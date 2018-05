SER Historia: María Estuardo (25/02/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares diles a esos oficiales que de aquí no se llevan nada más Ana se ha marchado momentos señora bastante suplicio es para una reina atender las peticiones de quienes no merecen y ser sus súbditos para que encima se me prive de mis enseres personales Paula

Voz 2 00:19 que son estos escritos en francés lengua del enemigo es una

Voz 1 00:24 os habéis apoderado con violencia de lo que precisamente quería hoy mismo entregaron una carta destinada a mi prima la reina Isabel una carta dirigida a la reina puedo desvelar su contenido Paulette pido en ella un gran favor una entrevista con la reina en persona a quien no he visto jamás Isabel es de mi familia igual habían jerarquía de mi sexo como prima como reina como un giro sólo en ella puedo poner mi confianza pido además una segunda gracia quiero un sacerdote de mi religión

Voz 0772 01:04 bienvenidos a Ser Historia la figura de María Estuardo viajaremos a la Inglaterra del siglo XVI con esa controversia que hay alrededor de la de la reina Isabel primera María Estuardo de Escocia esa lucha entre los Estuardo y Los Tudor y sobre todo el trasfondo trasfondo lleno de enigmas históricos relacionados con esas cartas encriptada que escribían escribiendo unos a otros y que en definitiva acabaron con la con la vida de la de la reina escocesa junto con Jesús Callejo dedicaremos precisamente el Cronovisor la crono ficción de Mona León Siminiani a este interesante tema nuestra segunda B ahora hablaremos de de asuntos no menos interesantes vamos a conocer la familia Baroja esa familia de intelectuales de del País Vasco que han tenido una trascendencia muy extensa a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI y viajaremos a Córdoba para conocer la estela de Montoro una estela en donde se conservan dicen los primeros ideogramas parecidos a una escritura de la Península Ibérica en nuestro último bloque hablaremos de las relaciones entre España y Estados Unidos no es lo podéis perder

Voz 0772 02:23 eso es Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia qué tal Nacho Ares hallado pues yo aquí fenomenal porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el siglo XVI ya sabes que yo aparte de Egipto loco esto siglo a ya hay siglo siglo de ese ya veo que tiende al

Voz 6 02:38 sí al redil en esta ocasión vamos

Voz 0772 02:42 a a viajar a la Inglaterra isabelino aunque vamos a hablar de una figura María Estuardo reina de Escocia pero que también tiene sus elementos enigmática con esos elementos extraños insólitos que la convierten en un personaje realmente destacado de este mediados último tercio del siglo XVI sí sí sí

Voz 6 03:05 hoy maldito la verdad es que María Estuardo precisamente por tener como enemiga acérrima suprima no Isabel I la complicó la vida a la complicó la vida en el Reino en su vida personal en su vida profesional y al final perdió la cabeza literalmente hablando pero es verdad que nació en una época convulsa época de disputas religiosas y que claro que una fuera protestante elabora la otra fuera católica no la ayudó mucho en este caso a María Estuardo que que defendía legítimamente ese trono de Inglaterra fue reina de Escocia no durante mucho tiempo pero eran épocas muy difíciles eran épocas en las que España también juega un papel predominante ya lo veremos también en qué sentido María Estuardo pues parece que no jugó bien sus bazas en el fondo ya sabes que todos una partida de ajedrez hay que mover bien los peones en un momento dado no los movió bien y eso que no vivió demasiado para contarlo pero media vida por desgracia es lo pasa en la cárcel

Voz 0772 04:05 por desgracia todo esto lo podéis seguir no solamente en la crono ficción que vamos a a presentar ahora también quiero recordar que aparte de las redes sociales que hemos escuchado ahora a la cuña de las redes sociales desde hace unas semanas está ya funcionando en nuestro canal de Youtube SER Historia iba a encontrar muchos vídeos de cómo hacemos el programa de cómo hacemos esos viajes en el tiempo a informaciones que complementan completan todo el relato que presentamos en estas dos horas de Historia hay sobre todo en esta primera hora del Cronovisor junto con Jesús Callejo si te parece Jesús con una cauta vamos a escuchar esta crono ficción de Mona León Siminiani escrita dirigida por ella para acercarnos un poco a la vida esos últimos instantes con ese hachazo final que acabó separando la cabeza del cuerpo de esta reina de Escocia María tú ahora vamos a escucharlo

Voz 7 04:56 pero no ficciones de Ser Historia

Voz 9 05:32 a cuántas personas a lo largo de la historia les habrán decidido el destino otras personas cuántas mujeres cuántas habrán burlado ese destino de todas las maneras posibles hasta qué punto es las limitaciones sexta

Voz 10 05:44 Pernas son verdaderamente límites internos y hasta cuál se conviertan en palancas que espolea aún más las ansias de libertad hay veces en que uno es uno y sus circunstancias pero hay otras en las que da la impresión de que las circunstancias ocupan un lugar tan Grace

Voz 8 06:00 de que a uno o a una solo le queda ir detrás de ellas

Voz 0772 06:06 hasta

Voz 11 06:08 María Estuardo los últimos días una reina

Voz 13 06:12 a hablar de la vida de María Estuardo es hablar de lucha de poder de envidia deben de sentencias de Mohn nacida en Escocia y criada en Francia María regresó a Inglaterra desterrada que su país natal pidiendo auxilio a su prima la reina Isabel I de Inglaterra hoy situamos la acción a finales de mil quinientos ochenta y seis María Estuardo lleva encarcelada casi veinte años en el castillo de acusada de un crimen de Estado por ordenar la matanza de su marido y tomar la mano del supuesto asesino quien ayer fuera reina de Escocia hoy desde su calabozo inglés de pasar los días con el peso de la ejecución

Voz 14 06:57 cada vez más cerca

Voz 1 07:03 eres tú diles a esos oficiales que de aquí no se llevan nada más no se ha marchado momentos se bastante suplicio es para una reina atender las peticiones de quienes no merecen ser sus súbditos para que encima se me prive de mis enseres personales

