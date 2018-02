Milia nos llama desde Amazon Rumanía para contarnos que dejó España por la diferencia que hay en las políticas de conciliación entre países

Voz 1 00:00 hola buenas noches si no está

Voz 2 00:02 cómo me voy sabrá perfecto

Voz 3 00:05 hola buenas noches Adriana pues nada

Voz 2 00:08 hay que ver el eso hemos es nada os escucho tras mucho tiempo y tiempo vamos escucho a Macarena desde la otra cadena en fin desde hace mucho tiempo no sé si me entiendes

Voz 4 00:23 pues bien sí sí sí

Voz 2 00:27 pues nada yo me llevo muy bien con un hombre con un verdadero que tiene una heladería aunque eso no es que nosotros igual es humano como yo pero somos muy aficionada a Barcelona yo digo en un primer piso en una primera planta y cada vez que hay un partido algo me llegamos vestida venga vamos a comer un helado vemos el partido por eso escucho cátedras se Paul mercado usted el Deportivo y todo eso porque

Voz 1 00:58 me gusta mucho el fútbol español osea que es usted mili a aficionada del Barça sí sí seguidora del Barça como consecuencia es seguidora de la radio española como consecuencia seguidora de la Cadena Ser del Carrusel Deportivo y por tanto de Hablar por hablar

Voz 5 01:14 si es así sí sí sí sí

Voz 2 01:17 el otro día mande un mensaje de voz pero es que no me atrevía llama no estoy como comprende

Voz 4 01:22 a mí es que impone mucho es tú sabes que informe ni nada ahí por cierto sí sí puedo mira

Voz 2 01:33 no es que me me chocó mucho mucho hace dos semanas o algo no se hiciera estuvo o Macarena que yo era un hombre que lo había dejado un hombre mayor de sesenta y pico años que lloraba que me rompió el corazón por qué lo había abandonado su mujer quién seguimos ahí eso en ese día quise llamar podrán podían pero por estos dio

Voz 4 01:58 ellos vergüenza

Voz 1 02:00 Emilia porque llevamos mucho tiempo escuchando Hablar por hablar escuchando la radio española pero nunca había llamado

Voz 2 02:08 nunca había llama como no tengo yo Twitter aquí tenemos Facebook y Whats App y todo esto pero Twitter no usamos mucho por aquí no todos los que cuando fue el día de las puertas abiertas del día de la radio

Voz 4 02:25 a alguien de por ahí puso el vivo o algo así

Voz 2 02:28 sí un poquito por el facebook pero no conozco actriz páginas de Facebook sí tenemos pues sí

Voz 1 02:34 sí sí sí cuando habla a pues busque que nos mili hay que te da la vida por Rumanía

Voz 4 02:42 donde yo vivo en Bucarest bares

Voz 3 02:47 de invocar ex vivo he vivido en España como en Murcia molido de acuerdo

Voz 4 02:54 bebidas como cinco años se pero puedo decir que sí

Voz 2 03:01 aquí nada pero me volví porque me quedé embarazada y en España no el paro sólo son cuatro meses y pico aquí nada son dos años que te da el Estado de estar con el niño y casas Ruibardo oí disfrutar de él hombre

Voz 1 03:19 estar dos años conciliando dos años en casa para para atender a beber

Voz 2 03:25 claro arrestado te está pagando un paro que vamos el sueldo que cobraba hace tiempo que tras porque estaba trabajando patrones

Voz 1 03:34 y cuando tampoco tiene un niño

Voz 2 03:37 pues ahora dijo el pequeño tengo y lo que quiero de cuatro años y cuatro meses que me venir el de me vine de España en dos mil trece

Voz 4 03:49 tengo una hija de diecinueve años vaya yo se va ir a Londres a estudiar ahora en que en esta vez la agresividad no me dijo no

Voz 1 03:59 sí en poco a poco síndrome del nido vacío me imagino no homilía pues tampoco otra cosa vaya de casa

Voz 2 04:08 sí me alegro mucho por ella yo hacía mucho vamos no no me había quedado nunca más embarazadas después de mi de mi hija

Voz 4 04:17 sí

Voz 2 04:18 hay aquí en España hice tratamientos hizo perdono pero en un día surgió de digo pongo porque me quería un hijo no no te yo pienso que tener un hermano en esta vida cuenta mucho yo nosotros hemos tres hermanos nos llevamos muy bien

