Juan Antonio Caballero: "Es un problema importante que los jóvenes no se acerquen al activismo social"

Voz 1727 00:00 Juan Antonio Caballero buenos días hola buenos días Juan Antonio Caballero es el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales tres mil asociaciones más de un millón de socios como ha cambiado en este medio siglo la movilización vecinal que hace cincuenta años perseguía cosas tan concretas como conseguir Lucia asfalto para barrios de Halo

Voz 1 00:18 pues ha cambiado como tenía que cambiar lógicamente si la sociedad está cambiando si cambia no estamos en una época en la que no existía libertad pues ahora estamos en una época en la que hay representación política democrática y Borowski que ahora tenemos que pelear con otras retrasar más la mayoría de esas almas Un pues el ejercicio de los derechos ciudadanos y obviamente pues sí al principio no teníamos más remedio que trabaja con cosas tan primarias como lo que ha comentado hace un instante pues ahora tenemos que hablar pues de la sanidad tenemos que hablar de de del empoderamiento de las mujeres tenemos que hablar de de de de la educación drogadependencia aquí tenemos que también pues de los modelos diez ciudades que están surgiendo pues con estas características de sostenibilidad de cohesión social de inclusión social etcétera es decir que a poco que pongamos sobre el tapete alguno un asuntos pues se yo creo que no les tienen tajo para para muchos años

Voz 1727 01:20 para mucho tiempo si los más jóvenes no sé yo si tienen memoria de aquellas batallas muy concretas que permitieron la recuperación de la dignidad muchos barrios también de la lucha por las libertades los jóvenes están hoy en las asociaciones de vecinos

Voz 1 01:36 yo creo que nos ocurre como a la mayoría de de entidades sociales no hay un cierto alejamiento de la el activismo vamos a llamarle juvenil no porque vivimos en la sociedad tremendamente liberal la sociedad donde se anteponen en muchas ocasiones los intereses particulares a los colectivos esto de reunirse me levantaron un acta de hacer una asamblea de mantener un local Wes es toda la verdad es que mucha gente no le no le hace mucha gracia parece que están más pendientes de un flash en un momento determinado de una motivación fuerte en un momento determinado pero yo creo que es un problema también generales problema social porque dejó nos acercaremos lado a activismo social y es un problema importante porque bueno las nuevas generaciones donar en tener que coger las riendas de muchas cosas oí tendrán que ir a remangarse que decimos no

Voz 1727 02:34 interlocutores con quiénes hablan las asociaciones de vecinos con la Federación Estatal de Municipios y Provincias sabemos que sí porque su secretario general participa en la conmemoración tienen interlocución en el Gobierno por ejemplo

Voz 1 02:46 en el Gobierno no tenemos una interlocución uno de los problemas importantes de momento es de final es una visibilidad hace global es decir nosotros somos fuertes en los barrios somos fuertes a nivel municipal pero conforme vamos subiendo escalones en la organización política por ejemplo a nivel de comunidades autónomas ya o a nivel de Estado pues nos cuesta hacia ese reconocimiento no es también una responsabilidad nuestra porque a no no dos bien un asunto muy concretos pero cuando realizamos nos cuesta porque pensamos formación estamos discusión digamos recursos necesitamos y entonces entre esas dificultades propias que nosotros tenemos de auto organización y esa falta está de reconocimiento por parte del Gobierno de de un movimiento tan importante como el movimiento vecinal que es el más importante de todos los movimientos ciudadanos que existen en este país y que además es peculiar de nuestro país pues se juntó un poco las dos cosas no entonces a nivel de Gobierno nos cuesta muchísimo hemos tenido algunas intervenciones sobre temas un muy muy muy muy puntuales pero no hay una capacidad de interlocución como para sentarnos y vamos a llevamos a este asunto vamos a a a ver qué posibilidades hay de desarrollo y eso prácticamente está está negado

Voz 1727 04:05 es son los que saben de verdad que está pasando la vida de la gente de la vida de los barrios en la vida de las ciudades por lo tanto más de un millón de socios tres mil asociaciones cincuenta Aniversario nuevos retos pues enhorabuena y gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 1 04:20 pues gracias a vosotros porque necesitamos de vez en cuando que se nos vea a nivel de Estado