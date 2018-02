Debate: ¿Debe irse Torres del Atlético ya?

Voz 1 00:00 pero con Manu Carreño hala vamos al turrón debe irse ya cuando decimos ya es ya antes del día veintiocho Fernando Torres del Atlético de Madrid

Voz 1670 00:14 no he Talavera Pablo Pinto gallego Jordi Martí

Voz 2 00:19 el atún rotundamente no rotundamente sí rotundamente no

Voz 1576 00:23 de haberse Fernando Torres por muchas razones lo primero porque dejaría de ser Fernando Torres si tira la toalla yo creo que la única diferencia respecto a la situación de hace una semana es que se ha hecho pública pero Fernando sabe que la próxima temporada no iba a jugar en el Atlético de Madrid como lo sabía su entrenado por lo tanto no ha cambiado nada para que se deba ir tercero cero te lo decía antes Kiko importante el como Art de esta en una recta final en la que la Liga es verdad que está muy difícil pero la Europa League es ilusionante el sueño de Fernando cuando volvió a al Atlético de Madrid en era ganar un título vestido de rojiblanco y creo que tiene la opción europea de conseguirlo por lo tanto todo indica que no debe irse

Voz 1177 01:00 vamos un panorama fantástico que acaba la verdad

Voz 1670 01:03 creo creo dos dos dos notas solamente

Voz 1177 01:05 dos razones a ver Primera el club ha abierto la puerta para que te vayas Fernando una oferta de China sino otro equipo de Wanda te están abriendo la puerta te dejan claro que no cuentan contigo para el año que viene y el entrenador públicamente delante de todos los aficionados y delante de todos los medios de comunicación deja claro que el año que viene no cuenta contigo es el momento de que te diga señores muchas gracias dejó dinero para el Atlético de Madrid aprovecho esta oferta me voy a jugar a China que es un mercado que me quiere donde voy a ser de nuevo ídolo pero si el entrenador te ha cerrado la puerta del abierto para que te vayas

Voz 1670 01:40 para que se va a quedar cuatro meses aquí Fernando Torres Gallego la el club te arrebató rápido el Atlético de Madrid ha abierto la puerta Torres esta Navidad el verano pasado desde hace un tiempo que tiene abiertas siempre que el acuerdo que tiene el Athletic con los veteranos Nos es facilitarles la salida si tienen algo mejor hasta el momento no ha pasado por eso ha seguido Fernando Torres que no ha cambiado nada la situación en el último mes desde que tuvo la oferta china dijo que no porque ahora tiene que decir que si Torres lo hagan absolutamente todo en el fútbol la Champions el Mundial la Eurocopa volvió al Athletic

Voz 1177 02:10 la mano

Voz 1670 02:11 bueno ni la Liga con el Atlético de Madrid que es lo que él quiere y por lo que volvió al mando pasta el Milan le quedan tres meses para conseguir el lo único que le falta en el mundo el fútbol no ha cambiado nadan en el verde hoy Le ha vuelto a poner noventa minutos el Cholo Simeone no sé si le volverá a poner muchas veces noventa minutos pero bueno te va a seguir contando con él va a ser uno más de la plantilla hasta tres meses de poder cumplir el único sueño que le queda para redondear su carrera y otro dato que te doy una leyenda no puede salir por la puerta de atrás bueno pues Fernando Torres segundo termino de aguanta hoy extremando Torres es el Iker Casillas del Madrid y el Xavi del Barça tiene muy fácil elegir cuál de las dos vías prefieres y salir por la puerta grande como una leyenda que es diciendo eh

Voz 3 02:55 ha llegado mi momento soy yo

Voz 1670 02:57 decido cuándo me voy o marcharte

Voz 1177 03:00 para ser una leyenda la acaban de dardos Pablo públicamente que no se merecía asegura

Voz 0985 03:03 este es que realmente cuando te indican con tanta claridad la puerta de salida te ponen en un brete fíjate que hoy Simeone yo creo que tenía la oportunidad de matizar o hacer un guiño de cariño y tampoco lo ha hecho