Voz 2 07:19 que son estos escritos en francés a lengua del enemigo es una

Voz 1 07:24 os habéis apoderado con violencia de lo que precisamente quería hoy mismo entregaron una carta destinada a mi prima la reina Isabel una carta dirigida a la reina puedo desvelar su contenido Pauleta pido en ella un gran favor una entrevista con la reina en persona a quien no he visto jamás Isabel es de mi familia igual habían jerarquía de mi sexo como prima como reina común mujer sólo en ella puedo poner mi confianza pido además una segunda gracia quiero un sacerdote de mi religión

Voz 13 07:57 no olvidemos que a finales del siglo XVI y en Inglaterra se había abierto la grieta con el papado de Roma los católicos papistas como María habían pasado a ser el enemigo del reinado de Isabel católicos y protestantes pasaron a ser rivales

Voz 1 08:13 quiero además un escriban un notario a quién dictar mi testamento disponer de cuanto poseo llevo recibiendo silencio desde mi comparecencia en el tribunal sin abogado que me defendiera ha terminado mi proceso condenada se presentarán de improviso a los verdugos como los jueces

Voz 15 08:33 siempre que así será llegar en mejores disposiciones

Voz 1 08:37 me figuro que sentencia puede pronunciar el Tribunal de Westminster también de que escapa a la reina de Inglaterra

Voz 15 08:45 tengo recepción con la reina le hace llegar su carta

Voz 1 08:48 espero que pronto tengáis algo que decirme

Voz 16 09:01 mientras tanto

Voz 13 09:03 a la reina Isabel no paran de presionarle para que ejecute a María hay cierre su enlace con el duque de Anjou algo que de paso anularía cualquier apoyo de Francia a María Estuardo

Voz 14 09:13 Nos encontramos en palacio

Voz 17 09:17 adelante ser Pauleta quién es ese joven apuesto pues acompañar con su permiso Majestad

Voz 11 09:23 Sporting recién llegado de largo viaje

Voz 17 09:27 se rinde estos prontos si os ofrece su

Voz 11 09:29 los recibirlo con bondad caiga sobre él un rayo nuestro favor

Voz 17 09:36 majestad Said bienvenida en la Terra habéis viajado mucho ser Mortimer tengo entendido que habéis visitado Francia y Roma decir nada de lo que trama nuestros enemigos

Voz 18 09:46 Dios nos confunda que los datos caigan sobre sus

Voz 17 09:49 Nos acusan de haber frecuentado en las escuelas de Rennes jurado vuestras creencias

Voz 18 09:54 confieso que lo Fit con el deseo de servirnos Pauleta que traéis hay una carta que os dirige la reina de Escocia que otra era esa carta inútiles lamentos que debiéramos evitará el sensible corazón de la Reina dame esta carta vale ley Nano me ocultó su contenido pide una entrevista con la reina Isabel está sentenciada visitará que se haya destinada al cadalso exacto indigno de Su Majestad la Reina se acerca a ella la sentencia no podrá ejecutarse porque la presencia real lleva consigo el indulto

Voz 15 10:25 qué dice usted conde de Leicester las leyes de Inglaterra no la voluntad demuestra soberana han condenado a María digno será de la magnánima Isabel obedecer a sus nobles impulsos mientras la ley guarda su riguroso y firme

Voz 18 10:40 señora nos despoje vuestra propia mano de la libertad de obrar según convenga no es posible indultar la salvarla debéis herir o recibir el golpe subida es vuestra muerte su muerte

Voz 17 10:53 nuestra vida es suficiente Linares apoyaremos el modo de conciliar la clemencia con los deberes que impone la necesidad entre tanto retira ser Mortimer Jaguar de aquí quiero hablar

Voz 13 11:07 la solicitud del cara a cara ponía la reina entre las cuerdas tomó una importante decisión encargarle al joven Mortimer que acabara con la vida de María lo antes posible

Voz 14 11:18 pero asumir un encargo no es llevarlo a cabo

Voz 13 11:21 empieza el juego de estrategias Mortimer y el conde de Leicester

Voz 14 11:25 están a punto de cerrar un trato

Voz 15 11:34 Kazim en secreto la asegurarle que pueda tener

Voz 18 11:39 confío en la reina de Escocia e Atilios en

Voz 17 11:43 aplazados

Voz 19 11:49 sí ahora tenemos

Voz 15 11:57 sólo el imperio de las circunstancias me ha convertido versátil sale Marie

Voz 16 12:02 hoy quisiera alcanzar su por Dios

Voz 18 12:06 se sabe que preferían obscenas que yo decidí convertirme en el juguete de las reinas

Voz 15 12:11 Saray cuando estuve a punto de casarme con Marie años desquicia y ahora viene otro a Mel fruto de Ankara Constantine

Voz 13 12:20 el conde de Leicester no puede reprimir el amor que siente por la reina María ni tampoco la desolación por ver cómo la reina Isabel está a punto de caer en los brazos del duque de ancho

Voz 14 12:32 estará dispuesto a todo sólo les hace falta una tabla de salvación

Voz 15 12:38 esta carta que me habéis traído me asegura que meter zona la sal se dan mi recompensa

Voz 18 12:45 nada habéis hecho por liberarla en todos estos años yo quiero deberán todo está preparado y vuestro poderosa auxilio para que sea un éxito según

Voz 15 12:55 cómplices y confió en que adiestrado proyecto me habéis metido saben también ellos mi secreto

Voz 18 13:03 tranquilizarnos para nada figura es en el combo además si yo fuese miserable capaz de asesinar la como me ordenó la reina Ico mal este instante espera que lo haga decirme que precaución habéis tomado por salvar su vida

Voz 16 13:17 claro orden su

Voz 18 13:19 la reina confiada como confío María en dos

Voz 15 13:23 bien habéis obrado perfectamente ganamos tal vez pueda persuadir a la reina Isabel a que visite a su rival la sentencia no podrá ejecutarse desde el momento en que la reina La Haya

