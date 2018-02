Sucedió una Noche (25/2/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

sucedió uno un programa producido por Cadena Ser el canal de televisión TCM

bienvenidos a sucedió una noche

sabéis quién fue el bis

Voz 0229 00:56 creo que algunos oyentes la conocen pero otros muchos probablemente ni siquiera hayan oído nombrar pues bien para eso estamos aquí los Sucedió una noche para contarnos esas cosas William Giggs es una de las grandes actrices de la historia el cine de hoy vamos a repasar su trayectoria en el XXV aniversario de su fallecimiento también vamos a charlar de cine con la cantante Chenoa que se ha metido actriz de doblaje o un personaje al que pone voz en la película de animación cavernícola nuestra sección de terror os hablaremos de miseria y hemos preparado también un reportaje a raíz del estreno de todo el dinero del mundo ya sabéis la nueva película de Billy Scott que protagonizaba Kevin Spacey antes de caer en desgracia por las denuncias de acoso sexual y fue sustituido por Christopher claman os vamos a contar otros casos de películas en las que los actores fueron sustituidos una vez comenzado el rodaje tenemos todo listo para empezar así que adelante con Sucedió una noche

Voz 10 01:59 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 11 02:04 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta

Voz 0229 02:15 la película de TCM esta noche a las diez TCM emite un clásico del cine romántico de los noventa Los puentes de Madison de clínica

Voz 12 02:29 es vuestra madre dejó instrucciones precisas de que deseaba ser incinerada incinerada cuando tomó esa decisión pues al parecer pues justo antes de morir además papá compró parcelas en el cementerio de para erigir es una para él y otra para mamá

Voz 0544 02:42 los hijos del personaje de Meryl Streep no entienden que no quiera descansar junto a los restos de su marido prefiera que sus cenizas se arrojen desde un puente el descubrimiento de unos diarios dan la explicación su madre vivió una fugaz historia de amor con otro hombre ese fue su gran secreto Icon la muerte sin podía liberarse del a treinta años atrás mientras sus hijos y marido estaban fuera de casa unos días aquel hombre se detuvo ante su puerta

Voz 13 03:13 estoy buscando un puente uno de esos puentes cubiertos que con estos calores no

Voz 0544 03:18 el puente rosa el mismo era un fotógrafo de la revista National Geographic que quería fotografiar los famosos puentes cubiertos de aquel condado acompañarles

Voz 14 03:29 dárselo puede llevarle hoy indica de modo que usted decide no me importa

Voz 0544 03:35 la idea pero aquella decisión fue el inicio de una historia de amor breve pero apasionada que les marcaría el resto de sus vidas

Voz 15 03:44 no tenía pensamientos acerca con los que no sabían muy fíjate que el rejilla cada uno de nosotros cuente yo sé lo que deseaba en ese momento todo cuento con certeza acerca azerí misma hasta entonces

Voz 0544 04:04 los puentes de Madison es una película de miradas de gestos y detalles los dos protagonistas son personas que cada uno a su modo arrastran un vacío en sus vidas a medida que se van conociendo se dan cuenta de lo mucho que se necesitan el uno al otro

Voz 0229 04:18 el Clínic hay algo en la personalidad vista ama de casa ítalo americana

Voz 16 04:23 con la que se encuentra el tiene tal sí

Voz 0229 04:25 en Florida

Voz 16 04:26 tal sencillez tal belleza interior que creo que es algo que nunca he encontrado en sus viajes por el mundo haciendo reportajes para el National Geographic efecto eso eso es lo que sucede en él es una excepción en la Comunidad ella es una excepción en la Comunidad sienten una especie de atracción mutua inician una relación romántica y entonces el Gran Premio

Voz 0544 05:02 los puentes de Madison es una novela que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos tras pasar por las manos de Spielberg Sydney Pollack el proyecto acabó en manos de Clint Eastwood que vivía uno de los mejores momentos de su carrera después de los éxitos de Sin perdón o en la línea de fuego el director dio un giro de ciento ochenta grados en su trayectoria para mostrarnos su vena más romántica

Voz 0544 05:28 todo eso exacto del cierre is But sólo puso una condición para aceptar el proyecto que su pareja fuera Meryl Streep y acertó de pleno ya que el éxito de la película se basa sobretodo en la buena química que hay entre ellos

Voz 13 05:42 ya lo recogía unas flores los hombres hacen verdad no soy un anticuado no me refiero a coger flores para una mujer como muestra de aprecio lo que es son venenosas pero antes se lo siento Sabica por naturaleza

Voz 0544 06:11 el director tuvo mucho cuidado de mantener una atmósfera íntima y cordial durante el rodaje fue muy escrupuloso a la hora de rodar las escenas de amor con Meryl Streep durante las cuales todo el equipo técnico desalojaba el plató con excepción del cámara

Voz 9 06:25 no ves

Voz 0544 06:35 tanta intimidad ternura hizo que algunas revistas sensacionalistas hablaran de un romance real entre los protagonistas rumor que no era cierto no estamos haciendo nada malo

Voz 10 06:46 nada que no pudiera contarle sus hijos eso

Voz 0544 06:48 sí la película debió calar muy hondo en is good ya que acabó llamando a su hija pequeña Francesca como el personaje de Meryl Streep supongo que usted le gustará Elena

Voz 9 06:58 bueno bueno es lo que yo soñaba cuando

Voz 19 07:02 en el otro día apuntó lo hago a menudo cuando estoy en la carretera más o menos venía a decir los viejos sueños eran buenos sueños no se realizaron también negro de haberlos tenido

