido anunciando no se ha podido hablar más no se ha podido enseñar más no se ha podido poner más altavoz a lo que iba a ocurrir

Voz 3 01:45 ha terminado ocurriendo

Voz 1375 01:47 producto probablemente o no de una fatalidad enseguida contamos toda la última hora pero al margen de eso este ha sido el sonido Ésta ha sido la banda sonora de las calles de Bilbao durante las últimas horas estamos en dos mil dieciocho hoy se juega un partido de fútbol y lo que vive una ciudad como Bilbao con la gente cerrando comercios con los algunos padres no llevando a los niños al colegio no es una película de ciencia ficción y de terror lo que hoy se ha vivido durante buen aparte de la tarde noche en Bilbao ha sido esto

Voz 4 02:24 suele blandos aquí nos quedamos aquí

Voz 2 02:35 el Consell

Voz 1375 02:54 bueno he todo esto es lo que se ha venido escuchando durante toda la tarde noche los bravucón es delincuentes del Spartak de Moscú con los bravucón es delincuentes de Herri Norte que está en todas las salsas y en todas las ensaladas los hinchas también radicales del Athletic Club de Bilbao que da igual quiénes vengan ahí están ellos también invitados al final hay heridos hay detenidos repito desgraciadamente tenemos que abrir el larguero contando que a esta hora de la noche un ertzaina ha fallecido Inocencio Arias García eh así que lo de menos eh mientras suenan las sirenas de fondo de Bilbao y con toda la precaución del mundo a que no pase nada más de aquí en adelante porque ha terminado hace unos minutos el partido en San Mamés en digo que lo de menos esta noche contaros que el Athletic aunque ha perdido uno dos en San Mamés contra es el Spartak de Moscú se ha clasificado para la siguiente ronda lo de menos es decir que el Atlético de Madrid que hagan a uno cero al Copenhague sacras en para la siguiente ronda y lo de menos es contaros que tanto la Real como el Villarreal eh que han perdido ambos han quedado eliminados de esta competición de la Europa League ha caído la Real dos uno ante el Salzburgo y ha perdido también el Villarreal que ya había perdido en el partido de ida e incluso as así me apuras lo de menos es decir qué va a pasar con el futuro de Fernando Torres que ahora contaremos ya os contamos aquí en el larguero en el mes de diciembre que tenía una oferta de China del equipo de Luis García Plaza Fernando Torres y que en principio dijo que no aunque Soliva pensar ya a esta hora de la noche Fernando Torres está dudando seguirse a China o no ahora contamos todo eso que queda en un segundo plano porque lo primero es la información tremenda con respecto a lo que está ocurriendo en saludo a Josu Zubiaga que estaba anoche en El Larguero el viceconsejero de seguridad del Gobierno vasco que ya batir minaba que tendría que haber hoy un despliegue importante eh eh de las fuerzas de seguridad e Josu Zubiaga buenas noches tres hola buenas Gabón está por ahí también nuestro compañero de informativos en Radio Bilbao Miguel Ángel Garrosa hola Miguel Ángel muy buenas para buenas noches ahí está también Esteban Ibarra que es el su compañero que ya entró algunas veces también en El Larguero y que seguro que recordaréis algunas charlas que nos ha dado sobre lo peligrosos de los ultras rusos está por ahí Esteban Ibarra o la Esteban buenas noches muy buenas noches Íñigo Marquínez en San Mamés todavía que acaba de ser en el partido hola Íñigo muy buenas muy buena si aquí

Voz 8 05:07 el día vamos con todo esto vas a madrugar y pasa el frío para que vas a ponerte esas botas base subirse al telesilla

Voz 9 05:15 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre el nieve polvo laicos

Voz 8 05:22 es que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwán para que con el mejor equipamiento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 1375 05:31 once y treinta y cinco antes de preguntarle a Zubiaga el viceconsejero de Seguridad y que nos cuente cómo ha ocurrido todo Miguel Ángel Garrosa nuestro compañero de informativos en directo once y treinta y cinco está Diego González nuestro compañero que ha estado también en la región durante el partido en Carrusel Deportivo en los exteriores de estadio cuando creo que ahora mismo están saliendo los aficionados rusos de el estadio hola Diego muy buenas hola qué tal si el feto finalmente no hecho abandonar el anillo de seguridad

Voz 0451 05:57 las patrullas de la Ertzaintza que ahora mismo están recibiendo a los hinchas del Spartak de Moscú que están abandonando el terreno de juego para acompañarles por lo menos hasta un punto céntrico ya lejos de de San Mamés estético de Bilbao pero ya lejos de San Mamés porque todavía hay aquí a algunas personas que no sabemos cuáles son sus intenciones pero en cualquier caso la Policía está preparada para actuar en caso de que haya problemas porque ahora también están recibiendo insultos por parte de algunos aficionados de Bilbao eso se rusos que ahora mismo están saliendo ya del estadio repito escoltados por la Ertzaintza a aproximadamente ahora como unas treinta patrullas de atenta fue Sancha en este dispositivo repito

Voz 1 06:36 en esa foto de esto esto todavía no ha terminado a las afueras de San Mamés el micrófono inalámbrico de Diego

Voz 1375 06:41 González cuando están desalojando el estadio los hinchas rusos también está en otro punto hora de el estadio Iván Martín hola iba muy buenas

Voz 0838 06:49 hola mano estoy en la calle Pozas algo alejado de San Mamés aquí todo algunos bares están abiertos hay gente que hay gente que está celebrando de alguna forma el pase y hay tranquilidad hace ahora mismo en esta zona de Bilbao a la calle Pozas es la calle principal es el tránsito habitual que los Apeninos te lo hacer antes y después de los partidos tranquilidad al respecto