Voz 1670 03:16 a rebajar la tensión los escalones generados no

Voz 0985 03:19 yo creo que comparado con lo áspero que resultó su no de ayer yo en cierta forma también entiendo Cholo Él se pregunta bueno cuál es el rendimiento deportivo que me está ofreciendo hoy por hoy el Niño Torres pues es el que es hiel piensan un equipo piensa en la Champions piensa en Costa piensan Griezmann y seguramente querrá gente de más calibre para aspiración a la Champions luego Pablo tú has dicho es muy fácil no es fácil que los ídolos y los símbolos salgan bien de los clubes de toda su vida muy pocos lo consiguen como decías muy poco a Casillas yo no quisiera que el caso Torres se convirtiera en el caso Casillas y que sigue que el caso Torres fuera el caso Xavi

Voz 1670 04:02 pues se Xavi diciendo él me voy haciendo es una foto con los títulos

Voz 1177 04:07 cosa pero no parece claro es que estáis estáis obviando que Fernando Torres sin haber hecho nada ayer le dio un soplo mocos público Simeone injusta injustamente que no sea ganado Ike ex entrenador que ayer prácticamente de le tiró a los perros va a ser el que tenga que convivir con el tres meses sabiendo que el año que viene no le quiere ver en El Vestuario

Voz 1670 04:28 el año que viene a los océanos de Zamora eso Gayá

Voz 1576 04:31 pues es que vuelvo a decir de la única diferencia es que se ha hecho público y que se ha hecho bajo el punto de vista en un momento que no se tiene que haber hecho pero Fernando sabe que estos serán sus últimos cuatro meses con la derrota del Atlético de Madrid porque si seguía Diego Pablo Simeone no iba a seguir porque no contaba con él por lo tanto en eso no ha cambiado nada y luego yo creo que sigue cuando sale lo hizo el día de Las Palmas cuando Costa estaba sancionado que puede haber sanciones y lesiones in marcó un gol y una asistencia

Voz 1670 04:57 en Estambul que se quede solo ha ido

Voz 1576 05:00 pero yo creo que luego todavía pueda aportar cosas

Voz 4 05:02 n en el en el campo verde

Voz 1576 05:05 que es para lo que lo trajo si bien también podría aportar

Voz 0985 05:07 un poco de tranquilidad su entorno eh el entorno de Torres porque yo lo escucho algunas declaraciones a su asesor ya es urgente de su entorno que no me parecen que contribuyan a pacificar las cosas más bien al contrario y no veo a Torres reprochando suele más bien bendiciendo esta especie de guerra sucia de sus portavoces cuidado que aquí el Cholo se ha equivocado porque ha sido injusto y ha sido mulas pero su negativa pero también por parte del entorno dominio Torres no me parece que quieren poner todo de su parte para que esto te aún Caución

Voz 1177 05:38 estoy alucinando sí sí ya se sabía todo a qué viene el zarandear públicamente a Fernando Torres y tirarle por por por el suelo lo tiraron ayer están diciendo no siete sino a cambio ahora

Voz 0985 05:47 Ada Si todos los todo se sabía pero entonces este sopla mocos

Voz 2 05:51 nuclear que le dio ayer el hecho la Latorre además loco nuclear está dando pero sí una buena frase no ha cambiado nada en la relación Fernando Torres

Voz 1670 06:03 Diego Pablo Simeone Club Atlético Madrid en cuanto a planificación deportiva es decir la la estructura la misma Fernando Torres tiene contrato hasta final de temporada y ahí seguramente sea acabe todo lo que ha cambiado es la crítica como decía Jordi del sector pues ni siquiera ha cambiado la relación entre los dos que ya era si lo es que lo es decir que pudo y eso tiene que es que Torres coja el Atleti se vaya es que lo que se preguntan mucho es que lo has venido tu contando minuto a minuto y Fernando Torres en Navidad con el mercado abierto para que el Atlético de Madrid hubiera podido buscar un sustituto tiene una oferta de la liga china todo esto no sopesa lo mete en la coctelera ya al final dice aunque no tengo el Cholo me quedo joe que nada me voy no neonazi salvo que el Cholo ha hecho público que la cosa pues pues salvo eso todo lo demás sigue siendo exactamente la misma situación estancó cómo será que aún no