Voz 0544 07:16 un romance otoñal que el público convirtió en un éxito de taquilla que posee escenas como la secuencia final la de la despedida que se ha convertido en uno de esos momentos clásicos del romanticismo cinematográfico

Voz 20 07:28 nos lo contamos si no habéis visto la película tendréis que verla para descubrirlo

Voz 0229 07:38 con él y ahora a jugar a las películas con otros títulos que también se pueden ver en TC

Voz 22 07:51 esta es una buena cuadrados una habitación para veríamos personal piezas esto porque precisamente este digo aquí primero porque aquel es de la competencia dice este trabajo yo tiempo se te pasa harías la noche disparando contra las típicas preguntas para atrás reciben el mismo trato te cuesta

Voz 23 08:04 mitad y tercero porque la patrona es muy amable

Voz 10 08:08 tiene marido pero no se entera de nada

Voz 18 08:37 bandoleros de hoy ciento veintiocho uno Primera

Voz 10 08:40 Joan buenos días

Voz 18 08:43 bueno que viniera usted señorito a decirle una cosa un tanto TDK

Voz 10 08:51 me dije antes es necesario que hablara marrajo Bihar apodo a voces paso atrás venga todos no

Voz 13 09:40 Lola Lola musicado por qué corresponde a país

Voz 9 10:17 pues quitamos la furgoneta y nos plantamos en el concierto de dejarte que tocan Lisboa el viernes siguiente esperarle backstage tú sabes que naciste el mismo día en Harper's veintiocho de octubre yo creo que estás tanto porque éramos

Voz 28 10:36 siempre dicen eh

Voz 0229 11:11 la sabéis adivinado todas sólo alguna vamos a ver empezábamos escuchando de nuevo a Clint Eastwood en Por un puñado de dolares con su música de Ennio Morricone después venía una escena del viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez con banda sonora de Pedro Iturralde en la tercera franca potente llegaba sin aliento a casa de su padre en Corre Lola corre de tontito o música electrónica del propio y por último Michelle Jenner y Eduard Fernández hablaban de Ben Harper en todas las mujeres de Mariano Barroso suena de fondo este tema del cantante

Voz 10 11:44 F M el cine que ya temía que haber visto

dale un libro es que mira Enciclopedia curiosa delfines parece para este viernes hasta

Voz 0229 11:59 he dado todo el dinero del mundo la nueva película de Ridley Scott que gira en torno al secuestro del nieto del millonario Paul Getty en los años setenta como sabéis el protagonista inicial de la película era Kevin Spacey pero tras caer en desgracia por las acusaciones de acoso sexual fue despedido y sus escenas vueltas a rodar por Christopher Plummer una jugada cara y arriesgada que parece haberle salido bien ya que Player es candidato al Oscar al mejor actor pero lo de sustituir a un actor una vez iniciado el rodaje no es nuevo ni mucho menos vais haberlo en el siguiente reportaje

Voz 0544 12:38 Judy Garland fue despedida del rodaje de El valle de las muñecas por sus problemas con el alcohol insustituible

Voz 10 12:44 por Susan Hayward se rodó algunas escenas como Indiana Jones pero su contrato con la serie Magnum le impidió continuar Spielberg llamó a Harrison Ford

Voz 0544 12:53 irá Haley el actor que hizo de hombre de hojalata en el Mago de Oz se hizo con el papel cuando el actor inicialmente contratado Buddy enseña sufrió una reacción alérgica al polvo de aluminio de su maquillaje pero hay muchos casos más aquí van unos cuantos y los motivos de la sustitución demasiado joven seguro que todos conocéis a este personaje soy yo

Voz 2 13:15 con él es hijo de Gloria del Reino

Voz 10 13:50 quitara de su la idea desearle hasta que da cuenta de que la tienes que vivir solo demasiado triste fuerzas integrado al mate de desintegrado nada la estructura molecular que pueden como la del coche está completamente intacta Camuñas está la pregunta apropiada es demonios están de lo empleado

Voz 0544 14:14 sí es Marty Mc Fly el protagonista de Regreso al futuro un papel inicialmente interpretado por el actor Eric Stones que llegó a trabajar cinco semanas en su rodaje hasta que el director Robert Zemeckis cambió de idea

Voz 31 14:26 yo me aquí pese a que hombres Humphrey Sans verismo dichos monte

Voz 0229 14:30 era un actor magnífico pero su sentido de la comedia era muy diferente al del personaje que yo vine ha escrito en el guión y me convencido que no era el adecuado para ese trabajo así que tuve que tomar una decisión horrible que fue muy triste para todos afortunadamente fui capaz de convencer al estudio para que me dejara volver a rodar de nuevo esas cinco semanas de trabajo

Voz 0544 14:52 el que le sustituyó fue Michael J Fox en rostros sin el que hoy en día Nos es imposible imaginar esta saga cinematográfica de regresar al futuro demasiado conocido en La vida de Pi el actor espacio interpreta al escritor que escucha asombrado la increíble historia que cuenta el protagónico

Voz 2 15:12 esta pensaba que tu padre era matemático tu nombre no ni mucho menos mi nombre viene de una piscina hay una piscina que se llama

Voz 0544 15:20 pero en realidad no era español quién iba a interpretar al personaje sino este otro

Voz 18 15:26 en la calle

Voz 0544 15:29 así que el Spiderman de Sam Raimi hasta que han Lee el director de La vida de Pi se dio cuenta de que era demasiado famoso no encajaba con la línea de intérpretes conocidos con los que había contado para la peli