Voz 1554 07:10 de la situación que está viviendo ahora mismo a esta hora

Voz 1375 07:13 en seguida estamos con Diego y con Iván en el exterior de San Mamés por supuesto Íñigo Marquínez dentro de el estadio todavía pero lo primero decíamos la triste noticia Josu Zubiaga que hablábamos a noche con usted viceconsejero de seguridad del Gobierno Vasco tenemos que lamentar a esta hora de la noche ya confirmó hace unos minutos el fallecimiento de uno de los miembros de The el cuerpo seguridad eh eh de la Ertzaintza

Voz 10 07:38 sí efectivamente sí

Voz 1375 07:41 sí sí sí lo escuchamos dijo que confirmaron el fallecimiento no sé qué nos puede contar porque a falta de confirmación oficial parece que ha sido una parada cardiorrespiratoria lo que habría provocado su muerte

Voz 11 07:50 eh

Voz 10 07:52 bueno a ver que había hecho ahí en el informe forense sí que todo parece indicar que no ha habido contacto violento directo que haya podido provocar la muerte de crecimiento por una y la atención durante hay ya en parada cardiorrespiratoria de la muerte no olvidemos está dispositivos el día con mucha tensión con mucha violencia por Fidel no todo pueden todo puede afectar no sí que quiero poner en valor

Voz 1375 08:28 el dispositivo de seguridad

Voz 10 08:30 que todavía sigue en marcha y los compañeros de tenía fallecido que en este momento están trabajando porque nos ha habido estatal

Voz 1375 08:41 sí efectivamente el dispositivo está todavía abierto como confirmaban Diego Iván que están custodiando a los ultras a las aficiones buena las aficiones a los ultras de ambos equipos para que no haya más incidentes pero desgraciadamente Yosu ha ocurrido lo que temíamos anoche que usted nos contaba que podía ocurrir de ahí el importante despliegue que ha estado todo el día trabajando durante todo el día de hoy

Voz 10 09:02 no te diré aun sin viales de ayer antes de ayer trabajando sigue Achille los oyentes sentido en zonas muy concretas durante un espacio limitado de tiempo ya ha gestionado correctamente por la extensa y también hay que decir que haya la mayor parte de las dos aficiones hoy en han pasado el día en Bilbao generan de hay un pequeño grupo tanto de Bilbao como de Moscú que yo no creo que están haciendo Pitol teniendo creció dos disfrute hasta violencia fuera del estadio

Voz 1375 09:39 este tampoco está claro no son aficionados son auténticas bestias y auténticos delincuentes a falta de confirmación oficial repito yo suscribían pues no parece que haya recibido ningún impacto prevé pese al fallecimiento el ertzaina Inocencio no

Voz 10 09:53 eso es lo que parece que pinta las investigaciones que están haciendo no obstante estamos esperando los informes forenses explicación de todas las imágenes

Voz 1375 10:04 eh le agradezco Yosu que haya estado en El Larguero perdíamos ahí la comunicación pero gracias por estar en el en el Larguero por segunda noche consecutiva un abrazo y gracias tengo Amin en antena al alcalde de Bildu

Voz 1 10:19 todo está por ahí Juan Mari Aburto al teléfono eh alcalde de Bilbao buenas noches hola buenas noches

Voz 1375 10:25 sí gracias por estar también el primero de los bilbaínos en el en el larguero y evidentemente hoy no es un día de fútbol pero si le parece israelí permite un minuto que nuestro compañero de informativos de Radio Bilbao Miguel Ángel Garrosa le cuenta a los oyentes de la SER exactamente qué es lo que ha ocurrido durante la tarde de hoy en el momento en el que se producía el fallecimiento de del ertzaina Miguel Ángel

Voz 1554 10:46 sí bueno mira esos incidentes de los que labora el viceconsejero esos incidentes más fuertes tenía lugar a sobre las ocho de la tarde en las inmediaciones de San Mamés ahí estaba despegara parte de la Brigada Móvil que hay que recordar que hoy cerca de ochocientos agentes entre ertzainas y policías municipales y seguridad privada pues de La Habana para que lo sucediera nada finalmente la chica sucedido en esos momentos se producía una importante carga para tratar de disolver el enfrentamiento entre los radicales de los otros equipos la gente fallecido Inocencio Arias estaba en ese operativo pero lo lo estaba en en la línea delantera lo estaba participando en esos momentos en las cargas policiales estaba en primera línea no está

Voz 1375 11:32 la primera no

Voz 1554 11:33 lo he estado en primera línea se sintió se sintió más propios compañeros le le atendieron allí y le trasladaron al hospital de Basurto que para que la gente sea una idea de dónde han sugerido los hechos está a unos trescientos cincuenta cuatrocientos besos

Voz 10 11:46 no cinco personas detenidas

Voz 1554 11:49 el confirmados y está comprobado que los rusos están detenidos y se sabe la identidad de los otros dos arrestados ha habido otras tres personas heridas de diversa consideración por sorteo lleno de gravedad también se ha atendido a numerosas los agentes los alrededores después por por cortes y una quemadura porque han sido numerosas las bengalas los los fuegos artificiales que que han volado por por la zona déjame que te cuente que era en la calle Urkullu acaba de publicar en redes sociales una una nota de condena dice que la condena más absoluta pues la provocación por los actos cometidos en solidaridad con los familiares solidaridad con la Ertzaintza también todas las formaciones políticas en Euskadi sin excepción han condenado ya estos hechos que como venimos contando por desgracia han costado la vida de la gente de la Ertzaintza

Voz 1375 12:41 gracias a Rosa hasta luego un abrazo hasta luego nuestra compañera de informativos compañero de Radio Bilbao con la última hora y con el relato de los hechos de lo que ha ocurrido en el día de hoy eh tenemos en en directo al alcalde de Bilbao está pidiendo paso Iván Martín sin que está con alguno de los dueños de un negocio junto a San Mamés que has sido testigo desgraciadamente de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas e Iván