Voz 18 13:37 esto defender a vuestra madre con batín doblemente Corella Seris dueño de Inglaterra cuando queráis retenerla en vuestro poder hasta que haya devuelto la libertad a María Estuardo María guardar y con suelos Batlle la seguridad de dieta llevasen

Voz 1 13:53 Carlos

Voz 18 13:54 no voy a ser el instrumento de su libertad sus avales

Voz 13 13:58 Mortimer tienen un plan como dice que no va a salir Leicester finalmente convenció a la reina para que asistiera a una jornada de caza precisamente en los jardines del Castillo de Foz lucro y allí encontrarse con Mary y creo que llegamos justo fácil

Voz 20 14:20 señora estado en la corte y entre vuestra carta gastos hijo salir a los jardines a consecuencia de mi carta de navegación sus tangos que queremos decirme está cazando el pacto en breves instantes demuestra pasó ha quedado pálida Burkina ibais aviso dado antes que me repito y grabó en mi memoria una a una las frases que quisieran emplear para tocar su corazón Nickon moverla de repente todo lo olvidé tus se desvaneció María Isabel tienen sus manos por cuerpos humillados la acompaña Varley en malo

Voz 17 15:00 sólo lo acompaña logre trece que viene nacional cómo te llamas estos jardines los jardines del Castillo de ella antes él es esta mujer quien me habló de la sumisión de tengo delante de mí a unos aquí en la desgracia no ha podido abatida voy a olvidar lo que son y cuánto he sufrido para arrodillarse a los pies de la que fuese causado deshonroso este es vuestro lugar Lady María doy gracias a Dios por supondrán que tenéis que decirme Lady Estuardo puesto que habéis pretendido hablar conmigo

Voz 1 15:43 me es imposible ni propio favor sin acusarlos gravemente no lo desee vuestro modo de proceder para conmigo no fue ciertamente justo he sido forzada a comparecer ante un tribunal indigno me encerrada entre los muros de un calabozo ahora ya no hay rejas ya no hay intermediario decidme en que falte porque han sigo caros satisfacción

Voz 17 16:06 no acusa la suerte cuando su pastel y con ella este duelo a muerte en Mi pacífico Reino vi Mister encender el fuego de la discordia que me han de importar vínculos de sangre y el derecho de gentes si la Iglesia rompe con todo vínculo no haré más que practicar lo que enseñan vuestros sacerdotes no quiero alianza alguna con la raza de las serpientes

Voz 1 16:29 me habéis tenido siempre por enemiga por extranjera si yo hubiese sido Reina hubieseis contado con mi amor y fraternidad como prima mía que sois Lady Stewart vuestra familia

Voz 17 16:40 es el tabaquismo vuestros hermanos Los Frailes reinado

Voz 1 16:45 para renuncio a toda pretensión a la Corona ahora acabado prima pronunciar la palabra que nos ha traído aquí decir por fin soy libre María lo hoy recibirá mi libertad y mi vida como presente de vuestra mano

Voz 17 17:03 dos por vencida Lady Estuardo Se acabaron los aventureros dispuestos a ejecutar por una acción caballeresca ya no seduce y allí matan a los amantes como los maridos Prisma

Voz 1 17:15 prima prudencia Lorna el Chester

Voz 17 17:20 estos son los hechizos que ningún hombre contempla impunemente estos demasiado ahora mostrarnos vuestro verdadero rostro porque hasta ahora sólo hemos visto la más vasta de resignación

Voz 1 17:34 torna al cielo dolorosa conciencia ira ponen mis labios el dardo venenoso

Voz 18 17:40 Nos escucháis más majestad no escucháis Huff

Voz 1 17:45 se ha profanado por una baza si la justicia hubiese triunfado de la suerte os veríamos hundida en el polvo de mi presencia porque yo yo soy la reina María

Voz 18 18:00 echó señora iniciando Paulette después de tantos años de triunfo que de Haditha habéis ofendido hasta implacable mujer que tiene el Rayo en sus manos es soberana noto más prisa los ojos de su amante a los ojos de leches

Voz 21 18:22 ya estaba testigo de mi triunfo Rega inmediatamente la prisión nada

Voz 18 18:29 al atentado contra la reina

Voz 13 18:38 el atentado fallido contra la reina agilizó los acontecimiento Mortimer fue el primero en acudir a hablar con María ocultando por supuesto las intenciones amorosas el conde de Leicester y prometiéndoles que esa misma noche iba a liberarla por su parte la reina Isabel se apresuró a buscar culpables la alianza con Francia estaba rota y estaba libre de culpa

Voz 14 19:00 se acerca el desenlace

Voz 18 19:05 Javier Conde siguen nuestros pasos Jesús también mucho cuidado vengo para avisarles que han descubierto puestas estivales han creado encontraba una carta de la Reina dirigida a vos te escucha íntima al cumplimiento de vuestra palabra renueva su promesa matrimonio recuerda el regalo en el retrato

Voz 15 19:24 Lord Marley posee en la carta

Voz 18 19:28 aprovechar la ocasión advertida la riña salvarles salvados jura que sois inocente yo marcha escoció en busca de nuevos afiliarse a Vostok ahora probar cuanto puede vuestros renombre usado talante es lo que voy

Voz 21 19:43 guardias prendiendo esta reo prestado ya asegurado bien

Voz 18 19:47 acaba de descubrir según infame complot persa

Voz 21 19:53 como no me importa me pisotea Mi querida debe ser su salvación soy libre son ejemplos de valores Divina María ve hacia el día

Voz 13 20:29 la muerte de Mortimer precipitó los encarcelamientos de los acusados del atentado y lo más importante la reina Isabel llena de odio presión y dudas acaba de firmar la sentencia de ejecución de María Estuardo el más conforme con esta sentencia es sin duda Sir darle mano derecha de la reina Isabel quién se apresuró a llevarla a cabo

Voz 16 20:54 amigo Paulita señora me ha dicho es una paliza a que se ha pasado toda la noche despidiéndose por carta a sus hijos redactando su testamento su puño y letra

Voz 23 21:05 no quiero lloros ni lástima Pauleta deberíais alegrar conmigo de llegado el término de mis dolores gozosa con el alma pronta