Voz 0229 15:42 hola

Voz 0544 15:42 así que en la fase de montaje Lise lo pitó de medio volvió a rodar todas sus escenas con raíces pal

Voz 32 15:50 no

Voz 10 15:52 demasiado moderno a este personaje también le conocéis soy Tom Baxter de los Baxter de Chicago explorador poeta aventurero acabo de regresar de El Cairo donde fui a buscar la legendaria Rosa

Voz 0544 16:02 púrpura Tom Baxter era inicialmente interpretado por Michael Keaton pero después de diez días de rodaje Woody Allen le descartó al considerar que su forma de actuar era demasiado moderna el director buscaba una interpretación más de galán clásico de los años treinta y cuarenta y acabó escogiendo a Jeff Daniels que Sirio el perfil

Voz 10 16:21 esto que exacto que debería debería tener papeles más heroico logro que sí se lo he dicho a mi agente más de mil veces libro porque yo creo que usted tiene interpretar por ejemplo Daniel como usted estaría de maravilla no está feliz y mi pensamiento pensando lo mismo demasiado bajita hablemos ahora de Romeo y Julieta

Voz 2 16:40 en Romeo y Julieta sí he leído algo de esa historia en la escuela

Voz 0544 16:44 pero del Romeo y Julieta de Baz Luhrmann Natalie Portman todavía una actriz no demasiado conocida por entonces interpretaba Julieta pero al ver las primeras imágenes robadas el director decidió que era demasiado bajita para a formar pareja con Leonardo Di Caprio y su metro ochenta y cinco de altura así que las sustituyó por Claire dance de esta forma no hubo necesidad de subirla a un taburete en la escena

Voz 10 17:08 así queda en mis labios limpios de pecado por Casto es misma piscina ahora el pecado pecado me reprocha es conducido de vuelta en mi pecado

Voz 0544 17:19 como maestro de demasiado lesionada película La habitación del pánico

Voz 2 17:24 en cuanto Franco paredes de hormigón línea telefónica enterrar hay distinta a la de la casa con sistemas de ventilación

Voz 14 17:30 hay monitores de vigilancia que cubren casi todos los rincones de la casamos impide que alguien fuerce la puerta con una hoja muy espesa

Voz 0544 17:37 Nicole Kidman era la protagonista original pero venía de rodar Moulin rouge donde había sufrido una lesión de rodilla de la que aún no se había curado del todo y en cuanto comenzó el rodaje se dio cuenta de que no podía con un papel tan físico así que llamaron a Jodie Foster que no tuvo ningún problema en correr y saltar todo lo que fuera necesario

Voz 10 18:01 oye por la madre algo similar le ocurrió a son ya la actriz de Blade Runner cuando la contrataron para este personaje Saidi que bueno que te trae por aquí hemos venido a observar de cerca la forma de la fauna de cota con en especial los murciélagos

Voz 0544 18:19 ella Hinault Kim Basinger iba a dar vida a Vicky Bale en el Batman de Tim Burton hasta que se rompió un brazo montando a caballo en una secuencia de acción

Voz 0229 18:28 que acabó eliminando ese de la película

Voz 0544 18:30 mala suerte para son ya Aung que pocos meses después volvió a ser despedida del rodaje de Dick Tracy la actriz dice que en esa ocasión fue porque rechazó las ofertas sexuales de Warren Beatty la sustituyó Madonna que acabó golpeándose con el protagonista y director

Voz 2 18:45 legalmente podría llevarle al comisario que sudan

Voz 10 18:48 cursó sudan mucho mejor oscuras se lo que estás pensando pegarme a la Academia

Voz 33 19:00 demasiado

Voz 34 19:01 vivo yo quería una misión por mis pecados me dieron una me las sirvieron en bandeja era una misión para elegidos cuanto se acabará nunca querría otra

Voz 0544 19:10 el elegido inicialmente para la misión de Apocalypse now era Harvey Keitel cuya actuación como proxeneta en Taxi driver había gustado mucho a Francis Ford Coppola

Voz 10 19:20 qué quiere ahorrarse dinero lo sea cueste con ella porque querrá hacerlo todas las noches tiene trece años pero jamás habrá visto usted una fiera como esa

Voz 0544 19:26 pero director y actor Nos entendieron parece ser que a Keitel les resultaba difícil comprender la pasividad de su personaje y Coppola que ya tenía demasiados problemas en ese rodaje cortó por lo sano y le sustituyó por mar

Voz 10 19:39 sí sí listo para el servicio sigue en plena forma bien general saber que nosotros

Voz 0229 19:44 es demasiado conflictivo incluso con máscara

Voz 0544 19:47 recordáis al personaje con la máscara de Kay Foods que aparecía en V de Vendetta

Voz 10 19:52 la verdad es que es hora por tanto quien tome ante todo lo bueno detrás de esa máscara

Voz 0544 20:03 estaba el actor James Piura hoy que no paraba de discutir con el director entre otras cosas porque no permitía que sus rostros se viera en ninguna escena sí que

Voz 10 20:12 harto de discusiones el director me despidió a mitad de rodaje todo hombre tiene su límite de resistencia usted y yo también pero Waving en este caso gracias a la máscara no hubo que bueno

Voz 0544 20:24 verá filmar sus escenas sino que Waving continuó con el plan de rodaje sin más

Voz 0229 20:28 demasiado fría está ya aquí

Voz 0544 20:32 hola hola seis Samanta Samanta la voz del sistema operativo del que se enamora Joaquin Phoenix en Hair pertenecía en origen a una actriz llamada también así Samantha Samantha Morton pero una vez terminada la película el director Spike Jonze se dio cuenta de que su voz era demasiado fría y que necesitaba algo más sugerente así que volvió a grabar los diálogos con Scarlett