Voz 0838 13:05 sí es el Barça está en Dra Lisa cruza con Pozas muy cerquita insisto de caminatas que los aciertos de las críticas antes y después de los partidos del Athletic se llama Chema o la semana qué tal muy buenas

Voz 1554 13:16 hola buenas

Voz 0838 13:19 ha habido miedo cuéntanos

Voz 1554 13:21 bueno hemos estado con bastante precaución durante la mañana nosotros como Super cabrito su temprano y la verdad con con con bastante cuidado de tal sí que es cierto que a lo largo del día no lo hemos presencias nada raro Asiria bastante tranquilo hasta que ha llegado sobre las cinco de la tarde que si ya hemos visto cómo con una afición del Spartak pues se acercaba por aquí ha habido algún grupo se que se ha escapado eres desde PP baño guiados por por la por la Ertzaintza y tal y bueno yo creo que se han adherido enterarse que hacía una manifestación antifascista tres calles más arriba cerca del espacio y salido a salir a por ellos sí y ahí es donde ha empezado poquito la batalla campal más más próximo al estadio que que es lo que es la zona de bares pero bueno que ha habido momentos un poquito de nervios y de

Voz 0838 14:12 sí detención la idea del Barça la idea en este bar desde luego es mantener abierto o por esta por el desenlace que puede ocurrir con la salido los rusos este error ya

Voz 1554 14:23 bueno nosotros en un día de partido normal en estas fechas solemos aguantar bastantes pero bueno ahí estamos con bastante estamos alerta enseguida procederemos a cerrar para evitar males mayores que haya gente que que se Escurras que se escape

Voz 10 14:41 de esa

Voz 1554 14:43 de son cobertura y que los brazos en alto problemas no Chema a vosotros

Voz 0838 14:50 Gemma e insisto Manu del Barça es un bar situado en la calle Poza aquí sí del tránsito de gente sigue la tranquilidad de momento no hay ningún altercado que contar

Voz 1375 14:59 eh no sé si en el interior del Estadio Marquínez la gente ha sido consciente te de lo que estaba pasando fuera porque estaba jugando al fútbol pero ya se conocía la noticia por los teléfonos móviles por la radio lo contábamos en Carrusel

Voz 0802 15:09 sí sí claro que se conocía y la gente no se lanzaba miradas poquitín inquisitoriales anunció que ha pasado qué ha pasado para que les informamos un poquitín de lo que estaba pasando y la verdad es que ha cundido o el desánimo en algunas zonas por lo trágico no de esta de esta noticia pero sí por supuesto es más a los jugadores incluso a algunos que han pasado que no van a hablar en esa zona mixta pero pasa más les comentábamos y la verdad tenían los propios jugadores cara de de va muy Ezker acontecidas no

Voz 1375 15:37 Juan Mari Aburto el alcalde de Bilbao no sé qué tiene que decir que siente no en el primero de los bilbaínos de todo lo que ha ocurrido en el la ciudad en las últimas horas no en los últimos tres días de algo que sabía que que sí veíamos que podía ocurrir no Juan Mari

Voz 1226 15:51 bueno pues siento una gran una gran tristeza no una gran tristeza porque se manchan el nombre de una ciudad como como Bilbao pero sobre todo una gran tristeza porque un chico de de cincuenta y un años en cumplimiento de su deber pues véase galas subida no parece ser que por un que por un infarto de un infarto pero no podemos olvidar que es una persona lo que estaba participando en un en un operativo policial y quiero trasladar lo primero mi mi condolencia a mi más sentido pésame a la familia de de la Ertzaintza a la familia Inocencio al propio cuerpo de la Ertzaintza inicial al Gobierno vasco y al lehendakari he hablado con la consejera de hablar con el con el viceconsejero bueno a las que es una situación de una gran tristes no luego más no desprecio no por por por esos grupos no de uno y otro lado violentos que que hacen no sé de la violencia casi casi parte de su vida hay que van sembrando no el el odio y el enfrentamiento allá por donde pasa esto no tiene nada que ver con el fútbol con el deporte esto es otra cosa y yo creo que desde los estamentos del fútbol en este caso desde la UEFA se deberán tomar algunas medidas cuando se jugando es ya una constante no que

Voz 12 17:15 saben dos equipos van van generando

Voz 1226 17:17 ya por donde pasan pues determinadas circunstancias de de de acto los de completo incivismo no es necesaria una gran firmeza una gran firmeza por parte de todos no en Bilbao teníamos un operativo bueno pues yo creo que bien diseñado conjuntamente por la Ertzaintza por la Policía Municipal incluso también por la seguridad privada del del Atleti para actuar con firmeza hay para garantizar la seguridad en Bilbao es lo que hemos pretendido durante todo el día es lo que seguimos pretendiendo todavía en Bilbao hasta que se produzca la salida de los hinchas rusos confiemos en que con este todavía con este incidente trágico el resto el resto del de lo que queda

Voz 1 18:02 pues termine de manera ordenada sin

Voz 1375 18:05 me parece que alcalde que tiene que pasar algo grave para que se tomen medidas pero es que mientras estamos hablando usted yo esta noche aquí en en la Cadena Ser el alcalde de la UEFA Alexander Ceferino probablemente esté viendo la tele au viendo cómo va su negocio no que es la UEFA que es una competición privada y alguien tiene que tomar medidas de verdad haya de una vez no pues expulsar a equipos de la competición que tengan ultras violentos prohibir a estos salvajes que campen a sus anchas por Europa con entradas sin entrada son no son cinco que vienen escondidos hablamos de dos mil quinientos tíos que vienen en buen en los regulares en aviones muchos de sin entrar a ochocientos ultras peligrosos que se saben quiénes son entiendo que el despliegue sin importantísimo lo que usted dice todas las fuerzas coordinadas la Policía Municipal la Ertzaintza la la seguridad privada pero claro es que la UEFA al final se lava las manos y lo que está haciendo es mandar a dos mil quinientos tíos a aquel alguien a Bilbao pero mañana la van a liar en Barcelona hay pasado en en en París y después donde alguien tiene que hacer algo ya de una vez es que hoy ha muerto un ertzaina trabajando por separar a salvajes que se quieren pelear cuando deberíamos hablar de un partido de fútbol en Bilbao alcalde

