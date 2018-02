Voz 0099

Jorge se ha ido cuando más lo necesitábamos su inteligencia su sutileza la delicada contundencia en su opinión dibujada cobra un valor precioso mientras le despedimos entre maniobras oportunistas de toda clase ataques inauditos a la libertad de expresión condenas abusivas por delitos de dudosa naturaleza yo un libro secuestrado con tres años de retraso y una serie de televisión en marcha Forges se ha ido nos ha dejado un poco más solos pero quizás la muerte le ahorre una condena por atentar contra el sentimiento religioso como la impuesta ese pobre chaval de Jaén que le puso su cara a una imagen de Cristo o por reeditar algunos de sus viejos chistes desde la transición no tan distintos de los que pagó tan caros hace poco una tuitera o por un delito de odio esa novedad en límites Tanit descifrar hables como la condición del Espíritu Santo Forges se ha ido y de momento Nos hemos perdido su opinión sobre el himno de Marta Sánchez que a mí me ha ofendido por su oportunismo por su cursilería por la ínfima calidad de unos versos tan malos que no podrán representar jamás yo tengo tres colores grabados en el corazón el rojo el amarillo y el morado pero nunca de mandaré a nadie por denigrar los y eso que me sobran candidatos si la libertad de expresión no ampara la burla y el desprecio e incluso la brutalidad no existe vamos a echar de menos a Forges que nos enseñó a estrenar un derecho el de expresarnos libremente que amenaza con ser la primera víctima de una joven democracia que ha empezado a chatear sin haber conquistado jamás la madurez