Voz 10 20:54 Hanson Síndic vida ahora mismo

Voz 35 20:57 me gustaría casarte me gustaría profesor

Voz 20 21:02 es demasiado muerto

Voz 0544 21:05 es lo que ocurrió a Tyrone Power durante el rodaje de Salomón y la reina de Saba que falleció inesperadamente a mitad de filmación la película se rodó en España y Eduardo García Maroto que era director de producción lo recordaba así en una entrevista hace años eran hombres tu pues Chaplin arduo

Voz 36 21:23 buen actor y además una forma tremenda entre la gente joven de aquella época y fue una desgracia porque además tuvimos que repetir todo lo que había hecho él de los primeros planos y medios planos con el que les sustituyó que fui Yul Brynner

Voz 0544 21:40 algo similar pero a nivel de voz ocurrió con este otro personaje

Voz 10 21:46 no tú esperabas un príncipe de verdad

Voz 0544 21:51 el actor que ponía voz al ogro Shrek era el actor crispar ley pero cuando ya estaba casi todo el doblaje terminado Far falleció tristemente de una sobredosis de speed ball en realidad sólo quedaban unas pocas sesiones para terminar el doblaje pero era imposible sustituir su voz sin que se notara así que es contra esto a Mike Myers que volvió a repetir todo el trabajo desde el principio

sucedió una noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 37 22:24 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida sufrida este Casablanca toda vivida estado esperando decir

Voz 0229 22:36 esta semana hemos hablado con Chéreau la cantante ha puesto voz a un personaje de cavernícola la película de animación que lleva una semana en la cartelera española y que ha dirigido el británico Nick Park el responsable de títulos como Wallace Gromit Chicken run evasión en la granja Chenoa es una buena aficionada al cine aún de sus apariciones en la pequeña y la gran pantalla hayan sido hasta el momento esporádicas

Voz 9 22:59 y esto es lo que nos ha

Voz 9 23:07 ah cuando me pregunta por qué me dice cantante siempre digo que por necesidad serlo no yo en realidad tengo vengo de familia de músicos en un momento dado mi madre no pudiera cantar y tuve que ir yo

Voz 38 23:17 sólo necesito un poco de suerte clase de Suert la suerte con la que sueña toda chica que canta en una orquesta que una noche el representante de una casa de discos vaya al club impida que grave ya luego quise disco se convierta en el primero orden escala de éxito que lo toquen en todo el país y que me ha famosa por sobrevivencia desarrolla en mi voz y mi máquina para que funcione

Voz 9 23:39 durante diez años trabajando sin parar hasta que me tocó algo que fue bueno y que es muy bonito que es mi carrera de hoy en día pero normalmente no no empecé por una cuestión de quiero triunfar no lo mio fue porque quiero comer que es muy diferente del leitmotiv yo en el mundo artístico pues he hecho de todo determinada escribe un libro me escribió las las canciones de mi séptimo trabajo estoy de gira hago gotelé hago radio por la radio estragos los mundos mágicos que siempre me han fascinado y en este caso pues se me presentó la oportunidad de película animada con con una con un personaje bonito que es va al qué haces aquí hay cola esto es el Camposagrado nadie forense y entonces Val representa valores que yo me siento con una empatía me costó mucho la parte técnica que tenía me directora de Castellón pueso puesto que es la que me dio pero a partir de ahí pues buscando registros

Voz 39 24:35 coge el balón en el centro del campo uno a otro gigantesco central se queda sola el público ese mal me gusta experimentar curioseando todo lo que puedo y creo que la vida

Voz 9 24:55 ya está para para eso para salir de zonas de confort y buscar cosas que te guste que te muevan intenté ir al cine porque el cine es única no la puede recrear en tu casa es muy complicado

Voz 13 25:14 ahora tenemos un sistema de sonido envolvente como si estuviera haya pero mejor que estar en un fin creen que envidia ya sabes cómo está

Voz 9 25:25 me gusta ir al cine pero por cuestiones de anonimato no voy mucho no por nada es hoy se muy solitaria vez estemos me gusta mi soledad la comparto con una buena peli estar en mi casa hay degustar la hay pararla y observar la y me he perdido algo darle para atrás no sea es como si no hubiera nadie Si mi dos horas mi hora y media para mí cuando me ponen Espartaco y los diez mandamientos las quedan cuatro horas no puedo dejarle verlas se sabe que me tiene muy enganchada cada vez que que las ponencias

Voz 39 26:06 yo soy Espartaco

Voz 9 26:11 soy muy antigua con el cine yo muerte bajo el sol soy mucho de Agatha Christie siempre he creído que el crimen es un

Voz 41 26:16 durante campistas hasta que tienes puesta la última pieza

Voz 10 26:20 la imagen también es verdad que sea

Voz 9 26:22 a la lectura y luego pues si es cierto que soy y luego pues de ver las películas que ya he leído que no me gusta muchas veces porque me me choca un con los personajes

Voz 10 26:31 la verdad es que es mucho mejor

Voz 9 26:36 tienes un gusto de mierda para el cine como película favorita pues bueno en la época de Ava Gardner sobre todo en modo ambos por ejemplo una de mis favoritas me encanta esa dualidad de creéis que el

Voz 42 26:47 quién quiere beber conmigo el vinos muy buenos sobretodo para los nervios es parece que le gusta mucho lo esté cualquier asiento Pino mis complejos temas