Voz 1 21:13 avanzarse hacia la eterna Libero

Voz 23 21:16 esta nueva vez me siento Reina nueva vez me siento digna sólo hay una cosa que oprime Mian impide volar conjugue libertad

Voz 16 21:27 es decir aliviar vuestro corazón confiando tales inquietudes fiel amigo

Voz 23 21:33 quiero confesar me con vos por última vez recibir la absolución de vuestra mano

Voz 16 21:39 he sido enviado para vivir vuestra última confesión hay gusto hostil consagrada mismo Santo Padre nombre de paz dijo espíritu santo Reina María currabais y es decir la verdad ante el dios de la verdad

Voz 1 21:54 mi corazón está abierto para vos y para

Voz 16 21:58 y de qué pecados excusa la conciencia

Voz 1 22:02 mi corazón se ha llenado de odio y de envidia y pecho si agita con pensamientos defendían me acuso también de un amor culpable ni Ivano corazón fue arrebatado hacia un hombre que me hizo traición irme abandonó

Voz 16 22:16 de qué más os acuso de conciencia

Voz 1 22:19 un sangriento crimen se interpone como siniestro fantasma entre el cielo y permitir que degollaron a mi esposo y concedían y mano al asesino ex bien mi crimen con los más rigurosos castigos que la iglesia impone pero la serpiente que se agitan en mi pecho no se adormece

Voz 16 22:39 con el Caixa puesto Dios el crimen por el cual los castigan los hombres jamás

Voz 1 22:44 líder con el pensamiento atente contra la vida de mi enemiga

Voz 16 22:49 eh pasamos oigo pues en virtud de mis poderes de todos vuestros pecados recibir el Cuerpo y la Sangre sacrificados pues vamos ahí sostener todavía último y rudo combate con bastante fortaleza para adornar todo emoción de odio y Correa

Voz 1 23:08 noten reincidencia alguna sacrifique a mi Dios mi amor

Voz 15 23:15 preparamos pues recibiros Lores por ley cuando en Exeter estar aquí

Voz 13 23:30 María Estuardo ahora sí se encuentra a un paso de la muerte acusada de traición por el Tribunal de la Inquisición reunido Mister quién declaró a la reina María culpable de urdir e imaginar la muerte y destrucción de la reina de Inglaterra

Voz 14 23:46 recomendando su muerte

Voz 18 23:48 Lady Estuardo vengo a recibir vuestras últimos órdenes la reina quiere que nada se rehuso injusticia gracias Milán

Voz 1 23:56 mi testamento encierra mis últimos deseos lo entregué al caballero Pauleta pido que sea ejecutado con toda fidelidad por lo que pido que se permita a mis criado retirarse con libertad a Escocia o Francia donde ellos quieran será era como lo De6 puesto que mi cuerpo no descansará en tierra sagrada permitir al menos que se lleven corazón amistad con ellos hay de Mines tuvo siempre será así

Voz 14 24:22 es un saludo en nombre de su hermana a la reina de Inglaterra

Voz 25 24:27 decirle que le perdonó mi muerte de todo corazón y que deploró mi arrebató de hayas Dios la tengan su guarda y le conceda venturoso Reina y usted Conde de leche este cumplís vuestras Balah me prometí un día el apoyo de su brazo para salir de la prisión dímelo prestarles Osasuna aspirar a la mano de dos reinas rechazase estéis aún corazón tierno para ganaron orgulloso a las plantas de Isabel ruego a Dios que tal recompensa no se conviertan vuestro castigo adiós nada me queda en este mundo en fin están mi principio

Voz 13 25:24 María Estuardo fue degollada en febrero de mil quinientos ochenta nunca sabremos si hubo más envidia deseo de venganza luchas de poder o arrepentimiento si sabemos que Isabel primera reinó en Inglaterra hasta su muerte a los sesenta y nueve años el destino hizo que le sucediera en el trono Jacobo I de Inglaterra y cuarto de Escocia el hijo de María Estuardo

Voz 11 25:53 María Estuardo reina de Escocia en esta ficción han participado Irene Serrano como María Estuardo Roberto Cuadrado como Paul Leto Yolanda Veiga como reina Isabel José Bustos como sirvo ley Salvador Garrido como Mortimer Juan Mejías como conté Leicester guión de Carmen Socías libremente basado en la obra Maria Estuardo de Friedrich Schiller con la colaboración en el programa de Juan Ochoa producción que Revilla realización y diseño sonoro Carlos Hurtado dirección del episodio Carmen Socías este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia

Voz 0772 26:44 Jesús todavía bueno se le ponen los pelos de punta escuchando el hacha cayendo sobre de madera separando la la cabeza de del cuerpo de decían que además que llevaba peluca

Voz 26 26:55 eh que tenía el pelo cano que debajo de la

Voz 0772 26:59 las faldas apareció un perrillo también hay una hay un momento casi legendaria no alrededor de la de la muerte de María Estuardo

Voz 6 27:07 bueno a mí me ha salpicado a la sangre porque no fue un hachazo fueron tres la verdad es que el verdugo no estaba muy muy diestro en este momento

Voz 0772 27:17 el es difícil es difícil y más con peluca

Voz 6 27:20 acertar ya ahora un problema porque en aquella época bueno y las posteriores la acertar a la primera incluso se les daban Plus Alberto para que acertara rápidamente que ejecutara cuanto antes porque sino era uno atlántica degollada en este caso sólo fueron tres hachazos pero excepto con otros ávido hasta más de media docena no que se lo digan Ana Bolena el caso es que esta mujer María Estuardo que no lo hemos podido ver porque para eso es la radio iba con un vestido rojo yo lo estoy rojo simbolizaba el catolicismo ya quería reivindicar hasta el último momento esa especie de protesta silenciosa de que ya moría no sólo por en fin a las conspiraciones políticas sino también porque era católica os estaba mal visto en un reino anglicano entonces todo eso sí que generó mucha expectación murió dignamente como tiene que morir una reina lo que tú dices luego se generado muchas leyendas urbanas alrededor de su muerte sí dijo esa frase de Essen en mi fin está mi principio cuál es una frase que tiene su enjundia como te das cuenta ya es cierto porque en el fondo a partir de ahí se convierte en un mito ya está la han intentado canonizada lo cual no sé en qué se han pasado porque su vida tampoco era muy Santa que digamos cómo de ningún monarca de aquella época me atrevería a decir bueno octavos en nombre de un santo varón no seguro seguro bueno Jesús Callejo quiero no tengo aquí delante del teclado de este Cronovisor cuál es la fecha que me invitas esta semana a teclear bueno pues una fecha clave por supuesto en la vida de María Estuardo donde empieza ese principio de sufíes sin ella saberlo que es el quince de mayo de mil quinientos sesenta

