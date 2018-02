"¿Policía? ¡Lo tengo, lo tengo!"

Voz 1389

00:00

episodio sala ante Manuel Jabois buenos días donde los haya eh que sodio que hay que reivindicar más se esa figura del héroe anónimo yo creo que es una figura reivindicar y a celebrar sobre todo en este país en este país nuestro fíjate además ayer supimos de dos grandes hazañas por parte de dos señores que estaban en su casa y a los que no a los que no lo conocía nadie el primero fue un cerrajero argentinos habrás esta noticia aficionado a la astronomía que cogí verdad cogió su telescopio llegará casi de repente encontró una supernova las primeras imágenes de la historia que captan el nacimiento de de una de una supernova Ib después los astrónomos dijeron que eso había sido prácticamente como encontrar un pestañeo en medio del espacio fíjate la la la la trascendencia de este de esta de esta noticia bueno se podía superar Sí Se podían superar España verano en España en Torrejón de Ardoz de repente un vecino también aficionado a la astronomía supo los observó algo bastante más difícil que es Puigdemont caracterizado como pues de Mon porque esto es importante es decir estaba con su bufanda amarilla con todo dan volando por un parque en en tu ciudad bueno al deshacerse el embrollo como acabas de decir Reyes fue allí le dijo jo eso no no está la cosa para chorradas este vecino sabrá que en Cataluña está llena de caretas de depués de Puigdemont es decir de Cataluña ahora mismo es casi un remedo de Cómo ser John Malkovich pero sustituyendo a Malkovich por por Puigdemont pero lo preocupante a mí lo que me preocupa de de esta de esta anécdota es que no había recompensa es decir este este vecino y lo hizo por España no lo hizo por dinero es una es tanto poniendo la patria estamos en un momento en que España hay desde luego por Cataluña como hemos visto también con la situación de las caretas Se está haciendo cualquier cosa y cualquier cosa incluye el ridículo la lección del día de ayer yo es que soy muy aficionado a la astronomía las estrellas querida Pepa es que acertamos más cuando miramos por el telescopio que cuando miramos a la calle