Voz 9 26:57 parece hay me encanta la época cincuenta era yo soy mucho de sobre todo leer las biografías de Audrey Hepburn Katherine Heigl

Voz 42 27:03 que tales como una reina igual que una diosa

Voz 9 27:06 Katherine Hepburn la primera mujer que se pone pantalones no esa esa Audrey que están tan frágil pero que viene esa fragilidad por mucha penuria en infancia

Voz 43 27:14 en su cara tiene gancho y toda América suele decirse de de las personas que tienen una cierta

Voz 10 27:21 encanto si es una pena que se llama

Voz 9 27:25 la ciudad Z este es el mejor

Voz 44 27:28 ya que tenemos la mayor pactista no se sabe nada del país una tierra de hombres primitivos pero hay implantaciones de caucho por todas las Amazon

Voz 9 27:37 me me da muy buen rollo que en esa época todavía ese podían descubre sitios nuevos como que ahora está todo visto no sé como explicarte nuevas me produjo una sensación de de aire no porque descubren lazos la selva amazónica exploración la selva

Voz 44 27:51 el entorno es brutal difícil enfermedades terribles salvajes asesinos la expedición Le puede costarle la vida

Voz 9 27:59 no es una película con una con un enganche constante porque simplemente son exploradores de te llevan un poco pero te hacen viajar

Voz 45 28:07 me ha estado aquí

Voz 46 28:10 lo hemos conseguido

Voz 10 28:13 no

Voz 9 28:15 punto de una película donde se descubren sitio una tierra que todavía no sabía descubierto sin tecnología me encantó me gustó mucho viajar y sacar un poco la tecnología mi cabeza

Voz 9 28:34 llevo casi diecisiete años en esto más de veintisiete años pues hay gente que que te catalogado por una cosa o por otra hay hay prejuicios marca dijimos que se que no me voy a quitar entonces los trato con muchísimo sentido del humor que hay un poco te el punto sano de cómo manejar los viendo mal que te va a tu carrera no

Voz 47 28:51 Ellen Terry fue una gran actriz mucho antes de que usted naciera ella que ya que lo que se necesitaba para ser una estrella era algo especial pues usted

Voz 9 29:00 sí me atrevería siga sin atrevería con la que estoy con medido que yo lo también que no estoy tonta hay perfectamente hasta dónde puedo llegar pero bueno se metió en la mano con cariño y con la misma ilusión te lo puedo agarrar llegó con esas con eso funciona hombre sincero intrusismo no porque yo creo que la gente te cataloga mal pero bueno también es verdad juego con un con un punto diferente que es el que la gente me conoce en Europa

Voz 10 29:23 señoras y señores una estrella que brilla con luz propia

Voz 9 29:27 algo de mí pues hombre estuviera supervisado por mí evidentemente pues sí bueno el libro está escrito sea que ya me escribió el libro voy por la tercera edición así que por ese lado ahí está a ver lo que se nunca se sabe yo por soñar que no quede como siempre digo en tu vida es tuya hay puedes soñar lo que te de la NASA

Voz 36 29:48 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión

no seguimos con la segunda parte de su

Voz 0229 31:20 la que canta es Liberté Williams con My name is Tallulah un tema de la película Baksi Malone nieto de Al Capone musical de los años setenta interpretado exclusivamente por niños entre ellos una jovencísima Jodie Foster de tan sólo trece Jodie destacaba por su juventud nuestra siguiente protagonista destacaba por lo contrario por su longevidad

Voz 50 31:44 lo que él define mejor están del freestyle serán

Voz 9 31:47 la gente

Voz 18 31:50 durante el próximo martes veintisiete de febrero

Voz 0544 31:52 cumplirán veinticinco años de la muerte de Liliane Guix una de las grandes actrices de la historia del cine quizá es un nombre que no diga mucho a las nuevas generaciones de espectadores pero tiene por derecho propio su página de honor en el olimpo cinematográfico

Voz 51 32:10 creo que se puede vivir demasiado nunca se vive incluso si uno sobrevive a su época cada uno tiene su tiempo incluso hasta el final

Voz 0229 32:22 cuando Lilian Guix falleció tenía noventa y nueve años todos la consideraban la primera dama del cine mundial la más veterana la única superviviente que les quedaba por entonces del Hollywood anterior a la Primera Guerra Mundial Lilian Lluís lo sabía todo del cine porque había recorrido su historia a lo largo y a lo ancho las películas practicamente empezaron con ella casi nueve décadas después aún se mantenía en la brecha resistiéndose a que su época pasara definitivamente de Davis en una de sus últimas apariciones públicas dijo que si había alguien que de verdad merecía el título de leyenda viva del cine esa

Voz 52 32:58 era Lillian bis

Voz 42 33:01 Lilian es absolutamente increíble hay que tener en consideración que empezó su carrera en el cine mudo Illa continuó en el cine sonoro en todas sus etapas

Voz 52 33:14 de ella se puede decir que es una leyenda viva del cine

Voz 0229 33:19 Lilian guiris su hermana menor Dorothy tenían seis y cuatro años la primera vez que se subieron a un escenario era a finales del siglo XIX el cine acababa de nacer durante años trabajaron en espectáculos de vodevil y un día el director más famoso del momento se fijó en ellos

Voz 10 33:35 buenos días señor gripe

Voz 0229 33:39 David Griffith quería hacerle una prueba para su película Un enemigo invisible el Forrest