Voz 1226 19:13 si hoy debiéramos estar hablando eso no de un partido de fútbol en el que el Atleti ha perdido no ha jugado bien y se ha clasificado debiéramos estar hablando de esto y evidentemente no debiera ser el alcalde de Bilbao tiene estuviera hablando ni el viceconsejero de Seguridad no debieran ser los

Voz 12 19:28 jugador de los entrenadores y estamos hablando de eso

Voz 1226 19:30 el lamentable hecho no pero yo comparto con usted absolutamente que es necesario que los estamentos del fútbol en este caso la UEFA adopte medidas contra contra los equipos sean quiénes sean sean contra esos equipos para que estos lamentables espectáculos dejen de producirse mire nosotros en San en Bilbao y en San Mamés vamos a ser sede de la Eurocopa no en el dos mil

Voz 12 19:54 si no hay gente que empieza decir

Voz 1226 19:57 pero para esto pues no evidentemente para esto no queremos ser sede de la Eurocopa queremos ser una ciudad amable una ciudad que abre sus puertas y los brazos de su gente a todo aquel que quiera venir a visitarnos y una ciudad de eventos que en Bilbao se puedan realizar todas y cada una de las de las cosas y y bueno pues queremos hacer las cosas bien es lo que lo que nosotros sabemos hacer este tipo de incidentes este tipo de situaciones lamentables yo insisto creo que requieren máxima máxima firmeza por parte de todos desde luego por parte de los cuerpos policiales tanto como policía municipal pero creo que también por parte de los estamentos oficiales

Voz 1375 20:40 Juan María Aburto alcalde de Bilbao le agradezco mucho que haya estado en el en el Larguero de le mandamos un abrazo firmamos debajo de todo lo que lo que ha dicho aquí en la SER el el alcalde de Bilbao un abrazo y gracias

Voz 1226 20:50 la SER

Voz 1375 20:51 chao chao Kerry Gasco Iñigo Martínez de pide paso ahí en San Mamés Íñigo

Voz 0802 20:54 sí ha empezado la rueda de prensa el Cuco antes de contestar a ninguna pregunta ha dicho que bueno pues manda el pésame a la familia por supuesto ya he dicho una frase así algo textuales como cuando te vienen a robar tienes que tomar medidas no en referencia a este asunto mira te voy a poner ha sabido Etxeita el autor salir por favor ponte los cascos para echar a Manu Leño en El Larguero el autor del gol que le ha dado la victoria era Criteria ha hablado con el hace un par de minutitos el hombre estaba también pues triste lógicamente por todo lo que ha pasado por el fallecimiento de de este de este escúchame hayan sabía

Voz 1375 21:26 hola Xavi muy buenas pues mira llevamos y veintiún minutos del Larguero y todavía no hemos hablado de fútbol ni del gol que has metido

Voz 0661 21:35 sí la verdad que bueno nos hemos enterado cuando acabó el partido seguido pues las incidencias que ha habido de de lo ocurrido con enero hay bueno nosotros de nuestra parte pues el lamentamos lo que ha ocurrido pero bueno son cosas que que no deberían

Voz 1375 21:51 el fútbol es triste que que ocurra tan a menudo no que no es un incidente aislado que es que lo vemos en tantos y tantos partidos de la UEFA no se los jugadores los futbolistas que evidentemente tiene que estar concentrados en jugar en estar bien preparado sin rendir lo mejor posible y hacer lo que diga el entrenador y sacar adelante los resultados es vuestro trabajo pero no sé que se ha comentado en El Vestuario que habéis dicho dentro porque sois personas como como somos todos no sois gente que se pone la camiseta dejó al fútbol ya estáis acaba todo no sé qué se decía en ese vestuario cuando termina el partido

Voz 0661 22:20 no en nuestra parte pues tristeza no al final que ocurran estas cosas y y bueno relacionados con el fútbol pues ese es es triste no porque bueno nosotros nos dedicamos a jugar y estamos concentrados cien por cien el partido oí bueno Nos dicen que lo que ha ocurrido y bueno es muy triste es muy triste que ocurran estas cosas en el fútbol

Voz 1375 22:42 bueno e hoy evidentemente lo de menos es el fútbol pero enhorabuena por ese gol que habéis sufrido al final el uno dos a pesar de la derrota ganasteis uno tres en Moscú os mete en la siguiente ronda que es que es lo importante dentro de lo futbolístico aunque hoy es lo menos importante

Voz 8 22:55 no

Voz 0661 22:56 sí bueno hablando de lo de lo deportivo pues contentos porque mañana vamos a estará otra vez en el bombo de veníamos de muy resultado hoy nos ha costado quizá hacer nuestro juego y quizá nos ha nos ha condicionado un poquito el resultado a favor que que trabajamos pero bueno contentos porque bueno hemos podido eliminar al campeón ruso oí bueno seguimos adelante

Voz 1375 23:16 un abrazo Xabi Etxeita en suerte en el sorteo mañana

Voz 1 23:18 un abrazo muy bien gracias gracias por estar en el larguero

Voz 1375 23:21 en el micrófono de Íñigo Marquínez ahí en San Mamés todavía abandonando jugadores la zona mixta me pide paso Diego González desde el exterior de el estadio Diego