Voz 1177 06:52 no pudiendo fichar un delantero porque el mercado en Europa ha cerrado el Atlético les sigue diciendo Fernando que tienes esto para que te vaya si quieres

Voz 1670 07:00 el Atlético lo que va a hacer que lo mejor era el principal aliado es no poner ninguna pega pero el Atlético no tiene ninguno

Voz 5 07:05 interés en que lo que le va a decir oye si te quiere marcharte de Afrín

Voz 2 07:09 está hecho como decía Pablo Pinto desde hace tiempo ese pacto entre ambas partes

Voz 4 07:13 pero poco le viene

Voz 1576 07:15 el club chino o no a Fernando Tornos

Voz 1670 07:18 el el mercado para que alguien venga el ofrezca nada

Voz 1576 07:20 la sino el equipo chino que se ha interesado en que tiene prácticamente cerrado a Carrasco ve que la situación de Torres no es cómoda y él es un icono en Asia y quieren ficharle otra cosa es que ahora los OPS lo lleven unos

Voz 0985 07:31 ahí pilotada tú le pides al Cholo que el mismo empuje que demuestra para que se quede Griezmann lo tenga con el zona de eso mal no le perdona uno vale cien millones que es lo que pagará al Barcelona e ir al otro ya veremos qué precio

Voz 1670 07:45 no ya no pagar aseguró no sin embargo les

Voz 0985 07:48 eh perdón Villanova aseguró no digo hombre es ya sabes que es jugador que gusta estamos debate estamos

Voz 1670 07:54 Vardar de Pablo ese corte de guardar guardarlo por si acaso

Voz 0985 07:56 si no lo descartó a su jugador no gusta es que gusta ahora la pregunta que hago es me parece me parece razonable que el Cholo cuando se le pregunta oiga usted por qué no pone que en el caso del niño Torres el mismo empuje y la misma protección que con Griezmann pues oiga porque las cosas son como son uno tiene una extraordinaria incidencia deportiva y te hace veinte goles y el otro pues la

Voz 1670 08:16 pero nadie es que el seno es el debate de los que yo creo que hasta Fernando Torres qué votaría en un debate hipotético sobre eso que Griezmann tiene más peso que el equipo Nos ha jorobado así sólo lo ve todo

Voz 0985 08:27 el exige al Cholo que haga declarado se han hecho

Voz 1576 08:30 ah sí exige que cuidar las formas y que ahora es

Voz 0985 08:34 en el entorno del entorno de Torres versus

Voz 1576 08:38 cuál por supuesto igual pero yo creo que independientemente a las ahora visto de todos colores Simeone que llevamos diciendo dos días es que él podía haber toreado independiente que esté molesto porque había cosas que no les ten gustando entorno a la figura de Fernando pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta es sacarlo ahora públicamente en febrero cuando te tienes que jugar la temporada con estos jugadores

Voz 1670 09:01 otra razón además es la deportiva Manu es que

Voz 1576 09:03 ahora mismo el Atlético de Madrid tiene veintidós Horse la primera plantilla tres son porteros tiene diecinueve creímos lesionados tiene dos tendría diecisiete Carrasco se va a ir casi seguro dieciséis Se va a ir también Fernando Torres al final no hay ni jugadores para rellenar las a todo

Voz 1670 09:17 días están por ahí los oyentes esperando pero Talavera Aitor en Talavera y Pinto lo tienen claro