Voz 14 33:46 tenía una historia para dos hermanas debía tener como trece años por entonces Griffin ni siquiera podía distinguirlos así que le puso a Dorothy un lazo rojo en el pelo y otro azul para mí y se dirigía a nosotros llevándonos así rojo y azul pronto se aprendido a sus nombres aunque su apellido no le gustaba nuestro propio Wang Cheng quería cambiarlo decía guiris que inspire es un apellido terrible para una actriz pero Dorothy le dijo sí fue lo suficientemente bueno para mi madre también lo es para nosotras y ahí se acabó el asunto

Voz 0229 34:23 a partir de ese momento Griffith convirtió a Lilian en su heroína favorita la actriz trabajaría con él en decenas de películas con títulos tan fundamentales de la historia del cine como el nacimiento de una nación intolerancia o Lirios rotos su figura menuda y de apariencia delicada se imponía entre las sombras del blanco y negro sin Eric Faure era la estrella con más carisma del cine mudo Lillian Giggs era la principal favorita cuando se hablaba de una buena interpretación la campeona del melodrama la actriz en cambio pensaba que su hermana Dorothy era mejor que ella porque sabía defenderse en la comedia género que a ella se le ha atragantado

Voz 14 34:59 llevaba se marcharon antes Dorothy tenía más talento que yo porque era muy ingeniosa sabía hacer reír a la gente yo en cambio no podía ella les hacía reír y llorar yo sólo llorar por eso creo que era mejor

Voz 0229 35:14 Eric creyó con la llegada del sonoro Lilian susto no porque tuviese problemas con su voz sino porque empezaban a imponerse actrices muy distintas a ella como Greta Garbo Marlene Dietrich Illán Gees se refugió entonces en Broadway donde estrenó más de cincuenta obras la actriz contaba que fue una de las etapas más felices de su vida

Voz 54 35:47 dicha la Alcántara tan solo en el escenario cada noche durante dos cortas horas interpretando tu papel como actriz es decir de mí mismo

Voz 0229 35:58 en los años cuarenta reapareció en el cine y su vuelta no pudo tener mejor acogida fue candidata al Oscar por su papel de madre del salvaje y arrogante Gregory Peck en Duelo al sol

Voz 55 36:09 ha sido culpa no es Le criamos síntoma pero se hubiese ido al colegio como fuelles

Voz 56 36:15 tengo ha dicho que el nombre de ella así no se puede pronunciar

Voz 10 36:17 datos esa India es la causante de todos

Voz 56 36:20 no la hubiese extraído aquí no hubiera ocurrido esto

Voz 55 36:23 lograste que te odiar a uno de tus hijos de que ese pues ir el otro con perla estará aquí mientras yo esté

Voz 0229 36:32 a partir de ese momento la actriz se convirtió en presencia de lujo en muchas películas algunas clásicos imprescindibles de la historia del cine aquí la escuchamos en la noche del cazador enfrentándose a Robert Mitchum

Voz 54 36:43 me imaginaba que me había marchado rápido escondidos en la escalera aprisa que quiere quiero a los niños para que los quiere usted eso no le importa señora contaré hasta tres para que no que había que y luego empezaré a disparar

Voz 0229 37:00 aquí yen como la monja que educó a Jennifer John

Voz 58 37:03 aunque no era católica yen y era una de mis alumnas favoritas una chica encantado con una belleza extraña espiritual y una cierta sensación de tristeza que siempre me preocupa te parece que eso lo describe perfectamente sabe dónde por esto

Voz 54 37:19 Jenni muro cuanto

Voz 0229 37:24 O haciendo de madre de Audrey Hepburn en los que no perdona

Voz 42 37:27 por qué querían comprar porque eres mujer pequeña los indios no distinguen entre caballos y mujeres son cosas para comercial pero como han sabido que habrán visto alguna vez los que son como fieras siempre andan emboscados ya al hacer

Voz 0229 37:42 a pesar de que cada vez se hacían más escasas sus apariciones en el cine nunca desmentían su reputación de magnífica actriz gran profesionalidad fue el director King Vidor el que dijo

Voz 10 37:52 el cine no ha conocido nunca un artista más consagrada a su trabajo como Lilian Guix

Voz 0229 38:02 en mil novecientos setenta le premiaron con un cara al conjunto de su carrera

Voz 14 38:05 no

Voz 10 38:08 es alguien que no suele

Voz 7 38:13 ya en mil novecientos ochenta y tres el American Film Institute le rindió un homenaje al que acudió toda la profesión todo parecía pues dispuesto para la retirada definitiva pero lidian Guix no

Voz 9 38:24 estaba de acuerdo por el tiempo el tiempo me sentía no se exigió llevas como una mano Home Lilian guiris continuó trabajando en televisión o en películas como las aventuras de jamón dulce Liberta

Voz 0229 38:41 en mil novecientos ochenta y ocho protagonizó las ballenas agosto

Voz 10 38:45 no

Voz 51 38:45 creo que veremos a las ballenas este fin de semana

Voz 9 38:48 y acto de algunas se caso es poca las ballenas ya no vienen por aquí

Voz 51 38:56 no saben que es están emigrando esa es una de las señales

Voz 0229 39:00 en esta película se permitía el lujo de hacer de hermana menor de Bette Davis a pesar de tener diez años más que ella

Voz 51 39:06 dicen que las antigüedades vale mucho bien has lo mejor nosotras también valdría mosaicos y nos pusieran en venta

Voz 59 39:15 a vale ponía ya por entonces noventa y cuatro

Voz 0229 39:18 Baños Indian Giggs continuó viviendo en su apartamento de la calle cincuenta y siete en Nueva York donde diariamente recibía visitas de amigos y admiradores