Voz 0451 23:28 sí para contarnos dos cosas manos una que ya ha desaparecido el cordón policial de aquí la seguridad ya ha salido de San Mamés también ha retirado de los aledaños todas las patrullas de la Ertzaintza tranquilidad

Voz 1375 23:38 por lo menos aquí en esta zona is back

Voz 0451 23:40 nada un minutito porque está a punto de cerrar también Juanma Soir el bar La bodega que ha sido testigo directo de todo lo que ha pasado esta tarde solamente quiero preguntarle hola Juan buenas noches buenas noches qué tal las pasado porque las carreras han pasado por delante de tu tu bar está pendiente de dicha presión

Voz 0802 23:56 sí efectivamente estábamos cerrar por si acaso los disturbios más graves adiós no hemos tenido que lamentar ningún incidente de mayor gravedad sin embargo pues se nos unimos en el dolor de la familia de la gente sentimos muchísimo lo que ha pasado y bueno pues por otro lado este tipo de sucesos pues se habría que tener la posibilidad de evitar lo más posible

Voz 0451 24:25 a Juanma pues muchas de tener además porque tiene mano que recogería salvar en principio gran pasado francamente mal pero ahora ya con un poquito de calma todo ya

Voz 1375 24:34 hasta aquí nada parece que empieza a reinar la tranquilidad en las calles de Bilbao parece que empieza a reinar la tranquilidad me voy con Esteban Ibarra eh que no que es un experto en en todo este tipo de movimientos organizados de los grupos ultras que amenazan una y otra vez ya veremos lo que ocurre en Rusia pero amenazan con dinamitar el el Mundial pero está por ahí bueno un aficionado que también se iba al estadio se ha encontrado con lo que sean contra todo el mundo hoy había que ser un valiente para ir al fútbol le había que tener un par para ir por las calles de Bilbao llegar a San Mamés se llama Óscar Ferreira ahí está al teléfono hola Óscar buenas noches hola buenas noches eh bueno ibas al campo creo que iba solo no dentro había quedado ahí con los amigos no si a ver los buenos amigos el campo si irá desde qué saliste de casa hasta llegar a al estadio como fue el recorrido Oscar que oigo que vas siendo que ibas viendo

Voz 1554 25:28 yo te cuento el día a día el día a día yo trabajo en un local de hostelería de y gente de Rusia buena ayer ayer ya empezaron venir la gente muy maja yeso hasta última hora de la tarde ha sido todo bien luego ya si el problema cuando han llegado hoy a toda la marabunta rusa

Voz 0838 25:49 campo

Voz 1554 25:50 hay empezado no sé quién no sé quién ha empezado dicen que los rusos empresa tirando una botella y Caixa asumió la mecha si al final en el campo los rusos han ido a buscar un local también de una peña del Athletic muy al final pues eso ha

Voz 12 26:08 ha habido salido adelante

Voz 1554 26:11 sí es malo todo ya aparte que yo personalmente pienso que la la prevención policial ha sido muy malo porque no puedes dejar juntarse

Voz 3 26:21 el barrio alto riesgo

Voz 1554 26:24 estoy hablando toda la semana ya vivido momentos que se clavaron cuando haya o justos los rusos pues estaba conjunto pegándose las dos años

Voz 3 26:32 Temas si los mínimos un cordón policial

Voz 1375 26:36 esta ha sido solo no sé si claro como para como para plantearse otra cosa nada baladí se le ocurre y lo que se no sé si tienes novia pero a ver quién dice me voy con la familia es casi imposible prohibido ir al campo tu novia te puedo Vieira el campo

Voz 1 26:48 tal sí sí claro claro es más ahora

Voz 3 26:51 mismo hay movida en la zona

Voz 1554 26:54 en qué pensar pegando mal ahora

Voz 1 26:57 mismo crees que parece que están pegando donde sí sí

Voz 1554 26:59 a mí en la zona hemos ido furgonetas de la Ertzaintza bajaban los que ha salido del campo y que dando por la zona muy viva

Voz 1375 27:06 bueno pues enseguida estamos atentos a esa información

Voz 1554 27:10 hoy es la noche será un poco movida

Voz 1 27:13 porque es verdad que sí

Voz 1554 27:16 en el campo han entrado unos cuantos pero fuera descampado grupo hay muchas sin entrada hay mucha que no fuera se entradas si ha habido agresión se campo hoy ya es el partido

Voz 1375 27:27 eh Óscar Ferreira te agradezco el testimonio gracias por estar en en la SER

Voz 1 27:30 un abrazo de acuerdo hasta luego Oscar

Voz 1375 27:34 de Esteban Ibarra de Movimiento contra la Intolerancia es la crónica como decíamos de una muerte anunciada no desgraciadamente hoy tenemos que hablar de una muerte de verdad de de fallecimiento de un ertzaina lo que no sé cómo a esta hora de la noche nadie de la UEFA sale para decir nada no ayer fíjate lo que veíamos entre las aficiones de Olympiacos y Panathinaikos si es que hubiese en Bilbao así en Marsella el otro día de algún día alguien tiene que caer la cara de vergüenza de vergüenza de de de de que sea perdiendo esto claro

Voz 12 28:02 no no vale sólo Jacko condenar y claro claro sin entradas las con todas nuestras condolencias con las familias de Saint Louis y además la solidaridad con todos que lo han sufrido sus compañeros idiomas pero hay que vamos concretas que ya una ciudad entera no puede verse suspendido suspendida libertad de derechos porque vengan estos energúmenos luego también hay que plantearse la responsabilidad de los otros ultras de esa batalla campal porque es de una irresponsabilidad tremenda convocar una contramanifestación para ir al enfrentamiento entonces hay que poner a todo el mundo en su sitio y además tiene que entrar los tribunales de justicia e para actuar la Fiscalía se delito de odio que paraísos tan es decir tengo un lado está la UEFA y su responsabilidad

