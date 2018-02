La Ley de Transexualidad más avanzada del mundo

ya no tienes que pasa ningún ningún psicólogo que Helenio ninguna unidad y te diga quién eres y quién no sabes sino que es la propia persona a la que decide quién es IDC pensase como quiere

no es un proceso fácil de la transexualidad África le puso nombre a lo que le estaba pasando cuando tenía unos once años

Voz 1

01:40

es de conocimiento no sabía qué era lo que me pasado sabía que era una mina diferente a la de no tenemos a ponerle nombres ya con once doce año pues ya me pude poner escuchó sobre la zona transexualidad ella fue cuando pudo hicimos una mujer ya cuando supe ponerle nombre a lo que ha sido noticia a mi madre Madden nace todo toda mi familia me haces