Voz 2 09:25 si Pinto tienen claro que no debería irse ya Fernando Torres y que debería acabar la temporada que sea él el que decide a final de temporada marchase gallego Jordi Martí también lo tienen claro cómo esto está roto porque está roto y no hay otra manera de solucionarlo que se vaya cuanto antes porque no hay reconciliación posible ir los oyentes que piensan

Voz 1670 09:45 vi vi vi veinte

Voz 2 09:47 ayer hijo cómo se llama el juego de la serie

Voz 6 09:50 en el que compre si vendes jugadores prepara las alineaciones compites con tus amigos Millet

Voz 3 10:51 Toni de dónde llamas verás de Madrid de que zona de Madrid

Voz 9 10:58 entonces de nuevo no

Voz 10 11:01 hacia

Voz 9 11:02 Numancia muy bien que todavía Izarra ya está pero no me parece inaceptable que Siniora me ha dicho que Fernando todo es Boris

Voz 1670 11:16 lo dice en Madrid hasta Osaka pero bueno no no cuidado no haberse pronunciado no se ha pronunciado efectivamente estoy con Jordi le parece lamentable lo que ha hecho el Cholo pero la pregunta Toni

Voz 3 11:28 el madridista crees que Fernando Torres debe irse ya del Atlético de Madrid rotundamente no ahora quedado más claro pronunciaba o principio bueno tenía dudas no tenía duda vale por qué crees que no debería irse Toni

Voz 9 11:46 fue el hacemos méritos en el Atlético que cualquier valor que estaba intentos perdón por qué más méritos para estar atentos antes que incluso un entrenador que hasta ahora

Voz 1670 11:59 hasta argumentos el olvido

Voz 10 12:05 vacaciones bueno tampoco no vengamos arriba

Voz 1670 12:09 claro está temblando las canillas a Talavera

Voz 0985 12:12 Toni siendo madridista no me extraña que quieras que el hecho lo tome las de Villadiego

Voz 1670 12:18 oiga me parece perfecto juegue gracias por llamar voto para Pablo Pinto para Talavera no debería irse ya Torres del Atlético a pesar del desaire de

Voz 0985 12:29 hoy también está has no

Voz 1670 12:31 esta has hola Alberto

Voz 11 12:34 hola buenas noches buenas noches joe te oigo bastante mejor

Voz 1670 12:36 lo hacía Alberto de donde no sea más si os digamos desde bueno

Voz 11 12:39 desde Huesca hombre de buena tierra bosque hace frío

Voz 1670 12:41 yo no sé qué hacer si no no mucho

Voz 11 12:44 has been manga corta no me había cortado tampoco es bueno pero madridista del Atlético de ninguno a favor

Voz 5 12:52 pues mira me interesa mucho la opinión de uno del Atleti tú que crees que Torres debería ir

Voz 9 12:56 yo yo creo que se ha montado o que habéis montado una película bastante gorda para lo que dijo Simeón y preguntó si allí los mismos acuerdos por mantener a Torres evidentemente eso es lo que le está dando primero y los últimos años no sólo valdría Torres sí Simeone abro habló del del del futbolista otras el Torres futbolista Nobel Torres mito ya hasta el final con el que se juegan las habichuelas con el con el Torres futbolista me acuerdo

Voz 11 13:26 pero es evidentemente yo como Atlético

Voz 9 13:28 cómo voy señor de Torres que ha sido igualmente Simeone opino como Simeone yo no haría el mismo esfuerzo para material Griezmann que para mantener a Torres ahora bien que tienen que Torres ahora evidentemente no

Voz 1670 13:40 ya está

Voz 9 13:42 terreno puede según la abortada tras Torres el papel que puede hacer torres de hecho ha sido titular hoy pondrá la Weis y Marko y mal por el gol de la victoria en el en el Metropolitano sea el jugador que está en la convocatoria que jugó a minutos y que es importante en el Vestuario

Voz 1670 13:57 el dos cero pues

Voz 1576 13:59 no es un voto dejé de más bien argumentado viene

Voz 1670 14:02 plica adictos y seis pero no se merecía el trato que le están dando no