Voz 1375 28:52 lo que tendría que hacer es usar

Voz 12 28:54 la que lleva tras

Voz 1375 28:58 el Spartak Moscú perdón perdóname Esteban El Spartak Moscú cinco años sin competiciones europeas ya sea acabó labró Ghosts

Voz 12 29:04 pues ya está porque esto es un banco le van acompañando a allá donde vales tanta van montando esto no es normal que todo el mundo sepa que son los más peligrosos de Europa que son gente entrenada que son gente que sabe artes marciales que tienen estructura de guerrilla que esta gente además tienen dos grupos se había Toril Francia que es so compiten entre ellos a ver quién es más bestia más brutal la batalla de Masella eh don la policía francesa no cuando con los ultras de de recordemos con los ultras rusos es decir es que hay cantidad de antecedentes no sólo hooligan la gente tiene que saber que esto no sólo hooligan estos son grupos que ni se emborrachan como los hooligan

Voz 1 29:47 no no quiero

Voz 12 29:49 por eso yo pido para ellos un tratamiento como organización criminal ni siquiera como los ultras a los ultras violentos a todo color de aquí y los de allí ilegalizados

Voz 1 30:00 hemos visto como organización criminal

Voz 1375 30:02 cerramos contigo Esteban y enseguida cerramos en San Mamés también donde desgraciadamente como veis en esta primera media hora no ha existido el fútbol para nada pero insisto Alexander Zaryn presidente de la UEFA autoridades que no vale con condenar que es que hay que tomar medidas ya hubo unos años en los que se expulsó a los equipos ingleses de las como peticiones europeas cuando la unas semanas y otra también se les expulsó no jugaban competición Europa

Voz 1 30:25 ya ninguno dejaron de viajar los sin

Voz 1375 30:27 los ingleses por Europa a qué esperan para hacer lo mismo es que esto ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello hoy en Bilbao mañana no sé dónde porque no mandamos a los ultras violentos a otro sitio en vez de demanda los la donde haya partido de fútbol a estas bandas de Cream finales organizadas que viajan en aviones regulares en vuelos no con absoluta normalidad con absoluta regularidad sin que nadie les diga nada vienen a lo que vienen y hoy ha muerto un ertzaina en Bilbao cuando deberíamos estar hablando del Athletic Club estamos hablando hoy un ertzaina ha muerto hoy en Bilbao seguimos en El Larguero un recibo

Voz 14 31:00 hizo un recibo dividir

Voz 8 31:01 entre doce es menor recibo

Voz 15 31:04 BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa

Voz 16 31:13 sin BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 11 31:20 sí escuchas Radio Madrid

Voz 13 31:27 la imagen

Voz 3 31:27 ya negociadoras del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia

Voz 1375 31:55 la negociadora del alquiler punto

Voz 3 31:58 con

Voz 18 32:03 descontado sus canciones en más de una ocasión sabes quiénes son el próximo dos de marzo el carismático grupo sevillano Siempre Así visita Casino Gran Madrid Torrelodones aproveche esta oportunidad única venga disfrutar la música en directo de su concierto más personal más información en el Casino Gran Madrid

Voz 0985 32:20 punto es algo manidas que se mueven miradas que ilumina incluso coches que te eligen a ti

Voz 19 32:27 Renault selección vehículos matriculados cientos mil diecisiete con condiciones que te atrapan y además con hasta cinco años de garantía de regalo

Voz 1375 32:34 oferte reciban consulta condiciones

Voz 19 32:37 el punto es Renault selecciones coches que te elige Nati sólo en las retos Renault

Voz 8 32:42 puedes adquirir un abono de la temporada taurina de las ventas más de sesenta festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia renueva tu abono en las taquillas de la plaza del XIX el veintiocho de febrero o adquiere un nuevo el tres y cinco de marzo precios especiales para jóvenes y jubilados

Voz 7 33:02 sus sus llantas

Voz 20 33:07 el amor va más allá de San Valentín por eso ampliamos Los Flechazos de Opel hasta el veintiocho de febrero date prisa aún puedes ahorrarte hasta cinco mil euros en toda la gama Opel visita tu concesionario Opel y enamora T reto de la Comunidad de Madrid

Voz 9 33:27 en lo que

Voz 21 33:29 esa es la la te da tiempo a pensar en el acertante del Pleno al Quince que esta jornada se ha llevado más de cinco millones cuatrocientos veinte mil euros y piensas en el pedazo de viaje alrededor del mundo qué harías tú si fuese y entonces caes jugando a la quiniela tú puede ser él esta jornada un único ganador de la quiniela sea llevado cinco millones cuatrocientos veinte mil euros ninguna apuesta deportiva tendrá más por un euro con cincuenta juega al quiniela

Voz 22 33:56 quiero pegándose hasta aquí son las doce y cuatro es la banda sonora del día de hoy en Bilbao vamos a cerrar ya

Voz 1375 34:07 San Mamés y enseguida les a Eduardo Rodrigálvarez que nos haga un apunte de de lo futbolístico que también me imagino guerra opinar de lo que ha pasado hoy en en Bilbao pero para cerrar eh no a pedir pasó Miguel Ángel Garrosa compañero de informativos de la SER con más datos y con más reacciones a lo ocurrido Garrosa hola

Voz 1554 34:21 hola y acabamos de saber que tanto el Rey Felipe VI como presidente del Gobierno Mariano Rajoy han estado hablando por teléfono con el lehendakari Urkullu para transmitirle sus condolencias a para transmitirles su pésame a los sindicatos de derechas defensa también están preparando ya para mañana algún tipo de orientación para recortar a su compañero Irak es Boted decía antes es todo el arco político más posible excepción condenando estos incide