Voz 12 29:06 sí

Voz 27 29:07 es

Voz 17 29:11 adelante

Voz 0772 29:13 Jesús Calleja les está esperando junta tal gran avisaban

Voz 7 29:29 quince de mayo de mil quinientos sesenta y siete

Voz 0772 29:32 para ser una boda real es una boda clandestina hay muy poca gente en esta boda de María Estuardo tu yo estamos escondidos detrás de uno de los pilares de la de la iglesia sin que nos vean porque seguramente vamos a llamar la atención por nuestras ropas porque llevamos nuestros G

Voz 28 29:45 pones en nuestras calzas Si

Voz 6 29:48 qué no sienta eh que sostiene que ese reto estar puesto que ya te he dicho que no te sentaba y no te combinada con los pantalones pero

Voz 0772 29:56 fíjate que no llamamos la atención y es importante porque como digo estamos en

Voz 6 30:01 la ceremonia que así

Voz 0772 30:03 hay Pastrana

Voz 6 30:05 cutre bastante hay otro que una ceremonia real una ceremonia que tenía que tener toda la pompa circunstancia pero no lo es porque este es el tercer matrimonio de María Estuardo los precedentes ya son un poco dudosos el tercer matrimonio ya es el tercero ya es el tercero además era católica encuentra de la Iglesia anglicana que era la que precisamente Enrique VIII le hizo crear la inglesa la allí la Iglesia anglicana para poder divorciarse claro más o menos que la iglesia cristiana hombre claro a ver si es verdad que sus dos anteriores maridos están muertos la justificar la justifica pero el tufillo que hay alrededor de esta boda es muy complicado no porque se la acusa a ella ya su amante ahora actual marido estamos hablando de del cuarto conde de Boston que es un piezas Un piezas Un buen pájaro por qué se le acusa a él y a ella de forma indirecta de la muerte de su segundo marido no de Enrique Estuardo donde una explosión unos meses antes fíjate que no tarda mucho en casarse nueve meses antes una explosión en su vivienda iban hacia mentalmente muere digo accidentalmente con Comellas luego se demuestra que aparece estrangulado lo cual es un poco raro es incompatible con la explosión de pólvora que se produjo lo mismo le pilló mal si exactamente el mismo estrangulado como diciendo

Voz 0772 31:27 el técnico estrella eh

Voz 6 31:29 todo eso en fin y hay un tufillo más la versión que dio María para casarse de esta manera fíjate que lo estamos viendo de forma clandestina tú lo has dicho muy bien es una hora intempestiva son las cuatro de la mañana estamos en la capilla del Palacio de Holy Ruth muy pocos así instantes hay muchos que no han querido participar para que no salga técnicamente poder para que no salga en la foto se hubiera fotos en aquella época pero no querían ser testigos de este evento que pesaba que eran poco ignominioso en el fondo no hay ni misa ni órgano diván que te entonces fíjate tú qué boda más extraña efectivamente así duró la boda porque no tuvo mucho mucho recorrido pero esto esto la marca como un estigma porque todos los nobles escoceses católicos es está casado encima por Enrique protestante ya es lo que le faltaba no lo están viendo cómo unos ojos esto crea unas facciones dentro de de Escocia que haya no lavan no la van bien claro esto es lo que genera luego una una guerra estamos hablando de que la boda se está produciendo de mayo en junio en junio de este año ya hay un avatar ya a la de Carver Vigil que ya pierde hizo entonces con todos estos antecedentes sabiendo encima fíjate lo que ya dijo para justificar esta moda dice que el conde de Broadway la secuestra que la viola y entonces para salvar su honor se tiene que casar con él pero esto se logre duda Santa sabíamos que eran amantes no sabemos nosotros que somos cronista entonces que está orquestado y que en el fondo está poniendo la primera piedra de lo que luego va a ser un cúmulo de desgracias porque la batalla está la pierde luego hay otra que también pierde a parcelas escapa intenta escapara ánimas menos que a Inglaterra pensando que suprima la la va a acoger suprima Isabel ya sabemos lo que hace la tiene ahí a la sombra durante casi diecinueve años pero todo surge a partir de esta voz esta boda Un poco infame de una boda extraña donde la muerte de su segundo marido queda bajo la sospecha de esto que estamos diciendo es decir cómo puede ser que muera supuestamente de una explosión y luego aparezca estrangulado donde sabe que se llevaron muy mal solo duró año y medio su segundo matrimonio entonces todo esto con sus vi colación es con Francia que para entonces Francia era el archienemigo de Inglaterra pues imagínate no se está creando el cargo de cultivo de lo que luego la va a pasar

Voz 0772 33:52 de lo que lo luego la va a pasar y que es lo que hemos recreado un poco en la en la crono ficción fíjate que en ese relato eh

Voz 29 34:02 no se pasa de puntillas por

Voz 0772 34:04 un hecho que yo creo que es emblemático en en la historia antes decía que la crónica era de Mona León de Carmen Socías que seamos basado perdona Carmen un beso muy grande qué le le da la atribución de de tu de tu trabajo amonal pero bueno en la crono de ficción de de Carmen Socías pasaba de puntillas sobre un detalle que además yo se lo dije así porque quería desarrollar lo contigo en el Cronovisor que es todo ese mundo de de espionajes de de cartas encriptada de mensajes secretos que corrían desde la cárcel donde estaba María Estuardo a sus seguidores en Francia pues con la idea de quitarle el trono Isabel I de Inglaterra sesionando hola nombrarla ella coronar la como eh como reina de Inglaterra de Escocia