Voz 9 14:05 no pero a ver el trato yo creo que también habéis polemizado bastantes la afición está con Torres la afición está con Simeone diez dijo eso en ningún momento ha dicho que no cuenta con Torres y que quiere que se venda Torres yo lo he escuchado Simeone diciendo que no tiene que se renueva Torres no la que yo he visto Clemente empezáis vosotros

Voz 11 14:24 pero claro eso lo he escuchado yo ya pero

Voz 1177 14:27 acaban de decir Talavera que ya se sabía hay que Fernando Torres sabe que no le va a renovar que estando Simeone él no va a renovar

Voz 11 14:33 bueno pero solo eso lo decís vosotros yo no he escuchado Atlético decirlo tienen menos que yo me fío de mejor que yo creo mucho en hombres sólo en lo que parece un problema es una pero hoy en día interpreta mucho yo opina mucho si eso es verdad en eso tiene Eli la información muchas veces paso el segundo plano pienso yo otros pero no creo que Torres esté pensando así se va a China por lo que dice la prensa e igual Savoy algo más o no por lo que dice la prensa de Física tira será porque algo tiene ahí no

Voz 9 15:00 si la mayoría de Atlético es también sabemos lo que hay con la prensa le tire más

Voz 1670 15:04 claro pues se Alberto te agradezco mucho la llamada el voto para Talavera no debería irse Torres ya del Atlético de Madrid gracias Alberto a vosotros hasta luego gracias por llamar a Eduardo buenas noches

Voz 10 15:17 hola buenas noches que donde no seamos hombre hablo de Las Ventas de Madrid

Voz 1670 15:21 ventas de Madí y qué tal qué qué haces ahora mismo

Voz 10 15:25 pues estoy estoy haciendo reportajes de la Copa de la UEFA campo hace un momento si ahora están poniendo no se repeticiones también lo tengo bajado para ahora como

Voz 1670 15:35 vale pues documentado sea exactamente lo que está informado de que no tiene sueños y que te vas a dormir dentro un relato todavía no

Voz 10 15:41 ah no eso si me acuesto tarde y me levanto más todavía

Voz 3 15:45 ah eres de Madrid del Atleti

Voz 11 15:49 no soy el ochocientos veinticuatro de la toma ya identificado Iker es que Torres deberíamos tomarle doble este voto vale mucho crees que debería irse ya Torres del Atlético

Voz 10 15:58 pues la verdad es que debía hacer lo que quiera es decir él sabe que tiene por delante a Acosta a Gameiro que por la derecha está Correa que por la izquierda hasta el otro Él sabe que va a jugar poco

Voz 3 16:11 no

Voz 10 16:12 a mí cada vez que marca Torres un gol es como si hubiera metido yo porque he hablado he oído hablar del sentimiento estas cosas como segundo de a mi me gustaría que juega Mendoza todavía Gárate y Forlán pero la edad era Jamal y los goles son los goles

Voz 1670 16:27 claro claro pues te agradezco poco yo no me tiene que gira veces te emocionas no es como parece que es un trabajo no

Voz 10 16:40 un poquito de Money queda también es verdad es verdad yo lo que sí me hago una pregunta que a lo mejor vosotros las a vivir aquí vino la pregunta de la periodista el tema de Torres

Voz 3 16:50 porque bien sabido graviora

Voz 10 16:54 había Abbiati iba a saltar claro porque no está pasando que no haberle retira pero a veces ahora

Voz 1670 17:00 han hecho preguntas al Cholo mucho más grandes que sabes

Voz 10 17:03 estoy cocino sí ya lo sé que podía pero camino que la pregunta es por qué en este momento esas preguntas es así

Voz 1670 17:10 me pareció una pregunta muy oportuna está diciendo que va a hacer todo lo posible para que siga Griezmann me parece normal que viene día por Torres luego lo que quiera responder