Voz 1375 34:49 gracias Rosa hasta luego a Chacho por cierto hay un teletipo de Efe que es decir más de las XXII cuarenta y tres en el que cuenta el teletipo que la gente de la Ertzaintza se desplomó durante la intervención policial y momentos después de que una bengala lanzada por un aficionado ruso cayera junto a él junto al ertzaina es cuando se desplomó según pudo presente EFE en el lugar del suceso es lo que dice el teletipo son reportero gráfico que cubría la inflación que ha confirmado a la Cadena Ser que no hubo ningún impacto bueno ya nos lo ha dicho también el viceconsejero de Seguridad con el que habríamos El Larguero Josu Zubiaga pero el reportero de Efe que estaba al lado de Eller Chad

Voz 1 35:27 hola Antón Meana muy buena la que te hermano muy buena confirma que no hubo ningún impacto anterior correcta hemos hablado con él por teléfono estaba trabajando todo

Voz 0231 35:32 había en las inmediaciones a menos explica que antes del partido en la explanada que hay en el estadio hubo una carga policial importante ultras rusos y ultras del Athletic de Bilbao consiguió la policía calmar los ánimos los hinchas vasco se fueron hacia la zona de Termibus y en el a otro fondo del estadio estaba la afición rusa y cuando habían pasado unos minutos estaba un poco más calmada la situación la carga estaba controlada empezaba la ertzaina colocar una fila de seguridad con los diferentes policías en ese momento cuando repito no había cargas de repente un policía

Voz 1375 36:03 el desplome se desploman e inocente

Voz 0231 36:05 esto se desploma en sus compañeros quieren reanimarle le quitan el casco están con él se lo llevan el fotógrafo de Efe que nos lo ha confirmado por teléfono Nos cuenta que ha sido así que el estaba al lado y que lo ha vivido pero que no hubo ningún impacto que ya había ocurrido la carga ya había pasado la situación tensa controlada por la policía Iñaki se desploma en mitad de sus compañeros en las peonadas de información que repito

Voz 1375 36:29 a ese teletipo la Agencia EFE y la Federación Española de Fútbol y propone que haya un minuto en cien todos los partidos de Liga durante este fin de semana y además muchas reacciones también en redes sociales Héctor González hola

Voz 0231 36:40 qué tal Manu por ejemplo en el mundo del deporte para

Voz 23 36:43 Gasol ha querido tuitear la violencia en el fútbol se ha cobrado la vida del ertzaina áreas García descanse en paz el deporte nunca debería convertirse en esto también condenas de otros equipos vascos como el Eibar fue el Alavés y también reacciones institucionales Mariano Rajoy el presidente del Gobierno que ha dicho mis condolencias a la familia y los compañeros del agente fallecido en Bilbao me reconocimiento a la Ertzaintza por sus esfuerzos para proteger a quiénes y saben disfrutar del deporte condeno enérgicamente los incidentes violentos y por último también el lehendakari Iñigo Urkullu ha tutelado expresamos la condena más absoluta por la provocación en los actos violentos cometidos así como la solidaridad con la Ertzaintza y el respaldo su actuación proporcional

Voz 1375 37:21 si me quedo para terminar con lo que decía Esteban Ibarra Esteban está muy bien condenar lamentar a censurar hizo todo esto hace falta hace falta dar un paso más medidas medidas e ideas

Voz 12 37:32 es una expulsar a este tipo de equipos como el Spartak dos ilegalizar a todos los grupos ultras que practican la violencia y tres en el caso de los ultras de vascas e tratarlos como organización criminal como organización criminal no pueden moverse por Europa

Voz 1375 37:47 así de fácil sería si de verdad les diese la gana los que pueden hacerlo porque nosotros no podemos hacerlo ni tú que nos estás escuchando ahora mismo donde estés seguro de estás lleno de rabia de impotencia cómo estamos todos pero nosotros no podemos hacer eso hay que pedírselo a los que lo pueden hacer ya eso es que lo pueden hacer hay que exigirles que lo hagan porque estamos hasta el gorro tener que estar aquí hablando de esto en lugar de la otra cosa Esteban Ibarra no quiero ni pensarlo pues en el Mundial de Rusia

Voz 12 38:11 bueno pues da miedo la verdad es que da miedo pero bueno yo espero que haya una reacción internacional

Voz 1554 38:17 el Gobierno ruso tome las medidas

Voz 12 38:19 en concreto todos estos pues

Voz 3 38:23 eh

Voz 12 38:24 igual en el hotel rejas en la cárcel exactamente

Voz 1375 38:27 que les ponga pantalla plana de esta grandes ídolos tenga el ahí metidos durante todo el Mundial ya está el siguiente Mundial que sólo son cuatro años abre una un abrazo Esteban un abrazo gracias cerramos en San Mamés Marquínez y también con Eduardo Rodrigálvarez Hola Eduardo muy buenas por lo que te hemos llamado esta tarde para decir oye luego te llamamos el partido

Voz 0661 38:48 si se clasifica metal di y fíjate no lo que partidos incluso muriendo existir a esos centros donde donde fue recibido demasiado largo y demasiado caro

Voz 1375 39:00 es una pena es que tengamos que estar siempre con esta historia de los ultras y como decía Marquínez yo no pongamos sólo el foco en los ultras del Spartak de Moscú que los ultras de ese grupo llamado Herri Norte están y tú lo decías en Carrusel también en todas las ensaladas y en todas las salsas que está muy bien señala a los del Spartak Moscú que son auténticos delincuentes y criminales pero no pongamos el foco solo

Voz 0802 39:23 es que no se pegan los rusos contra los rusos eso que yo quería decir aquí en lo que llevamos de de frases en la fase de grupos por ejemplo ha habido incidentes contra el Hertha de Berlín no tan grandes pero sí han apaleado algunos chavales alemanes que serían del hotel cerca de San Mamés y les han calentado la cara les han dado una paliza ese contra los del equipo ucraniano también hubo palos cada vez hay más yo no recuerdo deberá no recuerdo un partido de Copa de Europa en el que en Europa continental Liga en el que no haya habido incidentes y eso es lo que a mí me da me da rabia que yo es que siempre están es que están todos