Voz 1 04:37 usted quería que su hija tuviera un hermano si Le costó no no podía quedarse embarazada

Voz 2 04:45 me costó bastante no los primeros años sí que me han me irme pero me he ido al médico inició tratamiento espero no llega hacia la ilustración in vitro y cosas de esas no pero vamos puedo quieres pues lo abandoné digo por decir no es será cuando Dios quiera y cuando menos se espera un termina

Voz 1 05:12 se quedó embarazada de manera natural

Voz 2 05:16 sí sí sí de manera toda no es que no soy tardes va tengo treinta y treinta y siete años no

Voz 1 05:23 treinta y siete años una hija de diecinueve si eso sí que ser madre joven

Voz 4 05:31 soy joven todavía claro tenía treinta ahí

Voz 2 05:35 con treinta y tres años con el cruel de este pequeños embarazada

Voz 4 05:39 todavía tengo años pasa cada día

Voz 1 05:43 esto hace que la vuelta fue por atender al al niño pequeño su hija mayor vivía con usted en España o no

Voz 2 05:50 mi hija así dijo se crió ahí Mijas vino a España cuando tenía estaba de segundo de Primaria dice macho aquí a lo María cuando estaba en tercero de la ESO quiere dar mucha da mucha cosas mi hija porque bueno pero ahora le le les viene bien porque ella se había olvidado de del rumano no no tampoco lo hablaba bien el rumano le fue bastante difícil al principio pero ahora está dando clases de español no estoy está dando porque aquí los niños hay varios como se llaman colegios de esos actos que están haciendo dando bilingüe en español casi que buscan todos los que a alguien que le va qué le dices hablar español y las pues éste era idea bien a hablar en español porque a muchos españoles por ahí viene a España cada año porque tiene muchos amigos

Voz 4 07:01 yo no he vuelto no gustos pues no sé cuando no

Voz 2 07:05 pero volveré no sé cuando ahora tengo ahí ahí también tenía un trabajo bastante bueno aquí también lo tengo con la misma compañía de ahí no se conoce

Voz 4 07:18 con la mismas componemos masivo si lo permite dos El País de nave está ahora trabajando estoy trabajando

Voz 2 07:26 sí sí

Voz 1 07:28 trabaja de noche entonces sí

Voz 2 07:31 los de noche trabajo porque no se me da más tranquilidad la gente no va tan tres a así a Prisa aportó hacer las cosas lo más

Voz 1 07:41 de sus competencias que es lo que hace media

Voz 4 07:46 pues nada mira paseando a ver qué hace unos días otro que ya está necesita nado cosas caminando toda la noche no de jueves a domingo

Voz 1 08:00 de jueves a domingo le permite conciliar bien con la vida como madre con ese niño de cuatro años

Voz 2 08:09 sí porque como te lo explico aquí hay una una cosa que a mí me parece bien por los crío porque quedándose con el casa después cuando cumpla dos años lo podéis llevar agua vamos como se llevan Espanya también pero aquí hay de eso cómo se va a las siete de la mañana y lo de Correos a las seis de la tarde me entiende el Estado también te ayuda pues nada yo vengo yo pues me crió a las guarderías me hago algo de desayunar ido Airbus hasta las dos tres

Voz 1 08:40 claro voy pasamos bastante tiempo mucho tiempo juntos claro

Voz 2 08:48 pero bueno me echas algo hecho en falta España Sun gente hay en Murcia había alguna como Mercadona pero no soy súper Campillos donde

Voz 4 09:01 hablando de de su tema de esta noche

Voz 1 09:04 de las amistades comerciante

Voz 4 09:07 gente

Voz 2 09:08 todos estaban vamos es que la las chicas que atendían ahí no estoy eran una cosa familiar A6 de una familia que lleva varias tiendas con este nombre vieran bastante cercanas no digo que las otras de Mercadona también pero no tan cercanas como a mí me llevo bastante bien con algunas

Voz 4 09:35 pues nada que además que tengáis unas barandas Milián mucho y a ver si

Voz 2 09:42 algún día llamaré de bueno ya me

Voz 1 09:44 lo quiera le damos las gracias que tenga usted también una buena noche de trabajo que quede por delante muchas gracias por escucharnos desde Rumanía

Voz 2 09:53 saludos a todos tus oyentes y a todo el mundo

Voz 1 09:57 muchas gracias buenas abrazo mía buenas noches