Voz 30 34:56 adelante por lo que pensábamos Es Francis María de Escocia escrito a Francia del dejadme ver si todo más como Bosch pensaba insiste escrita en clave si me permitís efectivamente está en clave es muy sencillo señor unas pocas horas y lo sabremos todo bien así que ella creyó en ambos ida gracias a Dios por mi ayuda no hubo problemas ninguno señor el cervecero y había su trabajo con todo entusiasmo al fin y al cabo el están pagando a doble una vez la reina María y otra vez vamos

Voz 31 35:39 cuando la carta haya sido de cifrada de llevarlo a la embajada de Francia con toda prontitud hacerles saber que estáis actuando como correo y que cualquier contestación cualquier futura comunicación con la reina de Escocia tendrá que hacerse a través de vos con las cartas la extraer aquí para que sean descifrar las antes de que bus las lleva a chatos le podéis confiar en mi ser Francis sin duda que puedo sí estima en algo vuestra vida

Voz 0772 36:07 escuchábamos a se Francis Wall sigan jefe del servicio secreto de la reina Isabel primera de Inglaterra en una serie que estos días preparando precisamente el Cronovisor me vuelto a ver una serie fantástica de la BBC del año mil novecientos setenta y uno Elisa vez Regina en donde se Nos muestra el que está me atrevería decir que que es una hagiografía no de Isabel prima pero bueno la verdad es que cuenta la historia muy bien de de cómo fueron es todos estos momentos convulsos del año mil quinientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y siete en donde María Estuardo es un elemento más de esa cadena de de eslabones que forman la traición el complot de Vinton para acabar con la vida de Isabel primera de de Inglaterra y esas cartas que ella

Voz 33 36:58 vi hay enviaba a través de de un Taberner

Voz 0772 37:01 pero en un doble fondo de una de las de uno de los barriles cartas encriptada que luego un ayudante de Francis igual sin dejamos que era Tomás Philips un filólogo un extraordinario personaje del mundo de las humanidades de la Inglaterra del siglo XVI fue el que desencripten no podían ver todos esos mensajes ocultos con la idea del complot

Voz 34 37:24 para asesinar a Isabel primera

Voz 0772 37:27 que fue todo hay que hacerlo hay la reina Isabel le costó firmar la sentencia de muerte porque no creía que su prima es cierto que la mantenía oculta la metía prisa la mantenía prisionera pero se negaba a creer que suprima la fuera traicionar de de aquella de qué manera Le costó le costó hace hacer caso a sus secretarios ofrece igual se deja el jefe del servicio secreto

Voz 34 37:48 de aquella época para bueno pues para para acabar cortando la cabeza

Voz 0772 37:54 les momentos eh con tres achaques a amarilla

Voz 6 37:57 pero también es verdad Nacho que Isabel estaba buscando la disculpa para ejecutarla quería quitársela medio estaba buscando una razón de peso entonces la razón de peso era esta carta esta carta encriptada fíjate en este corte que tú has puesto Se menciona a Gifford Gilbert Gifford es que grifo era un agente doble agente doble entonces trabajaba para los dos bandos por una parte estaba ayudando a María Estuardo tranquila en fin que yo paso tus mensajes a la facción católica no está verla taberna inglesa donde se juntaba pues baby Antoni conspiradores que al final acaba como tú ya sabes muy mal también estaba dando los informes a Francis Buckingham que era pues el secretario personal y además el ex jefe de los de los espías ingleses entonces caro jugar a esa banda por una parte le venía muy bien a a Elisabeth a la reina Isabel porque estaba buscando la justificación y la justificaciones que ella misma declare que quiere derrocar y además quieras es enorme y efectivamente lo encuentro sabes que esa carta también hay un apéndice diciendo supuestamente María Estuardo oye dime quién son los cómplices tal porque así os puedo ayudar mejor todo eso era falso y Didac Hay Caine en el error ella bueno ella indirectamente el que calles va inventó que tampoco debía ser muy inteligente debía tener un cociente entre tú a lo bastante porque porque a todas luces

Voz 0772 39:21 a ningún lumbreras no no no no

Voz 6 39:24 así acabó como acabó y todo eso yo creo que a la reina Isabel la da un respiro absoluto porque por fin tengo la justificación de que esta mujer está traicionando dándome desde la cárcel bueno cuidado una cárcel de lujo porque entraba y salía con la daba la gana comía Pato a nada como mínimo entonces no era una cárcel bastante espantosa como los podemos imaginar en la Inglaterra de aquella época pero también es verdad que estaba en connivencia con Felipe II y Felipe II estaba a la espera de que se produjera ese requisito porque pensaba que iban a cargara a Isabel primera para luego ya intervenir eh ya sabemos lo que ocurre al año después una vez que muere ejecutada María Estuardo el manda esa famosa flota la armada invencible y acaba como acaba para España no y luego dicen que harán los alemán pero formaba parte de un complot que tiene que ver con esto que estamos diciendo ahora pero yo creo que es importante que los oyentes lo sepa no sea todo su juego ya digo de ajedrez un juego de Tronos muy interesante donde estaban implicadas la corona francesa en la Corona española la corona inglesa y la corona escocesa todavía no estaba unido en Gran Bretaña como tal no hasta ahora esta escena hasta el siglo XVIII por lo tanto había sus rivalidades en María Estuardo era la adalid de las pretensiones no sólo tiene monárquica sino también Católicas porque sentado muy mal lo que ocurrió con Enrique VIII y Ana Bolena entonces quieren erradicar aquello y efectivamente no lo consigue porque a día de hoy todavía Inglaterra sigue siendo protestante