Voz 1375 39:59 estamos bueno Eduardo anden un de fútbol hombre BM si te ha gustado el partido no no no tampoco ha sido el mejor partido de verdad no

Voz 0661 40:07 encima yo creo que ha cubierto las expectativas que teníamos de que sufrir para para este para de este partido no en finales ha sufrido pero pero bueno han pasado todo de todas formas no se le augura mucho porvenir sino cama

Voz 1375 40:21 no sé porque el uno tres en la ida hoy el uno dos que han marcado el al final el segundo gol en el ochenta y cinco los rusos sí que nos ha hecho pensar a ver si iban a meter el tercero íbamos a la prórroga pero bueno eso lo hubiera faltado al más no exactamente mañana estarán en el sorteo en el bombo oí esa es la única buena noticia del día cerramos en Bilbao gracias Eduardo gracias Marquínez un abrazo y solamente Diego González cerramos también fuera de San Mamés tranquilidad está ahora doce y diez

Voz 0451 40:46 sí tranquilidad absoluta mano ya los servicios de limpieza han tomado el puesto que hace un momento ocupado a la Ertzaintza y los últimos en abandonar la seguridad privada del estadio que también ya se ha marchado pero déjame nada veinte segundos antes porque me acaban de encontrar que una persona que bueno un micrófono de la cadena ser separado a charlar conmigo y Ander Holanda queda muy buenas ideas con un disgusto tremendo a casa Icon en la cabeza porque te ha tocado vivir en primer plano

Voz 0749 41:15 el fallecimiento de la Ertzaintza del Sena efectivamente estaba justo detrás de ellos iba una fila de diez agentes así entrar en una nube de objetos el ha recibido el impacto y ha caído

Voz 1375 41:28 tú has visto que un comercio

Voz 0451 41:29 un un un impacto oí ha caído porque estamos valorando estaba hablando

Voz 0749 41:35 se con un un objeto yo creo que ha sido un objeto porque en ese momento era una nube caída de todo caída de todo esto

Voz 0451 41:42 quiero decir es que estamos valorando la posibilidad que parece que sea así que haya fallecido por un paro cardiaco y que no hayan podido llegar a tiempo al hospital pero tú crees que haya podido recibir el impacto de de algún en algún objeto de alguna bengala

Voz 0749 41:55 yo creo que es lo que más parecido ver en ese momento lo las razones de fallecimiento tampoco no te puedo decir

Voz 1375 42:02 ya ya ya pues la cara de Ander

Voz 0451 42:04 mano treguas imaginar es un poema porque porque está casi casi con lágrimas en los ojos ahora mismo recordando esa escena que yo que le va a dar grabada para tuviera pues sí porque estas cosas

Voz 0749 42:15 Heras no es agradable ver ni ni espero volver a ver gracias

Voz 1 42:20 Sander gracias dejamos que se vaya a antes

Voz 0451 42:23 con un disgusto tremendo porque pues eso no es nada agradable ver lo que ha visto express la opinión de este

Voz 1375 42:28 qué ciudadanos que estaba en la calle nos quedamos también con la del periodista de Efe y con la de El viceconsejero de Seguridad lo con todas las reservas del mundo aunque parece que no ha habido ningún impacto hay que mantener todas las opciones abiertas hasta que se haga oficial el motivo del fallecimiento desgraciadamente de Inocencio Arias García C el Ramos en Bilbao doce doce de la noche estoy viendo la portada de Marca de mañana si es que pues eso parece pues lo que lo que no es una ciudad en guerra pero durante unas horas ha sido una ciudad en guerra y mañana veréis todas las imágenes en los informativos en cuatro en todos los sitios sí la verdad es que es que algunos de los vídeos que hemos visto ya de las imágenes y no lo habéis visto es es tremendo no se puede contar es tremendo que se ha vivido hoy en Bilbao doce y trece sigue el Larguero y abrimos los teléfonos porque hoy es jueves si hay debate de los jueves con y sin perder de vista lo que pueda ocurrir en Bilbao de aquí a la una y media cualquier novedad nos pedirán paso para contarnos por supuesto abrimos los teléfonos ya para que participasen en el debate de esta noche la pregunta es

Voz 11 43:32 debe irse Torres ya del Atlético de Madrid el matiz de ya es muy importante debe dice Torres ya cuando digo ya es

Voz 1375 43:41 ahora del Atlético de Madrid después de lo que ha dicho el el Cholo Simeone enseguida os voy a contar información son de lo que ha ocurrido en las últimas horas y cómo está el asunto de Torres que si recordáis oyentes de El Larguero de la SER ya os conté aquí que tenía una oferta encima de la mesa del fútbol chino del equipo de Luis García Plaza pero que en su momento Torres dijo no porque seguro que en la cabeza de Torres existía el convencimiento de que al final iba a tener sus oportunidades de jugar que no le iba a perder la cara a la a la competitividad con el resto de de de pero pero la vida ha cambiado sobre todo a raíz de lo que ayer dijo el Cholo en la rueda de prensa previa al partido que se ha jugado hoy eso ha motivado que Torres piense de otra forma tiene otra oferta encima de la mesa del fútbol chino tiene de plazo hasta el día veintiocho que es cuando se cierra el mercado espera un fin de semana movidito porque ahora mismo Torres está en casa deshojando la mar

Voz 11 44:34 carita China si China no solo

Voz 1375 44:38 lo sí Cholo no

Voz 11 44:40 eso es lo que hace ahora mismo el Niño Torres mientras la afición del Athletic