Voz 10 17:17 que ella pero podía es decir oiga porque no porque ahí está quitando últimamente tanto a Koke el que quería fichar hace mucho tiempo

Voz 1670 17:25 una buena pregunta como la otra Eduardo el Cholo ha toreado preguntas mucho más difícil vamos yo no te digo

Voz 10 17:31 estamos de acuerdo Eduardo

Voz 1670 17:33 gracias por tu apoyo Gemma director claro claro

Voz 10 17:39 Igor Torres que hagan en ponga el mismo énfasis que vaya a la selección

Voz 1670 17:43 correcto Eduardo necesito que introduzca es tu papeleta en la urna del si no sé no lo consideramos voto nulo lo que tú me digas pero la pregunta yo

Voz 10 17:51 que cómo me gusta Torres y me acuerdo de Torres y yo que que luego mejor para él y que él elija lo que mejor de había pero partido

Voz 1670 17:57 él elija es una cosa pero que usted rebote y si tiene votar sino no voto nulo lo que tú me digas pero la pregunta es si debe regirse ya del Atlético sí o no

Voz 10 18:04 no no yo prefiero que siga mi casa vale cinco minutos

Voz 1670 18:10 los que eran doble pues ya está gracias por llamar Carlos buenas noches forfaits hola buenas noches de donde nos llamas Carlos que se nos acaba el tiempo del Madrid

Voz 3 18:19 Leti

Voz 1670 18:20 del Athletic al del Atleti pues los atléticos llamando mucho para opinar y tu opinión cuáles

Voz 9 18:26 pues mira yo creo que lo he dicho la sino en pedir una falta de respeto no creo que ha habido lo que pasa es que has sido sincero ha dicho lo que lo que no quería decir yo caigo porque está rectificando ahora sinceramente molesto porque yo creo que esto Torres todavía puede ganar uno o dos años aquí

Voz 1670 18:46 claro que sí como referente

Voz 9 18:48 el Atlético entonces no no me ha gustado lo que lo que ha hecho el Cholo

Voz 1670 18:54 ya en como entrenador

Voz 9 18:57 pues con las tácticas y demás ya

Voz 1670 18:59 en marco ese es otro

Voz 9 19:02 en física que les falta cierto

Voz 1670 19:06 entonces no no se debería ir Torres ya del Atlético no no no no perfecto no te agradezco nada gracias por llamar me va a bordo decide este voto cuatro cero Marta buenas noches última llamada hola buenas noches buenas noches dónde llamas Marta

Voz 12 19:23 tenemos madre de Madrid con una cosa yo soy muy vencieron barco ya que el Real Madrid Elvira tenían niños

Voz 1670 19:35 mira que viene

Voz 12 19:38 lo quiero como un hijo yo no permito que nadie da con esta dura día yo sabía está Chapel algún hijo mío que yo quiero como si fueran hijos ese es el tema Milá las cosas se pueden vestir con clases con elegancia no como lo ha hecho lo ha hecho el toro el Cholo esto es no chulo no me gusta mi las tú ya pero él no se va

Voz 3 20:07 pues muy bien explicado cariño de una Madrid

Voz 1670 20:10 está al Niño Torres que se ha sentido ofendida por cómo ha tratado el Cholo a otro así que voto para Pablo Pinto y para Talavera exactamente un beso Marte gracias por llamar eh

Voz 0985 20:20 Pablo Pinto y Talavera la metido así un cinco cero

Voz 13 20:23 España

Voz 1670 20:25 a entrenar a Internet quiere repetir más el bar el bar

Voz 2 20:30 a la pregunta en Internet y redes sociales dice que casi tres mil votos el sesenta y dos por ciento dice que sí debería irse ya cero uno Torres y el treinta y ocho por ciento dice que no

Voz 1670 20:41 a la vista cualquiera ya voy ante una tanda hasta el número cuatro victorias cuatro debate con un abrazo a los cuatro que nos vamos