Voz 9 39:27 eh

Voz 10 39:29 esa mujer insta a que humo Trillo

Voz 0229 39:31 no se casó nunca continúo siendo siempre la señorita guiris la misma heroína virginal que interpretaba en sus películas mudas lían nunca aceptó la retirada quería seguir actuando a pesar de que los directores ya no se arriesgaban a ofrecerle papeles dada a su avanzada edad soy un árbol fuerte con ramas para mucho

Voz 54 39:50 todavía sirve para algo en este cansar

Voz 0229 39:53 no le dio tiempo a volver a las pantallas el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres Lilian Gees falleció en su domicilio de Nueva York había dejado de ser la leyenda viva que decía de Davis a partir de ese día formaba parte ya de la historia del cine

sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 7 41:58 suena la música que Giorgio Mother compuso para la película El expreso de medianoche una de las bandas sonoras pioneras de la utilización de la música electrónica en el y es el momento de bajar las luces para recibir a nuestro especialista en cine de terror Jack Bourbon

Voz 20 42:14 un grupo que lea

Voz 51 42:22 no creí que se trataba de ese tipo de película

mi terapia de terror

Voz 65 42:37 eh

Voz 10 42:41 hola qué tal amigos atentos a actores escritores cantantes y artistas en general queréis un consejo

Voz 20 42:49 habíais nunca hacia is algo como esto miro pero si tu fan número uno tienes porque preocupan soy fiel seis aunque insisto

Voz 10 43:04 tal soy tu al número uno colegios ni aunque lo digan con una sonrisa encantadora si ya sabes que soy tu hijo

Voz 54 43:10 número uno pues mira empieza a no

Voz 10 43:14 no os riáis porque a veces la pasión de un fan puede resultar fatal acordados del pobre John Lennon al que le metieron seis balas en el cuerpo es que no hay nada tan peligroso como un admirador desilusionado que bueno

Voz 42 43:29 pero no no eres mejor que nosotros sí que viniese hecho ilusiones respecto mi olvida las

Voz 0544 43:36 el Olimpo donde habitan los grandes psicópatas de la historia del cine vivió en mil novecientos no

Voz 20 43:41 cuenta la incorporación de un nuevo miembro Annie Wilkins la enfermera protagonista de Missing una de esas fans

Voz 10 43:49 las que os hablo

Voz 0229 43:53 en mil novecientos noventa y ocho El escritor Stephen Quinn estaba trabajando en su casa de Mein cuando un intruso irrumpió en la habitación gritando que llevaba una bomba pegada al cuerpo cuando la policía les detuvo dijo que sólo quería tomarse una cerveza consultor autor favorito dos años después en dos mil Un conductor distraído atropelló al escritor produciéndole graves lesiones que le mantuvieron casi un año postrado en la cama

Voz 9 44:19 vives de Milán

Voz 0229 44:21 de esta forma el destino le hizo vivir en carne propia la experiencia del protagonista de la que King considera su novela preferida y una de las pocas adaptaciones de sus obras han hecho al cine que le gustan

Voz 20 44:32 miseria

Voz 66 44:37 hoy no

Voz 0229 44:43 el protagonista de series un escritor que decide poner fin a sus exitosas novelas románticas protagonizadas por una heroína llamada Misión ha sido mostrar que puede ofrecer otras cosas

Voz 42 44:53 mis veinte ha permitido llevar a tu hija la universidad te has comprado dos casas buen coche y que ha conseguido haya tú mates

Voz 54 45:02 no la simplemente para vivir a su costado siga lo hubiera hecho ahora no lo habría logrado jamás me voy a Colorado para acabar mi nueva novela

Voz 0229 45:09 pero entonces sufre un accidente de coche durante una tormenta de nieve

Voz 67 45:12 mí es precisamente una de sus lectoras Kiel R

Voz 0229 45:15 G de un barranco le lleva a su casa

Voz 67 45:18 Le trata sus heridas tienes una doble fractura

Voz 42 45:20 de las dos piernas ideas destrozado el peroné derecho así que es mejor que sigue inmóvil en cuanto abran las carreteras de llevaré al hospital aunque sé por experiencia que no son muy de fiar has tenido suerte de estas mucho mejor en mi casa

Voz 0229 45:35 la mujer es enfermera y una admiradora incondicional del escritor Yeste comete el error de dejarle leer su última novela

Voz 20 45:42 ah aún sin publicar es entonces cuando la enfermera se convierte Nani la psicópata

Voz 42 45:55 como usted ha sabido nos puede morir mi ser Chad no puede morir

Voz 2 46:02 en el siglo XIX morían muchas mujeres a luz pero lo importante es su espíritu y su espíritu sigue vivo

Voz 39 46:09 dirá

Voz 0229 46:14 Anil se convierte en su secuestrador baile obligará a escribir un nuevo libro en el que resucite a su personaje favorito

Voz 42 46:20 no creas que van a venir a sacarte de aquí médicos visto gente

Voz 54 46:28 porque no les sea nadie sabe que estás aquí

Voz 0229 46:37 a lo largo de su carrera el director Rob Reiner ha demostrado una gran facilidad para moverse en todos los géneros desde cuentos fantásticos como La princesa prometida a comedias románticas como Cuando Harry encontró a Sally desde tramas judiciales como Algunos hombres buenos a aventuras nostálgicas como cuenta conmigo miseria nos ofreció una historia que combinaba la angustia el suspense y el terror a partes iguales

Voz 42 47:00 anoche lo vi claro me di cuenta de que necesitas más tiempo llegará es aceptar la idea quedarte aquí para siempre