Voz 0772 40:48 a muchos de los que nos están escuchando le sorprenderá la idea no de estas que cartas encriptada encriptados de esos sistemas secretos que lo vemos como algo muy cercano a nosotros en el tiempo como películas de James Bond de los años cincuenta el sesenta de la Guerra Fría sin embargo en el siglo XVI ya existían estas cartas encriptada

Voz 30 41:06 recordad señor que amarillas y le prohibió recibir cartas hace muchos meses muchas son de fechas antiguas pero todas han sido guardadas por el embajador francés si el embajador es un fiel amigo suyo estas dos son el español Mendoza le promete armas y ayuda

Voz 31 41:25 esta es una prueba suficiente debemos tener más y esperamos lo lograremos son sondeo

Voz 30 41:35 Tomás Morgan la mayoría señala como agente de María en París Le da toda la información que pueda ser de interés hay muy poco nada aquí que nosotros no sepamos aparte tal vez de no en esta carta señor Morgan habla muy bien de serán Vinton ir recomienda el joven caballero a la reina María diciéndole que se trata de un súbdito que ha puesto a prueba su lealtad

Voz 31 42:00 que estas cartas lleguen a su destino puede que nos lleven a grandes cosas

Voz 0772 42:09 escuchábamos un nuevo fragmento de esa serie de televisión de la BBC del año setenta y uno Elisabeth Regina en donde hablaban sin Francis Sir Francis igual sin Ham hito más Philips este humanista este profesor de lenguas encargado de de ese encriptada las cartas de María Estuardo con con los franceses se menciona la figura de Amazon Ebay Vinton que era católico aunque como muchos católicos en aquella época pasarán consentidos no y tenía una persecución de de de religiones sino que bueno pues la la religión estatal por así decirlo era la anglicana que era la que profesaba la la reina Isabel y los católicos bueno en la medida de lo posible desempeñando su papel en la arte y entre esos cortesanos estaba eh aún Funny Vinton pero en cualquier caso esas cartas encriptada algunas de ellas se conservan en la actualidad los ese conserva la documentación de Thomas Phillips de de esa piedra de Rosetta por así decirlo en donde decía esto símbolo significa con estas letras estos símbolos letras no que en pocos días la verdad es que le le costó era un personaje muy muy inteligente dar con la con la clave secreta

Voz 34 43:17 para llevar al cadalso

Voz 0772 43:19 María esto sí

Voz 6 43:21 bueno entonces se utilizaba la criptografía eso está claro no acto grafía que significa es una palabra que significa palabras secreta se utilizaba no en esa época sino ante pues no digo a Grecia para que es verdad que en aquel momento utilizaba nuevos nomenclátor hacer una serie de de libros te claves secretas pues para traducir luego ese mensaje escrito gráfico por entonces para un poco los oyentes que se hagan una idea esa clave cifrada ese basaba en dos metros por una parte era el método de la transposición el método Tudela sustitución el método la transposición era el menos conocido hoy menos o menos conocido menos usado porque era como demasiado fácil a cambiar el orden de las palabras no se tutorías es la palabra y luego cambiando el orden se convertía Ampera bueno pues ya está más o menos lo podía saber más complicado era el método de sustitución está clave cifrada Si necesitabas pues distintos métodos no bien a través de un nomenclátor gabinete a través de ciertas ruedas donde cambiaban cada signo cada símbolo tocada número es una palabra entonces y no conocías la clave pues es muy difícil saber qué significa lo que estás mandando pero bueno es una cuestión básica para para alguien experto en criptografía como en aquella época que por cierto los españoles eran muy malos mandando mensajes que tu gráficos porque les los delataban continuamente no por el método utilizado sin embargo los ingleses eran un poco más hábiles no demasiado porque ya has visto que en el caso de María Estuardo Se lo pillaron y estos estos secretos estas cartas que mandan en la última etapa no le cuesta la vida a María Estuardo se hacían de una forma muy curiosa porque es escondían sabe es una especie como de fardos que a la vez iban en los Cartoon bueno pues cartuchos eran los corcho de los barriles de cerveza que son los que se mandaban pues era muy difícil detectarlos salvo que el espía doble pues lo sabía perfectamente era una un sistema cifrado de sustitución mono alfabético por lo tanto se descubrió rápidamente cuál era tardó pues nada te digo segundos pero en un par de días se sabía perfectamente cuál era la clave inyectada porque era el sistema que se utilizaba la clave cifrada por sustitución Hinault por transposición stocka chino es muy elemental dentro de los de primero de básica de criptografía Hinault era muy complicado poco para que los oyentes incluso sigan indagando en este tema que parece a pasa donante hay una novela de Conan Doyle que se llama Las aventuras de los hombres danzantes donde precisamente aparecen unos daban antes en fin como una siluetas cada silueta corresponde a una letra pero tienes que saber por por sustitución a quién correspondería ahí es fácil determinar el mensaje cifrado lo que yo me lo paso a anegar Allan Poe por ejemplo por el escarabajo de oro siempre utilizaba más o menos la clave con distintas variantes ese era el sistema que se utilizaba en este momento ese cifrado que valió para la España por ejemplo del gran capitán Fernando el Católico valía para la Inglaterra de Isabel I de María Estuardo que cambiaba no e incluso en algunos casos se basaban en métodos que ya ha inutilizado los templarios que luego utilizaron los masones ocurrió utilizar Op ejemplos con federados en la guerra civil americana

Voz 0772 46:25 has mencionado al gran capitán has mencionado Fernando el Católico hace unas semanas salió la noticia de que el CNI y había descifrado de seco Criptana o mejor dicho unas cartas de Helguera en capitán y en ese momento convulso de comienzos del siglo XVI entre el año mil quinientos dos y mil quinientos cinco seis de de la España la la las luchas que había en Nápoles

Voz 6 46:46 es que

Voz 0772 46:48 bueno he tenido la suerte de estar con el marqués de Maqueda que es el el dueño de este archivo en donde están las las cartas del Gran Capitán que como digo acaban de ser descifrado por el por el CNI y es un tema que hablaremos dentro de unas semanas vamos a hacer un programa especial desde Sos del Rey dos Sos del Rey Kiko en en Aragón donde hablaremos en profundidad de de este asunto pero vamos con un pequeño avance de lo que me comentó el marqués de Maqueda sobre estas cartas encriptada entre Fernando el Católico el gran capitán