Voz 0229 47:07 Rob Rainer le ofreció el papel del escritor famoso a Warren Beatty pero éste lo rechazó así que acabó por dárselo a un actor que precisamente hacía tiempo que no tenía éxito James Kahn había gozado de bastante fama en los años setenta gracias a películas como El Padrino roles carbón pero durante los ochenta no tuvo demasiadas oportunidades debido a su fama de actor problemático

Voz 68 47:28 el día despertar descubrí que estaba sin blanca una ahí verán creo que enviado existe algún alguien importante de tener éxito porque el mejor lujo es que hay una diferencia entre querer trabajar tener que trabajar

Voz 0229 47:43 mi Chery le rescató para el cine Stanko Barac

Voz 2 47:47 estoy encantado de que les guste a los críticos y espero que al público

Voz 0229 47:50 pero el gran descubrimiento de la película fue Kathy Bates una prestigiosa actriz de teatro con bastantes años de experiencia pero poco valorada en Hollywood debido a su físico

Voz 42 47:59 yo sé que tú no me quieres no intentes mente su nombre atractiva inteligente

Voz 0229 48:07 Iker Rainer confió en ella consciente de que la protagonista de miseria exigía una actriz con fuerza dramática y no una belleza de plástico y acertó de pleno Kathy Bates ganó un Oscar por su papel y a partir de entonces se convirtió en un rostro conocido de cine americano

Voz 10 48:25 aquí porque tú me recuerdas a que nos sigas campero

Voz 0229 48:35 Kathy tenéis parecía predestinada a interpretar a and will Kiss no en vano tiene el mismo apellido del esquizofrénico más famoso de la historia del cine Norman Bates el protagonista de Psicosis durante los años setenta y ochenta las historias de psicópatas habían degenerado hacia el cine de sangre y vísceras asesinos salvajes como Face de La matanza de Texas Jason de Viernes trece o Michael Mayer

Voz 7 48:57 de la noche de Halloween se habían convertido en el PRI

Voz 0229 49:00 el palmo velo de manía

Voz 7 49:02 Kathy Bates tuvo el honor de devolver al psicópata su viejo estilo

Voz 0229 49:06 aquella impusieron años atrás personajes como Norman Bates o El fotógrafo del pánico

Voz 2 49:11 ya veo que quieres recordar los viejos tiempos verla diera mucho mejor es que las es decir

Voz 0229 49:16 personalidades doblada alma atormentada y una razón para cometer sus crímenes ha ni transmite ABC es una gran dulzura

Voz 42 49:26 las ocho novelas de la sede memoria son maravillosos muchas gracias eres genial

Voz 0229 49:33 pero al instante un gesto un cambio de tono una frase la convierten en alguien muy inquietante

Voz 10 49:38 cuando me dejó mi marido

Voz 42 49:41 no sabía que me que acabaría

Voz 2 49:47 se pasa mal la película tuvo bastante éxito

Voz 0229 49:50 tanto de público como de crítica

Voz 42 49:52 el Times que la crítica va a ser tan buena que dolerá incienso y no te rías por primera vez tienes la posibilidad de ganar un premio

Voz 0229 49:59 como decíamos antes Kathy Bates se convirtió en la actriz revelación del año ganando el Oscar a la mejor interpretación femenina al recoger la estatuilla no olvidó dar las gracias a su compañero

Voz 9 50:09 a mí me gustaría dar las gracias

Voz 14 50:14 Jimmy y pedir perdón públicamente por lo de los tobillos me gustaría decir que soy tu fan número uno Jimmy

Voz 0229 50:23 lo de los tobillos viene a cuento de la escena más espeluznante de la película la enfermera ha descubierto que el escritor intenta escapar

Voz 42 50:31 has oído hablar de los activos de las minas de diamantes en Kimberley sabes lo que les hacían cuando rodaban diamante novias usted no los mata no si los cogían tenían que asegurarse de que podrían volver al trabajo pero también de que no iban a

Voz 10 50:46 era más eficaz que las cadenas a los pies de su prisionero a ambos lados de un taco de madera

Voz 42 50:57 cariño confío en mí

Voz 10 51:01 esto Turín rompe

Voz 42 51:09 sí

Voz 0229 51:14 la escena en el libro de Stephen King era aún más cruel y sangrienta la enfermera no les rompe los tobillos al escritor sino que directamente le corta los dedos de los pies Kathy Bates piensa que el cambio fue un acierto

Voz 14 51:28 empezaron a quitar todo el gore de la película pero creo que esto le gustó mucho al público no hubiera sido la misma películas y el personaje hubiera sido como en el libro

Voz 10 51:43 yo no soy escritor mi artista pero tengo mi público por os contaba antes que desde que se estrenó miseria desconfío bastante cuando me idolatra

Voz 42 51:54 tú imagínate a tu gran talento me refiero si alguien me dice

Voz 10 51:59 la frase cita de marras salgo corriendo sin dudar Nunes gracioso es muy amable hasta la semana que viene amigos

Voz 71 52:19 Nos vamos y lo vamos a hacer como en los últimos programas escuchando uno de los temas candidatos al Oscar a la mejor canción de banda sonora de este año es Mighty River interpretada por la cantante Mary James Blake que también está nominada al premio de mejor actriz de reparto pertenece a la película un drama sobre racismo ambientado en los años cuarenta que produce Netflix la plataforma televisiva que como sabéis también ha empezado a producir cine os dejamos con ella y nosotros volvemos la semana que viene a la misma hora