Voz 33 47:20 de pronto van a la a la exposición de Quito centenario de de la muerte de Gran Capitán ir despiertan una gran expectación sobre todo las cartas cifradas porque tenemos otras muchas carta que están que están escritas normalmente que va más rápido que escribirlas la carta cifrada causan una gran interrogación mientras el CNI y se ofreció a petición también del Ministerio de Defensa

Voz 19 47:43 hola a descifrar las entonces eh

Voz 33 47:48 a partir de la de la Piedra Rosetta que es una carta que la mi la mitad está cifrada y la mitad de cifrada descubre

Voz 0740 47:56 Vimos que eh

Voz 33 47:58 pueden averiguar la la mayoría del cien por cien de todas las de todas las cifras no entonces esto da pie a los investigadores ENI a qué carta por carta algunas muy larga porque algunas son de de doce y catorce folios

Voz 19 48:16 es decir puedan eh

Voz 33 48:18 aquí transcribir una por una y esto lleva un año y medio de de trabajo

Voz 0772 48:28 parecía fácil pero no lo era tanto yo he tenido mis cae en mis manos esas cartas los símbolos son curiosísimo sano no es que cada letra sea un símbolo diferente no es que a mí me recordaba al jeroglífico egipcio en donde los ideogramas puede ser o una letra o una palabra el mismo el mismo ideogramas no y en este caso había símbolos incluso que me recordaban a al el coreano escrituras orientales Milan muy extrañas no oyes un poco el el éxito de estas cartas que han permanecido pues cinco siglos absolutamente escondidas y que están dando ahora mucha informó

Voz 6 49:00 bueno porque estaban escondidas y nos hubiera descifrado ya creo que el método cartográfico de la España de principios del siglo XVI no era demasiado bueno incluso pues muchos pero aún así

Voz 0772 49:09 el CNI ya tarda un año y medio tarda un año también

Voz 6 49:11 por qué se ha perdido lo que decías ha perdido el nomenclátor es decir tenías que tener las si tiene la clave ya no esté pierdes tienes que hacer combinaciones no acudirá lo consigue evidentemente tampoco creo que ya quiera o jornada completa ganarlo que militar sí sirvió de esas cartas aunque ya lo desarrollará estuve en otro programa en el futuro pero sí sirvió para que Napoles al final la nobleza napolitana pues cediera no poco a los imperativos de la monarquía española en aquel momento y desde mil quinientos tres hasta ahí gracias a la victoria de Griñón por ejemplo hasta mil setecientos catorce pues Nápoles fue un baluarte importantísimo no solo porque formaba parte del Reino de España sino también para la expansión de los otomanos que se les frenó hoy también pues para la ayuda de de la isla de Malta al archipiélago de Malta que gracias no a toda la ayuda de de Nápoles pues sirvió también para frenar sino a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado porque en el Mediterráneo los otomanos los turcos por entonces era una de las fuerzas imperantes entonces bueno Nápoles era como un bastión fundamental gracias a este tipo de cartas que se mandaron Fernando el Católico y el gran capital que por cierto se tenían una enemistad tremenda porque pensó

Voz 26 50:19 la relación de amor odio absoluta tarde

Voz 6 50:22 que Fernando pensaba que tenía una serie de cuernos porque estaba poniendo en fin sus historias con con la reina en aquella época porque es verdad que el gran capitán tenía poco todo los parámetros de

Voz 33 50:33 el caballero nombres

Voz 6 50:36 la obra renacentista oculto alto guapo valeroso etc etcétera ínfima de los tercios tenía todo y sí que hubo

Voz 0772 50:44 sus más esos menos es usted fue el creador de los tercios de los famosos Tercios del ejército español que luego se hicieron famosos en en los Países Bajos pues el gran capitán fue el el inventor el creador de esos tercios españoles es también un poco de de tercio Jesús a mí me me fascina no la idea de que estas cartas que es un elemento tan enigmático en la historia no que muchas veces pasa de de soslayo porque nos acerca mucho a nuestra propia realidad los alemanes con la máquina Enigma intentaron pues eso pues con combinar hacer infinidad de combinaciones y al igual que en aquella época yo hoy en la actualidad también nos llama la atención cómo el mundo de la superstición el mundo de la magia el mundo de de las creencias en cosas extrañas eh pues tenía su protagonismo no en el día a día de los de los monarcas no antes decía que estaba viendo en estos días la serie de televisión Elisabeth de la de la BBC de comienzos de los años setenta y hay una escena que a mí me me cautivó porque la la serie está basada precisamente en en está muy bien documentada en hechos reales no hay una escena en la que aparece en la reina Isabel de Inglaterra con John Dee el mago el jefe de los arcanos de de la reina Isabel en el siglo XVI donde él profetizó que un personaje importante va a morir pero no sabe no no tiene constancia a través de de sus métodos de adivinación si va a ser la propia reina Isabel o María Estuardo no lo lo que poco y crea esa foto obra no en el en el personaje de la de la reina Isabel la figura de John Dee también está un poco a la sombra de todas estos hechos que estamos nombrando de la de los últimos años de la vida de María Estuardo se

Voz 6 52:24 si hubiera sido al final la muerte de Isabel posiblemente hubiera durado tanto hubiera caído en desgracia ser María Estuardo pues el

Voz 0772 52:34 posibilitó seguir asesorando al

Voz 6 52:36 en esa Bell que es su papel fue muy importante es verdad que estuvo a la sombra pero como todo buen astrólogo como todo buen alquimista y como todo buen espía porque también lo era allí tomó

Voz 0772 52:46 para específico porque en aquella época la ciencia y la magia iban de la mano sí

Voz 6 52:50 sí claro a ver si es verdad que es una de las mentes más preclara es que hubo en aquella época

Voz 0772 52:54 dela tendremos que dedicar un Cronovisor solo